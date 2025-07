10 mẫu Giới thiệu về tôi miễn phí để tìm hiểu về nhóm của bạn

Giới thiệu bản thân là việc bạn làm thường xuyên hơn bạn nghĩ. Từ ngày đầu tiên đến trường phải gặp thầy cô cho đến khi giới thiệu bản thân với khách hàng tiềm năng hiện nay.

Giới thiệu không chỉ là cơ hội để bạn thể hiện mặt tốt nhất của mình. Đó là cách để bạn thể hiện con người bạn, nêu bật giá trị mà bạn mang lại và kết nối cá nhân. Ngoài ra, giới thiệu còn là cách tuyệt vời để người khác hiểu hơn về bạn hoặc để bạn làm quen với người khác.

Bạn đang tìm cách dễ dàng hơn để giới thiệu bản thân và tìm hiểu thêm về những người xung quanh? May mắn cho bạn, có rất nhiều mẫu Giới thiệu về tôi để kết nối tốt hơn, xây dựng mối quan hệ công việc và thiết lập mục tiêu chung.

Ở đây, chúng tôi sẽ chia sẻ 10 mẫu Giới thiệu về tôi hay nhất. Sử dụng chúng để giới thiệu bản thân với nhân viên mới hoặc xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với mọi người trong nhóm của bạn. ?

Mẫu Giới thiệu bản thân là gì?

Mẫu Giới thiệu về tôi là một trang tiện dụng giúp giới thiệu bạn với mọi người. Có các mẫu cho các tình huống khác nhau, bao gồm giới thiệu trên mạng xã hội một cách vui vẻ và cài đặt nơi làm việc trang trọng.

Các mẫu có nhiều phong cách khác nhau, bao gồm mẫu câu chuyện Instagram "Hãy làm quen với tôi", áp phích "Tất cả về tôi", bảng câu hỏi "Hãy hỏi tôi" và báo cáo "Những điều tôi yêu thích". Chúng có thể được sử dụng như các hoạt động trở lại trường học và như các công cụ tại nơi làm việc để tìm hiểu thêm về nhóm của bạn.

Các mẫu có thể chỉnh sửa và in, hoàn hảo để chia sẻ trong cuộc họp trực tiếp hoặc ảo. Tính năng tùy chỉnh cho phép bạn chia sẻ thông tin thể hiện kỹ năng, tài năng và tính cách của mình một cách tốt nhất.

Cho dù đó là tuần đầu tiên bạn làm việc mới hay bạn muốn kết nối tốt hơn với nhóm hiện tại, mẫu Giới thiệu về tôi sẽ tiết lộ những chi tiết khó có thể nói hết trong vài phút trò chuyện trước hoặc sau cuộc họp.

Điều này đặc biệt đúng nếu bạn là thành viên của một nhóm làm việc từ xa. Các mẫu Giới thiệu về tôi giúp xây dựng mối quan hệ hiệu quả bằng cách cung cấp những thông tin về tính cách mà bạn có thể không thấy được qua các kênh công việc thông thường. ?

Điều gì tạo nên một mẫu Giới thiệu bản thân tốt?

Vì đây là những công cụ sáng tạo, bạn có rất nhiều lựa chọn để tìm ra mẫu phù hợp nhất. Nói chung, mẫu của bạn nên có những yếu tố sau:

Hỗ trợ tương tác : Bài tập này nhằm mục đích kết nối mọi người lại với nhau để chia sẻ và học hỏi. Tìm các mẫu tương tác để bạn có thể : Bài tập này nhằm mục đích kết nối mọi người lại với nhau để chia sẻ và học hỏi. Tìm các mẫu tương tác để bạn có thể cộng tác trong thời gian thực để trả lời các câu hỏi hoặc chia sẻ sở thích và thảo luận của mình

Điểm nhấn sáng tạo : Các tính năng thú vị như phông chữ tùy chỉnh, nhãn dán, gif và biểu tượng cảm xúc giúp quá trình làm quen trở nên thú vị và hấp dẫn hơn

