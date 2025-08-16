Whisper ve Google Speech-to-Text: Hangisini kullanmalısınız?

Whisper ve Google Speech-to-Text arasındaki savaşta, önemli olan hangisinin doğru sonuç verdiği (mikrofonunuz komşunuzun blenderını bile algıladığında bile).

OpenAI'nin açık kaynaklı modeli Whisper, farklı dillerde eğitilmiş birden fazla model kullanarak yüksek doğrulukta konuşma tanıma sağlar. Esnek, ince ayarları destekler ve gürültülü ortamlarda etkileyici bir performans sergiler.

Google Cloud Speech paketinin bir parçası olan Google Speech-to-Text, denenmiş ve test edilmiş bir AI transkripsiyon güç merkezidir. Gerçek zamanlı transkripsiyon, kolay entegrasyon ve konuşma-metin API'leri için sağlam destek ile birden fazla konuşmacı, aksan ve çok fazla arka plan gürültüsünü işleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu blogu, iki güçlü ASR (otomatik konuşma tanıma) sistemi için bir şifre çözücü olarak düşünün, çünkü doğru transkripsiyon hizmetini seçmek için ilahi bir müdahaleye (veya dilbilim alanında doktora derecesine) gerek olmamalıdır.

Whisper nedir?

Whisper, OpenAI tarafından otomatik konuşma tanıma (ASR) için geliştirilmiş açık kaynaklı bir modeldir.

Via OpenAI

Farklı dillerdeki ses dosyalarını, ideal olmayan koşullarda bile (örneğin, gürültülü bir kafede yapılan kayıtlar) etkileyici bir doğrulukla transkribe etmek için tasarlanmıştır.

Çeşitli dil veri kümeleriyle eğitilmiş çoklu modelleriyle Whisper, podcast'lerden geliştirici araçlarına kadar çeşitli kullanım durumlarında son derece esnek konuşma-metin dönüştürme özellikleri sunar.

👀Eğlenceli Bilgi: OpenAI'nin Whisper'ı, web'den toplanan 680.000 saatlik çok dilli ve çok görevli denetimli verilerden oluşan devasa bir veri seti üzerinde eğitilmiştir.

Whisper'ın en iyi özellikleri

Peki, Whisper AI neden öne çıkıyor? Whisper'ı yüksek doğruluk, uyarlanabilirlik ve güvenilir performans arayan takımlar için en iyi seçim yapan bazı öne çıkan özelliklere göz atın.

🙋‍♀️ Çok dilli transkripsiyon

Whisper, kutudan çıktığı anda birden fazla dili destekler, bu da onu küresel uygulamalar, podcast'ler ve medya projeleri için mükemmel bir seçim haline getirir. Sesiniz İngilizce, İspanyolca veya Svahili olsun, Whisper tutarlı transkripsiyon performansı sunar.

Transkripsiyon metnini konuşmanın orijinal dilinde veya İngilizce çevirisi olarak almayı seçebilirsiniz.

🔊 Güçlü arka plan gürültüsü yönetimi

Arka plan gürültüsünden etkilenmeyen çoğu transkripsiyon aracının aksine, Whisper AI konuşma, havlama ve hatta yüksek sesli kızartma sesleri sırasında bile doğruluğunu korur ve düşük kelime hata oranını sürdürmeye yardımcı olur.

✅ Açık kaynak esnekliği ve ince ayar

Geliştiriciler Whisper'ı seviyor çünkü açık kaynaklıdır, kodu inceleyebilir, ince ayar yapabilir ve özel çözümler oluşturabilirsiniz.

İnce ayarlarla uygulamalar, sesli notlar veya toplu ses işleme için özelleştirebilirsiniz.

📝 Açık belgeler ve geliştirici odaklı API

Whisper API, mevcut iş akışlarına kolayca entegre edilebilmesi için açık bir dokümantasyonla birlikte gelir. Ayrıca, OpenAI topluluğunun aktif desteği sayesinde, kullanmaya başlamak çok kolaydır: kafa karıştırıcı forumlar veya güncel olmayan eğitimler gerekmez.

Whisper fiyatlandırması

sesli dakika başına 0,006 $, saniye başına faturalandırılır (yani saniye başına 0,0001 $)

Google Speech-to-Text nedir?

