Haritalama Not Alma Yöntemini Kullanma (Şablonlarla)

Not alırken kalemi kağıda değdirmekten daha iyisi yoktur. Yazma hızı ve arama kolaylığı açısından klavye üstündür, ancak el yazısı hafızaya daha faydalı olabilir. El ile yazmanın daha yavaş ve çok duyusal deneyimi, bilgiyle daha derin bir bağlantı kurarak hem kodlamayı hem de hatırlamayı geliştirir.

Ancak okulda veya işte projeleriniz veya görevleriniz için kapsamlı notlar alıyorsanız, kağıt yığınlarının kısa sürede kafanızı karıştırmaya başladığını bilirsiniz.

Not almak ve fikirleri düzenlemek, işinizi daha verimli yapmanıza yardımcı olur ve bilgiyi bulmak için ileri geri gidip gelerek stresi artırmaz.

Bunun yerine, denenmiş ve test edilmiş not alma teknikleriyle bilişsel aşırı yüklemeyi önleyin. Hızlı bir başlangıç için çeşitli araçlar ve şablonlar da kullanabilirsiniz.

Bu makalede, haritalama not alma yöntemini ayrıntılı olarak açıklayacağız ve uzun süreli hafızayı geliştirmek için yeni araçlar keşfetmenize yardımcı olacağız.

Haritalama Not Alma Yöntemi Nedir?

Haritalama not alma veya kavram haritalama, bilgi ve fikirleri yakalamak için kullanılan görsel bir yöntemdir.

Doğrusal notlar yazmak yerine, bunları şematik olarak düzenleyin, örneğin anahtar kavramları birbirine bağlamak için bir zihin haritası kullanın. En yaygın yöntem, belgenin ortasına ana fikri yazmak ve ardından alt konuları, fikirleri ve kavramları dallar aracılığıyla hiyerarşik bir yapı içinde birbirine bağlamaktır. Önemli bağlantıları vurgulamak için şekiller, renkler, oklar ve resimler kullanabilirsiniz.

Geleneksel not alma yöntemlerinden farklı olarak, bu not alma yöntemi özellikle görsel öğrenenler ve karmaşık konuları basit bir şekilde ifade etmek isteyenler için kullanışlıdır. Fikirler arasındaki ilişkileri görmenize yardımcı olur ve bilgiyi hatırlamayı kolaylaştırır.

Haritalama Not Alma Yöntemini Kullanarak Not Alma

ClickUp'ta canlı, düzenlenebilir zihin haritaları kullanarak fikirleri düzenleyin ve bağlantılar kurun

Harita not alma yönteminin ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

Anahtar konuyu belirleyin ve sayfanın ortasına yazın. Diyelim ki pazarlama taktiklerini geliştirme konulu bir seminere katıldınız, bu durumda "pazarlama taktiklerini geliştirme" anahtar konunuz olur

Merkezi konuyla bağlantılı destekleyici fikirleri düşünün. Bunlar alt konularınızdır. Bunları ana fikrin etrafına yazın ve çizgilerle birbirine bağlayın.

Ana konuyu yazdıktan sonra, "düzenli geri bildirim alın" veya "hedef kitle profili oluşturun" gibi alt konulara bağlantı işaretçileriyle dallara ayırın

Her alt konuyu daha da bölün. Bu alt konuları destekleyen ayrıntıları, gerçekleri ve örnekleri keşfedin. Bu ayrıntılar için ek dallar eklemekten çekinmeyin

Anahtar noktaları ve bağlantıları vurgulamak için renkler, semboller veya resimler kullanın. Bu, düzenlemeye bir katman daha ekler ve görsel hafızayı güçlendirir

Zihin haritanızı inceleyin. Kendinize şu soruları sorun: "Eksik bağlantılar var mı?" veya "Akış görsel olarak mantıklı mı?" Daha fazla netlik için zihin haritalarınızı iyileştirin

Bu kılavuz, zihin haritalama yöntemine hızlı bir başlangıç yapmak için önceden oluşturulmuş not alma şablonlarını kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Haritalama Not Alma Yöntemi Şablonları

Not alma yöntemi yeni başlayanlar için kolay olsa da, biraz yönlendirme faydalı olabilir.

