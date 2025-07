hơn 30 meme Zoom hài hước nhất để làm bừng sáng cuộc họp ảo tiếp theo của bạn

Cuộc họp hiếm khi là điểm nổi bật trong ngày của bất kỳ ai. Chúng thường giống như những bài kiểm tra sức bền, với những cuộc thảo luận dài dòng và những chủ đề lạc đề không đi đến đâu.

Tuy nhiên, vì chúng ta không thể trốn tránh chúng, cách tốt nhất để sống sót qua các cuộc họp là có một khiếu hài hước. Rốt cuộc, nếu bạn không thể trốn tránh, hãy cười cho qua đi!

Chia sẻ truyện cười trong cuộc họp có thể không khả thi (trừ khi sếp hoặc quản lý của bạn rất thoải mái). Nhưng, luôn tốt khi chuẩn bị sẵn những meme hoàn hảo, đề phòng trường hợp cần thiết. 😉

Chúng tôi đã tổng hợp một bộ sưu tập các meme công việc hài hước và dễ hiểu liên quan đến Zoom để làm sinh động giờ nghỉ của bạn và mang đến cho bạn những tràng cười sảng khoái. Hãy thưởng thức!

Các cuộc gọi Zoom thường thiếu đi sự gần gũi của các tương tác trực tiếp, dẫn đến các cuộc hội thoại cứng nhắc. Duy trì năng lượng và thu hút mọi người tham gia vào các cuộc họp ảo có thể là một việc khó khăn. Tuy nhiên, một meme hoặc video hài hước có thể ngay lập tức làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thêm một chút hài hước vào Zoom sẽ biến một cuộc họp nhàm chán thành một trải nghiệm đáng nhớ và củng cố mối quan hệ trong nhóm. Dưới đây là lý do tại sao meme cuộc họp Zoom là yếu tố thay đổi cuộc chơi cho các cuộc họp ảo của bạn:

Hãy thừa nhận rằng, ngồi suốt những cuộc họp Zoom dài lê thê có thể khiến bạn mệt mỏi. Thời gian nhìn vào màn hình liên tục, những khoảng lặng khó xử và những bài thuyết trình dài dòng có thể làm bạn mệt mỏi về tinh thần. Đó là lúc sự mệt mỏi Zoom bắt đầu xuất hiện. Nhưng một meme hoặc video được đặt đúng chỗ có thể mang lại hiệu quả bất ngờ.

🌈 Bạn có biết? Tiến sĩ Rob Fazio, tác giả của cuốn sách BullyProof, chỉ ra rằng hài hước rất tốt cho việc giảm căng thẳng. Nghiên cứu Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress (Sử dụng hài hước làm giảm mối liên hệ giữa các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống với căng thẳng tâm lý) cho thấy hài hước có thể làm giảm cả sự khó chịu về thể chất và cách chúng ta nhận thức về các sự kiện căng thẳng.