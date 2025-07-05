2025'in En İyi 11 SSS Yazılımı ve Aracı

İnsanların %37'sinin, soru soramadıkları veya cevap bulamadıkları için çevrimiçi satın alma işlemlerini tamamlamadığını biliyor muydunuz? Bu, önemli bilgilere kolayca erişilemediği için kaybedilen büyük bir gelir kısmıdır.

Müşteriler menülerde gezinmek veya destek yanıtını beklemek istemez. Sadece hızlı ve net cevaplar isterler. Sağlam bir SSS sayfası, müşterilerin en sık aradığı bilgileri göstererek günü kurtarabilir.

Ancak, müşteri hizmetleri bilgi tabanını manuel olarak oluşturmak hataya açık bir süreçtir ve çok zaman alır. SSS yazılımı, yanıtları düzenlemenize, içeriği hızlı bir şekilde güncellemenize ve hatta AI kullanarak müşterilerinizin gerçekte aradıklarını önermenize yardımcı olarak süreci hızlandırır.

Bu makalede, gerçek soruları yanıtlayan, destek ekibinizin zamanından tasarruf sağlayan ve müşterilerinize tereddüt etmeden karar verme güveni veren bir bilgi tabanı oluşturmak için en iyi SSS yazılımlarını listeliyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Yararlı bir SSS sayfası, cevapları bulmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran doğru yardım masası yazılımıyla başlar. Bunun için aramanız gereken özellikler şunlardır:

Akıllı arama: Yazım hatalarını, kelime öbeklerini ve niyeti anlar. Böylece, kullanıcı sorguyu tam olarak nasıl ifade edeceğini bilmesen bile, ilgili yanıtları alabilir

AI destekli öneriler: Popüler konular ve cevaplar için AI önerileri oluşturur ve kullanıcı davranışlarına göre doğru bilgileri gösterir. Böylece destek içeriğinizde daha az boşluk olur

Kolay içerik yönetimi: Sürükle ve bırak düzenleyiciler, toplu güncellemeler ve sürüm kontrolü sunar. Bu tür Sürükle ve bırak düzenleyiciler, toplu güncellemeler ve sürüm kontrolü sunar. Bu tür SSS oluşturucular , her değişiklik olduğunda CMS'de arama yapmanıza veya bir geliştiriciyi aramanız gerekmeden SSS'lerinizi güncel tutmanızı sağlar

Sorunsuz entegrasyonlar: Canlı sohbet, CRM'ler, yardım masaları ve web siteleri gibi mevcut araçlarınızla uyumlu çalışır, böylece içeriğiniz müşterilerinizin aradığı her yerde görünür

Mobil ve SEO dostu: Mobil cihazlara duyarlı SSS sayfaları oluşturur ve kullanıcıların arama motorlarına sorduğu yaygın sorguları yanıtlayarak sitenizin sıralamasını yükseltir. İyi optimize edilmiş bir SSS sayfası, organik trafiği bile artırabilir

Analitik ve geri bildirim araçları: Neyin işe yaradığını ve neyin yaramadığını gösterir. En çok görüntülenen soruların hangileri olduğunu, hangilerinin destek biletlerine yol açtığını ve müşterilerin nerede ayrıldığını ortaya çıkaran araçları arayın

Özelleştirme ve markalama: SSS düzenini markanızın stiline, yazı tiplerine, renklerine, logolarına ve ses tonuna uyarlayın. Bu, marka tanınırlığını artırır

Kullanıcı izinleri ve ş Akışları: Yalnızca doğrulanmış ve yetkilendirilmiş kişilerin güncelleme yapabilmesi için erişim izinleri ayarlamanıza olanak tanır

Çok dilli destek: Birden fazla dili destekler ve farklı sürümleri kolayca çevirip yönetmenizi sağlar. Böylece küresel bir kitleye hitap edebilir ve kapsayıcı bir marka kimliği oluşturabilirsiniz

👀 Biliyor muydunuz? Çalışanların %92'si eylem öğelerini izlemek için tutarsız yöntemler kullanıyor ve bu da kararların alınmaması ve uygulamaların gecikmesine neden oluyor.

11 En İyi SSS Yazılımına Genel Bakış

En iyi SSS araçlarının anahtar özellikleri, fiyatları ve yapıları hakkında kısa bir özet.

