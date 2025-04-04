Zoom Toplantılarında Otomatik Olarak Not Almak

Beynimiz sonsuz sayıda toplantı notunu saklamak için tasarlanmamıştır, ancak AI tasarlanmıştır.

Elbette, Zoom'da yerleşik bir AI not alma özelliği vardır, ancak ihtiyacınız olan tüm nüansları yakalayamayabilir. Notlar için uğraşmaktan veya anahtar ayrıntıları kaçırmaktan bıktıysanız, seviye atlamanın zamanı geldi. Bu blogda, Zoom toplantı notlarınızı nasıl otomatikleştirebileceğinizi ve ClickUp'ın neden daha akıllı bir seçim olabileceğini göstereceğiz.

⏰60 Saniyelik Özet Zoom Notes, toplantıları transkripsiyonlamak, anahtar noktaları yakalamak ve eylem öğelerini vurgulamak için AI kullanır, böylece düzenli kalabilirsiniz Etkinleştirmek için: Zoom ayarlarınızda AI Companion'ı açın

Toplantı Özeti ve Notları'nı etkinleştirin, izinleri gerektiği gibi ayarlayın

Zoom toplantınızı başlatın ve alt panelde AI Companion'a tıklayın

Notları gerçek zamanlı olarak inceleyin veya daha sonra Kaydedilen veya Önceki Toplantılar'da bulun

Notları düzenleyin ve takımınızla paylaşın Zoom Notlarının sınırlamaları: Sınırlı biçimlendirme, işbirliği, çevrimdışı erişim, entegrasyonlar ve not saklama ClickUp nasıl yardımcı olabilir? Daha sorunsuz bir ş Akışı için toplantı şablonları ve Zoom entegrasyonu sunar

Toplantılara katılın, konuşmaları kaydedin ve yapılandırılmış, düzenlenebilir notlar oluşturun

Zengin biçimlendirme ve gerçek zamanlı işbirliği için ClickUp Belgeleri kullanır

Uzun ClickUp Sohbet tartışmalarını otomatik olarak özetler

ClickUp Brain ile birlikte çalışarak son tarihleri ayarlayın, üyeleri atayın ve bildirimler gönderin

Daha sorunsuz bir ş Akışı için toplantı şablonları ve Zoom entegrasyonu sunar

Zoom'da Toplantı Notlarını Otomatik Olarak Alma

zoom aracılığıyla

Zoom Notları, sekmeler arasında geçiş yapmadan fikirleri not almanızı, eylem öğelerini izlemenizi ve toplantı tutanaklarını tutmanızı kolaylaştırır

Toplantı düzenleyicisi toplantı denetimlerinde "Notlar" seçeneğini etkinleştirmişse, herkesin gerçek zamanlı olarak yazabileceği paylaşımlı bir metin düzenleyiciye erişebilirsiniz.

Önemli bir şeyi vurgulamak mı gerekiyor? Metninizi kalın, italik veya listelerle biçimlendirin. Zoom bunu otomatik olarak yaptığı için "Kaydet" düğmesine basmanıza gerek yoktur.

Toplantı bittiğinde notlarınız kalır. Metin dosyası olarak indirin veya e-posta ile paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

💡Pro İpucu: Video transkriptlerini kullanarak her şeyi not alma zahmetinden kurtulun. Zoom'da Kayıt'ın yanındaki düğmeyi tıklayarak Canlı Transkriptler'i açın. Bu, tüm konuşmacılar için altyazılar ekleyerek daha sonra anahtar ayrıntıları kolayca bulmanızı sağlar. Notlarınızı yazma zamanı geldiğinde, her şey önünüzde hazır olacaktır.

Ancak, temel notlardan daha fazlasını arıyorsanız, Zoom'un AI Companion özelliği tam size göre. Özetler oluşturabilir, eylem öğelerini izleyebilir ve hatta medya öğeleri eklemenize olanak tanır. Toplantı notlarını otomatik olarak almak için bu özelliği nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır:

1. AI Companion erişimini etkinleştirin

Başlamadan önce AI Companion'ın açık olduğundan emin olun. Bir kuruluşun parçasıysanız, bu ayar muhtemelen Zoom hesap yöneticiniz tarafından kontrol edilmektedir. Kişisel bir hesabınız varsa, Zoom planınızda bu özelliğin olup olmadığını kontrol edin.

