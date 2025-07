Apple Notes ve Notability: En iyi not alma uygulaması hangisi?

Not almanın eski Yunanlılara kadar uzandığını biliyor muydunuz? Eski Yunanlılardan öğrencilere ve çalışan profesyonellere kadar, not almak hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak, not alma yöntemi yıllar içinde gelişmiştir.

Notları elle yazmak hala cazip olsa da, çok daha üstün ve verimli bir yöntem ortaya çıkmıştır: not alma uygulamaları. Toplantı tutanakları yazmak veya market listeleri hazırlamak gibi tüm ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi not alma yazılımları karşılar.

Farklı özelliklere ve derinliklere sahip birçok not alma uygulaması bulabilirsiniz. Ancak, Apple Notes ve Notability tüm beklentileri aşan iki uygulama.

Bugün, bu iki uygulamayı inceleyerek özelliklerini, fiyatlarını ve daha fazlasını karşılaştırarak hangisinin önde olduğunu belirlemenize yardımcı olacağız. Ayrıca, oyunun kurallarını değiştirecek bir alternatif de keşfedeceğiz!

Apple Notes nedir?

app Store üzerinden

Apple Inc. tarafından geliştirilen Apple Notes, macOS, iOS, iPadOS ve VisionOS ile uyumlu bir not alma uygulamasıdır. Tarayıcınız üzerinden çevrimiçi sürüme de erişebilirsiniz. Uygulama güvenlidir; FaceID, TouchID veya şifre ile koruyabilirsiniz.

Apple Notes, Apple cihazlarına yerleşik olarak geldiği için kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Ayrıca iCloud ile otomatik olarak senkronize olur, böylece notlarınızı kaybetme endişesi yaşamazsınız. Notlarınız, PC veya Chromebook'unuzdan eriştiğinizde görünür.

Apple Notes özellikleri

Apple Notes, etiketler, arama, yazılı notlar, hızlı not ekleme, belge tarama ve paylaşım gibi özellikler sunar. Notları Siri ile bile entegre edebilirsiniz! Başlıca özelliklerine bir göz atalım:

Arama seçeneği

Birkaç hafta önce oluşturduğunuz bir notu bulmak, özellikle notlarınızı dijital günlük olarak kullanıyorsanız, zor bir görev olabilir. Apple Notes'un güçlü arama özellikleri bu sorunu ortadan kaldırır.

Notlarınızdaki metinleri veya görüntüleri arayabilirsiniz; bu özellik notların gövdesini, ek dosyaları, çizimleri, el yazısı bölümleri, görüntü içeriğini ve taranmış belgeleri kontrol eder. Ayrıca, aramanızı belirli bir nota, bazı notlarınıza ve tüm hesaplara sınırlayabilirsiniz.

Akıllı klasörler oluşturun

Apple Notes, etiketler ve diğer kriterleri kullanarak akıllı klasörler oluşturmanıza olanak tanır. Notlarınızı kategorilere ayırmanın hızlı ve esnek bir yoludur. Bu klasörlerin en iyi özelliği, klasörü oluşturmak için kullandığınız etiketi içeren tüm notları otomatik olarak eklemeleridir.

Not oluştururken veya düzenlerken, # yazıp etiket adını yazabilirsiniz; notunuz otomatik olarak klasöre eklenir.

Güvenli notlar

Notlarınıza hassas bilgiler kaydediyorsanız, Apple Notes'un birinci sınıf güvenlik seçenekleriyle bunları güvence altına alabilirsiniz. Özel bir şifre ekleyebilir, cihazınızın giriş şifresini kullanabilir veya Face ID'yi kullanabilirsiniz. Bir notu kilitledikten sonra, yalnızca kimlik doğrulama yönteminizi kullanarak açabilirsiniz.

Eskizler ekleyin

Apple Notlar'da parmağınızı veya Apple Pencil'ı kullanarak eskizler çizebilirsiniz. Uygulama, kalemler, işaretleyiciler ve renkler gibi çeşitli çizim araçları sunar. Ayrıca çizimlerinizin kalınlığını ve opaklığını değiştirebilir, çizim alanını büyütebilir veya küçültebilir ve eskizi hareket ettirebilirsiniz.

