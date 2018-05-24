Cách xuất nhiệm vụ từ JIRA và nhập vào ClickUp

Lần đầu tiên tôi thấy JIRA, tôi đã rất bối rối (cũng giống như Sprintly ).

Bạn tìm kiếm như thế nào?

Làm thế nào để liên kết các vấn đề?

Làm thế nào để tìm ra công việc cần làm tiếp theo?

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những công cụ phần mềm quản lý dự án phổ biến nhất hiện nay, nhưng chắc chắn không phải là duy nhất.

Với hơn 40.000 tổ chức sử dụng JIRA, nó đã trở thành Microsoft Project cho các nhà phát triển. Đây là công cụ hữu ích để theo dõi lỗi và vấn đề, nhưng nó chắc chắn không đủ cho các dự án toàn diện hơn. Nó tốt để sửa chữa, không phải để lập kế hoạch. Bất kỳ ai bị kẹt ở giữa – và ghét phải đối mặt với hàng loạt phiếu yêu cầu, quá nhiều phiếu yêu cầu! – sẽ cảm thấy bối rối vô vọng.

Tại sao bạn nên chuyển từ JIRA sang phần mềm quản lý dự án mà toàn bộ nhóm của bạn có thể sử dụng

JIRA rất phức tạp và chỉ các nhóm kỹ thuật mới có thể sử dụng nó một cách tối ưu. Một trong những điểm gây khó chịu của JIRA là khi nhóm không có kiến thức kỹ thuật của bạn phải tương tác với các nhà phát triển và chủ sở hữu sản phẩm để hoàn thành công việc. Nếu toàn bộ nhóm của bạn sử dụng nó, công việc sẽ trở nên quá cồng kềnh và các thành viên còn lại phải tìm một công cụ khác, dẫn đến sự mất kết nối càng nghiêm trọng hơn. Giá đắt. Việc đưa toàn bộ nhóm vào sử dụng có thể tiêu tốn của bạn hàng ngàn đô la mỗi tháng. Nhưng vì giá thẻ, bạn cảm thấy bắt buộc phải tiếp tục sử dụng JIRA. Tại sao bạn muốn đưa toàn bộ nhóm của mình vào sử dụng một công cụ phức tạp chỉ vì nó có khả năng theo dõi lỗi tuyệt vời? Điều đó không hợp lý. Có những lựa chọn thay thế đơn giản hơn. Hãy phá vỡ khuôn mẫu và tìm một Hãy phá vỡ khuôn mẫu và tìm một lựa chọn thay thế JIRA dễ sử dụng hơn như ClickUp, có tỷ lệ chấp nhận dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những người không tập trung vào kỹ thuật.

Phong trào chống JIRA đang trở thành một làn sóng mạnh mẽ, ngay cả đối với các nhà phát triển và nhân viên IT. Và nếu bạn đang muốn chuyển từ Jira sang ClickUp, bạn sẽ muốn xuất thông tin JIRA của mình và nhập vào ClickUp để có một nền tảng mượt mà và năng suất hơn.

Cách nhập tệp JIRA vào ClickUp

Chúng tôi không thể kiểm soát cách JIRA xử lý việc xuất dữ liệu, nhưng với ClickUp, chúng tôi có thể làm cho quá trình này trở nên dễ dàng nhất có thể.

Trong tài khoản ClickUp của bạn, đi đến hồ sơ, cài đặt và chọn Nhập/Xuất. Tại đó, chọn nút JIRA lớn để bắt đầu xuất.

Với ClickUp, bạn không cần tệp XML hay tệp Excel, tất cả những gì bạn cần làm là cấp quyền truy cập API cho ClickUp và chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Bạn sẽ cần tạo một liên kết ứng dụng, cấu hình liên kết ứng dụng, kết nối URL ứng dụng JIRA với ClickUp và bắt đầu từ đó. Xem các bước chính xác để nhập JIRA thành công.

