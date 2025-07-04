geliştirme ve Hata Gidermeyi Hızlandırmak için Kodlama için En İyi 15+ GPT

Yavaş çekimde kod yazıyormuş, yemek tabağı büyüklüğünde bir büyüteçle hata ayıklıyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu hiç? Kod satırlarına bakıp, o noktalı virgülün nereye saklandığını merak ederek. Bu, "Waldo nerede?" oyununu oynamak gibi, ama sinir bozucu.

Kodlama süreci eğlenceli olabilir, ancak aynı zamanda bir rollercoaster gibi de olabilir: Bir dakika önce bir dahisiniz, bir dakika sonra tüm hayat seçimlerinizi sorguluyorsunuz. Neyse ki, AI destekli kodlama asistanları yardım için burada.

Bu GPT'ler kod oluşturabilir, hataları düzeltebilir, performansı optimize edebilir ve kafa karıştırıcı hataları açıklayabilir. İnsan programcıların yerini almak için değil, yeteneklerimizi artırmak ve sıkıcı görevlerden bizi kurtarmak için tasarlanmıştır.

Bu blog yazısı, kodlama için en iyi GPT'leri inceleyecek ve bunların iş akışınızı nasıl verimli bir şekilde dönüştürebileceğini göreceksiniz!

GPT'ler nedir?

GPT'ler (Generative Pre-trained Transformers), insan benzeri metinleri anlamak ve oluşturmak için tasarlanmış AI destekli dil modelleri. Kodlama GPT'lerinin doğal dil işleme (NLP) yetenekleri sayesinde, geliştiriciler basit, konuşma tarzı komutlar kullanarak kodla etkileşime girebilir. En iyi özel kodlama GPT'leri, kod oluşturabilir, hata ayıklayabilir ve optimize edebilir, böylece geliştirmeyi basitleştirir ve verimliliği artırır.

GPT türleri

En yaygın GPT türleri şunlardır:

Genel amaçlı GPT'ler: Yazma ve kodlamadan beyin fırtınasına kadar çeşitli görevleri yerine getirin

Kodlamaya özel GPT'ler: Hata ayıklama, oluşturma ve Hata ayıklama, oluşturma ve kod belgelendirme konusunda yardımcı olur (örneğin, Code Copilot)

Sektöre özel GPT'ler: Hukuk, tıp veya finans gibi belirli alanlar için içgörüler sağlayın

Özel GPT'ler: Belirli iş ihtiyaçlarını karşılayın veya yeni başlayanlar için kodlamayı basitleştirin (örneğin, bir destek bileti analizörü GPT)

GPT'lerin avantajları

GPT'leri kullanmanın birçok avantajı vardır. İşte bunlardan bazıları:

Daha hızlı kodlama ve hata ayıklama: Kod parçacıkları oluşturun, hataları düzeltin ve performansı zahmetsizce optimize edin. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler, kontrollü bir deneyde kontrol grubuna kıyasla kodlama görevlerini %55,8 daha hızlı tamamladı. Kod parçacıkları oluşturun, hataları düzeltin ve performansı zahmetsizce optimize edin. GitHub Copilot kullanan geliştiriciler, kontrollü bir deneyde kontrol grubuna kıyasla kodlama görevlerinitamamladı.

Daha iyi işbirliği: AI tarafından oluşturulan belgeler ve içgörülerle ekip çalışmasını iyileştirin

Artan verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek yaratıcı problem çözme için zaman kazanın

Öğrenme ve yardım: Kodlama kavramları hakkında açıklamalar, en iyi uygulamalar ve rehberlik alın

👀 Biliyor muydunuz? McKinsey'in bir araştırmasına göre, geliştiriciler üretken yapay zeka kullanarak görevleri iki kat daha hızlı tamamlayabiliyor.

Kodlama için GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?

Yardımcı bir AI asistanı istiyorsanız (size rastgele kod parçacıkları sunmak yerine), şunlara dikkat edin:

Dil desteği: Python, JavaScript veya SQL gibi kullandığınız programlama dilleriyle çalışan modelleri seçin

Kod oluşturma ve kalite: Yalnızca genel snippet'ler değil, temiz, verimli ve iyi yapılandırılmış kodlar oluşturan modelleri tercih edin

Hata ayıklama ve hata düzeltme: Hataları hızlı bir şekilde belirleyip düzeltmeye yardımcı olan modelleri kullanarak sorun giderme için harcadığınız zamandan tasarruf edin

Açıklamalar ve belgeler: Karmaşık kodları parçalara ayıran, yorumlar ekleyen ve en iyi uygulamaları açık bir şekilde açıklayan GPT'leri tercih edin

Araçlarla entegrasyon: Sorunsuz iş akışları sağlamak için favori IDE'leriniz, GitHub veya CI/CD ardışık düzenlerinizle uyumluluğu kontrol edin

Özelleştirme ve öğrenme: Kodlama alışkanlıklarınıza uyum sağlayan ve zaman içinde önerilerini iyileştiren modelleri tercih edin

Güvenlik ve uyumluluk: GPT'nin güvenli kodlama uygulamalarını izlediğinden ve uyumluluk gereksinimlerinizi desteklediğinden emin olun

