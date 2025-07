Roam Research ve Obsidian: En İyi Not Alma Aracı Hangisi?

İş projelerinden, kişisel hedeflerinizden ve rastgele düşüncelerinizden oluşan notların altında gömülü hissediyor musunuz? Doğru not alma uygulamasını bulmak, tüm fikirlerinizi düzenlemenize, önceliklendirmenize ve anlamlandırmanıza yardımcı olabilir.

İster titiz bir planlayıcı, ister her yerde fikirleri olan yaratıcı bir zihin, ister sadece günlük görevlerinizi takip etmeye çalışan biri olun, sizin için bir not alma uygulaması var.

Bugün, not alma alanında iki ağır topu daha yakından inceleyeceğiz: Obsidian ve Roam Research. Her ikisinin de kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri var ve aralarından seçim yapmak biraz zor olabilir.

Ama endişelenmeyin. Roam Research ve Obsidian arasındaki tartışmada size rehberlik etmek için buradayız. İhtiyaçlarınıza en uygun olanı bulabilmeniz için özelliklerini, fiyatlarını ve farklılıklarını karşılaştıracağız.

Obsidian nedir?

via Obsidian

Proje planlarınızı, araştırma fikirlerinizi ve günlük yapılacaklar listenizi tek bir yerde saklayabileceğiniz bir dijital not defteri olduğunu hayal edin. Obsidian, tam da bunu yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Notlarınızı çevrimiçi olarak kaydeden diğer not alma uygulamalarının aksine, Obsidian her şeyi cihazınızda yerel olarak saklar. Bu, verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı ve internet bağlantısı olmadan notlarınıza erişmenizi sağlar.

Obsidian mobil uygulamasıyla notlarınızı gittiğiniz her yere götürebilir ve önemli bilgilerinize her zaman erişebilirsiniz.

Obsidian özellikleri

Obsidian, not alma meraklıları arasında favori haline getiren özelliklerle doludur:

1. Markdown desteği

Obsidian, basit bir metin biçimlendirme sistemi olan Markdown kullanır. Bu, notlarınızı yazmanızı ve düzenlemenizi kolay ve sezgisel hale getirir. Markdown yaygın olarak desteklenir, böylece notlarınız biçimlerini kaybetmeden kolayca paylaşılabilir veya diğer uygulamalara aktarılabilir. Bu, notlarına farklı platformlarda erişilebilir ve tutarlı olmasını isteyen kullanıcılar için özellikle yararlıdır.

2. Grafik görünümü

Obsidian'ın öne çıkan özelliklerinden biri Grafik Görünümü'dür. Bu etkileşimli görsel temsil, notlarınızın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Büyük resmi görmenize ve gözden kaçırmış olabileceğiniz fikirler arasındaki ilişkileri keşfetmenize yardımcı olur.

Örneğin, bir proje planlama oturumundaki notların araştırma fikirlerine nasıl bağlandığını veya günlük yapılacaklar listelerinin daha büyük hedeflere nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Bu özellik, görsel öğrenenler ve bilgilerini bağlantılı bir web üzerinde görmek isteyenler için inanılmaz derecede kullanışlıdır.

via Obsidian

3. Topluluk eklentileri

Obsidian, aktif kullanıcı topluluğu tarafından geliştirilen çeşitli eklentileri destekler. Bu eklentiler, uygulamaya özel ihtiyaçlarınıza uygun ek özellikler eklemenizi sağlar. Gelişmiş görev yönetimi, takvim entegrasyonu veya gelişmiş grafik görselleştirmelerine ihtiyacınız olsun, size yardımcı olabilecek bir eklenti muhtemelen vardır.

Bu, Obsidian'ı tam olarak istediğiniz şekilde çalışacak şekilde özelleştirebileceğiniz ve not alma sürecinizi daha verimli ve kişiselleştirebileceğiniz anlamına gelir. Bu düzeyde özelleştirme, gelişmiş not alma yöntemleri arayanlar için mükemmeldir.

4. Yerel depolama

Notları cihazınızda yerel olarak depolayan Obsidian, verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı sağlar. Notlarınız harici sunucularda depolanmadığı için bu, gizlilik konusunda endişeli kullanıcılar için büyük bir avantajdır.

Yerel depolama, internet bağlantısı olmadan notlarınıza her zaman, her yerden erişebileceğiniz anlamına gelir. Bu özellik, internet erişiminin sınırlı olduğu veya hiç olmadığı ortamlarda çalışan kullanıcılar için mükemmeldir.