Etkinleştirdikten sonra Zoom'u açın, profil resminize tıklayın, Ayarlar > AI Companion'a gidin ve anahtarı çevirin.

💡 Profesyonel İpucu: Zoom'un AI Companion özelliği, Zoom sohbet pencerenizdeki uzun mesaj konularını da özetleyerek, tümünü anlamak için saatlerce okumak zorunda kalmamanızı sağlar.

2. Toplantı özeti ve notları anahtarını açın

Şimdi, AI Companion ayarlarına gidin ve Toplantı Özeti veya Toplantı Notları anahtarını açın. Bu, Zoom'a siz konuşurken not almaya başlamasını söyler.

Bu özelliği her toplantı için manuel olarak etkinleştirmek istemiyorsanız, Zoom web portalından tekrarlanan aramalar için otomatik başlat olarak ayarlayın. Bire bir görüşmeler gibi daha hassas tartışmalar için, AI'nın özetler oluşturmasını önlemek üzere ayarları değiştirebilirsiniz.

İşte size Zoom ipucu : Zoom profilinize zamirleri ekleyin, AI Companion özetlerde sizden bahsederken bunları kullanacaktır.

3. Zoom toplantınızı başlatın ve AI Companion'u etkinleştirin

Bir sonraki toplantınızı normal şekilde başlatın. Toplantıyı önceden planlayabilir veya hemen başlatabilirsiniz. Tüm AI Companion özelliklerini kullanmak için Zoom'un en son sürümüne yükselttiğinizden emin olun.

Toplantı sırasında, ses kapatma, video ve ekran paylaşma seçeneklerinin bulunduğu araç çubuğunda AI Companion düğmesini bulun. AI Companion panelini açmak için bu düğmeye tıklayın.

4. Toplantı sırasında (veya sonrasında) notlara erişin ve gözden geçirin

AI Companion, toplantı sırasında notlarınızı canlı olarak günceller, ancak daha sonra tekrar gözden geçirmek istediğinizde de kontrol edebilirsiniz. Notlarınızı şurada bulabilirsiniz:

E-postanız (otomatik özetleri etkinleştirdiyseniz)

Zoom web portalı

Zoom uygulamasındaki Kaydedilen Toplantılar bölümü

Önceki Toplantılar sekmesi

5. Son notları düzenleyin ve paylaşın

Toplantı bittiğinde notları açın, gözden geçirin, gerekli düzeltmeleri yapın ve takımınızla paylaşın. Bunu Zoom içinde yapabilir veya başka bir yerde düzenlemek için dışa aktarabilirsiniz.

Toplantılar için Zoom Kullanmanın Sınırlamaları

Zoom'un AI Companion özelliğini kullanmaya başladığınızda, bunun biraz... sınırlı olduğunu fark edeceksiniz. İşte eksiklikleri:

Yalnızca düz metin: Tablo, resim veya kod blokları yok; sadece temel biçimlendirme. Ayrıntılı proje planlarına veya kod parçacıklarına alışkınsanız, Zoom Notları biraz peçeteye yazmak gibi hissettirecektir

Çevrimdışı erişim yok: Çevrimdışı olduğunuzda notlarınız da çevrimdışı olur. İnternet olmadan çalışan diğer uygulamaların aksine, Zoom çevrimiçi olana kadar her şeyi kilitli tutar

Notlar sonsuza kadar kalmaz: Zoom, planınıza bağlı olarak 30 ila 180 gün sonra notları silebilir. Notları başka bir yere kaydetmezseniz, farkına bile varmadan kaybolabilirler

Sınırlı işbirliği: Notları canlı olarak düzenleyebilirsiniz, ancak toplantı sona erdiğinde, yorumlar, sürüm geçmişi veya değişikliklerin izlenmesi gibi özellikler kullanılamaz. Takımınız farklı saat dilimlerinde çalışıyorsa ideal değildir

