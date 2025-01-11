Görev Otomasyonu için Basit Refleks Ajanları Nasıl Kullanılır?

Kişisel veya takımınızın verimliliğini artırmak için kişisel bir asistana ihtiyaç duyduğunuzu hissettiniz mi?

Peki, çeşitli endüstrilerde pratik uygulamaları olan yapay zeka alanındaki bir gelişme olan basit refleks ajanlar bunu gerçekleştirebilir.

AI müşteri hizmetleri temsilcileri, otomatik takvimler, termostat sistemleri, elektrikli süpürgeler ve otomatlar gibi örnekleri düşünün. Bunlar, günlük hayatınızda karşılaşacağınız birçok örnekten sadece birkaçı!

Bu blog yazısında, basit bir refleks ajanı, anahtar bileşenleri ve zorlukları hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Ayrıca, verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyabilecek daha akıllı bir alternatif de keşfedeceğiz!

Hadi başlayalım!🏃‍♀️‍➡️

Basit Refleks Aracı Nedir?

Basit bir refleks ajanı, yalnızca ortamda olanlara göre kararlar alan bir AI ajanıdır. Koşul-eylem kuralına veya basit bir "EĞER... ÖYLEYSE" ifadesine göre işler.

Algılama geçmişi veya gelecekteki sonuçlar hakkında endişelenmez. Her şey, çevreden gelen mevcut duyusal bilgilerle ilgilidir.

⚙️ Çalışma mekanizması: Öğrenme ajanı çevresinden yeni bilgiler aldığında, bir dizi kuralı kontrol ederek bunlarla eşleşen bir şey olup olmadığını kontrol eder. Evet ise, eylem gerçekleştirilir

Aksi takdirde, ajan hiçbir şey yapmaz Adından da anlaşılacağı gibi, bu daha çok içgüdüsel, anlık ve basit bir refleks gibidir.

Bu ajanlar, çok fazla değişiklik olmayan istikrarlı ve öngörülebilir durumlar için mükemmeldir.

⏰ Hızlı örnek: İş yerinde en son otomat makinesini kullandığınız zamanı düşünün. Bir düğmeye basarsınız ve seçtiğiniz atıştırmalık veya içecek saniyeler içinde size teslim edilir. Bu, AI'daki basit bir refleks ajanın çalışma şekline benzer; düzenlenmiş satır ve sütunlardan doğru öğeyi seçerek girdiğinize doğrudan yanıt verir.

Basit refleks ajanların anahtar bileşenleri

Her AI ajanı, kurallara göre kararlar almak ve eylemlerde bulunmak için birkaç bileşene güvenir. Dört kavramsal bileşeni inceleyerek bunların birlikte nasıl çalıştığını ve AI'dan işiniz için en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlayalım.

🤖 Sensörler

Sensörleri basit bir refleks ajanın gözleri 👀 ve kulakları 👂 olarak düşünün. Sensörler, gözlemlenebilir ortamdan en son bilgileri, yani mevcut durumu toplar, böylece ajan etrafında neler olup bittiğini bilir.

Bu bilgiler metinler, görüntüler, sesler, radyo frekansları ve daha fazlası olabilir.

🔮 Örnek: Kameralar, antenler, mikrofonlar ve GPS, basit refleks ajanların kullandığı standart sensörlerden bazılarıdır

🤖 Bilgi tabanı

Bilgi tabanı, kararlar almak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri depoladığı yerdir. Bir girdi aldığında, bilgi tabanını kontrol ederek ne yapılacağını belirler. İşlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için bilgi tabanını en son şirket verileriyle güncel tutmalısınız.

🔮 Örnek: Ürün detayları, iade politikaları ve SSS'lerle dolu bir bilgi tabanına sahip bir müşteri hizmetleri botu

🤖 Aktüatörler

Ajan bir karar verdikten sonra, aktüatörler gerçek zamanlı olarak harekete geçmesine yardımcı olur. Bu araçlar, ajanın çevreyle etkileşime girmesini ve hareket etme, konuşma veya mesaj gönderme gibi eylemleri gerçekleştirmesini sağlar.

