Yaratıcı Profesyoneller için Canva'da AI'yı Kullanma

Everything Everywhere All At Once filminde Evelyn'in sonsuz sayıda kendi sürümüne ulaştığı anı hatırlıyor musunuz? AI araçları tasarımcılar için de aynen böyledir — varoluşsal kriz ve hot dog parmakları hariç.

Bu, herhangi bir yaratıcı fikri anında hayata geçirmek için hazır bir tasarımcıya sahip olmak gibidir.

👀 Biliyor muydunuz? Yaratıcı profesyonellerin %90'ı, GenAI'nin sanat eserleri oluştururken zaman ve para tasarrufu sağladığını ve yeni fikirler üretmelerine yardımcı olduğunu düşünüyor

Canva AI, tasarımla uğraşarak akşamlarını geçirmekten bıkanların favorisi haline geldi. Sosyal medya gönderilerinin birden fazla sürümünü oluşturmaktan statik görselleri canlandırmaya kadar, tasarım sürecini hızlı ve zahmetsiz hale getirir.

Bu makale, Canva'da AI'yı kullanarak tasarımları daha hızlı ve eğlenceli hale getirmeyi anlamanıza yardımcı olur.

Bonus olarak, ClickUp AI'nın yaratıcı sürecinizi nasıl güçlendirebileceğini de göstereceğiz.

Yaratıcı olmaya hazır mısınız? 🎨

Canva AI nedir?

Canva AI, tasarım sürecini basitleştirmek ve geliştirmek için Canva'ya entegre edilmiş bir dizi AI tabanlı araçtır.

Teknik uzmanlık gerektiren diğer tasarım ve yaratıcı otomasyon araçlarının aksine, Canva AI her şeyi basit, sezgisel ve herkes için erişilebilir hale getirir.

Etkileşimli arayüzü ve sürükle ve bırak çalışma tarzıyla Canva ve Canva AI, minimum çabayla yüksek kaliteli görseller oluşturmanıza ve yaratıcılığınızı yeniden canlandırmanıza yardımcı olur.

Görüntü ve video oluşturuculardan fikirlerinizi hayata geçiren düzenleme özelliklerine kadar 10'dan fazla AI aracı sunar. Basitliği ve güçlü AI'sı, profesyonel tasarımları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlar.

🧠İlginç Bilgi: Melanie Perkins, 19 yaşında bir iletişim ve ticaret öğrencisiyken Canva'yı kurdu. Platform, arkadaşlarına temel bilgisayar tasarımı öğretirken geleneksel tasarım yazılımlarının karmaşıklığından duyduğu hayal kırıklığıyla ortaya çıktı.

Canva AI'yı kimler kullanabilir?

Canva AI, tüm beceri düzeylerine uygundur. Yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilen Adobe Photoshop'un aksine, Canva AI, yardımcı ipuçları içeren sezgisel bir arayüz sunar.

Deneyimli kullanıcılar, daha karmaşık projeler için Magic Morph ve Magic Eraser gibi gelişmiş araçlardan yararlanabilir.

Ücretsiz plan, AI özellikleri dahil çoğu araca erişim sağlar. Ancak, daha gelişmiş olanlar sınırlıdır veya premium kullanıcılara ayrılmıştır.

Örneğin, ücretsiz kullanıcılar Magic Write ve Magic Media'yı yalnızca 50 kez kullanabilir. Bu araçları yoğun olarak kullanıyorsanız, planınızı yükseltmeniz faydalı olabilir.

Bilmiyorsanız, ücretsiz sürümle de etkileyici tasarımlar oluşturabilirsiniz!

Çeşitli sektörlerde uygulama

Kerning'in bir tür kahvaltılık gevrek olduğunu düşünen tasarım acemisi ya da CMYK'yi hayal eden deneyimli bir profesyonel olun, Canva'da herkes için AI araçları var.

