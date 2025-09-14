n8n ve Make: Sizin için en iyi işleyen otomasyon aracı hangisi?

Otomasyon, ilk yılda 25.000 saat, üçüncü yılda ise 225.000 saat tasarruf sağlayabilir. Bu, sizin ve takımınızın stratejik görevlere ayırabileceğiniz çok fazla zamandır. Peki, nereden başlamalı?

n8n ve Make, en çok konuşulan otomasyon araçlarından ikisidir. İlk bakışta, her ikisi de ş akışları oluşturmanıza izin verdiği için oldukça benzer görünebilirler. Ancak biraz daha derinlemesine incelediğinizde, aralarındaki farklar ortaya çıkmaya başlar.

n8n açık kaynaklı ve son derece esnektir, bu da tam kontrol istiyorsanız harika bir özelliktir. Öte yandan, Make temiz, sürükle ve bırak arayüzüyle sadeliğe yöneliktir.

Peki, hangisi ş Akışınıza daha uygun? Karar vermenize yardımcı olmak için özellikleri, kullanım kolaylığını ve daha fazlasını karşılaştıralım. Ve ikisi de tam olarak uygun görünmüyorsa, her ikisini de geride bırakan bir alternatif olarak ClickUp'ı ayrıntılı olarak inceleyelim!

n8n ve Make'i Bir Bakışta Karşılaştırın

Ayrıntılara girmeden önce, n8n ve Make'in birbirleriyle nasıl karşılaştırıldıklarına dair kısa bir özet sunuyoruz.

Özellik n8n Make Bonus: ClickUp 🥇 Arayüz ve kullanıcı deneyimi Fonksiyonel ancak teknik kullanıcı arayüzü; teknoloji meraklısı kullanıcılar için en uygun seçenek Sürükle ve bırak oluşturucu ile temiz, görsel arayüz; teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için daha kolay Görevleri, belgeleri ve ş akışlarını tek bir alanda birleştiren sezgisel, modern kullanıcı arayüzü; tüm kullanıcı türleri için ideal ş Akışı esnekliği ve mantığı Son derece esnek; tam mantık ile karmaşık, dal ş akışlarını destekler Doğrusal veya modüler otomasyonlar için idealdir; koşullu dallanma üzerinde daha az kontrol sağlar Dinamik akışlar için özel otomasyonlar, koşullar ve AI önerileri içeren görsel ş akışı oluşturucu Entegrasyonlar ve genişletilebilirlik Özellikle topluluk düğümleri aracılığıyla geniş entegrasyonlar aralığı Önceden oluşturulmuş entegrasyonlardan oluşan kapsamlı kütüphane; kolay kurulum 1.000'den fazla entegrasyon, API desteği, Docs, Gösterge Paneli ve Otomasyon gibi yerel araçlar AI yetenekleri ve otomasyon Bazı AI ajanları sunar, ancak kullanıma hazır AI araçları sınırlıdır Ajan otomasyonuna odaklanır, ancak AI görev özeldir ClickUp Brain, doğal dil ile ş akışlarını otomasyon, özetleme ve geliştirme konusunda yardımcı olur İşbirliği ve takım çalışması Yerleşik işbirliği özelliği yoktur; ayrı araçlar gereklidir Yerel işbirliği araçları eksik Sorunsuz ekip çalışması için yerleşik Belgeler, Sohbet, yorumlar ve gerçek zamanlı düzenleme Kendi sunucunuzda barındırma ve kontrol Tamamen açık kaynaklı ve kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz Bulut tabanlı; kendi sunucunuzda barındırma seçeneği yoktur Kendi sunucunuzda barındırılmayan, ancak ayrıntılı erişim kontrolleri ve yönetici ayarları ile güvenlikli bir bulut altyapısı

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

N8n nedir?

n8n aracılığıyla

n8n, uygulamaları birbirine bağlantılandırmanıza, aralarında veri aktarmanıza ve kod ile veya kod olmadan özel otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanıyan açık kaynaklı bir ş Akışı otomasyon aracıdır. Geleneksel otomasyon platformlarının genellikle sağladığından daha fazla kontrol ve esneklik isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Bu otomasyon platformu, tamamen görsel ş akışı düzenleyicisiyle öne çıkıyor. Mantık, koşullar ve döngüler kullanarak ş akışları oluşturabilir, gerektiğinde özel JavaScript kod ekleyebilir ve hatta tam veri sahipliği ve kontrolü için tüm kurulumunu kendi sunucunuzda barındırabilirsiniz.

