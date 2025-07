Cách sử dụng phương pháp chia nhỏ để cải thiện trí nhớ

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dường như nhớ mọi thứ từ danh sách mua hàng đến các lý thuyết phức tạp một cách dễ dàng?

Không thể tất cả họ đều may mắn sở hữu trí nhớ siêu phàm; có lẽ, đó là kết quả của việc áp dụng phương pháp phân đoạn trong công việc.

Có nguồn gốc từ tâm lý học nhận thức, kỹ thuật này giúp não bộ xử lý và ghi nhớ thông tin hiệu quả hơn. Cho dù bạn đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình hay cố gắng theo dõi danh sách công việc hàng ngày, việc thành thạo kỹ thuật phân đoạn sẽ giúp giảm tải nhận thức, cải thiện hiệu quả học tập và giúp bạn nhớ lại nhanh hơn.

Hãy tìm hiểu thêm về phương pháp chia nhỏ thông tin.

Phương pháp chia nhỏ là gì?

Phương pháp phân đoạn là một kỹ thuật ghi nhớ bao gồm việc chia nhỏ các khối thông tin lớn thành các phần nhỏ hơn. Bạn có thể tạo các phân đoạn này dựa trên các điểm tương đồng, liên tưởng cá nhân hoặc các gợi ý trực quan.

Bộ nhớ làm việc, hay bộ nhớ ngắn hạn, của chúng ta có thể xử lý khoảng bốn khối thông tin cùng một lúc. Khi não nhận được một thông tin mới, nó có thể xử lý theo hai cách. Cách thứ nhất là ghi đè lên dữ liệu hiện có để tạo không gian cho dữ liệu mới. Cách thứ hai là chuyển các khối thông tin có ý nghĩa từ bộ nhớ ngắn hạn sang bộ nhớ dài hạn, từ đó bạn có thể nhớ lại sau này mà không cần nỗ lực trí óc nhiều.

Khi cố gắng ghi nhớ một thông tin, bạn muốn đưa nó vào bộ nhớ dài hạn. Và đây chính là điều mà phương pháp chia nhỏ có thể giúp bạn.

Phương pháp này rất hiệu quả đối với học sinh phải học và ghi nhớ lượng lớn thông tin hàng ngày. Người lớn ít cần ghi nhớ hơn, nhưng vẫn có một số điều quan trọng mà tất cả chúng ta phải nhớ bằng lòng, chẳng hạn như số điện thoại quan trọng, số thẻ, khuôn mặt và tên người, quy trình công việc quan trọng và mật khẩu, để đề cập đến một vài ví dụ.

Nếu bạn không phải là học sinh, bạn có thể không cần phải thi để kiểm tra khả năng ghi nhớ của mình. Tuy nhiên, có một trí nhớ tốt sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp.

Lịch sử của phương pháp chia nhỏ thông tin

Nhà tâm lý học nhận thức George A. Miller đã giới thiệu khái niệm phân đoạn trong bài báo " Số bảy kỳ diệu, cộng hoặc trừ hai: Một số giới hạn về sức chứa của chúng ta trong việc xử lý thông tin " được xuất bản năm 1956.

Miller cho rằng não bộ con người chỉ có thể lưu trữ một số mục giới hạn trong bộ nhớ làm việc của mình tại một thời điểm (khoảng 7 ± 2 mục). Tuy nhiên, bằng cách nhóm các mục riêng lẻ thành các đơn vị lớn hơn, có ý nghĩa hơn hoặc "khối", mọi người có thể ghi nhớ và xử lý thông tin phức tạp hơn một cách hiệu quả.

Nghiên cứu của Miller đã đặt nền tảng cho sự phát triển của tâm lý học nhận thức, đặc biệt là trong việc hiểu cách thức con người tổ chức và xử lý thông tin trong đầu.

Neal F. Johnson đã lặp lại điều tương tự trong bài báo của mình "Vai trò của phân đoạn và tổ chức trong quá trình nhớ lại" (1970). Ông đã nói về bốn khái niệm khóa liên quan đến việc tổ chức trí nhớ: phân đoạn, mã hóa trí nhớ, giải mã và mã hóa lại

Chunks là các chuỗi hành vi được nhóm lại với nhau, thường xuất hiện theo các mẫu cụ thể. Chúng có thể là các tập hợp thông tin được lưu trữ trong cùng một mã bộ nhớ. Recoding bao gồm việc học mã cho một chunk, và decoding dịch mã thành thông tin có thể sử dụng được.

