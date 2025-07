Not Alma için En İyi 10 NotebookLM Alternatifi

NotebookLM ideal bir dijital not defteri gibi görünebilir, ancak eksiklikleri bazen ekstra iş ve zaman kaybına neden olabilir. Bu zorluklarla karşılaştıysanız, not almayı daha verimli ve sorunsuz hale getiren alternatifleri keşfetmenin tam zamanı olabilir.

Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, popüler not uygulamalarından gelişmiş AI destekli araçlara kadar en iyi NotebookLM alternatiflerini seçtik. ✅

NotebookLM alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

NotebookLM'ye alternatif bir not alma yazılımı seçerken, verimliliğinizi artırmanıza ve notlarınızı daha iyi düzenlemenize yardımcı olacak birkaç faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu özellikler şunları içerir:

✅ Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay ve sezgisel bir arayüze sahip bir not alma yazılımı seçin, böylece alışmak için sınırlı zaman harcayın ve ofis işlerinden annenizin elmalı turta tarifine kadar her şeyi kolayca not alın

✅ Düzenleme kolaylığı: Etiketleme, etiketleme ve klasör seçenekleri gibi notları düzenleme seçenekleri içeren bir NotebookLM alternatifi seçin

✅ İşbirliği özellikleri: Bilgi yönetim sisteminiz haline getirecek özelliklere sahip bir not alma uygulaması seçin. Bu özellikler arasında takım üyeleriyle işbirliği yapma, notları diğerleriyle senkronize etme ve belgeleri paylaşma yer alır

✅ Diğer uygulamalarla entegrasyon: Notlarınızı ve tüm fikirlerinizi içe aktarabilmeniz için cihazlarınızla ve belge yönetimi yazılımı veya verimlilik uygulaması gibi diğer platformlarla mükemmel senkronizasyon sağlayan bir NotebookLM alternatifini tercih edin

✅ AI ve otomasyon: AI ile desteklenen ve yapışkan notları özetleme, eylem öğeleri oluşturma ve hatta sesli notları metne dönüştürme gibi işlemleri basitleştiren bir NotebookLM alternatifi tercih edin

🔎 Biliyor muydunuz? Bilgisayarlar için geliştirilen ilk not alma uygulaması, Microsoft tarafından 1983 yılında MS-DOS işletim sistemi için piyasaya sürülen Windows Not Defteri'dir.

En İyi 10 NotebookLM Alternatifi

Mükemmel not alma stratejilerini kullanmak, verimliliğinizi artırmanıza, toplantıları verimli bir şekilde organize etmenize ve fikirlerinizin her zaman hayata geçirilmesini sağlamanıza yardımcı olur.

Size bu konuda yardımcı olmak için, NotebookLM'nin yerini kolayca alabilecek en iyi not alma uygulamalarının bir listesini hazırladık ve hassas notları korumak ve aranabilir notlar oluşturmak için gelişmiş AI özellikleriyle bir adım daha ileri gittik.

1. ClickUp (AI destekli not alma ve belge yönetimi için en iyisi)

ClickUp, iş için gerçekten her şeyi içeren bir uygulamadır ve basit not almaktan çok daha fazlasını sunar. AI yetenekleri, proje yönetimi, görev otomasyonu ve takım işbirliğini geliştirerek görevler, projeler ve işbirliği için merkezi bir hub haline getirir.

Örneğin, ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, tüm sanal toplantılarınızı sizin için otomatik olarak yazıya döker ve özetler. Daha da iyisi? Bunları hemen eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmenize yardımcı olur, böylece toplantı tutanaklarını özenle hazırlamanıza veya eylem öğelerini takip etmenize gerek kalmaz.

ClickUp'ın proje yönetimi özellikleri, AI'nın otomasyon ve analitik özellikleriyle birleştiğinde, belge yönetimi çabalarını verimli bir şekilde koordine etmenizi sağlar. Buna karşılık, NotebookLM'nin not odaklı yaklaşımı, işbirliğine dayalı projeler için yetersiz kalabilir.

