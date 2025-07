10 ví dụ ấn tượng về nghệ thuật do AI tạo ra

Vào đầu những năm 1970, nghệ sĩ Harold Cohen bắt đầu phát triển các hệ thống nghệ thuật AI tại Đại học California ở San Diego. Kể từ đó, các nhà nghiên cứu từ MIT, Stanford và các trường đại học khác trên toàn thế giới đã tạo ra nghệ thuật bằng AI. Về bản chất, chúng ta đã có những ví dụ về nghệ thuật AI trong hơn nửa thế kỷ.

Tác phẩm nghệ thuật AI của Harold Cohen từ năm 1977-78 (Nguồn: Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Whitney )

Sự khác biệt lớn nhất giữa những tác phẩm ban đầu và nghệ thuật AI ngày nay là khả năng của bất kỳ ai — bạn, tôi và hầu hết mọi người có kết nối Internet hoạt động — đều có thể tạo ra nó.

Trong thập kỷ qua, nghệ thuật AI đã phát triển theo cấp số nhân, mở ra những khả năng mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Trong bài viết này, chúng tôi chọn một số ví dụ phổ biến về nghệ thuật AI để bạn có ý tưởng về những việc có thể làm với GenAI.

Hiểu về quá trình tạo/lập nghệ thuật AI

Nghệ thuật AI là bất kỳ tác phẩm thị giác nào được tạo ra hoặc nâng cao với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Thông thường, bạn nhập mô tả văn bản về ý tưởng của mình, và AI sẽ tạo ra hình ảnh.

Dù bạn đang sử dụng AI của Canva để xóa phông nền trong ảnh hay Midjourney để biến ý tưởng thành hiện thực, bạn đang tạo ra nghệ thuật AI.

Các ứng dụng của nghệ thuật AI

Cần một bức ảnh chính thức cho hồ sơ LinkedIn của bạn? Đừng lo. Một bức chân dung do AI tạo ra có thể thêm vest và cà vạt vào bức selfie bạn vừa chụp. Muốn đặt một tác phẩm nghệ thuật cho phòng khách nhưng không có ngân sách? Chỉ cần tạo một bức tranh do AI tạo ra.

Trong các ngành công nghiệp, AI có thể làm được nhiều việc hơn nữa. Là một công nghệ mới nổi, các ví dụ về nghệ thuật AI phổ biến trong các trường hợp sử dụng như:

Tiếp thị : Băng rôn kỹ thuật số, hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội dựa trên hướng dẫn cụ thể của thương hiệu

Thiết kế mẫu : Đặc biệt trong thiết kế kiến trúc hoặc thời trang để tạo ra các mẫu thử nghiệm mà nếu sản xuất bằng phương pháp truyền thống sẽ tốn kém hoặc mất nhiều thời gian

Nâng cao hình ảnh : Tạo thêm các yếu tố mới cho hình ảnh hiện có, như thêm một chiếc áo vest trang trọng hoặc một chiếc xe sang trọng vào bức ảnh

Thang đo: Nhân hình ảnh với những thay đổi đơn giản, chẳng hạn như kích thước, một phần của hình ảnh hoặc văn bản bên trong. Một : Nhân hình ảnh với những thay đổi đơn giản, chẳng hạn như kích thước, một phần của hình ảnh hoặc văn bản bên trong. Một công cụ AI trên mạng xã hội có thể thực hiện việc này là một điều may mắn cho các nhóm tiếp thị

Tùy thuộc vào nhu cầu và mức độ phức tạp của từng trường hợp sử dụng, công cụ mà mỗi người sử dụng sẽ rất khác nhau. Dưới đây là một số công cụ tạo nghệ thuật AI phổ biến mà bạn có thể thử để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra.

DALL-E của OpenAI

Được biết đến là trình tạo hình ảnh AI phổ biến đầu tiên, DALL-E tiếp tục được nhiều người yêu thích. Các hình ảnh được tạo ra bởi phiên bản mới nhất, DALL-E 3, có xu hướng cực kỳ thực tế và chất lượng cao.