Google Speech-to-Text, Google Cloud'un gelişmiş AI modellerini kullanarak sesi metne dönüştüren bulut tabanlı bir konuşma tanıma aracıdır. Sesle çalışan uygulamalar veya Zoom görüşmelerinin transkripsiyonu gibi görevler için yüksek doğruluk, hızlı işleme ve ölçeklenebilir performans sunar.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, güçlü dil desteği ve sorunsuz entegrasyon ile hem yeni başlayanlar hem de kurumsal düzeyde transkripsiyon hizmetleri için ideal bir çözümdür.

Google Speech-to-Text'in en iyi özellikleri

Google Speech-to-Text'i farklı kılan, kurumsal kullanıma hazır olmasıdır. Güvenilir transkripsiyon, duyarlı performans ve birden fazla dil ve konuşmacı için zahmetsiz destek ihtiyacı olan geliştiriciler ve ürün sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda, bu konuşma-metin API'sini bu kadar yaygın hale getiren bazı öne çıkan özellikler bulunmaktadır.

⏲ Gerçek zamanlı ve toplu işleme seçenekleri

Google Speech-to-Text, hem gerçek zamanlı transkripsiyonu hem de toplu işlemeyi destekler. Canlı röportajları transkripsiyonlayabilir veya büyük ses dosyalarını işleyebilir, bu da onu içerik oluşturucular, çağrı merkezleri ve çok sayıda kaydı işleyen herkes için ideal hale getirir.

🔊 Konuşmacı günlüğü ve çok dilli tanıma

Google Speech-to-Text, bir ses dosyasında farklı konuşmacıları ayırt edebilir ve etiketleyebilir, böylece diyalog transkripsiyonunu basitleştirir.

Aynı kayıtta birden fazla dilde çalışan takımlar ve işler için mükemmel olan çok dilli tanıma özelliği de sunar (dünyanın her yerindeki Zoom yorgunluğundan kurtulanlara selamlar).

💪 Güçlü gürültü engelleme ve yüksek doğruluk

Google Cloud'un derin öğrenme modelleri sayesinde Google Speech-to-Text, arka planda gürültü olsa bile yüksek doğruluk sağlar.

Kalabalık kafelerden yankılı toplantı odalarına kadar, konuşma tanıma özelliği keskinliğini korur, kelime hata oranını (WER) düşürür ve transkriptlerinizi tamamen yeniden yazmaya gerek kalmadan kullanılır halde tutar.

Google, API'sını uygulamanıza, platformunuza veya ses tabanlı aracınıza takmayı son derece kolaylaştırır. Kapsamlı dil desteği, güçlü belgeler ve diğer Google Cloud ürünlerine yerel bağlantılar sayesinde, ekibinizin zamanını veya enerjisini harcamadan mevcut iş akışlarının çoğuna sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

Google Speech-to-Text fiyatlandırması

Speech-to-Text V1 API: Dakikası 0,024 $

Speech-to-Text V2 API: Dakikası 0,016 ABD doları

Whisper ve Google Speech-to-Text: Özelliklerin Karşılaştırması

Özelliklere yönelik derinlemesine analize geçmeden önce, Whisper ile Google Speech-to-Text'i hızlıca karşılaştırarak, transkripsiyon ihtiyaçlarınıza en uygun aracı seçmenize yardımcı olalım.

Özellik Whisper Google Speech-to-text Gerçek zamanlı transkripsiyon ✅ ✅ Çevrimdışı işlevsellik ✅ ❌ Bulut tabanlı hizmet ❌ ✅ Arka plan gürültüsü yönetimi ✅ ✅ Konuşmacı günlüğü ❌ ✅ İnce ayar ✅ ❌ Kurumsal kullanım için optimize edilmiştir ❌ ✅ Açık kaynak modeli ✅ ❌ Çok dilli transkripsiyon ✅ ✅

Özellik #1: Yerel AI asistanı

Whisper AI, açık kaynak kodlu yapısı ve esnekliğiyle etkileyici olsa da, yerleşik bir AI asistanı ile birlikte gelmez. AI destekli özetler, akıllı not önerileri veya etkileşimli komut istemleri istiyorsanız, bunları kendiniz ince ayarlamanız veya eklemeniz gerekir.

