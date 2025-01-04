aI ile çalışan en iyi 10 özet oluşturucu

Hiç gece yarısı 30 sayfalık bir rapora bakıp, neden her satırın "Yılın En Uzun Cümlesi" yarışmasına katılmış gibi olduğunu merak ederek takılıp kaldınız mı?
İnanın bana, ben de aynı şeyi yaşadım. İşte o zaman AI destekli özet oluşturucuları keşfetmeye başladım.
ClickUp'taki takımım ve ben, bu AI özet oluşturucuları haftalarca test ettik ve raporlardan blog yazılarından akademik makalelere kadar her şeyi denedik.
İşte zaman ayırmaya değer en iyi 10 AI özet oluşturucuyu içeren dürüst ve samimi bir özet.
⏰ 60 Saniyelik Özet
İşte bugün mevcut en iyi 10 AI özet oluşturucunun listesi.
- ClickUp (AI destekli özetleme ve belge yönetimi için en iyisi)
- Notta (En iyi toplantı transkripsiyon ve çevrimiçi metin özetleme aracı)
- Hypotenuse AI (Pazarlama için en iyi anahtar kelime açısından zengin özet oluşturucu)
- Semrush AI Summarizer (En iyi ücretsiz SEO dostu AI özetleme aracı)
- QuillBot (Profesyoneller için en iyi AI destekli paragraf yazma ve yazma aracı)
- Anyword (En iyi AI destekli pazarlama metni oluşturucu)
- AI Summarizer (Kısa metin özetleme için en iyisi)
- Jasper AI (İşletmeler için en iyi özet oluşturucu)
- Herhangi bir özet (Herhangi bir belge için en iyi hızlı AI özet oluşturucu)
- Wordtune (YouTube videoları için oluşturulan en iyi AI özetleri)
Bir AI Metin Özetleyicide Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İdeal özetleme aracı, iş akışınızla uyumlu olmalı, karmaşık içerikleri işleyebilmeli ve doğru ve anlamlı özetler sunmalıdır.
Dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:
- Doğruluk ve alaka: AI özet oluşturucunun bağlamı kaybetmeden veya önemli ayrıntıları atlamadan anahtar noktaları çıkardığından emin olun
- Özelleştirilebilirlik: Hedef kitlenize veya amacınıza göre özetin uzunluğunu, tonunu veya odak noktasını ayarlayabileceğiniz özetleme aracı seçeneklerini arayın
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüz ve Word veya Slack gibi araçlarla sorunsuz entegrasyonu önceliklendirin
- İçerik çok yönlülüğü: Makaleleri özetlemek için PDF, e-posta ve transkriptler dahil olmak üzere çeşitli biçimleri işleyen bir özet oluşturucu seçin
- Hız ve ölçeklenebilirlik: Özet oluşturma aracının, özellikle hızlı tempolu ortamlarda büyük hacimli içerikleri hızlı bir şekilde işleyebildiğinden emin olun
- Veri güvenliği: Hassas bilgileri korumak için güçlü gizlilik politikaları ve şifreleme özelliğine sahip bir AI özetleme aracı tercih edin
- Maliyet ve ROI: Özellikle kurumsal düzeyde bir özetleme aracı için, kazanılan zamanın maliyeti haklı çıkardığını değerlendirin
💡 Profesyonel İpucu: Bir AI özetleyiciye karar vermeden önce, ihtiyaçlarınızla ilgili çeşitli içerik türleriyle performansını test edin. Birçok araç ücretsiz deneme sürümü sunar. Bu fırsatı değerlendirerek doğruluk, hız ve özelleştirilebilirliği ilk elden deneyimleyin.
Günümüzün en iyi 10 AI özet oluşturucu
Artık bir AI metin özetleyicide nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, bu kriterleri karşılayan en iyi 10 seçeneği inceleyelim:
1. ClickUp (AI destekli özetleme ve belge yönetimi için en iyisi)
ClickUp'ı öncelikle bir proje yönetimi ve verimlilik aracı olarak tanıyanlar için, ClickUp'ın bir AI özetleme aracı olarak da harika işler çıkardığını söylemek isterim.
ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'i kullanarak mükemmel özetler oluşturmak için yapmanız gerekenler.
ClickUp Brain
ClickUp Brain, takımların ve bireylerin bilgileri işlemelerine, kararlar almalarına ve iş akışlarını daha verimli yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir yazma aracı ve yapay zeka asistanıdır.
