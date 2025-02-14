Yazma için Gemini ve ChatGPT: Hangisi daha iyi?

Parlak bir Pazartesi sabahı. Masanızda bir kahve ve zihninizde harika bir fikir var. Bunu ilgi çekici bir blog yazısına, etkileyici bir kampanyaya veya hatta bir sonraki viral trende dönüştürmeye hazırsınız.

Ancak bir engel var. Yaratıcılığınızı güçlendirip hızlandırabilecek bir blog yazma aracı veya yazma asistanına ihtiyacınız var.

İçerik oluşturmada iki büyük AI aracı olan Gemini ve ChatGPT'yi deneyin. Mükemmel bir e-posta yazıyor, sosyal medya için beyin fırtınası yapıyor veya stratejik bir sunum üzerinde çalışıyor olsanız da, doğru AI aracı büyük bir fark yaratabilir.

Peki hangisi ihtiyaçlarınıza en uygun olanı? Mükemmel içeriği yazmak ve oluşturmak için Google Gemini ile ChatGPT'yi karşılaştırıyoruz.

⏰ 60 saniyelik özet En iyi AI yazma aracını mı arıyorsunuz?Google Gemini ve ChatGPT en iyi adaylar: Google Gemini , gerçek zamanlı web arama, çok modlu giriş ve Gmail ve Dokümanlar gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon sunar. Gerçekleri kontrol etmek ve görüntüler ve sesler gibi karmaşık girdileri işlemek için mükemmeldir.

ChatGPT, yaratıcı içerik üretimi, otomasyon ve kişiselleştirilmiş görevler için özel GPT'lere odaklanır. Blog taslakları hazırlamak, belgeleri özetlemek ve içerik fikirleri üretmek için idealdir. Daha iyisini mi istiyorsunuz? ClickUp'ı deneyin . ClickUp Brain AI, Belgeler ve görev otomasyonu, ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda birleştirir. ClickUp ile zahmetsizce yazın, düzenleyin ve verimliliğinizi artırın.

Google Gemini nedir?

2023'ün başlarında piyasaya sürülen Gemini (eski adıyla Bard), Google'ın OpenAI'nin ChatGPT'sine cevabıdır.

LaMDA (Diyalog Uygulamaları için Dil Modeli) üzerine inşa edilen Gemini, metin oluşturma, gerçek zamanlı web arama ve çok modlu işleme için tasarlanmış AI destekli bir konuşma asistanıdır.

Bu, baştan sona çeşitli veri türleri üzerinde eğitildiği anlamına gelir. Bu sayede Gemini, metin, görüntü, ses ve video gibi farklı giriş formlarını işleyebilir ve bunlardan mantık çıkarabilir.

Örneğin, Gemini el yazısı notları, grafikleri ve diyagramları yorumlayarak karmaşık sorunları çözebilir. Mimarisi, metin, görüntü, ses ve video karelerini birbirine geçmiş diziler olarak işlemesine olanak tanıyarak çok daha çok yönlü olmasını sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Gemini'den önce, Google'ın AlphaGo ve DeepMind gibi AI alanındaki devrim niteliğindeki gelişmeleri, konuşma tabanlı AI yeniliklerinin önünü açtı.

Gemini özellikleri

Gemini'yi benzersiz kılan, bilgileri nasıl aldığı ve işlediği. Önceden eğitilmiş statik verilere güvenmek yerine, konuşma zekasını kullanarak gerçek zamanlı olarak etkileşime girer.

En önemli özelliklerini inceleyelim:

1. Özellik #1: Gemini uzantıları

Google, Gemini'ye sürekli yeni özellikler ekliyor ve en sonuncusu Gemini Uzantıları. Bu araç, Gemini'nin Gmail, Google Dokümanlar, Google Haritalar ve Google Drive'ın yanı sıra Google Çalışma Alanı'ndaki diğer araçlardan veri almasını sağlar.

Grand Canyon'a bir iş gezisi planladığınızı varsayalım. Birden fazla uygulama ve sekme arasında geçiş yapmak yerine, Gemini her şeyi halleder.

Gmail'den herkes için uygun tarihleri alır, gerçek zamanlı uçuş seçeneklerini arar, otel ayrıntılarını rezerve eder, Google Haritalar üzerinden yol tarifi gönderir ve hatta yapılacak şeyler için YouTube videoları önerir.

