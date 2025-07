Goodnotes Vs Notability: Hangi Not Alma Uygulaması En İyisi?

Hiç, düşüncenizi kaybetmeden önce not almanız gereken harika bir fikir geldi ama yazacak bir şey bulamadınız mı? Hepimiz bu anları yaşarız ve bu durumla başa çıkmak için hızlı ve kolay bir çözüm isteriz.

Günümüzde, not alma ihtiyaçlarımıza anında çözümler sunan dijital not alma uygulamalarıyla kutsanmış durumdayız. Not alma ortamı yıllar içinde değişti, ancak yazılı notlar insan varlığı ve evrimi için hala vazgeçilmez olmaya devam ediyor.

Toplantılar, dersler ve atölye çalışmalarında, fikir üretme ve beyin fırtınası yaparken notlar alırız. Dijital not alma uygulamaları, profesyonel ve kişisel hayatımızı düzenli tutmamıza ve verimli not alma stratejileriyle daha üretken olmamıza yardımcı olur.

Ancak, tüm dijital not uygulamaları deneyiminizi iyileştirmek için aynı derinlikte veya çeşitlilikte araçlara sahip değildir.

Goodnotes ve Notability, piyasadaki not alma uygulamaları arasında en önde gelen rakiplerdir. Etkileyici özellikleri, temiz ve sezgisel kullanıcı arayüzü ve mükemmel belge yönetimi ile Goodnotes ve Notability karşılaştırmasında bir kazanan seçmek zor.

Ama biz deneyeceğiz.

Goodnotes ve Notability'nin fonksiyonel değerini keşfediyor ve en iyi seçimi yapmanıza yardımcı olmak için özelliklerini, güncellemelerini ve fiyatlarını inceliyoruz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapsamlı bir not alma aracını keşfetmek için sonuna kadar okumaya devam edin.

Goodnotes nedir?

via GoodNotes

Goodnotes, eski usul yazmanın cazibesini dijital platformun rahatlığıyla birleştiren bir not alma uygulamasıdır.

Sezgisel Goodnotes kullanıcı arayüzü, kullanıcıların kalem araçlarıyla notlar eklemesine, vurgulamasına, eskiz yapmasına ve hatta ses kaydetmesine olanak tanıyarak kullanıcıların ayrıntılı, bağlamsal ve iyi organize edilmiş dijital notlar oluşturmasına yardımcı olur.

Optik karakter çözünürlüğü OCR teknolojisi ile desteklenen Goodnotes, el yazısı notları kolayca yakalamanızı ve metne dönüştürmenizi sağlar.

Aceleyle yazılmış el yazısı notlarını okumakta zorlanan modern not tutanlar için kesinlikle bir kurtarıcı.

Bonus puan: düzeltmeler el yazısı stilinize göre uyarlanacaktır.

Tüm bu etkileyici not alma özellikleri, terimleri ve cümleleri hala manuel olarak bulmak zorunda kalsanız gereksiz olurdu, değil mi? Goodnotes'un el yazısı, yazma, eskiz ve cümleleri destekleyen güçlü arama çubuğu, bu gereksizliği ortadan kaldırır.

Goodnotes özellikleri

Özelleştirme

Gelişmiş özelleştirilebilir özellikler (klasörler, özel temalar, Goodnotes şablonları, kalem araçları ve vurgulayıcı araç ön ayarları) renk, stil ve düzene göre özelleştirilebilir.

Öğeler aracı

Goodnotes uygulamasındaki en dikkat çekici araç, Elements aracıdır. Notlarınıza çizdiğiniz veya yazdığınız her şey bir öğe olarak kaydedilebilir. Elements aracında bir koleksiyona öğeyi ekledikten sonra, farklı notlarda yeniden kullanabilirsiniz.

Sınırsız klasör ve alt klasör oluşturun. Bu iç içe klasör yapısı, hiyerarşik tercihlere göre kapsamlı bir düzen ve daha kolay gezinme imkanı sunar. Kenar çubuğu gezinme özelliği, favorilere, yer imlerine eklenen not sayfalarına ve paylaşılan belgelere hızlı erişim sağlar.

Çalışma seti

Flash kartlar veya aralıklı tekrar ve aktif hatırlama özellikli çalışma setleri gibi eski bir özellik, öğrenciler ve akademisyenler için mükemmeldir. Optimum bilgi saklama için yazılmış notlar, resimler veya el yazısı notlar arasından seçim yapın.

