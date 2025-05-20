Excel Hile Sayfası [Formüller, Kısayollar ve İpuçları ile]

Analiz etmeniz gereken çok büyük bir veri yığını elinize verildi. Tüm bu verileri hızlı ve net bir şekilde anlamlandırmanız ve bir sunum hazırlamanız gerekiyor.

Baskı hissetmeye mi başladınız? Endişelenmeyin, Excel yardımınıza hazır!

Excel, finansal modellemeden proje zaman çizelgelerine kadar birçok şeyi basitleştirebilir. İster proje yöneticisi olun ister sadece finanslarınızı anlamak isteyin, Excel günlük görevlerinizi kolaylaştırırken verimliliğinizi artırabilir.

Excel formülleri hile sayfası ile Excel sorunlarınızı her zamankinden daha hızlı halledebilirsiniz. Başlamaya hazır mısınız?

Excel Hızlı Bilgiler

Microsoft, veri analizini kolaylaştırmak ve karmaşık hesaplamaları otomatikleştirmek amacıyla 1985 yılında Macintosh için, 1987 yılında ise Windows için Excel elektronik tablo yazılımını geliştirdi.

Zamanla, genel bir bağımsız çalışma sayfası yazılımından bulut tabanlı bir işbirliği aracına [Microsoft 365] dönüştü ve özellikle proje yöneticileri ve veri analistleri gibi profesyoneller için hızla vazgeçilmez hale geldi.

Şu anda Excel, Microsoft 365 paketinin bir parçasıdır ve tek başına bir araç olarak satın alınamaz. Microsoft 365 paketinin kişisel planı aylık 6,99 $, kurumsal veya iş planları ise kullanıcı başına aylık 8,25 $ ile 12,5 $ arasında değişmektedir. Elbette fiyat, seçtiğiniz özelliklere ve hizmetlere göre değişir.

Excel'e Nasıl Başlayabilirsiniz?

Excel'e başlamak çok kolaydır. İşte kullanacağınız en yaygın fonksiyonlardan bazılarına ilişkin hızlı bir kılavuz:

Excel temel bilgileri

Çalışma kitabı : Excel'de bir veya daha fazla çalışma sayfası içeren dosya. Veriler ve hesaplamalar için ana kap görevi görür.

Çalışma sayfası : Çalışma kitabındaki tek bir elektronik tablo, verilerin girildiği ve analiz edildiği satır ve sütunlardan oluşur.

Hücre : Çalışma sayfasında veri, formül veya fonksiyonların girilebileceği satır ve sütunların kesiştiği nokta.

Hücre aralığı : Hesaplamalar veya biçimlendirme için kullanılan, bitişik (ör. A1:B3) veya bitişik olmayan (ör. A1, C3, D5) bir grup seçili hücre.

Formül: Genellikle fonksiyonlar ve matematiksel operatörler kullanarak hesaplamalar yapan, bir hücreye girilen ifade

Excel'de temel veri girişi

Excel ile veri girişi basit, hızlı ve güvenilirdir. Basitçe:

Yeni bir e-tablo açın Tüm sayıları, metinleri veya tarihleri satırlara ve sütunlara girin Hesap tablosunu gerektiği gibi biçimlendirin Windows'ta Ctrl+S, Mac'te Cmd+S komutunu kullanarak işinizi kaydedin

Excel'de grafik oluşturma

Verilerinizi ekledikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek tüm verileri bir kerede kolayca görselleştirebilirsiniz:

Grafik olarak göstermek istediğiniz verileri vurgulayın Ekle sekmesine gidin Oluştur'u seçin ve çubuk grafikler, çizgi grafikler veya pasta grafikler arasından seçim yapın

Excel hücrelerini biçimlendirme

Çeşitli biçimlendirme seçeneklerini uygulayabilir ve verilerinizin görünümünü değiştirebilirsiniz.

Verilerinizi biçimlendirmek için:

Biçim vermek istediğiniz hücreleri seçin Sayı, tarih veya metin biçimlerini uygulamak için Ana Sayfa sekmesini kullanın Verilerinizin görünümünü özelleştirmek için genel veya koşullu biçimlendirme gibi seçenekleri keşfedin

Excel şablonlarını kullanma

Excel, her şey için önceden tasarlanmış şablonlar sunar. Proje yönetimi, bütçeleme veya diğer ihtiyaçlarınız için bir şablon bulmak için şunları yapın:

Ana Sayfa sekmesine gidin Yeni seçeneğine tıklayın Bütçeleme, izleme, grafikler, takvimler, listeler ve diğer her şey için ilgili şablonları bulmak için aşağı kaydırın

Artık temel bilgileri öğrendiğinize göre, Excel formül hile sayfasına göz atalım.