ClickUp'ın gelişmiş AI asistanı ClickUp Brain, işleri bir adım daha ileriye taşır. Sesli notları dışa aktarmak, sınav hazırlık notlarınızı sıralamak, araştırma notlarınız için özetler oluşturmak ve hatta el yazısı notları veya yapışkan notları zengin notlara dönüştürmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, birden fazla notu birleştirmek, eyleme geçirilebilir görevler oluşturmak ve hatta e-postalar, görev açıklamaları veya belgeler için yüksek kaliteli içerik yazmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin Notları özetleyin, yeni içerikler oluşturun ve ClickUp Brain ile doğru cevapları bulun

ClickUp'ın görev atamaları, yorumlar ve gerçek zamanlı güncellemeler gibi gelişmiş paylaşım ve izin seçenekleriyle, takımlar belgeleri gerçek zamanlı olarak hızlı bir şekilde inceleyebilir, yorumlayabilir ve güncelleyebilir.

Diğer kişileri yorumlarla etiketleyin, onlara eylem öğeleri atayın ve metni izlenebilir görevlere dönüştürerek ClickUp Belgeler ile fikirlerinizi takip edin

NotebookLM'nin potansiyel olarak silo yaklaşımından farklı olarak, ClickUp iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olur. ClickUp Notepad, görevlere, projelere ve belgelere kolayca bağlanabilen, fikirleri yakalamak için kişisel bir not defteridir.

Clickup Notepad ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin

Dahası, entegrasyon yetenekleri ile ClickUp birçok üçüncü taraf uygulamaya bağlanır ve esnek işbirliği seçenekleri sunarak takımların tek bir merkezi çalışma alanında dosyaları yönetmesini, kaynakları paylaşmasını ve yorum eklemesini kolaylaştırır.

İş akışlarını kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek isteyen kuruluşlar için ClickUp cazip bir seçenek sunar. En iyi çözüm, not almaktan projeleri sorunsuz bir şekilde yürütmeye kadar her şeyi gerçekten yapabilmelidir. İşte ClickUp burada öne çıkıyor! Güçlü analitik, kolay not alma ve göz alıcı görselleştirmeleri bir araya getiren, tümü AI ile güçlendirilmiş çok yönlü bir platformdur.

.

Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

Notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Notları özetleyin, sesleri yazıya dökün, eylem öğeleri oluşturun ve hatta aracın gelişmiş AI özelliklerini kullanarak içerik oluşturun

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak işbirliğine dayalı bir çalışma alanında notlar veya belgeler tasarlayın, biçimlendirin ve paylaşın, böylece hiçbir not veya bilgi kaybolmaz

ClickUp Görev Etiketlerini kullanarak notlarınızı ve fikirlerinizi düzenli tutun, klasörleri, belgeleri ve wiki'leri iç içe geçmiş yapılarla bile özel olarak etiketleyin ve en üst düzeyde esneklik elde edin

Mobil uygulama veya tarayıcı içi seçenekle sorunsuz senkronizasyon sayesinde notlarınıza herhangi bir cihazdan erişin

Notlardan tamamlanana kadar her eylemin sorunsuz bir şekilde izlenmesini sağlamak için 1000'den fazla verimlilik aracı ve platformuyla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle ilk kez kullananlar için biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

2. Notion (Yapılandırılmış metin notları ve düzenleme için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, metin, resim, video, kod ve yer imleri dahil olmak üzere geniş bir içerik aralığını destekleyen güçlü bir not alma uygulamasıdır. Sezgisel tasarımı, öğeleri notlarınıza kolayca sürükleyip bırakmanıza veya ş Akışınızı kolaylaştırmak için eğik çizgi komutlarını kullanmanıza olanak tanır.

Toplantı notlarını düzenlemek, bir takım wiki oluşturmak veya projeleri yönetmek için Notion, kişisel ve profesyonel ihtiyaçlara uyacak şekilde yüksek derecede özelleştirme sağlar. Platform, işbirliği araçlarına ihtiyaç duyan takımlar arasında en yüksek puanı almıştır ve sorunsuz iletişim için gerçek zamanlı düzenleme, yorumlama ve paylaşımlı çalışma alanları sunar.

Ayrıca, tüm ihtiyaçlarınız için not alma şablonları elde etmenize yardımcı olacak güçlü bir topluluğa sahiptir — notlarınızı sıralayın, ruh hali panoları oluşturun veya hatta tüm belgelerinizi tek bir yerden sorunsuz bir şekilde yönetin.