Grafik tasarımcılar: AI komutlarıyla zaman kazanın ve fikir üretin AI komutlarıyla zaman kazanın ve fikir üretin , yaratıcılığınızı harekete geçirin ve ilk konseptleri oluşturun

Sosyal medya yöneticileri: Instagram, Facebook ve daha fazlası için dakikalar içinde dikkat çekici gönderiler oluşturun ve Instagram, Facebook ve daha fazlası için dakikalar içinde dikkat çekici gönderiler oluşturun ve grafik tasarım trendlerini takip etmeye daha fazla odaklanın

Pazarlamacılar: Dönüşüm sağlayan çarpıcı sunumlar, teklifler, reklamlar ve ilgi çekici sosyal medya kampanyaları tasarlayın

Küçük işletmeler: Profesyonel görünümlü logolar, Profesyonel görünümlü logolar, AI destekli grafik tasarımlar ve pazarlama materyalleriyle markanızı uygun bir bütçeyle hayata geçirin

Eğitimciler: İlgi çekici ders planları, etkileşimli sunumlar ve görsel olarak çekici öğrenme materyalleri hazırlayın

Öğrenciler: Okul veya üniversite için ayrıntılı projeler, sunumlar ve posterler tasarlayın

Hobi amaçlı kullanıcılar: Önceden tasarım deneyiminiz olmasa bile, minimalistten fütüristik tasarımlara kadar farklı tasarım stilleriyle yaratıcılığınızı keşfedin

Özetle, Canva AI, oyun alanını eşitleyerek, fikri olan herkesin çarpıcı görsellerle vizyonunu hayata geçirmesine olanak tanır.

🧠Eğlenceli Bilgi: Canva'nın AI araçları 10 milyardan fazla kez kullanıldı, bu da dünya çapındaki kullanıcıların bu özellikleri ne kadar çok kullandığını ve güvendiğini gösteriyor.

Canva AI'yı kullanma: Adım adım kılavuz

Tüm Canva AI araçları Magic Studio'da bulunur—Canva'ya giriş yapın ve sol kenar çubuğundaki AI menüsünü keşfedin.

canva aracılığıyla

İçeriğinizi oluşturduktan sonra, Canva'nın sürükle ve bırak özelliklerini ve düzenleme seçeneklerini kullanarak sonuçları kolayca ince ayarlayabilir ve vizyonunuza uygun tasarımlar oluşturabilirsiniz.

Canva AI'yı kullanarak dakikalar içinde tasarımlar oluşturmanın daha ayrıntılı bir örneği aşağıda verilmiştir:

1. Sihirli Medya

Magic Media, metin komutlarından yüksek kaliteli görüntüler, grafikler ve videolar oluşturmak için Canva AI'nın hepsi bir arada aracıdır. İhtiyacınız olanı yazın, Magic Media onu hayata geçirsin.

Yeni bir tasarım açın ve kenar çubuğunu aşağı kaydırarak Magic Media aracını bulun.

Şimdi yaratmaya başlayalım!

Magic Media ile görüntüler oluşturun

Bir görüntü oluşturmak için yeni bir tasarım açın, kenar çubuğunu aşağı kaydırın ve Magic Media'yı seçin. Ardından, istediğiniz şeyin açıklamasını yazın ve "Anime" veya "Renkli Kalem" gibi 15'ten fazla stil arasından seçim yapın

Bir şey bulmakta yardıma mı ihtiyacınız var? Canva, başlamanıza yardımcı olacak birkaç fikir bile önerir.

Bu örnekte, stil eklenmemiş AI tarafından oluşturulan bir komut istemini kullanalım. Komut istemi şu şekilde: ağaçların bulunduğu minimalist bir ev.

İşte sonuçlar.

Komut ayrıntılı olmadığından, oluşturulan görüntü genel niteliktedir.