Phần : Chia hoạt động thành các phần nhỏ với trọng tâm là các khía cạnh khác nhau như gia đình, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp

Cài đặt có thể tùy chỉnh: Cho dù bạn sử dụng mẫu cho cuộc phỏng vấn, sự kiện kết nối mạng hay cuộc họp nhóm, bạn đều muốn có thể tùy chỉnh các chi tiết như thiết kế nền và tài sản thương hiệu

10 mẫu Giới thiệu về tôi miễn phí

Bắt đầu xây dựng các nhóm tốt hơn bằng cách làm việc từ đầu để hiểu điều gì thúc đẩy mỗi cá nhân. Với 10 mẫu Giới thiệu về tôi miễn phí này, tìm hiểu thêm về lãi suất, điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cá nhân trong nhóm của bạn.

Sử dụng chúng như một điểm khởi đầu để làm cho việc giới thiệu trở nên dễ dàng hơn, và tận dụng chúng để tối ưu hóa quy trình làm việc và xây dựng chiến lược giao tiếp hiệu quả hơn. ?

1. Mẫu Giới thiệu về tôi của ClickUp

Sử dụng Mẫu Giới thiệu về tôi của ClickUp để thể hiện bản thân một cách tốt nhất, cho dù đó là trong một cuộc phỏng vấn, sự kiện kết nối hay làm quen với đồng nghiệp mới

Mẫu Giới thiệu về tôi dành cho người lớn của ClickUp được thiết kế để các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và hiểu bản thân mình hơn. Việc điền vào mẫu này giúp nhân viên phản ánh và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và kỹ năng cá nhân của mình.

Phiên bản bảng tính All About Me này còn có các phần để các thành viên trong nhóm phản ánh về các dự án mà họ đã thành công và thất bại để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu và đặc điểm cá nhân, khiến nó trở thành một công cụ thú vị và hiệu quả.

Trường tùy chỉnh hỗ trợ 19 thuộc tính khác nhau, bao gồm những thứ như cuốn sách yêu thích, nơi sinh và trình độ học vấn. Điều này khuyến khích nhân viên chia sẻ những thuộc tính thú vị và chuyên nghiệp mà họ muốn chia sẻ với nhóm. ??

Chế độ xem tùy chỉnh cho phép bạn xem tổng quan về danh sách Giới thiệu về tôi và bảng trạng thái của nhóm để biết họ đã hoàn thành mẫu hay chưa. Biểu mẫu Giới thiệu về tôi cũng có thể tùy chỉnh hoàn toàn để nhóm của bạn chia sẻ loại thông tin mà bạn chọn.

2. Mẫu hồ sơ nhân viên ClickUp

Mẫu này giúp hợp lý hóa việc quản lý hiệu suất và đảm bảo không ai bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào

Mẫu Hồ sơ nhân viên từ ClickUp là một công cụ được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết và theo dõi các cuộc thảo luận về hiệu suất với từng thành viên trong nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo một nhiệm vụ cho mỗi nhân viên trong nhóm. Tiếp theo, chỉ định các công việc con cho công việc thường xuyên, bao gồm phản hồi từ các cuộc họp 1-1 và các hoạt động phát triển nghề nghiệp.

Thêm công việc cho thành tích của nhân viên, các cuộc gặp gỡ của nhóm và các buổi họp mặt hàng tuần ngoài giờ làm việc. Sử dụng bảy trường tùy chỉnh để tìm kiếm thông tin bạn cần để tận dụng tối đa khả năng của mỗi thành viên trong nhóm.

Với hồ sơ nhân viên được xây dựng sẵn, bạn có thể cải thiện sự hợp tác trong nhóm. Những hồ sơ này giúp bạn dễ dàng biết khi nào một nhân viên cần trợ giúp về một kỹ năng cụ thể và thành viên nào trong nhóm phù hợp nhất để làm người hướng dẫn.