🔮 Örnek: Ses sentezleyiciler, metin oluşturucular, robot motorları ve bildirim sistemleri, ajanın kararlarını hayata geçiren aktüatörlere örneklerdir

🤖 İşlemci

İşlemci, ajanın "beyni" gibidir 🧠.

Sensörlerden tüm bilgileri alır, bilgi tabanını kontrol eder ve ardından ajanın ne yapması gerektiğini karar verir (insan beynine çok benzer şekilde çalışır). Bu kararları vermek için bir dizi koşul-eylem kuralı ve karar verme algoritması kullanır

🔮 Örnek: Bir engelle karşılaştığında sola mı sağa mı gideceğine veya zemin kirliyse temizlemeye başlayıp başlamayacağına karar veren bir işlemciye sahip otomatik elektrikli süpürge

Bonus: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Fark

Basit Refleks Aracılar ve Diğer AI Aracı Türleri

AI ajanları, yeteneklerine, davranışlarına (reaktif veya proaktif) ve ortamlarına (statik veya dinamik) göre birçok türe ve sınıfa ayrılır.

Diğer üç AI ajanı şunlardır: Yarar tabanlı ajanlar

Model tabanlı refleks ajanlar

Hedef tabanlı refleks ajanlar

1. Model tabanlı refleks ajanlar

Model tabanlı refleks ajanlar, çevrelerinde olup bitenlerin tamamını görmeseler bile kararlar alabilir ve eylemler gerçekleştirebilir.

⚙️ Çalışma mekanizması:Bu orta düzey ajanlar, yeni sensör bilgileriyle sürekli güncellenen bir "zihinsel harita" 🗺️ (diğer adıyla iç durum) içerir. Böylece, olan bitenin sadece bir kısmını görebiliyor olsalar veya dünya onlar farkında olmadan değişse bile, olayları takip edebilir ve bir sonraki adımda ne olabileceği konusunda tahminlerde bulunabilirler.

Sadece o anda gördüklerine tepki veren basit bir refleks ajanın aksine, model tabanlı bir refleks ajan ileriyi düşünür ve geçmiş deneyimlerine göre eylemlerini uyarlar.

🔮 Örnek: Bir labirent oyununda model tabanlı bir ajanı düşünün. Bu ajan, önceden tanımlanmış navigasyon kurallarını körü körüne takip etmekle kalmaz, aynı zamanda iç modeline gizlice başvurarak labirentin düzenini ve hazinenin konumunu kafasında haritalandırır. Oyun ilerledikçe ve yeni ipuçları ortaya çıktıkça, ajan zihinsel haritasını günceller, yanlış dönüşlerden ve çıkmaz sokaklardan kaçınmaya ve hazineyi ele geçirmeye hazır hale gelir.

science Buddies aracılığıyla

2. Hedef tabanlı ajanlar

Hedef tabanlı bir ajan sadece çevresine tepki vermekle kalmaz, aynı zamanda belirli hedefleri gerçekleştirmek için de çalışır. Bu ajanlar, eylemlerinin olası sonuçlarını değerlendirir ve hedeflerine daha yakın olanı seçer.

⚙️ Çalışma mekanizması:Hedefinizi paylaştığınızda, bu akıllı ajanlar akıllı arama ve planlama algoritmaları kullanarak birden fazla olası alternatifi keşfeder. Her seçeneğin sonuçlarını analiz eder ve hedefinize en yakın sonuçları seçer.

Bu ajanlar, çevresel değişikliklere veya yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Beklenmedik bir durum ortaya çıkarsa, en iyi sonuca ulaşmak için yaklaşımını yeniden gözden geçirerek yoluna devam edebilir.

🔮 Örnek: Otonom araçlar, hedef tabanlı ajanların mükemmel bir örneğidir. Otonom bir araç, trafik koşulları, güvenlik önlemleri ve yol kuralları gibi çeşitli faktörleri dikkate alarak, sizi gideceğiniz yere sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için en iyi rotayı belirler!

adobe Stock aracılığıyla

3. Yarar tabanlı ajanlar

Fayda tabanlı ajanlar, eylemlerinin potansiyel sonuçlarını fayda fonksiyonlarına göre değerlendirerek kararlar alır. Bu yaklaşım, ajanların belirli bir hedefe ulaşmak yerine genel memnuniyeti en üst düzeye çıkaran eylemleri seçmelerini sağlar.