Şimdi, bazı ayrıntılar eklemeyi deneyelim. Komutu "Ağaçlar ve küçük bir gölet ile gerçekçi minimalist tek ailelik ev ve gün batımı" olarak değiştirdikten sonra, Canva AI'nın ürettiği sonuç burada.

Daha fazla ayrıntı ekleyerek daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Stilinizi seçin, komut istemini iyileştirin ve doğru görünene kadar yeniden oluşturun.

Magic Media ile grafikler oluşturun

Vektör grafikleri mi istiyorsunuz, ancak stok görseller indirmek istemiyor musunuz? Magic Media bunu saniyeler içinde sizin için yapar!

Grafiği oluşturmak için şu komutu kullandık: "Scooter'da kedi. "

Basit bir komutla bile sonuçlar oldukça etkileyici. Kendiniz görün!

Araç, dört farklı sürümde oldukça iyi komut istemleri üretir. Ayrıntılı bir komut istemiyle neler yaratabileceğinizi hayal edin.

Magic Media ile video oluşturun

Yine, tam olarak ne aradığınızı açıklayan ayrıntılı bir talimat verin.

Bu örnekte, komutumuz şöyleydi: "Parlak bitkilerle dolu renkli bir uzaylı gezegeni keşfeden minik astronot. Astronot ilerliyor."

İşte yapay zeka video oluşturucu tarafından bir dakikadan kısa sürede oluşturulan video.

Bu araç, saatler süren video oluşturma sürecinden tasarruf ederek size dakikalar içinde sağlam bir temel sağlar. Daha sonra ses, efektler ve diğer öğeleri ekleyerek videonuzu daha da özelleştirebilirsiniz.

💡Profesyonel İpucu: Komutlarınızda hareketi belirtmeyi unutmayın! Verilen örnekte, "astronot ileriye doğru hareket ediyor" ifadesi, AI'nın istenen hareketi anlaması için çok önemliydi. AI'yı yönlendirmek için "dönüyor" ve "zıplıyor" gibi ifadeler kullanın.

2. Dream Lab

Dream Lab, metin açıklamalarını dinamik görüntülere dönüştürmek için Leonardo.ai'nin Phoenix modelini kullanan daha gelişmiş bir üretken AI aracıdır.

Yüksek kaliteli sonuçlar üretir ve karmaşık, çok konulu görüntüler veya fotogerçekçi portreler oluşturan profesyoneller için idealdir.

Bu örnekte, komutun farklı sürümlerini kullandık: "Yüzen adalarla sürreal bir manzara oluşturun."

Komut satırındaki her küçük değişikliğin farklı bir görüntü oluşturduğunu fark ettiniz mi? Favori görüntünüzü seçmeden önce birkaç şey denediğinizden emin olun.

Dream Lab, 15'ten fazla farklı stil sunarak, referans görseller eklemenize ve tasarımın hassasiyetini artırmak için altı görüntü düzeni arasından seçim yapmanıza olanak tanıyarak daha fazla özelleştirme imkanı sağlar.

İşte 3D olarak işlenmiş bir görüntünün örneği.

3. Sihirli Düzenleme

Magic Edit, görüntülerin mevcut öğelerini eklemenize, kaldırmanıza ve düzenlemenize ve hatta renkleri ayarlamanıza olanak tanıyan bir fotoğraf düzenleyicidir.

Bu aracın gerçekten ne kadar verimli olduğunu görmek ister misiniz? Bir fotoğrafa blazer eklemek istediğinizi varsayalım. İşte bunu nasıl yapacağınız:

Görüntünüzde Düzenle'yi tıklayın ve Magic Studio'daki Magic Edit aracına gidin

Kesin seçimler için fırça aracını kullanın, özellikle gömlekler gibi karmaşık alanları hedeflemek için

Görüntünün diğer kısımlarında istenmeyen düzenlemeleri en aza indirmek için seçim sınırlarına çok dikkat edin

Doğruluk için fırça boyutunu ayarlayın.