Notion'un en iyi özellikleri

Son derece sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve ayrıntılı talimatlarla notlar, görevler ve projeler için çalışma alanları tasarlayın ve kişiselleştirin

Metin, resim, kod ve yer imleri dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini ekleyin ve düzenleyin

Sürükleyici bir yazma deneyimi, güçlü dijital not kartları ve gelişmiş bir AI asistanı ile dikkatinizin dağılmasını en aza indirin

Notion sınırlamaları

İnanılmaz esneklik sunsa da, organizasyon yapısı bazen karmaşık gelebilir

Rakiplere kıyasla sınırlı çevrimdışı işlevsellik

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Artı : Koltuk başına aylık 10 ABD doları

İş : Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Notion inanılmaz bir yazılımdır. Organizasyon/verimlilik/vb. konularda hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Ancak programın derinliği ve yetenekleri, genel verimlilikle biraz çelişen, kendine özgü bir öğrenme eğrisi yaratır.

Notion inanılmaz bir yazılımdır. Organizasyon/verimlilik/vb. konularda hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyi yapabilirsiniz. Ancak programın derinliği ve yetenekleri, genel verimlilikle biraz çelişen, kendine özgü bir öğrenme eğrisi yaratır.

3. Evernote (Cihazlar arası erişilebilirlik için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Notları yazmak ve senkronize etmek için bir başka harika araç olan Evernote, notlarını ve bilgi yönetimini optimize etmek isteyenlerin uzun süredir favorisi olmuştur.

Ayrıntılı proje taslakları oluşturmaktan içerik stratejileri hazırlamaya kadar, Evernote'un organizasyon araçları ve gelişmiş arama özellikleri iş akışınızı optimize etmenize yardımcı olur. Bu, bilgi aramak için harcanan zamanı azaltır ve bilgiye göre hareket etmek için harcanan zamanı artırır.

Temel özelliklerinin ötesinde, Evernote'un entegrasyon yetenekleri onu NotebookLM'ye harika bir alternatif haline getirir. Çeşitli üçüncü taraf uygulamaları destekler ve esnek işbirliği seçenekleri sunarak takımların tek bir merkezi çalışma alanında dosyaları yönetmesine, kaynakları paylaşmasına ve yorum eklemesine olanak tanır.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notlarınızı defterler ve yığınlar halinde düzenleyin, hızlı erişim ve daha iyi organizasyon için kategorilere ayırın ve etiketleyin

Fotoğrafları ve eskizleri bile içeren gelişmiş arama işlevini kullanarak el yazısı notları ve görüntüleri kolayca arayın

Araştırma makalelerini veya belgeleri yakalama veya içe aktarma özelliği dahil olmak üzere, daha sonra okumak üzere web sayfalarını ve makaleleri kaydedin veya kırpın

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yalnızca iki cihaz arasında senkronizasyona izin verir

Evernote, içerik özetleme veya otomatik düzenleme gibi gelişmiş AI özelliklerinden yoksundur

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Kişisel : 14,99 $/ay

Profesyonel : 17,99 $/ay

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Evernote puanları ve yorumları:

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Tüm cihazlarım arasında sorunsuz senkronizasyon özelliği. Toplantı sırasında telefonumda notlar alabilir ve daha sonra dizüstü bilgisayarımdan anında erişebilirim. Etiketleme sistemi ve not defterleri, her şeyi düzenlemeyi kolaylaştırır.

Tüm cihazlarım arasında sorunsuz senkronizasyon özelliği. Toplantı sırasında telefonumda notlar alabilir ve daha sonra dizüstü bilgisayarımdan anında erişebilirim. Etiketleme sistemi ve not defterleri, her şeyi düzenlemeyi kolaylaştırır.

4. Obsidian (Markdown notları ve fikirleri birbirine bağlamak için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, yerel depolama ve markdown dosyaları etrafında tasarlanmış bir not alma platformudur ve profesyonellere bilgi depoları üzerinde tam kontrol sağlar.

