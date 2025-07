ClickUp ve OneNote: Görev ve Not Yönetimi için Anahtar Farklılıklar

Az önce, market listesi ile toplantı notlarınızın arasına bir yere yazdığınız o harika fikri aramak için 12 dakika harcadınız.

Hikayenin sonu: tüm bu zaman boyunca e-posta taslaklarınızda duruyormuş. 😲

Fikirlerinizi, yapılacaklarınızı ve proje planlarınızı sadece kaydetmekle kalmayıp, aynı zamanda bulabilmenizi sağlayan bir sisteme ihtiyacınız var.

İşte bu noktada ClickUp ve OneNote gibi araçlar devreye girer. ClickUp, görevleri, belgeleri, hedefleri ve takım işbirliğini tek bir yerden yönetmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. OneNote ise düşünceleri kaydetmek, notları düzenlemek ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlamak için tasarlanmış Microsoft'un dijital not defteridir.

ClickUp ve OneNote arasındaki tartışma şu soruyla özetlenebilir: Notlarınızı depolayan güçlü bir proje yöneticisi mi, yoksa görev yönetimine de giriş yapan bir not alma aracı mı istiyorsunuz?

Hem notlara hem de görevlere aynı anda ihtiyacınız olduğunda her bir platformun neler sunduğunu inceleyelim. 💁

ClickUp ve OneNote Karşılaştırma Grafiği

İşte ClickUp ve OneNote'un hızlı özellik (ve değer) karşılaştırması:

Kriterler ClickUp OneNote Temel amaç Görev yönetimi, proje izleme ve ortak not alma gibi özellikleri içeren hepsi bir arada verimlilik platformu Ücretsiz formda not alma, not defterleri, bölümler ve sayfalarla düzenleme özellikleri sunan dijital not defteri Not alma özellikleri Zengin metin biçimlendirme, Belgeler, Not Defteri, şablonlar, AI destekli özetler, multimedya gömme Ücretsiz form tuval, el yazısı, multimedya, esnek düzen Görev ve proje yönetimi Gelişmiş: görevler, alt görevler, bağımlılıklar, yinelenen görevler, takvim, Gantt, pano, liste görünümleri Minimal: kontrol listeleri; yerleşik görev/proje yönetimi yok İşbirliği Gerçek zamanlı düzenleme, yorumlar, görev atamaları, paylaşım, izinler, sohbet, belge işbirliği Paylaşılan not defterleri, eşzamanlı düzenleme, temel işbirliği AI özellikleri AI, notları özetler, eylem öğeleri oluşturur, güncellemeleri otomatikleştirir ve ClickUp'ın toplantı tutanakları yazılımı içinde toplantıları yazıya döker Yerel AI yok; entegrasyonlara veya harici araçlara bağlıdır Entegrasyonlar E-posta, takvimler, Slack ve daha fazlası dahil olmak üzere yüzlerce uygulamaya bağlanır Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word vb.) ile derin entegrasyon, OneDrive senkronizasyonu Arama ve düzenleme Güçlü arama, filtreler, etiketler, ilişkiler, görevler ve belgeler arasında çift yönlü bağlantı Güçlü arama, etiketler, defter/bölüm/sayfa bazında hiyerarşik düzenleme Otomasyon İş akışları, hatırlatıcılar ve yinelenen görevler için yerleşik otomasyon Yerleşik otomasyon özellikleri yok

ClickUp nedir?

ClickUp ile başlayın İş notlarınızı, belgelerinizi, görevlerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ta yönetin

Günümüzün iş dünyası bozuk.

zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz.

Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz, verimliliği düşüren birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda.

ClickUp, proje, bilgi ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulamasıyla bu sorunu çözer. Tüm bunlar, dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından desteklenir.

Bugün, üç milyondan fazla takım, daha verimli iş akışları, merkezi bilgi ve dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırarak organizasyonel verimliliği artıran odak odaklı sohbet ile daha hızlı çalışmak için ClickUp'ı kullanıyor.