Planlamanızı basitleştirmek için en iyi araçtır.

2. Özellik #2: Gemini ile Asistan

Bir başka heyecan verici özellik ise Gemini'deki Asistan. Bu özellik, kişiselleştirilmiş yardımı üretken AI ile birleştirir. Metin, ses ve hatta görüntüler kullanarak onunla etkileşim kurabilirsiniz. Asistan sadece dinlemekle kalmaz, sizi anlar ve yararlı yanıtlar verir.

Diyelim ki mezuniyet fotoğrafınızı paylaşmak istiyorsunuz, ancak mükemmel bir başlık bulamıyorsunuz.

Gemini'deki Asistan ile görüntüyü üstüne yerleştirip bir başlık oluşturmasını isteyebilirsiniz. Görüntüyü analiz edip sizin için kişiselleştirilmiş bir gönderi oluşturur. Bu, markaların daha önce hiç sunmadığı, benzersiz ve türünün ilk örneği bir araçtır.

💡 Profesyonel İpucu: Google Gemini'nin çok modlu özelliklerini kullanarak el yazısı notları veya diyagramları tarayın ve hızlı içgörüler elde edin. Bu özellik, proje beyin fırtınası oturumları için mükemmeldir.

3. Özellik #3: "Google'da ara" (G) Düğmesi

Bir başka kullanışlı özellik ise "Google'da ara" düğmesidir. Gemini'den bir yanıt aldıktan sonra, "G" simgesine tıklayarak yanıtın web'deki benzer içeriklerle desteklenip desteklenmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu, yanıtın doğruluğunu hızlı bir şekilde doğrulamanıza yardımcı olur.

Belirli bir nokta hakkında daha fazla bağlam istiyorsanız, sohbette vurgulanan ifadelere tıklayın. Ayrıca, herkese açık bir bağlantı oluşturarak konuşmayı paylaşabilirsiniz. Bu şekilde, başka biri Gemini'ye takip soruları sorabilir ve siz de konuşmaya devam edebilirsiniz.

Gemini fiyatlandırması

Gemini Business : Kullanıcı başına aylık 24 ABD doları

Gemini Enterprise: Kullanıcı başına aylık 36 ABD doları

ChatGPT nedir?

OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT, insan benzeri metinler oluşturmak için tasarlanmış bir AI sohbet robotudur.

Sorulara yanıtlar hazırlamak, şablonlarda içerik oluşturmak ( içerik takvimleri, pazarlama, yazılım geliştirme, istediğiniz her şey), dilleri çevirmek ve hatta kodlama yapmak gibi çeşitli görevleri ChatGPT kolaylıkla yerine getirir.

Metin oluşturma ve basit içerik oluşturma gibi temel özellikler, ChatGPT'nin ücretsiz sürümünü kullananlar için mevcuttur.

Ancak, ücretli sürüme yükseltme, internet erişimi ve sınırsız görüntü oluşturma gibi gelişmiş araçların kilidini açar. Bu geliştirmeler, ChatGPT'yi metin içeriği oluşturmak ve etkileşim kurmak için mükemmel bir seçim haline getirir.

GPT-4 gibi son sürümler, çıtayı yükselterek karmaşık görevleri önceki sürümlerden daha etkili bir şekilde yerine getiriyor. Bu gelişme, ChatGPT'nin ilgi çekici, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için değerli bir araç olmaya devam etmesini sağlıyor.

ChatGPT özellikleri

ChatGPT, doğal ve insan benzeri yanıtlar üretmek için büyük miktarda veri ve gelişmiş AI dil modellerinden yararlanır. Çeşitli iş, eğitim ve eğlence senaryoları için idealdir.

Popüler inanışın aksine, ChatGPT bilinçli değildir; eğitimi temelinde metin dizilerini tahmin ederek çalışır.

İşte en kullanışlı özelliklerinden bazıları:

1. Özellik #1: Hızlı örnekler

Boş bir ekrana bakıp nereden başlayacağınızı bilemediğiniz oldu mu hiç? ChatGPT'nin Prompt Örnekleri size yardımcı olabilir. Bu özellik, konuşmayı başlatmak için kullanılır ve başlangıçtan itibaren size net bir yön gösterir.

Anlamlı ve ilgi çekici yanıtlar oluşturmak için örnek bir AI yazma komutu seçebilirsiniz.