Doğal dil işlemeyi temel alan bu araç, içeriği kolayca analiz edebilir, özetler oluşturabilir, anahtar bilgileri çıkarabilir ve hatta görevlerinize ve belgelerinize göre uygulanabilir adımlar önerebilir.
Örneğin, uzun ve ayrıntılı 15 sayfalık bir durum raporunu ClickUp'ın AI Writer for Work'e girdim ve belirsiz sonuçlar bekliyordum. Bunun yerine, bir sonraki adımlar için öneriler içeren net ve eyleme geçirilebilir bir özet aldım. Bu sadece zaman kazanmamı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bana son derece net bir görünüm sağladı.
💡 Profesyonel İpucu: Bu AI özelliklerini kullanmakla ilgileniyorsanız, özet ve güncelleme oluşturma konusunda bu yararlı kılavuza göz atın.
ClickUp Belgeleri
Daha önce, fantastik ama dağınık notlarla sonuçlanan sonsuz beyin fırtınası oturumlarıyla tanınan bir takımla çalışıyordum. ClickUp Docs bu konuda yardımcı oldu.
ClickUp içindeki işbirliğine dayalı bir belge aracıdır ve takımların içeriği gerçek zamanlı olarak taslak haline getirmeleri, düzenlemeleri ve paylaşmaları için tasarlanmıştır. Teklif taslakları hazırlamak, takım wiki'lerini yönetmek ve toplantı tutanaklarını düzenlemek artık çok daha kolay.
Burada benzersiz olan sadece işbirliği içinde yazabilmeniz değil (bunu yapan birçok araç var!); AI'nın belgelerinizde aktif olarak çalışmasıdır. Takım brainstorming notlarından oluşan 12 sayfa attım ve geriye odaklanmış, eyleme geçirilebilir bir genel bakış geldi.
Ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu deneyimi yaşayan tek kişi ben değilim. EdgeTech CEO'su Michael Holt şöyle diyor:
ClickUp'ın işbirliği üzerindeki etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren belge aracını kullanarak bir içerik deposu oluşturup sürdürebildik.
ClickUp'ın işbirliği üzerindeki etkisini en son, bir ürün lansmanı için içerik planı üzerinde çalışırken takdir ettik. Hiyerarşik yapı, işbirliğine dayalı düzenleme ve güçlü gömme özellikleri içeren belge aracını kullanarak bir içerik deposu oluşturup sürdürebildik.
ClickUp'ı diğerlerinden ayıran, sadece en iyi ClickUp Brain özellikleri veya ClickUp Docs'un paylaşım ve düzenleme yetenekleri değil, her şeyi ne kadar sorunsuz bir şekilde birbirine bağladığıdır. Belgeler doğrudan görevlere bağlı olduğundan hiçbir şey kaçmaz.
👀 Hızlı İpucu: ClickUp, multimedya merkeziniz olarak işlev görebilir! Görevlere kayıtlar, resimler ve hatta sunumların tamamını ekleyebilirsiniz. ClickUp sadece bir özetleme aracı değildir; her türlü bilgiyi eyleme geçirilebilir hale getiren eksiksiz bir ekosistemdir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Brain ile uzun raporları ve toplantıları kısa ve eyleme geçirilebilir içgörülere özetleyin
- Pazarlama, satış ve proje yönetimi gibi sektörlerle ilgili özetler oluşturmak için role özel komut istemlerini ve şablonları özelleştirin
- Özetlerden madde madde eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin, netlik ve yönlendirme sağlamak için sonraki adımları önerin
- Uzun makaleleri özetler halinde doğrudan görevlere entegre edin, iş akışını iyileştirin ve kritik eylem öğelerinin kaçırılmamasını sağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı AI özelliklerinin kilidini açmak için ücretli bir plan gerekir
- ClickUp ekosistemine yeni başlayan kullanıcılar, sunulan özelliklerin sayısı nedeniyle bir öğrenme eğrisiyle karşılaşabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)
2. Notta (En iyi toplantı transkripsiyon ve çevrimiçi metin özetleme aracı)
Notta, özetlemeden daha fazlasını yapan bir AI özetleme aracıdır; tam donanımlı bir transkripsiyon ve verimlilik asistanıdır.