Pazar

Goodnotes, planlayıcılar, özel sayfa şablonları, çıkartmalar ve düzenlenebilir defter kapakları gibi dijital sabit öğeler sunar. Bazıları ücretsiz planla indirilebilirken, diğerlerine yalnızca ücretli Apple App Store abonelikleriyle erişilebilir.

goodnotes Marketplace aracılığıyla

Hata algılama

Goodnotes, optik karakter tanıma OCR ile semboller, kimyasal elementler ve matematiksel notasyon gibi matematiksel ifadeleri, elementleri ve kuralları tanır. Yazılı ve el yazısı matematik denklemlerindeki hataları algılar ve otomatik olarak düzeltir.

AI yazma desteği

Goodnote'un not alma için AI aracı, yazım hatalarını kontrol ederek, kelime önerilerinde bulunarak, kelime ipuçları sunarak ve yazım hatalarını düzelterek içerik akışınızı destekler ve iyileştirir. Bu özellik el yazısı notlarla da çalışır.

Kalem hareketleri

Seçimi yapmanıza yardımcı olacak sezgisel kalem hareketleri ve kement araçlarından yararlanın. Yazarken hata mı yaptınız? Silgi aracını aramanıza gerek yok. Seçmek istediğiniz şeyin etrafına bir daire çizin; kement aracı bu kadar kolay.

Goodnotes fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Yıllık plan (iOS) : 9,99 $

Yıllık plan (Windows/Android) : 6,99 $

Tek seferlik satın alma: 29,99 $

Notability nedir?

notability aracılığıyla

Notability, tüm notlarınız, eskizleriniz ve dosyalarınız için dijital bir tuvaldir. En son yeniden tasarım, ayırt edici araçların ve kolaylaştırılmış not oluşturma sürecinin güçlü bir karışımını içerir.

Notability, çizim yapmak, belgeleri işaretlemek ve not almak için Apple Pencil kullanmayı tercih ediyorsanız ikinci beyin uygulamanızdır.

Notability özellikleri

Ses transkriptleri

Önceden, sadece ses kaydı yapabilir ve bunu el yazısı notlarla senkronize edebilirdiniz. En son Notability güncellemesiyle, ses kayıtlarının zaman damgalı metinleri de dahil olmak üzere ses transkriptlerine erişebilirsiniz.

Belge görünümü

Belgeleri yan yana görünümde görüntülemek, birden fazla belgeyi aynı anda karşılaştırmayı veya üzerinde çalışmayı kolaylaştırır.

Notların tekrar oynatılması

El yazısı notlar ve ses kayıtları, Notlar oynatma ile otomatik olarak senkronize edilir. Bir kelimeye veya resme tıklandığında, oynatma sırasında ilgili ses kaydına otomatik olarak geçilir.

Notability galerisi

ı sayfayı veya toplantı notu şablonunu indirin veya kendinizinkini yayınlayın ve Notability topluluğuyla bağlantı kurun.

via Notability

Çeşme, noktalı ve kesik kalemleri kullanarak düşüncelerinizi kelimelere veya çizimlere dönüştürün. Notlarınıza eklemek için 64 özel renk arasından seçim yapın. Anahtar noktaları vurgulayıcı ile işaretleyin, böylece ileride kolayca geri dönebilirsiniz. Lasso aracı, içerik stilini değiştirmenize, notları yeniden boyutlandırmanıza ve gruplar halinde sınıflandırmanıza olanak tanır.

Notability fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Premium plan: 14,99 $/yıl (bölgeye göre değişir)

Goodnotes ve Notability: Özelliklerin Karşılaştırması

Kalem aracı bazıları için Notability'nin lehine olabilir, ancak Goodnotes'un Element aracı not alma deneyimimizi büyük ölçüde kolaylaştırdı.

Goodnotes'ta öğeleri kolayca silemeyebilirsiniz, ancak uygulama el yazısı notları metne dönüştürmek için OCR teknolojisi ile bunu telafi eder. Goodnotes AI aracı notları özetler, kaba notları netleştirir ve cümleleri tamamlar.

Notability ile önemli noktaları vurgulayabilir, metni kolayca silmek için kement aracını kullanabilir ve metnin boyutunu değiştirebilirsiniz.

Notability düzenleme araçları konusunda birinciliği alırken, Goodnotes yapay zeka yazma yetenekleriyle bir adım önde.

Fiyat

Goodnotes ücretsiz planı, 5 MB dosya içe aktarma boyutu ve 3 not defteri sunar. Ancak, AI yazma ve not alma özelliklerine erişim ücretli planlarda mevcuttur.