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari: Yıllık 50 $/kullanıcı

Roam Research nedir?

roam Research aracılığıyla

Roam Research, düşüncelerinizi ağ yapısında düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir not alma aracıdır. Araştırmacılar, yazarlar ve karmaşık bilgileri yönetmesi gereken herkes arasında özellikle popülerdir.

Roam, birbiriyle bağlantılı notlardan oluşan bir ağ oluşturma özelliği ile öne çıkıyor ve farklı bilgiler arasındaki ilişkileri bir bakışta görmenizi sağlıyor.

Roam Research özellikleri

Roam Research, not alma ve bilgi yönetimi için güçlü bir araç haline getiren bir dizi özellik sunar:

1. Çift yönlü bağlantı

Roam'un temel özelliği, notları birbirine kolayca bağlamanıza olanak tanıyan çift yönlü bağlantıdır. Mevcut notunuzda diğer notlara doğrudan başvurabilirsiniz ve Roam otomatik olarak bir geri bağlantı oluşturur.

Bu, birbiriyle bağlantılı bir bilgi ağı oluşturmak için inanılmaz derecede yararlıdır ve fikirlerinizin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu görmenizi ve aralarında gezinmenizi kolaylaştırır. Bu özellik, fikirlerin ve içeriğin kolayca birbirine bağlanmasını sağlar.

2. Günlük notlar

Roam, her gün görevlerinizi, fikirlerinizi veya aklınıza gelen her şeyi not alabilmeniz için yeni bir günlük not oluşturur. Bu özellik, düşüncelerinizi günlük olarak takip etmenize yardımcı olur ve hiçbir fikrin kaybolmamasını sağlar. Günlük notlar, etkili not alma stratejilerinin önemli bir parçasıdır.

3. Referansları bloklayın

Roam, notlarınızda tek tek metin bloklarına referans vermenize ve bunları yeniden kullanmanıza olanak tanır. Bu, bir nottan bir paragrafı alıp içeriği kopyalamadan başka bir nota ekleyebileceğiniz anlamına gelir.

Bu, notlarınızı düzenli tutmak ve önemli bilgilere ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişebilmenizi sağlamak için güçlü bir özelliktir. Bu esneklik, Roam'u ikinci beyin uygulamaları arasında anahtar bir oyuncu haline getirir.

4. Düz metin dosyaları

Roam notlarınızı düz metin dosyaları olarak saklar, bu da onları okumayı, düzenlemeyi ve dışa aktarmayı kolaylaştırır. Bu, notlarınızın gelecekte de kullanılabilir olmasını ve herhangi bir metin düzenleyiciyle erişilebilir olmasını sağlar.

Bu, bilgilerinizi esnek ve taşınabilir tutan basit bir yaklaşımdır. Bu basitlik, not alma şablonlarını tercih eden kullanıcılar için faydalıdır.

Roam Research fiyatlandırması

Pro : Aylık 15 $

Believer: 5 yıl için 500 dolar

Obsidian ve Roam Research: Özelliklerin Karşılaştırması

Obsidian ve Roam Research arasındaki en büyük fark, notlarınızı nasıl yapılandırıp sakladıklarıdır. Obsidian notlarınızı yerel olarak kaydeder ve Markdown dosya sistemini kullanırken, Roam Research ağa bağlı, çevrimiçi öncelikli bir yaklaşıma odaklanır

Bu iki not alma aracı arasındaki diğer anahtar farklılıklara daha yakından bakalım:

Özellik Obsidian Roam Research Markdown desteği Evet Hayır İki yönlü bağlantı Evet Evet Grafik görünümü Evet Evet Günlük notlar Hayır Evet Blok referansları Hayır Evet Topluluk eklentileri Evet Hayır Yerel depolama Evet Hayır Çevrimiçi erişim Hayır Evet Özelleştirme Evet Hayır Fiyat esnekliği Evet Hayır

Şimdi bu farklılıkları ayrıntılı olarak inceleyelim:

Özellik 1: Markdown desteği

Obsidian: Obsidian, Markdown desteği ile öne çıkar ve basit bir sözdizimi ile notlar yazmanıza ve biçimlendirmenize olanak tanır. Bu, notlarınızı okunması ve düzenlenmesi kolay hale getirir ve diğer metin düzenleyicilerle uyumluluk sağlar. Örneğin, hızlı bir kontrol listesi oluşturmak için, işleri düzenli tutmak için [ ] Görev gibi basit Markdown sözdizimini kullanabilirsiniz. Bu, not almada temiz, metin tabanlı bir yaklaşımı tercih eden kullanıcılar için mükemmeldir

Roam Research: Roam, Markdown'u desteklemez, bu da basitliği ve yaygın kullanımı nedeniyle bu biçimi tercih eden kullanıcılar için bir dezavantaj olabilir. Bunun yerine, Roam blok tabanlı bir yapı kullanır, bu yapı güçlü olabilir ancak Markdown biçimine alışkın kullanıcılar için daha az anlaşılır olabilir

Kazanan: Obsidian, çok yönlü ve erişilebilir Markdown desteği ile.