Cách sắp xếp các mục ảnh hưởng đến mối quan hệ liên kết giữa chúng — các mục trong cùng một khối có mối liên kết mạnh, trong khi các mục thuộc các khối khác nhau có mối liên kết yếu hơn hoặc không thể chuyển đổi.

Ngày nay, phương pháp chia nhỏ thông tin đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục và giải quyết vấn đề hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu cách áp dụng phương pháp này để gây ấn tượng với mọi người bằng khả năng ghi nhớ của bạn.

Cách sử dụng phương pháp chia nhỏ thông tin

Hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể áp dụng phương pháp chia nhỏ trong cuộc sống hàng ngày:

Ưu tiên thông tin quan trọng

Bộ não con người xử lý hàng ngàn thông tin mỗi ngày. Nhưng không phải tất cả thông tin đó đều xứng đáng được lưu giữ trong bộ nhớ dài hạn của chúng ta. Vì vậy, bước đầu tiên là tìm ra thông tin khóa mà bạn muốn ghi nhớ.

Bạn có thể sử dụng ma trận ưu tiên để sắp xếp thông tin theo mức độ quan trọng, tác động, dòng thời gian hoặc bất kỳ tiêu chí nào khác phù hợp với trường hợp của bạn.

Kỹ thuật kim tự tháp ngược cũng rất hữu ích. Vẽ một kim tự tháp ngược trên giấy và chia nó thành các phần bằng các đường ngang. Bây giờ, bắt đầu điền thông tin theo thứ tự giảm dần theo mức độ quan trọng.

Ví dụ, giả sử bạn phải phát biểu về tầm quan trọng của an ninh mạng tại một hội nghị kinh doanh. Bạn sẽ chia hình tháp ngược như sau:

Thông tin cốt lõi (đỉnh kim tự tháp): Thông điệp chính bạn muốn truyền tải — tại sao an ninh mạng là cần thiết cho kinh doanh, các loại mối đe dọa và cách phòng ngừa vi phạm bảo mật

Thông tin bổ sung (phần giữa của kim tự tháp): Mẹo để trở nên thông minh trong môi trường số trong cuộc sống hàng ngày

Thông tin hỗ trợ (phần dưới cùng của kim tự tháp): Phần này bao gồm tất cả dữ liệu và thống kê mà bạn đã thu thập để hỗ trợ cho các đối số của mình

Thông tin cốt lõi và bổ sung là những thông tin bạn phải nhớ khi phát biểu. Đối với thông tin hỗ trợ, bản trình bày PowerPoint là đủ.

Xác định các mối liên hệ/kết nối

Hãy cố gắng tìm ra mối liên hệ hoặc điểm tương đồng giữa các sự vật và nhóm thông tin dựa trên những điểm tương đồng đó. Mức độ thông tin sẽ quyết định số lượng nhóm bạn cần tạo.

Ví dụ, nếu bạn đang xử lý chiến lược của một công ty nhỏ, bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố thay đổi. Xử lý nghiên cứu từ khóa, tạo cụm chủ đề, SEO trên trang và ngoài trang, ra mắt bản tin, đăng bài và tương tác trực tuyến thường xuyên, viết blog, theo dõi KPI và hơn thế nữa — bạn đã hiểu ý rồi đấy. Xác định mối kết nối giữa các công việc này và nhóm chúng thành các danh mục rộng: SEO (nghiên cứu từ khóa, tạo cụm chủ đề, SEO trên trang và ngoài trang), tạo nội dung (tạo bài đăng blog và nội dung mạng xã hội), v.v. Bạn có thể dành một ngày mỗi tuần để lập chiến lược cho một nhóm. Chia nhỏ các công việc giúp duy trì sự tập trung và giữ cho bạn có tổ chức, đồng thời mang lại kết quả ấn tượng hơn.

Bạn cũng có thể kết hợp thông tin cũ với thông tin mới để ghi nhớ tốt hơn. Giả sử bạn gặp các thành viên trong nhóm của mình từ các địa điểm khác hai lần mỗi năm. Bạn có thể sử dụng liên tưởng để nhanh chóng nhớ ra họ đến từ đâu.

Nếu bạn khó nhớ rằng Tim đến từ Michigan, bạn có thể thử liên kết những ký ức sẵn có về Michigan với Tim. Có lẽ bạn đã từng đi du lịch đến đó với bố mẹ? Tạo một liên kết trong đầu để ghi nhớ thông tin khóa và thực hiện cuộc hội thoại một cách trôi chảy.