Araçlar En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp AI destekli, aranabilir bilgi tabanları, görev izleme, otomasyon ve merkezi kaynak yönetimine ihtiyaç duyan her boyuttaki takımlar Yerleşik yapay zeka, bilgi yönetimi, işbirliği araçları, bağlantılı arama ve bilgi tabanı şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma mevcuttur Zendesk Otomatik bilgi tabanı güncelleme arayan orta ve büyük ölçekli işletmeler AI destekli İçerik Cue, otomatik içerik blokları, çok dilli destek, özelleştirilebilir SSS portalları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 25 $/temsilci'den başlar Stonly Etkileşimli SSS portallarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler Etkileşimli SSS makaleleri, sorun giderme kılavuzları, analizler Özel fiyatlandırma Document360 Sıkça sorulan sorular sayfasında yapay zeka destekli arama araçlarına ihtiyaç duyan kurumsal şirketler AI destekli arama, SSS içgörüleri, zengin içerik düzenleme, işbirliği araçları Özel fiyatlandırma Help Scout AI destekli müşteri hizmetlerini uygulamak isteyen büyük ölçekli işletmeler AI taslakları ve kaydedilmiş yanıtlar, sezgisel arama, sohbet, analizler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 55 $'dan başlar Destek Kahramanı Müşteri ihtiyaçlarına göre SSS bölümlerini güncellemek isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler Gömülebilir bileşenler, akıllı öneriler, aranabilir SSS, raporlama araçları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar HelpJuice Sıkça sorulan sorular oluşturmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler Dinamik SSS düzenleme, anında içerik önerileri, AI asistanı, çok dilli destek Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 200 $'dan başlar Zoho Desk Duygu odaklı SSS'leri uygulayan kurumsal şirketler Duygu analizi, AI önerileri ve sezgisel bir müşteri portalı Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 7 $/kullanıcıdan başlar Slab Çalışan el kitaplarına ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmeler Gerçek zamanlı işbirliği araçları, analitik, sürüm kontrolü, doğrulama iş akışları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 8 $/kullanıcıdan başlar HappyFox Sosyal medyaya uygun SSS'lere ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli işletmeler Sosyal medya için destek içeriği, performans izleme ve gelişmiş arama çubuğu Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 29 $/temsilci'den başlar HelpCrunch Çok dilli desteğe ihtiyaç duyan kurumsal müşteriler Otomatik çeviriler, yapay zeka destekli düzenleyici, sohbet bileşeni Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 15 $'dan başlar

En İyi 11 SSS Yazılımı

Artık doğru SSS yazılımının nasıl olduğunu bildiğinize göre, inceleyebileceğiniz en iyi seçenekleri burada bulabilirsiniz. Olmazsa olmazları unutmayın ve şirketiniz için doğru olanı seçin.

1. ClickUp (Entegre belgeler, görevler ve dahili SSS'ler için en iyisi)

ClickUp Bilgi Yönetimi ile ayrıntılı bir bilgi tabanı oluşturun ve düzenleyin

ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve bilgi yönetimi ve SSS yazılımı olarak kolayca özelleştirebilirsiniz.

Platform, takımınızın birlikte yardım makaleleri oluşturmasına, mevcut bilgi tabanınızdaki eksiklikleri belirlemesine ve tüm bilgileri tek bir yerde bağlantılı tutmasına yardımcı olacak işbirliği araçları sunar.

ClickUp Bilgi Yönetimi, özelleştirilebilir bir Wiki ile tek bir bilgi kaynağı oluşturmanıza olanak tanır. Çalışma alanında iç bilgi belgelerini, wiki'leri, yardım görevlerini ve yorumları düzenleyerek değerli zamandan tasarruf edebilir ve birden fazla kaynakta arama yapma ihtiyacını azaltabilirsiniz.

Tek bir bilgiyi bulmak için klasörleri, Slack mesajlarını ve eski e-postaları aramaktan bıktınız mı? ClickUp Docs, her şeyi tek bir yerde, düzenli, işbirliğine açık ve güncellemesi kolay bir şekilde saklar.

Farklı takımlarla bilgi makaleleri, el kitapları ve SSS bölümleri oluşturabilir, takım arkadaşlarınızı etiketleyebilir, görevleri doğrudan belgeden atayabilir, yorum bırakabilir ve belgeleri iş akışlarına bağlayabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri ile yardım makaleleri ve SSS'leri işbirliği içinde oluşturun

Örneğin, müşteri desteği ekibiniz dahili bir SSS sayfası oluşturuyorsa, Müşteri Sorguları adlı bir belge oluşturur, bunu Faturalandırma, Oturum Açma Sorunları ve Özellik İstekleri gibi bölümlere ayırır ve her bölümü bir takım üyesine atar.

Canlı düzenleme ve gerçek zamanlı geri bildirim ile belge, herkesin arayabileceği, güncelleyebileceği ve kullanabileceği canlı bir bilgi tabanına dönüşür. Ayrıca iç içe sayfalar ekleyebilir, medya öğeleri gömebilir ve gelişmiş izinlerle paylaşımı kontrol edebilirsiniz.

Ayrıca, şirketinizin kolektif bilgisini birbirine bağlayan, bilgilere anında erişim sağlayan ve rutin görevleri otomatikleştiren yerleşik AI, ClickUp Brain'i de elde edersiniz.