ClickUp özellikleri

ClickUp'ı öne çıkaran bazı özellikleri keşfedelim. 👇

Özellik #1: ClickUp Belgeleri

Birden fazla proje, kurs veya takım teslimatını yönetiyorsanız, notlarınızı ve görevlerinizi iki ayrı yerde tutmak işinizi yavaşlatabilir.

Notlarınızı ve yapılacaklar listenizi bağlamak için ClickUp Belgeleri'ne başvurun

İşte burada ClickUp Belgeleri kullanışlı olabilir. Geleneksel not alma uygulamalarının aksine, bu araç notlarınızı eyleme dönüştürür.

Özellikle ödevlerini planlayan öğrenciler, müşteri teslimatlarını yöneten profesyoneller veya ortak hedefler üzerinde işbirliği yapan takımlar için Belgeler, tüm iş bağlamınızı uyumlu hale getirir. Sonuç? Anahtar bilgileri asla kaybetmezsiniz ve daha verimli olursunuz.

Bir grup araştırma projesinde çalışan bir öğrenci olduğunuzu varsayalım. Şunları yapabilirsiniz: Zengin metin biçimlendirme, iç içe sayfalar ve başlıklar, madde işaretli veya numaralı listeler ve hatta bölümleri ayırmak için afişler ve bölücüler içeren bir belgede raporunuzun yapısını ana hatlarıyla belirtin

Kaynak bağlantılarını ekleyin, resim veya video ekleyin ve tabloları veya diyagramları kolayca gömerek yapbozun tüm parçalarını bir araya getirin

Notları ekip arkadaşlarınızla paylaşın ve @bahsetmeler ve Atanan Yorumlar ile onlara bölümler atayın

Bir proje zaman çizelgesi ekleyin, ilerlemeyi görselleştirmek için bir Kanban panosu ekleyin veya metni, çalışma alanınızla senkronize olan kontrol listeleri ve son teslim tarihleri ile izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürün

Bu avantaj, profesyoneller veya verimlilik odaklı takımlar için de aynı derecede açıktır. Müşteri tekliflerini, toplantı gündemlerini veya durum güncellemelerini bir Belge'de taslak olarak hazırlayın ve bunları doğrudan görevlere bağlayın. @bahsetme, satır içi yorumlar ve canlı işbirliği gibi özellikler sayesinde geri bildirim döngüleri daha hızlıdır ve hiçbir şey kaçmaz.

ClickUp Belgeleri'nin zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak ilgi çekici notlar oluşturun ve bunları görevlere bağlayın*

💡 Profesyonel İpucu: Belgeler'deki ClickUp not alma şablonlarıyla iş akışınızı hızlandırın. Toplantı tutanaklarını kaydetmek, müşteri geri bildirimlerini not almak veya bir proje taslağı planlamak için bu şablonlar, önceden biçimlendirilmiş başlıklar, kontrol listeleri ve görev bağlantıları ile yapılandırılmış bir başlangıç noktası sunar. İçeriğinizi ekleyin, sonraki adımları atayın ve sıfırdan başlamadan notları anında eyleme dönüştürün.

Özellik #2: ClickUp Not Defteri

Diyelim ki tüm sabah arka arkaya müşteri görüşmeleriniz var. Fikirleri not almak, takip işlemlerini planlamak ve görevleri tamamlamak arasında fazla mesai yapıyorsunuz ve yapışkan notlarınız yetersiz kalıyor.

ClickUp Not Defteri'ne güvenin ve günü kurtarın.

ClickUp'ın yerleşik Not Defteri ile fikirlerinizi anında yakalayın — hızlı ve düzenli notlar için ideal alanınız

ClickUp'a entegre edilmiş basit ve gizli bir alandır. Aklınıza gelen düşünceleri, yapılacakları veya hatırlatıcıları anında not almak için kullanın.

