Khám phá tâm hồn INFP: Những cuốn sách hàng đầu cho sự khám phá bản thân và khẳng định bản thân

Khả năng cao là bạn (hoặc một người thân yêu) gần đây đã làm bài kiểm tra Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), tìm hiểu về loại tính cách INFP và muốn hiểu rõ hơn về bản thân thông qua các cuốn sách về INFP.

Bài kiểm tra Myers-Briggs® là một công cụ đánh giá cách con người nhận thức thế giới và đưa ra quyết định. Nó xác định 16 loại tính cách, và có lẽ loại tính cách thú vị nhất là INFP – viết tắt của Introversion (Nội tâm), Intuition (Trực giác), Feeling (Cảm xúc) và Perception (Nhận thức).

Loại tính cách INFP được phân loại là Mediator. Theo MBTI, Mediators là những người mà mọi người tìm đến khi cần sự an ủi hoặc sự giúp đỡ.

Họ có xu hướng sáng tạo và lý tưởng, khao khát kết nối với con người và cảm thấy rất mãn nguyện khi giúp đỡ người khác. Bản tính nhạy cảm của họ đôi khi khiến họ cảm thấy cô lập giữa những thăng trầm của cảm xúc, dẫn đến sự nghi ngờ bản thân.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về vai trò của sách trong cuộc sống của những người thuộc loại tính cách INFP, những cuốn sách hay nhất mà những người thuộc loại tính cách này phải đọc, và những bài học mà họ có thể áp dụng vào cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp.

Sách và Khám Phá Bản Thân cho INFP

Những người thuộc loại tính cách INFP được coi là người hướng nội. Họ thường xem sách là công cụ phát triển cá nhân mạnh mẽ giúp họ hiểu thế giới tốt hơn. Những cuốn sách phù hợp cho INFP có thể giúp họ tìm thấy sự hướng dẫn, trí tuệ và đối phó với những suy nghĩ hỗn loạn. Dưới đây là cách thức:

INFP được cho là có trí tưởng tượng phong phú và bị thu hút bởi những cuốn sách khám phá phạm vi rộng lớn của các khả năng, cá tính và thực tế thay thế. Những cuốn sách này giúp kích thích sự sáng tạo của họ và khám phá các khía cạnh khác nhau của tính cách.

Sách đóng vai trò như một tấm gương, phản ánh giá trị và cảm xúc của INFP, từ đó giúp họ trên hành trình khám phá bản thân. Sách mang lại cảm giác an ủi cho INFP, trấn an họ rằng cảm xúc của họ là chính đáng và được người khác chia sẻ.

INFP được biết đến là những người luôn nỗ lực phát triển bản thân và hoàn thiện bản thân. Sách, đặc biệt là những cuốn sách khám phá nội tâm con người, giúp INFP có được góc nhìn thú vị và xoa dịu những cơn bão thường nổi lên trong tâm trí họ.

Vì những người có tính cách INFP có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, những cuốn sách tập trung vào việc sắp xếp tâm trí và xây dựng thói quen có tổ chức hơn sẽ giúp họ cải thiện và hoàn thiện lối sống hàng ngày cũng như phong cách làm việc

Các chủ đề và cốt truyện phù hợp cho INFP

Nếu bạn thuộc loại tính cách INFP và đang băn khoăn không biết nên bắt đầu đọc cuốn sách INFP nào hoặc liệu có tồn tại những cuốn sách như vậy hay không, đừng lo lắng! Có rất nhiều cuốn sách, cả tiểu thuyết và phi tiểu thuyết, mà những người thuộc loại tính cách INFP thường thích đọc.

Mặc dù không được viết rõ ràng là "sách dành cho INFP", nhiều tác phẩm hư cấu nổi tiếng được biết là có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với INFP. Ví dụ, thể loại giả tưởng và phiêu lưu là một trong những thể loại phổ biến nhất đối với loại tính cách này.