Obsidian, yalnızca bulut altyapısına ve özel arayüzlere güvenmek yerine, projelerinizle birlikte büyüyen ve gelişen özelleştirilmiş, çevrimdışı öncelikli bir çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. İster karmaşık fikirleri haritalandırıyor, ister araştırmaları yönetiyor veya ürün lansmanlarını planlıyor olun, platformun esnekliği ve yerel öncelikli yaklaşımı uzun vadeli istikrar ve gönül rahatlığı sağlar.

NotebookLM'nin ortamını kısıtlayıcı bulanlar için Obsidian, fikirlerin ve bilgilerin sadece depolanmadığı, aynı zamanda birbiriyle bağlantılı olduğu sezgisel bir çerçeve sunar. Bu çerçeve, notlarınız arasındaki ilişkileri bir bakışta görselleştirmenize ve anlamanıza olanak tanır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

İlgili notları birbirine bağlamak ve birbiriyle bağlantılı fikirlerden oluşan bir ağ oluşturmak için gelişmiş çift yönlü bağlantı özelliğinin gücünü kullanın

Kolay yapılandırma ve özelleştirme için notlarınızı Markdown kullanarak biçimlendirin

Özel bir geliştirici topluluğu tarafından sağlanan geniş bir aralıkta topluluk eklentileriyle Obsidian'ın işlevselliğini özelleştirin

Obsidian sınırlamaları

Obsidian, işbirliği düşünülerek tasarlanmadığından takım çalışması için daha az uygundur

Notları daha geleneksel biçimlere (PDF veya Word gibi) aktarmak zordur

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

Ticari : Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Senkronizasyon : Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Yayınla: Site başına aylık 10 $

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30'dan fazla yorum)

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı Artılar: Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu. Eksiler: Markdown tabanlı sözdizimine alışmak biraz zaman alıyor

Markdown notları için mükemmel not alma yazılımı Artılar: Not alma ve düzenleme için kullanımı kolay. Mac Notes'tan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu. Eksiler: Markdown tabanlı sözdizimine alışmak biraz zaman alıyor

5. Roam Research (Ağ bağlantılı not alma için en iyisi)

roam Research aracılığıyla

Roam Research, bilgi çalışanları, araştırmacılar ve yazarlar arasında sadık bir takipçi kitlesi kazanmış güçlü bir not alma aracıdır. Bilgileri statik klasörlere veya defterlere kategorize etmek yerine, fikirler arasındaki ilişkilere öncelik veren dinamik, birbirine bağlı bir not alma yaklaşımı sunar.

Bu araç, kullanıcıların birbirleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantılı notlar oluşturduğu ağ bağlantılı düşünceye odaklanarak benzersiz bir yaklaşım sergiliyor. Bu not alma yöntemi, doğrusal olmayan, birbiriyle bağlantılı bir yaklaşımı tercih eden kullanıcılar arasında özellikle popülerdir.

Böylece, NotebookLM'ye alternatif olarak Roam, düşünce ve iş akışlarınızı sınırlamak yerine, onlarla birlikte gelişen daha dinamik ve keşifsel bir not alma stili sunar.

Roam'un en iyi özellikleri

Satır içi referanslar kullanarak diğer notlardaki içeriği yinelemeden ekleyin

'da günlük notlar oluşturun ve bunları mevcut çerçevenize ekleyerek ilerlemenizi ve fikirlerinizi takip edin

Alt notlarda filtreler kullanarak birden fazla bölüm oluşturduktan sonra, birbiriyle bağlantılı fikirlerin bulunduğu büyük grafikleri hızla daraltın

Roam sınırlamaları

Roam'un benzersiz yapısı ve arayüzü, bazı alternatifler kadar sezgisel değildir

Roam esas olarak bulutta çalışır ve çevrimdışı erişim biraz sınırlıdır

Roam fiyatlandırması

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Believer: Beş yıl için 500 dolar

Roam puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

6. Afforai (Sezgisel AI not alma için en iyisi)

afforai aracılığıyla

Afforai, not alma ve bilgi yönetimi deneyiminizi geliştirmek için yapay zeka (AI) kullanan bir not alma uygulamasıdır. Platformun AI yetenekleri, otomatik not özetleri, multimedya içeriklerinden metin çıkarma ve bağlam farkında öneriler gibi akıllı özellikler sunar.