Scribble

Apple Pencil'ı kullanarak notlarınızı hızlı bir şekilde yazıyorsanız, Apple Notes'un Scribble özelliği bunları otomatik olarak yazılmış metne dönüştürür. Bu özellik son derece sezgiseldir. Kalemi kullanarak bir kelimeyi silmek için çizebilir, metni altını çizerek seçebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Belgeleri tarayın

Apple Notes, belge veya fotoğraf taramayı da destekler. Dolayısıyla, notlarınıza bir belge eklemek isterseniz, belgeyi doğrudan tarayabilir ve notlara kaydedebilirsiniz. Ayrıca belgeyi işaretleyebilir ve imzanızı ekleyebilirsiniz.

Apple Notes fiyatlandırması

Apple Notes ücretsizdir.

Notability nedir?

app Store üzerinden

Notability, tüm Apple cihazlarınızla uyumlu, popüler bir not alma ve verimlilik uygulamasıdır. Ginger Labs, profesyoneller ve öğrenciler için bir not alma uygulaması olarak geliştirmiştir.

Uygulama, temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüne, yerleşik bir araç setine ve kullanımı kolay ve rahat hale getiren birçok özelliğe sahiptir. Notlarınızı yazmak, çizmek veya yazmak istiyorsanız, Notability hepsini yapar. Ayrıca PDF'lerinize açıklama ekleyebilir, ses kaydı yapabilir ve matematik dönüşümü için kullanabilirsiniz.

Notability özellikleri

Notability, Apple Notes için zorlu bir rakip olmasını sağlayan birçok özelliğe sahiptir. Bir göz atalım:

Notability Notebooks

Notability ile sıfırdan bir not defteri oluşturabilir veya dijital not defteri ve topluluk şablonunu kullanarak bir not defteri oluşturabilirsiniz. Notability, kullanıcıların şablonu renk, yön, ızgara aralığı ve daha fazlasını değiştirerek özelleştirmesine olanak tanır.

Notability, dolma kalem veya tükenmez kalem gibi çok çeşitli yazma araçları sunar; size en uygun olanı seçin. Ayrıca, vurgulamalar, renkler ve silgiler kullanarak notlarınızı kolayca anlaşılır hale getirebilirsiniz.

Ve sınırlı alanınız varsa, zoom özelliğini kullanarak kolayca küçük notlar ekleyebilirsiniz.

Düzenleme seçenekleri ücretsiz sürümde sınırlıdır, ancak Notability Plus'ta tam listeye erişebilirsiniz.

Matematik Dönüştürme

gingerlabs aracılığıyla

Notability'nin matematik dönüştürme özelliği, el yazısı denklemleri yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürmenizi sağlar. Tüm yaygın matematiksel ifadeler, kurallar ve öğeleri destekler. Ancak, bu özellik yalnızca Notability Plus'ta mevcuttur.

Ses transkripsiyonu

gingerlabs aracılığıyla

Notability ile seslerinizi notlarınız içinde metne dönüştürebilirsiniz. Uygulama, kayıtların otomatik, zaman damgalı transkriptlerini sağlar. Transkriptleri anahtar kelimeler ve kelime öbekleri kullanarak arayabilir, düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Ancak, bu özellik yalnızca Notability Plus'ta mevcuttur.

Tüm içerik türlerini birleştirin

Notability'nin en iyi özelliklerinden biri, tüm içeriğinizi tek bir nota ekleyebilmenizdir. Metinlerinizi, resimlerinizi, seslerinizi, GIF'lerinizi, çıkartmalarınızı, taranmış belgelerinizi ve el yazısı notlarınızı ekleyin; Notability hepsini yapar. Apple Notlar gibi, Notability notlarınız da iCloud ile senkronize edilir.

Sunum modu

Notability, notlarınızı sınıfta veya toplantılarda sunarken ve paylaşırken uygulamadaki eylemlerin ekranda görüntülenmemesini sağlar.

Ayrıca, sunum yaparken ikincil notları görmek için çoklu not görünümünü kullanabilirsiniz. Endişelenmeyin, ikincil notlar gizli kalır ve izleyiciler tarafından görülmez!