Vô số những vùng đất kỳ diệu và những cuộc hành trình thú vị được miêu tả trong những cuốn sách này thường thu hút những tâm hồn sáng tạo của những người thuộc loại INFP.

Có lẽ không ngạc nhiên, JRR Tolkien, tác giả của bộ tiểu thuyết nổi tiếng The Lord Of The Rings, chính là một INFP! Không có gì ngạc nhiên khi những người có tính cách này thích và đồng cảm với các chủ đề như phiêu lưu, cuộc hành trình, thế giới dystopia và utopia, cũng như các câu chuyện về sự trưởng thành.

Những cuốn sách hàng đầu dành cho INFP nên đọc

Nếu bạn là một INFP, đây là một số cuốn sách hay nhất dành cho INFP mà chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy đồng cảm:

1. Năng suất cho INFP: Cách làm việc hiệu quả theo nhịp điệu tự nhiên của bản thân của Amanda Linehan

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Amanda Linehan

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 3,48 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang: 174

Đánh giá: 4.2/5 (Amazon) 3.77/5 (Goodreads)

Nếu những cuốn sách truyền thống về sự tập trung không mang lại cho bạn những hiểu biết cần thiết, thì đây là cuốn sách dành cho bạn! Tác giả Amanda Linehan hướng dẫn bạn xây dựng một hệ thống năng suất, kiểm tra nhịp điệu tự nhiên của bạn để giúp tối đa hóa sự sáng tạo.

Bạn sẽ nhận được những lời khuyên về cách đặt mục tiêu và ra quyết định hữu ích hơn nhiều so với những lời khuyên chung chung về năng suất mà bạn tìm thấy trên mạng.

Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc tổ chức cuộc sống hoặc cảm thấy mình chưa bao giờ có thể tạo ra nhiều như mong muốn, dù là một người mơ mộng nhiệt huyết, đây là cuốn sách INFP mà bạn không thể bỏ qua.

Nhận xét của độc giả

Điều tôi thực sự yêu thích ở cuốn sách Productivity for INFPs là những lời khuyên thực tế, thực sự hiệu quả đối với những người có tính cách INFP.

Điều tôi thực sự yêu thích ở cuốn sách Productivity for INFPs là những lời khuyên thực tế, thực sự hiệu quả đối với những người có tính cách INFP.

2. Cuốn sách về INFP: Những lợi ích, thách thức và sự khám phá bản thân của một INFP của Catherine Chea Bryce

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Catherine Chea Bryce

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 3,7 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang: 185

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.01/5 (Goodreads)

Được viết bởi một người INFP, dành cho những người INFP, cuốn sách của tác giả Catherine Chea chia sẻ những hiểu biết cá nhân của cô về những thăng trầm hàng ngày của những người có tính cách phức tạp này.

Cô ấy nói về việc những người thuộc loại INFP thường bị hiểu lầm, cách các hàm nhận thức của họ hình thành thế giới quan, những thách thức hàng ngày của một người thuộc loại INFP và cách tự khám phá bản thân có thể giúp họ sống một cuộc sống trọn vẹn và cân bằng hơn.

Đây là một câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng và là một trong những cuốn sách về INFP dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Cuối cùng, cuốn sách INFP sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và lạc quan để đón nhận và phát huy sức mạnh độc đáo bên trong bạn.

Nhận xét của độc giả

Tôi rất thích đọc cuốn sách này. Tôi cảm thấy mình được thấu hiểu. Giờ đây, tôi ý thức hơn về hành vi của mình trong các tình huống khác nhau, những khuyết điểm của bản thân, cách khắc phục chúng, v.v.

Tôi rất thích đọc cuốn sách này. Tôi cảm thấy mình được thấu hiểu. Giờ đây, tôi ý thức hơn về hành vi của bản thân trong các tình huống khác nhau, những khuyết điểm của mình, cách khắc phục chúng, v.v.

