Özel Çözümler için ChatGPT'yi Kendi Verilerinizle Eğitme

İşiniz hakkında hiçbir fikri olmayan, ancak çok zeki bir yeni takım üyesi işe aldığınızı hayal edin. Becerileri var, ancak doğru bağlamı bilmedikleri için tavsiyeleri tutarsız.

ChatGPT de aynıdır. Kutudan çıktığı anda bilgilidir, ancak bağlamdan yoksundur. Eğitim olmadan, ihtiyaçlarınıza tam olarak uymayan yüzeysel yanıtlar verir. Ancak kendi verilerinizle eğittiğinizde, dilinizi konuşan, anahtar ayrıntıları hatırlayan ve gerçekten önemli içgörüler sunan, sektör konusunda bilgili bir uzman haline gelir.

En iyi yanı ne mi? AI uzmanı olmanıza gerek yok. Doğru yaklaşımla, ChatGPT'yi kendi tarzınızda çalıştırabilirsiniz. "API anahtarı" ve "veri kaynağı" gibi karmaşık terimlerle kafanızı yormayın. 🫣

Hazır mısınız? Kendi verilerinizle ChatGPT'yi eğitmeyi öğrenelim!

Verilerinizle ChatGPT'yi Eğitmenin Anlamını Anlamak

ChatGPT, kitaplardan, web metinlerinden, makalelerden, Wikipedia'dan ve diğer çevrimiçi kaynaklardan elde edilen 570 GB'lık verilerle eğitilmiştir. Bu veriler yaklaşık 300 milyar kelimeye karşılık gelmektedir. Bu ChatGPT istatistikleri, iş, teknoloji, tarih, spor ve genel konular dahil olmak üzere geniş bilgi birikimini ortaya koymaktadır.

Ancak onu sizin şirketiniz veya ürününüz konusunda uzman hale getirmek için, aşağıdakiler gibi doğru bilgilerle eğitmeniz gerekir:

Ürün kılavuzları : Özelliklerinizi en iyi şekilde tanıyabilmesi için

Müşteri SSS : Doğru ve marka odaklı destek sağlamak için

Dahili süreçler : Böylece takımınızın işleyişine uyum sağlar

Vaka çalışmaları : Gerçek dünyadan ilgili içgörüler sağlamak için

Sektöre özel veriler: Böylece niş dilinizi akıcı bir şekilde konuşur

📌 Örnek: Serbest çalışanlar için muhasebe yazılımı sunan bir SaaS şirketi işletiyorsunuz. ChatGPT genel muhasebe kavramlarını anlar, ancak yazılımınızın özelliklerini, iş akışlarını veya vergi araçlarını bilmez. ❌ Eğitim olmadan: Bir kullanıcı *"Üç aylık vergi raporunu nasıl oluşturabilirim?" diye sorarsa, ChatGPT vergi raporları hakkında genel bir cevap verir, ancak yazılımınızın belirli adımlarından veya otomasyon özelliklerinden bahsetmez. ✅ Eğitim ile: Kullanıcı kılavuzlarını, SSS'leri ve geçmiş destek etkileşimlerini beslersiniz. Artık, bir kullanıcı aynı soruyu sorduğunda, aşağıdakileri içeren adım adım bir kılavuz sunar: Hangi menüye gitmelisiniz?

Hangi filtreleri uygulamalı?

Gelecekteki vergi raporlarını otomatikleştirme

"Eğitim" ve "ince ayar" kavramlarının açıklanması

İnsanlar genellikle "ChatGPT'yi eğitmek istiyorum" derler. Ancak ChatGPT, kapsamlı verilerle önceden eğitilmiştir, bu nedenle yeniden eğitemezsiniz.

Yapabileceğiniz şey, onu ince ayarlamak veya kendi verilerinizle eğitmek. Her iki terim de kulağa tanıdık gelebilir, bu nedenle aradaki farkı bilmek size zaman, çaba ve para kazandırabilir.