Bir proje yöneticisi olarak bir başlangıç toplantısı düzenlediğinizi varsayalım. Fikirler akışında Not Defteri'ne notlar yazabilir, bunları başlıklarla veya kontrol listeleriyle biçimlendirebilir ve hazır olduğunuzda bu notları doğrudan takımınız için ClickUp Görevleri'ne veya bir proje özeti için belgeye dönüştürebilirsiniz.

Çalışma alanınızdan, mobil uygulamadan ve hatta ClickUp'ın Chrome Uzantısı'ndan erişebilirsiniz, böylece ihtiyacınız olduğunda her zaman elinizin altında olur.

🧠 İlginç Bilgi: 1943 yılında mühendis Allen Morgenstern, endüstri işçileri için görev sistemleri tasarlarken "daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışın" ifadesini yarattı. Hedefi, işçileri daha az fiziksel tehlikeyle daha fazlasını yapmaya teşvik etmekti.

Özellik #3: ClickUp Brain

Ayrıca ClickUp Brain, ClickUp içindeki akıllı verimlilik asistanınız.

Beyin fırtınası oturumlarını net özetlere dönüştürebilir, kaba notları rafine ve profesyonel içeriğe dönüştürebilir ve toplantı tartışmalarından eyleme geçirilebilir içgörüler veya sonraki adımlar oluşturabilir. AI aracı, görevlerinizi, belgelerinizi, takımınızı ve şirket bilgilerinizi anlamak için tasarlanmıştır, böylece sayfaları karıştırmak veya takım arkadaşlarınıza güncellemeler için ping atmak yerine, sadece ona başvurabilirsiniz.

Bağlamsal farkındalık ve yapay zeka destekli önerilerle, yalnızca iş akışınızı hızlandırmakla kalmaz, düşünme, iletişim kurma ve uygulama şeklinizi de geliştirir.

ClickUp Brain ile takımınızın görev ilerlemesini yönetin

Örneğin, haftalık takım toplantısı için hazırlanıyorsunuz. Herkesin ilerlemesini görmek için farklı projeler, notlar ve belgeler arasında arama yapmak yerine, ClickUp Brain'e sormanız yeterlidir.

📌 Örnek Komut: Tasarım ekibi tarafından geçen hafta tamamlanan tüm görevleri özetleyin ve gecikmiş olanları işaretleyin.

Saniyeler içinde kısa bir güncelleme oluşturarak, birden fazla gösterge paneli veya konuyu taramanıza gerek kalmaz.

ClickUp Brain ile çalışma alanı etkinliklerini özetleyin

Öne çıkan özelliklerinden biri, çalışma alanınızda doğrudan içerik oluşturmanıza ve geliştirmenize yardımcı olan güçlü bir araç olan AI Writer'dır.

ClickUp Belgeleri içinde ClickUp Brain'i kullanarak yeni içerik oluşturun veya mevcut içeriği düzenleyin

Bir proje teklifi hazırlıyorsunuz ve hedefleri, kapsamı ve teslim edilecekleri hızlı bir şekilde özetlemeniz gerekiyor. Sıfırdan başlamak yerine, AI Writer'a şunları sorabilirsiniz:

📌 Örnek Komut: Zaman çizelgesi, teslim edilecekler ve başarı ölçütlerini içeren, bir web sitesinin yeniden tasarımı için profesyonel bir proje teklifi yazın.

ClickUp Brain, saniyeler içinde sağlam bir ilk taslak oluşturur; bu taslağı ince ayar yapabilir ve takımınızla paylaşabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Masaüstü AI uygulaması ClickUp Brain MAX ile Talk to Text özelliğini kullanarak tek kelime yazmadan not alabilirsiniz. Uygulamayı açın, mikrofona basın ve düşüncelerinizi söyleyin. Brain MAX, söylediklerinizi yazıya dönüştürür, seçtiğiniz belgeye ekler ve hatta eylem öğelerini otomatik olarak görevlere dönüştürür. Fikirleri yakalamak ve işleri ilerletmek için en hızlı yol — manuel yazmaya göre 4 kat daha hızlı. ClickUp'taki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın Brain MAX

Toplantı notu alma

Şimdi toplantı notlarından bahsedelim. Bir toplantıdan çıktığınızda kimsenin not almadığını fark ettiyseniz veya daha kötüsü, kimse ne yapılacağını bilmiyorsa, ClickUp AI Notetaker tam size göre.