Kodlama için En İyi GPT'lere Genel Bakış

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Kod parçacığı oluşturma, AI kod belgeleri, GitHub/GitLab entegrasyonu, gerçek zamanlı gösterge panelleri, Agile şablonlar AI kodlama ve proje iş akışlarını yöneten tek başına geliştiricilerden kurumsal takımlara kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Kod Copilot Gerçek zamanlı kod önerileri, hata ayıklama, dokümantasyon oluşturma, çoklu dil desteği Çift programlama ve VS Code/GitHub entegrasyonunu kullanan geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Python GPT Python kod oluşturma, akıllı hata ayıklama, veri analizi, makine öğrenimi önerileri Otomasyon, web geliştirme ve makine öğrenimine odaklanan Python geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Koda Sor Sohbet yoluyla GitHub repo'larını keşfedin, karmaşık kod yapıları hakkında sorular sorun, kaliteyi inceleyin Yeni kod tabanlarını inceleyen veya bunlara yeni başlayan geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Vue.js GPT Vue bileşenleri iskeletleri, hata ayıklama desteği, kütüphane entegrasyonları (Vuex, Axios) Vue.js uygulamaları geliştiren ön uç geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Grimoire Komut istemine dayalı programlama, UI'dan koda dönüştürme, AI modeli değiştirme (GPT-4, Claude, Gemini) Projeler aracılığıyla kavramları öğrenen yeni başlayanlar ve ileri düzey geliştiriciler ChatGPT Plus (aylık 20 $) ve Grimoire Pro: Özel fiyatlandırma gereklidir Crew AI Asistanı Ücretsiz ve açık kaynak İşbirliğine dayalı AI ajanlarını simüle eden teknik takımlar Web geliştiricileri hızlı prototip oluşturma ve açıklama gereksinimi duyar AutoExpert Dev Python/Django için kısa kod oluşturma, oturum durumlarını kaydetme, API güncellemeleri Tekrarlayan görevleri otomatikleştiren Python geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir DevOps GPT CI/CD komut dosyaları, günlük/hata analizi, Docker/K8s desteği, PEP8 uyumluluğu Dağıtım iş akışlarını otomatikleştiren DevOps mühendisleri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Flutter GPT Flutter bileşen oluşturma, hata düzeltmeleri, Dart optimizasyon ipuçları Flutter'da uygulama geliştiren mobil geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Kod Yorumu Oluşturma Açıklayıcı kod yorumlarını otomatik olarak oluşturur, başlangıç/uzman modu, çoklu dil desteği İşbirliği veya devir için kod belgelendiren geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Kod Sihirbazı HTML, CSS, JS oluşturur/yeniden düzenler; mikro hizmet mimarisi yardımı Python performans optimizasyonu, kütüphane desteği (NumPy, Flask) ve komut dosyası oluşturma yardımı Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Hata Avcısı GPT Kod güvenlik açıklarını belirler, düzeltmeler önerir, hata ödül iş akışlarını destekler Güvenlik araştırmacıları ve ileri düzey geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir HTML Mentor Gerçek zamanlı HTML geri bildirimi, erişilebilirlik kontrolleri, biçimlendirme önerileri HTML yapısını geliştiren yeni başlayanlar ve ön uç geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir JavaScript Mentor JS hata ayıklama, hata işleme, özel önerilerle öğrenme yolları Başlangıç ve orta düzey JS geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Ruby Mentor Kod önerileri, hata ayıklama, Rails entegrasyonu, proje tabanlı rehberlik Ölçeklenebilir arka uç uygulamaları geliştiren Ruby geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir SQL Mentor Sorgu optimizasyonu, sözdizimi düzeltme, uygulamalı SQL alıştırmaları SQL akıcılığını geliştiren yeni başlayanlar ve analistler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Python Mentor Bootstrap ile duyarlı düzenler, sınıf optimizasyonu ve tema eşleştirme Python'da iş akışı otomasyonunu geliştiren geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Java Mentor Hata ayıklama, OOP kavramları, kod optimizasyonu, Spring/Hibernate desteği Web ve kurumsal uygulamalar geliştiren Java geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir PHP Mentor Temiz PHP kod kılavuzu, güvenlik uygulamaları, MySQL/PDO kullanımı PHP ve sunucu komut dosyalarıyla çalışan arka uç geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Malzeme Tailwind GPT Tailwind + Material Design ile özelleştirilmiş UI bileşenleri, mobil uyumluluk Temiz UI bileşenleri tasarlayan ön uç geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Bootstrap Buddy Bootstrap ile duyarlı düzenler, sınıf optimizasyonu, tema eşleştirme Hızlı sayfa tasarımı için Bootstrap kullanan web geliştiricileri Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir Code Guru Kod incelemeleri, fonksiyon optimizasyonu, birim testi oluşturma, çalışma zamanı analizi Performans geri bildirimi ve kod kalite güvencesi arayan geliştiriciler Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Kodlama için En İyi GPT'ler

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Kodlama ihtiyaçlarınız için özel bir GPT modeli seçmek, sadece en gelişmiş seçeneği seçmek değildir. Kod oluşturmak, hataları düzeltmek, performansı optimize etmek ve karmaşık mantığı açıklamak için doğru GPT'leri seçmekle ilgilidir.

Geliştirme becerilerinizi bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olabilecek bu GPT'lere göz atın:

1. Code Copilot (AI destekli çift programlama ve gerçek zamanlı kod önerileri için en iyisi)

code Copilot aracılığıyla

Bir kodlama aracı, geliştirme ş akışınızı hızlandırmaya yardımcı olacak belirli özellikler sunmalıdır. Code Copilot, gerçek zamanlı olarak kod önerir, hataları gidermeye yardımcı olur ve hatta belgeleri sizin yerinize oluşturur.

Code Copilot'un en iyi özellikleri

Python, JavaScript ve TypeScript gibi birden fazla dilde kod yazın

AI destekli hata ayıklama ile hataları anında yakalayın ve düzeltin

VS Code, JetBrains ve GitHub Codespaces ile entegre edin

Code Copilot sınırlamaları

Kodlama stilinize uyması için önerilerini değiştirmeniz gerekebilir

İlk başta entegrasyon zor olabilir

Code Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Code Copilot Derecelendirmeler ve yorumlar

4. 1/5 [28.000'den fazla değerlendirme]

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, en çok faiz duydukları AI kullanım örneklerinden biri olarak beceri geliştirmeyi gösteriyor. Örneğin, teknik bilgiye sahip olmayan çalışanlar, bir AI aracını kullanarak bir web sayfası için kod parçacıkları oluşturmayı öğrenmek isteyebilir. Bu gibi durumlarda, AI'nın işiniz hakkında ne kadar fazla bağlam bilgisi varsa, yanıtları o kadar iyi olur. İş için her şeyi yapan uygulama olan ClickUp'ın AI'sı bu konuda mükemmeldir. Hangi proje üzerinde çalıştığınızı bilir ve belirli adımlar önerebilir, hatta kod parçacıkları oluşturmak gibi görevleri kolayca gerçekleştirebilir.

2. Python GPT (Python kodu yazmak, hata ayıklamak ve optimize etmek için en iyisi)

python GPT aracılığıyla

Python programlama yapacaksanız, Python GPT kodlamayı daha kolay, daha hızlı ve daha verimli hale getirmek için burada. Verimli, yüksek kaliteli Python kodu oluşturmada uzmanlaşmıştır. Bir kod yorumlayıcı ve veri analiz araçlarını tek bir arayüzde birleştirir.