Afforai'yi farklı kılan, alışkanlıklarınızdan öğrenmesi ve projelerinizin akışına uyum sağlamasıdır. AI toplantı notu alıcı, notları hazırlamanıza, notları birbirine bağlamanıza ve insan hatası içermeyen tutanaklar oluşturmanıza yardımcı olur, bu da onu toplantılarınız veya beyin fırtınası oturumlarınız için ideal hale getirir.

NotebookLM'ye alternatif olarak Afforai'yi benimseyen profesyoneller, modern takımların bilgi toplama ve karar verme yöntemlerine uygun, ileri görüşlü bir çözüm elde ederler.

Afforai'nin en iyi özellikleri

Sorunsuz iş akışı uyumu için popüler proje yönetimi araçlarıyla entegrasyon

AI destekli özelliklerle görüntülerden, sesli notlardan ve videolardan bilgileri çıkarın ve analiz edin

Notlarınızı güncel tutun ve birden fazla cihazdan erişin

Afforai sınırlamaları

AI araçlarına daha fazla güvenilmesi, bazen daha az doğru kategorizasyonlara neden olabilir

Gelişmiş AI özellikleri, not yazmak için ilk kez kullanan kullanıcılar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

Afforai fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Öğrenci : 4,99 $/ay

Profesyonel : 9,99 $/ay

Sınırsız: 19,99 $/ay

Afforai puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (120+yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+yorum)

Eski e-kitapları ve PDF dosyalarını kullanın! Genel: Genel deneyimim harika oldu. İyi müşteri desteği, kurulumu ve kullanımı kolay, araştırma asistanı aracı olması çok yararlı.

Eski e-kitapları ve PDF dosyalarını kullanın! Genel: Genel deneyimim harika oldu. İyi müşteri desteği, kurulumu ve kullanımı kolay, araştırma asistanı aracı olması çok yararlı.

7. Tana (Gelişmiş bilgi yapılandırma için en iyisi)

tana aracılığıyla

Süper notlar uygulaması olarak tanıtılan Tana, profesyonellerin bilgilerini nasıl yakaladıkları, bağladıkları ve sınıflandırdıkları konusunda yeni bir bakış açısı sunan yeni nesil bir not alma uygulamasıdır.

Tana, projelerinizin karmaşıklığına ve nüanslarına uyacak şekilde şekillendirebileceğiniz esnek bir bilgi ekosistemi görevi görür. Veri odaklı yapılara dayanan kendine özgü yaklaşımı, yapışkan notları depolamak ve senkronize etmekten daha fazlasına ihtiyaç duyanlar için NotebookLM'ye cazip bir alternatif haline getirir.

Bu yaklaşıma dayanan anahtar özelliklerden biri, yenilikçi bir "bloklar" ve "düğümler" kombinasyon sistemi kullanarak veri ilişkilerini görselleştirme yeteneğidir. Bu, araştırmacılar, içerik oluşturucular ve proje yöneticileri gibi karmaşık bilgileri işlemesi gereken kişiler için sezgisel, neredeyse zihin haritalama tarzında bir organizasyon sağlayarak mükemmel bir seçimdir.

Tana'nın en iyi özellikleri

İçeriği esnek, filtrelenebilir tablolar ve listeler halinde düzenleyerek yapılandırılmış veritabanlarıyla hızlı içgörü elde edin

Süper etiketlerle karmaşık bilgi sistemleri oluşturun ve bilgilerinizi yönetin

Şablonları, etiketleri ve not yapılarını özelleştirerek Tana'yı özel ihtiyaçlarınıza uyarlayın

Tana sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, esnek yapıyı ve gelişmiş özellikleri kavramakta zorlanabilir

Üçüncü taraf araçlarla daha az entegrasyon seçeneği, belirli profesyonel ayarlarda kullanışlılığını sınırlar

Tana fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: 1 $/ay

Takımlar: Özel

Tana puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Bir araştırma projesine başlamak, genellikle sizi engelleyen boş bir sayfa hissiyle sonuçlanabilir. Araştırma planı şablonları, işinizi başlangıçtan itibaren yönlendirerek ve bir zamanlar zorlu gelen işi düzenli ve kendinden emin bir başlangıca dönüştürerek bu sorunu ortadan kaldırır.

