20 ý tưởng nội dung mạng nội bộ để thúc đẩy sự tham gia của nhân viên

Bạn đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để tạo nội dung intranet, nhưng kết quả là sự tham gia của nhân viên vẫn mờ nhạt? Bạn có thể nghĩ: "Nếu chúng ta chia sẻ thông tin phù hợp, họ sẽ tham gia."

Giống như hầu hết các chuyên gia nhân sự, bạn đã nhận ra rằng để thu hút sự chú ý, không chỉ cần đăng các bản cập nhật với định dạng thú vị. Cần có nội dung mới mẻ, sáng tạo và gây được tiếng vang.

Hãy cùng khám phá một số ý tưởng nội dung intranet có thể thúc đẩy sự tham gia của nhân viên. 📑

Nội dung intranet đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách thức tương tác của nhân viên với nơi làm việc. Về cơ bản, mục đích của nội dung intranet là giữ cho nhân viên luôn được cập nhật thông tin, gắn kết và kết nối.

Nội dung được lựa chọn cẩn thận giúp tăng sự hài lòng và củng cố tinh thần đoàn kết trong nhóm.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của nội dung intranet hiệu quả là cải thiện giao tiếp. Nó thu hẹp khoảng cách, đảm bảo rằng thông tin quan trọng đến tay mọi người mà không gây nhầm lẫn. Nó cũng đóng vai trò là nền tảng khuyến khích sự hợp tác.

Intranet kết nối nhân viên để làm việc hiệu quả hơn thông qua cập nhật dự án nhóm, chia sẻ tài nguyên hoặc không gian brainstorming.

🔍 Bạn có biết? Theo báo cáo nghiên cứu State of the Intranet của Simpplr, các công ty sử dụng giải pháp intranet hiện đại đã tăng 50% trở lên về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ giữ chân nhân viên, năng suất, sự hài lòng của khách hàng và hiệu suất so với chỉ tiêu. Ngoài ra, 97% tổ chức báo cáo tác động tích cực đến sức khỏe của nhân viên.