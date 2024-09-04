OneNote'tan Diğer Uygulamalara Notları Dışa Aktarma

OneNote'ta düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve araştırmalarınızı düzenlemek için sayısız saat harcadınız. Burası, düşüncelerinizin ve fikirlerinizin serbestçe akışına izin veren dijital sığınağınız.

Peki, bu notları OneNote kullanmayan biriyle paylaşmanız gerektiğinde ne yapacaksınız? Ya da belki de saklamak için arşivlemek istiyorsunuz.

Gerçekte, içeriğinizi nasıl çıkaracağınızı bilmiyorsanız OneNote dijital bir kara delik gibi hissettirebilir.

Bu kılavuz tam da bu noktada devreye giriyor. Sizi OneNote yolunda gezdirerek OneNote'tan dışa aktarmanın tam olarak nasıl yapıldığını göstereceğiz.

Öyleyse, bu dışa aktarma macerasına birlikte atılalım ve emeklerinizin dijital uçuruma kaybolmamasını sağlayalım.

OneNote Not Defterlerini Dışa Aktarma ve İçeri Aktarma

Not defterlerini dışa ve içe aktarmak, notlarınızı cihazlar arasında kolayca aktarmanıza veya başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. OneDrive'dakiler dahil olmak üzere notları ve tüm not defterlerini dışa aktarmak için adımlarımızı izleyin.

OneNote uygulamasından bir not defteri dışa aktarma

Bir OneNote not defteri dosyasını dışa aktarmak için, tüm verilerinizin doğru şekilde aktarıldığından emin olmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. Yapılacak işlemler şunlardır:

Adım 1: Masaüstünüzde veya OneNote Online aracılığıyla OneNote uygulamasını açın

microsoft aracılığıyla

Adım 2: Dışa aktarmak istediğiniz not defteri klasörünü seçin. Bu, kişisel bir not defteri veya paylaşılan bir not defteri olabilir

microsoft aracılığıyla

Adım 3: Pencerenin sol üst köşesinde bulunan Dosya sekmesine tıklayın

microsoft aracılığıyla

Adım 4: Dosya menüsünde Dışa Aktar seçeneğini bulacaksınız. Farklı dışa aktarma biçimlerini görüntülemek için Dışa Aktar'ı tıklayın

microsoft aracılığıyla

Adım 5: Not defteri dosyasını OneNote Paketi dosyası (.onepkg), PDF veya Word belgesi olarak dışa aktarabilirsiniz. Tam taşınabilirlik için OneNote Paketi genellikle en iyi seçenektir

microsoft aracılığıyla

Adım 6: Biçimi seçtikten sonra, dosyayı kaydetmek istediğiniz bilgisayarınızdaki konumu seçin ve Kaydet'e tıklayın

microsoft aracılığıyla

Adım 7: Dışa aktarma tamamlandığında, kaydedilen dosyanın konumuna giderek her şeyin doğru şekilde dışa aktarıldığını doğrulayın

microsoft aracılığıyla

OneNote uygulamasından notları PDF olarak dışa aktarma

OneNote notlarını PDF dosyaları olarak dışa aktarmak, özellikle OneNote uygulaması yüklü olmayan kişilerle not paylaşırken sık karşılaşılan bir gereksinimdir. Bunu yapmak için şunları yapabilirsiniz:

Adım 1: Dışa aktarmak istediğiniz belirli notu veya not defteri bölümünü açın

microsoft aracılığıyla

Adım 2: Dosya menüsüne gidin ve Dışa Aktar'a tıklayın

microsoft aracılığıyla

Adım 3: Kullanılabilir biçimler listesinden PDF seçeneğini seçin

microsoft aracılığıyla

Adım 4: PDF dosyasını kaydetmek istediğiniz konumu seçin ve Kaydet'e tıklayın

microsoft aracılığıyla

OneDrive'dan OneNote not defteri dışa aktarma

OneNote not defteriniz Microsoft hesabınızdaki OneDrive'da depolanmışsa, yine de kolayca dışa aktarabilirsiniz. Şu adımları izleyin:

Adım 1: Web tarayıcınız üzerinden OneDrive'a gidin ve Microsoft Office hesabınıza giriş yapın

microsoft aracılığıyla

Adım 2: Dışa aktarmak istediğiniz OneNote not defterini bulun

microsoft aracılığıyla

Adım 3: Not defterine sağ tıklayın ve İndir seçeneğini seçin. Bu, not defterini bilgisayarınıza .onepkg dosyası olarak kaydeder

microsoft aracılığıyla

Adım 4: Ardından, indirilen dosyayı masaüstünüzdeki OneNote kullanarak açabilirsiniz

OneNote not defteri dosyası dışa aktarma sorunlarını giderme

OneNote'da depolanan not defterlerini dışa aktarırken bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu hataları gidermek için aşağıdaki adımları izleyin:

"İndirdiğim dosyada yalnızca 'errors.txt' dosyası var."

Bu sorun genellikle OneNote not defterinin yapısında bir sorun olduğunda ortaya çıkar. Sorunu çözmek için, tüm bölümlerin doğru şekilde senkronize edildiğinden emin olarak not defterini tekrar dışa aktarmayı deneyin

"Not defteriniz dışa aktarılmak için çok büyük" şeklinde bir hata mesajı aldım. "

OneNote, büyük not defterlerinin dışa aktarılmasını kısıtlayabilir. Bu durumda, not defterini daha küçük bölümlere ayırıp tek tek dışa aktarmayı deneyin. Alternatif olarak, dışa aktarmayı kolaylaştırmak için üçüncü taraf bir araç kullanabilirsiniz

Dışa aktarma sorunlarını çözmek için temel ipuçları

Notları dışa aktarmadan önce senkronizasyon yapın: Eksik dışa aktarmaları önlemek için OneNote not defterinin tamamen senkronize olduğundan emin olun

Dosya biçimi uyumluluğunu kontrol edin: Dışa aktarılan dosya biçiminin, içe aktarma işlemini gerçekleştireceğiniz uygulama tarafından desteklendiğinden emin olun

Depolama alanını doğrulayın: Cihazınızda dışa aktarılan dosyalar için yeterli depolama alanı olduğunu onaylayın

Yazılımınızı güncelleyin: Dışa aktarma veya içe aktarma sırasında hataları önlemek için OneNote uygulamanızı güncel tutun

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için Ücretsiz OneNote Şablonları

Neden OneNote'tan Notları Dışa Aktarmalısınız?

OneNote güçlü bir araç olsa da, notlarınızı indirip başka bir uygulamaya aktarmak isteyebileceğiniz birkaç neden vardır:

Platform sınırlamaları: OneNote, Microsoft ekosisteminde mükemmeldir, ancak farklı platformları kullanan diğer kişilerle işbirliği yapmanız gerektiğinde sınırlayıcı olabilir. Notlarınızı dışa aktararak daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirin

Veri taşınabilirliği: Notlarınızı PDF dosyası veya Word belgesi gibi evrensel bir biçimde saklamak, OneNote'a erişiminiz olmadığında bile notlarınıza erişebilmenizi sağlar

Yedekleme: Notları dışa aktarmak, önemli bilgilerin yedeklerini oluşturmanın etkili bir yoludur. Bu, yanlışlıkla silme veya yazılım sorunları nedeniyle veri kaybını önlemek için çok önemlidir

İşlevsellik: Diğer uygulamalar, OneNote'ta bulunmayan özellikler sunabilir, örneğin gelişmiş görev yönetimi, yapay zeka yetenekleri veya diğer araçlarla daha iyi entegrasyon. Notlarınızı dışa aktararak bu özelliklerden yararlanabilirsiniz

Uyumluluk ve güvenlik: Bazı durumlarda, kuruluşunuzun ilkelerine veya güvenlik düzenlemelerine uymak için notlarınızı belirli bir biçimde depolamanız gerekebilir. Notları dışa aktarma, bu gereksinimleri karşılamanıza olanak tanır

OneNote'a alternatifler

OneNote uygulamasına alternatif bir uygulama seçmek, özel ihtiyaçlarınızı, iş akışı gereksinimlerinizi ve diğer not alma ve düzenleme araçlarının sunduğu özellikleri değerlendirmeyi gerektirir. ClickUp, not almayı doğrudan verimlilik iş akışınıza entegre ederek devrim yaratır.

ClickUp, düşüncelerinizi kaydetmenin ötesinde, notlarınızı görevler, projeler ve takım tartışmalarıyla düzenlemenize ve senkronize etmenize olanak tanır. Bu, her şeyi bağlam içinde tutmanıza yardımcı olur ve notlarınızın her zaman erişilebilir ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

İşte size avantaj sağlayan bazı ClickUp özellikleri.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs, not alma, belge oluşturma ve proje yönetimi için hepsi bir arada bir çözümdür. Web, masaüstü bilgisayarlar ve mobil platformlardan erişilebilir, bu da onu takımlar ve bireyler için çok yönlü hale getirir.

ClickUp Belgelerinde çeşitli biçimlerde notlar oluşturun

ClickUp Docs, birden fazla kullanıcının gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmasına olanak tanır ve bu da onu takım projeleri için ideal hale getirir. Görevler ve hedefler gibi diğer ClickUp özellikleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve merkezi bir proje yönetimi platformu sağlar.

Ayrıca, ClickUp Belgeleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek özel not alma şablonları ve ş Akışları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak notları biçimlendirmek için yer imleri, tablolar ve daha fazlasını ekleyin

Dahası:

ClickUp Belgeler, OneNote uygulamasından farklı olarak daha geniş bir proje yönetimi ekosisteminin parçasıdır. Notları görevlere, projelere ve hedeflere kolayca bağlayarak belgelerinizin iş akışınıza doğrudan bağlı olmasını sağlayabilirsiniz

ClickUp Belgeler daha fazla özelleştirme olanağı sunar. Özel ihtiyaçlarınıza uygun şablonlar oluşturabilir ve değiştirebilir, bilgileri hiyerarşik klasörlerle düzenleyebilir ve zengin biçimlendirme seçeneklerini kullanarak notlarınızın görünümünü özelleştirebilirsiniz

ClickUp Docs, gerçek zamanlı işbirliğini destekleyerek birden fazla kullanıcının belgeleri aynı anda düzenlemesine, yorumlamasına ve incelemesine olanak tanır. Bu özellik, paylaşılan projeler veya belgeler üzerinde çalışan takımlar için kullanışlıdır

ClickUp, otomasyonu destekleyerek belgeleri otomatik olarak güncelleyen, görevleri atayan veya belgelerinizdeki değişikliklere göre takım üyelerine bildirim gönderen iş akışları oluşturmanıza olanak tanır. OneNote bu özelliğe sahip değildir ve projeleri yönetmek için daha dinamik ve verimli bir yol sunar

Paylaşılan ClickUp Belgeleri ile fikirler üzerinde sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Hızlı ipuçları

Klasörleri kullanarak belgeleri proje, departman veya amaca göre kategorilere ayırın. Ayrıca, etiketler kullanarak başka bir düzenleme katmanı ekleyebilir ve ilgili belgeleri daha kolay filtreleyip bulabilirsiniz

ClickUp'ın sürüm geçmişi özelliği ile belgelerinizde yapılan değişiklikleri izleyin. Bu, gerektiğinde belgelerinizin önceki sürümlerini gözden geçirme, karşılaştırma ve geri yükleme olanağı sağlar

ClickUp'ın gelişmiş arama özelliklerini tanıyın. Filtreler, anahtar kelimeler ve etiketler kullanarak notlarınız içindeki belirli belgeleri veya bölümleri hızlıca bulun

ClickUp Not Defteri

Not alma uygulamanızda basitliği tercih ediyorsanız, ClickUp Notepad harika bir seçenektir. Hemen hemen her cihazdan erişilebilir ve kolay paylaşım için diğer uygulamalarla entegre edilebilir. Notlar kolayca kaydedilebilir ve cihazlar arasında aktarılabilir.

Notları hızlıca alın, zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirin ve girdileri ClickUp Not Defteri'nde izlenebilir görevlere dönüştürün

OneNote çok yönlü bir uygulama olsa da, görevleri, projeleri ve iletişimi yönetmek için uygulamalar (OneNote, Outlook, Teams) arasında geçiş yapmanız gerekir.

Öte yandan, ClickUp Not Defteri notlar, görevler, hedefler, belgeler ve daha fazlasını tek bir yerde tutarak daha iyi verimlilik ve daha az klasör parçalanması sağlar. Zaten proje yönetimi için ClickUp kullanıyorsanız, bu özellikle yararlıdır.

Ayrıca, Not Defteri özelliği ClickUp'ın ücretsiz planına dahildir ve ek maliyet olmadan kapsamlı özellikler sunar.

ClickUp Not Defteri'ndeki kontrol listeleriyle notlarınızı ve eylem öğelerinizi düzenli tutun

ClickUp Notepad, sürükle ve bırak seçeneklerine sahip yerleşik bir kontrol listesi işlevine sahiptir, böylece kaydedilmiş eylem öğelerinizi taşıyabilir ve çevrimiçi olarak düzenli kalabilirsiniz.

Not Defteri'nden en iyi şekilde yararlanmak için bazı hızlı ipuçları:

Fikirleri veya toplantı notlarını ilgili görevlere bağlayın veya notlardan hemen yeni görevler oluşturun. Böylece her şey eyleme geçirilebilir ve izlenebilir hale gelir

Notta yapılacak bir öğe varsa, hatırlatıcıyı veya son teslim tarihini doğrudan Not Defteri'nden ayarlayın. Böylece önemli takip işlemlerini unutmazsınız

Notlarınızı ClickUp Belgeleri'ne gömün veya kolayca başvurabilmek için belirli görevlere ekleyin ve sorunsuz bir ş Akışı oluşturun

ClickUp mobil uygulamasını kullanarak hareket halindeyken notlar alın ve nerede olursanız olun fikirlerinizi ve önemli bilgilerinizi kaydetmeyi unutmayın

Zengin metin biçimlendirme, madde işaretleri, kontrol listeleri ve başlıklar kullanarak notlarınızı daha okunaklı ve düzenli hale getirin.

Bonus İpucu: Notlarınızı kolayca bulmak için etiketlerle düzenleyin. Gerçek zamanlı işbirliği ve hızlı geri bildirim için notlarda doğrudan takım üyelerinden bahsedin

ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir ClickUp Toplantı Notları Şablonu, toplantı tutanaklarını yönetmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Daha geniş bir proje yönetimi çerçevesi içinde toplantı belgelerini yönetmeye yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin Toplantı gündemini, notları ve eylem öğelerini ClickUp Toplantı Notları Şablonu'na kaydedin

Şablon, gündemler, eylem öğeleri, tartışma noktaları ve takip görevleri gibi tüm önemli toplantı ayrıntılarını yakalamak için iyi organize edilmiş bir yapı sağlar. Bu yapı, netliği korumaya yardımcı olur ve toplantı sırasında veya sonrasında önemli hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

Bu toplantı notları şablonunun öne çıkan özelliklerinden biri, görevleri doğrudan toplantı notlarından atayabilme yeteneğidir. Toplantı sırasında eylem öğeleri belirlendikçe, hemen görevler oluşturup takım üyelerine atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve bunları ilgili projelere bağlayabilirsiniz.

Bu, toplantı sonrası takibi kolaylaştırır ve eylem öğelerinin verimli bir şekilde izlenmesini ve tamamlanmasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantı notlarına platformlar arası erişilebilirlik sağlayın

Diğer ClickUp özellikleri gibi, Toplantı Notları Şablonu da web, masaüstü veya mobil cihazlardan erişilebilir. Bu çapraz platform erişilebilirliği, toplantı notlarınızı herhangi bir ekrandan, herhangi bir yerden inceleyebilmenizi veya güncelleyebilmenizi sağlar, böylece uzaktan veya hareket halinde çalışan takımlar için kolaylık sağlar.

Hızlı ipuçları

Toplantıdan önce ayrıntılı bir gündem oluşturmak için şablonu kullanın. Bu, tartışmayı yönlendirmeye yardımcı olur ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar. Katılımcıların hazırlıklı olabilmeleri için gündemi önceden paylaşın

ClickUp'ın görev atama özelliğini kullanarak görevleri ve eylem öğelerini ilgili takım üyelerine anında atayın. Bu, sorumlulukların net olmasını ve takibin kolay olmasını sağlar

Toplantı notlarınızı takviminizle senkronize ederek toplantı programlarını takip edin ve notlarınızın gerektiğinde hazır olmasını sağlayın. Bu entegrasyon, yaklaşan toplantılar ve takipler için hatırlatıcılar ayarlamanıza da yardımcı olur

ClickUp Brain gibi AI not alma araçları, not alma ve belge yönetiminizi daha da geliştirir. Aşağıdakilerle içeriği düzenlemenize, içgörüler oluşturmanıza ve rutin görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olur:

İlgili bilgileri önererek işlerinizi kolaylaştırın

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek daha önemli işler için zaman kazanın

Notlarınızdaki bilgilere dayalı olarak bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacak içgörüler sunar

OneNote ve ClickUp: Entegrasyonun Avantajları

Her iki dünyanın en iyisini elde etmek istiyorsanız, ClickUp'ı OneNote ile entegre edebilirsiniz. Bu, özellikle karmaşık projeleri yönetmek ve Microsoft ekosisteminde çalışan takım üyeleriyle işbirliği yapmak için yararlıdır. İşte size nasıl yardımcı olacağı:

OneNote not defterlerini ClickUp içindeki belirli görevlere bağlayarak tüm ilgili bilgilere kolayca erişilebilmesini sağlayın

ClickUp'ın gösterge panelleriyle notları, görevleri ve son teslim tarihlerini tek bir yerde entegre ederek projelerinizin genel bir görünümünü oluşturun

OneNote girdilerinize göre eylemleri tetikleyebilen ClickUp otomasyon özellikleriyle zaman kazanın ve manuel işleri azaltın

Alternatif olarak, ş Akışınızı iyileştirmek için notlarınızın bir sürümünü OneNote'tan ClickUp'a taşıyabilirsiniz:

OneNote defterlerini ve notlarını dışa aktarmak için yukarıda bahsedilen adımları izleyin

Notlarınızı platforma aktarmak için ClickUp'ın içe aktarma özelliğini kullanın. Bunları görevler veya belgeler olarak içe aktarabilir ve hatta belirli projelere ekleyebilirsiniz

İçe aktardıktan sonra her şeyi sipariş içinde tutmak için klasörler, etiketler ve listeler kullanarak notlarınızı ClickUp'ın yapısı içinde düzenleyin

Görev atamaları, son tarihler ve ilerleme izleme gibi ClickUp'ın özelliklerinden yararlanarak not alma stratejinizi geliştirin

Tüm bu özellikler işinizi kolaylaştırabilir. Müşterilerimiz de aynı fikirde:

Tüm notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

Tüm notlarımı tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

Dijital Not Almaya Esneklik Katın

OneNote'tan diğer not alma uygulamalarına notları dışa aktarma, esnekliği korumanıza, işbirliğini geliştirmenize ve bilgilerinize her zaman erişebilmenizi sağlamanıza yardımcı olabilecek değerli bir beceridir. Yedekleme amacıyla, platform sınırlamalarını aşmak için veya diğer araçlardaki gelişmiş özelliklerden yararlanmak için dışa aktarma yapıyorsanız, işlem nispeten basittir.

ClickUp Docs, ClickUp AI ve Notepad gibi alternatifler, ihtiyaçlarınıza bağlı olarak OneNote'u tamamlayabilecek veya hatta onun yerini alabilecek sağlam özellikler sunar. Özellikle OneNote'u ClickUp ile entegre etmek, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirerek proje yönetimi sürecinizi kolaylaştırabilir.

ClickUp'ı bugün deneyin ve not alma ve proje yönetiminizi bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceğini keşfedin!