Bu özet oluşturucunun AI botu tarafından desteklenen canlı toplantı transkripsiyon özelliği, toplantı davet bağlantısını yapıştırarak gerçek zamanlı olarak transkriptler oluşturmanıza olanak tanır.
AI Notes (eski adıyla AI Summarizer) özelliği, doğrudan transkriptlerden kısa özetler oluşturma konusunda öne çıkıyor. Notta ayrıca 100'den fazla transkripsiyon dili ve çoklu dilde çeviri desteği sunuyor. Bu özellik, uluslararası meslektaşlarımla belgeler üzerinde işbirliği yaparken çok değerli olduğunu gördüm.
En iyi özellikler
- Zoom ve Google Meet gibi platformlarda toplantıların canlı transkripsiyonunu etkinleştirerek anahtar noktalara anında erişim sağlayın
- Dosyaları DOCX, PDF, SRT ve MP3 gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın
- Orijinal ve çevrilmiş metinleri yan yana görüntüleyin ve etkili diller arası işbirliğine katkıda bulunun
- Yoğun transkriptlerden önemli noktaları çıkararak toplantı sonrası dokümantasyon için zaman kazanın
Notta sınırlamaları
- Özetleme aracının performansı, sesin netliğine büyük ölçüde bağlıdır; gürültülü ortamlarda veya güçlü aksanlı konuşmacılarla zorluk yaşayabilir
- Transkripsiyon sonrası iyileştirmeler, dış kelime işlemcilere aktarılmasını gerektirir ve bu da ş akışını kesintiye uğratır
Notta fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 14,99 $/kullanıcı
- İş: Aylık 27,99 $/kullanıcı
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Notta puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100+ yorum)
- Capterra: Puanlama mevcut değil
3. Hypotenuse AI (Pazarlama için en iyi anahtar kelime açısından zengin özet oluşturucu)
Hypotenuse AI, anahtar kelimeleri entegre ederken beyaz sayfalar ve uzun blog makaleleri gibi yoğun içerikleri özetleyebilir. Ton ve stile göre özetleri özelleştirme yeteneği etkileyicidir.
Örneğin, bir müşteriye sunacağınız rapor için resmi bir proje özeti veya şirket içi beyin fırtınası için konuşma tarzında bir sürüm gerekiyorsa, Hypotenuse bu işi yapar. Bu, AI'yı dokümantasyon için kullanmak isteyen pazarlamacılar veya içerik stratejistleri için özellikle yararlıdır.
Hypotenuse AI'nın en iyi özellikleri
- Profesyonel, konuşma veya yaratıcı bağlamlara göre uyarlanmış çıktılar alın
- Sadece cümleleri çıkarmak yerine anahtar temaları bir araya getiren iyi yapılandırılmış özetler oluşturun
- Anahtar kelimeler içeren ürün açıklamaları veya kampanyaya hazır özetlerle e-ticaret ve pazarlamada mükemmelliğe ulaşın
Hypotenuse AI sınırlamaları
- Akademik veya teknik içerikli belgelerle uğraşmak, manuel yardım olmadan karmaşık ayrıntıları yakalayamamak
- İngilizce ile sınırlıdır, bu da çok dilli ortamlarda çalışan kullanıcıları uzaklaştırabilir
Hypotenuse AI fiyatlandırması
- Bireysel: Aylık 29 $/50.000 kelime
- Takımlar: Aylık 59 $/120.000 kelime
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Hypotenuse AI puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: Puanlama mevcut değil
4. Semrush AI Summarizer (En iyi ücretsiz SEO dostu AI özetleme aracı)
Bu AI özetleyici, Semrush ekosisteminin bir parçasıysanız sizin için biçilmiş kaftan. SEO raporlarını ve anahtar kelime analizlerini anlaşılır sunum bilgilerine sıkıştırmak için kullanın.
Bu özetleme aracının en güçlü yanlarından biri, Semrush'un geniş veritabanıyla entegrasyonudur. Örneğin, bir site denetimini özetlerken, AI sonuçları otomatik olarak bağlamsallaştırarak daha geniş SEO trendleriyle ilişkilendirir. Bu derinlikteki analiz, bağımsız özetleyicilerde bulmak zordur.
💡Profesyonel İpucu: Bu özetleyiciyi Anahtar Kelime Sihirbazı ile birlikte kullanarak ilgili anahtar kelimeleri keşfedin ve özetlerinizin alaka düzeyini artırın.