ClickUp'ın yapay zeka destekli arama ve bilgi yönetimi ile daha iyi arama sonuçları elde edin

Bilgi tabanınızdaki eksiklikleri belirlemesini ve müşteri desteği portallarını zenginleştirmek için SSS'ler ve yardım makalesi konuları önermesini isteyebilirsiniz.

Müşteri desteği ekibi, Brain'i kullanarak müşteri sorgularına anında ve doğru yanıtlar vererek hızlı yardım sunabilir.

ClickUp Brain ayrıca bağımlılıkları ortaya çıkarabilir, benzer görevleri birbirine bağlayabilir ve bağlantılı AI ile görevlerinizden, belgelerinizden ve projelerinizden bağlamsal, gerçek zamanlı yanıtlar oluşturabilir. Önerilen eylem öğelerini tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilirsiniz.

ClickUp Connected Search ile merkezi bir bilgi yönetim sistemi oluşturun

ClickUp Connected Search, Google Drive, Slack, Jira, Salesforce ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla uygulamayı bağlamanıza olanak tanır. Böylece, tüm bilgi yönetimi içeriğinize tek bir yerden erişebilirsiniz.

Ayrıca, bu özellik kuruluşunuzun gizlilik ayarlarına saygı gösterir ve yalnızca yetkili kullanıcıların belirli bilgilere erişebilmesini sağlar. Bu güvenlik önlemi, gizliliği korurken takımlar arasında sorunsuz işbirliğini teşvik eder.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs gibi kurumsal işbirliği araçlarıyla yardım makaleleri oluşturun ve bunları tek bir yerde düzenli bir şekilde saklayın

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile takımların bilgi makaleleri, SSS'ler ve kaynaklardan oluşan bir dijital kütüphane oluşturması ve düzenlemesi için standart bir çerçeve oluşturun

Çalışan el kitabı şablonlarıyla kolayca oryantasyon belgeleri ve iç el kitapları oluşturun

ClickUp Brain ile bilgi tabanındaki eksiklikleri belirleyin ve iyileştirme önerileri oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Yeni başlayanlar, kapsamlı özellikleri ilk başta biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

TravelLocal Ürün Müdürü Thomas Clifford şöyle diyor:

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım alanını izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürün içinde sunabilmek harika.

Tüm proje ve görev yönetimimiz için ve bilgi tabanı olarak ClickUp kullanıyoruz. Ayrıca OKR çerçevelerimizi ve akış şemaları, tatil talep formları ve iş akışları dahil olmak üzere diğer birçok kullanım örneğini izlemek ve güncellemek için de kullanıyoruz. Her şey birbiriyle çok kolay bir şekilde bağlantılı olduğu için tüm bunları tek bir ürünle sunabilmek harika.

2. Zendesk (Otomatik bilgi tabanı güncelleme için en iyisi)

zendesk aracılığıyla

Zendesk, makine öğrenimini kullanarak bilgi tabanındaki eksiklikleri belirleyen, yeni makaleler öneren ve incelenmesi gereken eski içeriği işaretleyen içerik ipuçları gibi yapay zeka destekli özellikleriyle öne çıkıyor.

Bu bilet yazılımı ayrıca içerik blokları da sunar, böylece metin, resim ve video gibi yeniden kullanılabilir bilgiler oluşturabilir ve bunları birden fazla makaleye ve SSS sayfasına ekleyebilirsiniz. Bir içerik bloğu güncellendiğinde, o bloğu içeren tüm içerik parçaları otomatik olarak güncellenir, böylece yardım merkezinizde tutarlılık sağlanır.

Ayrıca, Zendesk'in bilgi yönetimi platformu 40'tan fazla dilde çok dilli içeriği, markanıza uygun özelleştirilebilir temaları ve sohbet robotları ve canlı sohbet dahil olmak üzere çeşitli müşteri hizmetleri kanallarıyla entegrasyonu destekler.

Zendesk'in en iyi özellikleri

Destek ekibinizin yazması gerekenleri öneren AI destekli İçerik İpuçları ile alakalı cevaplar verin

Gelişmiş arama fonksiyonları ve AI Ajanları ile sorunların çözümünü hızlandırın

Destek ekibinizin güvenebileceği sürüm kontrolü ve onay ş Akışları ile yardım içeriğinizi güncel tutun

Kod yazmaya gerek kalmadan SSS sayfalarınızın görünümünü markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Zendesk'in bilet sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek, temsilcilerin ve kullanıcıların ilgili cevaplara tek bir yerden erişmesini sağlayın

Zendesk sınırlamaları

Gelişmiş özelliklerin bazıları karmaşık bir kurulum sürecini içerir

Bu SSS yazılımı, öğrenmesi zor bir kullanım arayüzüne sahiptir

Zendesk fiyatlandırması

Destek Ekibi: Aylık 25 $/temsilci

Suite Team: Aylık 69 $/temsilci

Suite Professional: Aylık 149 $/temsilci

Suite Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zendesk puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 yıldız (6.200+ yorum)

Capterra: 4,4/5 yıldız (4.000'den fazla yorum)

📖 Ayrıca okuyun: İşyeri Kültürünü İyileştirmek için İnsan Deneyimini Nasıl Geliştirebilirsiniz?

