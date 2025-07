Zoom Toplantılarında Otomatik Olarak Not Almak

Beynimiz sonsuz sayıda toplantı notunu saklamak için tasarlanmamıştır, ancak AI tasarlanmıştır.

Elbette, Zoom'da yerleşik bir AI not alma özelliği vardır, ancak ihtiyacınız olan tüm nüansları yakalayamayabilir. Notlar için uğraşmaktan veya anahtar ayrıntıları kaçırmaktan bıktıysanız, seviye atlamanın zamanı geldi. Bu blogda, Zoom toplantı notlarınızı nasıl otomatikleştirebileceğinizi ve ClickUp'ın neden daha akıllı bir seçim olabileceğini göstereceğiz.

Zoom Notlarının sınırlamaları: Sınırlı biçimlendirme, işbirliği, çevrimdışı erişim, entegrasyonlar ve not saklama

Zoom Notları, sekmeler arasında geçiş yapmadan fikirleri not almanızı, eylem öğelerini izlemenizi ve toplantı tutanaklarını tutmanızı kolaylaştırır

Toplantı düzenleyicisi toplantı denetimlerinde "Notlar" seçeneğini etkinleştirmişse, herkesin gerçek zamanlı olarak yazabileceği paylaşımlı bir metin düzenleyiciye erişebilirsiniz.

Önemli bir şeyi vurgulamak mı gerekiyor? Metninizi kalın, italik veya listelerle biçimlendirin. Zoom bunu otomatik olarak yaptığı için "Kaydet" düğmesine basmanıza gerek yoktur.

Toplantı bittiğinde notlarınız kalır. Metin dosyası olarak indirin veya e-posta ile paylaşarak herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

💡Pro İpucu: Video transkriptlerini kullanarak her şeyi not alma zahmetinden kurtulun. Zoom'da Kayıt'ın yanındaki düğmeyi tıklayarak Canlı Transkriptler'i açın. Bu, tüm konuşmacılar için altyazılar ekleyerek daha sonra anahtar ayrıntıları kolayca bulmanızı sağlar. Notlarınızı yazma zamanı geldiğinde, her şey önünüzde hazır olacaktır.