Özellik 2: Çift yönlü bağlantı

Obsidian: Obsidian'ın çift yönlü bağlantı özelliği, birbirine bağlı notlardan oluşan bir ağ oluşturmanıza olanak tanır, böylece ilişkiler kolayca görülebilir ve ilgili fikirler arasında kolayca gezinebilirsiniz. Örneğin, bir araştırma makalesi yazdığınızı varsayalım. Bu durumda, farklı kaynaklar, teoriler ve bulgularla ilgili notları birbirine bağlayarak, çapraz referanslar oluşturabilir ve konunuzu kolayca kapsamlı bir şekilde anlayabilirsiniz

Roam Research: Roam Research, notları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlamanıza ve geri bağlantıları otomatik olarak görmenize olanak tanıyan çift yönlü bağlantı özelliği ile ünlüdür. Bu özellik, araştırmacılar veya yazarlar gibi karmaşık bilgi ağlarını yönetmesi gereken kullanıcılar için özellikle yararlıdır ve fikirlerin nasıl geliştiğini ve birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu takip etmelerini sağlar

Kazanan: Beraberlik. Her iki araç da güçlü çift yönlü bağlantı özellikleri sunar.

Özellik 3: Grafik görünümü

Obsidian : Obsidian'ın Grafik Görünümü, notlarınızı ve bunların bağlantılarını görsel olarak göstererek farklı bilgiler arasındaki ilişkileri anlamanıza yardımcı olur. Örneğin , bir proje planlıyorsanız, grafik görünümünü kullanarak farklı görevlerin, kaynakların ve son tarihlerin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görselleştirebilir, böylece büyük resmi görebilir ve eksiklikleri veya bağımlılıkları belirleyebilirsiniz

Roam Research: Roam Research, notlarınızın birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu gösteren bir Grafik Görünümü de sunar, ancak bu görünüm Obsidian'ınki kadar görsel olarak ayrıntılı değildir. Yararlı olmasına rağmen, Roam'un Grafik Görünümü notlarınızın yapısı hakkında aynı düzeyde bilgi vermeyebilir

Kazanan: Obsidian, daha ayrıntılı ve etkileşimli Grafik Görünümü ile.

Özellik 4: Günlük notlar

Obsidian : Obsidian'da yerleşik bir günlük not özelliği bulunmamakla birlikte, şablonlar oluşturabilir veya eklentiler kullanarak benzer bir etki elde edebilirsiniz. Örneğin, gün içindeki görevlerinizi, düşüncelerinizi ve önemli etkinlikleri kaydetmenizi isteyen bir günlük not şablonu oluşturabilir ve böylece tutarlı bir günlük tutma veya planlama alışkanlığı edinebilirsiniz

Roam Research: Roam Research, her gün otomatik olarak yeni bir not oluşturarak günlük görevleri ve düşünceleri kolayca kaydetmenizi sağlar. Bu özellik, günlük faaliyetlerinizi ve fikirlerinizi kaydetmek ve hiçbir şeyi kaçırmamak için son derece kullanışlıdır

Kazanan: Roam Research, kullanışlı ve otomatik günlük not alma özelliği ile.

Özellik 5: Blok referansları

Obsidian : Obsidian, blok referanslarını yerel olarak desteklemez, ancak eklentiler aracılığıyla benzer işlevselliği elde edebilirsiniz. Bu, notlarınız içindeki belirli bölümlere veya paragraflara bağlantı verebileceğiniz anlamına gelir; bu, farklı bağlamlarda anahtar noktalara veya alıntılara referans vermek için yararlı olabilir. Örneğin, bir notta anahtar bir içgörü varsa, içeriği çoğaltmadan başka bir notta buna referans verebilirsiniz

Roam Research: Roam'un blok referansları, notlarınızda tek tek metin bloklarını yeniden kullanmanıza ve bunlara referans vermenize olanak tanıyarak esnekliği ve düzeni artırır. Bu özellik, çalışma alanınızı karmaşık hale getirmeden çeşitli kaynaklardan ilgili bilgileri çekebileceğiniz dinamik ve birbirine bağlı belgeler oluşturmak için çok caziptir

Kazanan: Roam Research, güçlü ve sorunsuz blok referans özelliği ile.