⚙️ Çalışma mekanizması: Bu ajanlar farklı çözümleri inceler ve karmaşık akıl yürütme algoritmaları kullanarak hangilerinin istediğinizle en uyumlu olduğunu belirler. Ardından, her bir sonucu tercihlerinize ne kadar uygun olduğuna göre puanlar ve en yüksek puanı alan sonucu seçer.

Yarar temelli ajanlar, özellikle farklı hedefler arasında denge kurarken veya ödünleşmeler yaparken karmaşık senaryoları yönetmede mükemmeldir.

🔮 Örnek: Favori destinasyonunuza bir seyahat planladığınızı hayal edin. Bir yardımcı program tabanlı ajan, uygun fiyat veya minimum seyahat süresi gibi önceliklerinize uygun uçuşları bulmanıza yardımcı olabilir.

pinterest aracılığıyla

Özetlemek gerekirse, tüm ajanları yan yana daha yakından inceleyelim 👇

Ajan Çalışma modeli En uygun Basit refleks ajanlar Mevcut durum + koşul eylem kuralları Tamamen gözlemlenebilir ortamlar Model tabanlı refleks ajanlar Mevcut durum + iç model Kısmen gözlemlenebilir ortamlar Hedef tabanlı ajanlar Verileri analiz etmek ve eylemleri belirlemek için arama ve planlama algoritmaları Belirli bir hedefe ulaşmak Yarar tabanlı ajanlar Karmaşık akıl yürütme algoritmaları en iyi çözümü belirler Optimize edilmiş sonuçlarla belirli sonuçlara ulaşın

Basit bir refleks ajanı nasıl işler?

Basit bir refleks ajanı, çevreden bilgi alarak, bu bilgiyi işleyerek ve belirli bir görevi tamamlamak için harekete geçerek işler.

Genellikle, süreç aşağıdaki adımları içerir:

researchGate aracılığıyla

Algılama: Basit refleks ajanı, sensörler aracılığıyla çevresinden bilgi almaya başlar. Bu bilgiler, oda sıcaklığı, ışık veya karanlık miktarı veya algıladığı herhangi bir hareket gibi şeyler olabilir

Bilgi işleme: Ardından, ajan bu bilgileri anlamlandırmak için işler. Verileri düzenler, anahtar ayrıntıları çıkarır ve daha sonra karar vermesine yardımcı olmak için durumun içsel bir anlayışını veya "haritasını" oluşturur

Koşul kontrolü: Artık ajan, bir sonraki adımda ne yapılacağını belirlemek için algılanan zekayı önceden bildiği bir dizi kurala göre kontrol eder. Bu, mevcut durum için doğru hamleyi bulmak için bir oyun kitabına bakmak gibidir

Eylem: Aldığı duyusal bilgiler ile bir kuralın koşulu arasında bir eşleşme olduğunda, ajan hedefine ulaşmak için eylem sürecini programlar. Bu karar ve eylem süreci, HVAC sistemlerini açma veya kapatma, yanıtlar oluşturma veya hatta bir görevi tamamlamak için metinleri düzeltme gibi işlemleri ifade eder

📋 Not: Bu süreçler ve adımlar, basit bir refleks ajanı kullandığınız ortama göre biraz farklılık gösterebilir.

AI'da Basit Refleks Ajanların Uygulamaları

AI'da basit bir refleks ajanı, sıradan görevleri otomatikleştirmek için farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

İşte bunun bazı tipik uygulamaları:

1. Otomasyon ve karar vermede kullanın

Bu ajanlar, proje yönetiminde son derece kullanışlıdır. E-posta gönderme, toplantı planlama ve iş atama gibi görevleri otomatikleştirirler

Proje yönetiminin ötesinde, sistemi izler, eşikler aşıldığında uyarıları tetikler ve tutarlı kararlar alınmasını sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırır.