3. Mẫu Văn hóa công ty ClickUp

Tập trung thông tin và tài nguyên về văn hóa công ty của bạn vào một không gian duy nhất với Mẫu tài liệu ClickUp này

Xây dựng văn hóa công ty là một cách tuyệt vời để thiết lập lòng tin, động viên nhân viên và tạo ra bản sắc cho toàn bộ nhóm đoàn kết với nhau. Mục tiêu chung của công ty giúp tăng cường sự tham gia của nhân viên, nâng cao năng suất và tạo ra môi trường làm việc tốt hơn.

Sử dụng Mẫu Văn hóa Công ty của ClickUp để xác định những điều quan trọng nhất đối với nhóm, sắp xếp thứ tự các giá trị và đoàn kết nhóm xung quanh một sứ mệnh. ?

Bắt đầu bằng cách sử dụng phần mềm bảng trắng để brainstorming ý tưởng. Hỏi mọi người về những đặc điểm cốt lõi mà họ nghĩ nên đưa vào và những điều bạn muốn tránh. Tiếp theo, đặt ra các mục tiêu phù hợp với văn hóa công ty của bạn.

Sau phiên brainstorming, điền vào các phần Mẫu Văn hóa Công ty, bao gồm Giới thiệu về chúng tôi, Sứ mệnh và Tầm nhìn, Giá trị Công ty và Những gì chúng tôi cung cấp. Thêm các phần dựa trên phiên brainstorming của bạn. Thay đổi quyền truy cập chia sẻ để dễ dàng gửi tài liệu cho các thành viên mới trong nhóm và khách hàng khi cần.

4. Mẫu 1-1 cho nhân viên và quản lý của ClickUp

Ghi chép rõ ràng mọi thứ trong các cuộc họp 1-1 của bạn với mẫu đơn giản này

Để hiểu rõ về một người, không chỉ cần một cuộc họp. Bạn phải làm việc cùng nhau, vượt qua thử thách và xây dựng mục tiêu để thực sự kết nối với nhóm của mình. Theo thời gian, bạn sẽ phát triển mối quan hệ sâu sắc hơn, giúp cải thiện năng suất và thúc đẩy công ty phát triển.

Một cách để làm điều này là lên lịch các cuộc họp 1-1 thường xuyên giữa quản lý và nhân viên trong nhóm. Mẫu 1-1 Nhân viên & Quản lý từ ClickUp giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ.

Sử dụng mẫu này làm điểm khởi đầu để nhân viên và quản lý thêm các mục thảo luận trước cuộc họp. Trong cuộc họp, họ có thể hợp tác để đưa ra ý tưởng mới và ghi lại những điểm chính trong một không gian thuận tiện.

5. Mẫu nhật ký quản lý ClickUp

Mẫu Nhật ký quản lý từ ClickUp là nơi lý tưởng để sắp xếp và theo dõi mọi thứ bạn cần nhớ

Là một người quản lý, bạn có rất nhiều việc phải làm. Bạn không chỉ phải giải quyết công việc của riêng mình mà còn phải giám sát nhóm và các dự án của họ. Sử dụng Mẫu nhật ký quản lý của ClickUp để không bao giờ bỏ lỡ một công việc nào nữa. ✍️

Mẫu này cho phép bạn kiểm soát tất cả công việc, cuộc họp và cuộc gọi của mình ở một nơi. Dễ dàng ghi lại đánh giá hiệu suất, ghi chú và điểm chính từ các cuộc thảo luận 1-1 và các cuộc thảo luận khác. Đánh dấu các hành động đã thực hiện, nhu cầu chuyển cấp và các dự án bị ảnh hưởng, tất cả trong cùng một không gian.

Ngoài ra, đây là cách hoàn hảo để giới thiệu bản thân với nhân viên mới và cho họ biết bạn đang làm công việc gì. Chỉ cần ghi lại các dự án hiện tại của bạn và sử dụng trong cuộc gọi giới thiệu để cho đồng nghiệp biết cách theo dõi công việc và cải thiện giao tiếp với nhóm.

Tạo kích hoạt để tự động chỉ định các công việc tiếp theo dựa trên các hoạt động. Thêm thẻ ưu tiên để bạn biết công việc nào cần được giải quyết trước. Trạng thái và trường tùy chỉnh cho phép bạn đi sâu hơn để lấy và theo dõi thông tin quan trọng nhất.