400'den fazla entegrasyonu destekleyen n8n, basit günlük görevlerden karmaşık iş süreçlerine kadar her şeyi otomatikleştirmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, ş Akışı şablonlarını kullanarak otomasyonları hızlı bir şekilde devreye alabilirsiniz.

Bu görev otomasyon yazılımının esnekliği ve karmaşık ş akışlarını yönetme yeteneği, onu son derece teknik projelerle uğraşan takımlar arasında favori haline getiriyor.

👀 Biliyor muydunuz? Üretken AI ajanları, inceleme döngü sürelerini %20 ila %60 oranında kısaltabilir . Bu, kredi riski değerlendirmeleri veya yazılım modernizasyonu gibi süreçlerde saatler (hatta günler) tasarruf anlamına gelir.

n8n özellikleri

n8n, takımlar, teknoloji kullanıcıları ve tek başına çalışanlar için sağlam ve özelleştirilebilir otomasyonları destekleyen özelliklerle doludur. Karmaşık ş akışlarını yönetmekten, verilerinizin nereye ve nasıl taşındığı üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza kadar, sunduğu özelliklerin bir özeti aşağıda yer almaktadır:

Özellik #1: ş Akışı otomasyonu

n8n aracılığıyla

n8n'in görsel iş akışı oluşturucusu, tetikleyici düğümleri görevlere bağlayarak mantığınıza uygun otomatik iş akışları oluşturmaya odaklanmıştır. Her düğüm, e-posta gönderme, veritabanında sorgu yapma veya çıktı biçimlendirme gibi belirli bir eylemi temsil eder. Döngüler, koşullu mantık ve hatta belirli koşullar karşılanana kadar duraklamalar kullanarak çok adımlı iş akışlarını harita edebilirsiniz.

Kod düğümü, karmaşık veri dönüşümleri için özel JavaScript veya Python yazmanıza olanak tanır. Ayrıca, anahtarlar, birleştir ve veri temizleme ile karmaşık ş akışlarını yönetmenize de olanak tanır.

Teknik kullanıcılar, sürükle ve bırak arayüzünü kullanmaya devam ederken, özel API entegrasyonları veya HTTP istek düğümleri ile gelişmiş ş akışları oluşturabilirler.

n8n ayrıca OpenAI ve Hugging Face gibi modelleri destekleyen AI iş akışı oluşturucuları da içerir; bu, metin analizi veya içerik özetleme gibi görevler için kullanışlıdır.

Özellik #2: Kendi kendine barındırma

n8n aracılığıyla

n8n, tüm otomasyon platformunu kendi sunucunuzda veya bulut kurulumunuzda çalıştırmanıza olanak tanır ve veriler ve ş Akışı yürütmeleri üzerinde tam kontrol sağlar. Bu kurulumla şunları yapabilirsiniz:

Güncellemeleri kontrol edin ve platformu ihtiyaçlarınıza göre özel hale getirin

Ş Akışları, yürütmeler ve entegrasyonlardaki sınırları kaldırın

Dahili sistemler ve gizli veritabanlarıyla güvenli bir şekilde bağlantı kurun

N8n'i yerel makinenize, gizli bulutunuza veya Kubernetes ortamınıza dağıtın

Kendi güvenlik ve erişim politikalarınızı ayarlayın

Açık kaynak kodunu değiştirerek özellikler ekleyin veya fonksiyonu ayarlayın

Özellik #3: ş Akışı şablonları

n8n aracılığıyla

Sıfırdan oluşturmak için teknik bilginiz yoksa, n8n daha hızlı AI iş akışı otomasyonu için hazır iş akışı şablonları sunar. Bu önceden oluşturulmuş entegrasyonlar tamamen özelleştirilebilir ve popüler uygulamalarla çalışır. Şunları yapabilirsiniz:

Mühendislik, pazarlama, satış ve operasyonlar için şablonlara göz atın

Slack, Google E-Tablolar, Airtable ve GitHub gibi araçları bağlayın

Kod gerektirmeyen bir arayüz kullanarak ş akışlarını düzenleme — düğümler ekleyin, kaldırın veya değiştirin

Adım adım örneklerle karmaşık otomasyonları keşfedin

Özel entegrasyonları başkalarıyla paylaşım yapın veya projeler arasında yeniden kullanın

n8n fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

👀 Biliyor muydunuz? McKinsey araştırması, mevcut teknolojiyle endüstriyel sektörlerde bile işlerin %50'sine kadarını otomasyonla gerçekleştirebileceğinizi not ediyor.

Make nedir?

make aracılığıyla

Make, ileri düzey teknik becerilere ihtiyaç duymadan uygulamaları birbirine bağlantı kurmak ve işleri kolaylaştırmak isteyen teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için geliştirilmiş, kod gerektirmeyen bir otomasyon aracıdır. Tuval üzerine adımları sürükleyip bırakarak senaryolar oluşturabileceğiniz temiz ve görsel bir arayüz sunar.

Pazarlama, operasyonlar ve müşteri desteği dikeylerinde ş akışı yönetimi için mükemmeldir. Google E-Tablolar ve Slack'ten CRM'lere ve AI araçlarına kadar her şeyi, daha akıllı ve daha dinamik otomasyonlar için, geri alma artırılmış üretimi destekleyenler de dahil olmak üzere, bağlantı kurabilirsiniz.

Make'i diğerlerinden ayıran özelliği, öğrenmesi ve kullanması kolay olmasıdır. Verilerin her adımda gerçek zamanlı olarak hareket ettiğini görebilir, işlemleri ilerledikçe ayarlayabilir ve neredeyse hiç öğrenme eğrisi olmadan güçlü ş akışları oluşturabilirsiniz.

Make özellikleri

Kendi ş akışlarınızı oluşturmak için teknik becerileriniz olmasa bile, Make bu süreci kolay ve esnek hale getirir. İster basit tek adımlı bir eylem ayarlayın, ister birkaç uygulama arasında çok katmanlı bir süreç oluşturun, Make iş akışınıza uyum sağlar.

İşte anahtar özelliklerinin bir özeti:

Özellik #1: AI otomasyonu

make aracılığıyla

Make, kod yazmadan otomasyon için AI araçlarını entegre etmenizi sağlar. OpenAI, Hugging Face, Gmail ve Slack gibi hizmetleri bağlantı ile bağlayarak e-postaları özetleyebilir, biletleri kategorilere ayırabilir, mesajları çevirebilir ve içerik oluşturabilirsiniz.

Sürükle ve bırak arayüzü teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için işlevseldir, ileri düzey kullanıcılar ise API girdilerini özel hale getirebilir ve karmaşık veri dönüşümleri oluşturabilir.

Make, AI'nın sadece tetikleyici yanıt vermekle kalmayıp, bağımsız olarak akıl yürütebileceği ve hareket edebileceği ajans otomasyonunu da destekler. İster temel iş akışlarını otomatikleştiriyor ister karmaşık kurulumlar oluşturuyor olun, Make, esnek ve ölçeklenebilir iş akışı otomasyonu için kullanıcı dostu bir arayüzü derin teknik yeteneklerle birleştirir.

Özellik #2: AI ajan oluşturucu

make aracılığıyla

Make'in AI Agent Builder özelliği, otomatikleştirilmiş ş akışları içinde düşünen, karar veren ve hareket eden özel AI ajanları oluşturmanıza olanak tanıyarak ş akışı yürütülmesini kolaylaştırır.