🔮 Gerçek Zamanlı Uygulama: Örneğin akıllı takvimleri ele alalım. Takviminize otomatik olarak görevler eklemek ve ekip arkadaşlarınızla bire bir görüşmeler planlamak için kurallar belirleyin. Bu şekilde, bağlam değiştirmeyi önlemek ve daha verimli olmak için zaman yönetimi için AI'yı kullanabilirsiniz.

instructable aracılığıyla

2. Termostat sistemlerinde ve akıllı ajanlarda rol

Termostat sistemlerinde, basit bir refleks ajanı, sıcaklık değişiklikleri gibi mevcut çevre koşullarına tepki verir ve istenen durumu korumak için önceden tanımlanmış eylemleri gerçekleştirir. Bu sistemler, ajan kendi kurallarına göre otomatik olarak çalıştığı için genellikle sürekli insan gözetimi olmadan fonksiyon görür.

🔮Gerçek Zamanlı Uygulama: 70°F'ye ayarlanmış bir ev termostatı, oda sıcaklığı bu sıcaklığın altına düştüğünde ısıtıcıyı açar ve istenen sıcaklığa ulaşıldığında kapatır.

pCMag aracılığıyla

3. Robotlar ve otomatik planlama ve çizelgeleme

Robotik ve otomatik planlamada, bu ajanlar sensörler aracılığıyla ortamı izler. Girişleri kurallarıyla eşleştirerek duyularına göre anında bir eylem kararını verir.

Bu robotlar, temizlik, servis, parça montajı, sıralama ve mal teslimi gibi görevleri yerine getirmek için imalat, perakende, gıda, tarım ve sağlık gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.

🔮 Gerçek Zamanlı Uygulama: Bir depo robotu, doğru barkodu algıladığında raftan öğeleri alabilir.

nMBTC aracılığıyla

Ayrıca okuyun: Kurumsal Takımlar için 28 AI Kullanım Örneği ve Uygulaması

Basit Refleks Aracıların Zorlukları

Basit refleks ajanlar, basit ve kontrollü ortamlarda iyi işler, ancak sabit bir performans standardına ve önemli sınırlamalara sahiptir:

Minimum zeka: Basit refleks ajanlar yalnızca mevcut algılara ve sabit kurallara dayandıkları için, çevresel değişikliklere veya yeni eylemlere otomatik olarak uyum sağlamazlar. Sınırlı zekalarını telafi etmek için bu ajanları yeni ve bilgilendirici deneyimlerle açıkça programlamanız gerekir

Geçmiş deneyimlerin hafızası yoktur: Yüksek seviyeli ajanlar ve Yüksek seviyeli ajanlar ve karar verme için kullanılan diğer AI araçlarının işleyişinin aksine, basit refleks ajanlar algılama geçmişinin hafızasına sahip değildir ve zaman içinde performanslarını iyileştirmek için öğrenme yetenekleri yoktur. Sonuç olarak, bu ajanlar temel bilgiye sahip dinamik veya karmaşık sorunlarda bilinçli seçimler yapamazlar

Tamamen gözlemlenebilir ortamlar gerektirir: Bu düşük refleksli ajanlar, ortam tamamen gözlemlenebilir olduğunda basit eylemler gerçekleştirir. Ortam kısmen gözlemlenebilir olduğunda, AI ajanı doğru kararları veremez

Bu sorunlar nedeniyle, düşük seviyeli ajanlar basit görevler için en uygun olanlardır. Bu durum, herkesin zaman kazanmak ve günlük hayattaki karmaşık görevleri yerine getirmek için AI'yı kullanabilmesi için AI sistemlerinde uyarlanabilirliğin gerekliliğini vurgulamaktadır.

Basit Refleks Ajanlara Daha Akıllı Bir Alternatif Olan Yapay Zekayı Kullanın

Basit bir refleks ajanı belirli eylemleri gerçekleştirmenize yardımcı olsa da, belirli görevler veya dinamik ortamlar için kullanamazsınız.

