Satış Podcast'leri: Uzman Görüşleriyle Satış Potansiyelinizi Ortaya Çıkarın

Satış podcast'leri, satış profesyonelleri, pazarlama liderleri ve girişimcilerden gerçek hayattan içgörüler sunan geniş bir bilgi kaynağıdır.

B2B satış lideri, satış koçu, giriş seviyesi satış temsilcisi, kişisel gelişim arayışında olan bir meraklı veya destekleyici bir satış kültürü oluşturmayı hedefleyen bir iş lideri olun, bu kaynaklar yüksek kaliteli satış bilgilerinin altın madeni niteliğindedir.

Bu blog, 2024 yılında dinlemeniz gereken en iyi satış podcast'lerini listeler. Bu blogu yer imlerine ekleyin, böylece takımınızla paylaşarak kuruluşunuzun satış etkinliğini artırabilirsiniz.

Satış Podcast'lerini Dinlemenin Önemi

Satış kariyerinizde daha yükseğe çıkmak için, en iyi liderlerin başarıya nasıl ulaştığını öğrenmelisiniz. Satış etkileşimi podcast'lerinin önemini düşünürken dikkate almanız gereken üç faktör.

Sürekli öğrenme

Satış yöneticileri için zaman çok önemlidir, ancak mesleki gelişim için beceri geliştirme zaman alır. Podcast'ler, satış profesyonellerine geleneksel sınıf öğrenim biçimine mükemmel bir alternatif sunar.

En iyi yanı, satış podcast'lerini iş yerinde kahve molalarında veya evde ev işlerini yaparken dinleyebilmenizdir. Podcast dinleyicilerinin %43'ünün tercih ettikleri podcast'leri ulaşım sırasında dinlediğini biliyor muydunuz? Ancak, öğrenmeye ciddiyseniz, satış podcast'lerini dinlemeye zaman ayırın, çünkü çoklu görev yerine pratik tavsiyelere daha fazla dikkatinizi verebilirsiniz.

Motivasyon ve ilham

Önde gelen satış uzmanları, iş ve satış dünyasındaki gerçek zamanlı zorluklar hakkında stratejilerini, başarı hikayelerini ve pratik tavsiyelerini memnuniyetle paylaşıyor. Satış kariyerlerinin dönüm noktası olan karmaşık anlaşmaları nasıl çözdüklerini ve satış başarısı topluluğunun öncülerinden edindikleri içgörülerini sizlerle paylaşıyorlar.

Yeni bir ilham kaynağı arıyorsanız, podcast'ler büyüme odaklı bir zihniyet geliştirmenize veya satış uzmanı olmanıza motivasyon sağlayabilir.

Ağ oluşturma fırsatları

Podcast'ler, deneyimli satış profesyonelleriyle bağlantı kurarken harika konuşma başlatıcıları ve mükemmel ağ oluşturma araçlarıdır.

Resmi SaaStr podcast sunucusu Jason Lemkin, dinleyicilerin deneyimli teknoloji satış liderlerinin üye olduğu SaaS çevrimiçi satış başarı topluluğuna katılmalarına bile izin veriyor.

Bu tür forumlar, dinleyicilere geri bildirim ve tartışmalara katılma fırsatı sunar. Ağ oluşturma fırsatlarından yararlanarak diğer satış profesyonelleriyle bağlantı kurun ve becerilerinizi geliştirmek için stratejiler paylaşın.

En Beğenilen, Dinlemeniz Gereken Satış Podcast'leri

Satış becerilerinizi geliştirmenize, yeni satış stratejileri öğrenmenize ve satış başarı hikayelerinden ilham almanıza yardımcı olacak en iyi 13 satış podcast'inin listesi.

1. Andy Paul ile Satış Destek Podcast'i

Andy Paul, satış liderliğinde otuz yılı aşkın deneyime sahip deneyimli bir satış uzmanıdır. YouTube kanalında 700'den fazla video bulunmaktadır.

Apple Podcasts'a gidin ve Paul'un satış etkinleştirme podcast'inin en son bölümlerini dinleyin. Her bölümde satış uzmanları ve iş liderleriyle röportajlar yer alır ve satış etkinleştirme stratejileri, satış teknolojisi, satış liderliği ve başarı hikayeleri gibi çeşitli konular ele alınır.