Imagen 2 của Google

Gemini của Google, trước đây được gọi là Bard, giờ đây cho phép bạn tạo hình ảnh ngay trong giao diện của nó. Ưu điểm lớn nhất của Gemini là giao diện người dùng gọn gàng, đơn giản giống như Google Tìm kiếm và hoàn toàn miễn phí!

Midjourney

Midjourney được biết đến là một trong những công cụ tạo ra nghệ thuật ổn định nhất, cho ra những tác phẩm chất lượng rất cao và đã giành được nhiều giải thưởng. Điểm trừ lớn nhất của Midjourney là nó không thân thiện với người dùng và chỉ có thể truy cập qua Discord.

Nếu bạn sẵn sàng vượt qua những khó khăn để sử dụng công cụ này, đây là một số ví dụ về Midjourney để bạn bắt đầu.

Adobe Firefly

Là phần mở rộng tự nhiên cho bộ sản phẩm sáng tạo của mình, Adobe gần đây đã ra mắt Firefly, một công cụ AI dành cho các nhà thiết kế. Ngoài việc tạo hình ảnh theo yêu cầu, Firefly còn chấp nhận hình ảnh tham khảo. Điều này có nghĩa là bạn có thể cung cấp cho công cụ này một bản phác thảo hoặc tác phẩm nghệ thuật và yêu cầu Firefly tạo ra một sản phẩm tương tự. Và thế là xong!

Microsoft Designer

Không giống như các công cụ trên, sử dụng mô hình riêng, nhà thiết kế của Microsoft sử dụng DALL-E. Công cụ này cung cấp một giải pháp thay thế ChatGPT Plus đơn giản, dễ tiếp cận, thân thiện với người mới bắt đầu và miễn phí, khiến nó trở nên vô cùng hấp dẫn đối với cả người nghiệp dư và những người đam mê.

Hơn nữa, là một phần của bộ sản phẩm Copilot, nó cũng là một bổ sung tuyệt vời cho các công cụ tạo/lập nội dung AI của Microsoft.

Canva

Canva Magic Media tích hợp hình ảnh AI vào quy trình làm việc sáng tạo

Với phần mềm thiết kế cộng tác của Canva được hỗ trợ bởi AI, bạn có thể tạo hình ảnh từ văn bản, thay đổi phong cách, thay đổi kích thước, làm sạch hình ảnh, xóa nền và hơn thế nữa! Bạn cũng có thể kết hợp các xu hướng thiết kế đồ họa mới nhất vào công việc của mình một cách dễ dàng.

Không giống như các công cụ độc quyền, trình tạo hình ảnh AI của Canva tích hợp một số mô hình, chẳng hạn như Magic Media, Dall-E và Imagen, để cung cấp khả năng tạo tác phẩm nghệ thuật ngay trên nền tảng của mình. Điều này tạo ra một lợi thế lớn cho những ai muốn thử nhiều mô hình trước khi hoàn thành công việc của mình.

Mặc dù có vô số khả năng, nghệ thuật AI khác biệt so với nghệ thuật truyền thống. Điều này đặt ra những thách thức độc đáo.

Nghệ thuật truyền thống so với nghệ thuật AI

Nghệ thuật truyền thống liên quan đến việc tạo ra các tác phẩm nghệ thuật trực quan, thường bằng tay hoặc kỹ thuật số, sử dụng các công cụ thiết kế. Với AI, công cụ thực hiện việc sáng tạo, người dùng chỉ cần nhập dữ liệu.

Một số điểm khác biệt quan trọng khác là:

Kỹ năng: Nghệ thuật truyền thống được tạo ra bởi các nhà thiết kế có một mức độ kỹ năng nhất định trong lĩnh vực này. Việc tạo ra nghệ thuật AI không yêu cầu kỹ năng thiết kế, nhưng bạn cần có một số kỹ năng trong việc gợi ý.