Notability fiyatlandırması

Notability Starter: Ücretsiz

Notability Plus: Fiyat mevcut değil

Apple Notes ve Notability: Özellik Karşılaştırması

Notability ve Apple Notes, benzersiz güçlü yönleri ve özellikleri olan güçlü not alma uygulamalarıdır. Apple Notes'un kapsamlı arama özellikleri Notability'nin özelliklerine göre üstündür. Ancak Notability, matematik dönüştürme ve ses transkripsiyon özellikleriyle öne çıkmaktadır.

Notability ile Apple Notes arasında kazananı belirleme zamanı geldi. Sonuca varmak için ikisinin her bir özelliğini karşılaştıralım.

Kullanım kolaylığı

Düşüncelerinizi sorunsuz bir şekilde kaydetmenize yardımcı olan, karmaşık olmayan bir uygulama kulağa rüya gibi geliyor! Hangi uygulamaların bu özelliği sunduğunu öğrenelim.

Apple Notes

Apple Notes, temiz ve minimalist tasarımıyla tanınır. Basit bir arayüz sunar ve Apple ekosistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur. iCloud aracılığıyla tüm cihazlarınızda senkronizasyon yapabilirsiniz, bu da onu iOS ve macOS'ta ön tanımlı not alma uygulaması yapar.

Notability

Notability, çok yönlülüğe daha fazla odaklanır ve özelleştirilebilir ve sezgisel bir arayüz sunar. Notability Galerisi'nde bulunan şablonları kullanarak kişiselleştirebilirsiniz.

Uygulama, Apple ekosistemindeki tüm cihazlarda da çalışır ve notlarınız iCloud kullanılarak cihazlar arasında kolayca senkronize edilebilir. Ancak, yerleşik bir uygulama olmadığı için entegrasyon Apple Notes kadar sorunsuz değildir. Diğer bir dezavantajı ise iCloud senkronizasyonunun yalnızca Notability Plus kullanıcıları tarafından kullanılabilmesidir.

Fiyatlandırma

En iyi not alma uygulaması, banka hesabınızı boşaltmadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılamalıdır. Ancak, Apple Notes tamamen ücretsiz ve Notability'nin ücretsiz ve ücretli sürümleri mevcut olduğundan, karar nihayetinde ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Apple Notes

Apple Notes, tüm özelliklerini kullanmak ve erişmek için ücretsizdir. Apple cihazları için yerleşik bir uygulamadır ve tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Dolayısıyla, temel ihtiyaçlarınız için not almayı planlıyorsanız ve gelişmiş özelliklere ihtiyacınız yoksa Apple Notes mükemmel bir seçimdir.

Notability

App Store'dan ücretsiz Notability uygulamasını indirmek, not alma yolculuğunuza başlamak için mükemmeldir. Ancak, ücretsiz sürümün özellikleri sınırlıdır.

Notability Plus, not alma deneyiminizi çok daha sorunsuz ve eğlenceli hale getiren çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Bunlar arasında matematik dönüştürme, ses transkripsiyonu, iCloud senkronizasyonu, sınırsız düzenleme ve daha fazlası bulunur.

Notability Plus'ın fiyatı, yaşadığınız bölgeye göre değişir.

Bu nedenle, notları yoğun bir şekilde kullanmak ve gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyuyorsanız Notability Plus doğru seçenek olabilir.

Çizim araçları, kalemler, vurgulayıcılar ve renkler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yazma araçlarını kim sevmez ki? Uygulamalarımızdan hangisinin daha kapsamlı bir aralık sunduğunu görelim.

Apple Notes

Apple Notes, tüm temel el yazısı ve çizim araçlarını sunarak, gündelik eskizler ve not açıklamaları için mükemmel bir seçenek haline getirir. Ayrıca kalın, italik, üstü çizili ve altı çizili gibi temel biçimlendirme seçeneklerine de sahiptir.