Python GPT'nin en iyi özellikleri

Otomasyon, web geliştirme ve daha fazlası için hızlı bir şekilde Python kodu oluşturun

Akıllı hata ayıklama önerileriyle hataları düzeltin ve kod kalitesini optimize edin

Verimli algoritmalar önererek veri analizi ve makine öğrenimine yardımcı olun

Ek kullanıcı girişi gerektiren karmaşık sorgular için web'de arama yapın

Python GPT sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan Python kodu, özellikle gelişen çerçevelerde, güncel olmayan sözdizimi veya kullanımdan kaldırılmış fonksiyonlar içerebilir

Python GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Python GPT derecelendirmeleri ve yorumları

4. 1/5 (600+ değerlendirme)

3. Ask The Code (Karmaşık kod parçacıklarını anlamak ve sorunlarını gidermek için en iyisi)

ask The Code aracılığıyla

Ask The Code, geliştiricilerin GitHub depolarını kolayca keşfetmelerine yardımcı olan kullanışlı bir ChatGPT eklentisidir. ChatGPT'yi kod tabanınıza bağlayarak, sohbet içinde doğrudan sorular sormanıza ve anında içgörüler almanıza olanak tanır.

Ask The Code'un en iyi özellikleri

ChatGPT'yi herhangi bir genel GitHub deposuna bağlayarak sohbet arayüzünden ayrılmadan kod tabanlarını keşfedin ve anlayın

Kod yapısı ve işlevselliği hakkında bilgi edinmek için depoyu sorgulayarak hızla işe koyulun

ChatGPT'den potansiyel sorunları vurgulaması veya depo içinde iyileştirmeler önermesini isteyerek eyleme geçirilebilir kod kalitesi incelemeleri sağlayın

Ask The Code sınırlamaları

Erişilebilirliği ve kullanım kolaylığını optimize etmek için Edge uzantısı eklemek gibi daha geniş platform desteğine ihtiyaç duyuyor musunuz?

Ask The Code fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Ask The Code derecelendirmeleri ve yorumları

4. 1/5 (1.000+ yorum)

4. Vue. js GPT (Vue. js uygulamaları oluşturmak ve hata ayıklamak için en iyisi)

Vue. js GPT, Vue. js geliştirmeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirmek için oluşturulmuş akıllı bir AI asistanıdır. Web geliştiricilerinin temiz kod yazmasına, hataları düzeltmesine ve üçüncü taraf kitaplıklarını entegre etmesine yardımcı olur — hepsi gerçek zamanlı olarak. Vue. js GPT'yi iş akışınıza eklemek, geliştirici olarak verimliliğinizi artırmanıza, geliştirme süresini kısaltmanıza ve yüksek kaliteli, ölçeklenebilir kodlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Vue.js GPT'nin en iyi özellikleri

Vue.js bileşenlerini ve şablonlarını hızla oluşturun

Kod parçacıklarını analiz ederek hataları belirleyin ve düzeltin

Uygulama mimarisi, durum yönetimi ve bileşen yapılandırması konusunda önerilerde bulunun

Vuetify, Axios veya Vuex gibi kütüphaneleri Vue projelerine dahil eden kılavuzlar

Vue.js GPT sınırlamaları

Gerçek dünya deneyimi eksikliği, karmaşık yazılım mühendisliği sorunlarına ilişkin pratik içgörülerde sınırlama

Vue.js GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Vue.js GPT derecelendirmeleri ve yorumları

4. 2/5 (100+ değerlendirme)

5. Grimoire (Gelişmiş programlama kavramlarını ve en iyi uygulamaları öğrenmek için en iyisi)

grimoire aracılığıyla

Grimoire, acemi ve deneyimli programcılar için geliştirme sürecini düzenlemek üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir kodlama asistanıdır. Kullanıcıların kodlamanın temellerini öğrenmelerine veya hızlı bir şekilde web siteleri oluşturmalarına yardımcı olmak için 70'in üzerinde önceden oluşturulmuş proje içerir. ChatGPT Plus aboneliği ile cmd menüsü için K, Projeler için P ve README için R gibi kısayol tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Grimoire'ın en iyi özellikleri

Komut istemi tabanlı programlama ile verimli bir şekilde kod oluşturun

UI maketlerini veya tel kafesleri web geliştirme için HTML, CSS ve JavaScript koduna dönüştürün

GPT-4, Claude Opus ve Google Gemini gibi birden fazla AI modeliyle entegre edin

Grimoire sınırlamaları

Grimoire'ın "prompt-gramming" (komut dosyası tabanlı komutlar) ve kısayol tuşları, etkili bir şekilde kullanmak için öğrenme süreci gerektirir

Grimoire fiyatlandırması

Gelişmiş özelliklerin kilidini açmak için ChatGPT Plus aboneliği gerekir ChatGPT Plus: Aylık 20 $ ChatGPT Pro: Aylık 200 $

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

ChatGPT Pro: 200 $/ay

ChatGPT Plus: Aylık 20 $

ChatGPT Pro: 200 $/ay

Grimoire Pro: Özel fiyatlandırma

Grimoire derecelendirmeleri ve yorumları

4. 4/5 (25.000+ değerlendirme)

👀 Biliyor muydunuz? Bir Chevrolet müşteri hizmetleri chatbotu, tüm talepleri kabul edecek şekilde manipüle edildi ve bir dolar karşılığında yeni bir Chevrolet Tahoe sunarak bunu yasal olarak bağlayıcı bir teklif haline getirdi. Bu olay, AI sistemlerinde uygun güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ortaya koydu.

6. Crew AI Assistant (Takım tabanlı yazılım geliştirme ve işbirliği için en iyisi)

crewAI Assistant aracılığıyla

CrewAI, karmaşık görevlerde işbirliği yapabilen otonom, rol oynayan AI ajanlarını koordine etmenize yardımcı olan bir Python çerçevesidir.

Şöyle düşünün: Her şeyi tek bir LLM'nin yapmasını istemek yerine, her biri kendi kişiliği, uzmanlığı ve sorumlulukları olan özel ajanlardan oluşan bir ekip oluşturursunuz, tıpkı gerçek hayattaki bir takım gibi.