31 Excel Formül Örneği

Temel Excel fonksiyonlarını içeren hızlı başvuru Excel formülleri hile sayfası. Bunlar, temel matematik fonksiyonlarından gelişmiş arama fonksiyonlarına, metin fonksiyonlarına ve mantıksal koşullara kadar uzanır. Çoğu, bir veya daha fazla çalışma sayfasında işler.

A1, A10, B1 vb. hücre referanslarıdır: A1, A sütunundaki 1. satırdaki hücreyi, B10, B sütunundaki 10. satırdaki hücreyi vb. ifade eder.

Matematik fonksiyonları

1. Sayıları toplama [SUM]

Satış müdürü olarak, haftalık satış toplamlarını hızlı bir şekilde izlemeniz gerekir. SUM formülü, geçerli veri bölgenizdeki [satır veya sütun] tüm rakamların toplamını anında hesaplar ve sağlar.

Formül:

=SUM(A1:A10)

excel aracılığıyla

Tüm departman satışları A1 ila A10 arasındaki hücre aralığında kaydedilir. 'A11' tüm satışların toplamını gösterir.

2. Ortalamayı bulma [AVERAGE]

Öğrenme ve Geliştirme yöneticisi olarak, sınıf performansını izlemeniz gerekir. AVERAGE formülü bunun için mükemmeldir. Tüm puanların ortalamasını hızlı bir şekilde hesaplar, böylece kimin iyi kimin kötü olduğunu bilirsiniz.

Formül:

=AVERAGE(B1:B20)

B1 ile B20 aralığındaki seçili hücreler öğrencilerin puanlarını kaydeder. B21 hücresi sınıf ortalamasını gösterir.

3. En büyük değeri bulma [MAX]

Bir takım mı yönetiyorsunuz? En yüksek sayıları vurgulamak için MAX formülünü kullanın; ister en yüksek satışlar, proje dönüm noktaları ister yüksek puanlar olsun. Bu sayede en iyi performans gösterenleri ve çabalarını kolayca tanıyabilirsiniz.

Formül:

=MAX(C1:C15)

C1 ile C15 arasındaki hücre aralığı, her bir kişinin satış rakamlarını içerir. D2 hücresi en yüksek tutarı gösterir.

4. En düşük değeri (MIN) bulma

MIN formülü, bir hücre aralığındaki en küçük değeri bulur. Örneğin, `=MIN(D1:D25)` formülü, D1 ile D25 arasındaki hücrelerdeki en küçük mutlak değeri bulur.

Bu fonksiyon, veri kümelerini analiz ederken ve minimum sıcaklık, en düşük puan veya mutlak en küçük ölçüm gibi en düşük değeri ararken özellikle kullanışlıdır.

MIN fonksiyonu, daha karmaşık hesaplamalar yapmak için diğer fonksiyonlarla birleştirilebilir. Örneğin, belirli koşullara göre minimum değeri bulmak için IF fonksiyonu ile birlikte kullanabilirsiniz.

=MIN(D1:D25): Bu formül, D1 ile D25 arasındaki hücre aralığındaki en küçük değeri bulur.

5. Yüzdeleri hesaplama

Proje ilerlemesini izlemek mi istiyorsunuz? Tamamlanan görevlerin yüzdesini hesaplamak için bir Excel formülü kullanın.

Formül:

=A2/B2*100

A ve B sütunları, toplam görevlere karşı tamamlanan görevleri içerir. C sütunu, tamamlanan görevlerin yüzdesini gösterir.

6. Sayıları yuvarlama [ROUND]

Yeminli muhasebeci olarak, ROUND fonksiyonu sayıları iki ondalık basamağa yuvarlayarak finansal rakamlarınızın net ve kesin olmasını sağlar, raporlarınızın düzenli ve profesyonel görünmesini sağlar.

Formül:

=ROUND(A2, 2)

A sütunu yuvarlanacak değerleri içerir ve B sütunu iki ondalık basamağa yuvarlanmış değerleri gösterir.

Koşullu fonksiyonlar

7. Koşullu mantıkla etiketleme [IF]

Ürün kalite kontrolleri için, IF fonksiyonu öğeleri kalite puanlarına göre otomatik olarak "Geçti" veya "Başarısız" olarak etiketleyebilir. Hiçbir şeyi kaçırmayan bir kalite kontrol asistanınız varmış gibi.