6. Mẫu báo cáo hoạt động hàng ngày của nhân viên ClickUp

Theo dõi tiến độ, đo lường năng suất của nhân viên và xác định các lĩnh vực cần cải thiện với Mẫu báo cáo hoạt động hàng ngày của nhân viên từ ClickUp

Mẫu Báo cáo hoạt động hàng ngày từ ClickUp giúp bạn dễ dàng theo dõi hiệu suất của nhân viên và giám sát khối lượng công việc của toàn đội. Vì mẫu này tập trung vào công việc hàng ngày, bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc về việc mỗi thành viên trong đội đang làm gì và họ cần hỗ trợ ở đâu.

Bắt đầu bằng cách tạo báo cáo hoạt động hàng ngày cho mỗi thành viên trong nhóm. Thêm thông tin cơ bản như tên, tiêu đề, trách nhiệm và dự án mà họ đang thực hiện. Đảm bảo bao gồm thông tin liên hệ để thuận tiện cho việc liên lạc.

Tiếp theo, chỉ định một công việc hàng ngày cho nhân viên để họ điền vào nhật ký báo cáo hàng ngày. Chỉ định một công việc thứ hai cho người quản lý để xem xét công việc. Bạn cũng nên lên lịch các công việc giám sát và kiểm tra thường xuyên để theo dõi tiến độ.

Cập nhật cài đặt chia sẻ để các thành viên khác trong nhóm có thể xem báo cáo hoạt động của nhau. Bằng cách này, họ sẽ hiểu hơn về công việc của từng người và có thể thấy những lĩnh vực có thể hợp tác với nhau.

7. Mẫu Bảng trắng phá băng ClickUp

Nếu bạn đang tìm cách phá băng với nhân viên mới hoặc các nhóm hiện tại, mẫu Bảng trắng này là nơi hoàn hảo để bắt đầu

Dù là năm học mới, ngày hội nghề nghiệp hay cuộc họp nhóm, các hoạt động phá băng giúp việc giới thiệu trở nên bớt căng thẳng và thú vị hơn. Đây là cách tuyệt vời để chào đón nhân viên mới hoặc sử dụng như hoạt động xây dựng đội ngũ " " để tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với các thành viên hiện tại. ?

Sử dụng Mẫu Bảng trắng Ice Breaker của ClickUp để bắt đầu các cuộc thảo luận kích thích tư duy hoặc nhẹ nhàng. Mẫu tương tác cho phép mọi người đưa ra các câu trả lời sáng tạo và đóng góp thú vị trong một không gian.

Sử dụng nó như một bảng thông báo để khởi động một trò chơi cạnh tranh hoặc như một bảng vẽ để đưa ra các câu trả lời sáng tạo cho một câu hỏi giả định liên quan đến mục tiêu kinh doanh của bạn. Thêm các câu hỏi gợi ý và tạo phần câu hỏi thường gặp (FAQ) để trình bày các quy tắc phá băng.

8. Mẫu lịch học và ăn trưa của ClickUp

Mẫu Lunch and Learn của ClickUp cho phép nhóm nghỉ ngơi sau giờ làm việc thường ngày và tìm hiểu sâu hơn về các kỹ năng dưới sự hướng dẫn của các đồng nghiệp khác

Bữa trưa và học tập là một công cụ hiệu quả để giúp nhóm tìm hiểu thêm về công việc của các bộ phận khác, hiểu rõ hơn về ngành và phát triển các kỹ năng mới. Trên thực tế, bữa trưa và học tập là chìa khóa cho sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch và quản lý bữa trưa và học tập có thể khó khăn, đặc biệt nếu bạn làm việc với một nhóm lớn.

Những sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để các thành viên trong nhóm làm quen với nhau. Họ tìm hiểu về điểm mạnh và lĩnh vực chuyên môn của mọi người trong khi chia sẻ kiến thức của bản thân.