Standart otomasyondan farklı olarak, bu ajanlar talimatları takip ederek, verilere erişerek ve manuel giriş yapmadan en iyi sonraki adımları seçerek karmaşık hedefleri yönetebilir. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmıştır. Sürükle ve bırak arayüzü, insan benzeri mantıkla ajanlar tasarlamayı kolaylaştırır.

Şunları yapabilirsiniz:

Ajanınızın rolünü, hedefini ve kişiliğini sade bir dil kullanarak tanımlayın

Ajanları Gmail, Notion veya Google E-Tablolar gibi desteklenen herhangi bir uygulamaya bağlayın

AI ajanlarını web arama, geri alma, artırılmış üretim ve dosya işleme gibi araçlarla donatın

İstemi, girdi verilerini veya bağlı araçları düzenleme yaparak temsilci davranışını ayarlayın

Otomatik olarak sorunları yakalamak ve çözmek için hata yönetimi yolları ayarlayın

Özellik #3: AI uygulamalarını entegre edin

make aracılığıyla

Make, iş akışlarınıza doğrudan ekleyebileceğiniz çok çeşitli AI uygulamaları sunar. OpenAI, Anthropic, Hugging Face, CRM'ler ve müşteri desteği platformları gibi araçlarla önceden oluşturulmuş entegrasyonları kullanarak karmaşık görevleri otomasyon, verileri geliştirme ve iş akışlarınıza zeka katma imkanı sunar — sıfırdan başlamadan.

Bu kapsamlı AI entegrasyonları size şunları sağlar:

Sınıflandırma, özetleme ve duygu analizi gibi görevler için dil modellerini kullanarak verilerinizi zenginleştirin; hızlı veri zenginleştirme için mükemmeldir

E-posta oluşturma, metin çevirme, destek biletlerini analiz etme ve daha fazlası gibi karmaşık görevleri minimum kurulumla otomatikleştirin

Özel fonksiyonları kullanarak AI uygulamalarının ş akışlarınızda nasıl davranacağını özelleştirin

AI uygulamalarını pazarlama, operasyonlar ve destek alanlarındaki diğer iş araçlarıyla birleştirin

Make fiyatlandırması

sonsuza Kadar Ücretsiz (Ayda 1.000 işlem )*

Temel: Aylık 10,59 $ (Ayda 10.000 işlem için)

Pro: 18,82 $/ay (10.000 işlem/ay için)

Takımlar: 34 $/ay (10.000 işlem/ay için)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

🧠 İlginç bilgi: Zapier ve GitHub gibi araçlarla Spotify çalma listesi oluşturmayı ve çalmayı otomasyonlayabilir, çalma listelerini belirli zamanlarda çalmak üzere programlayabilirsiniz.

n8n ve Make: Özelliklerin Karşılaştırması

Her iki araç da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hizmet eden güçlü otomasyon platformlarıdır. Peki, birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? n8n ile Make'i karşılaştırarak gerçek hayattaki kullanımlarında nasıl farklılıklar olduğunu görelim.

1. Kullanıcı deneyimi ve arayüz

n8n, teknik becerilere sahip ve daha karmaşık otomasyon ihtiyaçları olan takımlar için uygun olan düğüm tabanlı bir oluşturucu kullanır. Esnek ve güçlüdür, ancak ş Akışı otomasyonuna yeniyseniz, öğrenme eğrisi biraz zor olabilir. Şablonlar mevcuttur, ancak genellikle kurulumunuza uyması için bazı teknik ayarlamalar gerekir.

Öte yandan, Make, temiz, kod gerektirmeyen arayüzü ve basit sürükle ve bırak sistemi ile farklı bir yaklaşım sergiliyor. Make, temiz, kod gerektirmeyen arayüzü ve sezgisel sürükle ve bırak sistemi ile öne çıkıyor. Teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için tasarlanmış olup, ş akışlarını karmaşık hissetmeden basit bir şekilde oluşturup yönetmeyi sağlıyor.