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ClickUp, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve yapay zeka ile desteklenir. Sizin gibi bilgi çalışanlarının işbirliğini geliştirmesi, iş yükünü yönetmesi ve takım verimliliğini artırması için tek bir platformda tasarlanmıştır.

Yerleşik akıllı ajan ClickUp Brain, ş Akışınızı nasıl basitleştirebilir?

💜 Koşul-eylem kurallarının ötesinde

ClickUp Brain, temel "eğer-o zaman" kurallarına bağlı kalmak yerine, makine öğrenimi ve doğal dil işleme (NLP) gibi gelişmiş AI teknolojilerini kullanarak en karmaşık ortamları bile zahmetsizce yönetir.

AI'yı kullanarak herhangi bir görevi otomatikleştirebilir, benzersiz içgörüler elde edebilir ve daha iyi sonuçları daha hızlı elde edebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp Brain toplantılarınızı özetler, transkriptler oluşturur, raporlar ve gösterge panelleri oluşturur ve e-posta yanıtları ile proje özetlerini saniyeler içinde hazırlar.

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💜 Bağlamsal bellek ve uyarlanabilirlik

Basit bir refleks ajanı, daha fazla uyum sağlayamadığı için basit görevler için idealdir. Sadece mevcut duruma odaklanır, bu nedenle karmaşık iş akışlarını yönetemez veya gereksinimleri değiştiremez.

Projenizle ilgili her şeyi ClickUp Brain'e sorun ve anında bilgi alın

ClickUp Brain, bu boşluğu doldurur. Bağlamsal hafızayı kullanarak eldeki görevi ve iş akışını anlar. Girişlerinizden öğrenir, ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve kişiselleştirilmiş çözümler sunar.

Brain'e görevleriniz, belgeleriniz veya takımınız hakkında her şeyi sorabilirsiniz. Ardından, sohbetlerden ve çalışma alanınızdan (Google Drive, Figma, Salesforce ve daha fazlası) verileri analiz ederek ihtiyacınız olan bilgileri size sunar.

💡Pro İpucu: [proje] için görev dağılım yol haritası oluşturun ve her takım üyesinin sorumluluklarını belirleyin. Görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için beceri setlerini, deneyim düzeylerini ve olası eğitim ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun komutunu kullanarak kaynak tahsisi için ayrıntılı bir yol haritası oluşturun ve projeleri başarıyla tamamlayın.

💜Verimliliği artırmak için AI destekli içgörüler

Şu soruyu sorduğunuzu hayal edin: "Uygulama lansmanı için tasarım görevinde kim çalışıyor?" Reflex ajanı, bu senaryo için açıkça programlanmadıkça sorgunuzu anlamayabilir.

ClickUp Brain ise AI Bilgi Yöneticisini kullanarak görevlerinize, belgelerinize ve takımlarınıza derinlemesine dalarak size kesin cevaplar sunar. AI destekli proje yönetiminden bahsedin!

Takım verimliliği ve ilerleme hakkında kapsamlı bir kılavuz için ClickUp Brain'i kullanın

Kelimenin tam anlamıyla, AI'yı iş istasyonunuza entegre eder. İşte bir bakış:

Proje özeti mi ihtiyacınız var? Saniyeler içinde tamamlandı

Bir görev sahibi veya son teslim tarihi mi arıyorsunuz? Sormanız yeterlidir, size cevap verir

Büyük görevleri adımlara bölmek mi? Bu da yapılacaklar arasında

💜 Akıllı iş akışı otomasyonu

Proje yöneticisi olmak, aynı anda yüzlerce işi birden yürütmek, büyük görevleri yönetmek, arka arkaya toplantılara katılmak ve bitmek bilmeyen yapılacaklar listelerini tamamlamaya çalışmak anlamına gelir.

Ancak, büyük resme odaklanıp daha fazlasını başarmak harika olmaz mıydı? ClickUp Otomasyonları tam da bunu sizin için yapar!