Semrush AI metin özetleyicinin en iyi özellikleri
- İçerik özetlerini anahtar kelime optimizasyonu ile uyumlu hale getirerek arama sıralamalarında daha iyi görünürlük sağlayın
- Özetlerin içinde, düşük performans gösteren anahtar kelimeleri hedeflemek gibi eyleme geçirilebilir sonraki adımları doğrudan alın
- AI metin özetleyicisini diğer Semrush araçlarıyla entegre ederek SEO uzmanları için birleşik bir iş akışı oluşturun
Semrush AI metin özetleyicinin sınırları
- SEO ve pazarlama için oldukça etkili, ancak yaratıcı, akademik veya teknik projeler için uygun değildir
- Daha büyük Semrush paketinin bir parçası olarak en iyi şekilde çalışır, bu da bağımsız özetleme çözümleri arayan kullanıcılar için pratik değildir
Semrush AI metin özetleyici fiyatlandırması
- Ücretsiz
Semrush AI metin özetleyici derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
5. QuillBot (Profesyoneller için en iyi AI destekli paragraf değiştirme ve yazma aracı)
QuillBot, hızlı, özlü özetler ve parafrazlama görevleri için idealdir. Araç, gerekli ayrıntı düzeyine bağlı olarak esneklik sağlayan iki özetleme modu sunar: Anahtar Cümleler ve Paragraf Modu.
QuillBot'u diğerlerinden ayıran özellik, uygun fiyatı ve çoklu görev yetenekleridir. Özetlemenin yanı sıra, gramer denetleyici, paragraf oluşturucu ve yazma asistanı olarak da fonksiyon görür, bu da onu çeşitli görevler arasında koşturan öğrenciler, yazarlar ve profesyoneller için ideal hale getirir.
QuillBot'un en iyi özellikleri
- Uzun belgelerin en etkili kısımlarını hızlıca belirlemek için Cümleleri Vurgula seçeneğini kullanın
- Araştırma iş akışınızı hızlandırmak için metinleri doğrudan web sayfalarından özetleyin
- Yazma sürecinizi daha verimli hale getirmek için yeniden ifade etme ve intihal algılama özelliklerine erişin
QuillBot sınırlamaları
- Ücretsiz kullanıcılar metin uzunluğu konusunda kısıtlamalarla karşılaşır, bu da daha uzun materyalleri işlemek için kullanışlılığını engeller
- Gelişmiş araçlarla karşılaştırıldığında, çıktı profesyonel veya yaratıcı uygulamalar için gerekli incelik ve mükemmellikten yoksundur
QuillBot fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Aylık 9,95 $/kullanıcı
QuillBot puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
6. Anyword (En iyi AI destekli pazarlama metni oluşturucu)
Anyword'ü, farklı demografik gruplara ve platformlara göre özelleştirilmiş özetlere ihtiyaç duyduğum bir ürün lansman kampanyasında test ettim. Anyword, profesyonel bir LinkedIn gönderi özeti, etkileyici bir Twitter dostu sürüm ve Instagram için rahat bir üslupta bir varyasyon oluşturdu.
Anyword'ün en güçlü özelliklerinden biri, özetleri kişiselleştirme yeteneğidir. Bu, farklı kitlelerin nüanslarına uyum sağlarken birden fazla iletişim kanalında marka sesini korumak isteyen işletmeler için bu aracı özellikle yararlı kılar.
💡 Profesyonel İpucu: Özetlerin yanı sıra "İçerik Fikir Üretme" özelliğini keşfederek bloglar veya sosyal medya için yeni içerik açılarından ilham alın.
Anyword'ün en iyi özellikleri
- Yöneticiler, genç profesyoneller veya niş kitleler için hassas bir şekilde uyarlanmış, kişiye özel özetler oluşturun
- Tıklama oranları ve etkileşim puanları gibi tahmine dayalı metriklerden yararlanarak veriye dayalı pazarlama kararları alın
- Tweetler, reklam başlıkları veya daha uzun biçimler için mükemmel özetlerle içeriğinizi çeşitli platformlar için optimize edin
Anyword sınırlamaları
- Tahmin metriklerini etkili bir şekilde yorumlamak için öğrenme süreci gerektirir, bu da ilk kez kullanan kullanıcıları zorlayabilir
- Premium fiyatlandırma yapısı, bu ürünü bireysel veya küçük ölçekli kullanımdan ziyade profesyonel pazarlamacılar için bir yatırım olarak konumlandırmaktadır
Anyword fiyatlandırması
- Başlangıç: Tek başına çalışan pazarlamacılar ve serbest çalışanlar için 39 $
- Veri odaklı: Küçük pazarlama takımları için 79 $
- İş: 10'dan fazla kullanıcısı olan büyük pazarlama takımları için 349 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Anyword puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
7. AI Summarizer (Kısa metin özetleme için en iyisi)
AI Summarizer, basitlik ve erişilebilirliği ön planda tutan, temel ve sade bir araçtır.