*"Gömleğin üzerine siyah bir blazer ekle" gibi kısa bir komut kullanın. İşte sonuçlar:

4. Sihirli Tasarım

Canva kullanıcısıysanız, Magic Design'ı daha önce kullanmışsınızdır! Hafızanızı tazeleyelim.

Kenar çubuğundaki tasarım aracı size fikirlerle dolu şablonlar sunar. Gereksinimlerinizi açıklayın ve kullanıma hazır yüzlerce AI şablonuna erişin.

Ayrıca, renkleri ve dilleri özelleştirmek için filtreler de ekleyebilirsiniz!

İşte "Oyun YouTube küçük görseli" komutunun sonucu

Magic Design ile sosyal medya gönderilerinden sunumlara kadar her şeyi oluşturabilir ve her ayrıntıyı özelleştirme konusunda tam kontrol sahibi olabilirsiniz.

5. Sihirli Genişletme

O güzel plaj fotoğrafında ağaç kesilmemiş olmasını mı dilerdiniz? Magic Expand ile düzeltin. İstediğiniz resmi seçin, Düzenle'ye gidin ve Magic Studio'da Magic Expand aracını bulun.

Şimdi, görüntünün boyutunu seçin ve genişlet'e tıklayın. Sonuç şöyle görünecektir.

Ancak, görüntü karmaşık ve genişletilmesi gereken önemli öğeler içeriyorsa, araç yanlış sonuçlar üretebilir.

6. Sihirli Silgi

Neredeyse mükemmel fotoğraflarınızdan istenmeyen nesneleri veya kişileri saniyeler içinde kaldırın.

Düzenle'yi tıklayın, Sihirli Sil'i seçin, kaldırmak istediğiniz nesneyi vurgulayın ve Sil'e basın. İşte bu kadar, görüntünüz yenisi gibi oldu! İşte hızlı bir bakış.

Görüntünün daha da iyileştirilebileceğini düşünüyorsanız, fırça boyutunu ayarlayın, fırçayı seçin ve tekrar silin.

7. Sihirli Yakalama

Mankeninizin mükemmel bir fotoğrafını çekip yeni bir arka plana eklemek mi istiyorsunuz? Magic Grab ile bunu yapabilirsiniz.

Nesneyi almak istediğiniz resmi seçin, Düzenle Düzenle'ye tıklayın ve ardından Sihirli Yakala'ya tıklayın.

Fırça veya Tıklama aracıyla nesneyi seçin ve Tut'u seçin. Tıklama aracını kullanarak birden fazla nesne de seçebilirsiniz. Tut'u tıklayın ve sihrin gücünü görün!

8. Arka Plan Kaldırıcı

Grafik tasarımcıysanız, arka plan kaldırma sık yaptığınız bir görevdir. Canva'nın AI arka plan kaldırıcı özelliği bunu saniyeler içinde halleder; uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmaz.

Bunu araç çubuğunda veya Medya Stüdyosu bölümüne gidip BG Remover'ı tıklayarak bulabilirsiniz.

9. Magic Animate

Araç çubuğundaki Magic Animate'i kullanarak tasarımınızdaki herhangi bir metni veya öğeyi canlandırın. 20'den fazla animasyon stili ve ayarlanabilir zamanlama ile hızlı ve etkili güncellemeler için mükemmeldir.

Canva, Microsoft PowerPoint'ten daha fazla animasyon seçeneği sunar ve bu seçenekler sosyal medya, pazarlama görselleri ve sunum slaytları için yardımcı olabilir.

10. Sihirli Dönüşüm

Sihirli Dönüştürme aracı, tasarımlarınıza ve şekillerinize eğlenceli öğeler eklemenizi sağlar. Dönüştürmek istediğiniz öğeyi veya metni seçin ve Uygulamalar bölümünden Sihirli Dönüştürme aracını seçin.