Sử dụng các kỹ thuật ghi nhớ khác để hỗ trợ

"My Very Excellent Mom Just Served Us Noodles" (Mẹ tôi rất tuyệt vời vừa cho chúng tôi ăn mì) — bạn còn nhớ câu thần chú phổ biến này được dạy ở trường để ghi nhớ tên các hành tinh trong hệ mặt trời không? Hay từ viết tắt "VIBGYOR" để ghi nhớ bảy màu sắc của cầu vồng?

Các kỹ thuật ghi nhớ này rất hữu ích khi bạn không thể tìm thấy mối liên hệ hoặc điểm tương đồng giữa các bước.

Giả sử bạn đang học cách viết email hiệu quả. Có quá nhiều mẹo cần nhớ, vì vậy bạn có thể rút gọn thành CLEAR. C (Súc tích): Viết email ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề L (Logical): Duy trì luồng logic từ đầu đến cuối E (Hấp dẫn): Viết theo cách thu hút sự quan tâm của người đọc A (Hành động): Đảm bảo email của bạn bao gồm CTA hoặc các bước tiếp theo R (Tôn trọng): Duy trì giọng điệu tôn trọng và tránh sử dụng ngôn ngữ kích động

Bạn có thể tạo các từ viết tắt hoặc phương pháp ghi nhớ tương tự cho các quy trình khác nhau trong công việc của mình. Bằng cách này, việc ghi nhớ các bước phức tạp sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay!

Sử dụng bản đồ tư duy

Ghi nhớ một khối văn bản lớn có thể là một thách thức, nhưng nếu bạn tạo ra một hình ảnh trực quan, bạn sẽ ghi nhớ thông tin lâu hơn.

Giả sử bạn là người mới trong lĩnh vực quản lý kinh doanh và đang cố gắng ghi nhớ các phần khác nhau của một gói doanh nghiệp. Đầu tiên, chia khái niệm chính thành nhiều phần/phân đoạn và tiểu mục. Sau đó, tạo một bản đồ tư duy như thế này để hình dung khái niệm:

qua ClickUp

Khi đã hiểu những kiến thức cơ bản, bạn có thể thêm các nhánh (chủ đề/khái niệm chính) hoặc cành (chủ đề phụ) vào bản đồ tư duy và kết hợp các chi tiết quan trọng khác.

Là một trong những phương pháp ghi chú phổ biến nhất, phương pháp này mang lại hiệu quả tuyệt vời khi bạn học điều mới hoặc động não tìm ý tưởng.

Thực hành, thực hành, thực hành!

Càng luyện tập nhiều, bạn sẽ càng thành thạo trong việc tạo liên kết, xác định điểm tương đồng và hiểu cách thức hoạt động của phân đoạn. Với việc luyện tập hàng ngày, bạn có thể chuyển thông tin phức tạp từ bộ nhớ làm việc sang bộ nhớ dài hạn và nhớ lại một cách tự nhiên như khi bạn đọc bảng chữ cái.

Đọc thêm: Phương pháp chia nhỏ thời gian của Damon Zahariades

Phương pháp phân đoạn của Miller tập trung vào cách chúng ta xử lý và truy xuất thông tin. Tác giả và doanh nhân về năng suất Damon Zahariades mượn ý tưởng phân đoạn và áp dụng nó vào lĩnh vực quản lý thời gian trong cuốn sách The Time Chunking Method: A 10-Step Action Plan for Increasing Your Productivity (2017).

qua Amazon

Đây là một tài liệu hữu ích nếu bạn luôn cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian. Dưới đây là một số điểm chính trong cuốn sách sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và sử dụng thời gian hiệu quả hơn:

Trước khi khám phá Phương pháp phân chia thời gian, tác giả đề nghị bạn làm rõ mục tiêu của mình. Khi mục tiêu của bạn rõ ràng, bạn có thể sắp xếp lịch trình hiệu quả và phân bổ thời gian cho các công việc cụ thể

sử dụng khung mục tiêu SMART để xác định mục tiêu của mình. Ghi chú các bước bạn cần thực hiện và lập lộ trình để đạt được các mục tiêu đó Ông khuyên bạn nên. Ghi chú các bước bạn cần thực hiện và lập lộ trình để đạt được các mục tiêu đó

Khi mục tiêu đã được thiết lập, đã đến lúc chia nhỏ chúng thành các công việc — những công việc cần thiết để đạt được mục tiêu của bạn. Những công việc này nên được ưu tiên trong các khoảng thời gian của bạn. Ưu tiên những công việc có thời hạn hoặc có tác động đáng kể đến thành công chung của bạn

Không phải tất cả các công việc đều có trọng lượng như nhau. Bằng cách giải quyết các công việc quan trọng nhất trước tiên, bạn có thể nhanh chóng tiến tới hoàn thành mục tiêu của mình

Xây dựng các khối thời gian bằng cách lên lịch các khối thời gian dành riêng cho từng công việc (tương tự như kỹ thuật Pomodoro). Điều chỉnh thời lượng của từng khối dựa trên mức độ quan trọng và độ phức tạp của công việc.