Crew AI Assistant'ın en iyi özellikleri

Her AI ajanına belirli roller ve hedefler atayarak, problem çözme konusunda yapılandırılmış ve verimli bir yaklaşım sağlayın

Ajanlar arasında doğal karar verme ve dinamik görev dağıtımını kolaylaştırın

CrewAI'yi bulut hizmetleri, kendi barındırma ortamları veya yerel kurulumlar dahil olmak üzere çeşitli altyapılarda dağıtın

Web'de arama (SerperDevTool), belge okuma (PDFSearchTool, vb.) ve özel API entegrasyonları gibi eylemler için araçları kullanın. CrewAI şunları destekler: kendi araç seti (crewai_tools), LangChain araçları ve LlamaIndex araçları

Crew AI Assistant sınırlamaları

CrewAI'yi kullanmak, kodlama için Python programlama becerileri ve temel AI bilgisi gerektirir, bu da teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar için zorlayıcı olabilir

Crew AI Assistant fiyatlandırması

Ücretsiz ve açık kaynaklı

Crew AI Assistant puanları ve yorumları

4. 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Crew AI Assistant hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Bir Redditor, birden fazla çerçeveyi karşılaştırarak şöyle diyor:

Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, CrewAI muhtemelen en kolayıdır. Harika belgeler, çok sayıda örnek ve sağlam bir topluluk.

Hızlı bir başlangıç yapmak istiyorsanız, CrewAI muhtemelen en kolayıdır. Harika belgeler, çok sayıda örnek ve sağlam bir topluluk.

7. AutoExpert Dev (Tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak için en iyisi)

autoExpert Dev aracılığıyla

Python ve Django çerçeveleriyle kodlama deneyiminizi geliştirmek istiyorsanız, AutoExpert (Geliştirici Sürümü) ideal bir seçim olabilir. Bu araç, ChatGPT'nin Gelişmiş Veri Analizi yetenekleriyle entegre olur ve geliştirme sürecini düzenlemek için bir dizi özellik sunar.

AutoExpert Dev'in en iyi özellikleri

Kısa ve verimli kod parçacıkları oluşturun

Oturum durumlarını kaydetmek ve geri çağırmak için özel komutlara erişin

API'ler ve kitaplıklar hakkında güncel bilgilere erişin

AutoExpert Dev sınırlamaları

Diğer programlama dilleri ve çerçeveleri için desteği daha az kapsamlı olabilir

AutoExpert Dev fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

AutoExpert Dev puanları ve yorumları

4. 2/5 (1.000+ değerlendirme)

8. DevOps GPT (CI/CD ardışık düzenlerini, altyapıyı ve bulut dağıtımlarını yönetmek için en iyisi)

devOps GPT aracılığıyla

DevOps GPT, DevOps iş akışlarının çeşitli yönlerini optimize etmek ve otomatikleştirmek için tasarlanmış bir dizi AI tabanlı araç ve modele atıfta bulunur.

Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD ve izleme yığınları için üretime hazır, güvenli kod sağlar. Temiz, belgelenmiş ve test edilmiş komut dosyaları yazar, özellikle PEP8 uyumlu Python'da.

En iyi yanı nedir? Çözümleri ortamınıza göre özelleştirmek için doğru soruları sorar. Konteynerleştirme, otomasyon veya bulut tabanlı araçlara ihtiyacınız olsun, bu GPT size destek olur.

DevOps GPT'nin en iyi özellikleri

Özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış, hassas ve üretime hazır kod parçacıkları edinin

Testler, derlemeler, taramalar ve dağıtımlar gibi rutin görevleri otomatikleştirerek daha stratejik girişimler için zaman kazanın

Günlükleri ve hataları analiz ederek içgörüler sağlayın ve kod çözümleri önerin

DevOps GPT sınırlamaları

Geçmiş eğitim verilerine dayanır, bu da eski veya daha az güvenilir bilgilere sonuçlanabilir

DevOps GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

DevOps GPT derecelendirmeleri ve yorumları

4. 2/5 (200+ değerlendirme)

9. Whitebox tarafından sunulan Flutter GPT (Flutter uygulamaları geliştirmek ve sorunlarını gidermek için en iyisi)

whitebox tarafından sunulan Flutter GPT aracılığıyla

Flutter çerçevesi ve Dart dili için özel olarak tasarlanmış Whitebox'ın Flutter GPT'si, uzman tavsiyeleri, kod oluşturma, hata ayıklama yardımı ve optimizasyon önerileri sunar.

Mevcut yaklaşımınız optimal değilse, bu GPT daha iyi modeller veya araçlar (ör. setState yerine ValueNotifier veya konteynerleri istiflemek yerine CustomPaint) önererek daha temiz ve daha ölçeklenebilir Flutter kodu yazmanıza yardımcı olur.

Whitebox'ın Flutter GPT'sinin en iyi özellikleri

Saniyeler içinde Flutter bileşenleri, sınıfları ve fonksiyonları oluşturarak geliştirme süresinden tasarruf edin

AI destekli sorun giderme ve hata düzeltme önerileriyle kodu verimli bir şekilde hata ayıklayın

Tekrarlayan kodlama görevlerini otomatikleştirin ve harika uygulamaları daha hızlı oluşturmaya odaklanın

Whitebox tarafından sunulan Flutter GPT sınırlamaları

İnternet bağlantısı gerektirir, çevrimdışı işlevselliği sınırlar

Whitebox tarafından sunulan Flutter GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Whitebox'ın Flutter GPT değerlendirmeleri ve yorumları

4. 1/5 (80+ değerlendirme)

🧠 İlginç Bilgi: Dünyanın ilk bilgisayar programcısı bir AI dehası değildi, Ada Lovelace'di. Charles Babbage'ın Analitik Makinesi için ilk algoritmayı yazdı ve bilgisayarlar henüz var olmadan bilgisayarların geleceğini şekillendirdi.

code Comment Gen aracılığıyla

Şunu hayal edin: Bir projenin ortasındasınız ve karmaşık bir fonksiyon oluşturuyorsunuz. Bu, kullanıcı verilerini filtreleyen bir mantık veya bir listeyi sıralayan karmaşık bir algoritma olabilir. Kodu yazdınız, işliyor, ancak daha sonra okumaya çalışanlar için bir bilmece gibi. İşte burada Code Comment Gen devreye giriyor.

Kodunuzu bir geliştirici gibi okur: dikkatli, bağlamsal ve netlik ön planda.