Metin istemini kullanarak hızlı bir demo yapalım: "Doğum günün kutlu olsun. "

Bu araç, mevcut dönüşüm seçeneklerinden seçim yapmanıza veya özel bir efekt için belirli bir seçenek talep etmenize olanak tanır.

Biz ikisini de denedik! Komut "Yumuşak kenarlı parlak koyu pembe balon" idi ve mevcut seçeneklerden Balonlar seçildi. İşte sonuç:

Bu araç burada etkili olsa da, bazen hatalı tasarımlar üretebilir.

11. Magic Write

ChatGPT ve Canva arasında gidip gelmek istemiyor musunuz? Fikir oluşturmadan blog yazıları yazmaya kadar, Magic Write Canva'da her şeyi sizin için yapar. İşte nasıl başlayabilirsiniz.

Ana sayfada Magic Write aracına gidin ve Magic Write'ı Deneyin'i tıklayın. Bunu bir proje tasarlarken de kullanabilirsiniz. AI ile düzenlemek istediğiniz metin kutusunu tıklayın, Magic Write'ı tıklayın ve düzenlemeye başlayın.

Örneğin, yeni bir belgede "300 kelimelik bir tote çanta işi için pazarlama stratejisi" komutunu kullandık. İşte sonuç:

AI, kısa bir komutla bile sağlam sonuçlar verir. "Bunun gibi daha fazlası" seçeneğine tıklayarak daha fazlasını keşfedebilir veya "Bu, ama..." seçeneğiyle ince ayar yapabilirsiniz

İstediğiniz sonucu elde ettiğinizde, ekle'yi tıklayın ve metin belgeye veya metin kutusuna mükemmel şekilde hizalanmış olarak yapıştırılacaktır.

12. Sihirli Anahtar

Siz veya takımınız farklı platformlar için içeriği yeniden düzenlemek için saatler mi harcıyorsunuz? Magic Switch aracıyla bunu dakikalar içinde yapabilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz tasarımı seçin ve Canva çalışma alanının sol üst köşesindeki Yeniden Boyutlandır'a gidin. Gönderi türünü seçin ve değiştirin!

Kahverengi kahve tarifi videosu için bir YouTube küçük görselini Instagram gönderisine dönüştürelim.

💡Profesyonel İpucu: AI ile elde edebileceğiniz benzersiz sonuçları görmek için mümkün olduğunca çok sayıda anahtar kelime ve özellik kombinasyonunu deneyin.

Canva AI'nın sınırları

Canva AI, yaratıcı projelerinizi geliştirmek için harika bir araç olsa da, bazı sınırlamaları vardır.

Dışa aktarma sınırlamaları

Canva AI'nın ücretsiz kullanıcıları, tasarımları dışa aktarırken dosya türleri ve kalite kısıtlamalarıyla karşılaşır. Örneğin, yüksek çözünürlüklü indirmeler ve şeffaf PNG gibi belirli biçimler Pro kullanıcılarına ayrılmıştır.

Genel çıktılar

AI tarafından oluşturulan içerik, ayrıntılı komutlar ve markaya özel kişiselleştirme ile en iyi sonucu verir. Girişiniz ne kadar iyi olursa, çıktı da o kadar iyi olur.

Günlük kullanım sınırı

Magic Write veya Magic Media gibi AI özelliklerini kullanıyorsanız, kullanım sınırları geçerlidir. Bu sınırlar, tek bir günde kapsamlı içerik oluşturma veya birden fazla görüntü çıktısı gerektiren büyük projelerde çalışırken can sıkıcı olabilir.

Özelleştirme kısıtlamaları

Canva ideal bir AI görüntü oluşturucu olsa da, özelleştirme seçenekleri bazen kısıtlayıcı olabilir, oysa diğer Canva alternatifleri daha iyi performans gösterebilir. Sınırlı yeniden boyutlandırma seçenekleri, görüntüleri düzenlerken sinir bozucu bir sorun olabilir.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli işlere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp ile Canva AI'dan yararlanma

Canva AI'nın tasarımlarınızı hızlandırmasını seviyorsanız, ClickUp ile birleştirene kadar bekleyin.