Reddit'te Obsidian ve Roam Research karşılaştırması

Reddit'i ziyaret ederek Obsidian ve Roam Research tartışmasında insanların hangi tarafta yer aldığını gördük. Bu iki araçla ilgili tartışmaları aradığınızda, kullanıcıların kişisel tercihlerine ve ihtiyaçlarına dayanan çeşitli görüşler bulacaksınız.

Birçok kullanıcı, Obsidian'ı özelleştirme ve kontrol özellikleri nedeniyle takdir ediyor:

Obsidian'da sevdiğim şey, benim alanım gibi hissetmesi. Benim. Markdown ve dışa aktarılabilir olması da bunun bir parçası, ama benim için asıl avantajı Obsidian'ın ihtiyaçlarıma göre mükemmel şekilde özelleştirilebilmesi.

Obsidian'da en sevdiğim şey, kendi alanım gibi hissetmem. Benim. Markdown ve dışa aktarılabilir olması da bunun bir parçası, ama benim için asıl avantajı Obsidian'ın ihtiyaçlarıma göre mükemmel şekilde özelleştirilebilmesi.

Bu görüş, uygulamayı kendi özel iş akışlarına göre özelleştirme özelliğine değer veren Obsidian kullanıcıları arasında da paylaşılmaktadır. Obsidian notları yerel olarak depolar ve düz metin dosyaları kullanır, böylece verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz ve çeşitli eklentilerle arayüzü özelleştirebilirsiniz.

Öte yandan, bazı kullanıcılar not alma konusundaki yenilikçi yaklaşımı nedeniyle Roam Research'ü tercih ediyor:

Obsidian yerine Roam'u seçmemin en büyük nedenlerinden biri, Roam'un bilgi birimi olarak blok fikrine dayalı olmasıdır.

Obsidian yerine Roam'u seçmemin en büyük nedenlerinden biri, Roam'un bilgi birimi olarak blok fikrine dayalı olmasıdır.

Roam'un blok tabanlı yapısı, esnek ve dinamik not alma imkanı sunar. Her blok kolayca bağlanabilir, referanslanabilir ve değiştirilebilir. Bu özellik, karmaşık ve birbiriyle bağlantılı bilgileri yönetmesi gereken ve Roam'un arayüzünün akıcılığını seven kullanıcılar için özellikle caziptir.

Genel olarak, Obsidian ve Roam Research arasında seçim genellikle kişisel tercihlere ve özel ihtiyaçlara bağlıdır. Obsidian'ın gücü özelleştirme ve kontrol özelliklerinde yatarken, Roam Research blok tabanlı yaklaşımı ve sorunsuz bağlantı özellikleriyle öne çıkıyor.

ClickUp ile tanışın: Obsidian ve Roam Research'e en iyi alternatif

Obsidian ve Roam Research'ün en iyi özelliklerini bir araya getiren bir not alma aracı arıyorsanız, ClickUp'tan başka yere bakmayın.

ClickUp, tüm not alma ve görev yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamak için kapsamlı bir araç seti sunar. ClickUp'ın Obsidian ve Roam Research'e en iyi alternatif olarak öne çıkmasının nedenleri şunlardır:

1. ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad ile düşüncelerinizi zahmetsizce yakalayın ve düzenleyin

ClickUp Not Defteri, fikirleri, görevleri ve hatırlatıcıları hızlı bir şekilde not almak için çok yönlü bir araçtır. Anlık düşünceleri yakalamak ve günlük notlarınızı düzenli tutmak için mükemmeldir.

Bir proje için beyin fırtınası yaparken veya hızlı bir liste oluştururken, ClickUp Not Defteri önemli bilgileri asla kaybetmemenizi sağlar. Ayrıca, çalışma alanınıza sorunsuz entegrasyon sayesinde notlarınızı kolayca görevlere ve projelere dönüştürebilirsiniz.

Toplantı gündemlerini taslak olarak hazırlamak veya ders notlarını özetlemek için ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu da kullanabilirsiniz. Notlarınızı verimli bir şekilde düzenleyin ve paylaşın, herkesin aynı sayfada olmasını sağlayın.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile toplantılarınızı düzenli ve verimli tutun

Bu şablon, gündemleri, notları ve eylem öğelerini kaydetmek için açık yönergeler ve yapılar sağlayarak takımınızın tartışmalarının odaklanmış ve düzenli kalmasını sağlar.