ClickUp Otomasyonunu kullanarak yinelenen görevleri otomatikleştirin ve zamandan tasarruf edin

Görevleri otomatikleştirmek için bunu nasıl kullanabileceğinizi görelim:

Görevleri zahmetsizce halledin : E-postaları görevlere dönüştürmek, takımınıza iş atamak ve öncelikler değiştiğinde görevleri yeniden dağıtmak gibi yinelenen görevleri otomatikleştirin

Takımlar arasında sorunsuz geçişler : Görev devrini otomatik olarak tetikleyen kurallar belirleyin. Örneğin, bir kod tamamlandığında, ClickUp Otomasyon görevi test takımına aktararak hataları kontrol etmesini sağlar; manuel müdahaleye gerek kalmaz

Son teslim tarihlerini kaçırmayın: Unutmayı unutun! Son teslim tarihleri yaklaştığında otomatik güncellemeler ve hatırlatıcılar alın, böylece görevleri sorunsuz bir şekilde zamanında tamamlayabilirsiniz

💡Pro İpucu: ClickUp Otomasyonlarını ClickUp Brain ile entegre edin ve özel otomasyonlar oluşturun! Brain'e bir takım arkadaşınızla konuşur gibi otomatikleştirmek istediğinizi söyleyin, gerisini o halletsin. Tetikleyiciler, eylemler ve tüm kurulum? Saniyeler içinde sizin için tamamlanır.

AI otomasyon oluşturucu ile özel otomasyonlar oluşturun ve iş akışlarını anında yapılandırın

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin — CEMEX'in iş akışını nasıl otomatikleştirdiğimizi ve her hafta saatlerce süren çabadan nasıl tasarruf ettiğimizi buradan öğrenin 👇

🏷️ Vaka Çalışması: Küresel bir çimento üreticisi ve tedarikçisi olan CEMEX, manuel işlerle uğraşıyordu ve operasyonlarını ölçeklendirmek için hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyaç duyuyordu. ClickUp, CEMEX'in proje alım süreci gibi görevleri otomatikleştirerek takımların daha hızlı işe koyulmasını sağladı. Sonuç? Pazara sunma süresinde %15 azalma

Proje devri saatlerden saniyelere

"Harika bir deneyim oldu, çünkü tüm takım günlük görevlerini ClickUp'ta takip ediyor. * "Otomasyonlardan önce, bir metin yazarı bir görevi tamamladığında, metnin hazır olduğunu komuta zincirine manuel olarak bildirmemiz gerekiyordu. Bu 36 saat sürebiliyordu."

"Harika bir deneyim oldu, çünkü tüm takım günlük görevlerini ClickUp'ta takip ediyor. "Otomasyonlardan önce, bir metin yazarı bir görevi tamamladığında, metnin hazır olduğunu komut zincirine manuel olarak iletmek zorundaydık. Bu 36 saat sürebilirdi."

💜 Dinamik ve işbirliğine dayalı ortamları destekleme

ClickUp Brain, takımların daha iyi birlikte çalışmasına yardımcı olmaya odaklanmıştır. Komutlara tepki vermek yerine, takımınızın dinamikleriyle birlikte çalışarak esnek bir ortam yaratır.

ClickUp Brain'i kullanarak takımın uygunluğu, ilerleme raporları ve iş yükü hakkında anında bilgi edinin

Yapılabileceklerin tümü şunlardır:

İletişim sorunlarını çözün : Uzaktan çalışan bir takımın parçasıysanız, yanlış anlaşılmalar projeleri kolayca rayından çıkarabilir. ClickUp Brain, potansiyel darboğazları sorun haline gelmeden önce tespit eder ve işaretler

Takım çalışmasını optimize edin : Takımınızın programlarını, tercih ettiği iletişim kanallarını ve hatta saat dilimlerini analiz ederek doğru cevapları haritalandırır

Proje güncellemelerini kolaylaştırın: Brain, dönüm noktası uyarılarını otomatikleştirir, ilerlemeyi izler ve her güncellemenin doğru zamanda doğru kişilere ulaşmasını sağlar

Sonuç? Artık gecikmeler ve karışıklıklar yok, sadece sorunsuz bir günlük ekip çalışması var.

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Bazen, temel verimlilik yazılımlarından daha fazlasına ihtiyacınız olur. İş için her şeyi içeren uygulama, yani ClickUp, bu iş için hazır!

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