Platform, her adımda verileri gerçek zamanlı olarak görüntüler ve böylece her otomatikleştirilmiş görev için ilerlemenin izlenmesini sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü, yeni başlayanlardan ileri düzey kullanıcılara kadar herkesin hızlı bir şekilde başlayıp otomasyonlarını ölçeklendirebilmesini sağlar.

🏆 Kazanan: Make. Kullanım kolaylığı ve sorunsuz başlangıç konusunda önde.

2. Ş Akışı esnekliği ve karmaşıklığı

n8n, karmaşık ve görsel ş akışları oluşturmada öne çıkıyor. Döngüleri, anahtarlar ve if düğümleri ile dallanmayı, veri akışlarını birleştirmeyi destekler ve özel kodların verileri tam olarak ihtiyacınız olduğu gibi dönüştürmesine olanak tanır.

Hata yönetimi ve ayrıntılı yönlendirme özellikleri yerleşik olarak sunulur, böylece karmaşık, çok adımlı otomasyonları sınırsız bir şekilde kolayca yönetebilirsiniz. Bu esneklik, otomasyon mantığını tamamen kontrol etmek isteyen teknik kullanıcılar için bu aracı favori hale getirir.

Make, sağlam ş Akışı yetenekleri sunar, ancak oldukça karmaşık senaryoları ele alırken daha az esnek olabilir.

🏆 Kazanan: n8n. Gelişmiş, özel ş akışı oluşturmak için daha iyi bir seçimdir.

3. Entegrasyonlar ve uzantı

n8n, güçlü bir entegrasyonlar aralığı sunar ve açık kaynaklıdır, böylece kullanıcılar özel düğümler oluşturabilir ve gerektiğinde fonksiyonunu genişletebilir. Bu, kendi sunucularını kullanmak ve entegrasyonları benzersiz ş Akışlarına göre özelleştirmek isteyenler için idealdir. Kısacası, özelleştirme ve teknik kurulum konusunda rahat olan kullanıcıları ödüllendiren, daha pratik bir yaklaşım sunar.

Make, çok sayıda AI uygulamasına sahip birçok entegrasyona sahiptir. Ancak, tescilli sistemlere bağlı kalacaksınız. Ayrıca, n8n'in açık platformuna kıyasla özel açısından daha kısıtlayıcıdır.

🏆 Kazanan: n8n, sınırsız uzantı ve entegrasyonlar ile dağıtım üzerinde tam kontrol istiyorsanız, n8n önemli bir avantaj sunar

4. AI yetenekleri ve otomasyon zekası

Make, AI ajanları, geri alma destekli üretim ve ajans otomasyonu dahil olmak üzere daha gelişmiş AI otomasyon araçları sunarak ş akışlarının mantıklı ve uyumlu olmasını sağlar. Platformun AI özellikleri sezgisel arayüzüne entegre edilmiştir, bu da teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlarken, teknik bilgisi olan kullanıcılar için de yeterince güçlü olmasını sağlar.

n8n ayrıca entegrasyonlar aracılığıyla yapay zekayı destekler ve kendi API'lerinizi oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, bu ş Akışı otomasyon platformu, yerleşik yapay zekadan çok esneklik ve kendi kendine barındırmaya odaklanır.

🏆 Kazanan: Make. Yerleşik AI otomasyonu ve akıllı ş Akışı konusunda açık ara kazanan.

🧠 İlginç bilgi: Kedinizin kum kabı alışkanlıklarını, ne sıklıkta kullandığını, atık türünü, ağırlığını ve genel olarak tuvalet alışkanlıklarını izleyerek izleme yapabilen yapay zeka destekli sistemler var!

reddit'te n8n ve Make karşılaştırması

Reddit'te n8n ve Make hakkındaki kullanıcı görüşleri ikiye bölünmüş durumda.