Đưa thời gian nghỉ ngơi vào lịch trình của bạn. Nghỉ ngơi thường xuyên — khoảng 10–15 phút mỗi giờ — có thể nâng cao năng suất và ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, giúp bạn giữ đầu óc tỉnh táo và tập trung suốt cả ngày

Áp dụng những chiến lược thực tiễn này và chủ động quản lý thời gian của bạn!

Ứng dụng phổ biến của phương pháp chia nhỏ thông tin

Từ danh sách việc cần làm cá nhân đến trách nhiệm nghề nghiệp, việc sắp xếp thông tin thành các khối giúp bạn tập trung, nhớ lại mọi thứ nhanh chóng và cải thiện năng suất.

Nhiều kỹ thuật ghi nhớ dựa trên nguyên tắc phân đoạn. Các kỹ thuật như phương pháp loci (cung điện ký ức) bao gồm việc đặt thông tin vào các địa điểm quen thuộc, về cơ bản là tạo ra các đoạn ý tưởng liên quan.

Diễn viên học thuộc lời thoại có thể áp dụng phương pháp tương tự bằng cách chia nhỏ các cảnh hoặc đoạn đối thoại.

Các vận động viên có thể chia nhỏ các thói quen hoặc kế hoạch thi đấu của họ thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Một cầu thủ bóng chày có thể hình dung động tác chuẩn bị, các loại ném bóng và cú đánh của cầu thủ ném bóng thành các giai đoạn riêng biệt.

Người nói thường chia bài phát biểu của mình thành các điểm chính và đối số hỗ trợ. Điều này cho phép họ tập trung vào việc truyền đạt từng phần một cách hiệu quả mà không cần ghi nhớ toàn bộ bài phát biểu.

Mặc dù chúng ta có thể không nghe họ trực tiếp đề cập đến "phân đoạn", nhưng có thể chắc chắn rằng nhiều người thành công sử dụng các chiến lược tương tự để tổ chức và ghi nhớ thông tin một cách hiệu quả.

Dưới đây là cách bạn có thể áp dụng quy trình chia nhỏ trong các tình huống thực tế:

Ghi nhớ số: Thay vì ghi nhớ một dãy số dài, hãy chia chúng thành các nhóm ba hoặc bốn số. Ví dụ, ghi nhớ π (pi) là 3. 141 / 592 / 653 / 589. Thủ thuật này hiệu quả với số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và mật khẩu số

Ghi nhớ danh sách công việc : Giả sử bạn đang đi mua táo, dâu tây, sô cô la, hạt điều, cà chua, đậu, bông cải xanh, trứng và thịt gà. Phân loại danh sách dài này thành trái cây (táo, dâu tây), rau (cà chua, đậu, bông cải xanh), đồ ăn vặt (sô cô la, hạt điều) và protein (trứng và thịt gà)

Ghi nhớ chương trình cuộc họp: Thảo luận tất cả mọi thứ cùng một lúc trong cuộc họp có thể khiến nhóm của bạn cảm thấy quá tải và bạn có thể bỏ sót những điểm quan trọng. Để tránh điều này, hãy cấu trúc chương trình cuộc họp thành các phần hoặc các khối để giữ cho cuộc họp được tổ chức ngay từ đầu. Ví dụ: nếu đó là cuộc họp đánh giá quý, hãy chia cuộc họp thành phần mở đầu, cập nhật dự án, báo cáo tài chính và kế hoạch tương lai

Bạn có thể sử dụng phương pháp phân đoạn cho nhiều công việc khác, chẳng hạn như nhận diện người qua khuôn mặt hoặc tên, ghi nhớ ngày sinh nhật, nhớ lại các tham chiếu trong sách/phim, và danh sách còn tiếp tục!