Buna karşılık, Google Speech-to-Text, Google Cloud'un tam donanımlı AI yığınıyla desteklenir ve manuel kurulum gerektirmeden kullanıma hazır yerel özellikler sunar.

Bu, kendi hamburgerinizi yapabileceğiniz bir set ile hazır çift peynirli hamburgeri karşılaştırmak gibidir; ikisi de lezzetlidir, ancak biri kesinlikle daha hızlıdır.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Sıfırdan özel AI iş akışları geliştiren geliştiriciler ve takımlar

Google Speech-to-Text: Ekstra çaba gerektirmeyen, kullanıma hazır bir hizmet olarak akıllı, yapay zeka destekli transkripsiyon isteyen kullanıcılar

🏆 Kazanan: Google Speech-to-Text. Yerleşik AI zekası, yerel asistan özellikleri ve kurulum gerektirmeyen kullanımıyla, kutudan çıktığı anda kullanıma hazır, daha hızlı ve daha akıllı bir seçenektir.

💡 Profesyonel İpucu: AI transkript özetleyicilerle uzun transkriptleri anında özetleyin — gereksiz bilgileri atlamak için mükemmel.

Özellik #2: Gürültü yönetimi ve doğruluk

Hem Whisper hem de Google Speech-to-Text arka plan gürültüsünü etkileyici bir şekilde iyi işler.

Whisper, gürültülü, gerçek dünya ses dosyaları üzerinde eğitilmiştir, bu nedenle mikrofonunuzdan 60 cm uzakta birisi smoothie yaparken bile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Google ise Google Cloud'un gelişmiş gürültü engelleme ve makine öğrenimi teknolojisini kullanır.

Pratik olarak, her ikisi de gürültülü ortamlarda yüksek doğruluk ve daha düşük WER (kelime hata oranı) sunar. Yazı tura atın veya daha iyisi, kendi testinizi yapın.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Öngörülemeyen, gerçek dünya ses ortamlarıyla uğraşan geliştiriciler

Google Speech-to-Text: Gürültülü aramalarda veya toplantılarda tutarlı, yüksek doğrulukta transkriptlere ihtiyaç duyan işletmeler

🏆 Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da üst düzey doğruluk ve gürültü direnci sunuyor, bu da gerçek dünya testleri yapılmadan bir kazananın belirlenmesi zor hale getiriyor.

Özellik #3: Özelleştirme ve kontrol

Kodu düzenlemeyi, birden fazla modelle oynamayı ve belirli kullanım durumlarına uyacak şekilde ayarları değiştirmeyi seviyorsanız, Whisper, Google'ın ASR'sinde olmayan bir özgürlük sunar.

Açık kaynaklı bir model olan Whisper, ince ayar yapmaya olanak tanır, böylece belirli lehçeler, sektörler veya mırıldanmaya ısrar eden o podcast misafiri için optimizasyon yapabilirsiniz.

Google Speech-to-Text ise daha çok tak ve çalıştır türünde bir transkripsiyon hizmetidir, kolaylık açısından harikadır, ancak kontrol delileri için pek uygun değildir.

✨ En uygun kullanım alanı: Whisper : Derinlemesine kontrol ve ince ayar yapmak isteyen tamirciler, ürün takımları ve araştırmacılar

Google Speech-to-Text: Özelleştirme yerine kolaylığı tercih eden takımlar

🏆 Kazanan: Whisper. Açık kaynak erişimi, ince ayar yetenekleri ve eksiksiz model kontrolü ile pratik geliştiriciler için hayal edilen araç setidir.

Özellik #4: Entegrasyon kolaylığı

Konuşma-metin API'nizin teknik altyapınıza sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini mi istiyorsunuz? Google size bunu sağlar. Google Cloud üzerinden sorunsuz dağıtımdan Gmail, Meet veya Dokümanlar gibi diğer hizmetlerle senkronizasyona kadar, geliştirme çabalarını en aza indirmek isteyen işletmeler için tasarlanmıştır.