Kalem seçimleri arasında tek çizgi, dolma kalem, sulu boya ve tükenmez kalemler bulunur. Ayrıca kurşun kalem ve keçeli kalemler de seçebilirsiniz. Diğer araçlar arasında silgi, vurgulayıcı, Lasso aracı (sayfa içinde içeriği taşımak için), cetvel, renk paleti, şekiller ve daha fazlası bulunur.

Ayrıca, el yazısı notlarınızı otomatik olarak yazılmış metinlere dönüştüren Scribble seçeneği de mevcuttur.

Notability

Notability, metninizi piksel piksel silen bir silgi dahil olmak üzere mükemmel yazma araçlarına sahiptir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, kısmi veya tam silgi arasında da seçim yapabilirsiniz. Renk, çizgi kalınlığı, stil veya kalemleri ayarlayabilirsiniz. Kalem basınç duyarlıdır ve vurgulayıcı yarı saydam mürekkep içerir.

Diğer seçenekler arasında bant, cetvel, Lasso aracı, renkler, bileşenler ve şekiller bulunur. Sık kullandığınız araçlara ve stillere hızlıca erişmek için araç kutunuzu özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, yazarken iki parmağınızla dokunarak geri alabilir ve üç parmağınızla dokunarak yeniden yapabilirsiniz.

Notability'nin el yazısı dönüştürme özelliği de kullanışlıdır, ancak ücretsiz sürümde mevcut değildir.

Gelişmiş özellikler

İlk kez kullanana kadar ihtiyacınız olduğunu bilmediğiniz özellikler vardır. Not alma uygulamaları için de durum aynıdır. Hangi uygulamanın en değerli ve gelişmiş özellikleri sunduğunu görelim.

Apple Notes

Apple Notes, belge tarama, ek dosya ekleme ve karalama seçeneği dahil olmak üzere tüm temel not alma özelliklerine sahiptir. Notlarınıza kolayca bağlantılar, videolar, PDF'ler, tablolar ve sesler ekleyebilirsiniz.

Güçlü arama seçeneği, anahtar kelimeleri kullanarak tüm notlarınızı ve ek dosyalarınızı kolayca arayabilmenizi sağlayarak daha kullanışlı hale getirir.

Notability

Notability, gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor. Multimedya notları, el yazısı tanıma, notlarla senkronize ses kaydı ve çeşitli açıklama araçlarını destekliyor. Notlarınıza yapışkan notlar, GIF'ler, çıkartmalar, taramalar, fotoğraflar, web klipleri, bağlantılar ve daha fazlasını ekleyebilirsiniz.

Arama seçeneği, el yazısı notlarınızı da arar ve doğru sonuçlar verir. Daha da iyisi, çizim, eskiz ve matematik için kolayca kullanabilirsiniz.

Ayrıca, yakınlaştırma, çoklu not ve sunum görünümleri dahil olmak üzere birden fazla görünüm sunar. Ancak, birçok gelişmiş özellik yalnızca ücretli sürümde mevcuttur.

Not düzenleme

Düzenleme, not alma uygulamalarının anahtarıdır. Apple Notes mu Notability mi hangisi daha iyi, gelin birlikte keşfedelim.

Apple Notes

Apple Notes, notlarınızı klasörler halinde düzenler. İki temel klasör vardır:

Notlarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebileceğiniz normal klasörler

Etiketleri kullanarak klasörlerinize otomatik olarak yeni notlar ekleyebileceğiniz akıllı klasörler

Diğer klasörler arasında Hızlı Notlar klasörü (kilit ekranında oluşturulan tüm hızlı notları içerir) ve Paylaşılan klasör (paylaşılan notları içerir) bulunur.

Notability

Notability, iki seviyeli klasör sistemi (ayırıcılar ve konular) ile sağlam bir organizasyon sağlar. Ayırıcılar, klasörleri içeren klasörlerdir, konular ise not defterlerini içeren klasörlerdir.

Notability ve Apple Notes: Kazanan kim?

Notability ve Apple Notes, kullanıcıların not alma deneyimini geliştiren güçlü yönlere ve özelliklere sahiptir. Aynı zamanda, deneyimlerini engelleyen sınırlamaları da vardır.