Entegrasyon yok: Eylem öğelerini doğrudan görev yöneticinize göndermek mi istiyorsunuz? Her şeyi manuel olarak kopyalayıp yapıştırmanız gerekir, bu da pek kolay bir işlem değildir

📮 ClickUp Insight: ClickUp, toplantıların %47'sinin bir saat veya daha uzun sürdüğünü tespit etti. Ancak tüm bu zaman gerçekten gerekli mi? Şüpheciliğimizin nedeni nedir? Ankete katılanların yalnızca %12'si toplantılarını oldukça etkili olarak değerlendiriyor. Oluşturulan eylem öğeleri, takip oranları ve sonuçlar gibi metrikleri izlemek, uzun toplantıların gerçekten değer katıp katmadığını ortaya çıkarabilir. ClickUp'ın toplantı yönetimi araçları bu konuda size yardımcı olabilir! AI Notetaker ile tartışmalar sırasında eylem öğelerini kolayca yakalayın, bunları izlenebilir görevlere dönüştürün ve tamamlanma oranlarını tek bir çalışma alanında izleyin. Hangi toplantıların gerçekten sonuç getirdiğini ve hangilerinin takımınızın zamanını boşa harcadığını görün!

ClickUp ile Toplantı Notlarını Etkili Bir Şekilde Alın

Gerçekçi olalım: Zoom'un AI Companion özelliği fena değil... Tabii, sade, unutulabilir toplantı gündemleri ve birkaç hafta sonra ortadan kaybolan notları seviyorsanız. Ancak toplantı notlarınızı gerçekten verimli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, yükseltme zamanı geldi.

ClickUp, sizin için gerçekten işe yarayan bir not alma deneyimi sunar. Toplantı hafızanız, proje yöneticiniz ve takım asistanınız hepsi bir arada. Artık kaybolan eylem öğeleri, dağınık notlar veya uyum sağlamak için beş farklı uygulama ile çalışmak yok.

Arkanıza yaslanın ve toplantılarınıza odaklanın, ClickUp tüm düşüncelerinizi ve fikirlerinizi otomatik olarak yakalasın

Nasıl yapıldığını görelim.

ClickUp'ın AI Notetaker ile her toplantının ayrıntılarını yakalayın

Hiç bir toplantı bittiğinde, "Bir dakika, az önce neye karar verdik?" diye düşündünüz mü? ClickUp AI Notetaker, bunun bir daha asla olmaması için garanti verir.

Sanal toplantılarınıza katılır, her şeyi kaydeder ve notlarınızı otomatik olarak düzenler; anahtar noktalar, eylem öğeleri ve konuşmacı atamalarıyla birlikte. Parmağınızı bile kıpırdatmadan ayrıntılı, yapılandırılmış bir özet elde edersiniz.

ClickUp'ın not alma uygulaması ile ses kayıtları, anahtar noktalar, kararlar ve eyleme geçirilebilir içgörüler içeren etkili toplantı notları ve özetleri oluşturun

Bu AI not alma aracı sizin için şunları yapar:

Toplantıları dinleyerek, konuşmaları metne dönüştürerek ve notları konuşmacı ve zamana göre düzenleyerek toplantıları otomatik olarak transkripsiyonlayın

Her toplantıdan sonra anahtar noktalar, kararlar ve eylem öğelerini içeren özetleri otomatik olarak oluşturur , böylece tam transkripti okumak zorunda kalmazsınız

Toplantıda bahsedilen istekler ve takipler gibi eylem öğelerini tanımlar, izler ve vurgular

Verileri, anahtar kelimelerle geçmiş tartışmaları bulmanızı sağlayan, aranabilir bir veritabanına kaydeder

🎉 Eğlenceli bilgi: Zoom, notlarınızı sınırlı süreli bir teklif gibi ele alır; bugün burada, birkaç ay sonra yok olur. Peki ya ClickUp? "Asla sona ermez" politikası vardır. Notlarınız, transkriptleriniz ve eylem öğeleriniz sonsuza kadar kalır. Ve tüm ücretli planlarda sınırsız depolama ile, bir daha asla "Hangi dosyayı sileyim?" oyununu oynamak zorunda kalmayacaksınız.