3. Stonly (Etkileşimli SSS sayfaları oluşturmak için en iyisi)

stonly aracılığıyla

Etkileşimli içerik, statik biçimlere göre %52,6 daha fazla etkileşim sağlar. Stonly ile, sadece bilgi vermekle kalmayıp kullanıcıları adım adım yönlendiren etkileşimli kılavuzlar, bilgi bankaları ve SSS sayfaları oluşturabilirsiniz.

Kılavuzlu içeriğin ötesinde, bu müşteri desteği yazılımı akıllı dallanma mantığı, güçlü analitik ve Zendesk ve Intercom gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Ticket hacmini azaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve kullanıcıların sorunları kendi başlarına çözmelerini sağlamak isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

Stonly'nin en iyi özellikleri

Adım adım ve etkileşimli SSS makaleleri oluşturun

Kullanıcıların özelleştirilebilir self servis kılavuzlarla sorunları kendi başlarına gidermelerini sağlayın

Dallanma mantığını kullanarak içeriği kişiselleştirin ve müşteri desteği deneyimlerini iyileştirin

Analitiklerle performansı izleyerek hangi SSS'lerin sorunları çözdüğünü ve hangilerinin güncellenmesi gerektiğini görün

Müşteri desteği ekibinizin daha iyi hizmet sunmasını ve rehberli cevaplarla zaman kazanmasını sağlayın

Stonly sınırlamaları

Bu SSS aracı, otomasyon ve SSO'yu yalnızca kurumsal planda sunar

Büyük ölçekli işletmeler bazı özellikleri sınırlayıcı bulabilir

Stonly fiyatlandırma

Küçük İşletmeler: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Stonly puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 yıldız (130'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Stonly hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Kılavuzlara yaklaşım çok sezgisel ve kullanıcı dostudur, her şeyi takip etmesi kolay adımlara ayırır! Arka uç arayüzü kullanımı çok kolay ama aynı zamanda çok güçlüdür. Stonly'yi kullanarak kılavuzlara yaklaşımınızı yeniden odaklamanız, son kullanıcılar için içeriği basitleştirmeye gerçekten yardımcı oluyor!

Kılavuzlara yaklaşım çok sezgisel ve kullanıcı dostudur, her şeyi takip etmesi kolay adımlara ayırır! Arka uç arayüzü kullanımı çok kolay ama aynı zamanda çok güçlüdür. Stonly'yi kullanarak kılavuzlara yaklaşımınızı yeniden odaklamanız, son kullanıcılar için içeriği basitleştirmeye gerçekten yardımcı oluyor!

4. Document360 (Anlık SSS portalı ve bilgi bankası makaleleri oluşturma için en iyisi)

document360 aracılığıyla

destek liderlerinin %73'ü, müşterilerin artık daha hızlı ve daha kişiselleştirilmiş destek beklediğini, ancak yalnızca %42'sinin bunu gerçekten sağladığından emin olduğunu söylüyor. Document360, temiz ve gezinmesi kolay bir SSS portalında anında yardım makaleleri oluşturmanıza olanak tanıyarak bu açığı kapatmanıza yardımcı olur.

Müşteriler, bu bilgi bankasındaki gelişmiş arama çubuğunu kullanarak bilet oluşturmaya gerek kalmadan hızlı ve alakalı cevaplar bulabilir. Ayrıca zengin içerik düzenleme, sürüm geçmişi ve 30'dan fazla dil için çoklu dil desteği de sunar.

Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için ayrıntılı analizler alırsınız. Ayrıca, destek ekosisteminizin bağlantılı ve verimli kalması için Zendesk, Intercom ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyonlar da sağlanır.