Aspect Eğitim İnce ayar Anlam Yanıtları şekillendirmek için ChatGPT'ye gerçek zamanlı olarak ilgili verileri besleyin OpenAI ile birlikte çalışarak ChatGPT'nin temel modelini verilerinizle değiştirin Karmaşıklık Düşük – Kodlama veya teknik uzmanlık gerekmez Yüksek – OpenAI'nin katılımı, teknik kurulum ve bilgi işlem gücü gerektirir Maliyet ve Çaba Hızlı, uygun maliyetli ve esnek Pahalı ve zaman alıcı En uygun Gerçek zamanlı, uyarlanabilir AI yanıtlarına ihtiyaç duyan şirketler Son derece uzmanlaşmış ve değişmeyen bilgiye sahip şirketler Örnek Bir SaaS şirketi, müşteri sorgularını yanıtlamadan önce ChatGPT'ye ürün güncellemelerini besliyor Bir tıbbi araştırma şirketi, hastalık analizini iyileştirmek için ChatGPT'yi binlerce vaka çalışmasıyla ince ayarlıyor

ChatGPT, sürekli eğitim olmadan bağlama göre komutları nasıl işler?

ChatGPT sohbet robotu, geçmiş konuşmalardan öğrenmek yerine tek bir oturumda çalışır ve komutları gerçek zamanlı olarak işler. İşte nasıl:

📝 Bağlam penceresi: Beyaz tahta gibi, sohbet sırasında ayrıntıları hatırlar, ancak dolduğunda siler

🔄 Veri depolama yok: Her oturum yeni başlar, bu nedenle ayrıntıları yeniden girmeniz gerekir

🧠 Hafıza değil, kalıplar: Sohbet içinde uyum sağlar, ancak ayrıntıları bir dahaki sefere hatırlamaz

Geliştiricilerin ChatGPT'yi kullanarak sofistike özel botlar oluşturduğunu merak mı ediyorsunuz? Bu gerçekten dinamik bir süreçtir! ChatGPT'yi çok yönlü bir kod düzenleyiciye dönüştürerek, konuşma arayüzünde bot mantığını hızla oluşturur ve geliştirirler. Bağlam sağlamak için, geliştiriciler CSV veya JSON gibi dosyaları yükler ve ChatGPT'nin bu verileri işleyerek özelleştirilmiş yanıtlar için kullanmasını sağlar. Ayrıntılı kontrol ve gelişmiş özelleştirme için, kendi API anahtarlarını OpenAI API anahtarıyla entegre edebilirler. Bu, son derece özel işlevlere sahip botlar oluşturmalarına yardımcı olur.

Özel Verilerle ChatGPT'yi Eğitme

ChatGPT'yi özel verilerle eğitmenin iki yolu vardır; her biri farklı karmaşıklık ve özelleştirme düzeyleri sunar:

Yöntem 1: Özel talimatlar

Kendinizi tekrar etmekten bıktınız mı? Özel talimatlar, ChatGPT'ye işiniz ve tercih ettiğiniz stil hakkında hızlı bir özet sunmanızı sağlar. Böylece, ChatGPT sizin istediğiniz şekilde, tutarlı ve zahmetsizce yanıt verir.

ChatGPT'ye özel talimatlar eklemek için basit bir kılavuz:

1. ChatGPT hesabınıza giriş yapın ve profil simgesine tıklayın. Ardından, ChatGPT'yi Özelleştir

ChatGPT'yi Özelleştir'e gidin

2. ChatGPT'nin bilmesi gerekenleri ve nasıl yanıt vermesini istediğinizi ayrıntılı olarak girin.

Özel talimatlar verin

3. Henüz etkinleştirilmemişse, Yeni sohbetler için etkinleştir seçeneğinin yanındaki anahtarı tıklayın

4. Kaydet'i tıklayın.

📌 Örnek: ChatGPT'ye "Bana küçük çocuklar için aktivite fikirleri ver" komutunu kullanarak küçük çocuklar için aktivite fikirleri istediğinizi varsayalım

❌ Özel talimatlar etkinleştirilmediğinde:

Genel yanıt

✅ Özel Talimatlar etkinleştirildiğinde:

Özel yanıtlar

⚠️Dikkat! ChatGPT aynı anda yalnızca bir set özel talimatı takip edebilir. Değiştirmek mi istiyorsunuz? Önce mevcut talimatları güncellemeniz veya değiştirmeniz gerekir.