Notability, vuruş genişliği için bir kaydırıcı ile kalem aracına erişim sağlayan ücretsiz bir sürüm sunar, ancak ücretsiz planda hassasiyeti ayarlamanıza izin vermez.

Ancak, Notability Plus aboneliği ile paylaşılan, son ve yer imlerine eklenmiş not sayfalarını ve dosyalanmamış notları ve bölümleri görüntüleyebilirsiniz.

Notability Plus, ek şablon seçenekleri ve özel sayfa boyutlarına sahip eksiksiz bir galeri sunar. Ücretli planın fiyatları bölgeye göre değişir.

Bütçe dostu bir not alma uygulaması arıyorsanız, Goodnotes iyi bir seçimdir.

Arama aracı

Arama çubuğu olmadan not aramak, samanlıkta iğne aramaya benzer. Bu, Goodnotes'un Notability'nin en iyi alternatifi olduğu alanlardan biridir.

Arama çubuğu, Goodnotes içindeki ücretsiz sürüm ve ücretli üyeliklerde erişilebilirken, Notability'de yalnızca aboneliğiniz varsa kullanılabilir.

Belgeleri görün

Notability, Goodnotes'taki sekme görünümüne kıyasla, kullanıcıların iPad'de bölünmüş ekran görünümüyle belgeleri aynı anda görüntülemelerine olanak tanır.

Bu bir tercih meselesi olmakla birlikte, tek bir arayüzden birden fazla belgeyi görüntülemek, sekme görünümünde ortaya çıkan ileri-geri geçişleri azaltır.

Paylaşım

Bu özellik, Goodnotes ve Notability tartışmasında değerlendirmesi zor bir özelliktir.

Bir yandan Notability, kullanıcıların herkese açık bağlantılar oluşturmasına olanak tanır ve bu bağlantılara erişimi olan herkes paylaşılan notları görüntüleyebilir. Ayrıca, şifre korumalı notlar oluşturarak gizli verileri şifreleyebilir, böylece yalnızca belgeye erişimi olan kişiler bunları görüntüleyebilir.

Ne yazık ki Notability, işbirliğini desteklemediğinden, departmanlar arası işbirliği gerektiren büyük takımlar için Mac'te not alma uygulaması olarak uygun değildir.

Öte yandan, Goodnotes kullanıcıların notları paylaşmasına ve belgeleri içe aktarmasına izin verir, ancak yalnızca Goodnotes içinde. Kullanıcılar, gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırmak için işbirliği yapmak, düzenlemek ve görünümleri senkronize etmek için bağlantıları paylaşabilir.

Ancak, kısıtlayıcı olmasına rağmen, Goodnotes'un gerçek zamanlı işbirliği özelliği, çalışanların beyin fırtınası oturumlarına ve işbirliği projelerine değer katar.

Goodnotes ve Notability arasında seçim yapmak, büyük ölçüde tercihinize ve verimliliğinizi artıran temel özelliklere sınırsız erişiminize bağlıdır.

Örneğin, Notability'nin ücretsiz platformu arama çubuğu işlevini sunmadığından, bilgi bulmak son derece zor hale gelir. Bu deneyim, doğru bilgiyi bulmak için binlerce kitabı incelemek gibi olacaktır; zorlu ve zaman alıcı.

Benzer şekilde, sekme görünümü ve kısıtlı paylaşım uygulamalarıyla Goodnotes'un kullanıcı arayüzü, çoğunlukla otomatikleştirilmiş bir sisteme manuel giriş gerektirir.

Anahtar farklar Goodnotes Notability Not defterleri ayrı belgeler ve klasörler halinde düzenlenir ✅ ❌ Apple Pencil için basınç hassasiyeti ayarları ve avuç içi reddi ✅ ❌ Lazer işaretçi aracı ✅ ❌ Sunum modu ✅ ❌ IPad durum çubuğunu gizleyin ✅ ❌ Aralıklı tekrar kullanan flash kartlar ✅ ❌ AI destekli not alma özellikleri ✅ ❌ Klasörlerin renklerini değiştirme ve şablonları özelleştirme yeteneği ✅ ❌ Konulara ve Bölücülere göre düzenlenmiş not defterleri ❌ ✅ Belgelere GIF'ler ve web klipleri ekleyin ❌ ✅ Parola korumalı notlar, Konular, Bölücüler ve dışa aktarılan PDF'ler ❌ ✅ Notları Notability Şablon Galerisi'nde yayınlayın ❌ ✅ Premium planlayıcılara, şablonlara ve çıkartmalara erişim ❌ ✅ Uygulama temaları ❌ ✅

Goodnotes Vs. Notability, Reddit'te

"Goodnotes ve Notability arasında hangisi daha iyi?" sorusuna verdiğimiz yanıtın yanı sıra, insanların da görüşlerini duymak istedik. Reddit'te Goodnotes ve Notability arasında halkın sevdiği bir not alma uygulaması bulmak için araştırma yaptık.