Bu AI belge özetleme aracı, ders notlarını özetleyen öğrenciler veya çevrimiçi makaleleri özetleyen sıradan okuyucular gibi hızlı ve temel bir çözüme ihtiyaç duyan kullanıcılar için idealdir.
Ancak, profesyonel ayarlar için özelleştirme ve iyileştirme seçeneklerinin olmaması, ClickUp gibi araçlara kıyasla daha az rekabetçi olmasını sağlıyor.
💡 Profesyonel İpucu: Büyük teknik raporları yükleyin ve "Özel Odak" özelliğini kullanarak yönetici özetleri veya ekler gibi belirli bölümleri özetleyin.
AI Summarizer'ın en iyi özellikleri
- Araştırma makalelerini, raporları veya haber makalelerini özetlemek için PDF'lerden ve web bağlantılarından anahtar bilgileri çıkarın
- Özet uzunluğunu belirleyin veya giriş veya sonuç gibi bölümlere daha fazla odaklanın
- Ayrıntılı raporlar ve kapsamlı belgeler için 50 MB'a kadar büyük dosyaları yükleyin
AI Summarizer sınırlamaları
- Kullanıcıların özet uzunluğunu, tonunu veya odak noktasını ayarlamasına izin vermez, bu da çıktıların çok yönlülüğünü azaltır
- Entegrasyonlar veya dışa aktarma özellikleri eksik, profesyonel belge iş akışı yazılımı içinde kullanılabilirliği kısıtlıyor
AI Summarizer fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Haftalık plan: 3,99 $
- Aylık plan: 6,99
AI Summarizer puanları ve yorumları
- G2: Derecelendirme mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
8. Jasper AI (İşletmeler için en iyi özet oluşturucu)
Jasper AI, özetleme ile sağlam içerik oluşturmayı birleştiren bir araçtır. Uzun pazar araştırma raporlarından yönetici özetleri oluşturmak veya marka yönergelerini takımlar için eyleme geçirilebilir çıkarımlara dönüştürmek gibi yüksek riskli projeler için etkilidir.
Bana göre öne çıkan özelliklerden biri içerik optimizasyon yetenekleri idi. Örneğin, yoğun bir teknik raporu özetledi ve Jasper içeriği kısaltarak daha iyi okunabilirlik için ifade iyileştirmeleri önerdi.
Bir diğer öne çıkan özelliği ise içerik biçimleri arasındaki çok yönlülüğüdür. E-kitapları, haber bültenlerini ve hatta sosyal medya stratejilerini özetlerken Jasper, üslubunu, yapısını ve odak noktasını uyarlar.
Jasper AI'nın en iyi özellikleri
- Ton, uzunluk ve stili özelleştirerek çıktıları hedef kitlenizin özel ihtiyaçlarına göre uyarlayın
- İçeriğinizi yeniden yapılandırarak ve düzelterek daha net ve etkili hale getirin
- Daha sorunsuz iş akışları ve sürüm kontrolü için bu aracı Grammarly, Google Dokümanlar ve CMS platformlarıyla bağlayın
Jasper sınırlamaları
- Kullanıcıların, en iyi sonuçları elde etmek için hızlı oluşturma ve gelişmiş ayarlara aşina olmaları gerekir
- Maliyeti, temel veya sıradan özetleme özellikleri arayan kullanıcılar için ulaşılmaz kılıyor
Jasper fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 39 $/koltuk
- Pro: Aylık 59 $/koltuk
- İş: Özel fiyatlandırma
Jasper puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1200+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ yorum)
9. Any Summary (Her türlü belge için en iyi hızlı AI özet oluşturucu)
Hızlı özetleme görevleri için hafif ve basit bir araç arıyorsanız, Any Summary size yardımcı olabilir.