Formül:

=IF(D2>50, "Geçti", "Başarısız")

D sütunu ürün kalitesini kaydeder ve F sütunu kontrolü geçen ürünleri gösterir. Bir ürünün kontrolü geçmesi için koşulu, puanının 50'den büyük olmasıdır.

8. AND fonksiyonu

AND fonksiyonu, tüm koşullar TRUE ise TRUE değerini, aksi takdirde FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi:

=AND(koşul1, koşul2, …)

Tüm koşullar karşılanırsa TRUE değerini döndürür

Herhangi bir koşul karşılanmazsa FALSE değerini döndürür

Örnek:

A1 = 80 ve B1 = 90 ise, formül:

=AND(A1>50, B1>85)

Sonuç: TRUE (Her iki koşul da karşılanmıştır)

B1 70 olsaydı, B1>85 mantıksal koşulu karşılanmadığından sonuç FALSE olurdu.

9. OR fonksiyonu

OR fonksiyonu, en az bir koşul TRUE ise TRUE değerini döndürür. Yalnızca tüm koşullar FALSE ise FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi:

=OR(koşul1, koşul2, …)

En az bir koşul karşılanırsa TRUE değerini döndürür

Tüm koşullar başarısız olursa FALSE değerini döndürür

Örnek: A1 = 40 ve B1 = 90 ise, formül:

=OR(A1>50, B1>85)

Sonuç: TRUE (Çünkü B1>85 TRUE'dur)

B1 70 olsaydı, her iki koşul da karşılanmadığından sonuç FALSE olurdu.

10. NOT fonksiyonu

NOT fonksiyonu, bir koşulun mantıksal değerini tersine çevirir:

Koşul TRUE ise, NOT FALSE değerini döndürür

Koşul FALSE ise, NOT TRUE değerini döndürür

Sözdizimi:

=NOT(koşul)

Örnek:

A1 = 100 ise, formül

=NOT(A1>90)

Sonuç: FALSE (A1>90 TRUE olduğu için NOT(TRUE) FALSE olur)

A1 80 olsaydı, A1>90 DEĞİL olduğu için sonuç TRUE olurdu.

11. Koşullu toplama [SUMIF]

Giderleri kontrol altında tutmaya mı çalışıyorsunuz? SUMIF formülünü kullanarak 100 $ gibi belirli bir tutarın üzerindeki tüm maliyetleri toplama. Böylece bütçenizin nerelerde aşıldığını kolayca izleyebilirsiniz.

Formül:

=SUMIF(B2:B11, ">100")

B2 ile B10 arasındaki hücre aralığı harcama tutarlarını kaydeder. B12 hücresi, bütçenizi aşan toplam tutarı gösterir.

12. Koşullu ortalama (AVERAGEIF)

AVERAGEIF formülü, belirli bir kriteri karşılayan bir hücre aralığındaki değerlerin ortalamasını hesaplar.

Örneğin, `=AVERAGEIF(I1:I50, "Doğu," "Satış")` formülü, "Doğu" bölgesi için I1 ila I50 hücrelerindeki satış değerlerinin ortalamasını hesaplar

13. Değere göre koşullu biçimlendirme

Satışları 1000 $'ın üzerinde olan günleri vurgulamak mı istiyorsunuz? Koşullu biçimlendirme uygulayın:

Ana Sayfa 'ya gidin Koşullu Biçimlendirme'yi seçin Hücre Kurallarını Vurgula'yı seçin

Seç Daha büyük 1000 sayısını girin ve Rengi yeşil seçin

1000'den büyük tüm rakamlar artık yeşil renkle vurgulanacaktır.

Sayma fonksiyonları

14. COUNT

COUNT formülü, bir aralıkta değer içeren hücrelerin sayısını sayar. Örneğin, `=COUNT(F1:F50)` formülü, F1 ile F50 arasındaki aralıkta değer içeren hücrelerin sayısını sayar.

15. Boş olmayan hücreleri sayma [COUNTA]

Bir etkinlik mi düzenliyorsunuz? COUNTA fonksiyonu, yanıtları tekrar tekrar sıralamanıza gerek kalmadan, kaç kişinin katılımını onayladığını saymanıza yardımcı olur.

Formül:

=COUNTA(B2:B21)

Sütun "B" hangi misafirlerin katılımını onayladığını gösterir ve hücre B2 katılımcıların sayısını gösterir.

16. Yinelenenleri bulma [COUNTIF]

Büyük bir e-posta veritabanını mı yönetiyorsunuz? COUNTIF formülü, yinelenenleri bulur ve kaldırarak posta listenizin düzenli olmasını ve kimsenin birden fazla e-posta almamasını sağlar.