Những người đam mê nghệ thuật AI cho rằng trong tương lai, trí tưởng tượng sẽ là một kỹ năng được đánh giá cao hơn thiết kế (theo nghĩa truyền thống).

Đầu vào: Nghệ thuật truyền thống yêu cầu người dùng xây dựng hình ảnh bằng cách sử dụng các yếu tố thiết kế khác nhau. Thông thường, các nhà thiết kế cẩn thận thêm các hình dạng, màu sắc, biểu tượng và ảnh để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.

Nghệ thuật AI có thể được tạo ra bằng cách nhập những gì bạn cần. Ví dụ: nếu bạn nhập "Mèo đeo kính đọc sách ngồi trong thư viện cổ kính" vào Microsoft Designer, đây là kết quả bạn có thể nhận được.

Một ví dụ về nghệ thuật AI được tạo bằng Microsoft Designer

Thời gian: Nghệ thuật truyền thống đòi hỏi sự tỉ mỉ và tốn nhiều thời gian. Nghệ thuật AI thì nhanh chóng — hình ảnh trên chỉ mất 10 giây để tạo ra.

Lặp lại: Nghệ thuật truyền thống cần thời gian và kỹ năng để lặp lại. Bất kỳ bổ sung nào cho bản tóm tắt ban đầu có thể cần nỗ lực đáng kể. Nghệ thuật AI có thể lặp lại rất nhanh. Bằng cách thêm "Làm cho con mèo thành màu trắng. Thêm một cây bút máy." vào lời nhắc AI nghệ thuật ở trên, tôi nhận được hình ảnh dưới đây ngay lập tức.

Các biến thể nghệ thuật AI được tạo ra bằng Microsoft Designer

Ví dụ trên minh họa cách bạn có thể tưởng tượng ra một thứ gì đó và ngay lập tức tạo ra hình ảnh cho nó. Đơn giản vậy thôi!

Hãy cùng xem qua một số tác phẩm nghệ thuật AI phổ biến và ấn tượng nhất để hiểu những khả năng thực sự đang mở ra trước mắt chúng ta.

Nghệ thuật AI trong các ví dụ thực tế

Bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào được tạo ra bằng các công cụ AI như DALL-E, Midjourney, Adobe Firefly, Craiyon hoặc Runway đều là nghệ thuật AI. Dưới đây là những gì những người tiên phong và những người đi đầu trong lĩnh vực nghệ thuật AI đã hoàn thành cho đến nay.

1. Chân dung Edmond de Belamy

Edmond de Belamy (Nguồn: Wikimedia Commons )

Năm 2018, các thành viên của tập thể Parisian Obvious đã sử dụng AI tạo hình để tạo ra bức chân dung của Edmond de Belamy, một nhân vật hư cấu do họ sáng tạo ra. Họ sử dụng một thuật toán mã nguồn mở và huấn luyện nó trên 15.000 bức chân dung từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 19.

Tác phẩm nghệ thuật này trở nên nổi tiếng khi trở thành tác phẩm nghệ thuật đầu tiên được tạo ra bằng AI được bán đấu giá tại Christie's, New York. Bức tranh đã được bán với giá 432.500 đô la trong cuộc đấu giá đó.

2. DeepDream của Google

Hình ảnh được tạo bằng DeepDream (Nguồn: Wikimedia Commons )

DeepDream là một hình thức nghệ thuật AI sử dụng thuật toán pareidolia để tạo ra phiên bản ảo giác, giống như giấc mơ của những hình ảnh hiện có. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng DeepDream kết hợp với môi trường thực tế ảo để thực hiện các thí nghiệm về tâm lý học nhận thức và nghiên cứu não bộ.

3. Thực tế ảo do Refik Anadol tạo ra

Thực tế ảo: Coral của Refik Anadol (Nguồn: refikanadol.com )

Được ủy thác bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tác phẩm nghệ thuật AI của Refik Anadol kết hợp các bộ dữ liệu khổng lồ về hình ảnh san hô để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu. Đây là một dự án đa ngành kết hợp giữa trực quan hóa dữ liệu, học máy và in 3D.