Bu podcast'i satış profesyonellerine yeterince tavsiye edemeyiz. Bu satış liderliği podcast'inin sağladığı derinlemesine B2B satış içgörüleri, öğrenme yolculuğunuzu hızlandıracaktır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

2. Pratik Müşteri Arayışı

PandaDoc'un eski dış satış yöneticisi Jed Mahrle, pratik potansiyel müşteri bulma podcast'ini sunuyor. PandaDoc'un dış satış takımını kurdu ve şirketin milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşmasına yardımcı oldu. PandaDoc'tan ayrıldıktan sonra Mahrle, Mailshake ile çalışarak aylık 100'den fazla nitelikli dış satış toplantısı ayarladı.

Dış satış potansiyel müşteri bulma stratejinizi geliştirmek ve doğrudan kaynağından ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, bu podcast tam size göre. Jed'in sıfırdan takım kurma ve soğuk e-postalardan potansiyel müşteriler oluşturma konusundaki pratik deneyiminin yanı sıra, podcast'te ünlü misafir konuşmacılar da yer alıyor.

Teknik ayrıntıları ele almanın yanı sıra, Mahrle bir satış sunucusu olarak ilginç konuları da ele alıyor. Bölümlerden birinde, Rendoso'nun kurucusu Kris Rudeegraap'ı konuk olarak ağırlayarak satış yöneticilerinin potansiyel müşterilerine nasıl hediye göndermeleri gerektiğini sohbet etti.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

3. Satış MBA Podcast'iniz

Jeff Hoffman ve Cece Aparo, satış hakkında bilgi edinmek isteyen yeni başlayanlar için tek adres olan Your Sales MBA podcast'ini sunuyor. Hoffman, Google ve Akamai Technologies gibi şirketlerde 25 yılı aşkın iş tecrübesine sahip, ödüllü bir satış eğitimi programı oluşturucusudur. Aparo, satış ve pazarlama alanında deneyimli bir isimdir ve küresel kuruluşlarla çalışarak onların gelirlerini ve satış süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olmuştur.

Birlikte, sanal satış koçları gibi davranarak, yeni başlayan bir satış profesyoneli olarak motivasyonunuzu artırır ve güveninizi geliştirir. Sales MBA podcast'i, "neden" yerine "nasıl"a odaklanır ve zorlukların üstesinden gelmenize ve daha fazla anlaşma kapatmanıza yardımcı olacak etkili tavsiyeler ve uygulanabilir içgörüler sunar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

4. GTM Podcast

Scott Barker'ın sunuculuğunu yaptığı GTM Podcast, dünya çapındaki pazar liderleri ve stratejistlerin en son görüşlerini sizlere sunar.

Bu podcast'ler, en son trendlere (sosyal satış ve satış psikolojisini kullanarak satışlarınızı artırma gibi) ve düşünce liderleri ile sektör uzmanlarının içgörülerine erişmenizi sağlar. Konular arasında satış etkinleştirme, geliştirme, hesap tabanlı satış ve B2B satış ve pazarlama uyumu yer almaktadır.

Bu podcast, hemen uygulayabileceğiniz satış teknikleri sunduğu için her seviyedeki profesyoneller için harika. Satış temsilcisi, satış uzmanı veya bu iki pozisyon arasında herhangi bir pozisyonda çalışıyor olsanız da, kariyerinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanmıştır.

Dinlemeniz gereken podcast'ler:

5. B2B Growth Show

Benji Block, James Carbary ile birlikte B2B Growth Show'u sunuyor. James, B2B markaları için bir podcast ajansı olan Sweet Fish'in kurucusu ve Content-Based Networking kitabının yazarıdır.

B2B Growth Show, satışın ötesinde çeşitli konuları ele alan 20-30 dakikalık haftalık videolar yayınlar. Örneğin, yakın zamanda B2B markaları için influencer pazarlamasını ve bunun nasıl popüler hale geldiğini ele aldılar. B2B liderleri, izleyicileri tarafından güvenilir bulunur, bu nedenle ürün önerileri markalı reklamlardan çok daha ikna edicidir.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

6. Make It Happen Mondays

Make It Happen Mondays podcast'inin sunucusu John Barrows, satıştan iş satın alımlarına kadar her şeyi yaptı. JBarrows Consulting'in kurucusudur ve müşterileri arasında Salesforce, LinkedIn ve Okta bulunmaktadır.