Formül:

=COUNTIF(A$2, A2)>=1

Bu formül, yinelenen hücreler için TRUE ve benzersiz girdiler için FALSE değerini döndürür. Ardından, e-posta listenizi etkili bir şekilde temizlemek için bu sütuna göre filtreleyebilir veya sıralayabilirsiniz.

Arama veya arama fonksiyonları

17. Verileri dikey olarak arama [VLOOKUP]

Envanter veya ürün verilerini mi yönetiyorsunuz? VLOOKUP işlevini kullanarak ürün adını yazarak fiyatlar gibi belirli ayrıntıları kolayca bulun. Artık kaydırmaya gerek yok, hızlı ve doğru sonuçlar elde edin.

Formül:

=VLOOKUP("Ürün1", A1:C10, 2, FALSE)

A sütunundan C sütununa kadar ilk on hücre, tüm ürünlerinizle ilgili bilgileri içerir. A13 hücresi, Ürün A'nın fiyatını gösterir.

18. Verileri yatay olarak arama [HLOOKUP]

Verileri yatay olarak izlemeniz mi gerekiyor? HLOOKUP işlevini kullanarak satış, performans veya tablonuzdaki diğer verileri birden çok satırdan çekin ve kolayca karşılaştırma ve analiz yapın.

Formül:

=HLOOKUP("Satışlar", A1:F5, 3, TRUE)

A ila F sütunlarının altındaki ilk beş hücre, tüm bölgelerdeki satışlar hakkında bilgi içerir. A8 hücresi, Kuzey bölgesindeki toplam satışları gösterir.

19. Tam veri pozisyonlarını eşleştirme [MATCH]

Envanterinizde bir ürünü hızlı bir şekilde bulmanız mı gerekiyor? MATCH formülü, envanter listenizdeki tam pozisyonunu bulur ve uzun sayfalarda arama yaparken zaman kazanmanızı sağlar.

Formül:

=MATCH("Ürün A", A1:A20, 0)

İlk sütundaki A1 ila A20 hücreleri ürünlerin listesini içerir. 'Ürün A' A1 hücresinde olduğundan, fonksiyon 1 sonucunu döndürür.

20. Hücrede metin arama [SEARCH]

Ayrıntılı Excel raporları ile uğraşıyorsanız ve bir sütunda "Toplam" gibi belirli bir terimi bulmanız gerekiyorsa, SEARCH formülü bu terimin tam olarak nerede göründüğünü gösterir.

Bu sayede, yavaş olabilen arama çubuğuna veya Bul fonksiyonuna başvurmadan ilgili bölüme hızlıca atlayabilirsiniz.

Formül:

=SEARCH("Toplam", B1)

Fonksiyon, arama teriminin 1. karakterinin pozisyonunu belirten bir sayı döndürür.

Metin fonksiyonları

21. Metinleri birleştirme [CONCATENATE]

Adlar bölünmüş bir liste mi indirdiniz? CONCATENATE formülü, ilk, orta ve soyadları tek bir hücrede birleştirebilir. Bu formül, birden çok karakteri ve adresler gibi diğer metin verilerini birleştirmek için de kullanılabilir.

Formül:

=CONCATENATE(" ", A2, " ", B2, " ",C2)

Burada, A2 ila C2 hücreleri ilk müşterinin adı, ikinci adı ve soyadını içerir. D2 hücresi, bunların birleşiminden oluşan tam adını görüntüler.

22. Metin dizilerini kırpma (TRIM)

Excel'deki TRIM fonksiyonu, bir metin dizisinden tüm fazladan alanları kaldırarak kelimeler arasında yalnızca tek bir boşluk bırakır. Bu fonksiyon, kelimeler arasında başlangıç, son veya birden fazla boşluk içerebilen diğer kaynaklardan içe aktarılan verileri temizlemek için özellikle kullanışlıdır. Satır sonlarını veya özel karakterleri kaldırmaz.

Formül:

=TRIM(metin)

23. Metin dizilerini değiştirme (SUBSTITUTE)

Excel'deki SUBSTITUTE fonksiyonu, bir metin dizisi içindeki belirli bir metnin oluşumlarını başka bir metinle değiştirir. Metin verilerini değiştirmek veya temizlemek için kullanışlıdır.