Reddit'te " Goodnotes vs Notability " araması yaptığınızda, birçok kullanıcı Goodnotes'un daha iyi bir kullanıcı arayüzüne, dosya yönetim sistemine ve gelişmiş özelliklere sahip olduğu konusunda hemfikir:

"GoodNotes'un dosya yönetimi daha iyi. Kullanıcı arayüzü koyu modda ve çalışma setleri özelliğinde şık görünüyor. Çalışma setleri Goodnotes'u çok daha iyi hale getirdi (ne kadar hatalı olursa olsun, Goodnotes yine de iyidir). En iyi yanı ise yakında matematik denklem dönüştürme özelliğini ekliyorlar!"

Diğer Reddit kullanıcıları, dikdörtgen bir kement arıyorsanız Notability'nin daha iyi bir seçim olduğunu belirtiyor:

"Profesörlerimizden aldığımız PDF'lerdeki ödevleri yaparken, görevlerin birçok ekran görüntüsünü alıp, üzerinde çalışılacak sayfalara yerleştiriyorum. GoodNotes, açıklayamadığım bir nedenden dolayı dikdörtgen lassosu yok, bu yüzden standart özelliklere sahip Notability'yi kullanmaya devam ediyorum."

Bazı kullanıcılar hala kararsız ve her iki uygulamanın da en iyi özelliklerini elde etmeye çalışıyor:

"Aylardır ikisi arasında gidip geliyorum... Goodnotes'un kullanıcı arayüzünü, Notability'nin noktalı çizgiler, düğmeleri çoğaltma, ızgaraya yapıştırma gibi özelliklerini ve pil verimliliğini istiyorum."

Ancak, karşılaştırmada Notability'nin galip geldiğini görüyoruz.

Düzeni, kayıt seçenekleri ve kullanım kolaylığı, Goodnotes'tan daha iyi bir seçim olmasını sağlıyor.

Ancak, Notability'nin dezavantajlarını biliyorsanız, sizin için daha iyi bir çözümümüz var: ClickUp.

ClickUp ile tanışın: Goodnotes ve Notability'ye en iyi alternatif

Hem Goodnotes hem de Notability, ücretsiz veya ücretli şablon seçeneklerinden özel şablonların indirilmesini gerektirir. Mükemmel şablonu arar ve tercih ettiğiniz stile veya marka kurallarına göre özelleştirirsiniz, ardından işbirliği eksikliği gibi yetersiz özellikler nedeniyle oluşturulan veri silolarına rastlarsınız.

Arama devam ediyor. Şimdiye kadar.

ClickUp, işi daha işbirlikçi hale getiren ve bütünsel belge yönetimi sağlayan hepsi bir arada bir dijital verimlilik platformudur. Tek bir gösterge panelinden AI, not alma ve toplantı notu şablonları, toplantı notları için AI araçları, işbirliği için ClickUp Belgeleri ve ClickUp Not Defteri gibi proje yönetimi özelliklerine erişim sağlayarak Goodnotes ve Notability'ye göre bir avantaj sunar.

ClickUp'ın ek manuel giriş yapmadan verimliliği nasıl artırabileceğini öğrenin.

ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs'un gelişmiş özelliklerini kullanarak markanıza veya kullanıcılarınıza özel belgeler ve wiki'ler oluşturun. İç içe sayfalar ve farklı stil seçenekleriyle yaratıcılığınız sınırsız.

İşinizi veya tutkulu projenizi, genel bir projeye bağlanan iç içe geçmiş sayfalar ve ClickUp Belgeleri içinde düzenleyin.