Esnek olmasına rağmen, Whisper manuel kurulum ve entegrasyon gerektirir, bu nedenle komut dosyası oluşturma ve iş akışlarına aşina değilseniz, kullanmaya başlamak daha fazla çaba gerektirebilir.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Kolunu sıvamaktan çekinmeyen ileri düzey kullanıcılar

Google Speech-to-Text: Startuplar, kurumsal şirketler ve kurulumda hız isteyen herkes

🏆 Kazanan: Google Speech-to-Text. Sorunsuz API'ler, bulut tabanlı destek ve anında uyumluluk, herhangi bir teknoloji yığınına kolayca bağlanmanızı sağlar.

Özellik #5: Çok dilli destek

Her iki araç da birden fazla dili destekler, ancak Whisper, başlangıçtan itibaren daha iyi çoklu dil transkripsiyonu ile hafif bir üstünlük sağlar. Devasa ve çeşitli bir veri seti üzerinde eğitilmiş olan Whisper, nadir lehçeleri ve kod değiştirmeyi ustaca işler.

Google da birden fazla dili destekler, ancak transkripsiyon kalitesi dil çifti ve konuşma kalıplarına göre değişebilir. Sesiniz sık sık diller arasında geçiş yapıyorsa veya karışık aksanlar içeriyorsa Whisper'ı seçin.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper: Çeşitli, çok dilli veya lehçe açısından zengin seslerle çalışan takımlar

Google Speech-to-Text: Popüler dil çiftlerinde çalışan genel kullanıcılar

🏆 Kazanan: Whisper. Daha geniş dil desteği ve daha iyi lehçe tanıma özelliği ile gerçek anlamda küresel transkripsiyon için ideal seçimdir.

Özellik #6: Performans ve gerçek zamanlı yetenekler

Yıldırım hızında, gerçek zamanlı transkripsiyon arıyorsanız, Google Speech-to-Text bir adım önde. Düşük gecikmeli iş yükleri için optimize edilmiştir ve cihazlar arasında ölçeklenebilen kurumsal düzeyde performans sunar.

Whisper, Whisper API aracılığıyla gerçek zamanlı kullanım örneklerini destekler, ancak özellikle düşük kaliteli donanımlarda kullanıldığında, kullanıma hazır olarak sorunsuz veya iyi optimize edilmiş değildir.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Yerel işleme ve kontrollü ortamlar

Google Speech-to-Text: Hız, ölçek ve hızlı, gerçek zamanlı sonuçlara ihtiyaç duyan işletmeler

🏆 Kazanan: Google Speech-to-Text. Yıldırım hızında gerçek zamanlı transkripsiyon ve kurumsal düzeyde güvenilirlik, ona performans avantajı sağlar.

Özellik #7: Veri güvenliği ve bulut erişimi

Google'ın bulut altyapısı, düzenlemelere tabi ortamlar için ideal olan endüstri standardında veri koruması sağlar. Buna karşılık Whisper, güvenli bir bulut iş akışı oluşturmadığınız sürece ses dosyalarını yerel olarak işler.

Dolayısıyla, veri güvenliği en önemli önceliğinizse ve sıfırdan bir sistem kurmuyorsanız, Google Cloud uyumluluk konusunda bir adım önde.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Yalnızca yerel işleme veya açık kaynak şeffaflığı gerektiren takımlar

Google Speech-to-Text: Sıkı uyumluluk gereksinimleri ve bulut altyapısı olan kurumsal müşteriler

🏆 Kazanan: Google Speech-to-Text. Kurumsal düzeyde bulut güvenliği ve uyumluluk standartlarıyla, düzenlemelere tabi ortamlar için daha güvenli bir seçimdir.

Özellik #8: Maliyet ve operasyonel esneklik

Whisper'ın kullanımı ücretsizdir (yalnızca OpenAI'nin barındırdığı API'yi kullanırsanız ödeme yaparsınız) ve açık kaynaklı olması, bütçeye duyarlı geliştiriciler veya büyük ölçekte transkripsiyon yapan takımlar için idealdir.

Google Speech-to-Text, sağlam olmasına rağmen, kullandıkça öde modeliyle çalışır. Saatlerce ses kaydını metne dönüştürüyorsanız, maliyetlerin hızla artmasını bekleyin.

✨ En uygun kullanım alanları: Whisper : Bütçeye duyarlı geliştiriciler, araştırmacılar ve büyüme hedefleri olan girişimler

Google Speech-to-Text: Kolaylığa değer veren ve bunun için ödeme yapmayı sorun etmeyen işletmeler

🏆 Kazanan: Whisper. Ücretsiz, açık kaynaklı ve büyük ölçekte uygun maliyetli olan bu hizmet, bütçesini zorlamadan değeri en üst düzeye çıkarmak isteyen takımlar için mükemmeldir.