Neyin gerekli, neyin kafa karıştırıcı ve neyin belgelenmesi gerektiğini belirler. İster çok fazla şey yapan bir fonksiyon ister mantığı belirsiz bir döngü olsun, Code Comment Gen sadece ne olduğunu değil, nedenini de açıklayan kesin ve profesyonel yorumlar ekler.

Karmaşık mantığı sizin ve takımınız için daha kolay anlaşılır hale getirin

GPT'nin kodunuzu satır satır inceleyerek her adımı açıkladığı Başlangıç Modu ile, yalnızca anahtar mantık veya daha az belirgin kısımlar hakkında yorum yaparak kodu temiz tutan Uzman Modu arasında geçiş yapın

Projenizin ihtiyaçlarına göre yorumların tonunu ve ayrıntı düzeyini ayarlayın

Farklı programlama dilleri için yorumlar oluşturun

Oluşturulan yorumların stili ve içeriği üzerinde sınır kontrolü

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

4. 5/5 (40+ değerlendirme)

11. Code Wizard (Birden çok dilde kod yazmak, yeniden düzenlemek ve optimize etmek için en iyisi)

kod Sihirbazı aracılığıyla

Code Wizard, web geliştiricilerin kodu daha verimli bir şekilde yazmalarına ve anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir araçtır.

Mikro hizmetler, API'ler ve bulut tabanlı altyapı tasarımı oluşturmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda, profil oluşturma, yeniden yapılandırma ve dile özgü püf noktaları kullanarak performansı optimize etmenizi sağlar.

Kod Sihirbazı'nın en iyi özellikleri

Projenize uygun kod parçacıklarını saniyeler içinde oluşturun

Zor kod segmentlerini açık ve anlaşılır açıklamalara ayırın

Proje açıklamalarına göre HTML, CSS ve JavaScript kodu oluşturun

Kod Sihirbazı sınırlamaları

Gelişmiş kullanım durumları için insan gözetimi gerektiren karmaşık, son derece özel gereksinimlerle mücadele

Kod Sihirbazı fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Kod Sihirbazı derecelendirmeleri ve yorumları

4. 0/5 (100+ değerlendirme)

12. Bug Hunter GPT (Kod tabanınızdaki hataları tespit etmek ve düzeltmek için en iyisi)

bug Hunter GPT aracılığıyla

Yorulmak bilmeyen, yapay zeka destekli bir hata avcısı arkadaş kim istemez ki? Bug Hunter GPT, hata avcıları ve siber güvenlik uzmanları için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır.

Bug Hunter GPT'nin en iyi özellikleri

Kısıtlamasız siber güvenlik içgörüleri elde ederek güvenlik açıklarının belirlenmesi konusunda kapsamlı rehberlik sağlayın

Potansiyel güvenlik risklerinin ve azaltma stratejilerinin değerlendirilmesine yardımcı olarak tehdit analizini optimize edin

Derinlemesine kod analizi kullanarak zayıf noktaları belirleyin ve kodlama beceri denetleyicisi aracılığıyla iyileştirme alanları önerin

Bug Hunter GPT sınırlamaları

Kötü amaçlı kodların veya istismarların geliştirilmesine olanak sağlayabilir, sorumlu kullanım gerektirir

Bug Hunter GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Bug Hunter GPT puanları ve yorumları

4. 4/5 (200+ değerlendirme)

13. HTML Mentor (HTML yapısını ve en iyi uygulamaları öğrenmek ve geliştirmek için en iyisi)

hTML Mentor aracılığıyla

HTML becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? AI destekli bir asistan olan HTML Mentor, HTML kodunuz hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak kodunuzun temiz, verimli ve en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlar.

HTML Mentor'un en iyi özellikleri

Yaygın hataları sorun haline gelmeden düzeltin

Daha iyi bakım için kodunuzu biçimlendirme ve düzenleme önerileri alın

HTML'nizin kapsayıcı olduğundan ve web erişilebilirlik standartlarını karşıladığından emin olun

HTML Mentor sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ilk kurulum ve platformu anlamayı zor buluyor

HTML Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

HTML Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

14. JavaScript Mentor (JavaScript kavramlarını öğrenmek ve komut dosyalarını hata ayıklamak için en iyisi)

javaScript Mentor aracılığıyla

JavaScript size oyun oynuyormuş gibi mi hissediyorsunuz, örneğin "null == undefined" ama "null !== undefined" de öyle? JavaScript Mentor gününüzü kurtarmak için burada. AI destekli bir kodlama asistanı olarak, yazılım geliştiricilerin JavaScript becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

JavaScript Mentor'un en iyi özellikleri

JavaScript kodlama zorlukları için anında geri bildirim ve çözümler almak üzere gerçek zamanlı kod yardımına erişin

Hataları hızlı bir şekilde belirleyin ve çözüm için yapay zeka destekli öneriler alın

Bilgi ve uzmanlık düzeyinize göre özelleştirilmiş öneriler almak için kişiselleştirilmiş öğrenme desteğinden yararlanın

JavaScript Mentor sınırlamaları

AI destekli kod incelemeleri yararlıdır, ancak geri bildirimleri etkili bir şekilde uygulamak için biraz uzmanlık gerektirir

JavaScript Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

JavaScript Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT 95'ten fazla dilde metinleri anlayabilir ve oluşturabilir! Kapsamlı eğitim verileri sayesinde en doğru sonuçları İngilizce'de verir, ancak diğer birçok dilde de konuşma yapabilir, ancak bazıları daha az kesin olabilir.

15. Ruby Mentor (Ruby uygulamaları yazmak ve sorunlarını gidermek için en iyisi)

ruby Mentor aracılığıyla

Ruby Mentor, yazılım geliştiricilerin Ruby ve Ruby on Rails becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir asistandır.

Akıllı öneriler ve hata ayıklama yardımı sağlar ve özel proje ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Ruby Mentor, sanal kodlama asistanı olarak görev yaparak belgeleri yorumlayabilir ve talimatlarınıza göre görevleri yerine getirebilir.