3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself của Michael A Singer

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Michael A Singer

Năm xuất bản: 2007

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp

Số trang: 200

Đánh giá: 4.7/5 (Amazon) 4.21/5 (Goodreads)

Thông qua Untethered Soul, tác giả Micheal A. Singer đi sâu vào con người thật của bạn. Cuốn sách được viết với sự nhạy cảm và trí tuệ, khiến nó trở thành một trong những cuốn sách hay nhất dành cho INFP.

Anh ấy chia sẻ các phương pháp tu tập tâm linh và ví dụ về tự rèn luyện bản thân để hiểu rõ hơn về bản thân và mở rộng tầm nhận thức của bạn.

Cuốn sách là một nguồn tài liệu tuyệt vời để hiểu cách không để bản thân bị định nghĩa bởi suy nghĩ của mình, cách vượt qua nỗi sợ hãi, cách khai thác nguồn năng lượng bên trong và cách đạt được sự cân bằng nội tại hoàn hảo để đạt được sự giác ngộ.

Nhận xét của độc giả

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi theo hướng tích cực, hãy thử cuốn này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi theo hướng tích cực, hãy thử cuốn này.

4. Hướng dẫn sinh tồn toàn diện cho INFP của Heidi Priebe

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Heidi Priebe

Năm xuất bản: 2016

Thời gian đọc ước lượng: 3,7 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp

Số trang: 185

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.23/5 (Goodreads)

Được viết riêng cho những tâm hồn INFP phức tạp, tác giả Heidi Priebe ghi chép lại các tính năng, điểm kỳ quặc, điểm mạnh và điểm yếu của loại tính cách độc đáo này và trích dẫn những câu nói của các nhân vật INFP khác về cách họ đối phó với các tình huống thực tế khác nhau.

Cuốn sách chứa đựng nhiều lời khuyên hữu ích về cách hòa hợp với các loại tính cách MBTI khác, cách đối phó với áp lực quá tải mà INFP thường gặp phải, hiểu rõ các mô hình nhận thức và cảm xúc của INFP, và nhiều nội dung khác.

Mặc dù cuốn sách chứa nhiều thuật ngữ chuyên môn, nó sẽ giúp bạn hiểu và yêu thương bản thân mình hơn theo thời gian.

Nhận xét của độc giả

Tôi rất khuyên tất cả những người thuộc loại INFP, những người yêu thích INFP và bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu loại tính cách này nên đọc cuốn sách này.

Tôi rất khuyên tất cả những người thuộc loại INFP, những người yêu thích INFP và bất kỳ ai quan tâm đến việc hiểu loại tính cách này nên đọc cuốn sách này.

5. Tôi không thể không là một nhà văn INFP của Arcadia Trang

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Arcadia Page

Năm xuất bản: 2020

Thời gian đọc ước lượng: 2 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang: 82

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.42/5 (Goodreads)

Bạn có tài năng viết sáng tạo nhưng lại gặp khó khăn trong việc hoàn thành bản thảo? Nếu bạn là một người INFP đang nỗ lực duy trì động lực để hoàn thành các dự án viết lách hoặc kiểm soát dòng ý tưởng mới vô tận, thì cuốn sách này là cuốn sách bạn nhất định phải đọc!

Tìm hiểu các mẹo để giữ tổ chức, vượt qua sự xao lãng, tạo ra phương pháp để hoàn thành việc viết và xây dựng thói quen viết phù hợp với bạn.

Nhận xét của độc giả

Bây giờ tôi hiểu rõ hơn về cách tiếp cận viết lách của mình và cách tận dụng những điểm mạnh của tính cách INFP.

Bây giờ tôi hiểu rõ hơn về cách tiếp cận viết lách của mình và cách tận dụng những điểm mạnh của tính cách INFP.

6. The Secret Garden của Frances Hodgson Burnett

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Frances Hodgson Burnett

Năm xuất bản: 1911

Thời gian đọc ước lượng: 5,6 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp

Số trang: 280

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 4.16/5 (Goodreads)

Cuốn tiểu thuyết kinh điển đầy cảm động này kể về Mary Lennox, một cô bé được nuông chiều, bị gửi đến vùng quê Anh sau khi cha mẹ qua đời.