Chuẩn bị, sẵn sàng, phân đoạn! Mẹo để áp dụng phương pháp phân đoạn vào thói quen học tập của bạn với ClickUp

Việc áp dụng phương pháp phân đoạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn có một công cụ toàn diện như ClickUp. Bạn có thể nghĩ ClickUp là một công cụ quản lý dự án, nhưng nó cũng hoạt động hiệu quả không kém như một công cụ hỗ trợ học tập cho sinh viên và các chuyên gia muốn nâng cao kỹ năng.

Hãy cùng tìm hiểu cách áp dụng phương pháp chia nhỏ để nâng cao trải nghiệm học tập và cải thiện trí nhớ:

1. Phân chia một khái niệm thành các phần nhỏ hơn

Chọn bất kỳ khái niệm hoặc chủ đề nào bạn muốn học và chia nhỏ thành các phần nhỏ, dễ quản lý. Bước này giúp bạn hiểu từng khía cạnh khác nhau của chủ đề, giữ cho bạn có tổ chức và cho phép bạn đi sâu vào chi tiết mà không cảm thấy quá tải.

Sử dụng Phân cấp dự án của ClickUp để thêm cấu trúc vào thói quen học tập của bạn. Nó giúp bạn chia một chủ đề rộng hơn thành nhiều phần, tiểu mục và hơn thế nữa.

Hãy cùng khám phá cách sử dụng tính năng này:

Tạo Không gian Làm việc trên ClickUp dành riêng cho chủ đề bạn muốn học

Chia Không gian Làm việc thành nhiều Không gian

Chia nhỏ không gian thành danh sách (chứa các công việc và công việc con riêng lẻ)

Nhóm các công việc/danh sách công việc tương tự vào các thư mục

Sắp xếp công việc/bài học của bạn thành một cấu trúc gọn gàng với ClickUp Hierarchy

Giả sử chủ đề được đề cập là tiếp thị kỹ thuật số. Bạn tạo một Không gian Làm việc cho tiếp thị kỹ thuật số và chia nó thành các Không gian như SEO, Tiếp thị Nội dung, Tiếp thị Truyền thông Xã hội, Tiếp thị Liên kết và PR Kỹ thuật số, để đề cập đến một vài ví dụ. Bây giờ, nếu bạn muốn tập trung vào SEO, bạn có thể chia Không gian này thành các Danh sách công việc như SEO ngoài trang và SEO trên trang. Danh sách SEO ngoài trang có thể được chia nhỏ thành Xây dựng liên kết, SEO địa phương, Tối ưu hóa mạng xã hội và Quản lý danh tiếng. Tối ưu hóa mạng xã hội và Quản lý danh tiếng có một số điểm tương đồng, vì vậy bạn có thể nhóm chúng vào một Thư mục để duy trì sự gắn kết và cải thiện việc học.

Thêm tài liệu học tập của bạn vào mỗi Nhiệm vụ ClickUp để có thể nhanh chóng tìm lại thông tin cần thiết vào đúng thời điểm.

2. Xác định những gì quan trọng nhất

Bạn chỉ có thể làm được một số việc nhất định trong một thời gian nhất định. Để hiểu được chủ đề/công việc nào bạn nên làm trước và tránh các ưu tiên cạnh tranh nhau, bạn phải sắp xếp chúng theo mức độ ưu tiên.

Bạn có thể sử dụng Ưu tiên nhiệm vụ của ClickUp cho bước này. Nó cho phép bạn sắp xếp các nhiệm vụ của mình thành bốn loại ưu tiên: Khẩn cấp, Cao, Bình thường và Thấp, để bạn có thể nhanh chóng xác định nhiệm vụ nào cần được xử lý ngay và nhiệm vụ nào có thể làm sau. Việc phân loại này tương tự như việc chia ý tưởng thành các đơn vị nhỏ hơn trong phương pháp phân đoạn.

Luôn nắm bắt những việc quan trọng với Ưu tiên nhiệm vụ của ClickUp

Mối quan hệ trên ClickUp cho phép bạn liên kết các nhiệm vụ, ý tưởng và khái niệm có liên quan với nhau. Ví dụ: khi hoàn thành một chủ đề giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề khác, bạn có thể liên kết chúng với nhau.

Liên kết các nhiệm vụ tương tự với nhau trong ClickUp để hỗ trợ liên kết và nhớ lại nhanh hơn

Muốn tiến thêm một bước với tính năng nhóm? Chọn menu Nhóm theo và quyết định cách bạn muốn sắp xếp các công việc của mình. Có sẵn trong chế độ xem Danh sách, Bảng, Dòng thời gian, Bảng và Khối lượng công việc, tính năng này cho phép bạn nhóm các công việc theo Ưu tiên, Trạng thái, Ngày đáo hạn và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu bạn muốn xem tất cả các ưu tiên của mình cùng một lúc, bạn biết việc cần làm là gì rồi!