Elbette, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulamadır, ancak Canva AI tasarım şaheserlerinize proje yönetimi özelliğini eklemek için de mükemmel bir şekilde işlev görür.

ClickUp'ın AI aracı ClickUp Brain, yaratıcı fikirleri verimli bir şekilde oluşturmanıza, geliştirmenize ve genişletmenize yardımcı olarak Canva AI'yı tamamlar.

AI destekli ClickUp Brain ile en iyi tasarımlarınızı ve kampanyalarınızı akıllıca tasarlayın

İçerik fikirlerine veya proje taslaklarına mı ihtiyacınız var? Brain, hedeflerinize göre uyarlanmış harika öneriler sunar. ClickUp Brain ayrıca, tüm ayrıntıların ele alınmasını sağlamak için ClickUp Sohbet'teki takım konuşmalarını veya yorumları da alır.

Tasarım konseptlerinizi uygulamadan önce görselleştirmeniz mi gerekiyor? ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızla birlikte gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmanıza ve fikir panoları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Tasarım referanslarını veya eski Canva tasarımlarını doğrudan panoya çekerek işbirliğini daha sorunsuz ve dinamik hale getirebilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalarda daha hızlı yükleme süreleri, daha sorunsuz etkileşimler ve gecikmesiz gerçek zamanlı işbirliği deneyimini yaşayın

Bazen, anlatmak yerine göstermek daha kolaydır, özellikle de takımınızla ilk tasarım fikirleri üzerinde çalışırken. İşte burada, ClickUp Brain tarafından desteklenen ClickUp Beyaz Tahtalar devreye girer.

Araçlar arasında geçiş yapmak veya uzun açıklamalar yazmak yerine, fikirlerinizi beyin fırtınası yaptığınız yerde hızla görsellere dönüştürebilirsiniz. "Kampanya konsepti için parlayan ampul illüstrasyonu" gibi basit bir komut yazın, Brain anında sizin için bir görsel oluştursun.

Oradan Beyaz Tahta'ya sürükleyin, notlar ekleyin, görevlere bağlayın veya geri bildirim alın; hepsi tek bir yerden. Takımınızın hızını düşürmeden yaratıcı bir başlangıç yapması gerektiğinde mükemmeldir.

İşte bir örnek: "Kalabalık bir şehirde pembe yapraklı basit bir ağaç resmi oluşturun" gibi basit bir komutla sonuç oldukça düzgün oluyor.

ClickUp Docs ise yaratıcı önerileri belgelemek, tasarım hedeflerini paylaşmak ve takım üyeleriyle işbirliği yapmak için mükemmel bir araçtır. Gerçek zamanlı düzenleme, takımınızın senkronizasyonunu sağlar ve gecikme olmadan anında geri bildirim alırsınız.

Yaratıcı özetleri, fikirleri, marka yönergelerini ve daha fazlasını ClickUp Belgeleri ile saklayın

Canva bağlantılarını doğrudan belgelerinize yapıştırabilir ve daha hızlı erişim için alanlarınızda görünüm olarak gömebilirsiniz.

Canva bağlantısını Görünüm seçeneğine yapıştırarak ClickUp içinde canlı güncellemeleri görün

Tasarımlarınızı ve klasörlerinizi belirli takım üyeleriyle paylaşmak mı istiyorsunuz? ClickUp, görevler oluşturmanıza, bunları atamanıza ve doğru kişiye doğrudan Canva bağlantıları eklemenize olanak tanır. Bu, günlük olarak yüksek hacimde tasarım çıktısı işleyen takımlar için vazgeçilmez bir özelliktir.