ClickUp Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta Şablonu

ClickUp Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta Şablonu, dersler, toplantılar veya tartışmalar sırasında not alma yöntemlerini haritalamaya başlamanıza olanak tanıyan, tamamen özelleştirilebilir, kullanıma hazır bir araçtır.

Bu Şablonu İndirin Ana fikirleri dosyalayın ve ClickUp'ın Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile ikiye ayırın

Bu şablondaki "ana fikir" ampul illüstrasyonu, ana konunuzun nereye yazılacağını gösterir ve ardından alt fikirler olarak adlandırılan kısa açıklamalara uzanır. Her bir alt fikir, daha büyük kavramları daha küçük kavramlara ayırmanıza olanak tanır ve her bir bölümü düzenlemenize yardımcı olan renk kodları içerir.

Bu şablonu beyin fırtınası yaparken ve konsept haritalarınızı etkili bir çözüme dönüştürürken de kullanabilirsiniz. Yeni bakış açılarına ihtiyaç duyduklarında bu şablonu kullanabilen pazarlamacılar, yaratıcı serbest çalışanlar ve reklamcılar için idealdir.

Profesyonel ipucu: Zihin haritalama yöntemi, iş akışlarınızı basitleştirmenize de yardımcı olabilir. : Zihin haritalama yöntemi, iş akışlarınızı basitleştirmenize de yardımcı olabilir. Süreç haritalama yöntemiyle düşünce süreçlerini görselleştirin ve verimsizlikleri ortadan kaldırarak daha iyi iş sonuçlarına daha hızlı ulaşın.

ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonu

Renk kodlaması ve illüstrasyonlar içermeyen basit bir zihin haritası şablonu arıyorsanız, ClickUp Basit Zihin Haritası Şablonu işinize yarayabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Basit Zihin Haritası Şablonu ile beyin fırtınası yapın, notlar alın veya fikirlerinizi görevlere ayırın ve bunları takım üyelerine atayın

Bu sadece bir zihin haritası değil, aynı zamanda görevleri takım üyelerine dağıtmak için bir görev yönetimi aracıdır. Bu şablon, iş akışlarınıza hiyerarşik bir yapı sağlar.

Merkezi bir konuyla başlayın veya birkaç ana fikir ekleyin ve ardından bunları sürükle ve bırak seçenekleriyle keşfetmek istediğiniz kadar alt konulara dallandırın. ClickUp Görevleri ile her fikri bir göreve dönüştürebilir ve ilgili takım üyelerine atayabilirsiniz.

Bu şablonu kullanarak şeffaf bir sistem oluşturabilir ve herkesin hak ettiği krediyi almasını sağlayabilirsiniz.

Takım üyelerine '@bahsetme' ile müşterilerden gelen anlık geri bildirimleri tekrar oynatabilir veya konulara yorum yaparak tartışma başlatabilirsiniz. Takım yöneticileri olarak, toplantılar sırasında belirli bir not tutucu kullanarak organizasyon için fikirleri not alabilir ve toplantılar sırasında tekrarları azaltabilirsiniz.

Bu tek noktadan erişim platformunda, zihin haritalama, not alma, yaratıcı ve tasarım süreçleri ile mühendislik, BT ve işe alım alanlarında özel kullanım örnekleri için 1000'den fazla ClickUp şablonunu keşfedebilirsiniz.

Notlarınızı daha hızlı zihin haritalamak mı istiyorsunuz?

ClickUp'ın Proje Yönetimi Yazılımı ile, sadece not almanıza yardımcı olmakla kalmayıp, proje özetlerini ve görev açıklamalarını yazma ve yönetme şeklinizi de iyileştirecek araçları keşfedin.

Profesyonel ipucu: Mac için : Mac için en iyi not alma uygulamalarını keşfedin ve tüm Apple cihazlarınızda senkronize edin!