Yöntem 2: Özel GPT'ler

Özel GPT'leri, kendi eğitim verileriniz üzerine oluşturulmuş mini ChatGPT'ler olarak düşünün. OpenAI'nin GPT oluşturucusu ile davranış, üslup ve bilgileri özelleştirebilirsiniz (kodlama bilgisi gerekmez)

Böylece, genel bir AI ajanı yerine, sektörünüzü, işinizi veya iş akışınızı anlayan kendi AI sohbet robotunuzu oluşturabilirsiniz.

Farklı görevler için farklı AI asistanlarına mı ihtiyacınız var? Farklı ChatGPT kullanım durumları için doğru AI desteğini almak üzere birden fazla GPT oluşturabilir ve bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

⚠️ Not: Özel GPT'ler yalnızca ChatGPT Plus ve Enterprise kullanıcıları için mevcuttur.

Başlamak için yapmanız gerekenler:

Adım 1: Özel GPT'nizi oluşturun

1. Sol panelde GPT'leri Keşfet'i tıklayın.

GPT'leri Keşfet'e gidin

2. Ardından, Oluştur seçeneğine giderek özel GPT'nizi oluşturun. Veya GPT'lerim > GPT oluştur seçeneğine gidin.

Oluştur düğmesine gidin

3. GPT oluşturucu, bölünmüş ekran kurulumuna sahiptir: Oluşturma paneli, sohbet robotunuzu oluşturmak için komutları girdiğiniz yerdir, Önizleme paneli ise sohbet robotunuzu gerçek zamanlı olarak test etmenizi ve iyileştirmenizi sağlar.

Talimatlarınızı Oluştur sayfası üzerindeki mesaj çubuğuna yazın ve Enter tuşuna basarak değişiklikleri uygulayın.

Oluştur sayfasına talimatları girin

4. GPT Oluşturucu, talimatlarınıza göre bir chatbot adı, profil resmi ve ön tanımlı konuşma başlatıcılar dahil olmak üzere öneriler oluşturur.

Örneğin, bir e-ticaret mağazası için bir müşteri desteği AI'sı oluşturalım. GPT oluşturucuya, GPT'nin rolünü, görevlerini ve etkileşim stilini tanımlayan açık bir komut girin.

📌 Örnek komut: E-ticaret müşteri desteği asistanı olarak görev yapın, kullanıcılara sipariş izleme, ürün önerileri ve mağaza politikaları konusunda yardımcı olun. Müşterileri alışveriş deneyimlerini iyileştiren ve satışları artıran çözümlere yönlendirirken hızlı, doğru ve samimi yanıtlar verin.

e-Ticaret desteği GPT

İlk önerileri kabul edebilir veya GPT oluşturucudan bunları değiştirmesini isteyebilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Prompt mühendisliği kurslarıyla prompt'larınızı geliştirin ve chatbot'unuzun her seferinde doğru ve yüksek kaliteli yanıtlar vermesini sağlayın.

5. GPT Builder, chatbotunuzun davranışını ince ayarlamak için birkaç soru sorar. İhtiyaçlarınızı tam olarak anlamasını sağlamak için ek ayrıntılar da ekleyebilirsiniz.

Daha iyi performans için GPT'nizi ince ayarlayın

Chatbot'unuzun davranışını nasıl iyileştireceğinizden emin değilseniz, önce Önizleme panelinde test edin.