Nhóm các công việc của bạn theo Ưu tiên, Trạng thái hoặc Ngày đáo hạn

3. Kết nối các điểm với Bản đồ Tư duy

Khi nói đến việc ghi nhớ, hình ảnh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lời nói. Khi chia một chủ đề thành các phần nhỏ, việc thêm các yếu tố hình ảnh sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin nhanh hơn và ghi nhớ tốt hơn.

Đây là lúc Bản đồ Tư duy ClickUp phát huy tác dụng. Nó cho phép bạn hình dung các nhiệm vụ, chủ đề và ý tưởng của mình với sự trợ giúp của sơ đồ dễ hiểu. Với tính năng này, bạn có thể:

Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các mục để tạo bản đồ tư duy hoàn toàn có thể tùy chỉnh

Sử dụng màu sắc tương ứng với Danh sách công việc và Nhiệm vụ để tổ chức một cách liền mạch

Tạo Bản đồ Tư duy dạng biểu mẫu miễn phí trong Chế độ Trống và thêm nét sáng tạo vào quá trình học tập

Sắp xếp thông tin một cách trực quan với Bản đồ Tư duy ClickUp

Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bản đồ tư duy của bạn trông quá lộn xộn sau một phiên brainstorming căng thẳng, hãy sử dụng tùy chọn Bố cục lại để dọn dẹp cấu trúc của nó. Tính năng này sẽ tự động sắp xếp lại các mục để giữ nguyên phân cấp và ưu tiên ban đầu mà bạn đã đặt.

Khôi phục cấu trúc Bản đồ Tư duy ban đầu với tính năng Bố cục lại trong ClickUp

Đọc thêm: Cách sử dụng phương pháp ghi chú bằng bản đồ

4. Ghi lại các điểm chính

Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp phân đoạn vào chiến lược ghi chú của mình, cho dù đó là bài giảng ở trường hay cuộc họp công ty. Phân đoạn giúp bạn sắp xếp và cấu trúc ghi chú theo cách nhấn mạnh các khái niệm khóa và mối quan hệ giữa chúng.

Bạn phải làm việc thông minh khi có nhiều tài nguyên để học hỏi nhưng thời gian lại quá ít. Thay vì lướt qua từng trang, hãy sử dụng ClickUp Brain để trích xuất thông tin cần thiết từ tài liệu của bạn.

Là một trợ lý AI, ClickUp Brain giúp bạn loại bỏ những công việc bận rộn khỏi lịch trình của bạn; đây là cách thức hoạt động:

Tóm tắt ghi chú từ Nhiệm vụ ClickUp và Tài liệu ClickUp

Nhận bản ghi âm và video cho các tài liệu học tập nghe nhìn

Chỉnh sửa theo ngữ cảnh và kiểm tra chính tả công việc viết của bạn trong vài giây

Dịch văn bản sang ngôn ngữ địa phương của bạn (Brain hiện hỗ trợ tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha Brazil, tiếng Đức và tiếng Ý)

Với công cụ AI này, bạn có thể đảm bảo rằng không có thông tin nào bị bỏ sót và tất cả thông tin quan trọng luôn nằm trong tầm tay.

Chỉnh sửa, cải thiện, kiểm tra chính tả và tóm tắt ghi chú trong tích tắc bằng ClickUp Brain

Phân chia thông tin để có trí nhớ mạnh mẽ

Từ giáo dục đến nơi làm việc và hơn thế nữa, phương pháp phân đoạn đã giúp việc xử lý, lưu giữ và truy xuất thông tin trở nên dễ dàng. Bất kể chủ đề có phức tạp đến đâu, phân đoạn sẽ tạo ra một nơi an toàn cho nó trong bộ nhớ dài hạn của bạn, và bạn có thể nhớ lại ngay lập tức bất cứ khi nào cần.

Phương pháp này là một viên ngọc quý trong thế giới mà từ "bộ nhớ" gợi cho chúng ta nghĩ đến bộ nhớ lưu trữ của điện thoại hơn là bộ não con người. Phương pháp này giúp não bộ của bạn hoạt động tích cực, cải thiện khả năng nhận thức và biến bạn thành một phiên bản thông minh hơn của chính mình.

Hãy thử phân đoạn với ClickUp — nó có thể thay đổi cách bạn học, theo hướng tốt hơn!

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!