Cuốn sách mô tả cách cô bé khám phá một khu vườn bí mật trong khuôn viên nhà anh họ, và cuối cùng biến cô thành một người tốt bụng và cởi mở hơn. Những người thuộc loại INFP có thể đồng cảm với những khó khăn và thành công cuối cùng mà các ký tự trong cuốn sách trải qua.

Tác giả đã vẽ ra một sự tương đồng tuyệt đẹp giữa khu vườn bí mật đang nở hoa và các nhân vật chính đang nở rộ thành những con người mạnh mẽ, tự tin hơn.

Dù bạn thuộc loại tính cách nào, "The Secret Garden" là một tác phẩm quý giá cho bộ sưu tập sách của bạn và phù hợp với độc giả ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người lớn.

Nhận xét của độc giả

Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ cuốn sách này. Cuốn sách khiến chúng ta tin vào sự kỳ diệu của thiên nhiên và dạy chúng ta biết ơn cuộc sống. Con người cần gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và đón nhận sự tích cực, điều này có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc sống.

Chúng ta có thể học được rất nhiều điều từ cuốn sách này. Cuốn sách khiến chúng ta tin vào sự kỳ diệu của thiên nhiên và dạy chúng ta biết ơn cuộc sống. Con người cần gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và đón nhận sự tích cực, điều có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống.

7. INFP: Một bông hoa trong bóng râm của Sandra Nichols

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Sandra Nichols

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 2 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang: 106

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 4.24/5 (Goodreads)

Đây là một trong những cuốn sách xuất sắc về INFP được thiết kế để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân. Tác giả tin tưởng vào tiềm năng của những người thuộc loại INFP trong vai trò là người chữa lành và tìm kiếm sự thật, và mong muốn giúp bạn nhận ra tiềm năng của mình trong những vai trò này.

Cuốn sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về nhiều khía cạnh của tính cách INFP, cung cấp các công cụ phát triển cá nhân để đối phó tốt hơn với thế giới đồng thời đóng góp những điều đáng nhớ.

Nhận xét của độc giả

Đây thực sự là một lá thư tình dành cho những người thuộc loại INFP và có lẽ cả những người thân thiết với họ.

Đây thực sự là một lá thư tình dành cho những người thuộc loại INFP và có lẽ cả những người thân thiết với họ.

8. 1984 của George Orwell

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: George Orwell

Năm xuất bản: 1948

Thời gian đọc ước lượng: 7 giờ

Mức độ khuyến nghị: Nâng cao

Số trang: 310

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.19/5 (Goodreads)

Cuốn sách của tác giả George Orwell trình bày một thực tại u ám, đi sâu vào các chủ đề về tự do, cá nhân và cuộc đấu tranh chống lại các hệ thống áp bức thông qua góc nhìn của Winston Smith, người đang đấu tranh chống lại chế độ toàn trị của Big Brother.

Những chủ đề này gây được sự đồng cảm với những người thuộc loại INFP do mong muốn bẩm sinh của họ về sự chân thực trong một thế giới dường như trái ngược với lý tưởng của họ.

Sự sâu sắc về mặt cảm xúc trong hành trình của Winston và sự khám phá về sự thật, tình yêu, và sự kháng cự trước sự tuân thủ quy tắc đã chạm đến bản chất của tính cách INFP, khiến cuốn sách này trở thành một tác phẩm xuất sắc.

Nhận xét của độc giả

Xét về thời điểm ra đời, cuốn sách này rất sâu sắc ở chỗ ý tưởng của nó có thể dễ dàng trở thành hiện thực. Đây là một cuốn sách kinh điển mà tôi chưa từng đọc và tôi rất vui vì đã đọc nó!

Xét về thời điểm ra đời, cuốn sách này rất sâu sắc ở chỗ ý tưởng của nó có thể dễ dàng trở thành hiện thực. Đây là một cuốn sách kinh điển mà tôi chưa từng đọc và tôi rất vui vì đã đọc nó!