Örneğin, Apple Notes daha iyi düzenleme ve arama seçenekleri sunarak, düzeni seven ve çok sayıda not alan kullanıcılar için mükemmeldir. Ancak, yalnızca en temel ve gerekli özellikleri sunarak sınırlıdır.

Öte yandan, Notability daha geniş bir kitleye hitap eden birçok özellik ve yazma aracına sahiptir. Kullanıcılar araç çubuğunu özelleştirebilir ve galeride bulunan şablonları kullanabilir. Ancak, organizasyonel yetenekleri sınırlıdır.

Bu nedenle, hangi uygulamanın kazandığını belirlemek biraz zor. Not almayı seven, denemeyi ve kapsamlı notlar almayı seven bir kullanıcıysanız, Notability şüphesiz kazanan uygulamadır.

Ancak Notability'nin sınırlamaları konusunda endişeleriniz varsa, not alma stratejilerinizi ve deneyimlerinizi geliştirecek Notability alternatifleri sunuyoruz.

Reddit'te Apple Notes ve Notability karşılaştırması

Apple Notes ile Notability arasındaki tartışmada galibi belirlemek için, bilgili kullanıcılarından cevaplar bulmak umuduyla Reddit'e başvurduk. Reddit'te Apple Notes ile Notability'yi araştırdığımızda, birçok kullanıcı Notability'nin daha geniş ve gelişmiş özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir.

Notability'nin güçlü yönleri renk seçimi, belge düzenleme, PDF yönetimi, uygun düzen kolaylığı, dışa aktarma seçenekleri ve ses kaydıdır.

Diğer Reddit kullanıcıları, Notability'nin daha iyi özelliklere sahip olmasına rağmen, kalem fonksiyonunun kullanımında Apple Notes'un çok gerisinde olduğunu belirtti:

Ancak Notability ve diğer rakiplerin çoğu, Pencil desteği için yerel API fonksiyonlarının çoğundan yararlanmıyor (veya bunları taklit etmiyor). Notability ve diğerleri genel olarak Apple Note'tan çok daha iyidir. Ancak Notability, Pencil işlevselliğinden yararlanma konusunda geride kalıyor.

ClickUp ile tanışın – Apple Notes ve Notability'ye en iyi alternatif

Apple Notes ve Notability olağanüstü uygulamalardır. Ama daha iyisi var, biliyor musunuz? ClickUp!

ClickUp, görevleri yönetmenize, ilerlemeyi izlemenize, hedefler belirlemenize, ayrıntılı notlar almanıza ve tek bir platformda başkalarıyla işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış nihai verimlilik platformudur. Not alma için AI araçlarıyla, ister öğrenci ister profesyonel olun, oyununuzu geliştirin ve hiçbir hatırlatıcıyı veya projeyi kaçırmadığınızdan emin olun.

İlham her an, her yerde gelebilir. Günün herhangi bir saatinde, koşarken veya sandviç yerken en iyi fikirler aklınıza geliyorsa, ClickUp gibi ikinci beyin uygulamaları en iyi arkadaşınız olacaktır.

ClickUp'ın çeşitli özelliklerine göz atın ve kendiniz karar verin:

ClickUp Brain

ClickUp Brain ile notlarınızı saniyeler içinde özetleyin

ClickUp Brain, üç AI aracından oluşan güçlü bir pakettir: AI Knowledge Manager, AI Project Manager ve AI Writer for Work. ClickUp Brain'in AI yazma asistanını kullanarak yaratıcılığınızı, beyin fırtınalarınızı ve not alma becerilerinizi geliştirin. Yaratıcı öneriler sunarak ve zaman kazanmanızı sağlayarak notlarınızı bir üst seviyeye taşır.

ClickUp Brain ile notlarınızdaki hatalar geçmişte kalacak. Dilbilgisi ve imla hatalarını düzelterek, dili basitleştirerek ve notlarınızı düzenleyerek yazma kalitesini artırır.

Uzun bir iş vakası belgesini okumak istemiyor musunuz? ClickUp Brain'den notta anahtar noktaları özetlemesini isteyin. Ayrıca şablonlar, tablolar ve daha fazlasını oluşturmasını da isteyebilirsiniz.