Bazı kullanıcılar Make'in yeni başlayanlar için uygun kurulumunu ve ölçeklenebilirliğini takdir ederken, diğerleri n8n'in esnekliğini ve gücünü, özellikle karmaşık veri yoğun ş akışlarını ve özel otomasyonları yönetme konusunda öne çıkarıyor.

Örneğin, Redditor kullanıcısı jsreally, r/n8n'de şunları paylaşım:

n8n'in, özellikle başlangıçta, bir öğrenme eğrisi olduğu doğrudur. Ayrıca, Make'te bulunmayan yeteneklere de sahiptir. Örneğin, 1000 öğe üzerinde işlem yapmak, 10 öğe üzerinde işlem yapmakla aynı maliyete sahiptir. Bu, daha önce sadece hayal edebileceğiniz yapılacak şeyleri yapmak için otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.

n8n'in, özellikle başlangıçta bir öğrenme eğrisi vardır. Ayrıca, Make'de bulunmayan yeteneklere de sahiptir. Örneğin, 1000 öğe üzerinde işlem yapmak, 10 öğe üzerinde işlem yapmakla aynı maliyete sahiptir. Bu, daha önce sadece hayal edebileceğiniz yapılacak şeyleri yapmak için otomasyonlar oluşturmanıza olanak tanır.

Diğerleri ise sadeliği nedeniyle Make'i tercih ediyor. Örneğin, Admirable_Shape9854, r/otomasyon'daki bir konu da şu yorumu yapıyor:

Basit otomasyonlar için Make'i tercih ederim, çünkü ayarı daha kolay, daha ölçeklenebilir ve müşteri dostudur. AI ajanlarına veya daha karmaşık ş Akışlarına ihtiyacınız varsa n8n'i kullanın, ancak daha ucuz planlardaki sınırlar can sıkıcı olabilir.

Basit otomasyonlar için Make'i tercih ederim, çünkü ayarı daha kolay, daha ölçeklenebilir ve müşteri dostudur. AI ajanlarına veya daha karmaşık ş Akışlarına ihtiyacınız varsa n8n'i kullanın, ancak daha ucuz planlardaki sınırlar can sıkıcı olabilir.

Ayrıca, göreve bağlı olarak her ikisini de kullanmayı sevenler de var. Reddit kullanıcısı CompetitiveChoice732'nin dediği gibi:

Bence bu, karmaşıklığa ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı. Basit otomasyonlar ve kolay kullanım için Make son derece kullanıcı dostu ve kurulumu hızlıdır. Ancak özel AI ajanı ş akışlarına veya daha fazla esnekliğe ihtiyacınız varsa, n8n bazı tuhaflıklarına rağmen öne çıkar. Ben genellikle daha basit akışlar için Make'i, zorlu işler için n8n'i kullanırım. Her ikisinin de üstün olduğu alanlarda neden ikisini birden kullanmayalım?

Bence bu, karmaşıklığa ve müşteri ihtiyaçlarına bağlı. Basit otomasyonlar ve kolay kullanım için Make son derece kullanıcı dostu ve kurulumu hızlıdır. Ancak özel AI ajanı ş akışlarına veya daha fazla esnekliğe ihtiyacınız varsa, n8n bazı tuhaflıklarına rağmen öne çıkar. Ben genellikle daha basit akışlar için Make'i, zorlu işler için n8n'i kullanırım. Her ikisinin de üstün olduğu alanlarda neden ikisini birden kullanmayalım?

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yaklaşık %88'i, kişisel görevlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için artık AI araçlarına güveniyor. İş yerinde de aynı avantajlardan yararlanmak mı istiyorsunuz? ClickUp size yardımcı olmak için burada! Yerleşik bir AI asistanı olan ClickUp Brain, daha az toplantı, AI tarafından hızlı bir şekilde oluşturulan özetler ve otomatikleştirilmiş görevler ile verimliliğinizi %30 oranında artırmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp ile tanışın — n8n ve Make'e en iyi alternatif

Hem n8n hem de Make, görevleri otomatikleştirmek için harikadır, ancak özellikle karmaşık ş Akışları oluşturuyorsanız ve birden fazla araç kullanıyorsanız, bunlara alışmak biraz zaman alabilir. Öğrenme eğrisi olmadan aynı gücü ve esnekliği mi istiyorsunuz?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile tanışın.