4. Các sinh vật lai của Sofia Crespo

Neural Zoo của Sofia Crespo (Nguồn: neuralzoo.com )

Nghệ sĩ người Argentina Sofia Crespo lấy dữ liệu từ thế giới tự nhiên và tạo ra các hình thức sống giả tưởng. Trong dự án Neural Zoo, cô lấy hình ảnh từ thế giới tự nhiên và sắp xếp lại để tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp về thiên nhiên tưởng tượng, phản ánh cách thức hoạt động của sự sáng tạo của con người. Cô sử dụng biểu mẫu này để đặt câu hỏi về tác động của AI đối với nghệ thuật và sáng tạo, nêu ra những câu hỏi quan trọng cho tương lai của nó.

5. Chiến dịch nghệ thuật kỹ thuật số của BMW

Xe nghệ thuật BMW (Nguồn: bmw.com )

Nghệ thuật không chỉ giới hạn trong bảo tàng và triển lãm. Nghệ thuật AI cũng vậy. Một số doanh nghiệp đã sử dụng nghệ thuật AI theo nhiều cách khác nhau. Một trong những chiến dịch ấn tượng nhất trong thời gian gần đây là những chiếc xe nghệ thuật của BMW.

Trong khuôn khổ chương trình bảo trợ nghệ thuật và văn hóa, BMW đã hợp tác với nhà công nghệ sáng tạo Nathan Shipley và nhà sưu tập nghệ thuật Gary Yeh để huấn luyện AI về 900 năm lịch sử nghệ thuật và tạo ra 50 tác phẩm nghệ thuật mới. Sau đó, họ đã chiếu những tác phẩm này lên bản đồ ảo của mẫu xe 8 Series Gran Coupe.

6. Nhãn độc đáo của Nutella

Nhãn sản phẩm do AI tạo ra bởi Nutella (Nguồn: Ogilvy Italia )

Dán nhãn sản phẩm là một trong những công việc nhàm chán nhất trong dây chuyền sản xuất. Một nhãn được thiết kế sẵn được in và dán lên tất cả các sản phẩm để duy trì tính nhất quán và thương hiệu. Nutella đã sử dụng nghệ thuật AI để thay đổi điều đó.

Nutella đã tạo ra bảy triệu nhãn lọ độc đáo cho thị trường Ý. Điều này đã khơi dậy sự tò mò và tăng nhu cầu. Nhiều người yêu thích Nutella cũng rất hào hứng khi sở hữu một lọ độc đáo, duy nhất vô nhị.

7. Không thể chờ đợi mùa đông ở NYC

Nghệ thuật AI dựa trên pixel của người dùng Reddit (Nguồn: BlickyBloop )

Có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu bức ảnh cố gắng ghi lại cảm giác mùa đông ở thành phố New York. Mùa đông được lãng mạn hóa trong phim ảnh, âm nhạc, truyền hình và nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, người dùng Reddit này đã tìm ra một cách đơn giản nhưng nổi bật để thể hiện khung cảnh mùa đông cổ điển của Big Apple bằng AI.

Các lớp, độ sâu và các chi tiết nhỏ (bao gồm cả những bông tuyết rơi) tạo ra hiệu ứng bắt mắt trong một hình ảnh khá phổ biến. Người dùng đã áp dụng hiệu ứng hình ảnh kiểu trò chơi video cũ để làm cho tác phẩm nghệ thuật do AI tạo ra trông vừa cổ điển vừa cực kỳ hiện đại.

8. Đồ chơi I Love Lucy tưởng tượng

Các món đồ chơi I Love Lucy do DALL-E tạo ra (Nguồn: Fast Company )

Trình chỉnh sửa công nghệ của Fast Company, Harry McCracken, đã thử dùng DALL-E và tạo ra một số đồ chơi "I Love Lucy". "Các chai Vitameatavegamin là một chi tiết rất hay", ông thừa nhận.