6. Chatbotunuz beklentilerinize uygun yanıtlar verene kadar komutlarınızı geliştirmeye devam edin.

Adım 2: Özel GPT'nizi yapılandırın

Temel ayarlar tamamlandı, şimdi GPT'nizi daha da özelleştirmek için gelişmiş ayarlara geçebilirsiniz.

1. Oluştur sayfasında Yapılandır'ı tıklayın.

Yapılandırmaya git

2. Chatbotunuzun adını ve açıklamasını gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Diğer gelişmiş ayarları şu şekilde değiştirebilirsiniz:

Profil resmi: Profil resmine tıklayın. Kendi resminizi yükleyin veya DALL·E'yi kullanarak yeni bir resim oluşturun

DALL·E kullanarak GPT'nizin profil resmini değiştirin

Talimatlar: Otomatik olarak oluşturulan talimatları güncelleyin veya chatbotunuzun nasıl davranması veya nelerden kaçınması gerektiğine dair yeni yönergeler ekleyin

Talimatları güncelleyin ve yönergeler ekleyin

Konuşma başlatıcılar: Herhangi bir komut istemini kaldırmak için X işaretine tıklayın. Yeni bir komut eklemek için boş alana yazmanız yeterlidir

Konuşma başlatıcıları ekleyin ve kaldırın

Bilgi: Chatbotunuzun stil kılavuzunuzu veya referans müşteri profillerini takip etmesini mi istiyorsunuz? İlgili belgeleri yükleyin, chatbot bunları kılavuz olarak kullanacaktır

GPT'nizi yönlendirmek için PDF, Word belgeleri veya CSV dosyalarını yükleyin

3. Adım: Özel GPT'nizi kaydedin

1. Chatbotunuzdan memnun olduğunuzda, Oluştur'u tıklayın.

2. Ardından, özel GPT'nizi nasıl paylaşmak istediğinizi seçin: sadece ben, bağlantıya sahip herkes veya GPT mağazasında herkese açık olarak.

Özel GPT'nizi kaydedin

3. Sonra, Kaydet'i tıklayın.

4. Son olarak, GPT'yi görüntüle seçeneğine tıklayarak eğitilmiş modelinizle etkileşime geçin.

Özel GPT'nizin görünümünü görüntüleyin

ChatGPT'niz, oluşturduğunuz özel GPT'lerle birlikte ChatGPT ana sayfasının yan panelinde görünecektir.

Yan panelde özel GPT'ler

5. Özel GPT'nizi tıklayın ve sohbete başlayın. Kurulumunuzla ilgili bir soru sorun ve ne kadar iyi yanıt verdiğini görün.

Özel GPT'nizle etkileşim kurun

🚨 AI chatbotlar genellikle halüsinasyon görür, bu nedenle özel GPT'nizin yanıtlarını her zaman doğrulayın. Gerektiğinde kontrol edip düzeltmeler yaparak doğruluğunu koruyun.

Özel Sohbet Robotları Uygulama

Özel GPT'niz kurulduktan sonra, onu günlük iş operasyonlarınızın anahtar bir parçası haline getirmek için şunları yapabilirsiniz:

1. Özel AI sohbet robotunuzu paylaşın

Aşağıdaki ayarlarla erişimi kontrol edin:

🔒 Sadece ben: Test veya dahili kullanım için gizli tutun

🔗 Bağlantıya sahip olan herkes: Sol üst köşedeki bağlantıyı kopyalayarak paylaşın — ekip arkadaşlarınız veya müşterileriniz için mükemmel bir seçenek

Özel chatbot'unuzu başkalarıyla paylaşın

🌍 GPT Store: Chatbot'unuzu herkese açık hale getirerek daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayın

2. Performansı izleyin

Özel chatbotunuz yayına girdikten sonra, eğitilmiş modelin gerçek senaryolardaki nihai performansını aktif olarak izleyin. İşte nasıl:

Gerçek senaryolarda test edin : Doğru yanıtlar almak için düzenli olarak sorular sorun veya görevler atayın

Yanıt doğruluğunu izleyin : Doğru bilgi sağlayıp sağlamadığını kontrol edin ve zayıf alanları iyileştirin

Geri bildirim toplayın: Kullanıcı girdilerini kullanarak eksiklikleri tespit edin ve işlevselliği iyileştirin

3. Zamanla iyileştirin

GPT'nizi ürün değişiklikleri, süreç iyileştirmeleri ve sektördeki değişikliklerle güncel tutun.