Ruby Mentor'un en iyi özellikleri

Ruby sözdizimi, en iyi uygulamalar ve hata ayıklama hakkında anında geri bildirim alın

Beceri düzeyinize uygun öğreticiler ve kodlama alıştırmalarıyla çalışın

Uzman görüşleriyle ölçeklenebilir web uygulamaları oluşturmayı öğrenin

Ruby Mentor sınırlamaları

Uygulama, yeni başlayanlar için biraz zor olabilir

Ruby Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Ruby Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

16. SQL Mentor (SQL sorguları oluşturmak, optimize etmek ve hata ayıklamak için en iyisi)

sQL Mentor aracılığıyla

SQL hatalarının, öğrenmeye davet edilmediğiniz gizli bir dil konuştuğunu hissettiğiniz oldu mu? SQL Mentor ile tanışın. SQL Mentor, bazen kafa karıştırıcı SQL dünyasında size rehberlik eden, daha iyi sorgular yazmanıza, veritabanı kavramlarını anlamanıza ve kafa karıştırıcı hatalardan kaçınmanıza yardımcı olan bir araçtır.

SQL Mentor'un en iyi özellikleri

AI destekli sorun giderme ile SQL hatalarını belirleyin ve düzeltin

Temiz ve bakımı kolay veritabanı yapıları için endüstri standartlarını izleyin

SQL bilgilerinizi pekiştirmek için uygulamalı alıştırmalar yapın

SQL Mentor sınırlamaları

Ücretsiz mentorluk hizmetinin sınırlı kullanılabilirliği

SQL Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

SQL Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

🧠 İlginç Bilgi: IBM'in yapay zekası Watson, yüzlerce korku filmini analiz ederek "Morgan" adlı korku filminin fragmanını oluşturdu. Yapay zeka, en gerilim dolu anları, ürkütücü sesleri ve rahatsız edici görselleri seçerek tüyler ürpertici bir fragman hazırladı ve makinelerin bile bize kabuslar görmemizi sağlayabildiğini kanıtladı!

17. Python Mentor (Python kodlama becerilerini öğrenmek ve geliştirmek için en iyisi)

python Mentor aracılığıyla

Python kodunuzun sizi zorladığını hissettiğiniz oldu mu hiç? Mükemmel mantıklı bir döngü yazıyorsunuz ve Python size "SyntaxError: beklenmeyen girinti... deniyor musunuz?" diyor. Bu durum size tanıdık geliyorsa, Python Mentor'a acilen ihtiyacınız olabilir!

Python Mentor, temiz ve verimli Python kodu yazmak için gerçek zamanlı kodlama ipuçları, hata ayıklama yardımı, performans optimizasyonları ve en iyi uygulamaları sunar.

Python Mentor'un en iyi özellikleri

Uzman kod optimizasyon ipuçlarıyla yürütme hızını artırın

Pandas, NumPy ve Flask gibi temel kütüphaneleri nasıl kullanacağınızı öğrenin

Python komut dosyası kullanarak iş akışlarını nasıl düzenleyeceğinizi keşfedin

Python Mentor sınırlamaları

Kapsamlı özellikler ve bilgiler, Python'a yeni başlayanlar için biraz fazla gelebilir

Python Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Python Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

18. Java Mentor (Java uygulamaları yazmak, hata ayıklamak ve optimize etmek için en iyisi)

java Mentor aracılığıyla

Eski hiyerogliflere benzeyen bir yığın izine mi bakıyorsunuz? Öyleyse Java Mentor çözümünüz!

Java Mentor, Java'da ustalaşmak için yapay zeka destekli rehberinizdir. Nesne yönelimli programlamanın temellerinden Spring ve Hibernate gibi gelişmiş çerçevelere kadar, bu mentor temiz, verimli ve hatasız Java kodu yazmanıza yardımcı olur.

Java Mentor'un en iyi özellikleri

Makine öğrenimi ile desteklenen, daha temiz ve daha güçlü kodlar için gerçek zamanlı öneriler alın

OOP, veri yapıları ve istisna hatası işleme gibi temel kavramları öğrenin

Düz dil yorumlarını işlevsel koda çevirin

Java Mentor sınırlamaları

Kapsamlı kod incelemeleri, hem mentorlardan hem de mentilerden önemli ölçüde zaman ve çaba gerektirir

Java Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Java Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

💡 Profesyonel İpucu: Bir hatayı özel bir kodlama GPT'sine yapıştırmak yerine, daha yararlı ve ayrıntılı bir yanıt almak için "Bu hatanın neden oluştuğunu ve nasıl düzeltilebileceğini açıklayın" diye sorduğunuzdan emin olun.

19. PHP Mentor (PHP geliştirme ve sunucu tarafı komut dosyalarında sorun giderme için en iyisi)

pHP Mentor aracılığıyla

PHP Mentor, dinamik web siteleri oluştururken, veritabanlarıyla çalışırken veya arka uç performansını optimize ederken PHP'yi ustalaşmak için yapay zeka destekli rehberinizdir. Yaygın tuzaklardan kaçınarak daha temiz ve verimli kod yazmanıza yardımcı olur.

PHP Mentor'un en iyi özellikleri

Sözdizimi, diziler, fonksiyonlar ve nesne yönelimli programlama gibi temel kavramları öğrenin

SQL enjeksiyonu, XSS ve diğer güvenlik açıklarını önlemek için en iyi uygulamaları öğrenin

PDO ve MySQLi kullanarak MySQL ve diğer veritabanlarıyla etkileşim kurmayı öğrenin

PHP Mentor sınırlamaları

Büyük kod gönderileri hakkında kapsamlı geri bildirimler, iyi yapılandırılmamışsa çok zorlayıcı olabilir

PHP Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

PHP Mentor puanları ve yorumları

Yeterli puan yok

20. Material Tailwind GPT (Material Tailwind ile şık UI bileşenleri tasarlamak için en iyisi)

via Material Tailwind GPT

Tailwind sınıflarını saatlerce ayarlamak için uğraştınız, ancak sonunda ilk taslağınıza şüpheli derecede benzeyen bir tasarımla mı sonuçlandınız? AI destekli tasarım asistanınız Material Tailwind GPT, güzel ve duyarlı kullanıcı arayüzleri oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolay hale getirir.

Geliştiricilerin, TailwindCSS yardımcı sınıflarını Material Design estetiğiyle harmanlayan @material-tailwind/html kütüphanesini kullanarak UI bileşenleri oluşturmasına yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır. Düğmeler, formlar, gezinme çubukları veya daha karmaşık bölümler olsun, her çözümü projenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirir.