Saniyeler içinde mükemmel yazma komutunu oluşturmanıza yardımcı olan şablonlar sayesinde doğru yazma komutunu bulmak artık daha da kolay.

Örneğin, ClickUp ChatGPT Yazma İpucu Şablonunu ele alalım. Bu şablon, gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanarak yazma stiliniz ve tercih ettiğiniz konular hakkında içgörüler sağlar.

2. Özellik #2: Görevleri otomasyon

ChatGPT, görevleri otomatikleştiren ve verimliliği artıran bir sanal asistan olarak işlev görür. E-postalar taslaklayabilir, uzun belgeleri özetleyebilir veya içerik fikirleri üretebilir.

ChatGPT'yi içerik oluşturmayı otomatikleştirmek için kullanarak kaliteden ödün vermeden zamandan tasarruf edebilirsiniz. Uyarlanabilirliği, etkileşimlerden öğrenmesini ve zamanla gelişen kişiselleştirilmiş yanıtlar sunmasını sağlar.

Özel GPT'ler oluşturma seçeneği, bunu bir adım daha ileri götürerek pazarlama kampanyaları, içerik pazarlama veya proje yönetimi gibi belirli görevler için uzman asistanlar sağlar.

3. Özellik #3: Kelime bulma

Mükemmel kelimeyi bulmak yazınızı bir üst seviyeye taşıyabilir, ancak bu her zaman kolay değildir. ChatGPT, cümlelerinizin bağlamını analiz ederek kesin ve alakalı alternatifler önererek bu boşluğu doldurur.

Geleneksel bir eş anlamlılar sözlüğünden farklı olarak, ChatGPT sadece eş anlamlıları listelemekle kalmaz, aynı zamanda açıklığı artıran ve fikirlerinizi etkili bir şekilde aktaran kelimeleri de belirler.

Bu özellik, yazarların mükemmel tonu ve anlamı yakalayan kelimeleri bulmalarına yardımcı olduğu için özellikle metin yazımı gibi görevler için kullanışlıdır. ChatGPT, rapor taslağı hazırlarken, roman düzenlerken veya e-posta yazarken kelimelerinizin doğru etkiyi yaratmasını sağlar.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gemini ve ChatGPT: Özelliklerin Karşılaştırması

Hayatınızı kolaylaştıran ChatGPT ve Google Gemini'nin benzersiz özelliklerini zaten inceledik.

Ama asıl soruyu ele alalım: Hangisi daha iyi? İşte kısa bir karşılaştırma.

Özellikler Google Gemini ChatGPT Üretim yetenekleri Bilgilendirici ve ayrıntılı yanıtlar Yaratıcı ve ilgi çekici içerik Eğitim modelleri Güncel cevaplarla gerçek zamanlı web arama Önceden eğitilmiş, statik veriler; güncelliğini yitirebilir Entegrasyonlar Google'ın ekosistemiyle (Gmail, Dokümanlar vb.) derin entegrasyon Özel GPT'ler ve multimedya girişi desteği Çok Modlu Yetenekler Metin, görüntü, ses ve videoları birlikte işler Öncelikle metin tabanlı, isteğe bağlı görsel eklentilerle Asistan Özellikleri Ses, metin veya görüntüler kullanarak kişiselleştirilmiş yardım E-posta taslağı oluşturma ve fikir üretme gibi görevleri otomatikleştirir Kelime bulma Netliği artırmak için bağlamı dikkate alan öneriler Bağlama göre doğru kelimeleri bulmaya yardımcı olur Doğrulama Doğruluğu kontrol etmek için yerleşik "Google'da ara" düğmesi Harici doğrulama için kullanıcıya güvenir Örnek komutlar Daha hızlı yazma için akıllı komutlar sağlar Önceden hazırlanmış komut istemleri ve özelleştirilebilir şablonlar sunar Görev otomasyonu Google ekosistemindeki çok adımlı görevleri optimize eder Belgeleri özetlemek gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirir Fiyatlandırma İş: 24 $/ay; Kurumsal: 36 $/ay Ücretsiz ila 200 $/ay; Enterprise için özel fiyatlandırma

Bazı anahtar karşılaştırmaları ayrıntılı olarak inceleyelim:

Özellik #1: Üretme yetenekleri

ChatGPT ve Google Gemini metin oluşturmada mükemmeldir, ancak karşılaştırıldığında nasıl sonuçlar ortaya çıkıyor?