Nasıl düzenlenir:

1. Yan paneli açın ve GPT'nizi seçin.

2. Sol üst köşedeki adını tıklayın.

3. Güncellemek için GPT'yi Düzenle'ye tıklayın.

GPT ayarlarınızı düzenleyin

4. GPT ayarlarınızda gerekli değişiklikleri yapın.

5. Güncelle'yi tıklayın değişikliklerinizi kaydetmek için.

Düzenlemeler tamamlandığında Güncelle'ye tıklayın

4. Takım üyelerini eğitin

Takımınızın daha hızlı destek, daha sorunsuz planlama ve daha iyi iş akışları için chatbot'u kullanmasını sağlayın. Geri bildirim akışını sürdürerek zaman içinde ince ayar yapabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgileriniz belgelenmiş ve hazır durumda olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

Etkili Özelleştirme için En İyi Uygulamalar

Özel GPT'nizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Şu ipuçlarını izleyin:

Hedefleri netleştirin: Destek, satış veya proje yönetimi için mi kullanılacak, böylece doğru üslup ve bilgiye sahip olmasını sağlayın

koruyun: Doğru yanıtlar için ürün kılavuzlarını, SSS'leri ve sektör içeriğini yükleyin Veri hijyeniniDoğru yanıtlar için ürün kılavuzlarını, SSS'leri ve sektör içeriğini yükleyin

Küçük başlayın, sonra ölçeklendirin: İade ve karmaşık sorunlara geçmeden önce, sipariş izleme gibi basit görevleri yerine getirmesini sağlayın

Talimatları basit ve odaklanmış tutun: Spesifik olun. "Kullanıcıların siparişlerini izlemelerine ve güncellemeleri sağlamalarına yardımcı olun" "Sipariş sorunlarında yardımcı olun" ifadesinden daha iyidir

Etik standartları koruyun: Şeffaf olun, gizliliğe saygı gösterin ve veri koruma kurallarına uyun

ChatGPT'yi Eğitirken Karşılaşılan Yaygın Zorluklar

Eğitim verilerini kullanarak, birkaç dakika içinde özel bir AI sohbet robotu kurup çalıştırabilirsiniz. Ancak ChatGPT'nin dikkate alınması gereken birkaç sınırlaması vardır:

Veri kalitesi ve alaka düzeyi: Eğitim verilerinin kalitesiz olması, yanıtların yanlış olmasına neden olur. Bu nedenle, bilgilerin işinizle alakalı olduğundan emin olun

Entegrasyon zorlukları: Kod gerektirmeyen bir çözüm olmasına rağmen, özellikle müşteri desteği için mevcut iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde uymayabilir

Veri gizliliği riskleri: Eğitim verilerine bağlantıya sahip herkes erişebilir, bu da hassas bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir

Veri güvenliği sorunları: OpenAI, AI iyileştirmeleri için konuşma günlüklerini kullanabilir ve bu da özel verilerinizi riske atabilir

Aşırı uyum: Sohbet robotu belirli verilere çok fazla uyarlanmışsa, daha geniş kapsamlı, gerçek dünya durumlarında zorluk yaşayabilir

Daha iyi özelleştirme ve daha fazla kontrol sunan daha sağlam çözümler arıyorsanız, ChatGPT alternatiflerini değerlendirmek işiniz için mükemmel bir seçim olabilir.

ClickUp Brain neden daha akıllı bir alternatif?