Net toplantı notları ve eylem öğeleri için ClickUp'ın AI Notetaker'ını kullanın

Zoom, Teams veya Google Meet'teki toplantıları otomatik olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, konuşmaları düzenli ve aranabilir notlara dönüştürür. Ama bununla da kalmaz. Toplantı notları için AI aracı, anahtar çıkarımları, sonraki adımları ve eylem öğelerini belirler, ardından bunları ilgili görevlere bağlar.

Yeni bir ürün lansmanı için beyin fırtınası toplantısı düzenliyorsunuz. Toplantı sonrasında, AI Notetaker size toplantının tarihini, katılımcıları, toplantı notlarını, tartışma özetini ve aşağıdaki gibi eylem öğelerinin bir dökümünü içeren bir belge gönderir:

Açılış sayfası tel kafesi oluşturun: John'a atandı, Cuma günü teslim

Taslak lansman e-postası metni: Dana'ya atandı, gelecek hafta teslim edilecek

Burada nasıl çalıştığını izleyin:

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %50'si en verimli günlerinin Cuma olduğunu belirtmiştir. Bu, modern iş dünyasına özgü bir fenomen olabilir. Cuma günleri genellikle daha az toplantı olur ve bu, hafta boyunca biriken iş yüküyle birleştiğinde, daha az kesinti ve derinlemesine, odaklanmış çalışma için daha fazla zaman anlamına gelebilir. Cuma günkü verimliliğinizi tüm hafta boyunca korumak mı istiyorsunuz? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ile asenkron iletişim uygulamalarını benimseyin! ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin, ClickUp Brain ile anında transkripsiyon alın veya ClickUp'ın AI Notetaker'ından devreye girip toplantının önemli noktalarını sizin için özetlemesini isteyin!

ClickUp fiyatlandırması

Microsoft OneNote nedir?

oneNote aracılığıyla

OneNote, Microsoft Office tarafından sunulan ve kişisel dijital not defteri görevi gören bir dijital not alma uygulamasıdır. Kullanıcılar bu uygulama ile notları, araştırmaları, planları ve diğer bilgileri yakalayabilir, yönetebilir ve düzenleyebilir.

Özel bölümler ve sayfalar içeren not defterleri oluşturun, böylece her şeye tüm cihazlardan kolayca erişebilirsiniz.

Neden öne çıkıyor? Sonsuz tuvalin herhangi bir yerine yazabilir, görüntü, ses klibi, video veya dosya ekleyebilir ve hatta daha iyi arama için notları etiketleyebilirsiniz. Ayrıca Outlook gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla da sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca esnek ve bulut tabanlıdır, böylece notlarınıza hareket halindeyken de erişebilirsiniz.

📖 Ayrıca okuyun: Farklı Kullanım Durumları için Popüler Not Alma Yöntemleri

OneNote özellikleri

İşte bu belge yönetim yazılımının sunduğu bazı özellikler. 📃

Özellik #1: Gelişmiş toplantı entegrasyonu

OneNote ile akıllı bir toplantı asistanı edinin

OneNote'un Microsoft Teams ile entegrasyonu, kayıtları, transkriptleri, gündemleri ve notları otomatik olarak alır ve bunları doğrudan not defterlerinize yerleştirir.

Toplantı sona erdiğinde, OneNote sayfayı başlık, tarih, katılımcılar ve eylem öğeleri gibi anahtar ayrıntılarla otomatik olarak doldurur ve manuel girdi yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, kolay görev planlaması için doğrudan toplantı notlarına gömebileceğiniz Microsoft Planner şablonlarını da destekler.

