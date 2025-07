Cách kết nối Slack với Lịch Google để lập lịch thông minh hơn

Hầu hết chúng ta đều yêu thích Slack vì tất cả những điều tuyệt vời mà nó có thể làm.

Tuy nhiên, ứng dụng này không có tính năng lịch tích hợp sẵn.

Nếu bạn muốn cập nhật của nhóm được đồng bộ hóa với lịch của bạn một cách dễ dàng, bạn cần tích hợp Lịch Google vào Slack.

Làm thế nào? Hãy cùng tìm hiểu từng bước một.

Bạn cần thêm ứng dụng Lịch Google vào không gian làm việc Slack của mình. Thao tác rất đơn giản, chỉ cần làm theo hướng dẫn sau.

Từ trình duyệt:

Từ ứng dụng khách Slack trên máy tính để bàn:

Bây giờ ứng dụng đã được cài đặt, đã đến lúc kết nối tài khoản Lịch Google của bạn. Cách thực hiện như sau:

Từ ứng dụng máy tính để bàn:

🧠 Bạn có biết: Slack là viết tắt của "Searchable Log of All Communication and Knowledge" (Nhật ký có thể tìm kiếm của tất cả các thông tin liên lạc và kiến thức). Hàm tìm kiếm của Slack được thiết kế đặc biệt để giúp bạn tìm chính xác những gì bạn cần hoặc nhanh chóng cập nhật bất kỳ chủ đề nào.