İş yerinde özel bir GPT oluşturmaya çalışıyorsanız ChatGPT yardımcı olabilir, ancak doğruluğu değişkenlik gösterebilir. Özellikle belirli senaryolarda rastgele, yanlış bilgiler "halüsinasyon" yapabilir. Ayrıca, veri güvenliği riski de vardır; eğitim verileriniz kontrolünüz dışında şekillerde kullanılabilir.

İşte bu noktada ClickUp Brain, daha akıllı bir ChatGPT alternatifi olarak öne çıkıyor. ClickUp Brain ile iş akışlarınız, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı yapay zeka ile güçlendirin. İşte nasıl!

ClickUp Brain nedir?

ClickUp Brain, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve bilgilerinizi tek bir yerde bir araya getiren, ClickUp platformuna entegre edilmiş güçlü bir AI asistanıdır. Üç anahtar özellikten oluşur:

AI Proje Yöneticisi : Projeyle ilgili görevleri yönetmek ve otomatikleştirmek için

AI Knowledge Manager : Görevlerinizden içgörüler elde etmek ve bağlamı dikkate alan yanıtlar sağlamak için

AI Writer: E-postalar, raporlar vb. gibi özel içerikler oluşturmak için

ChatGPT yerine ClickUp Brain kullanmanın avantajları

ClickUP Brain'in ChatGPT'den üstün olduğu noktalar:

Bağlam farkında cevaplar : ClickUp Brain, görevlerinizden, belgelerinizden ve gösterge panellerinizden içgörüler elde ederek, iş bağlamınıza uygun ve alakalı cevaplar sunar

Sorunsuz entegrasyon : Google Drive, Figma ve Salesforce gibi halihazırda kullandığınız araçlarla entegre olur, böylece tüm verilerinize tek bir yerden kolayca erişebilirsiniz

Otomatikleştirilmiş iş akışları: ClickUp Brain ile otomatik proje güncellemeleri, özetler ve görev yönetimi elde ederek zamandan tasarruf edersiniz. ChatGPT'de bu yerleşik verimlilik özellikleri yoktur

Veri güvenliği : Verilerinizin güvenliğini sağlar ve model eğitimi için bilgilerinizi kullanmaz; bu, ChatGPT'nin tam olarak garanti etmediği bir özelliktir

Özel içerik oluşturma: ClickUp Brain ile, ChatGPT'nin genel çıktılarının aksine, özel iş ihtiyaçlarınıza göre içerik oluşturan AI destekli yazma araçlarına sahip olursunuz

AI destekli verimlilik için ClickUp Brain nasıl kullanılır?

ClickUp Brain, her iki dünyanın en iyisini bir araya getirir: otomatik proje yönetimi ve AI asistanı. İş akışlarını hızlandırır, verimliliği artırır ve işi çok daha kolay hale getirir.

Bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolları:

1. Rol odaklı bir asistanla yazın

ClickUp Brain, çalışma alanınızdaki gerçek zamanlı verileri ve görev bilgilerini kullanarak rolünüze uygun içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Örneğin:

📁 Proje yöneticileri , çalışma alanınızdaki gerçek zamanlı verilere dayalı olarak proje özetleri, görev güncellemeleri veya müşteri özetleri oluşturabilir

📢 Pazarlamacılar SEO odaklı içerik veya reklam metinlerini hızlı bir şekilde taslak haline getirebilir

💬 Müşteri desteği ekipleri, görevlere ve müşteri verilerine göre kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturabilir

📌 Örnek komutlar: Uzman bir pazarlamacı olarak, en son sektör bilgilerini ve anahtar kelime verilerini kullanarak "7 ABM Pazarlama Örneği"ne odaklanan 1000 kelimelik bir blog yazısı yazın. En son görev verilerine dayalı olarak hedefler, zaman çizelgesi ve atanan takım üyeleri dahil olmak üzere yeni pazarlama kampanyası için bir proje özeti oluşturun.