🔍 Biliyor muydunuz? 1500'lü yıllarda akademisyenler alıntıları, fikirleri ve eskizleri toplamak için ortak kitaplar kullanırlardı. Bunlar, OneNote'un ortaya çıkmasından çok önce kullanılan kişisel bilgi sistemleriydi.

Zengin biçimlendirilmiş ve ilgi çekici notlar için OneNote'un mürekkep araçlarını kullanın

OneNote'un mürekkep araçları yaratıcı bir dokunuşla güncellendi. Artık notlarınızı şu biçimlerle biçimlendirebilirsiniz:

Yeni kalem türleri: Kaligrafi tarzı yazılar için Dolma Kalem ve dinamik vuruşlar için Fırça Kalem seçin

Mürekkep damlalık: Notlarınızdaki marka veya görsel temalara uyması için ekranınızdan herhangi bir rengi seçin

Mürekkep düzeltme: Serbest el notlarını veya diyagramları düzeltin, okunaksız el yazısını otomatik olarak okunaklı hale getirin

Mürekkep yapışkanlığı: PDF'lerde veya görüntülerde yaptığınız açıklamaları, bunları taşısanız veya boyutunu değiştirseniz bile kilitleyin

Kullanım örneği: Renk kodlu mürekkepleri deneyin, açıklamaları düzeltin ve düzeni ayarlarken hizalayın

Özellik #3: Zamana bağlı notlarla ses ve video kaydı

OneNote ile otomatik toplantı notları alın

OneNote ile, bir not defteri sayfasına doğrudan ses veya video kaydedebilirsiniz; bu, öğrenciler, mülakatçılar veya toplantılardaki profesyoneller için verimliliği artıran bir özelliktir. Videolardaki her not zaman damgası ile işaretlenir, böylece daha sonra üzerine tıkladığınızda oynatma sırasında tam o ana gidersiniz.

Ek olarak, taranmış notlar, basılı el broşürleri veya beyaz tahta fotoğrafları gibi görüntülerden metinleri aranabilir metne dönüştürmeyi sağlayan optik karakter tanıma (OCR) özelliğine sahiptir.

OneNote fiyatlandırması

Ev kullanımı için

Microsoft 365 Aile: 12,99 $/ay (bir ila altı kişi için)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/ay (bir kişi için)

İş için

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/ay kullanıcı başına

İşletmeler için Microsoft 365 Uygulamaları: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

ClickUp ve OneNote: Özellik Karşılaştırması

Verimlilik söz konusu olduğunda, ClickUp ve OneNote farklı amaçlara hizmet eder.

Temel özelliklerini birbirleriyle karşılaştırarak hangisinin iş akışınıza daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. ⚒️

Özellik #1: Genel işlevsellik

Her şeyin genel olarak nasıl bir araya geldiğine bir göz atalım.

ClickUp

ClickUp, belgeler, görevler, proje yönetimi, işbirliği ve yapay zeka özelliklerini tek bir yerde birleştiren eksiksiz bir verimlilik platformudur. Biçimlendirme, şablonlar ve gömülü medya ile zengin belgeler oluşturmak ve ardından bu notları farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan doğrudan görevlerinize bağlamak için ideal bir seçimdir.

Herkes gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilir ve ClickUp Brain (AI yardımcısı) kişisel verimlilik asistanınız gibi arka planda çalışır. Maraton toplantı notlarını özetler, kaçırmış olabileceğiniz eylem öğelerini belirler ve hatta kayıtları düzenli, organize metinlere dönüştürür.

OneNote

Bu uygulama, serbest formda not alma konusunda mükemmeldir. Herhangi bir yere tıklayabilir, yazabilir, çizim yapabilir, medya ekleyebilir ve her şeyi defterler, bölümler ve sayfalara düzenleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi not almak, fikirlerinizi karalamak veya ders notlarınızı düzenlemek için harikadır.