Whisper ve Google Speech-to-Text: Karar

Google Speech-to-Text ve Whisper AI arasındaki bu karşılaştırmada ele aldığımız her şeyin kısa bir özeti aşağıda yer almaktadır:

Özellik Whisper AI Google Speech-to-Text Gürültü yönetimi ve doğruluk Gürültülü gerçek dünya sesleri ile eğitilmiş; aksan ve arka plan gürültüsüne karşı güçlü Google Bulut aracılığıyla gelişmiş gürültü engelleme; aynı derecede güçlü doğruluk Özelleştirme ve kontrol Açık kaynak; lehçeler, sektörler veya belirli konuşmacılar için ince ayar Sınırlı özelleştirme; tak ve çalıştır hizmeti Entegrasyon kolaylığı Manuel kurulum; daha fazla geliştirme çabası gerekir Sorunsuz API, bulut tabanlı, Google hizmetleriyle entegre Çok dilli destek Çeşitli lehçeler ve kod değiştirme için mükemmeldir. Transkripsiyon için 90'dan fazla dili destekler, ayrıca İngilizceye çeviri de yapar 125'ten fazla dil/lehçeyi destekler, ancak kalite değişiklik gösterebilir; USM gibi güçlü çok dilli modeller Yerel AI asistanı Yerleşik AI asistanı yoktur; özetler, notlar veya istemler için özel kurulum gerektirir Google Cloud'un AI yığını aracılığıyla yerleşik AI özellikleri; kullanıma hazır Performans Gerçek zamanlı sayılır; donanım ve kurulum durumuna bağlıdır Düşük gecikme süresi için optimize edilmiş, kurumsal düzeyde gerçek zamanlı transkripsiyon Veri güvenliği ve bulut erişimi Yerel işleme mümkündür; güvenlik kurulumu kullanıcıya bağlıdır Kurumsal düzeyde bulut güvenliği ve uyumluluk Maliyet ve operasyonel esneklik Ücretsiz (kendi sunucunuzda barındırılır) veya API aracılığıyla düşük maliyetli; ölçeklendirme için idealdir Kullandıkça öde; yüksek hacimde maliyetli olabilir

Kontrol ve maliyet verimliliğine değer veriyor ve isteğinize göre uyarlayabileceğiniz açık kaynaklı bir model kullanarak farklı dillerde büyük hacimli ses dosyalarını yerel olarak transkripsiyonlamak istiyorsanız Whisper en iyi seçimdir.

Google Speech-to-Text, kurumsal düzeyde güvenilirlik ve destek sunan, mevcut iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen, hızlı, ölçeklenebilir ve iş için hazır bir konuşma tanıma özelliğine ihtiyacınız varsa idealdir.

👀Eğlenceli Bilgi: Whisper'ı Raspberry Pi gibi gömülü cihazlarda gerçek zamanlı modda çalıştırmak mümkündür, böylece düşük güçlü donanımlarda gelişmiş konuşma tanıma özelliğinden yararlanabilirsiniz.

Whisper ve Google Speech-to-Text, Reddit'te karşılaştırıldı

Reddit, transkripsiyon araçlarına ilişkin gerçek dünya deneyimleri konusunda bir hazine gibidir ve Whisper ile Google Speech-to-Text arasındaki rekabet de buna bir istisna değildir.

Whisper ile başlayalım. OpenAI tarafından geliştirilen bu yazılım, açık kaynaklıdır ve geliştiriciler ile bağımsız içerik oluşturucular arasında oldukça popülerdir. Kullanıcılar, arka plan gürültüsü, aksanlar ve düşük kaliteli kayıtlar gibi karmaşık sesleri ne kadar iyi işlediğinden sık sık övgüyle bahseder.

🗣 Bir Reddit kullanıcısı şöyle dedi:

WhisperAI – AI destekli Speech-to-text kullanıyorum, konuşmanızı transkribe etmek için bir AI modeli kullanıyor ve neredeyse hiç hata yapmıyor. Ayrıca konuşmanıza uygulayabileceğiniz modları da var, böylece metni AI'ya yapmasını istediğiniz her şeye dönüştürebilirsiniz.