Xem CÁCH CHÍNH XÁC để nhập công việc của bạn từ JIRA vào ClickUp.

Tại sao nên xuất từ JIRA và nhập vào ClickUp?

Có rất nhiều lợi thế khi sử dụng ClickUp thay vì JIRA. ClickUp cung cấp hầu hết các tính năng và tích hợp của JIRA, và thậm chí còn có gói Miễn phí vĩnh viễn.

Nhiều người dùng chuyển từ JIRA sang ClickUp ngay lập tức bị ấn tượng bởi tính tiện dụng của giao diện. Đó là một thay đổi lớn khi chuyển từ giao diện khô khan, nhàm chán của JIRA sang giao diện sống động, đẹp mắt của ClickUp.

Nhưng ClickUp không chỉ có giao diện gọn gàng; ClickUp còn có nhiều tính năng mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng miễn phí. Giờ đây, bạn có thể xem dự án của mình ở nhiều chế độ xem, gán nhận xét, chỉnh sửa phong phú, thanh công cụ đa nhiệm, trạng thái đơn giản và tùy chỉnh, cùng các tính năng sáng tạo như sổ ghi chú trong ứng dụng và khay nhiệm vụ để thu nhỏ công việc quan trọng nhất để quay lại sau.

Tất cả các nhóm và bộ phận của bạn có thể làm việc cùng nhau trên một nền tảng duy nhất.

Thông thường, chỉ có các nhóm kỹ thuật sử dụng JIRA – có nghĩa là các bộ phận marketing, sáng tạo, vận hành và nhân sự đều sử dụng một nền tảng khác. Đó là điểm tuyệt vời của ClickUp.

Các tổ chức trong ClickUp tìm thấy kết nối và hiệu quả chưa từng có khi TẤT CẢ các nhóm của họ có thể sử dụng cùng một nền tảng trực quan, đẹp mắt và thậm chí còn có chế độ xem bảng.

Sử dụng Scrum và Sprint trong ClickUp

Một điểm bán hàng lớn của JIRA là hệ thống quản lý dự án nhanh nhẹn và linh hoạt . Tin tốt là bạn cũng có thể làm điều đó trực tiếp trong ClickUp mà không cần giao diện phức tạp.

Sau khi thiết lập phân cấp phù hợp với Không gian, Dự án và Danh sách công việc của Nhóm, bạn sẽ có thể thiết lập các sprint trong ClickUp và theo dõi các dự án của mình từ đầu đến cuối. Bạn sẽ sử dụng danh sách trong ClickUp để thiết lập từng sprint của mình.

Mỗi Danh sách phải đại diện cho một sprint riêng lẻ với một danh sách bổ sung có tiêu đề “Backlog”. Các tính năng và khía cạnh mới của sản phẩm sẽ được phát triển trong các Danh sách này và được lưu trữ khi hoàn thành. Danh sách hoạt động hoàn hảo như Sprint, vì mỗi Danh sách có thể chứa nhiều công việc áp dụng cho nó. Ngoài ra, Danh sách có thể có ngày bắt đầu/đáo hạn, chi tiết, chủ đề hoạt động toàn bộ và nhiều hơn nữa! Chúng tôi thậm chí còn cho phép bạn mã hóa màu cho các sprint và các thẻ sẽ giữ tất cả lại với nhau.

Để biết thêm thông tin, tài liệu trợ giúp này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập ClickUp cho sprint và bạn có thể bắt đầu ngay với quy trình làm việc linh hoạt của mình.

Kết luận

Nếu những người sử dụng JIRA thành thật, họ sẽ thừa nhận rằng phần mềm này rất cồng kềnh. Họ sẽ kể cho bạn nghe về sự khó chịu khi sử dụng nó. Làm thế nào nó thực sự làm chậm tốc độ hoàn thành công việc của người dùng, thay vì nâng cao năng suất. Cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để tìm ra cách sử dụng JIRA – tại sao phải làm vậy? Nhập các nhiệm vụ JIRA của bạn vào ClickUp!