Material Tailwind GPT'nin en iyi özellikleri

Kısa uygulama örnekleriyle HTML kod parçacıklarından yararlanarak daha hızlı başlayın

Akıllı Tailwind yapılandırmalarıyla renkleri, aralıkları ve tipografiyi zahmetsizce özelleştirin

Mobil uyumlu bileşen önerileriyle kullanıcı arayüzünüzün tüm ekran boyutlarında mükemmel görünmesini sağlayın

Malzeme Tailwind GPT sınırlamaları

Sınırlı dokümantasyon zorluklara neden olabilir

Malzeme Tailwind GPT fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Material Tailwind GPT derecelendirmeleri ve yorumları

3. 7/5 (20+ değerlendirme)

21. Bootstrap Buddy (Bootstrap ile duyarlı web siteleri oluşturmak için en iyisi)

bootstrap Buddy GPT aracılığıyla

Bootstrap sınıflarıyla uğraşarak çok fazla zaman harcadınız ve sonunda hala hoşunuza gitmeyen bir tasarım mı elde ettiniz? Akıllı kod önerileri, önceden oluşturulmuş bileşenler ve gerçek zamanlı özelleştirme özelliklerine sahip AI destekli yardımcınız Bootstrap Buddy, kodlar üzerinde kafa yormadan şık ve duyarlı web siteleri oluşturmanızı kolaylaştırır.

Bootstrap Buddy'nin en iyi özellikleri

Izgara, düğme, form ve gezinme çubukları için yapay zeka destekli öneriler alın

Projenizin markasına uyacak şekilde stilleri, renkleri ve düzenleri zahmetsizce ayarlayın

Optimize edilmiş sınıf kullanımıyla daha temiz, daha kolay bakım yapılabilir Bootstrap kodu yazın

Bootstrap Buddy sınırlamaları

Önceden tasarlanmış bileşenler, tam özelleştirme için manuel kodlama gerektirebilir

Bootstrap Buddy fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Bootstrap Buddy puanları ve yorumları

4. 1/5 (60+ değerlendirme)

22. Code Guru (Otomatik kod incelemeleri, fonksiyon optimizasyonu ve birim testi oluşturma için en iyisi)

code Guru aracılığıyla

Code Guru, geliştiricilerin kod kalitesini ve verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir araçtır. Ayrıntılı kod incelemeleri, optimize edilmiş fonksiyonlar ve kapsamlı birim testleri sunarak kodun verimli, iyi belgelenmiş ve en iyi uygulamalara uygun olmasını sağlamak için net bir rehberlik sağlar.

Code Guru'nun en iyi özellikleri

Potansiyel sorunları ve iyileştirme alanlarını belirlemek için kodunuzun derinlemesine analizlerini alın

Kod güvenilirliğini sağlamak ve bakımı kolaylaştırmak için kapsamlı birim testleri oluşturun

Çalışma zamanı davranışını analiz ederek uygulamanızdaki performans darboğazlarını belirleyin

Code Guru sınırlamaları

Optimize edilmiş fonksiyon önerileri, benzersiz proje ihtiyaçları için manuel ayarlamalar gerektirebilir

Code Guru fiyatlandırması

Ücretsiz ChatGPT hesabı ile erişilebilir

Code Guru derecelendirmeleri ve yorumları

4. 1/5 (10.000+ değerlendirme)

Çok sayıda AI kodlama aracı vardır, ancak gerçekçi olalım: hepsini takip edebileceğiniz iyi bir yer olmadan, sonunda bir kodlama karmaşası ile karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, AI destekli kodlama projelerinizi düzenli ve sorunsuz bir şekilde yürütmek için ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız vardır.

ClickUp (Kod parçacıkları oluşturmak ve yazılım proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp sadece görevleri düzenlemek için değildir — kodlama ve yazılım proje yönetimi için AI kullanan geliştiriciler ve yazılım takımları için iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

İşte bunlar için özel olarak tasarlanmış bazı özellikler.

🧠 AI destekli kodlama ve kod belgelendirme için ClickUp Brain

ClickUp Brain, gerçek zamanlı AI yardımını doğrudan çalışma alanınıza getirerek geliştiricilerin kod planlama, yazma, belgeleme ve işbirliği yapma süreçlerini güçlendirir.

Özellik spesifikasyonu yazarken veya hata raporunu özetlerken, manuel yazım işlemlerini ortadan kaldırmak için kodlama belgeleri için zorlu işleri yapar.

ClickUp Brain ile teknik dokümantasyon yazımını otomatikleştirin

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Görev yorumlarından dokümantasyon oluşturma

Geliştirme toplantılarının veya PR tartışmalarının özetlerini oluşturma

Geliştirici notlarından otomatik bilet açıklamaları yazma

Sadece bu da değil, ClickUp Brain aşağıdakilerle gerçek kodlama konusunda da yardımcı olabilir:

Doğrudan kod parçacıkları oluşturma

Kod bloklarını inceleme ve açıklama

Basit bir dille sorular sorarak sorunları giderme

ClickUp Brain ile herhangi bir kodlama dilinde kodlama yardımı alın

Birden fazla programlama dilini destekler ve geliştiricilerin araçlar arasında geçiş yapmadan daha hızlı ilerlemesine yardımcı olur. Bunu, proje yönetimi alanınızın içinde yerleşik bir kodlama asistanı olarak düşünün.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde kod parçacıkları oluşturun

Ayrıca, ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi, çalışma alanınızda arama yapabilir ve wiki'lerden, görevlerden ve belgelerden alınan cevapları verebilir — şirketinizin beyni için bir ChatGPT gibi. Böylece, ekip arkadaşlarınıza ping atmak veya konuları araştırmak yerine, sadece sormanız yeterlidir.

"Kullanıcı oturum açma API'mizin uç noktası nedir?"

"React geçişiyle ilgili en son kararı göster."

"Önbellekleme güncellemesini hangi sprint içerir?"

ClickUp Brain'e sorarak çalışma alanınızdan bilgileri daha hızlı alın

💡 Profesyonel İpucu: Kodlama yönergelerinizi, API referanslarınızı ve mimari kararlarınızı ClickUp Belgeleri'nde saklayın, ardından ClickUp Brain'in bunları anında erişilebilir hale getirmesine izin verin. Belirteç kimlik doğrulamasının nasıl işlediğini veya bir yapılandırma dosyasının nerede bulunduğunu mı öğrenmek istiyorsunuz? ClickUp Brain'e sorun, cevapları doğrudan belgelerinizden alır, arama yapmanıza gerek kalmaz, bağlam kaybolmaz.