Ancak, yerleşik proje yönetimi veya otomasyon araçları arıyorsanız, Planner veya Outlook gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla birlikte kullanmanız gerekir.

🏆 Kazanan: ClickUp, özellikle projeleri ve görevleri yöneten takımlar için daha fazla işlevsellik sunması nedeniyle.

📮ClickUp Insight: Ankete katılanların %11'i AI'yı öncelikle beyin fırtınası ve fikir üretme için kullanıyor . Peki bu parlak fikirler daha sonra ne oluyor? İşte bu noktada , beyin fırtınası oturumunda ortaya çıkan fikirleri anında görevlere dönüştürmenize yardımcı olan ClickUp Beyaz Tahtalar gibi AI destekli bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var . Bir kavramı tam olarak açıklayamıyorsanız, AI görüntü oluşturucuya komutunuzu temel alarak bir görsel oluşturmasını isteyin. Fikir üretmenizi, görselleştirmenizi ve daha hızlı çalışmanızı sağlayan iş için her şeyi içeren uygulama!

Özellik #2: Organizasyon ve yapı

Her bir aracın işlerinizi düzenli ve kolay bir şekilde yönetmenize nasıl yardımcı olduğunu inceleyelim.

ClickUp

ClickUp, Alanlar, Klasörler, Listeler, Görevler ve Belgeler ile derin, katmanlı ve hiyerarşik bir organizasyon yapısı sunar. Karmaşık iş akışlarını organize etmek ve çalışma alanınızdaki her şeyi birbirine bağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca Enterprise AI Search and Ask ile, nerede olurlarsa olsunlar ilgili notları, görevleri ve belgeleri hızlı bir şekilde bulabilir ve arasında gezinebilirsiniz.

OneNote

Klasik defter > bölüm > sayfa kurulumuyla OneNote tanıdık ve sezgisel bir his verir. İçeriği sonsuz şekilde iç içe yerleştirebilir ve öğeleri kolayca yeniden düzenleyebilirsiniz.

🏆 Kazanan: ClickUp! Karar, aradığınız şeye (daha serbest bir yaklaşım mı yoksa yapılandırılmış bir çalışma alanı mı) bağlı olsa da, ClickUp daha büyük iş akışları içinde notları düzenlemek için mükemmel olan daha güçlü, hiyerarşik bir yapı sunar. Ayrıca, yapay zeka destekli arama özelliği, tüm çalışma alanınızda ilgili görevleri ve notları anında bulmanızı sağlar.

Özellik #3: AI ve otomasyon

AI ve otomasyon ile hangisinin daha fazla beyin gücü tablosuna kattığını görme zamanı!

ClickUp

ClickUp Brain, notlarınızı tutarlı ve uyumlu bir bilgi tabanına bağlar. AI not özetleyici ile uzun toplantı notlarını özetleyip analiz edebilir, beyin fırtınası oturumlarını yapılandırılmış yapılacaklar listelerine dönüştürebilir ve hatta görevlerinize göre alt görevleri otomatik olarak oluşturabilir. ClickUp'ın Otomasyon motoruyla birlikte kullanarak, görevleri atayan, öğeleri aşamalardan geçiren ve görevlerin ilerlemesi ile bildirimleri kendi kendine tetikleyen iş akışları kurabilirsiniz.

OneNote

OneNote, uygulamaya yerleşik yapay zeka veya otomasyon özelliklerine sahip değildir. Microsoft Copilot'u daha geniş Microsoft 365 ekosisteminde kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak yapay zeka yetenekleri doğrudan OneNote içinde bulunmaz. Bu, benzer işlevselliği elde etmek için entegrasyonlara veya harici araçlara güvenmeniz gerektiği anlamına gelir.

🏆 Kazanan: ClickUp—iş akışınıza entegre AI ile verimliliğinizi önemli ölçüde artırır.