=SUBSTITUTE(metin, eski_metin, yeni_metin, [örnek_numeri])

Nerede:

metin – Metni içeren orijinal metin veya hücre referansı

eski_metin – Değiştirmek istediğiniz metin

yeni_metin – Yerine geçecek metin

instance_num (isteğe bağlı) – Değiştirilecek eski metnin belirli oluşumu. Atlanırsa, tüm oluşumlar değiştirilir.

24. LEFT Fonksiyonu

Bir metin dizisinin başından (sol tarafından) belirtilen sayıda karakteri çıkarır.

Sözdizimi:

=LEFT(metin, num_chars)

metin – Karakterlerin çıkarılacağı metin dizisi veya hücre referansı

num_chars – Soldan çıkarılacak karakter sayısı

25. DOĞRU Fonksiyon

Bir metin dizisinin sonundan (sağ tarafından) belirtilen sayıda karakteri çıkarır.

Sözdizimi:

=RIGHT(metin, num_chars)

metin – Metin dizisi veya hücre referansı

num_chars – Sağdan çıkarılacak karakter sayısı

26. MID Fonksiyonu

Metin dizisinden belirli bir pozisyondan başlayarak ve belirli sayıda karakter için bir alt metin dizisi çıkarır.

Sözdizimi:

=MID(metin, başlangıç_num, num_chars)

metin – Metin dizisi veya hücre referansı

start_num – Çıkarma işleminin başlayacağı pozisyon (1 tabanlı indeks)

num_chars – Çıkarılacak karakter sayısı

Birden fazla sayfayı mı yönetiyorsunuz? TODAY fonksiyonunu kullanarak geçerli tarihi otomatik olarak ekleyin ve güncelleyin, günlük güncellemelerle son teslim tarihlerini veya dönüm noktalarını zahmetsizce takip edin.

Formül:

=TODAY()

Bu fonksiyon, uygulandığı yere bugünün tarihini ekler.

28. Yılı [YEAR] çıkarma

Sözleşmelerle mi çalışıyorsunuz? YEAR formülü, tarihlerden yılı çıkararak sözleşmeleri yıla göre sıralamanıza ve izlemenize yardımcı olur, böylece yenilemeleri kolayca yönetebilirsiniz.

Formül:

=YEAR(A1)

A1 hücresi tarihi içerirken, B1 hücresi A1 hücresindeki tarihten alınan yılı gösterir.

Finansal analiz fonksiyonları

29. Varlıkların net bugünkü değerini [NPV] hesaplama

Gelecekteki yatırımların değerini bugün bilmek ister misiniz? NPV formülü, gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini hesaplayarak yatırımcıların bilinçli kararlar alması için çok önemli bir araçtır.

Formül:

=NPV(0,05, B2)

Burada, B2 hücresi nakit akış değerlerini içerir ve NPV %5 indirimle hesaplanır ve C sütununda görüntülenir.

30. Gelecekteki değeri [FV] hesaplama

Yatırımlarınızın bugünkü değerini hesapladıktan sonra, gelecekteki değer formülünü kullanarak yatırımlarınızın zaman içinde ne kadar büyüyeceğini tahmin edin. Bu formül, uzun vadeli getirileri tahmin etmek için mükemmeldir.

Formül:

=FV(0,04, 10, -1000, 0)

Bu formül, yıllık 1000 dolarlık bir yatırımın %4 getiri ile 10 yıl sonra ne kadar değerinde olacağını tahmin etmenize yardımcı olur.

31. Finansal kredi ödemesi [PMT]

Aylık kredi ödemelerini hesaplamanız mı gerekiyor? Bu formül, kredi tutarı ve faiz oranına göre ödemeleri belirlemenize yardımcı olur, net bir geri ödeme planı sunar ve ön tanımlı ödemeleri önler.

Formül:

=PMT(0,05/12, 60, -5000)

Bu formül, 5000 $ tutarındaki bir miktar için aylık %5 faiz oranı ve 60 ay [beş yıl] vade ile aylık faizi hesaplar.

İşte size basit bir Excel ipucu: formülü sütundaki ilk girdiye uygulayın, ardından hücrenin köşesini aşağı sürükleyerek saniyeler içinde tüm listeye uygulayın!