Ancak her şey güllük gülistanlık değil. Whisper, özellikle daha büyük modeller, kaynakları yoğun bir şekilde kullanabilir. İyi bir GPU'ya sahip değilseniz veya beklemek istemiyorsanız bu can sıkıcı olabilir.

🚩 En beğenilen yorum bunu özetliyor:

OA Whispers 2 yıldan fazladır piyasada, bundan daha iyisi yok. Whisper ile ilgili en büyük şikayetim 1. Doğru model boyutu çok büyük 2. Birden fazla dil karışımı desteklenmiyor 3. Gerçek zamanlı değil.

Şimdi Google Speech-to-Text'e geçelim. Bu, kurumsal uygulamalar veya ölçeklendirilmesi gereken her şey üzerinde çalışan birçok kişi için "ön tanımlı" bir seçenektir. Hızlı, kararlı ve çok sayıda dili destekler. Ayrıca, tamamen bulut tabanlıdır; ses dosyasını gönderin ve transkripti alın. Ancak birkaç uyarı vardır.

🚩 Bir Redditor'un dediği gibi:

Ben de giderek kötüleştiğini fark ettim. Yapay zekanın ilerlediği günümüzde bu gerçekten affedilemez. Sanki Google bizi bir şey için cezalandırıyor gibi. Parmaklarım beceriksiz olduğu için çoğunlukla metin yazmak için kullanıyorum, ancak geri dönüp hataları düzeltmeye çalıştığımda üç kat daha fazla zaman harcıyorum.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılan kullanıcıların %88'i kişisel görevlerinde zaten AI kullanıyor, ancak yarısından fazlası işlerinde kullanmaktan kaçınıyor. Neden? Her zamanki şüpheliler: zayıf entegrasyon, bilgi eksikliği ve güvenlik endişeleri. ClickUp Brain oyunun kurallarını değiştiriyor. Düz dili anlayan, verilerinizi güvende tutan ve görevleriniz, belgeleriniz, sohbetleriniz ve bilgi tabanınızla tek bir çalışma alanında zahmetsizce bağlantı kuran yerleşik bir AI asistanıdır.

ClickUp ile tanışın: Whisper ve Google Speech-to-Text'e en iyi alternatif

Whisper ve Google Speech-to-Text, konuşma tanıma alanında güçlü rakiplerdir. Peki, transkripsiyondan daha fazlasını istiyorsanız ne yapmalısınız? Transkripsiyonu yapılan sesi tek bir yerde eyleme geçirilebilir içgörülere, toplantı notlarına veya proje güncellemelerine dönüştürmek istiyorsanız ne yapmalısınız?

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Bu, bir transkripsiyon hizmeti veya konuşmayı metne dönüştüren bir API'dan daha fazlasıdır. Whisper ve Google Cloud Speech gibi araçları biraz tek boyutlu hissettiren, yerleşik AI, akıllı dokümantasyon ve otomasyon özelliklerine sahip eksiksiz bir verimlilik merkezidir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı: AI Not Alıcı

Toplantılara katılın, not almayı bırakın ve ClickUp AI Notetaker ile AI'nın sizin için not almasına izin verin

ClickUp AI Notetaker, dağınık toplantılarınızı, video görüşmelerinizi ve dağınık sesli notlarınızı alır ve otomatik olarak düzgün bir şekilde yapılandırılmış özetler, eylem öğeleri ve takipler oluşturur. Sadece söylenenleri yazıya dökmekle kalmaz, bağlamı da anlar.

Bu, saatlerce ses dosyalarını dinlemenize veya beyin fırtınası oturumu sırasında önemli bir şeyi kaçırma endişesi yaşamamanız anlamına gelir. AI Notetaker, Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi araçlarda çalışır, anahtar noktaları yakalar ve bunları eyleme geçirilebilir görev listelerine dönüştürür.

Konuşmayı metne dönüştürmenin ötesinde, takımınızın toplantı sonrası kaos yaşamadan uyumlu çalışmasına yardımcı olan akıllı, paylaşılabilir özetler elde edersiniz.