Document360'ın en iyi özellikleri

AI destekli arama ve Ask Eddy gibi araçları kullanarak ilgili cevapları hızlıca bulun

Müşterilere yaygın sorunlara hızlı çözümler sunmak için merkezi bir bilgi tabanı sağlayın

Hangi makalelerin yararlı olduğu ve kullanıcıların hangi noktada ayrıldığına dair ayrıntılı bilgilere erişin

Markalaşma ve düzen için güçlü özelleştirme seçenekleriyle yardım merkezinizi kişiselleştirin

Destek ekibinizin dahili notlar ve sürüm izleme ile kolayca işbirliği yapmasını sağlayın

Düzenli kategoriler ve etiketlerle bilgi yönetimini basitleştirin

Document360 sınırlamaları

Bu bilgi bankası yazılımı, müşterilerin istedikleri SSS makaleleri için bildirimleri etkinleştirmesine izin vermez

Diğer bazı bilgi tabanı araçları kadar sezgisel değildir

Document360 fiyatlandırması

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (240+ yorum)

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

5. Help Scout (AI destekli müşteri hizmetleri için en iyisi)

help Scout aracılığıyla

Hizmet profesyonellerinin %63'ünün, üretken yapay zekanın müşterilere daha hızlı hizmet vermelerine yardımcı olduğuna inandığını biliyor muydunuz?

Help Scout, müşteri hizmetleri için yapay zeka araçları sunar. Müşteriler, yapay zeka destekli arama özelliğini kullanarak sayfaları tek tek incelemek zorunda kalmadan doğru bilgilere ulaşabilir. Ayrıca, yapay zeka destekli öneriler, destek ekibinizin daha hızlı ve etkili yanıtlar vermesine yardımcı olur.

Bu SSS yazılımı ayrıca bilgi tabanınızı markanıza uyacak şekilde özelleştirmenize, müşterilere gerçekten yardımcı olan ilgili makaleleri izlemenize ve e-posta ve sohbet desteğinizle kolayca bağlamanıza olanak tanır.

Help Scout'un en iyi özellikleri

Raporlama araçlarını kullanarak SSS makalelerinizin ve bilgi tabanınızın müşterilere ne kadar yardımcı olduğunu izleyin

Verimliliği artırmak için sohbet atamalarını ve etiketlemeyi otomatikleştirin

AI taslakları ve kaydedilmiş yanıtlarla hızlıca yanıt taslakları oluşturun

Doğru bilgileri hızlı bir şekilde sağlayan AI destekli akıllı arama ve chatbotlarla anında yanıtlar verin

Kullanıcıların istedikleri zaman yardım bulabilecekleri basit ve kullanıcı dostu bir müşteri portalı oluşturun

Tamamen duyarlı mobil uygulamalarla bilgi tabanına hareket halindeyken erişin

Help Scout sınırlamaları

AI yetenekleri yararlı olsa da, büyük işletmeler için en kapsamlı SSS aracı değildir

Bu SSS yazılımı önemli bilgi tabanı şablonları sunmamaktadır

Help Scout fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: 55 $/ay

Artı: 83 $/ay

Help Scout puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Help Scout hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Helpscout, müşterilerimiz için kullandığımız birincil platformdur. Müşterilerimizin çoğu, işleri için bilgi tabanına ve canlı sohbet desteğine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, onlar için Helpscout kullanarak bir Bilgi tabanı kurduk ve canlı sohbet seçeneğini de etkinleştirdik. Ana kullanım amacı, destek personeline başvurmadan kullanıcılara self servis destek sağlamaktır ve şu ana kadar çok iyi işliyor.

Helpscout, müşterilerimiz için kullandığımız birincil platformdur. Müşterilerimizin çoğu, işleri için bilgi tabanına ve canlı sohbet desteğine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, onlar için Helpscout kullanarak bir Bilgi tabanı kurduk ve canlı sohbet seçeneğini de etkinleştirdik. Ana kullanım amacı, destek personeline başvurmadan kullanıcılara self servis destek sağlamaktır ve şu ana kadar çok iyi işliyor.

6. Support Hero (SSS trendlerini analiz etmek ve daha fazla self servis kullanımını teşvik etmek için en iyisi)

destek Kahramanı aracılığıyla

Müşterileriniz önce bilgi bankasını kontrol etmeden doğrudan müşteri desteği sayfasına mı yöneliyor? Support Hero'nun akıllı iletişim sayfası, müşterilerinize bir bilet oluşturmadan veya müşteri desteğini aramadan önce SSS portallarını ve bilgi bankasını incelemelerini önerir.

Bu SSS yazılımı, geliştiricilere bağımlı olmadan SSS içeriğinizi yönetmenizi ve güncellemenizi de kolaylaştırır. Yerleşik bilgi yönetim sistemi, her şeyi düzenli tutmanıza yardımcı olur, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir.

