PDF'den Excel'e Tablo Doğru Şekilde Kopyalama

PDF'lerin her yerde kullanılmasına bir neden var: güvenilirler, profesyonel görünüyorlar ve verilerin yanlışlıkla değiştirilmesini önlüyorlar. Ancak bu verileri analiz etmeye veya PDF üzerinde hesaplamalar yapmaya çalıştığınızda, bir engelle karşılaşırsınız.

Elbette, PDF'ler bilgi paylaşımı için harikadır, ancak analiz ve veri kazma konusunda Excel'in esnekliği ve işlevselliğinin üstüne yoktur.

Tek zorluk nedir? Düzeni bozmadan veya düzeltmek için saatler harcamadan, güzel biçimlendirilmiş tabloları (tüm koşullu biçimleri, pivotları ve hücre renkleriyle birlikte) PDF'lerden Excel'e kopyalamak. Tarayıcıdan taranmış PDF'lerden bahsetmeyelim bile. 🙄

Ama endişelenmeyin. Biçimlendirmeyi kaybetmeden PDF'den Excel'e tabloları nasıl kopyalayacağınızı size gösterelim.

PDF'den Excel'e tabloları kopyalamak için bazı etkili yöntemler:

Standart kopyala-yapıştır yöntemi nispeten basittir ve ek araçlar gerektirmez. PDF belgesinden Excel elektronik tablosuna küçük, basit tabloları kopyalamak için işe yarar.

PDF'den Excel'e tablo kopyalayıp yapıştırmak için hızlı adım adım kılavuz:

Sağ tıklayın ve Kopyala'yı seçin veya Windows için Ctrl + C, iOS için Cmd + C tuşlarına basın

⚠️ Dikkat: Doğrudan kopyala-yapıştır yöntemi, özellikle PDF karmaşık biçimlendirme, birleştirilmiş hücreler veya düzensiz sütun hizalamaları içeriyorsa, orijinal tablo yapısını her zaman korumayabilir. Bu gibi durumlarda, yapıştırılan veriler, daha iyi biçimlendirme için sütun genişliklerini ayarlamak ve fazladan alanları kaldırmak dahil olmak üzere önemli manuel temizleme işlemleri gerektirebilir.

Word'den Excel'e yöntemi, PDF'lerinizi doğrudan Microsoft Word'de açıp düzenlemenizi sağlar. Bu yaklaşım, küçük tabloların biçimlendirmesini korumak için basit ve etkilidir.

Microsoft Word kullanarak PDF'den Excel tablolarına veri kopyalamak için hızlı adım adım kılavuz:

Tabloyu sağ tıklayıp kopyalayın veya Windows'ta Ctrl + C, iOS'ta Cmd + C tuşlarına basın

Excel Power Query yöntemi, çoğu tablo biçimini bozmadan herhangi bir PDF'den tabloları içe aktarmanıza olanak tanır.

PDF tabloları doğrudan Microsoft Excel biçimine aktarmanın adım adım açıklaması:

Burada, çevrimiçi veya çevrimdışı PDF dönüştürücülerini kullanarak tabloları PDF'lerden Excel'e hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz. Bu yöntem, PDF'lerden sık sık veri çıkarmak için özellikle kullanışlıdır. Çoğu ücretsiz dönüştürücü, PDF'lerinizi CSV, XLS veya XLSX biçimlerine makul bir doğrulukla dönüştürebilir — en azından basit tablolar için.

Çevrimiçi dönüştürme aracını kullanmak için bir kılavuz:

Bu standart yöntemler işe yaramazsa, PDF tabloları Excel'e kopyalamak için birkaç ek çözüm vardır.

Bir göz atalım:

Adobe Acrobat Pro ve Nanonets gibi OCR (Optik Karakter Tanıma) araçları, taranan PDF'lerden tabloları düzenlenebilir biçimlere dönüştürerek çıkarabilir. Bu araçlar ayrıca, daha doğru çıkarma için farklı tablo düzenlerini öğrenen ve bunlara uyum sağlayan AI destekli özelliklere sahiptir.

Tabula ve Excalibur gibi araçlar, veri ayrıştırma tekniklerini kullanarak metin tabanlı PDF'lerden tablo verilerini çıkarabilir. Bu araçlar, ihtiyaçlarınıza göre çıkarma ayarlarını kontrol etmenize, ince ayar yapmanıza ve veri doğrulaması uygulamanıza olanak tanır.

PDF'yi Google Dokümanlar'da düzenleyebilir ve tabloyu Google E-Tablolar'a kopyalayabilirsiniz. Bu yöntem temel biçimlendirmeyi korur, ancak sütunlar ve birleştirilmiş hücreler için genellikle manuel temizleme gerekir.

Şimdi, yukarıdaki yöntemleri kullanarak PDF'den Excel'e tabloları kopyalarken biçimlendirmeyi korumaya yardımcı olacak birkaç hızlı ipucu:

💡 Profesyonel İpucu: Eski usul "Böl ve Fethet" hilesi deneyin. Tablonun tamamıyla tek seferde uğraşmak yerine, önce daha küçük parçalara bölün. Her bir parçayı ayrı ayrı çıkarın, her birinin biçimini bozulmadan koruduğundan emin olun, ardından hızlı bir VLOOKUP veya INDEX-MATCH ile her şeyi Excel'de düzgün bir şekilde birleştirin.