ClickUp'ın Bir Adım Önde Olma Nedeni #2: Belgeler

ClickUp Docs ile düz transkripsiyonları dinamik, eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürün

Whisper ve Google Speech, sesi metne dönüştürmekle yetinirken, ClickUp bu metni zengin, işbirliğine açık Dokümanlara gömerek bir adım daha ileri gider. ClickUp Dokümanlar, toplantı özetlerini veya transkripsiyonlu ses kayıtlarını tablolara, yer imlerine, bileşenlere ve görev bağlantılarına dönüştürerek canlı belgelere dönüştürmenizi sağlar.

Transkripsiyonunuzdan bir takip atamak mı istiyorsunuz? Metni vurgulayın ve aynı belge içinde göreve dönüştürün.

ClickUp Docs, statik transkripsiyonları eyleme geçirilebilir belgelere dönüştürür. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan veya dosya dışa aktarmadan takımınızla işbirliği yapabilir, yorum bırakabilir, takım arkadaşlarınızdan bahsedebilir ve proje güncellemelerini izleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain (AI)

Whisper AI ve Google Cloud Speech ses üzerine odaklanırken, ClickUp Brain sonuçlara odaklanır. Bu yerleşik AI yardımcısı, notlar oluşturmanıza, içeriği yeniden ifade etmenize, tartışmaları özetlemenize ve hatta transkripsiyonlarınıza dayalı belgeler yazmanıza yardımcı olur.

ClickUp Brain ile toplantı notlarınızdan cevapları, kararları ve eylem öğelerini çıkarın

Ayrıca bağlamı analiz edebilir, eylem öğelerini çıkarabilir ve sonraki adımları önerebilir; transkripsiyonlu metin paragraflarını manuel olarak taramanıza veya doğruluk konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Sadece bir transkripsiyon yerine, verileriniz üzerinde işlem yapmanıza yardımcı olan akıllı bir asistan elde edersiniz. Ürün sahipleri, yoğun yöneticiler veya birden fazla model, görev ve toplantı arasında koşturan herkes için mükemmeldir.

Whisper yerel işleme sunarken ve Google'ın ASR'si bulut ölçeklenebilirliği sağlarken, ClickUp size güçlü bir AI transkripsiyon asistanı ve bu kelimeleri gerçek işe dönüştürmek için merkezi bir komut merkezi sunar.

Ekstra araç yok. Bantla yapıştırılmış entegrasyonlar yok. Her şeyi tek bir şık platformda halledin.

💜Bonus: ClickUp'ın Brain Max uygulaması, yıldırım hızındaki Talk to Text özelliği ile verimliliği bir üst seviyeye taşıyor. Sadece konuşun, Brain Max sözlerinizi anında doğru ve düzenli notlara dönüştürsün — yazmanıza gerek yok. İster anlık fikirlerinizi not alıyor ister önemli toplantı görüşmelerini kaydediyor olun, hiçbir ayrıntıyı kaçırmayacaksınız. Önde gelen premium AI modellerine ve bağlı tüm uygulamalarınıza erişim sayesinde, günlük faaliyetleriniz için başka bir AI asistanına ihtiyacınız olmayacak. ClickUp Brain MAX'ta Talk to Text ile 4 kat daha hızlı planlayın, uygulayın ve analiz edin

ClickUp imdadınıza yetişiyor: Transkripsiyon süper gücünüz sizi bekliyor

Whisper ve Google Speech-to-Text arasında karar vermek zor. Her iki araç da etkileyici konuşma tanıma özellikleri sunar, arka plan gürültüsünü profesyonelce yönetir ve çok çeşitli dilleri destekler.

Tam kontrol ve özelleştirilebilirlik arıyorsanız, Whisper tam size göre. Kurumsal hız ve sorunsuz entegrasyon istiyorsanız, Google Speech-to-Text tam size göre.

Bununla birlikte, sadece metne dönüştürmekle kalmayıp, metni kullanmanıza da yardımcı olan daha akıllı bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre. Sesleri eyleme dönüştüren şık, yapay zeka destekli bir verimlilik platformudur.

Ve evet, denemek tamamen ücretsizdir. ClickUp'a kaydolun ve binlerce kez sekme değiştirmeden sesinizin (ve takımınızın) daha fazlasını yapmasını sağlayın.