Aranabilir bir SSS veritabanı oluşturabilir, kullanıcılarınızın yardıma ihtiyaç duyduğu her yere yerleştirebilir ve hatta self servis portalınızı markanıza uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, halihazırda kullandığınız diğer müşteri desteği araçlarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Support Hero'nun en iyi özellikleri

Müşterilerin sorgularına göre akıllı makale önerileriyle daha hızlı yanıt bulmalarına yardımcı olun

Tutarlı bir deneyim için iletişim formunuzu ve bilgi tabanınızı markanıza uyacak şekilde özelleştirin

Sorunsuz iş akışları için mevcut müşteri desteği platformunuzla kolayca entegre edin

Müşterilerin SSS sayfanızda ne aradığına ve en çok hangi makaleyle etkileşimde bulunduğuna dair raporlara erişin

Support Hero sınırlamaları

Arayüz biraz eski görünüyor

SSS düzeni için sınırlı tasarım özelleştirme seçenekleri elde edersiniz

Destek Kahramanı fiyatlandırması

Küçük Plan: 49 $/ay

Orta Plan: 99 $/ay

Büyük Plan: 199 $/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Support Hero derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Beyin, ihtiyacınız olmadığını düşündüğü bilgileri aktif olarak silerek, buna "motive unutma" adı verilen bir süreç uygular. Yani, evet, lisedeki cebir bilgilerinizi unutmak muhtemelen stratejik bir hareketti.

7. HelpJuice (Metin ve video SSS içeriği oluşturmak ve yerleştirmek için en iyisi)

helpJuice aracılığıyla

Sıkça sorulan sorular analizi ve bilgi yönetiminin yanı sıra, Helpjuice çok yönlü bir yardım makalesi düzenleyicisi sunar. WYSIWYG ve Markdown biçimlerini, medya gömme ve sürükle ve bırak yüklemeleri destekler. Bu sayede, teknik ve teknik olmayan takım üyeleri bilgi tabanına verimli bir şekilde katkıda bulunabilir.

SSS platformu, 300'den fazla dilde yapay zeka destekli çeviri, anahtar kelime önerileri, ilgili makale bağlantıları ve anında yanıtlar için bir sohbet robotu/yardım çubuğu sunar.

Diğer özellikler arasında rol tabanlı erişim, tek oturum açma (SSO), GDPR uyumluluğu ve Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier vb. gibi 100'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon bulunur.

HelpJuice'un en iyi özellikleri

Analitik ve raporlama araçlarıyla makalelerin performansını izleyin ve içerik eksikliklerini belirleyin

Kullanıcıların ilgili bilgileri ve doğru cevapları hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olan bir AI asistanıyla arama fonksiyonunu entegre edin

Temiz ve sezgisel bir düzende yapılandırılmış bir SSS bölümü oluşturun

Dahili içerik blokları ve makale bağlantıları kullanarak doğru yanıtlar verin

Anlık içerik önerileri ve düzenleme araçlarıyla müşteri desteği ekibinizi güçlendirin

İçeriği ilgi çekici ve yararlı tutmak için videolar, uyarılar ve biçimlendirilmiş bloklar ekleyin

HelpJuice sınırlamaları

Gelişmiş özellikleri nedeniyle arayüz, ilk kez kullanan kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Fiyatlandırma diğer SSS yazılımlarına göre daha yüksektir ve AI özellikleri ek ücrete tabidir

HelpJuice fiyatlandırması

200 $/ay

HelpJuice puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 yıldız (190+ yorum)

Capterra: 4,7/5 yıldız (90+ yorum)

HelpJuice hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Arka uç inanılmaz derecede kullanıcı dostudur, bu da bilgi tabanımızı hızlı ve sorunsuz bir şekilde kurmamızı sağladı. Aldığımız destek sorgularının sayısını büyük ölçüde azalttı. Düzenleri, depolama seçenekleri ve eğitim kaynakları mükemmel. Gerçekten öne çıkan şey, kayıt olduktan sonra bile devam eden destek hizmetidir. Ekibi, düzenli olarak yararlı ipuçları ve güncellemelerle kontrol ediyor.

Arka uç inanılmaz derecede kullanıcı dostudur, bu da bilgi tabanımızı hızlı ve stressiz bir şekilde kurmamızı sağladı. Aldığımız destek sorgularının sayısını büyük ölçüde azalttı. Düzenleri, depolama seçenekleri ve eğitim kaynakları mükemmel. Gerçekten öne çıkan şey, kayıt olduktan sonra bile devam eden destek; destek ekibi düzenli olarak yararlı ipuçları ve güncellemelerle kontrol ediyor.

8. Zoho Desk (Müşteri memnuniyetine göre otomatik destek için en iyisi)

zoho Desk aracılığıyla

müşterilerin %71'i işletmelerden kişiselleştirilmiş etkileşimler bekler ve %76'sı bu beklentisi karşılanmadığında hayal kırıklığına uğrar. Zoho Desk, müşterinin tam olarak ne hissettiğini anlamanıza yardımcı olur ve sorunu etkili bir şekilde çözmek için yapay zeka destekli yardım sunar.

Bu müşteri hizmetleri platformu, yerleşik bilgi tabanı, özelleştirilebilir self servis portalları ve global takımlar için çok dilli desteği ile de öne çıkıyor. İçeriği kolay gezilebilir kategorilere ayırabilir, kullanıcılar için en yararlı SSS makalelerini izleyebilir ve otomasyonu kullanarak bilet hacmini azaltabilirsiniz.