ClickUp Docs'un zengin biçimlendirme özelliklerini kullanarak kapak resimleri ekleyin, farklı yazı tiplerini deneyin ve özgeçmişinizi düzenleyerek şık ve profesyonel bir görünüm elde edin

Proje notlarıyla projenin yaşam döngüsü boyunca düzenli kalın — zaman ve çabadan tasarruf etmek için kendi notlarınızı oluşturun veya ClickUp Proje Notu Şablonu gibi önceden oluşturulmuş şablonlardan birini seçin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Proje Notu şablonu ile önemli proje bilgilerinin etkili bir şekilde belgelenmesini sağlayın

Yorumlara etiket ekleyerek ve eylem öğeleri atayarak birden fazla anahtar paydaşı dahil edin ve ilgili takım üyeleriyle gerçek zamanlı işbirliğine dayalı düzenlemeyi kolaylaştırın.

Ayrıca, önceden var olan belge içeriklerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve belirli bölümleri ilgili takım veya bireysel paydaşlara atayabilirsiniz.

ClickUp ile, kişisel ve profesyonel takviminizi birbirine bağlayan, belgeleri ilgili görevlere bağlayan ve görev durumlarını atayan merkezi bir iş akışı elde edersiniz — hepsi düzenleyici içinde.

Ayrıca, paylaşılabilir bağlantılarınızda kimlerin görüntüleme ve düzenleme yapabileceğini seçebilirsiniz. Takım, misafir veya genel erişim izinlerini yönetebilirsiniz.

ClickUp Brain

Takımınızın görevleri ve üyeleriyle ilgili tüm sorularınızı yanıtlayabilen, belgeleri içe aktarabilen, görevleri otomatikleştirebilen ve anında raporlar oluşturabilen bir takım arkadaşınız olduğunu hayal edin.

İşte ClickUp Brain'in büyüsü — ClickUp içindeki dijital ikinci beyniniz. ClickUp Brain, tekrarlayan manuel görevleri ortadan kaldırarak, herkesi aynı sayfada tutarak ve iş akışlarını kolaylaştırarak takımların daha akıllı, daha az çalışarak daha fazla iş yapmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain ile önemli şeylere odaklanırken tekrarlayan ve sıradan görevlerinizi halledin

ClickUp Brain'i toplantı notları oluşturucu olarak kullanıyorsanız, anahtar gündem öğelerini, eylem öğelerini ve katılımcıları ekleyebilirsiniz. Ardından, doğal dil işlemeyi kullanarak konuşmayı analiz eder, kritik noktaları belirler ve kapsamlı toplantı notları oluşturur, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz ve herkes teslimatlar ve tartışmalar konusunda aynı sayfada olur.

Kişisel kullanım için ClickUp Brain, yazma kalitenizi artırır, notlarınızı özlü hale getirir ve içeriğinizi Fransızca, Japonca, İspanyolca ve daha birçok dile çevirmenize yardımcı olur.

ClickUp Not Defteri

Gün boyunca kontrol listeleriyle çalışıyorsanız, ClickUp Notepad kişisel ve profesyonel hayatınızda her şeyi belgelemek için idealdir. ClickUp Notepad, sizin yaşadığınız yerde yaşar.

ClickUp Not Defteri'nde istediğiniz kadar not oluşturun ve görevlerinizi takip edin

Not defteri kullanarak günün yapılacaklar listesini ve toplantı notlarını yazın veya görev durumlarını güncellemek için girdiler oluşturun. Dijital günlük uygulamanızda öncelik veya son tarihlere göre eylem listeleri oluşturarak gününüzü verimli bir şekilde planlayın ve önceliklerinizi belirleyin.

Hatırlatıcılar ve eylem öğeleri ekleyin: ClickUp mobil uygulaması ile fikirlerinizi yazın.

Zengin biçimlendirme, notları düzenlemeyi etkileşimli ve eğlenceli hale getirmek için renkler, başlıklar, afişler ve madde işaretleri eklemeye olanak tanır.

Bonus: Tüm bu özellikleri sonsuza kadar ücretsiz olarak elde edersiniz.

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 5 $/üye

İş: Aylık 12 $/üye

Enterprise: satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp: Hepsi Bir Arada Dijital Çalışma Alanı Şampiyonu

Goodnotes ve Notability arasında daha iyi not alma uygulaması arayışınız, ClickUp'ın harika alternatifi ile burada sona eriyor.

ClickUp ile, daha hızlı başarıya ulaşmanızı sağlayan ölçeklenebilir bir ortak elde edersiniz, çünkü ClickUp bir not alma uygulamasının ötesine geçer ve tüm işleriniz için merkezi bir hub sağlar.

Güçlü not alma özelliklerinin keyfini çıkarmak için ClickUp'a ücretsiz kaydolun.