🧠 İlginç Bilgi: Yasal not defteri, 1888 yılında bir kağıt fabrikası işçisi tarafından kağıt parçalarını birbirine dikerek icat edildi. Daha sonra bir yargıç, argümanlarının yanına eylem öğelerini not alabilmek için sol kenara bir kenar boşluğu eklenmesini istedi.

Reddit'te ClickUp ve OneNote karşılaştırması

ClickUp ve OneNote arasında seçim yaparken, Reddit'teki gerçek kullanıcılar bazı dürüst görüşler sunuyor. İki uygulamayı özel olarak karşılaştıran bir konu olmasa da, bu araçlar hakkında konuşan bazı yorumları inceleyelim.

Bir kullanıcı, elle yazmak ve gerektiğinde yazmaya geçme esnekliğini korumak istiyorsanız OneNote'un daha iyi olduğunu düşünüyor:

El yazısı istiyorsanız, muhtemelen OneNote'u tercih ederim. Yazma ve el yazısı arasında akışkanlık sağlayan esnekliği sunan ücretsiz sürümüne rakip olabilecek bir şey görmedim.

Uzun süredir OneNote kullanıcısı olan başka bir kullanıcı, bazı özel kullanım durumları için bu uygulamayı övüyor:

sadece ses kayıtlarının yanı sıra el yazısı notlar alıyorsanız kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da bir şeyleri yazdırmayı seviyorsanız. On yıldan fazla bir süredir kullanan biri olarak söylüyorum. Ekosistem yok ve Outlook Panoları tek tutarlı projeydi ve Google bu yılın başlarında onu satın aldı.

Öte yandan, bir ClickUp kullanıcısı, hepsi bir arada yaklaşımını takdir ediyor:

Merhaba, çeşitli görev/proje/KB yönetiminde 10 yılı aşkın deneyimim var. Piyasadaki ciddi ticari araçların hemen hepsini denedim. ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, pazarladıkları şey: her şey için tek bir uygulama. Görev yönetiminin özelleştirme düzeyini gerçekten beğeniyorum ve KB de oldukça sağlam. Kısa süre önce sohbet özelliğinde büyük bir iyileştirme yaptılar, bu yüzden Slack'i de değiştiriyoruz.

Başka bir kullanıcı ise güçlü işlevselliğini öne çıkarıyor:

2017'den beri kullanıyorum. Harika bir uygulama. AI çok iyi. Belgeleri işim için ikinci beyin olarak kullanıyorum. Başlangıçta nasıl kullanacağımı anlamakta zorlandığım dışında hiçbir şikayetim yok. Şablonlar bu konuda yardımcı oluyor. Piyasadaki diğer araçların çoğunu denedim ve ClickUp, çok yönlü bir proje/ürün yönetim platformu olarak hepsinden üstün (Jira bile).

Doğru seçim elbette iş tarzınıza ve kişisel tercihlerinize bağlıdır. Ancak, işinizden ayrı değil, işinizle birlikte çalışan notlara ihtiyacınız varsa, ClickUp daha iyi bir seçim olabilir.

🧠 İlginç Bilgi: Orijinal PalmPilot (1996), kullanıcıların bir kalemle notlar almasına ve kredi kartından biraz daha büyük bir ekranda görevleri izlemesine olanak tanıyordu. Bu, dijital verimlilik araçlarının ilk gerçek dalgasını başlattı.

Hangi Not Alma Uygulaması En İyisi?

Karar verildi… ve sonuç çok yakın. Ancak ClickUp kazandı! 👑

ClickUp ve OneNote karşılaştırmasında, her iki aracın da öne çıktığı açık. OneNote, el yazısı ve serbest biçimli not alma deneyiminde mükemmeldir ve boş bir tuvalin özgürlüğünü seven kişiler için sağlam bir seçimdir.

İşlerin gerçekten halledilmesi söz konusu olduğunda, ClickUp işinizi görür.

Notlarınızı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür ve belge oluşturmadan AI destekli iş akışlarına ve gerçek zamanlı takım işbirliğine kadar her şeyi bir araya getirir.