9. Stardust của Neil Gaiman

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Neil Gaiman

Năm xuất bản: 2005

Thời gian đọc ước lượng: 5,5 giờ

Mức độ khuyến nghị: Trung cấp đến nâng cao

Số trang: 256

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4.10/5 (Goodreads)

Bạn đang tìm kiếm một câu chuyện cổ tích hấp dẫn kết hợp giữa phiêu lưu, phép thuật và hành trình tìm kiếm bản thân? Stardust của tác giả Neil Gaiman sẽ không làm bạn thất vọng. Cuốn sách này thu hút những người thuộc loại INFP nhờ cách kể chuyện giàu trí tưởng tượng và các ký tự được phát triển phong phú.

Hành trình của nhân vật chính trong việc bắt giữ một ngôi sao rơi cho người mình yêu vượt ra ngoài cốt truyện đơn thuần để khám phá những chủ đề sâu sắc về sự trưởng thành và nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Những cuốn sách này đặc biệt phù hợp với INFP, những người luôn mơ mộng, không ngừng tìm kiếm ý nghĩa và sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới xung quanh.

Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo của Stardust mang đến một lối thoát vào một thế giới nơi mọi thứ đều có thể, phản ánh khía cạnh giàu trí tưởng tượng của những người thuộc loại tính cách INFP.

Nhận xét của độc giả

Tôi rất thích nó. Nó đọc như một câu chuyện cổ tích. Nó đã mang lại một phần tuổi thơ cho cuộc sống người lớn đầy rắc rối của tôi.

Tôi rất thích nó. Nó đọc như một câu chuyện cổ tích. Nó đã mang lại một phần tuổi thơ cho cuộc sống người lớn đầy rắc rối của tôi.

Giới thiệu về cuốn sách

Tác giả: Leane Silva

Năm xuất bản: 2015

Thời gian đọc ước lượng: 1 giờ

Mức độ khuyến nghị: Người mới bắt đầu đến trung cấp

Số trang: 38

Đánh giá: 3.3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)

Cuốn sách này nhắm đến độc giả INFP bằng cách đi sâu vào cuộc sống và tâm trí của các nhân vật lịch sử có tính cách INFP.

Lý do INFP sẽ thấy cuốn sách này hấp dẫn là vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách những người có tính cách tương tự đã điều hướng đam mê, khó khăn và thành công của họ trong suốt lịch sử.

Mặc dù cuốn sách này khá ngắn, nhưng nó mang tính chất nội tâm sâu sắc. Cuốn sách mang đến nguồn cảm hứng và cảm giác đồng cảm, khẳng định và tiếp thêm sức mạnh cho những độc giả là hiện thân của bản chất INFP.

Nhận xét của độc giả

Thật thú vị khi đọc về cách các loại tính cách khác nhận thức bốn hàm chính của INFP và cách INFP thể hiện chúng.

Thật thú vị khi đọc về cách các loại tính cách khác nhận thức bốn hàm chính của INFP và cách INFP thể hiện chúng.

Thử thách đọc sách cho INFP

Chúng ta không thể bàn về sách dành cho INFP mà không đề cập đến những thách thức hàng ngày mà những người có tính cách này thường gặp phải:

Khó khăn trong việc hoàn thành sách

INFPs có xu hướng luôn tìm kiếm những điều mới mẻ để khám phá. Mặc dù điều này có thể làm phong phú thêm kinh nghiệm sống của họ, nhưng cũng có thể giới hạn khả năng của họ.

Ví dụ, bạn sẽ khó hoàn thành một cuốn sách trước khi chuyển sang cuốn khác chỉ vì bị choáng ngợp bởi quá nhiều lựa chọn hoặc bị cuốn hút bởi những cuốn sách mới, có khả năng thú vị hơn.