Not almayı kolaylaştıran ve notlarınızı düzenli tutan ClickUp'ın birkaç aracını burada bulabilirsiniz.

1. Notlar alın ve paylaşılabilir belgelere dönüştürün

Ücretsiz ClickUp Notları ile notlarınıza başlık ekleyin, kontrol listeleri oluşturun ve zengin metin biçimlendirme özelliklerinden yararlanın

ClickUp Notları'nı kullanarak tüm görev listelerinizi, yapılacaklar listelerinizi ve hatta market listelerinizi tek bir yerde düzenleyin. Bunlara istediğiniz zaman erişin ve düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi not alma özgürlüğünün tadını çıkarın.

Bu araçla şunları başarabilirsiniz:

Kontrol listeleriyle notlarınızı ve eylem öğelerinizi düzenli tutun. Öğeleri sürükleyip bırakarak kontrol listeniz içinde kolayca taşıyın ve iç içe yerleştirerek görsel bir hiyerarşi oluşturun

Notları düzenli bir şekilde organize etmek için başlıklar, madde işaretleri ve renkler ekleyin

Herhangi bir not defteri girdisini, son teslim tarihleri, atanan kişiler ve öncelikler ile izlenebilir bir göreve dönüştürün

Google Chrome ile entegre edin ve sanal derslerde veya toplantılarda not almak için kullanın

Düşüncelerinizi ve duygularınızı kaydetmek için dijital günlüğünüz olarak kullanın

Notlarınız hazır mı? Şimdi ClickUp Docs ile bunları eksiksiz bağlam içeren yapılandırılmış belgelere dönüştürün. Zengin düzenleme biçimi ile videoları veya bağlantıları doğrudan belgelerinize gömün ve sohbet veya e-posta ile paylaşın. Erişim ve izinleri kontrol ederek belgelerinizi kimlerin görüntüleyebileceğini düzenleyin. Gerçek zamanlı işbirliği ile takım arkadaşlarınızla birlikte düzenleme veya yazma yapabilir ve notlarınızı geliştirebilirsiniz.

Takımınızı etiketleyin, içerikleri onlarla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve ClickUp Belgeleri ile daha hızlı onaylar için anında geri bildirim verin

Belgelerinizi ve görevlerinizi birleştirerek ilerlemenizi tek bir yerden izleyin. İlerlemeyi izlemek ve zaman dilimleri atamak için bileşenler ekleyerek iş akışlarınızı oluşturun. Belgelerinizi sistematik bir şekilde düzenlemek için renk kodları atayabilirsiniz.

2. Haritalama not alma yöntemini kullanarak zihin haritaları oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar, zihin haritaları oluşturmak için dijital bir pano görevi görür. Sürükle ve bırak yapışkan notları kullanarak fikirlerinizi panonuzda taşıyabilir, diyagramlar çizerek stratejiler oluşturabilir veya takımınızın erişebileceği görsel notlar alabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile belgeleri yerleştirin, çizimler yapın, ilgili noktalarla bağlantılar ekleyin

Tahtadan doğrudan işleri dağıtarak her görevde takımınızın ilerlemesini görün. Çevik iş akışlarıyla hala yapılacakları ve geri bildirim gerektirenleri izleyin. Pazarlama ihtiyaçlarınız için önceden oluşturulmuş şablonları ve proje yönetimi araçlarını kullanın.

Beyaz tahtaları ClickUp Zihin Haritaları oluşturmak için de kullanabilirsiniz: Bu aracı kullanarak görsel notlar alın, fikirler üretin, projeleri düzenleyin ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın.

ClickUp Zihin Haritaları ile düğümleri yeniden düzenleyin ve alt konular ekleyerek fikirlerinizi oluşturun

Zihin Haritanıza doğrudan görevler ekleyin, düzenleyin ve silin, görünümler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan ş Akışınızı düzenleyin. Fikirlerinizin şekillendiği yerde görev yönetiminin rahatlığını yaşayın.