8. Mem. ai (Dinamik AI destekli notlar için en iyisi)

Mem.ai, geleneksel not alma basitliğini güçlü AI yetenekleriyle birleştiren yenilikçi bir not alma uygulamasıdır ve bu alanda en gelişmiş araçlardan biridir. Modern kullanıcılar için tasarlanan anahtar özelliği, notlarınızı otomatik olarak düzenler ve kategorilere ayırarak manuel etiketleme ve klasör yönetiminin zorluklarını azaltır.

AI algoritmalarına dayanan bu araç, kalıpları belirler, anahtar içgörüleri yeniden ortaya çıkarır ve bunlar alakalı hale geldiğinde sunar. Dahası, notlarınızı sadece saklamakla kalmaz, ihtiyaçlarınızı da tahmin eder. Mem. ai, siz çalışırken faizlerinizi, görevlerinizi ve önceliklerinizi sessizce geliştirir.

Mem. ai'nin en iyi özellikleri

Kullanım alışkanlıklarına göre notlarınızı kategorize eden ve manuel etiketleme ihtiyacını azaltan AI destekli özellikleri kullanarak notlarınızı daha yapılandırılmış bir şekilde saklayın

Notları ve fikirleri iş arkadaşlarınızla hızlıca paylaşın, ağır idari yük olmadan herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın.

Google Drive, Slack ve diğerleri gibi çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek tüm bilgilerinizi tek bir yerde toplayın

Mem. ai sınırlamaları

Mem. ai'nin uyarlanabilir sistemi, klasörleri ve doğrusal ana hatları tercih edenler için alışılmadık olabilir

Daha yeni bir uygulama olan Mem. ai, uzun süredir piyasada olan not alma uygulamalarında bulunan bazı gelişmiş deneyim ve özelliklerden yoksundur

Mem. ai fiyatlandırması

Mem : 14,99 $/ay

Mem Takımları: Özel Fiyatlandırma

Mem. ai puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. RemNote (Öğrenenler ve bilgiyi hatırlamak için en iyisi)

remNote aracılığıyla

RemNote, not alma sürecini sadece bilgi depolamadan ziyade uzun vadeli bir bilgi oluşturma sistemine dönüştürerek kendini diğerlerinden ayırır. Not almayı aralıklı tekrar ve flash kartlarla birleştiren RemNote, önemli bilgilerin unutulup kaybolmamasını sağlar. Böylece, düşüncelerinizle birlikte gelişen canlı bir fikir deposu oluşturmanızı teşvik eder.

NotebookLM'den farklı olarak RemNote, kavram bağlantıları, hiyerarşik organizasyon ve yerleşik öğrenme tekniklerine dayanan bir yaklaşımı benimser. Yeni fikirler ekledikçe, anahtar noktaları vurguladıkça veya karmaşık kavramları daha iyi anladıkça, RemNote'un çeşitli özellikleri her şeyin erişilebilir ve bağlam içinde kalmasını sağlar.

Bir araştırma projesinin ana hatlarını belirliyor, okuma materyallerini sentezliyor veya stratejik bir plan haritalandırıyor olun, RemNote profesyonellerin düzenli kalmasına ve anlayışlarını sürekli olarak geliştirip pekiştirmesine yardımcı olur.

RemNote'un en iyi özellikleri

Aktif öğrenme ve aralıklı tekrar için otomatik koçluk notları özelliğini kullanarak notlarınızı flash kartlara dönüştürün

Notlarınızı iç içe geçmiş bir biçimde hiyerarşik bir yapıya kavuşturarak, ilgili kavramları daha kolay yönetmenizi ve bunlara daha kolay başvurmanızı sağlayın

Tüm notlarınızı ve flash kartlarınızı tüm cihazlarda senkronize edin, böylece notlarınıza her yerden erişebilir ve çalışabilirsiniz

RemNote sınırlamaları

RemNote'un benzersiz not alma uygulaması ekosistemini ustalaşmak zaman alır

RemNote, üçüncü taraf uygulamalarla sınırlı entegrasyonlar sunar, bu da daha geniş bir teknoloji ekosistemine güvenen kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir

RemNote fiyatlandırması

Ücretsiz : 0

Pro : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

AI ile Pro: Kullanıcı başına aylık 20 $

RemNote puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Microsoft OneNote (Serbest formda not almak için en iyisi)

oneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, Microsoft ekosistemine entegre olanlar için NotebookLM'ye sağlam bir alternatiftir. Office 365 paketinin bir parçası olan OneNote, Word, Excel ve Outlook gibi diğer Microsoft uygulamalarıyla zahmetsizce entegre olur ve notların mevcut iş akışlarınızı doğal bir şekilde tamamladığı bir ortam oluşturur.