Để vượt qua thách thức này,

Nếu đọc nhiều cuốn sách, hãy dành thời gian cụ thể cho từng cuốn

Tham gia một nhóm đọc sách để giao lưu với những người khác, duy trì động lực và trách nhiệm với bản thân

Khó khăn trong việc đọc một cách khách quan

Những người thuộc loại INFP thường đầu tư cảm xúc sâu sắc vào những câu chuyện và ký tự mà họ đọc. Điều này có thể khiến việc đọc trở thành một trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt, có thể làm họ kiệt sức hoặc choáng ngợp, đặc biệt là nếu nội dung quá nặng nề.

Trong trường hợp này,

Hãy nghỉ ngơi thường xuyên khi đọc

Tham gia vào các thể loại nhẹ nhàng hoặc khác biệt để cân bằng với những cuốn sách có nội dung sâu sắc

Suy ngẫm qua việc viết nhật ký để xử lý cảm xúc liên quan đến việc đọc sách

Khó khăn trong việc duy trì sự tập trung

Với trí tưởng tượng phong phú, những người thuộc loại INFP có thể lạc vào suy nghĩ hoặc mơ mộng do nội dung họ đang đọc kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mất tập trung thường xuyên, khiến họ khó tập trung vào văn bản.

Để tránh bị phân tâm,

Đặt mục tiêu đọc cụ thể (ví dụ: số trang hoặc số chương) để duy trì sự tập trung

Sử dụng dấu trang với ghi chú để ghi lại ý tưởng và quay lại sau, giữ cho luồng đọc không bị gián đoạn

Khó khăn trong việc lựa chọn sách phù hợp

INFP có thể gặp khó khăn khi bắt đầu đọc một cuốn sách mới vì họ luôn tìm kiếm trải nghiệm đọc sách hoàn hảo. Điều này có thể dẫn đến việc trì hoãn hoặc do dự, vì họ có thể cảm thấy choáng ngợp trước sự đa dạng của các lựa chọn hoặc lo lắng rằng mình không chọn được cuốn sách "đúng".

Trong trường hợp này,

Hãy chấp nhận rằng không phải cuốn sách nào cũng phải hoàn hảo. Hãy xem mỗi trải nghiệm đọc sách như một cuộc hành trình khám phá

Hãy thử đọc truyện ngắn hoặc tuyển tập để trải nghiệm nhiều tác giả và phong cách khác nhau mà không cần phải cam kết đọc một cuốn sách dài

Ứng dụng kiến thức từ sách dành cho INFP

Đọc sách nói chung, và đặc biệt là những cuốn sách về tính cách INFP, có thể là một nguồn học hỏi và suy ngẫm tuyệt vời cho những người INFP sáng tạo và nhạy cảm.

Tuy nhiên, INFP thường có xu hướng nhìn nhận bức tranh tổng thể và có thể bỏ qua những chi tiết nhỏ. Trong quá trình đọc và thưởng thức những cuốn sách dành cho INFP, bạn có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng những bài học từ chúng vào cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là một số mẹo để áp dụng những kiến thức được chia sẻ trong các cuốn sách về INFP:

Quản lý thời gian và công việc

Những người thuộc loại INFP đôi khi cảm thấy bị áp lực bởi cuộc sống, đặc biệt là khi đọc về các khái niệm kỹ thuật. Những thói quen đơn giản có thể giúp bạn quản lý thời gian và công việc mà không bị quá tải.

Ví dụ, hãy học cách thường xuyên nghỉ ngơi để giải tỏa căng thẳng. Khi bạn không hiểu ngay lập tức một điều gì đó, hãy lùi lại một bước để suy ngẫm về thông tin mới hoặc vấn đề phức tạp trước khi quay trở lại. Xử lý thông tin một cách bình tĩnh có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và đưa ra các giải pháp sáng tạo hơn.

Hợp tác và học hỏi

Tìm một người bạn đọc cùng để thưởng thức những cuốn sách này (gợi ý: họ không nhất thiết phải là người có tính cách INFP).