Với Mẫu Lịch trình Ăn trưa và Học tập của ClickUp, quá trình này trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần bắt đầu điền vào mẫu với các thông tin quan trọng như mục tiêu, tên diễn giả, địa điểm và thời gian của sự kiện.

Chia sẻ ngay lập tức chương trình nghị sự và tài nguyên cuộc họp trước sự kiện và tùy chỉnh quyền truy cập để mọi người có mức độ truy cập phù hợp với nhu cầu của mình. Tính năng theo dõi số liệu tích hợp cho phép bạn theo dõi mức độ tương tác và loại phiên nào được ưa chuộng nhất.

9. Canva Khảo sát "Hãy làm quen với tôi" Mẫu câu chuyện của bạn

qua Canva

Canva là công cụ thiết kế giúp nâng tầm mọi thứ, từ tài sản thương hiệu đến các cuộc họp nhóm. Các đồ họa miễn phí và trả phí của Canva là lựa chọn lý tưởng cho các nhà quản lý cần tạo tài liệu và bản trình bày cho cuộc họp, cũng như cho các đồng nghiệp hoặc sinh viên muốn làm quen với nhau.

Trước khi điền vào mẫu Giới thiệu về tôi, hãy sử dụng các công cụ như bản đồ tư duy để cùng nhóm của bạn brainstorm ý tưởng. Hãy nghĩ về các loại câu hỏi bạn muốn đưa vào và tùy chỉnh các danh mục.

Hãy để các thành viên trong nhóm hoặc học sinh của bạn tùy chỉnh thiết kế để tạo ra bản riêng của họ. Họ có thể cập nhật bảng màu, thay đổi phông chữ và thêm các yếu tố như đồ họa và biểu tượng cảm xúc để bản giới thiệu trở nên hấp dẫn hơn. ?

Hoạt động "All About Me" này có thể chia sẻ ở bất kỳ đâu, từ bài đăng trên Instagram đến slide trình chiếu.

10. Mẫu PowerPoint Tiểu sử về tôi

qua Slides Carnival

Mẫu Tiểu sử về tôi tương thích với Google Slides, PowerPoint và Canva. Bản trình bày bao gồm 25 trang chiếu được thiết kế chuyên nghiệp để chia sẻ mọi thứ, từ sở thích cá nhân đến điểm mạnh và kỹ năng của bạn.

Sử dụng mẫu này để các thành viên trong nhóm giới thiệu về bản thân với nhau hoặc để làm sinh động những ngày đầu tiên đến trường với học sinh của bạn. Hỗ trợ đa phương tiện cho phép bạn thêm video, gif và nhạc để thể hiện cá tính của mình. Mẫu này có thể dễ dàng chia sẻ dưới dạng PDF hoặc JPG và các yếu tố có thể tùy chỉnh giúp bạn thực sự sở hữu mẫu này.

Đối với các dự án nhóm, các công cụ cộng tác tích hợp cho phép bạn làm việc trên bản trình bày với các thành viên khác trong nhóm.

Để có sự sáng tạo tối đa, hãy sử dụng mẫu trong Canva, nơi có thư viện các yếu tố và thiết kế. Ngoài ra, công cụ kéo và thả dễ sử dụng hơn bố cục trong PowerPoint và Google Slides.

Giới thiệu bản thân với sự hỗ trợ từ ClickUp

Cho dù bạn đang tìm cách giới thiệu nhân viên mới với nhóm hay muốn tìm hiểu thêm về những người cùng làm việc với mình, hãy chọn mẫu Giới thiệu về tôi. Với 10 tùy chọn này, bạn sẽ tìm thấy mẫu hoàn hảo để phá băng, xây dựng kết nối tốt hơn và tạo môi trường làm việc năng suất hơn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay để bắt đầu hợp lý hóa văn hóa công ty, giới thiệu và các quy trình xây dựng nhóm. Với các mẫu ClickUp này, hãy tìm hiểu nhau hơn, xây dựng quy trình công việc theo dõi hiệu suất và tạo cảm giác cộng đồng để biến công ty của bạn thành nơi làm việc tốt nhất. ?