Görevleri otomatikleştirmek, özel AI ajanları oluşturmak, projeleri yönetmek, takımınızla işbirliği yapmak ve hatta proje yönetimi otomasyonu için kendi AI ş Akışlarınızı oluşturmak için tek noktadan bir platform sunar.

Takımınızın teknik bilgiye sahip olup olmadığına bakılmaksızın, kullanımı inanılmaz derecede kolaydır.

📖 Ayrıca okuyun: ş Akışı Otomasyonu Örnekleri ve Kullanım Durumları

ClickUp'ın Birinci Sıradaki Özelliği: ClickUp Otomatik Pilot ve Özel AI Ajanları

Autopilot Ajanlarını yapılandırarak etkinlikleri izleyin ve talimatlarınıza göre hareket edin — kod yazmaya gerek yok

Autopilot Agents, ClickUp'a entegre edilmiş, takımların daha karmaşık, bağlam farkında ş akışlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olan akıllı, kod gerektirmeyen asistanlardır. Sabit kuralları izleyen geleneksel otomasyonların aksine, Autopilot Agents bilgileri analiz edebilir, değişikliklere gerçek zamanlı olarak yanıt verebilir ve talimatlarınıza göre çok adımlı eylemler gerçekleştirebilir.

Herhangi bir Alan, Klasör, Liste veya Sohbet Kanalına eklenebilirler ve görevler, Dokümanlar, formlar ve konuşmalar arasında iş yaparlar.

Şunları yapabilirsiniz:

Toplantı notlarını eylem öğelerine dönüştürün

Takım Kanallarında günlük veya haftalık raporlar yayınlayın

Belgeleri veya güncellemeleri paydaşlar için özetleyin

Çalışma Alanı'ndaki bilgiyi kullanarak soruları yanıtlayın

Otomatik pilot ajanları tekrarlayan görevleri üstlenir, böylece takımınız daha etkili işlere odaklanabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş AI ajanlarından yararlanarak tekrarlayan görevleri otomasyon etmek ve iş akışlarını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp'ın Özel Ajanları, takımınıza ve sektörünüze uygun çok çeşitli eylemleri gerçekleştirecek şekilde yapılandırılabilir:

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Otomasyonları

ClickUp otomasyonlarını kullanarak eylem tetikleyicileriyle görevleri ve ş akışlarını otomatikleştirin

n8n derinlemesine kontrol sunar ancak teknik bilgi gerektirir, Make ise yeni başlayanlar için uygundur ancak karmaşık ş akışlarında karışıklığa neden olabilir.

ClickUp Automations, hem güçlü hem de kullanımı kolay olmasıyla bu uçurumu kapatır. 100'den fazla eylem tetikleyicisi, otomasyon şablonu ve kod gerektirmeden kendi şablonunuzu oluşturma özgürlüğü elde edersiniz. Görevleri aşamalar arasında taşıyor, takım üyelerini atıyor veya güncellemeleri gönderiyor olsanız da, her şey arka planda sorunsuz bir şekilde çalışır.

Otomasyonlarla şunları yapabilirsiniz:

Durum değiştiğinde görevleri otomatik olarak atayın

Son teslim tarihleri geldiğinde görevleri bir sonraki aşamaya taşıyın

Belirli alanlar güncellendiğinde takım üyelerini bilgilendirin

Farklı Alanlar ve Klasörler arasında tetikleyici eylemler gerçekleştirin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain ve Brain Max

ClickUp Brain ile otomasyonlu ş akışları oluşturun ve iyileştirme önerileri üretin

n8n, AI model bağlantıları üzerinde tam kontrol sağlar, ancak kurulum manuel olarak yapılır ve yeni başlayanlar için ideal değildir. Make ile başlamak daha kolaydır, ancak AI araçları dağınıktır ve bir araya getirmek için çaba gerektirir.