OneNote, not almayı baştan yaratmak yerine, profesyonellerin zaten etkili bulduğu özellikleri geliştirir: hiyerarşik bölümler, sezgisel not defterleri ve kolay ve esnek bir yapı sunan sayfa tabanlı düzenleme.

OneNote'un öne çıkan özelliklerinden biri, not oluşturma esnekliğidir. Yazmayı, el yazısı yazmayı veya belge eklemeyi tercih edin, uyarlanabilir tuval, katı biçimler veya kavramsal çerçeveler dayatmadan çeşitli giriş yöntemlerini barındırır. Dokunmatik cihazlarda notlar çizme veya açıklama ekleme özelliği, fikirlerini eskizle çizmeyi veya kalem tabanlı girişi kullanmayı tercih eden kullanıcılar için ekstra bir kolaylık katar.

Microsoft OneNote'un en iyi özellikleri

Tüm notlarınızı Windows, macOS, iOS ve Android arasında senkronize edin, böylece notlarınıza herhangi bir cihazdan erişebilirsiniz

Notları defterler, bölümler ve sayfalara düzenleyerek net bir yapı ve kolay gezinme sağlayın

OneNote, hızlı erişim için görüntülerden metinleri çıkarırken tüm gömülü görselleri arar

Microsoft OneNote sınırlamaları

OneNote, bazı yeni araçların sağladığı AI destekli içgörülerden yoksundur

OneNote'un işbirliği özellikleri, diğer not alma araçlarında bulunanlar kadar sağlam veya sezgisel değildir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğine dahildir, yıllık 69,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft OneNote derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.700+ yorum)

OneNote'u neredeyse 3 yıldır kullanıyorum. Temel olarak, günlük görevlerimizi izlemek ve yapılacaklar listemizi yönetmek için çok iyi. Birden fazla bölüm oluşturabilir ve her bölümün altında birden fazla sayfa oluşturabiliriz. Metni farklı renklerle vurgulamak, resimleri eklemek ve daha pek çok özellik var. Genel olarak iyi. Bu aracı çok sık kullanıyorum, yani neredeyse her gün, çünkü yapılacaklar listemi burada yönetiyorum.

OneNote'u neredeyse 3 yıldır kullanıyorum. Temel olarak, günlük görevlerimizi izlemek ve yapılacaklar listemizi yönetmek için çok iyi. Birden fazla bölüm oluşturabilir ve her bölümün altında birden fazla sayfa oluşturabiliriz. Metni farklı renklerle vurgulamak, resimleri eklemek ve daha pek çok özellik var. Genel olarak iyi. Bu aracı çok sık kullanıyorum, yani neredeyse her gün, çünkü yapılacaklar listemi burada yönetiyorum.

En iyi NotebookLM alternatifi mi? ClickUp!

Not alma söz konusu olduğunda, herkesin kendine özgü tercihleri vardır; bazıları basitlik isterken, diğerleri gelişmiş işbirliği ve düzenleme araçlarına ihtiyaç duyar.

Keşfedilen uygulamalar, özelleştirilebilir çalışma alanlarından AI destekli not transkripsiyonuna kadar değer katar. Ancak not alma, görev yönetimi ve takım işbirliğinin en iyi kombinasyonunu arıyorsanız, ClickUp iş için her şeyi içeren bir uygulama olarak öne çıkar. ✅

ClickUp sadece not almakla ilgili değildir; verimliliğinizi bir üst seviyeye taşımakla ilgilidir. Belgeler, Not Defteri, Beyin ve kapsamlı proje yönetimi araçlarıyla ClickUp, tüm notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir sorunsuz deneyimde bir araya getirir.

Not almanızı daha akıllı hale getirmeye hazır mısınız?

ClickUp'ı bugün deneyin ve notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir yerde nasıl dönüştürebileceğini ve bir araya getirebileceğini görün! 🌻