İster ayrıntılı bir haftalık takım toplantısı planlıyor olun, ister hızlı bir günlük standup toplantısı, bu şablon her toplantının verimli ve iyi belgelenmiş olmasını sağlar.

Bir başka kullanışlı not defteri şablonu ise ClickUp Sınıf Notları Şablonu . Notlarınızı net ve düzenli bir şekilde yapılandırmanıza yardımcı olarak, notlara kolayca başvurmanızı ve paylaşmanızı sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sınıf Notları Şablonu ile sınıf notlarınızı zahmetsizce düzenleyin ve yönetin

Bu şablon özellikle öğrenciler için yararlıdır. Dağınık klasörleri, yığınla çıktıları ve kaybolan okul notlarını daha verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

ClickUp'ın not alma şablonu öğrencilere şu konularda yardımcı olur:

Ders notlarınızı, ödevlerinizi ve faydalı bağlantıları tek bir konumda saklayın

Çalışma verimliliğini artırmak için okul ödevleri için bir sistem geliştirin

Her proje, ders veya dönem için şablonları özelleştirin ve biçimlendirin

2. ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve ayrıntılı belgeler oluşturun

ClickUp Docs, kendiniz için belgeler oluşturmanıza ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Belgeleri gerçek zamanlı olarak yazmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır, bu da onu işbirliğine dayalı projeler için mükemmel bir araç haline getirir.

Zengin metin düzenleyici, çeşitli biçimlendirme seçeneklerini destekler. Görevleri doğrudan belgelerinize gömebilir, notlarınızı eyleme geçirilebilir öğelere bağlayabilirsiniz.

3. ClickUp Brain

ClickUp Brain ile görevleri otomatikleştirin ve verimliliği artırın

AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain, akıllı öneriler sunarak ve rutin görevleri otomatikleştirerek verimliliğinizi bir üst seviyeye taşır.

Bir belge taslağı hazırlarken, notlarınızı düzenlerken veya bir proje planlarken, ClickUp Brain iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamanıza yardımcı olabilir. Görevlerinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak kişisel bir asistanınız varmış gibi.

ClickUp Brain ayrıca, kullanıcıların AI destekli not alma özelliği ile fikirleri, toplantı notlarını ve araştırmaları verimli bir şekilde yakalamalarına olanak tanıyan AI Writer for Work özelliğini de sunar. Ayrıca, özelleştirilebilir şablonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile zaman kazandıran raporlar, e-postalar ve sunumlar gibi belgeler de oluşturabilir.

Bu özellik, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek ve değerli içgörüler sağlayarak zaman kazandırır ve verimliliği artırır.

Neden ClickUp?

ClickUp, Obsidian'ın özelleştirme özelliklerinin en iyi yönlerini ve Roam Research'ün dinamik bağlantı özelliğini tek bir güçlü platformda birleştirir.

ClickUp'ın sizin için mükemmel bir seçim olmasının bazı ek nedenleri şunlardır:

Kapsamlı görev yönetimi: Not almayı aşan ClickUp, görev yönetiminde mükemmeldir ve notlarınızdan görevler oluşturmanıza, son tarihler belirlemenize, projeleri izlemenize ve takımınızla işbirliği yapmanıza olanak tanır

Birleştirilmiş çalışma alanı: ClickUp, notlarınızı, görevlerinizi ve projelerinizi tek bir sorunsuz çalışma alanında birleştirerek birden fazla araç arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır

Özelleştirme ve esneklik: ClickUp, çalışma alanınızın benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlamasını garanti eden bir dizi şablon ve özelleştirme seçeneği sunar

Ayrıca okuyun: Takımlar ve Profesyoneller için 10 Ücretsiz Araştırma Planı Şablonu

Mükemmel Not Alma Aracınızı Bulun

Doğru not alma aracını seçmek, özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Obsidian ve Roam Research, farklı not alma ve bilgi yönetimi stillerine uygun benzersiz özellikler sunar.

Ancak, her iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getiren ve daha da fazla işlevsellik sunan bir araç arıyorsanız, ClickUp en iyi çözümdür.

ClickUp Not Defteri, ClickUp Belgeleri ve ClickUp AI gibi özelliklerle iş akışınızı basitleştirebilir, işbirliğini geliştirebilir ve tek bir platformda düzenli kalabilirsiniz. Not alma ve proje yönetiminizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve iş yapma şeklinizi nasıl değiştirebileceğini görün!