Liệu việc mọi người bắt đầu tạo ra các mục cổ điển giả và in 3D chúng chỉ còn là vấn đề thời gian? Thời gian sẽ trả lời. Anh ấy cũng đã thúc đẩy các nhà sáng tạo cổ điển khác, một số trong số đó bạn có thể đọc trong bài viết của anh ấy tại đây.

9. Robot hậu tận thế

Robot hậu tận thế (Nguồn: Midjourney showcase )

Một người dùng Midjourney tưởng tượng ra một thế giới hậu tận thế với một con robot rỉ sét tương tác với những bông hoa trong một khung cảnh đô thị đầy bụi bặm. Mô hình này diễn giải chính xác các gợi ý nghệ thuật AI, thêm vào những đám mây vàng, một bức tường phủ đầy graffiti, v.v.

Khả năng của AI trong việc tạo ra những tác phẩm nghệ thuật AI được thiết kế một cách tinh tế là một bước ngoặt trong lĩnh vực thiết kế mẫu. Hãy tưởng tượng một nhà biên kịch Hollywood tương lai có thể tự tạo moodboard và storyboard cho các dự án của mình để trình bày ý tưởng một cách hiệu quả hơn!

10. Tín dụng mở đầu Secret Invasion

Hình ảnh từ phần mở đầu của Secret Invasion (Nguồn: The Verge )

Nói về Hollywood, các nhà sản xuất của Marvel's Secret Invasion đã sử dụng AI để tạo ra phần tín dụng mở đầu. Điều này đặc biệt thú vị vì nhà sản xuất điều hành cho biết họ đã có sự lựa chọn có chủ ý sử dụng AI vì nó "phù hợp với chủ đề của chương trình", tức là dân số Skrull có khả năng thay đổi hình dạng.

Tuy nhiên, trường hợp sử dụng này đã mở ra một hộp Pandora chứa đầy câu hỏi trong thế giới nghệ thuật về dữ liệu đào tạo, quyền của nghệ sĩ, những nguy hiểm của AI và sáng tạo có đạo đức.

Tương lai của nghệ thuật do AI tạo ra

Các ví dụ về nghệ thuật AI ở trên chứng minh hai điều: khả năng vô hạn của nghệ thuật AI và tác động thực sự của nó đối với tương lai của cuộc sống con người.

Mặc dù bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ nào và mở ra vô số khả năng, tác động của nghệ thuật AI đang là chủ đề tranh luận sôi nổi. Một số vấn đề chính được thảo luận là:

Khả năng: Là một công cụ hỗ trợ sáng tạo, AI mạnh mẽ hơn bất kỳ công cụ nào mà các nghệ sĩ đã sử dụng từ trước đến nay. AI không chỉ cho phép tạo/lập nhanh chóng mà còn hỗ trợ lặp lại và cải tiến với tốc độ cực nhanh. Khi các mô hình phát triển, chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ ngày càng tốt hơn, thậm chí là vượt bậc.

Dữ liệu: Một trong những yếu tố nền tảng của nghệ thuật AI là dữ liệu được sử dụng để đào tạo các mô hình. Nhiều công cụ tạo nghệ thuật AI không công khai dữ liệu đào tạo của mình, điều này tạo ra một vấn đề phức tạp liên quan đến vi phạm bản quyền và quyền lợi của các nghệ sĩ truyền thống đã tạo ra những phong cách này.

Ví dụ, hàm giọng nói ChatGPT của Open AI giống với giọng của nữ diễn viên Scarlett Johansson đến mức dẫn đến hậu quả pháp lý.

Đạo đức AI: Việc sử dụng dữ liệu này một cách đạo đức cũng rất phức tạp, đặc biệt đối với các nghệ sĩ có thể không đủ kiến thức công nghệ để hiểu rõ cơ sở của việc sử dụng này.