En güçlü yanlarından biri hızıdır. Orta uzunlukta içerikler (örneğin 3.000 kelimelik makaleler) için bile, araç özetleri saniyeler içinde işleyip üretir.
💡Profesyonel İpucu: Tarayıcı uyumluluğu özelliğini test ederek, çevrimiçi makalelerden veya yapıştırılan URL'lerden doğrudan özetler oluşturun.
Any Summary'nin en iyi özellikleri
- Gereksiz adımlar veya dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan özetler oluşturur
- Orta uzunluktaki metinleri hızlı bir şekilde işlemek için bu araca güvenin, anında özetleme görevleri için idealdir
- Ana fikirleri doğru bir şekilde yakalayın, bu da uzun metinleri gözden geçirmek veya tartışma konuları hazırlamak gibi kişisel kullanım için kullanışlıdır
Any Summary sınırlamaları
- Ton ayarlama, entegrasyonlar veya dışa aktarma özellikleri gibi gelişmiş seçeneklerin olmaması, profesyonel kullanıcılar için cazibesini azaltıyor
- Tek seferlik özetler için tasarlanmıştır, daha büyük projeler veya takım kullanımı için ölçeklenebilir değildir
Any Summary fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Yıllık 99,99 $
Any Summary puanları ve yorumları
- G2: Puanlama mevcut değil
- Capterra: Puanlama mevcut değil
10. Wordtune (YouTube videoları için oluşturulan en iyi AI özetleri)
Wordtune, içeriği yoğunlaştırırken aynı zamanda iyileştirmeye yardımcı olan sezgisel bir yazma asistanıdır. Uzun YouTube videolarını, e-postaları, proje tekliflerini veya blog taslaklarını özetlerken özellikle yararlı buldum, çünkü sadece kısa sürümler oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda dili düzeltti ve netliği artırdı.
Wordtune'u benzersiz kılan özelliği yeniden ifade seçenekleridir. Diğer bir özelliği ise Google Dokümanlar gibi platformlarla gerçek zamanlı entegrasyon sağlar ve sorunsuz bir yazma deneyimi sunar. Bu özellik, Wordtune'u bağlamdan ödün vermeden kusursuz çıktılar elde etmek isteyen profesyoneller, öğrenciler ve yazarlar için ideal hale getirir.
Wordtune'un en iyi özellikleri
- Özetleri, hedef kitlenize uygun resmi, gündelik veya özlü iletişim tarzlarına göre ayarlayın
- Özetleri doğrudan Google Dokümanlar'da düzenleyin ve iyileştirin, düzenleme için zaman kaybetmeyin
- Özetlemenin yanı sıra yeniden ifade etme ve netlik ayarlamalarıyla yazınızı geliştirin
Wordtune sınırlamaları
- Ücretsiz sürümdeki kelime sayısı ve özellik sınırlamaları, daha büyük belgelerle çalışan kullanıcılar için kullanışlılığını engelliyor
- Gelişmiş ton seçenekleri gibi birçok öne çıkan özelliği abonelikle kilitlidir ve bu da sıradan kullanıcılar için değeri sınırlamaktadır
Wordtune fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Gelişmiş: 6,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: 9,99 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- İş: Özel fiyatlandırma
Wordtune puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (170+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (70+ yorum)
ClickUp: En Üst Düzey AI Özetleme Aracı
Özetleme için AI araçlarını denemeye ilk başladığımda bir kontrol listem vardı: zaman kazanmamı sağlamalı, iş akışımla entegre olmalı ve sonrasında noktaları birleştirmek için uğraşmamamalıydı.
Bu listedeki her araç vaatlerini yerine getiriyordu, ancak ClickUp'ı kullanana kadar neyi kaçırdığımı fark etmemiştim: sadece bilgileri işlemekle kalmayıp, bu bilgilerle bir şeyler yapmama yardımcı olan bir özetleme aracı. *
Her içgörü daha büyük bir planın parçası haline gelir, her görev merkezi bir hub'da toplanır ve her proje, birden fazla platform arasında geçiş yapmam gerekmeden ilerler.
Her zaman bir düzine farklı önceliği dengelemeye çalışan benim gibi biri için ClickUp bir araçtan çok işimin bir uzantısı gibi.
Siz de ClickUp'a kaydolun ve benzer sonuçlar veren AI özetlemeyi deneyimleyin.