Excel Klavye Kısayolları Hile Sayfası

Excel'de gezinme kısayolları

Windows Kısayolu Mac Kısayolu Eylem Ctrl + Ok Anahtarı Komut + Ok Anahtarı Veri bölgesinin kenarına gidin Ctrl + Home Fn + Komut + Sol Ok Başa dön (hücre A1) Ctrl + Son Fn + Komut + Sağ Ok En son kullanılan hücreye git Alt + Sayfa Yukarı Fn + Seçenek + Yukarı Ok Bir ekran sola hareket edin Alt + Sayfa Aşağı Fn + Option + Aşağı Ok Bir ekran sağa kaydırın Sayfa Yukarı Fn + Yukarı Ok Bir ekran yukarı çıkın Sayfa Aşağı Fn + Aşağı Ok Bir ekran aşağı inin Ctrl + G veya F5 Komut + G Belirli bir hücreye git Ctrl + F Komut + F Bul iletişim kutusunu açın Ctrl + H Komut + Shift + H Değiştir iletişim kutusunu açın

Excel'de seçim ve vurgulama kısayolları

Windows Kısayolu Mac Kısayolu Eylem Ctrl + A Komut + A Çalışma sayfasının tamamını seçin Shift + Ok Anahtarı Shift + Ok Anahtarı Seçimi bir hücre genişletin Ctrl + Shift + Ok Tuşu Komut + Shift + Ok Tuşu Seçimi son doldurulan hücreye genişletin Ctrl + Alan Control + Alan Tüm sütunu seçin Shift + Alan Shift + Alan Tüm satırı seçin Ctrl + Shift + Alan Komut + Shift + Alan Tüm veri bölgesini seçin Ctrl + Shift + L Komut + Shift + L Filtreleri aç/kapat anahtarı Ctrl + / Komut + / Geçerli diziyi seçin Ctrl + Shift + * Komut + Shift + * Geçerli bölgeyi seçin (boş satırlar/sütunlar dahil)

Düzenleme ve veri girişi kısayolları

Windows Kısayolu Mac Kısayolu Eylem F2 Control + U Etkin hücreyi düzenleme Ctrl + Z Komut + Z Son işlemi geri alın Ctrl + Y Komut + Y Son geri alınan eylemi tekrar yapın Ctrl + X Komut + X Seçili hücreleri kes Ctrl + C Komut + C Seçili hücreleri kopyalayın Ctrl + V Komut + V Kopyalanan/kesilen hücreleri yapıştırın Ctrl + D Komut + D Aşağıya doldurun (yukarıdaki hücreden verileri kopyalayın) Ctrl + R Komut + R Sağ tarafa doldurun (verileri soldan kopyalayın) Alt + Enter Control + Option + Return Hücreye yeni bir satır ekleyin Ctrl + Enter Komut + Return Seçili hücrelere verileri tek seferde girin

Excel biçimlendirme kısayolları

Windows Kısayolu Mac Kısayolu Eylem Ctrl + B Komut + B Kalın metin Ctrl + I Komut + I Metni italik yapın Ctrl + U Komut + U Metni altı çizili hale getirin Ctrl + Shift + 1 Control + Shift + 1 Sayı biçimini uygulayın Ctrl + Shift + 2 Control + Shift + 2 Zaman biçimini uygulayın Ctrl + Shift + 3 Control + Shift + 3 Tarih biçimini uygulayın Ctrl + Shift + 4 Control + Shift + 4 Para birimi biçimini uygulayın Ctrl + Shift + 5 Control + Shift + 5 Yüzde biçimini uygulayın Ctrl + Shift + 6 Control + Shift + 6 Bilimsel biçim uygulayın Ctrl + Shift + ~ Control + Shift + ~ Genel biçimi uygulayın Ctrl + 1 Komut + 1 Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu Alt + H + O + I Komut + Seçenek + I Sütun genişliğini otomatik olarak sığdırma

Excel Kullanım Örnekleri

Bilgileri düzenlemek ve her gün uğraştığınız görevleri basitleştirmek, sayıları hesaplamak veya tekrarlayan işleri otomatikleştirmek için Excel'i kullanabilirsiniz.

İşte her Excel kullanıcısının bilmesi gereken birkaç güçlü Excel kullanım örneği. Bu örnekler, çeşitli veri analizi senaryolarında Excel'i nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi açıklamaktadır. Hadi keşfedelim:

1. Pivot tablolarla veri analizi

Sindirmesi zor bir yığın veriniz mi var? Sorun değil!

Excel'deki pivot tablolarla verilerinizi dilimleyip parçalara ayırarak grafiksel olarak sunabilir ve anlamlandırabilirsiniz.

Örneğin, bir öğretmen olarak birden çok dersten öğrenci sınav sonuçlarına ilişkin veriler topladınız. Pivot tablolarla, her öğrencinin çeşitli derslerdeki performansını ve tüm grubun belirli bir dersteki performansını görüntüleyebilirsiniz.

Ardından, sonuçları pasta grafikler ve grafikler gibi biçimlerde görsel olarak sunabilirsiniz. Bu, sınav puanlarınızdaki kalıpları görmenize ve öğrencilerin durumunu anlamanıza yardımcı olabilir.

2. Formüllerle finansal modelleme

Küçük veya büyük bütçeleri yönetmek zor olabilir, ancak Excel size yardımcı olabilir.

Rakamları toplamak için =TOPLA gibi basit fonksiyonlardan, varlıklarınızın Net Bugünkü Değerini hesaplamak için =NPV gibi fonksiyonlara kadar, formüller basitleştirilmiş finansal modellemenin anahtarıdır. Ayrıca, Excel tüm verilerinizi grafikler, çizelgeler ve gelişmiş diyagramlarla görselleştirmenize yardımcı olabilir.

3. Koşullu biçimlendirme ile envanter yönetimi

Diyelim ki, yüksek stok devir hızı olan bir giyim üreticisisiniz. Pazar talebini karşılamak için stok seviyelerini yönetmek zorlu bir iş gibi görünebilir, ancak öyle olmak zorunda değildir. Excel ile, otomatik olarak güncellenen ve sonuçları gösterge panelinde görüntüleyen bir envanter izleyici oluşturabilirsiniz.

Koşullu biçimlendirme ekleyerek, stok seviyelerini farklı renklerle vurgulayabilirsiniz: düşük için kırmızı, yarısı için sarı ve tam için yeşil. Bu, envanter eğilimlerinizin net bir görünümünü sunarak talebi her zaman karşılamaya hazır olmanızı sağlar.

4. Proje yönetimi Excel şablonları

Bir proje mi yürütüyor musunuz? Excel proje yönetimi şablonları size yardımcı olur! Büyük resmi gözden kaçırmadan görevleri, son teslim tarihlerini, atamaları ve takımları kolayca izleyebilirsiniz.

Ürün lansmanı için Excel'in Gantt grafiği ve diğer e-tablo şablonları gizli silahınızdır. Her aşamayı haritalandırmanıza yardımcı olarak zaman çizelgelerini net bir şekilde görüntülemenizi sağlar, böylece planınızı takip edebilir ve son dakika değişikliklerini sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz.

Excel Kullanıcı Toplulukları

Excel karmaşıktır ve 500'den fazla kullanılabilir formül içerir. Bir insanın tüm formülleri ve kütüphaneleri, çeşitli seçenekleri ve nüanslarıyla birlikte bilmesi son derece zordur. Excel formülleri hile sayfası ile bile, konunun sadece yüzeyine değinebildik.

Yardım almak ve Excel'in tüm olası özelliklerini keşfetmek için ziyaret edebileceğiniz Excel kullanıcı topluluklarının listesi aşağıda verilmiştir:

Microsoft Teknik Topluluğu

Tech Community, tüm MS Office ürünleri için Microsoft'un resmi forumudur. Excel topluluğunda sorular sorabilir, diğer kullanıcıların bulduğu Excel püf noktalarını öğrenebilir ve Excel'in sunduğu tüm olanakları keşfedebilirsiniz.

MrExcel Forumu

MrExcel Message Board, yeni başlayanlardan uzmanlara kadar Excel kullanıcılarının Excel ile ilgili her şeyi tartıştığı oldukça aktif bir forumdur. Sorular sorabilir, görüşlerinizi paylaşabilir, başkalarının çözdüğü binlerce Excel problemini öğrenebilir ve Excel formüllerinin hile sayfasına ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi olarak en köklü Excel yardım topluluklarından biridir.

Reddit'in Excel alt forumu [r/excel]

Bu alt reddit, zorluklarda birbirlerine düzenli olarak yardım eden geniş ve aktif bir Excel meraklıları topluluğuna sahiptir. İster yeni başlayan ister ileri düzey bir kullanıcı olun, sorularınızı doğrudan Excel uzmanlarına sorabilir ve Excel ile ilgili sorunların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Excel Zorlukları ve Sınırlamaları

Milyonlarca profesyonel her gün bu formüllere güveniyor olsa da, özellikle çok büyük projelerle uğraşıyorsanız veya işbirliği yapmaya çalışıyorsanız, Excel'in sınırlarını bilmek önemlidir.

Dağınık işbirliği

Hiç bir iş arkadaşınızla aynı Excel sayfası üzerinde çalışmayı denediniz mi? Evet, çok karmaşık. Excel'in ortak yazma özellikleri iyileştirilmiş olabilir, ancak yine de özel bir işbirliği aracında bulabileceğiniz kadar sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim bekleyemezsiniz.

Statik gösterge panelleri ve raporlar

Modern işler gerçek zamanlı içgörülere ihtiyaç duyar. Ne yazık ki, Excel gösterge panelleri otomatik olarak yenilenen ve verilerinizi daha derinlemesine incelemenizi sağlayan özelliklerle donatılmamıştır.

Hata yapmaya açık ve sınırlı otomasyon

Manuel veri girişi ve düzenleme, Excel'de çok sık görülen birçok hataya neden olabilir. Büyük elektronik tablolarda hataları izlemek, samanlıkta iğne aramak gibidir.

Makrolar otomasyon için yararlı olsa da, makroları tam olarak kullanabilmek için VBA kodlaması hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olmanız gerekir. Makroları ayarlamak ve sürdürmek, yeni başlayanlar için zor bir öğrenme süreci anlamına gelebilir ve bu da Excel'in otomasyon potansiyelini sınırlar.

Excel Alternatifleri

Excel'in birçok alternatifi bulunmaktadır.

Örneğin, ClickUp'ı deneyebilirsiniz. Excel gibi, verileri depolayabilir, hesaplamalar yapabilir ve çeşitli grafikler kullanarak verileri görüntüleyebilirsiniz. Ancak çok daha fazlası için optimize edilmiştir. Özelliklerini birlikte inceleyelim.

ClickUp Tablo Görünümü

Excel'e alışkınsanız, ClickUp'ın Tablo Görünümü ile kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

ClickUp Tablo Görünümü ile proje verilerini girin ve görevleri aynı anda atayın

Tablo Görünümü'nü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

Aynı tablo içinde görevleri atayın, öncelikleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Sütunları ve satırları, iş akışı son tarihlerinize ve görev sahiplerine uyacak şekilde özelleştirin

Projelerinizdeki verileri görüntüleyerek, sonsuz kaydırma yapmadan takımınızın ilerlemesini bütünsel bir görünümle takip edin

En iyi yanı ne mi?

Gantt Grafik Görünümü ile Kanban Panosu Görünümü arasında geçiş yapabilir, böylece projenizin tek bir görünümüne bağlı kalmazsınız. Ve şimdi, basit elektronik tablo uygulamalarının çok ötesinde, veri analizinde bir sonraki seviyeye geçin: ClickUp Brain.

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile görev özetlerini alın ve projedeki bir sonraki görevinizi planlayın

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli otomasyonu ve içgörüler, iş akışınızı Excel'in manuel, formül tabanlı kurulumunun sağlayabileceğinin çok ötesine taşıyabilir.

İşte size sunduğu özellikler:

Akıllı Öneriler : İş akışınızı kolaylaştırmanız mı gerekiyor? ClickUp Brain, görevlerinizden öğrenir ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak çözümler önerebilir

Hızlı Özetler : ClickUp Brain, genel bir bakış elde etmenize yardımcı olmak için projenizin hızlı güncellemelerini ve özetlerini de sağlar. Ayrıca, bir sonraki adımda hangi görevi üstlenebileceğinizi de önerebilir

Otomasyon: ClickUp Brain, durumları güncelleme veya görevleri atama gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir. Excel'de bunun için makrolar ve çok sayıda kodlama gerekebilir, ancak ClickUp'ta sadece birkaç tıklama yeterlidir

Kısacası, ClickUp Brain tüm veri analizi gereksinimleriniz için tek adres. Excel'de formülleri manuel olarak ayarlayarak yapabileceğiniz her şeyi, ClickUp Brain otomatik olarak yapar!

Bonus: Excel ve ClickUp için bu ücretsiz elektronik tablo şablonlarına göz atın.

ClickUp—Excel için En Üst Düzey Yükseltme

Excel veri işleme için harika olsa da, ClickUp'ın Tablo Görünümü, ClickUp Brain ve diğer proje yönetimi araçları, verilerinden daha fazlasını yapmak isteyen takımlar için kapsamlı bir çözüm sunar.

ClickUp'ın güçlü özellikleri, çalışma sayfalarının ötesine geçerek her şeyi tek bir yerde daha akıllı, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde düzenlemenizi sağlar. Verileri işinize yarayın; eylem öğelerini ayarlamak ve sonraki adımları belirlemek için kullanın.

En iyisi de: Artık matematik yok! Verilerinizi ClickUp'a aktarın ve yardım isteyin. Size yardımcı olacaktır.

Hemen ücretsiz bir ClickUp hesabı açın ve verilerinizi istediğiniz yere taşıyın.