2. Bağlam odaklı içerik oluşturun

ClickUp Brain, iş bağlamınıza özel içerik oluşturmanıza yardımcı olarak, işlerinizi takip etmenizi ve tutarlı kalmanızı kolaylaştırır. İşte nasıl çalışır:

Durum güncelleme e-postaları : Gerçek zamanlı görev ilerlemesi, dönüm noktaları ve son tarihleri çekerek e-postalarınızda kesin proje güncellemeleri oluşturur

Hızlı yanıtlar : Canlı görev güncellemeleri ve geçmiş etkileşimlere dayalı, doğru ve marka kimliğine uygun mesajlarla müşteri sorularını yanıtlamaya yardımcı olun

Görev ve proje şablonları : Mevcut görevlerinizden son tarihler, sorumluluklar ve hedefler gibi ayrıntıları dolduran görev ve proje şablonlarını otomatik olarak oluşturun

Toplantı transkripsiyonları: Toplantıları, not almayı atlamanıza ve önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olacak anahtar eylem öğelerini içeren net özetlere dönüştürür

ClickUp Brain ile toplantı notlarını hızlı bir şekilde transkripsiyonlayın ve özetleyin

📌 Örnek komutlar: En son görev ilerlemelerini ve yaklaşan dönüm noktalarını içeren bir proje güncelleme e-postası oluşturun. Bu müşteri e-postasına, en son proje görevine göre durum güncellemesi ile yanıt verin. En son görev zaman çizelgesi ve sorumlulukları içeren bir proje özeti şablonu oluşturun. Bu toplantıyı transkripsiyonlayın ve anahtar eylem öğelerini ve sonraki adımları özetleyin.

3. Bilgi tabanınızı optimize edin

ClickUp'ın Bilgi Yöneticisi olan ClickUp Brain, tüm çalışma alanınızdaki belgeleri, görevleri, PDF dosyalarını, wiki'leri ve yorumları otomatik olarak kategorize eder, etiketler ve düzenler. Bu sayede, manuel çaba harcamadan bilgilerinize kolayca erişebilir ve bilgilerinizi iyi bir şekilde yapılandırabilirsiniz.

📌 Örnek: Bir ürün lansmanı sırasında, ClickUp Brain, Docs Hub'da ürün özelliklerini, zaman çizelgelerini ve takım notlarını düzenlemenize yardımcı olabilir. Özellik listesine mi ihtiyacınız var? Birden fazla dosyayı taramanıza gerek kalmadan, verileri doğrudan proje belgesinden alır.

ClickUp Brain'i kullanarak belirli dönemler için otomatik görev etkinliği güncellemeleri, içgörüler ve özetler alın

Örneğin, lansman için veri toplama ile ilgili bir görev otomatik olarak "Ürün Lansmanı" ile etiketlenebilir ve pazarlama planları, satış sunumları ve toplantı notları gibi ilgili belgelere bağlanabilir. Bu, o görevle bağlantılı tüm bilgilere kolayca erişilebilmesini sağlar.

ClickUp Brain ile AI odaklı sonuçlarınızı bir üst seviyeye taşıyın

ChatGPT genel cevaplar verebilir, ancak işiniz için çok önemli olan bağlamdan yoksundur ve bu da genel veya alakasız cevaplara yol açar. Verilerinizle eğitmek yardımcı olur, ancak yine de gerçek zamanlı, bağlam odaklı içgörülerde zorlanır.

İşte burada ClickUp Brain devreye giriyor. Pazarlama içeriği oluşturmak, projeleri izlemek, iş akışlarını yönetmek veya müşteri sorgularını yanıtlamak gibi işlerinizde ClickUp Brain, işinizi anlar ve her seferinde size özel, yerinde yanıtlar sunar.

Ayrıca, bilgi tabanınızı optimize ederek şirketinizin belgelerini, görevlerini ve verilerini düzenler, böylece ihtiyacınız olan her şeye kolayca erişebilir ve güncel tutabilirsiniz.