Kapsamlı, iyi biçimlendirilmiş notlar almak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

Proje planları, sprintler ve gündemler gibi ayrıntılı notlar almak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

Bazen basit bir transkript yeterli olmaz. Tamamen yapılandırılmış, etkileşimli bir belge gerekir.

ClickUp Belgeleri ile şunları yapabilirsiniz:

📌 Zengin biçimlendirme, resimler, tablolar ve kontrol listeleriyle ayrıntılı toplantı notları oluşturun📌 Proje planlarını, sprintleri ve yol haritalarını doğrudan toplantı notlarınıza yerleştirin📌 Gerçek zamanlı işbirliği—yorum ekleyin, ekip arkadaşlarınızı etiketleyin ve değişiklikleri izleyin📌 Her şeyi proje veya departmana göre düzenleyin, böylece bağlamı asla kaybetmezsiniz

ClickUp, belgenizin tüm sürümlerini sakladığı için, gerektiğinde değişiklikleri her zaman geri alabilirsiniz. Artık "Dur, o önemli notu kim sildi?" diye sormaya gerek yok

Deneyin 👉 Toplantı notlarını doğrudan ClickUp Sohbet'e paylaşın, takımınızı etiketleyin ve anahtar noktaları gerçek zamanlı olarak tartışın. Artık sekmeler arasında geçiş yapmanıza veya güncellemeler için insanları kovalamanıza gerek yok!

Yeni pencereler açmanıza veya uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan notlarınızdan doğrudan görevler oluşturun

AI not alma özelliği, toplantılardaki eylem öğelerini tek bir tıklama ile izlenebilir ClickUp Görevlerine dönüştürür. Son teslim tarihlerini ayarlayabilir, takım üyelerini atayabilir ve görevleri toplantı notlarına bağlayarak tam bağlamda görüntüleyebilirsiniz.

ClickUp Brain ile not alma sürecini güçlendirin

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdaki görev tartışmalarını ve etkinliklerini özetleyin

Zoom'un AI'sı bir toplantıyı yazıya dökebilir. ClickUp Brain bunu anlayabilir. İşte bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

1️⃣ Herhangi bir toplantı için anında özetler alın

Tam metni okumak yerine ClickUp Brain'e sorun:

"Bugünkü pazarlama toplantısında belirlenen en önemli üç eylem öğesi nedir?"

"Ürün yol haritası tartışmasını bir paragrafta özetleyin."

Saniyeler içinde bilgiyi yakalamak için ideal olan net ve yapılandırılmış notlar elde edeceksiniz.

2️⃣ Notlarınızdan doğrudan iş akışlarını otomatikleştirin

Toplantılarda kararlar alındığında, ClickUp Brain sizin için bir sonraki adımı atsın. Yapabilecekleri:

Karar onaylanması gerektiğinde onay ş akışlarını başlatın

Toplantı notlarından doğrudan görevler oluşturun (ör. "Mike'a web sitesi yeniden tasarımını atayın, cuma gününe kadar.")

Takımlara son tarihleri hatırlatın, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

💡 Şu komutları deneyin: "Bu görüşmede bekleyen eylem öğeleri olanları göster."

"Bu toplantıdaki tüm takip işlemlerini görevlere dönüştürün."

"Toplantıda bahsedilen tüm son tarihleri listeye ekleyin."

Ayrıca, yeni kayıtlar ve transkriptler mevcut olduğunda toplantı katılımcılarını bilgilendirmek için ClickUp Otomasyonlarını ayarlayabilir ve böylece herkesin toplantı materyallerine anında erişmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp'ın toplantı şablonlarıyla bir adım önde başlayın

İş yükünün giderek artmasıyla, bazen zamanımızın yetmemesi hiç de şaşırtıcı değil (kimin yetmez ki?). Böyle zamanlarda, ClickUp'ın geniş özelleştirilebilir şablon koleksiyonuna başvurun.