Hãy sử dụng những trải nghiệm đọc chung để có được những hiểu biết mới và kết nối với bạn bè của bạn tốt hơn. Bạn cũng sẽ có thể rèn luyện thói quen lắng nghe người khác và hợp tác trong môi trường nhóm.

Hãy đi theo luồng

Với tư cách là một INFP, bạn có thể có xu hướng sáng tạo và thích thể hiện bản thân qua nghệ thuật, viết lách và các hoạt động sáng tạo khác. Các cuốn sách dành cho INFP có thể giúp bạn rèn luyện khả năng sáng tạo này và sử dụng nó như một công cụ cho sự phát triển cá nhân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Vì vậy, thay vì quá lo lắng về việc "liên hệ" với các ký tự trong sách, hãy để thông tin luồng qua bạn. Đọc sách trước hết phải mang lại cho bạn niềm vui. Không phải cuốn sách nào cũng phải là một trải nghiệm học tập to lớn thay đổi con người bạn hay thói quen công việc của bạn.

Hãy lấy cảm hứng

Vì những người thuộc loại INFP thường cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc, sách có thể mang lại sự an ủi và vỗ về. Sách có thể mang lại cảm giác thuộc về và thậm chí cung cấp các chiến lược để đối phó với những thách thức và xáo trộn cảm xúc.

Hãy chọn những cuốn sách phù hợp với giá trị và lãi suất của bạn, mang đến những góc nhìn và kiến thức mới kích thích trí tuệ, giúp bạn phát triển tư duy phát triển.

Tạo quy trình làm việc bằng ClickUp cho loại tính cách INFP

Là một người INFP, bạn có thể sẽ phát triển mạnh trong môi trường trực quan và trực quan, cho phép bạn có không gian để thể hiện bản thân.

Một nền tảng quản lý dự án tùy chỉnh hoàn chỉnh như ClickUp, được trang bị các trường tùy chỉnh, khả năng tự động hóa và tùy chọn bố cục, có thể giúp bạn dễ dàng theo dõi các dự án, thời hạn và thành viên trong nhóm.

Nâng cao năng suất bằng cách hợp lý hóa các công việc và sử dụng Chế độ xem ClickUp có thể điều chỉnh để sắp xếp và giám sát tất cả các loại công việc

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng ClickUp.

Chế độ xem ClickUp

Bạn thích bố cục trực quan và dễ hiểu? ClickUp Views có thể giúp bạn sắp xếp cách hiển thị công việc với nhiều tùy chọn sắp xếp, từ danh sách và dòng thời gian đến bảng Kanban. Điều chỉnh dòng thời gian và mức độ ưu tiên để theo kịp những thay đổi của dự án.

Dễ dàng hiển thị dự án với ClickUp Views

Bạn không thể giúp đỡ người khác nếu bản thân bạn không gọn gàng, và ClickUp Views cung cấp cho bạn chế độ xem toàn diện về mọi thứ đang diễn ra trong nhóm và tổ chức của bạn. Cuối cùng, một nền tảng thích ứng với phong cách làm việc của bạn thay vì buộc bạn phải thay đổi công việc!

Bạn cũng có thể thỏa sức sáng tạo để brainstorming và kết nối các ý tưởng, dự án và quy trình làm việc với Bản đồ Tư duy ClickUp. Tạo các nhiệm vụ có thể theo dõi để hợp tác với các thành viên trong nhóm của bạn.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Chọn bất kỳ mẫu danh sách công việc nào để lập kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tất cả công việc của bạn dựa trên vai trò và trách nhiệm của bạn hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng.

Trường Tùy chỉnh

Cải thiện thói quen làm việc của bạn với Trường Tùy chỉnh ClickUp. Tạo các trường để lưu trữ ý tưởng sáng tạo và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc theo mức độ khẩn cấp hoặc tầm quan trọng. INFP gặp khó khăn trong việc tuân thủ các ý tưởng cụ thể và thực hiện chúng, vì vậy tính năng này giúp bạn sắp xếp tất cả ý tưởng của mình một cách có tổ chức, đi đúng hướng và duy trì động lực.