Diğer Zoho araçları ve üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz entegrasyon sayesinde, destek ekibiniz her kanalda tutarlı ve verimli yardım sunabilir.

Zoho Desk'in en iyi özellikleri

AI destekli araçlarla müşteri duyarlılığını gerçek zamanlı olarak analiz edin

Bilgi tabanınızı kategoriler ve etiketlerle özelleştirin

Sezgisel ve çok dilli bir müşteri portalı aracılığıyla self servis hizmeti sunun

Ticket atamalarını, eskalasyonları ve takipleri otomatikleştirin

Yerleşik gösterge panelleri ve raporlama özelliğini kullanarak takım performansını izleyin

Zoho uygulamaları ve üçüncü taraf platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Zoho Desk sınırlamaları

Gelişmiş özellikler daha yüksek fiyat kademelerinde kilitlidir

Bazı üçüncü taraf araçlarla entegrasyon genellikle ek yapılandırma gerektirir

Zoho Desk fiyatlandırması

Ekspres: Aylık 7 $/kullanıcı

Standart: Aylık 14 $/kullanıcı

Profesyonel: Aylık 23 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 40 $/kullanıcı

Zoho Desk puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 yıldız (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 yıldız (2.000'den fazla yorum)

👀 Biliyor muydunuz? Bilgi çalışanları işyerlerinde günde ortalama 6 bağlantı kurar.

9. Slab (Çalışanlar için bilgi tabanları oluşturmak için en iyisi)

slab aracılığıyla

Çalışan el kitabı ve iç kılavuzlar olmadan, takımlarınız cevapları aramak ve bilgileri tekrarlamak için saatler harcayacak, anlamlı işlere harcayabilecekleri zaman ve enerjiyi boşa harcayacaklardır.

Slab, takımların dahili bilgi tabanını oluşturmasına, paylaşmasına ve sürdürmesine yardımcı olarak bu sorunu çözmek için tasarlanmıştır. İster yeni çalışanları işe alırken ister her departman için merkezi bir bilgi kaynağı oluştururken, Slab bilgileri düzenli ve erişilebilir tutmayı kolaylaştırır.

Temel özelliklerin ötesinde, bu bilgi yönetimi aracı Slack, Google Drive, GitHub ve Notion gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Sezgisel düzenleyicisi Markdown, bahsetmeler ve iç içe geçmiş yapıları destekler, böylece temiz ve okunabilir içerikler oluşturmak çok kolaydır.

Slab'ın en iyi özellikleri

Bahsetmeler, yorumlar ve sürüm izleme ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bağlı araçlardan sonuçları çeken arama fonksiyonunu entegre edin

Analiz ve raporlama araçlarıyla etkileşimi izleyin

Kullanıcı izinleri ve rol tabanlı ayarlarla erişimi kontrol edin

Güncelleme hatırlatıcıları ve doğrulama iş akışlarıyla içeriği güncel tutun

Bağlantıları, resimleri ve kod bloklarını doğrudan SSS bölümünüze yerleştirin

Slab sınırlamaları

Bu SSS yazılımı, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

İzin sistemi genellikle sınırlayıcıdır

Sabit fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 8 $/kullanıcı

İş: Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlamalar ve yorumlar

G2: 4,6/5 yıldız (280+ yorum)

Capterra: 4,8/5 yıldız (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Slab hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Slab'ın en beğendiğim özelliği, bilgi paylaşımını ve işbirliğini ne kadar kolaylaştırdığı. Temiz arayüzü ve güçlü arama fonksiyonu, takımların içeriği hızlı bir şekilde bulup katkıda bulunmalarını sağlıyor. Ayrıca, Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar, her şeyi tek bir yerde bağlantılı tutarak takım iş akışları için son derece verimli hale getiriyor.

Slab'ın en beğendiğim özelliği, bilgi paylaşımını ve işbirliğini ne kadar kolaylaştırması. Temiz arayüzü ve güçlü arama fonksiyonu, takımların içeriği hızlı bir şekilde bulup katkıda bulunmalarını sağlıyor. Ayrıca, Slack ve Google Drive gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonlar, her şeyi tek bir yerde bağlantılı tutarak takım iş akışları için son derece verimli hale getiriyor.

10. HappyFox (Sosyal medyaya uygun bilgi tabanı oluşturmak için en iyisi)

happyFox aracılığıyla

Sosyal medya artık sadece memler ve pazarlama için değil. HappyFox ile paylaşılabilir, sosyal medyaya uygun bir bilgi tabanı oluşturabilir ve müşterilerinizin sosyal medya hesaplarından doğrudan cevaplara erişmesini sağlayabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular içeriğinizi düzenlemek, yerleşik analizlerle neyin işe yaradığını izlemek ve değişiklikler olduğunda bilgileri güncellemek de son derece kolaydır. Destek ekibinizin ve müşterilerinizin gerçekten kullanmak isteyeceği temiz, aranabilir bir kurulum elde edersiniz.