Ví dụ, đạo diễn và nhà sản xuất điều hành của Secret Invasion, Ali Selim cho biết ông không thực sự hiểu công việc của AI nhưng bị mê hoặc bởi những gì nó có thể tạo ra. Rõ ràng, còn nhiều điều cần học hỏi và đánh giá, cả từ phía các nghệ sĩ và những người xây dựng công cụ tạo ra nghệ thuật AI.

Bản quyền: Một tòa án Mỹ đã phán quyết vào năm ngoái rằng các hình ảnh do AI tạo ra mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người không thể được bảo hộ bản quyền theo luật Mỹ. Do thiếu thông tin rõ ràng về dữ liệu đào tạo—một phần không thể tách rời của khái niệm "đầu vào"—vẫn chưa có sự đồng thuận về việc gì cấu thành tài sản trí tuệ.

Tuy nhiên, đây là những vấn đề ban đầu thường gặp phải đối với bất kỳ công nghệ mới nào. Để tìm ra giải pháp phù hợp cho tất cả mọi người, cộng đồng nghệ thuật và các chuyên gia pháp lý và công nghệ sẽ cần phải ngồi lại với nhau và thảo luận chi tiết.

Điểm mấu chốt là sự hợp tác hiệu quả và công bằng giữa con người và thuật toán AI mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Các ví dụ về nghệ thuật AI ở trên cho thấy AI dân chủ hóa khả năng sáng tạo nghệ thuật. Bạn có thể không cần biết cách pha màu nước hay am hiểu về các nguyên tắc thiết kế, nhưng khả năng tưởng tượng và diễn đạt của bạn sẽ là chìa khóa để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật AI tuyệt vời.

Các công cụ AI nghệ thuật cũng tạo ra các phiên bản và biến thể với tốc độ chớp nhoáng, mang lại hiệu quả vượt trội cho cả con người và tổ chức trên quy mô lớn.

Quản lý các dự án nghệ thuật AI của bạn tốt hơn với ClickUp

Mặc dù đã xuất hiện trong 50 năm qua, AI chỉ mới bắt đầu tác động đến thế giới nghệ thuật gần đây. Với các sản phẩm AI, bất kỳ ai có trí tưởng tượng đều có thể sáng tạo nghệ thuật, bất kể kỹ năng sử dụng các công cụ thiết kế của họ.

Với việc ngày càng nhiều người có khả năng sáng tạo nghệ thuật, nội dung hình ảnh sẽ bùng nổ. Các nhóm tiếp thị có thể tạo ra nội dung đa dạng trên quy mô lớn. Những người đam mê sẽ công bố tác phẩm nghệ thuật mới mỗi ngày, như họ đã bắt đầu làm trên Reddit. Các nhà thiết kế sản phẩm sẽ nhanh chóng tạo ra các bản mẫu, tạo ra nhiều bản sửa đổi hơn với tốc độ nhanh hơn.

Nếu bạn là một chuyên gia sử dụng AI cho thiết kế, việc quản lý sản phẩm của bạn có thể trở nên khó khăn. Để xử lý tất cả các dự án nghệ thuật AI của bạn một cách hiệu quả, bạn cần một công cụ quản lý dự án như ClickUp.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong bộ ứng dụng năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp liền mạch, phù hợp với ngữ cảnh, điều này sẽ thúc đẩy người dùng chuyển từ nền tảng hội thoại độc lập ưa thích của họ. Ví dụ, AI có thể thực hiện quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể ! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, lấy thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và hơn thế nữa! Hãy gia nhập 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế hơn 3 ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

Ngoài tất cả các tính năng quản lý dự án, ClickUp Brain còn cho phép bạn tối ưu hóa lời nhắc, tóm tắt tài liệu, dễ dàng truy cập dữ liệu dự án và hơn thế nữa.

Quản lý nghệ thuật AI của bạn với ClickUp. Dùng thử ClickUp miễn phí ngay hôm nay.