Örneğin, her iki AI aracına da "İklim değişikliğinin tarıma etkisi üzerine bir makale yazın" gibi bir komut versek, bazı farklılıklar görebiliriz.

Gemini, iklim değişikliğinin tarıma doğrudan etkilerine odaklanarak kapsamlı ve çok yönlü bir yanıt verir. Yükselen sıcaklıkların, değişen yağış düzenlerinin ve haşere salgınlarının küresel gıda güvenliğini nasıl tehdit ettiğini vurgular.

Cevap, küçük çiftçiler ve kırsal topluluklar için sosyo-ekonomik etkilere de değiniyor.

Bu yaklaşım, konuya derinlik katar ve Gemini'nin ayrıntılı, bilgilendirici içerik üretme yeteneğini yansıtır.

Buna karşılık, ChatGPT, yaratıcı ifadeler ve ilgi çekici örnekler sunarken, temaya sadık kalan açık ve yapılandırılmış bir deneme üretir. Ana hat oluşturucuları, karmaşık fikirleri sorunsuz bir şekilde düzenlemek için özellikle yararlıdır.

Kazanan: AI'yı metin yazımında kullanmak söz konusu olduğunda, beraberlik var — her iki araç da yüksek kaliteli, anlamlı içerik sunmada mükemmeldir.

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT'nin uyarlanabilir öğrenme özelliği, sanal bir yazma partneri gibi giriş stilinizi ve tercihlerinizi analiz ederek zamanla yanıtları iyileştirir.

Özellik #2: Eğitim modelleri

ChatGPT ve Google Gemini arasındaki en büyük fark, kullandıkları Büyük Dil Modellerinin (LLM) türüdür. Gemini, PaLM 2 mimarisi üzerinde çalışırken, ChatGPT Transformer mimarisine dayanır.

Bu, kullanıcı olarak sizin için ne anlama geliyor? Basitçe söylemek gerekirse, ChatGPT'nin yanıtları eski eğitim verilerine dayanmaktadır ve bu da zamanla bilgilerinin güncelliğini yitirmesine neden olabilir.

Gemini ise verileri web'den gerçek zamanlı olarak alır. Bu, Gemini'nin cevaplarının daha alakalı ve güncel olmasını sağlar, bu da dokümantasyon oluşturma veya araştırma yapma konusunda en son bilgilere ihtiyacınız varsa büyük bir avantajdır.

Kazanan: Gemini'nin gerçek zamanlı web arama yetenekleri, en güncel cevapları vermesine yardımcı olur.

Özellik #3: Entegrasyonlar

Entegrasyonlar söz konusu olduğunda, Gemini, Google ekosistemine zaten derinlemesine girmiş olanlar için daha fazla kolaylık sunar. Gemini Uzantıları ile verileri doğrudan Google uygulamalarından ve Gmail, Google Dokümanlar ve Google Haritalar gibi araçlardan çekebilirsiniz.

Bu, bu araçları günlük olarak kullanan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Ancak ChatGPT, farklı bir şey sunar: özel GPT'ler. Özel ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş ChatGPT sürümleri oluşturabilirsiniz. Ayrıca, görüntü ve ses girişlerini destekleyerek daha fazla çok yönlülük sağlar.

Peki, bu kategoride hangi araç kazanıyor?

Kazanan: ChatGPT , ihtiyaçlarınıza göre özel sürümler sunma konusunda bir adım önde. Ancak, Google Gemini'nin uzantıları, Google'ın araçlarını sık kullanan kişiler için çok büyük bir yardımcıdır.

Reddit'te Gemini ve ChatGPT karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, ChatGPT ve Google Gemini tartışmasında güçlü görüşlere sahiptir. Örneğin, " ChatGPT 4 mu, Gemini Advanced mı? Sizin seçiminiz hangisi? Bu konu, her iki araç için de ilginç argümanlar ortaya koymaktadır.

Bazı kullanıcılar, Gemini Advanced'in yaratıcılık ve yazma için daha iyi bir seçim olduğunu savunuyor. Bir kullanıcının sözleriyle

Ancak, herkes bu değerlendirmeye katılmıyor. Bazı Reddit kullanıcıları, ChatGPT'nin daha doğru ve yüksek kaliteli yanıtlar sunduğunu düşünüyor. Gemini'nin bazen hassasiyet açısından eksik olduğunu düşünüyorlar.