ClickUp Notepad

ClickUp Notepad ile fikirlerinizi hızlıca yakalayın, notlar alın ve kontrol listeleri oluşturun

Notlarınızı hızlıca yazmak veya unutmadan önce bir liste oluşturmak istiyorsanız, ClickUp Notepad sizin için ideal çözümdür. Chrome tarayıcınıza ekleyin ve kayan eylem düğmelerini kullanarak hızlı notlar alın.

Not Defteri, görüntüleri, GIF'leri, videoları ve diğer ek dosyaları sürükleyip bırakmanıza olanak tanır. Girdileri izlenebilir görevlere dönüştürebilir, kontrol listeleri oluşturabilir, /Slash komutlarını kullanarak notları biçimlendirebilir ve anahtar kelimelerle arayabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı yazın, düzenleyin ve çevirin.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeler'deki zengin biçimlendirme özellikleriyle notlarınızı düzenleyin

Dinamik ClickUp Belgeleri ile notlar, kontrol listeleri, bilgi tabanları ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sayısız stil ve biçimlendirme seçeneği ile özelleştirin.

Şablonlar oluşturun ve bunlara erişin, çalışırken odak modunu açın, notları çevrimdışı ve çevrimiçi olarak kullanın ve ihtiyacınız olmayanları arşivleyin.

Ve daha bitmedi!

İş için notlar kullanıyorsanız, bunları takım üyelerinizle paylaşabilir, onlara belgeyi sizinle birlikte düzenleme seçeneği sunabilir, metni görevlere dönüştürebilir ve onlara eylem öğeleri atayabilirsiniz. Hatta bir belgedeki görevleri başka bir belgeye bağlayabilir ve kaynaklar arasında çapraz referanslar oluşturabilirsiniz.

📮ClickUp Insight: İnsanların yaklaşık %90'ı sağlık veya kariyer gelişimi ile ilgili hedefler belirler, ancak tutkulu projeler ve hobiler genellikle ikinci plana atılır. Ancak eğlenceli fikirler de ilgiyi hak eder. Bunları ClickUp Not Defteri 'ne not alın veya ClickUp Beyaz Tahtaları ile taslak haline getirin ve aylardır "bir türlü yapamadığınız" yaratıcı projeleri tamamlayın. Tek ihtiyacınız olan bir plan. 🤓 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp kullanıcıları, bu araca geçtikten sonra eğlenceli işler de dahil olmak üzere yaklaşık %10 daha fazla iş yapabildiklerini söylüyor.

ClickUp Beyaz Tahta

ClickUp Beyaz Tahta ile takımınızla işbirliği yapın, görevler atayın ve daha fazlasını yapın

Paylaşılan toplantı notları ve beyin fırtınası için kullanabileceğiniz daha işbirliğine dayalı bir şey arıyorsanız, ClickUp Beyaz Tahta'yı deneyin. ClickUp Not Defteri gibi, afişleri, başlıkları ve vurguları biçimlendirmek için Slash (/) komutlarını kullanmanıza olanak tanır.

Çıkartmalar, yapışkan notlar, şekiller ve metinler ekleyin ve bunları görevlere dönüştürün. Görevleri, dosyaları ve belgeleri beyaz tahtanıza verimli bir şekilde bağlayın, böylece önemli bağlamları kaybetme endişesi yaşamazsınız.

En iyi yanı, beyaz tahtayı sıfırdan oluşturabilir veya ClickUp'ın önceden oluşturulmuş Beyaz Tahta şablonlarını kullanabilirsiniz!

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp: Apple Notes ve Notability'ye daha akıllı bir alternatif

Not almak, akademik ve profesyonel hayatınız için son derece faydalıdır. Dikkatinizi toplar, zihninizi çalıştırır ve bilgileri düzenler.

Apple Notes ve Notability, Apple kullanıcıları için en iyi not alma uygulamaları arasındadır. Ancak, birçok sınırlamaları, kullanıcıların not almayı en verimli şekilde kullanmalarını ve üretken olmalarını engelliyor.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. ClickUp, benzersiz bir esneklikle güzel notlar oluşturmanıza ve düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olan hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Ücretsiz kaydolun!