Not alma için en iyi önerilerimizden biri ClickUp Toplantı Notları Şablonu'dur.

Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp Toplantı Notları şablonuyla günlük standup toplantıları ve haftalık aramalar için birkaç saniyede toplantı notları oluşturun

İşte öne çıkan özellikleri:

Önceden biçimlendirilmiş bölümler – Sıfırdan yeni belgeler oluşturmanıza gerek yoktur. Gündem öğeleri, tartışma konuları, eylem öğeleri ve sonraki adımlar için alanlar içerir

Görev entegrasyonu – Statik notların aksine, ClickUp ile anahtar noktaları görevlere dönüştürebilir, bunları takım üyelerine atayabilir ve son teslim tarihlerini şablon içinden ayarlayabilirsiniz

Gerçek zamanlı işbirliği – Takımınız aynı odada veya farklı saat dilimlerinde olsa da, herkes notlara gerçek zamanlı olarak katkıda bulunabilir ve düzenleme yapabilir

Aranabilir ve düzenli – Artık eski belgelerde sonsuza kadar kaydırmanıza gerek yok. ClickUp'ın etiketleme ve klasör sistemi, geçmiş toplantı notlarını anında bulmanızı kolaylaştırır

Ancak, kararların resmi bir kaydını tutmak için ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonunu kullanın. Anahtar tartışmaları belgelendirmenize, eylem öğelerini izlemenize ve herkesin sorumluluk almasını sağlamanıza yardımcı olur.

Toplantılar, fikirlerin kaybolduğu bir kara delik gibi hissettirmemelidir. Bu şablonlar her şeyi düzenli tutar. Artık notlar için uğraşmanıza gerek yok. Sadece net, yapılandırılmış ve eyleme dönüşen toplantılar.

💡Pro İpucu: Toplantıdan önce veya toplantı sırasında fikirlerinizi not almanız mı gerekiyor? ClickUp Not Defteri, anlık düşüncelerinizi kaydetmek için mükemmeldir. Bu notları kolayca görevlere dönüştürebilir ve toplantı şablonlarınıza ekleyebilirsiniz. Araçlar arasında geçiş yapmadan fikirlerinizi düzenlemenin basit bir yoludur.

Zoom'u ClickUp ile bağlayın ve toplantılarınıza doğrudan ClickUp çalışma alanınızdan başlayın

Yerleşik entegrasyonları kullanarak, ClickUp'ı 1.000'den fazla üçüncü taraf araçla (Zoom gibi birçok AI not alma aracı ve platformu dahil) bağlayabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey Uygulama Merkezi'ne gitmek ve Tüm Uygulamalar'a göz atmak veya soldaki panelden bir kategori seçmek. Örneğin, İletişim kategorisinde Zoom'u ve diğer benzer platformları bulabilirsiniz. Ayrıca, yukarıdaki arama çubuğunu kullanarak aracı arayabilirsiniz.

Aracı seçtikten sonra, Bağlan'a tıklayın, hesabınıza giriş yapın, izinleri inceleyin ve son olarak İzin Ver'i seçerek kurulumu tamamlayın.

ClickUp ile Notlarınızı En Akıllı Şekilde Alın!

Harika fikirler her an ortaya çıkabilir. Duşta aklınıza gelen fikirleri kaydetmenize yardımcı olamayız, ancak toplantılarınızda paylaşılanları asla kaybetmemenizi sağlayabiliriz.

İyi toplantı notları, toplantıların verimli geçmesini sağlar ve hiçbir şeyin kaçırılmamasını garanti eder. Zoom'un yerleşik aracı bu işi yapar, ancak daha güçlü bir şeye ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre.

ClickUp ile toplantı notları alabilir, sohbet konularını özetleyebilir ve bunları anında görevlere dönüştürebilirsiniz — uygulama arasında geçiş yapmaya gerek yok. Son tarihleri belirleyin, görevleri atayın ve ilerlemeyi tek bir yerden takip edin.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve projelerinizi ve notlarınızı zahmetsizce düzenleyin!