İlginç bir karşılaştırmada, kullanıcı @frostybaby13 her iki araçla ilgili deneyimlerini paylaştı. Mayıs 2023'ten beri yaratıcı yazma ve rol yapma için ChatGPT Plus kullanıyorlar, ancak birçok pratik görev için de şaşırtıcı derecede yararlı buldular.

Mayıs 2023'ten beri GPT+'yı kullanıyorum, sadece yaratıcı yazma ve rol yapma amaçlı. Ancak, daha önce hiç düzenleme yazılımı kullanmamışken video düzenlemeyi öğrenmeme, evimde ters giden şeyler hakkında mektuplar yazmama, BIOS'uma girip Win 11'e yükseltmek için gerekli güvenlik ayarını değiştirmeme ve en önemlisi, kronik hastalığı olan kedimin aniden bazı semptomlar gösterip acilen veterinere gitmesi gerektiğinde, olası bir idrar sorunu hızlıca tedavi edilmezse kritik hale gelebileceği için "birkaç gün beklemem" gerekmediğini anlamama yardımcı oldu .

Ancak, Gemini'nin yaratıcı yazma yeteneklerinin özellikle "ŞAŞIRTICI" olduğunu not ediyorlar. Deneyimlerini özetleyen ekip, her aracın kendi güçlü alanları olduğuna inanıyor.

Tek yapacağım şey yaratıcı yazmak olsaydı, hemen Gemini'ye geçerdi, ancak aylardır GPT'ye yeni "Google" olarak alıştım ve tüm sorunlarımı ona anlatıp ne yapmam gerektiğini söylemesini bekliyorum. Gemini'nin temel mantık hataları yaptığını bildiğim için henüz ona tam olarak "güvenmiyorum".

ClickUp ile tanışın — Gemini ve ChatGPT'ye en iyi alternatif

Google Gemini ve ChatGPT gibi AI araçlarını keşfediyorsanız, bunların sınırlarını muhtemelen fark etmişsinizdir. Her ikisi de yaratıcı ve üretken yetenekler sunsa da, genellikle gerçeklere dayalı doğruluk ve güvenilir araştırma konusunda eksiklikleri vardır. En önemlisi, iş akışlarınızla entegre değildir, bu nedenle bunları yazma ve dokümantasyon için kullanmak, iş verilerini manuel olarak girmek anlamına gelir.

AI teknolojisi hızla gelişiyor, ancak bu tür araçlarda hala iyileştirme yapılabilecek alanlar var.

Neyse ki, verimlilik, doğruluk ve çok yönlülüğü bir araya getiren bir alternatif var: ClickUp. Bu araç, ihtiyaçlarınıza göre yüksek kaliteli sonuçlar sunmaya odaklanırken iş akışlarını basitleştirir.

İşte iş için her şeyi içeren uygulama neden bir yazma aracı olarak öne çıkıyor:

ClickUp'ın Birinci Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, yanıtlar oluşturun

Yaratıcı ve anlamlı işlere odaklanırken iş akışınızın süresini yarı yarıya azalttığınızı hayal edin. ClickUp Brain tam olarak bunu yapar.

Bu AI destekli asistan, her role uyum sağlar ve pazarlamadan müşteri desteğine kadar çeşitli fonksiyonlar için yüzlerce araştırma destekli araç sunar.

ClickUp Brain ile gelişmiş özetleme özellikleri gibi özelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Uzun görev yorum konuları mı var? Bunları hızlı özetlere sıkıştırarak anahtar noktaları saniyeler içinde kavrayabilmenizi sağlar.

Toplantı sonrası eylem noktaları da kapsamlı notları gözden geçirmeye gerek kalmadan net bir şekilde ortaya çıkar.

ClickUp Brain ile e-posta metinlerini düzeltin, kısaltın veya taslak haline getirin ve iletişimlerinizde daha kendinden emin olun

Yazarlar için ClickUp Brain, kişisel bir düzenleyiciye sahip olmak gibidir. İçeriğinizin açık, öz ve ilgi çekici olmasını sağlar.

İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırmak için önceden yapılandırılmış başlıklar, tablolar ve düzenler sunarak ayrı AI yazma araçlarına olan ihtiyacı bile ortadan kaldırır. Bu, onu kalite ve alaka düzeyine odaklanan en iyi AI içerik oluşturuculardan biri yapar.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, basit belge oluşturmanın ötesine geçerek takımınızın iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. İç içe sayfalar, yer imleri ve özelleştirilebilir stil seçenekleri gibi özellikler, belgelerinizi yeni bir düzeye taşır.

ClickUp Docs ile önemli belgeleri yönetin ve takım işbirliğini geliştirin

Sosyal medyada olduğu gibi gerçek zamanlı düzenleme, yorum etiketleme ve görev atama özellikleriyle işbirliği yapmak çok kolay. Yol haritaları veya bilgi tabanları oluştururken ClickUp Belgeleri, herkesin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.

Tüm materyallerde tutarlı bir üslup, biçim ve doğruluk sağlamak için marka kılavuzları yazması gereken takımlar için mükemmeldir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Şablonları

ClickUp, görevleri, projeleri ve iş akışlarını daha kolay hale getiren güçlü bir araçtır. Ancak, geniş özellik yelpazesi bazen kafa karıştırıcı olabilir.

Bu nedenle ClickUp, her türlü takım veya proje için sosyal medya şablonlarından İK ve işe alım şablonlarına kadar 1.000'den fazla kullanıma hazır proje şablonu içeren bir kütüphane sunar.

İçerik oluşturucular için en değerli şablonlardan biri ClickUp İçerik Yazma Şablonu'dur.

İçerik yazımı, genellikle birçok değişkeni olan, zaman alıcı ve karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, düzenli çalışmak ve teslim tarihlerine uymak için doğru araçlara sahip olmak çok önemlidir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp İçerik Yazma Şablonu ile içerik yazmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırın

Bu şablon, tüm yazma sürecini basitleştirmek ve önemli olan şeylere odaklanmanıza yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu şablon, aşağıdakileri yapmanıza olanak tanıyarak işinizi kolaylaştırır:

İş akışınızın verimli ve yolunda gitmesini sağlamak için görevleri planlayın ve önceliklendirin

Tüm proje ayrıntılarını merkezi, işbirliğine dayalı bir çalışma alanında düzenleyin ve saklayın, böylece herkes aynı sayfada olsun

Takım iletişiminizi optimize edin, özellikle büyük projelerde ortak yazım sürecini sorunsuz bir deneyime dönüştürün

Yazma süreci boyunca net rehberlik sağlayarak yazar bloğunu aşın

Tüm içeriğin standart bir biçime uygun olmasını sağlayarak doğruluk ve tutarlılığı koruyun

İçerik pazarlamacısı veya metin yazarı olun, ClickUp İçerik Yazma Şablonu, projenizin her yönünü tek bir yerden takip etmenizi sağlar!

Ama hepsi bu kadar değil!

Platform ayrıca, takımınızda tutarlı standartlar oluşturmanıza yardımcı olacak ClickUp Yazma Kılavuzu Şablonu'nu da sunar.

Ne tür bir yazı yapacağınız önemli değil, ClickUp şablonları yüksek kaliteli işleri verimli bir şekilde üretmenize yardımcı olur.

İş Akışlarınızı Daha İyi Optimize Etmek İçin ClickUp'ı Seçin

ChatGPT ve Google Gemini arasında karar verirken, en iyi seçim özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Her aracın kendine özgü güçlü yönleri vardır ve bunlar arasında geçiş yapmak, her ikisini de cümle düzeyinde hassasiyetle kullanmanıza olanak tanır.

Ancak, hangi AI'yı seçerseniz seçin, AI destekli yazım için her zaman bir altın kuralı izleyin: gerçekleri kontrol edin, gerçekleri kontrol edin, gerçekleri kontrol edin. (Bunu ne kadar vurgulasak da azdır.)

Ancak, AI yazma deneyimini ek işlevlerle geliştirmek isteyenler için ClickUp Brain hepsi bir arada bir çözüm sunar. İş akışlarını optimize eder, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir ve okunması gerçekten keyifli içerik oluşturmaya odaklanmanızı sağlar.

ClickUp ile proje yönetimi, uygulama tasarımı veya içerik oluşturma için ayrı araçlar kullanmanıza gerek kalmaz. Her şey sorunsuz bir şekilde bir araya gelir, kolay işbirliği ve zahmetsiz gezinme sağlar.

Yazmaya başlayın — bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!