ClickUp Görev Görünümü ile e-postalar arasında gidip gelmeden oluşturma, takip ve düzenleme işlemlerini tek bir yerden planlayın

Büyük tasarım projelerinde ilerlemeyi takip etmek zor olabilir. ClickUp'ın Özel Alanlar ve Liste Görünümü, Pano Görünümü veya Gantt Grafiği Görünümü gibi özelleştirilebilir görünümler, projeleri size en uygun şekilde yönetmenizi sağlar.

ClickUp'ta (henüz!) tam teşekküllü bir Canva eklentisi bulunmasa da, Zapier gibi üçüncü taraf araçlar aracılığıyla her iki platformu da entegre edebilirsiniz. Bu, her iki platformda da belirli iyileştirmeler için özel eylemleri tetikleyebilir ve otomatik görevler oluşturabilmenizi sağlar.

ClickUp'ı sadece görevlerimizi düzenlemek için kullanmıyoruz. İhtiyaçlarımızı araca ekleme kültürümüz var: Google Dokümanlar yerine, Görevlere ekli karmaşık belgeler için ClickUp Dokümanlar'ı kullanıyoruz. Beyaz Tahtalar için Miro veya Canva kullanmıyoruz, Clickup Beyaz Tahta'yı kullanıyoruz. Harici bir Wiki yerine, Dokümanlar yapısını kullanıyoruz.

ClickUp'ı sadece görevlerimizi düzenlemek için kullanmıyoruz. İhtiyaçlarımızı araca ekleme kültürümüz var: Google Dokümanlar yerine, Görevlere ekli karmaşık belgeler için ClickUp Dokümanlar'ı kullanıyoruz. Beyaz Tahtalar için Miro veya Canva kullanmıyoruz, Clickup Beyaz Tahta'yı kullanıyoruz. Harici bir Wiki yerine, Dokümanlar yapısını kullanıyoruz.

Örneğin, ClickUp'ta "Tasarım İsteği" etiketiyle yeni bir görev oluşturduğunuzda, otomatik olarak yeni bir Canva tasarımı oluşturulur ve ClickUp'ta ilgili takım üyesine Tasarım İnceleme alt göreviyle atanır.

Ayrıca, ClickUp Otomasyonları tekrarlayan görevleri yönetir, bildirimler veya alt görevler için tetikleyiciler oluşturur, böylece hiçbir şey atlanmaz. Zaman kazanırsınız ve manuel hataları ortadan kaldırırsınız.

ClickUp Otomasyonları ile özel tetikleyiciler ve bildirimler oluşturun

ClickUp'ın en değerli özelliği, görevlerin ne kadar sürdüğünü takip etmenize yardımcı olan yerleşik zaman takibi işlevidir. Özel gösterge panelleriyle bunu tamamlayarak projeleriniz, son teslim tarihleriniz ve takımınızın iş yükleri hakkında genel bir bakış elde edin.

Sonuç olarak, Canva ve Tasarım Takımları için ClickUp birlikte hayalinizdeki iş akışını oluşturur. ClickUp her şeyi sorunsuz bir şekilde yürütürken, siz muhteşem tasarımlar oluşturmaya odaklanın.

ClickUp ile pikselleri verimli mükemmelliğe dönüştürün

Canva AI ile fikirlerinizi çarpıcı görsellere dönüştürürken, en önemli şeye, yani yaratıcı vizyonunuza odaklanabilirsiniz. Ancak AI oluşturucu aracı, tüm iş akışınızı aynı anda yönetmenin mükemmel bir yolu olan ClickUp ile birleştirildiğinde daha da etkili hale gelir.

Projeleri, son teslim tarihlerini ve sonsuz geri bildirim döngülerini izlemekten görevleri proaktif olarak atamaya kadar, ClickUp Canva için mükemmel bir ortaktır.

Bu muhteşem kombinasyonu denemeye hazır mısınız? Hemen ücretsiz bir ClickUp hesabı açın! ✨