HappyFox'un en iyi özellikleri

Müşterilerinize bulundukları yerden destek sağlamak için sosyal medya için SSS bölümleri oluşturun

Makaleleri temiz, gezinmesi kolay kategorilere ayırın

Yerleşik analiz ve raporlama araçlarıyla performansı izleyin

Müşterilerinizin hızlı ve sezgisel bir arama çubuğu aracılığıyla cevapları bulmasını sağlayın

Duyarlı tasarımla mobil cihazlara uygun erişim sağlayın

Destek ekibiniz için gizli veya dahili içerik oluşturun

HappyFox sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü hantal

Bu bilgi yönetimi platformu, diğer SSS yazılım araçlarından daha pahalıdır

HappyFox fiyatlandırması

Temel: Aylık 29 $/temsilci

Takım: Aylık 69 $/temsilci

Pro: Aylık 199 $/temsilci

Enterprise Pro: Özel fiyatlandırma

HappyFox puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 yıldız (90+ yorum)

11. HelpCrunch (Yardım makalelerini otomatik olarak çevirmek için en iyisi)

helpCrunch aracılığıyla

HelpCrunch, yardım makalelerinizi otomatik olarak çevirir, böylece müşterileriniz kendi dillerinde destek alabilir ve siz de küresel bir kitleye hizmet verebilirsiniz. Yapay zeka destekli düzenleyicisi, SSS'leri yazmayı ve güncellemeyi çocuk oyuncağı haline getirir, iyileştirmeler önerir ve hızlı bir şekilde açık ve yararlı içerikler oluşturmanıza yardımcı olur.

Bilgi tabanınızı sitenize uyacak şekilde tamamen markalayabilirsiniz. Etkileşimli bir ortam yaratmak istiyorsanız, müşterilerinizin sayfadan ayrılmadan gerçek zamanlı yardım alabilmesi için bir sohbet bileşeni ekleyin. Telegram, Facebook vb. platformlardaki sohbetler, e-postalar ve mesajlar için ortak gelen kutusu, verimliliği artırmaya yardımcı olur.

HelpCrunch'ın en iyi özellikleri

Çok dilli destek için yardım makalelerini otomatik olarak çevirin

AI destekli düzenleyici ile SSS içeriğini iyileştirin

Sıkça sorulan sorular portalınızı logonuz, renkleriniz ve markanızla özelleştirin

Gerçek zamanlı destek için sohbet bileşeni ekleyin

HelpCrunch sınırlamaları

SSS yazılımı IP kısıtlaması ve iki faktörlü kimlik doğrulama sunmaz

Android uygulaması, web tabanlı platform kadar sağlam değildir

HelpCrunch fiyatlandırması

Temel: 15 $/ay

Pro: 25 $/ay

Sınırsız: 620 $/ay

HelpCrunch puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 yıldız (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 yıldız (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar HappyFox hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Sistem ihtiyaçlarımıza göre son derece özelleştirilebilir, böylece müşteri taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde ele alabiliyoruz. Bu sohbet sayesinde, ne zaman bizimle iletişime geçerlerse geçsinler, artık tek bir potansiyel müşteriyi bile kaçırmıyoruz.

Sistem ihtiyaçlarımıza göre son derece özelleştirilebilir, bu sayede müşteri taleplerini hızlı ve verimli bir şekilde ele alabiliyoruz. Bu sohbet sayesinde, ne zaman bizimle iletişime geçerlerse geçsinler, artık tek bir potansiyel müşteriyi bile kaçırmıyoruz.

🧠 İlginç Bilgi: Ebbinghaus Unutma Eğrisi'ne göre, insanlar yeni bilgilerin %90'ını bir hafta içinde unuturlar. Bu yüzden şirket içi wiki'ler var!

ClickUp ile daha iyi SSS deneyimleri oluşturun

Bu listedeki her SSS aracı, tabloya değerli bir şey katar. Bazıları temel self servis için mükemmeldir, diğerleri ise AI özellikleri veya özelleştirme seçenekleriyle öne çıkar. Ancak, SSS'lerin ötesine geçen güçlü, hepsi bir arada bir bilgi yönetimi platformu arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Yapılandırılmış belgeler ve yapay zeka destekli yanıtlar oluşturmaktan, uygulamalarınızın tamamından içerik çeken Bağlantılı Arama'ya kadar, ClickUp, takımınızın gerçekten kullanılacak SSS ve bilgi tabanları oluşturmasına yardımcı olur.

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