ClickUp Brain, zahmetli işlemleri ortadan kaldırır.

Çalışma Alanınıza entegre edilmiştir, kurulum gerektirmez. Görevleri özetlemesini, durumları güncellemesini, yanıt taslakları hazırlamasını ve hatta doğal dil komutlarıyla tüm ş akışlarını oluşturmasını isteyebilirsiniz. Ayrıca mevcut otomasyonlarınızı gözden geçirip iyileştirebilir. Sonuç? Araçlar arasında geçiş yapmadan veya tek bir satır kod yazmadan daha akıllı, daha hızlı ş akışı otomasyonu.

✨ Dahası, ClickUp Brain kullanıcıları, çeşitli yazma, akıl yürütme ve kod görevleri için GPT-4o, Claude, DeepSeek ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapabilir!

💡 Bonus: ş Akışlarınızı hayata geçirmek istiyorsanız VE: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve bağlantılı tüm uygulamalarınızı + iş bağlamı için web'i anında ve sezgisel olarak arayın

Talk to Metin'i kullanarak sesli olarak soru sorun, dikte edin ve işleri sesinizle gerçekleştirin — ellerinizi kullanmadan, her yerde

ChatGPT, Claude ve DeepSeek gibi AI araçlarını tek bir LLM'den bağımsız, kurumsal kullanıma hazır çözümle kullanın ClickUp Brain MAX 'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan, süper güçlü bir masaüstü AI yardımcısı. AI araçlarının karmaşıklığını bir kenara bırakın, sesinizi kullanarak özel ş akışları oluşturun, belgeler hazırlayın, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın. ClickUp Brain MAX'taki Talk to Text ile fikirlerinizi kaydedin, talimatları paylaşım yapın ve işleriniz 4 kat daha hızlı tamamlandı

ClickUp'ın Birinci Avantajı #4: ClickUp Belgeleri

ClickUp Dokümanları ile ş Akışı tasarımlarında işbirliği yapın ve süreç planlarını özetleyin

n8n ve Make, otomasyonlar oluşturmak için sağlam araçlardır, ancak bunları planlamak, belgelemek veya üzerinde işbirliği yapmak için uygun değildir. Fikirleri özetlemek, ayrıntıları izleme veya takımınızla gerçek zamanlı olarak iş için paylaşılan bir alan yoktur.

İşte burada ClickUp Belge devreye giriyor.

Ş akışlarını harita edebilir, SOP'leri belgeleyebilir, ekip arkadaşlarınızı etiketleyebilir ve gösterge panellerini tek bir yerde görebilirsiniz. Herhangi bir maddeyi göreve dönüştürebilir, belge içinde sohbet edebilir ve her konuşmayı işinize bağlayabilirsiniz. Yerleşik AI ajanları sayesinde önerilen yanıtlar, akıllı özetler ve anında görev oluşturma özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.

ClickUp ile daha akıllı otomasyon, daha iyi işbirliği ve daha hızlı ölçeklendirme

n8n, karmaşık ş akışları üzerinde derinlemesine kontrol sağlar. Make, hızlı otomasyonlar için sezgisel bir kurulum sunar. Ancak her ikisi de yerleşik işbirliği ve kolay ölçeklendirme konusunda yetersiz kalır.

ClickUp her şeyi birleştirir: ClickUp Automations ile otomatikleştirilmiş ş akışları, ClickUp Belge ile süreçlerinizi beyin fırtınası yapın ve belgelendirin, ClickUp Brain'in AI desteği ile hepsini yönetin. Bağlam değiştirme yok. Ayrı araçları bir araya getirme yok.

Otomasyonu basitleştirmek ve senkronizasyon içinde kalmak için hazırsanız, ClickUp daha yenilikçi, hepsi bir arada bir çözümdür.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve öğrenme eğrileri ve yapılandırma sorunları olmadan otomasyon, yönetim ve işbirliğini basitleştirin.