İşbirliği yapmak ister misiniz? Zihin haritalarınızı Çalışma Alanınızda paylaşın. Takım üyeleriniz zihin haritalarını gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilir ve katkıda bulunabilir, böylece takım çalışması ve sinerjiyi artırabilirsiniz.

Öğeler menüsünü kullanarak zihin haritalarınızı kişiselleştirin, daha sezgisel hale getirin ve projenizin ihtiyaçlarına uyarlayın. Zihin haritalarını özelleştirerek notlarınızı tamamen size ait hale getirin.

Görev tabanlı zihin haritaları ile proje yollarını netleştirin. Zihin Haritanızdaki ClickUp Görevlerini birbirine bağlayarak projeleriniz için adım adım bir plan oluşturun ve proje planlama ve yürütme süreçlerinize yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın.

AI'yı kullanarak işinizi iyileştirin: zaman kaybına neden olan tekrarlayan eylemlerle uğraşmadan görevleri yönetin, iş akışları oluşturun, kaynakları uyumlu hale getirin ve daha hızlı fikir üretin.

ClickUp Brain 'in AI Writer for Work, düşünme şeklinizi öğrenir, ardından her adımda metninizi yazıp geliştirir — tam olarak sizin yapacağınız gibi, ancak çok daha hızlı.

ClickUp Brain'in AI Writer for Work ile belgelerinizdeki ve görevlerinizdeki yazım hatalarını düzeltin

AI Writer for Work ile yapabileceğiniz her şeyin genel bir özetini sunalım:

E-postalarınızın tonunu anlamaktan notlarınızdaki metinleri iyileştirmeye kadar, işiniz konusunda eğitim almış entegre bir asistanla yazma becerilerinizi mükemmelleştirin

ClickUp'ta sohbet ederken veya e-posta gönderirken mesajlara kısaltılmış şekilde yanıt verin. AI'nın mesajınızı mükemmel bir üslupla sihirli bir şekilde oluşturmasına izin verin

AI araçlarını kullanarak notlarınızdan zengin veriler ve içgörüler içeren tablolar oluşturun

Onboarding formları, beyin fırtınası şablonları veya pazarlama kampanyaları için fikir üretme gibi çeşitli kullanımlar için Görevler, Belgeler ve Projeler için anında şablonlar oluşturun

Sesi metne dönüştürün ve AI'yı kullanarak toplantılarınızdaki ve Kliplerinizdeki soruları yanıtlayın

Fikirlerinizi not alma, notlarla birleştirme ve gerektiğinde bilgileri özetleme şeklinizi geliştirin

AI'nın yardımıyla zihin haritalama yöntemine başlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bilgiyi daha iyi hatırlamak ve verimliliğinizi artırmak için kullanın.

Haritalama Not Alma Yönteminizi Mükemmelleştirin

Haritalama not alma yöntemi, bilişsel aşırı yüklemeyi en aza indirmek istiyorsanız güçlü bir araç olabilir. Karmaşık bilgileri görsel olarak temsil ederek, fikirleri daha iyi hatırlayabilir ve fikirler arasındaki bağlantıları daha iyi anlayabilirsiniz.

İster karmaşık kavramlarla uğraşan bir öğrenci olun, ister iş akışınızı düzenlemek isteyen bir profesyonel, haritalama yöntemi hayatınızı değiştirebilir. Unutmayın, anahtar basitlik ve aktif katılımda yatmaktadır. Ana konunuzla başlayın, alt konularla dallara ayrılın ve konunun inceliklerini keşfederken ayrıntıları ekleyin.

Haritanızın görsel çekiciliğini artırmak için istediğiniz kadar renk kombinasyonu, sembol ve hatta resim kullanın!

Not alma için dijital bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ın zihin haritalama yazılımı, not alma ve belge yönetimi araçları ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu not alma uygulamasıyla, çarpıcı zihin haritaları oluşturabilir, yazınızı geliştirmek için güçlü AI özelliklerinden yararlanabilir ve tüm notlarınızı ve belgelerinizi tek bir merkezi konumda düzenli tutabilirsiniz. ClickUp'a bugün kaydolun !