🤝 Gerçek zamanlı görünürlük için ClickUp'ın GitHub ve GitLab entegrasyonları

ClickUp'ın GitHub ve GitLab entegrasyonlarıyla projelerinizi ve kodlarınızı kolayca birleştirin

GitHub Kod depoları, açık kaynaklı projeler, işbirliği araçları ve AI destekli kodlama yardımı sunan geliştiriciler için bir altın madendir. ClickUp Entegrasyonları ile görevler içinde doğrudan commit, dal ve çekme taleplerini senkronize edin.

GitHub/GitLab etkinlikleri (commit ve PR gibi) görevlerle bağlantılı olduğundan, kod değişikliklerini özetlerken, belgeler yazarken veya bir özellik hakkındaki soruları yanıtlarken ClickUp Brain aracılığıyla bunlara başvurabilirsiniz.

Bir çekme talebi bağlandıktan sonra, ClickUp Brain'i kullanarak takip görevlerini, test durumlarını veya belgeleri otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

🔑 Anahtar Bilgi: Geliştirme işlerinizi ClickUp ile senkronize ederek, ClickUp Brain'e daha alakalı veriler sunarsınız, böylece AI yanıtları daha doğru ve yararlı olur.

🧑🏻‍💻 Kod bloğu biçimlendirme

ClickUp, markdown tarzı kod bloklarıyla zengin metin düzenlemeyi destekler; görevler, yorumlar ve belgeler içinde snippet'leri, komut dosyalarını veya yapılandırma dosyalarını paylaşmak için mükemmeldir. Kodunuzu üçlü ters eğik çizgiyle ("`") sarmanız yeterlidir.

Kodunuzun parçalarını görevlerinizde veya ClickUp Belgeleri'nde kolayca paylaşın

Neden yararlıdır, diye soruyorsunuz? Çünkü:

Teknik konuşmaları net ve okunabilir hale getirir

Kolay kopyala-yapıştır için girinti ve biçimlendirmeyi korur

ClickUp Brain ile mükemmel uyum sağlar, böylece kodunuzu tam bağlam içinde açıklayabilir veya optimize edebilir

ClickUp Brain ile kod blokları oluşturun

📊 Gerçek zamanlı performans özeti için ClickUp Gösterge Panelleri

ClickUp Gösterge Panelleri ile performansı artırın

ClickUp Gösterge Panelleri, mühendislik takımlarına projeleri için gerçek zamanlı bir kontrol merkezi sunar. Özel kartları kullanarak aktif sprintleri, açık çekme taleplerini, hata kuyruklarını veya mühendislerin görev durumlarını tek bir görünümde takip edin.

Zaman takibi raporları özelliklerin veya düzeltmelerin tam olarak ne kadar sürdüğünü gösterir ve gelecekteki geliştirme işlerini daha doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olur

İş yükü grafikleri , takım kapasitesini görselleştirerek anahtar katkı sağlayanların aşırı yüklenmesini önler

Burndown ve hız grafikleri , Agile takımlar için mükemmeldir; sprint sağlığını izlemenize ve kapsam sapmalarını erken tespit etmenize yardımcı olur

Takım performans raporları, teslimatı aksatmadan önce engelleri, durmuş görevleri veya gecikmiş işleri ortaya çıkarır

İster küçük bir geliştirme ekibini yönetiyor ister podlar arasında ölçeklendirme yapıyor olun, ClickUp Gösterge Panelleri teslimat risklerinin önüne geçmenize ve güvenle daha hızlı teslimat yapmanıza yardımcı olur.

⚙️ Çevik ve Scrum proje yönetimi

Yazılım Takımları için ClickUp ile geliştirme projelerini baştan sona verimli bir şekilde yönetin

Yazılım Takımları için ClickUp ile sprintleri yönetin, birikmiş işleri izleyin ve yazılım sürümlerini planlayın.

Sprint planlamasından hata izlemeye kadar her şeyi düzenlemek için tasarlanmış kullanıma hazır yazılım geliştirme şablonlarıyla hızlı bir başlangıç yapın ve takımınızın düzenli ve verimli çalışmasını sağlayın.

Örneğin, ClickUp Yazılım Geliştirme Şablonu, Ürün, Tasarım, Mühendislik, Kalite Güvence ve Geliştirme takımlarına ClickUp yolculuklarına başlamak için gerekli tüm temel bilgileri sağlar!

Ücretsiz şablon alın ClickUp ile yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamını tek bir yerden yönetin — birikmiş işlerden sürümüne kadar

Kullanıma hazır görev durumları, Agile görünümleri ve mühendislik iş akışlarına özel Özel Alanlar ile hataları, özellikleri, sprintleri ve sürümleri izleyin.

İster tek başına geliştirici olun ister işlevler arası bir takımı yönetin, bu şablon kod, işbirliği ve teslimatı uyumlu hale getirir, böylece daha hızlı ve daha az sürprizle teslimat yapabilirsiniz.

Lulu Press Marka Etkileşim Müdürü Chelsea Bennett, ClickUp ile deneyimlerini paylaştı:

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

Bir proje yönetimi platformu, pazarlama ekibi için vazgeçilmezdir ve diğer departmanlarla bağlantıda kalmamıza yardımcı olmasını çok seviyoruz. ClickUp'ı her gün, her şey için kullanıyoruz. Yaratıcı ekibimiz için çok yararlı oldu ve iş akışlarını daha iyi ve daha verimli hale getirdi.

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

ClickUp ile daha hızlı kodlayın ve yazılım projelerini daha iyi yönetin

Birçok AI mentoru, hata avcısı ve UI sihirbazını inceledik. Hala manuel olarak yorum yazıyor ve yalnızca 'console.log' ile hata ayıklama mı yapıyorsunuz? Taş tablet ve keski ile kodlama yapıyorsunuz. Ve gerçekçi olalım: Kim bunun için zaman ayırabilir ki?

Deneyimli kodlayıcılara göre, kodlama için GPT'leri kullanmak, kodlama süper güçlerinize dört kat espresso içmek gibidir. Tüm bu harika GPT'lere rağmen, projelerinizi yönetmek, takımınızla işbirliği yapmak ve parlak fikirlerinizi izlemek için hala bir yere ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor! AI destekli kodlama yardımı, Git entegrasyonları, Agile iş akışları ve raporlama araçlarıyla, geliştiriciler için nihai hepsi bir arada platformdur.

Kodlama ve yazılım geliştirmenin geleceğini kucaklayın. ClickUp'a bugün kaydolun!