Bạn thậm chí có thể theo dõi mọi công việc mà nhóm của bạn đang thực hiện và nhóm kết quả dựa trên công việc hoặc người để tùy chỉnh chế độ xem.

Tự động hóa

Áp dụng tự động hóa nơi làm việc một cách đơn giản với các kích hoạt cụ thể có thể giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính của bạn, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để tham gia vào các hoạt động sáng tạo — một lợi ích mà INFP đặc biệt đánh giá cao.

Thiết lập tự động hóa để gửi cho bản thân và nhóm của bạn lời nhắc về các hạn chót hoặc cuộc họp sắp tới với ClickUp Automations. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các kích hoạt để thiết lập tự động hóa cho các công việc lặp đi lặp lại.

Đặt lời nhắc cho bản thân và nhóm của bạn về các hạn chót sắp tới bằng cách sử dụng Tự động hóa ClickUp

Luôn cập nhật thông tin với các báo cáo tự động hàng tuần hoặc hàng tháng về tiến độ dự án hoặc thành tích của nhóm. Hãy nhớ thiết lập sao cho dễ thích ứng.

Là một người INFP, bạn có thể thích thử nghiệm các chế độ xem hoặc cấu trúc khác nhau cho đến khi tìm ra cách làm việc hiệu quả nhất.

Kết nối với "bạn" đặc biệt đó

Chúng tôi muốn thêm một ghi chú: đừng cảm thấy bị gò bó bởi những gì internet nói về những việc mà một người INFP "nên" làm. Mỗi người INFP là duy nhất.

Tin tốt là những cuốn sách INFP này rất hay để đọc, bất kể bạn có hoàn toàn đồng nhất với loại tính cách INFP hay không. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thêm chúng vào danh sách đọc của mình và sử dụng chúng như một điểm khởi đầu để khám phá thêm nhiều tác phẩm văn học phù hợp với tâm hồn INFP đặc biệt của bạn.

Về việc quản lý công việc với tính cách INFP, hãy tập trung vào việc thiết kế một khung công việc có cấu trúc với các mẫu quản lý dự án hiệu quả, giúp cân bằng giữa xu hướng sáng tạo bẩm sinh và tính thực tế của bạn.

Hãy chuyển sức mạnh tưởng tượng và sự đồng cảm của bạn thành kết quả thực tế thông qua lập kế hoạch, đặt mục tiêu và tổ chức. Phần mềm quản lý dự án của chúng tôi đảm bảo các dự án của bạn phù hợp với giá trị, ý tưởng và tầm nhìn của bạn.

Đăng ký ClickUp miễn phí và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho mọi nỗ lực của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

1. INFP có khó hiểu không?

Những người thuộc loại INFP rất hòa hợp với cảm xúc và giá trị của mình, nhưng có thể cần thời gian để cởi mở và trò chuyện với thế giới. Họ cũng liên tục điều chỉnh sự căng thẳng giữa thế giới lý tưởng và thực tế, khiến hành động của họ trở nên khó đoán hoặc không nhất quán đối với người khác.

2. INFP có phải là những người học chậm?

Không, INFP không phải là những người học chậm. Tuy nhiên, họ thường dành thời gian để xử lý thông tin mới trước khi chia sẻ ý kiến. Họ ưa thích phương pháp học tập sáng tạo và độc lập, và thích tham gia vào các hoạt động suy ngẫm và tưởng tượng.

3. Người thuộc loại tính cách INFP có thông minh về học thuật không?

INFP thường rất nhạy cảm và thông minh về mặt cảm xúc. Họ cam kết tuân theo các giá trị cốt lõi và động lực cá nhân trong mọi việc họ làm. Về yếu tố trí tuệ, INFP đứng thứ ba, chỉ sau INTP và INTJ.

4. Những cuốn sách hay nhất dành cho INFP được viết bởi những người có tính cách INFP là gì?

Dưới đây là những cuốn sách hay nhất dành cho INFP được chính những người có tính cách INFP viết: