Gelir ve Kazanç: Aralarındaki Farkı Anlamak (+ Örnekler)

Gelir ve kazanç arasındaki farkı merak ettiyseniz, yalnız değilsiniz. Her ikisi de şirketinizin finansal sağlığı ve performans ölçütleri hakkında daha derin bir içgörü sağlar.

Bu terimler sıklıkla birbirinin yerine kullanılır, ancak finansal performansınızın farklı yönlerini temsil eder.

İşletme finansmanında bu iki terim arasındaki karışıklığı gidermeye hazır mısınız?

Gelir ve kazancı birbirinden ayıran özellikleri inceleyelim, böylece finansal görüşmelerinizi güvenle yürütebilir ve işiniz için bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Gelir nedir?

Gelir, bir şirketin mal veya hizmet satarak kazandığı toplam paradır. Bir şirketin finansal performansının önemli bir göstergesidir ve genel sağlığını ve büyüme potansiyelini değerlendirir. Ayrıca, şirketin gelir tablosunda ilk sırada yer aldığı için "top-line" olarak da adlandırılır.

Gelir dört türe ayrılır:

Brüt gelir: Brüt satış olarak da bilinen bu terim, bir işletmenin tüm faaliyetlerinden elde ettiği toplam tutarı ifade eder. Örneğin, bir fırın bir ayda kek, ekmek ve hamur işleri satarak 10.000 dolar kazanırsa, bu toplam tutar brüt geliridir

Net gelir: Brüt gelirden indirimler, iadeler ve iadeler çıkarıldıktan sonra kalan tutara net gelir veya net satış denir. Bir şirketin satışlarından ve faaliyetlerinden elde ettiği geliri daha net bir şekilde gösterir. Kazanılan 10.000 $'dan 1.000 $ indirim olarak verilir ve 500 $ iade edilen öğeler için geri ödenirse, fırının net geliri 8.500 $ olur

İşletme geliri: Bu, yatırımlar veya varlık satışları gibi ana faaliyet dışı gelirler hariç, şirketin ana faaliyetlerinden elde edilen toplam nakit girişlerini içerir. 8.500 $, fırının ana işinden elde ettiği işletme gelirini temsil eder

İşletme dışı gelir: Bu, yatırımlardan elde edilen faiz, hisse senedi sahipliğinden elde edilen temettü veya gayrimenkul kiralamalarından elde edilen kira geliri gibi ikincil kaynaklardan elde edilen gelirdir. Fırın ayrıca, dükkanındaki küçük bir alanı yerel bir sanatçıya kiralayarak 500 dolar kazanmaktadır. Bu 500 dolar, işletme dışı gelirdir

Gelir nedir?

Gelir, tüm giderler, vergiler ve maliyetler toplam gelirden düşüldükten sonra kalan tutardır. Şirketin karlılığını yansıtır ve genellikle "net kar" olarak adlandırılır

Başlıca dört tür gelir vardır:

Brüt gelir: Brüt kâr olarak da bilinir, giderler düşülmeden şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği toplam kazancı içerir. Örneğin, bir giyim mağazası bir ayda giysi satışından 50.000 dolar kazanır. Giderler düşülmeden bu 50.000 dolar brüt gelirdir

İşletme geliri: Bu, ücretler, kira ve kamu hizmetleri gibi işletme giderleri çıkarıldıktan sonra, ancak vergiler ve faizler hesaba katılmadan önce kalan tutardır. Kazanılan 50.000 $'ın 20.000 $'ı ücretler, kira ve kamu hizmetlerine harcanır. Kalan 30.000 $ işletme geliridir

Net gelir: Bu, tüm giderler, vergiler, faizler ve diğer maliyetler toplam gelirden düşüldükten sonra kalan nihai kârdır. 30.000 dolarlık işletme gelirinden 5.000 dolarlık vergi ve faiz düşüldükten sonra mağazanın net geliri 25.000 dolar olur

İşletme dışı gelir: Faiz geliri, temettü veya varlık satışlarından elde edilen kazançlar gibi temel iş faaliyetleriyle ilgili olmayan faaliyetlerden elde edilen kazançları içerir. Giyim mağazası ayrıca tasarruf faizlerinden 1.000 dolar ve eski ekipman satışından 2.000 dolar kazanır. Bu 3.000 dolar işletme dışı gelirdir

Gelir ve Kazanç Hesaplama

Hesaplamalara geçmeden önce, etkili finansal analiz ve karar verme için gelir ile kazanç arasındaki farkı anlamak önemlidir.

Fark Gelir Gelir Kapsam Herhangi bir kesinti olmaksızın iş faaliyetlerinden elde edilen tüm kazançları kapsar Gelirden tüm giderler, vergiler ve maliyetler düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtır Finansal tablolardaki pozisyon Şirketin gelir tablosunun en üstünde yer alır Şirketin gelir tablosunun en altında görünür Etkileri İşletmenin satış yapma kapasitesini değerlendirmeye yardımcı olur ve pazar performansını gösterir İşletmenin gerçek karlılığı ve finansal sürdürülebilirliği hakkında içgörü sağlar Yönetim odak noktası Satışları artırmaya, pazar erişimini genişletmeye ve müşteri kazanımını geliştirmeye odaklanmaktadır Maliyet yönetimi, verimlilik ve kar marjlarının maksimize edilmesine odaklanmaktadır Finansal sağlık göstergesi Yüksek gelir rakamları, satışların güçlü olduğunu gösterir ancak kârlılığı garanti etmez Pozitif net gelir, karlılığı ve gelire göre giderlerin verimli bir şekilde yönetildiğini gösterir Vergi etkileri Gelir, vergileri doğrudan etkilemez Gelir, vergilendirilebilir gelir ve vergi yükümlülüğünü hesaplamak için kullanılır

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Gelir nasıl hesaplanır?

Gelir hesaplamak oldukça basittir. İşte nasıl yapılacağı:

1. Toplam satış miktarını belirleyin: Belirli bir dönemde bir ürün veya hizmet için satılan toplam birim sayısını belirleyin

2. Birim fiyatı belirleyin: Ürün veya hizmetin birim başına ortalama satış fiyatını bulun

3. Brüt geliri hesaplayın: Satılan toplam miktarı birim fiyatla çarpın ve brüt geliri elde edin

Brüt gelir = Satılan malların sayısı X Satış fiyatı

Bir kitapçı dükkanı sahibi olduğunuzu düşünün. Bir ayda, ortalama fiyatı 20 dolar olan 800 kitap sattınız. Brüt geliriniz şöyle olur:

800 kitap x kitap başına 20 $ = 16.000 $

4. Dedüksiyonları çıkarın: Brüt gelirden indirimleri, ödenekleri ve iadeleri çıkararak net gelire ulaşın

Net gelir = Brüt gelir – İndirimler – İndirimler – İadeler

Önceki örneği devam ettirerek, sunduğunuz hizmetleri şöyle belirleyelim:

İndirimler: 500 $ (toplu alımlarda verilir)

Ödenekler: 200 $ (hasarlı kitaplar için)

İadeler: 300 $ (iade edilen kitaplar için)

Net geliriniz şu şekilde olacaktır:

16.000 $ – 500 $ – 200 $ – 300 $ = 15.000 $

Gelir nasıl hesaplanır?

Gelir veya net kârın hesaplanması aşağıdaki adımları içerir:

1. Toplam geliri hesaplayın: Şirketin elde ettiği toplam gelir veya satışlarla başlayın. Buna, aşağıdakiler dahil olmak üzere iş faaliyetlerinden ve diğer kaynaklardan elde edilen tüm gelirler dahildir:

Varlıkların satışı

Ücretler ve hizmet bedelleri

Abonelikler

Kira geliri

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2. Toplam giderleri hesaplayın: Genellikle aşağıdakileri içeren tüm iş giderlerini toplayın:

COGS (Satılan malların maliyeti): Satılan ürünlerin üretimi veya satın alınmasıyla ilgili doğrudan maliyetler

İşletme giderleri: Kira, kamu hizmetleri, maaşlar ve pazarlama gibi işin yürütülmesi ile ilgili maliyetler

Amortisman ve itfa: Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların zaman içinde değerindeki azalma

Faiz giderleri: Borçlanma maliyetleri

Vergiler: Devlete ödenmesi gereken gelir vergileri

3. Net geliri hesaplayın: Toplam gelirden toplam giderleri çıkararak net geliri elde edin

Net Gelir = Toplam Gelir − Toplam Giderler

Diyelim ki kitapçınızın aylık mali bilgileri aşağıdaki gibi:

Toplam gelir: 15.000 $

COGS: 5.000 $

İşletme giderleri: 4.000 $ (kira, kamu hizmetleri, maaşlar dahil)

Amortisman: 500 $

Faiz giderleri: 200 $

Vergiler: 800 $

Aylık net gelir:

15.000 $ − 10.500 $ (5.000 $ + 4.000 $ + 500 $ + 200 $ + 800 $) = 4.500 $

Etkili finansal yönetim, gelir ve kazancı birbirinden ayırmanıza yardımcı olarak işinizin gerçek finansal durumunu net bir şekilde anlamanızı sağlar.

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ClickUp, finansal hedefleri izlemenize, hesapları yönetmenize ve karları hesaplamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi özellik sunarak temel görev yönetiminin ötesine geçen çok yönlü bir finansal yönetim aracıdır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile, paranızın nereye gittiğine dair net bir görünüm elde etmek için üst düzey raporları kolayca oluşturabilirsiniz. Bütçe tahsisatlarını, gerçek harcamaları ve kar ve zararları tek bir yerden izleyin.

ClickUp Gösterge Panelleri ile gerçek zamanlı güncellemelerle finansal durumunuzun kapsamlı bir görünümünü elde edin

Ayrıca gerçek zamanlı güncellemeler de sağlar, böylece finansal performansınız hakkında her zaman güncel bilgi sahibi olursunuz. Artık aylık raporları beklemek yok; değişiklikler olduğunda anında içgörüler elde edin.

Özelleştirilebilir bileşenler, gösterge panelinizi tam olarak istediğiniz şekilde, toplam gelir, net gelir ve giderler gibi anahtar performans göstergelerini öne çıkaracak şekilde uyarlayabilmenizi sağlar. Böylece finansal genel bakışınız net ve doğru olur.

ClickUp Hedefleri, net gelir ve gelir hedefleri belirlemenizi sağlayarak finansal hedeflerinizi kolayca izlemenizi ve hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

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Farklı finansal izleme ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli hedef türleri sunar. "Aylık satışları %20 artır" gibi belirli rakamlar için sayısal hedefler oluşturun veya gelir hedeflerini izlemek için parasal hedefler belirleyin. "Finansal denetimi tamamla" veya "Bütçe onayını kesinleştir" gibi daha basit görevler için doğru/yanlış hedefleri kullanın

Herkes aynı hedefleri görebilir ve bunları birlikte gerçekleştirmek için çalışabilir, böylece takımın çabalarını uyumlu hale getirmek çok kolay hale gelir.

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ClickUp Şablonlarıyla Finansları Zahmetsizce Yönetin

ClickUp, finansal süreçlerinizi kolaylaştırmak için çeşitli şablonlar sunar. İşte dikkate alabileceğiniz bazı anahtar şablonlar:

1. ClickUp Muhasebe Şablonu

Giderleri, satış kayıtlarını ve faturaları yönetmek zor mu geliyor? ClickUp Muhasebe Şablonunu kullanarak süreci basitleştirin.

Bu muhasebe şablonu, borçlu olduğunuz ödemeleri (borç hesapları) ve beklediğiniz ödemeleri (alacak hesapları) kolayca izlemenize yardımcı olur. Ayrıca müşteri adları, iletişim bilgileri, fatura numaraları ve ödeme yöntemlerini de içerir.

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Bu şablon, finansal durumunuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak çeşitli özel görünümler sunar, örneğin:

Liste görünümü: Hızlı bir genel bakış için faturalarınızı ve giderlerinizi düzenlemek için

Takvim Görünümü: Son teslim tarihlerini ve ödeme planlarını izlemek için

Tablo görünümü : Faturaları ve giderleri yan yana karşılaştırmak için

Pano Görünümü: Görevleri "Yapılacak" ve "Tamamlandı" gibi sütunlar arasında taşıyarak yönetmek için

Ayrıca, Kategori alanı, faturaları kira, hizmet veya ürün gibi türlerine göre sıralamanızı sağlar. Notlar özelliği, her faturayla ilgili ek ayrıntılar veya hatırlatıcılar eklemenizi sağlar.

Ayrıca, ödemelerin ve tahsilatların olasılığını ölçmek için bir güven seviyesi belirleyin. Bu, potansiyel nakit akışı sorunlarını sorun haline gelmeden tespit etmenize ve çözmenize yardımcı olacaktır.

💡Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, ClickUp'ın yapay zeka asistanı, kişisel finans yönetimi için yapay zekanın gücünden yararlanmanıza yardımcı olur.

2. ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu

ClickUp Finansal Analiz Raporu Şablonu, bir şirketin rekabetçi güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek için sağlam bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Finansal Analiz Raporu Şablonu, takımların bütçeleme ve yatırım için analiz, raporlama ve önemli noktaların özetini kolayca oluşturmasını sağlamak için tasarlanmıştır

Bu kılavuzla şunları yapabilirsiniz:

Daha akıllı kararlar için anahtar finansal göstergeleri belirleyin

Finansal performansınızı net bir şekilde özetleyin

Performansınızı sektör standartlarıyla karşılaştırın

Verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için fırsatları belirleyin

Ayrıca, nakit akışı, likidite oranları, bilançolar ve borç oranları hakkında net bilgiler sunan grafikler ve çizelgeler gibi görsel yardımcılar da içerir. Bu sayede, finansal bilgiye sahip olmayan kullanıcılar da karmaşık finansal verileri kolayca anlayabilir.

Verileri görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek kişileri kontrol etmek için özel izinler de ayarlayabilirsiniz. Ekran kaydetme özelliği— Clickup Clips, finansal inceleme oturumlarını kaydeder, herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar ve hiçbir şeyin kaçırılmamasını garanti eder.

3. ClickUp Bütçe Raporu Şablonu

ClickUp Bütçe Raporu Şablonu, bütçe raporlamanızı hassas bir şekilde basitleştirir. Tahminlere ve dağınık verilere son vererek, finansmanınızı kontrol altında tutmak ve proje bütçenizi optimize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Bütçe Raporu Şablonu ile bütçe tahsisini optimize edin ve finansal hedeflerinize ulaşın

Hem küçük işletmeler hem de büyük kurumsal şirketler için ideal olan bu şablon:

Geçmiş ve şimdiki finansal performansınızın net bir görünümünü sunar

Planlanan ve gerçek harcamalar arasındaki tutarsızlıkları belirler

Hedeflerinize göre ilerlemeyi izler

Liste Görünümü, tüm bütçe girdilerinizi basit ve okunması kolay bir biçimde görüntülemenizi sağlar. Gantt Görünümü, proje zaman çizelgelerini ve finansal dönüm noktalarını izlerken, Takvim Görünümü bütçe faaliyetlerinizi ve son tarihlerinizi görselleştirir.

Ayrıca, bütçe özeti, işinizin finansal performansına ilişkin kapsamlı bir görünüm için beş anahtar finansal unsuru içerir:

Kâr ve zarar: Tahmini ve gerçek gelirler ile marjların karşılaştırmasını sağlar

Satış dağılımı: Bölgelere göre gerçek ve hedef satış rakamlarının ayrıntıları

Giderler: Operasyonel giderleri bütçeye göre izler ve karşılaştırır

Bilanço: Finansal istikrar ve performansı değerlendirmek için gelirleri giderlerle karşılaştırır

Rekabet özeti: Gelirinizi ve pazar payınızı en önemli rakiplerinizle karşılaştırır

4. ClickUp Satış Takip Şablonu

ClickUp Satış Takip Şablonu, satış süreçlerinizi düzenli ve verimli tutmak için hepsi bir arada çözümdür.

Kullanıcı dostu arayüzü ile bireysel ve takım performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilir, satış çabalarınızı nereye odaklamanız gerektiğini belirleyebilir ve verilere dayalı kararlar alarak satış sürecinizi optimize edebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Satış Takip Şablonu ile satış performansını görselleştirin ve satış sürecini optimize edin

Her satışın önemli ayrıntılarını kaydetmek için birkaç Özel Alan içerir. Örneğin:

"Nakliye Maliyeti"ni takip ederek teslimat için ne kadar harcadığınızı öğrenin

"İade var mı?" alanına işaretlenmiş tüm ürünleri işaretleyin

"Birim Maliyet"i kullanarak her bir öğenin üretim maliyetini kaydedin

"Kâr Hedefi"ni kullanarak her satış için istediğiniz kâr marjını ayarlayın

Şablon, satış KPI'larınızı izlemek için birkaç özel görünüm içerir. Satış Takibi Görünümü, her bir ürünün performansını ayrıntılı olarak gösterirken, Aylık Satış Hacmi Görünümü, zaman içindeki satış eğilimlerini izlemenize yardımcı olur.

Her satışın durumunu hızlı ve net bir şekilde görmek için özel durumlar da kullanabilirsiniz.

Yukarıdaki şablonlar ve proje muhasebe araçlarıyla, girişiminizin finansal ilerlemesini takip edebileceğinizden ve gelir hedeflerinize kolaylıkla ve netlikle ulaşabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Hangisi daha önemli: gelir mi, kazanç mı?

Gelir, gelirden elde edilir, ancak çoğu finansal yönetim uzmanı gelirden daha önemli olduğunu düşünür. Nedeni şudur:

Gider yönetimi: Gelir, bir şirketin giderlerini ne kadar etkili bir şekilde kontrol ettiğini ve kâr elde etmek için gelirini en üst düzeye çıkardığını yansıtır

Yeniden yatırım potansiyeli: Güçlü bir gelir rakamı, şirketin kendisine yeniden yatırım yapma, büyüme girişimlerini finanse etme ve iş operasyonlarını geliştirme yeteneğini gösterir

Operasyonel sağlık: Gelir, bir şirketin operasyonel maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacağını, temettü ödeyip ödeyemeyeceğini veya gelecekteki büyümeye yatırım yapıp yapamayacağını gösterir

Yatırımcı ve kredi verenler için cazip: Güçlü gelire sahip bir şirket, karlılığını ve finansal istikrarını kanıtladığı için yatırımcılar ve kredi verenler için daha caziptir

Gelir, bir şirketin satış performansı hakkında değerli bilgiler sağlarken, gelir ise genel finansal sağlık, operasyonel verimlilik ve uzun vadeli sürdürülebilirliği değerlendirirken daha anlamlı bir metriktir.

Gelir, cirodan daha yüksek olabilir mi?

Normal şartlar altında, gelir giderlerden düşüldükten sonra elde edildiği için gelir, ciroyu aşamaz. Ancak, belirli durumlarda bu durum gerçekleşebilir:

1. Faaliyet dışı gelir: Bir şirket, faiz geliri, varlık satışlarından elde edilen karlar veya yatırım getirileri gibi faaliyet dışı kaynaklardan önemli kazançlar elde ederse, gelirinden daha yüksek bir net gelir gösterebilir.

2. Tek seferlik kazançlar: Bazen, muhasebe düzeltmeleri veya sigorta ödemeleri veya dava uzlaşmaları gibi tek seferlik kazançlar, net gelirin şirketin gelirini aşmasına neden olabilir. Düzenli faaliyetlerin bir parçası olmayan büyük vergi iadeleri veya varlık satışları gibi olağandışı finansal etkinlikler de bu duruma katkıda bulunabilir.

3. Gelir tanıma sorunları: Bazen, iş tamamlanmadan uzun vadeli sözleşmelerden elde edilen gelirlerin kaydedilmesi veya ürün teslim edilmeden satış gelirlerinin muhasebeleştirilmesi gibi agresif gelir tanıma uygulamaları, raporlanan geliri geçici olarak şişirebilir.

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Gelir ve Kazanç Örnekleri

Gelir ve kazancın gerçek hayatta nasıl farklı olduğunu inceleyelim:

1. Microsoft: 2023 mali yılında Microsoft, Azure gibi bulut hizmetleri, Windows ve Office gibi yazılım ürünleri ve Surface gibi cihazların donanım satışları dahil olmak üzere çeşitli iş segmentlerinden yaklaşık 211 milyar dolar gelir elde etti. Öte yandan, aynı dönemdeki işletme geliri yaklaşık 88 milyar dolardı.

Bu rakamlar arasındaki fark, Microsoft'un operasyonel verimliliğini ve gelirinin önemli bir kısmını kâra dönüştürme kapasitesini ortaya koymaktadır.

2. Netflix: Netflix, büyük ölçüde geniş küresel abone tabanı ve içerik teklifleri sayesinde 2023 yılında yaklaşık 33,7 milyar dolar gelir elde etti. Ancak, şirketin aynı dönemdeki net geliri yaklaşık 5,4 milyar dolardı.

Netflix'in net geliri, orijinal içerik oluşturmak, lisanslar satın almak ve akış teknolojisini sürdürmek için yaptığı büyük yatırımlar nedeniyle gelirinden çok daha düşüktür. Ayrıca, aboneleri çekmek ve elde tutmak için pazarlama ve tanıtıma yapılan önemli harcamalar da karlılığı etkiler.

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Gelir ve kazanç arasındaki farkı anlamak, akıllı finans yönetimi için çok önemlidir. ClickUp, finanslarınızı sorunsuz bir şekilde izlemek ve yönetmek için mükemmel bir araçtır.

ClickUp Gösterge Paneli'nin gerçek zamanlı güncellemeleri, toplam gelir ve net gelir gibi anahtar metrikleri görselleştirmenize olanak tanır, böylece her zaman bilgili kalır ve veriye dayalı kararlar alırsınız.

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