John, her hafta satış ve müşteri adayları bulma alanlarının farklı yönlerini ele alan yeni bir podcast yayınlıyor. Misafir listesinde, satış temsilcileri, hesap yöneticileri ve CEO'lar yer alıyor ve satış kariyerini geliştirmeye yönelik pratik satış ipuçları ve müşteri adaylarından daha iyi sonuçlar elde etmek için pratik taktikler paylaşıyorlar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

7. James Altucher Show

James Altucher, bir melek yatırımcı ve seri girişimcidir. 20 şirket kurmuş olan Altucher, podcast'inde iş, hayat ve finans hakkındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşıyor. Tüm satış profesyonellerine, Wall Street Journal'ın en çok satan kitabı "Choose Yourself"i şiddetle tavsiye ediyoruz.

Altucher, podcast'ine 2014 yılında başladı ve aktörlerden rapçilere, astronotlardan milyarderlere kadar geniş bir yelpazede misafir konuşmacılar ağırladı. Altucher, misafirlerini ChooseYourselfers olarak adlandırıyor.

Mark Cuban, Sir Richard Branson ve Tyra Banks, programa konuk olan zengin ve ünlü isimler arasında yer alıyor. Kendinizin en iyi sürümüne ulaşmak ve finansal özgürlük elde etmenin yollarını arıyorsanız, ilham almak için doğru yerdesiniz.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

8. Satışta Kadınlarla Konuşmalar

Lori Richardson, Conversations with Women in Sales podcast'inin sunucusu ve SaaS, finans hizmetleri ve diğer sektörlerdeki şirketlerin satış gelirlerini artırmalarına yardımcı olan satış stratejisi şirketi Score More Sales'in başındadır. Richardson, iş liderlerinin daha fazla kadın satış profesyoneli işe almaları ve terfi ettirmeleri için bir rehber olan She Sells kitabının da yazarıdır.

Conversations with Women in Sales, kadın girişimcilerin başarılı yolculuklarını sergiliyor. Her bölümde, satış profesyonellerinin kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak için öğrenimlerini ve en iyi uygulamalarını paylaşan başarılı bir kadın yer alıyor. Çoğu bölüm 30 dakikadan kısa ve kurumsal satış, satış liderliği ve içerik oluşturma konularını kapsıyor.

Podcast, liderlik, kariyer yönetimi, sahtekarlık sendromuyla başa çıkma, güven oluşturma, stratejik ortaklıklar, sosyal medya ve içerik oluşturma gibi diğer konuları da ele almaktadır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

9. Satış Gravy

Sales Gravy podcast'inin sunucusu Jeb Blount, 15 kez kitap yazarı, satış lideri, konuşmacı ve satış hızlandırma uzmanıdır. Binlerce satış profesyonelini eğitmiş ve dünya çapında önde gelen şirketlere danışmanlık yapmıştır.

Bu podcast'te Blount, karmaşık satış konularını anlaşılması kolay basit biçimlere ayırıyor. Her podcast 10 dakika ile bir saat arasında değişen uzunlukta ve satış yönetiminin farklı yönlerine odaklanıyor, örneğin müşterilerle daha iyi ilişkiler kurma, müzakere etme ve daha iyi bir kapanışçı olma gibi.

Podcast'te, satış kitabı Story Getter'ın yazarı Ryan Taft gibi misafir konuşmacılar da yer alıyor. Birlikte, satın almanın nasıl duygusal bir deneyim olduğunu ve satış profesyonellerinin müşterilerine daha fazla satış yapmak için merak ve empatiyi nasıl kullandıklarını keşfediyorlar.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

10. Satış Evangelisti

Satış eğitmeni Donald Kelly, The Sales Evangelist podcast'inin kurucusu, CEO'su ve sunucusudur. Kelly, satış profesyonellerinin kolayca altı haneli rakamlar kazanması gerektiğine inanıyor ve satış kariyerinde işe yarayanları paylaşmak için "Evangelize" adlı podcast'ini başlattı.

Podcast, mükemmel bir satış eğitimi kaynağıdır. Kelly, satış uzmanlarını, girişimcileri ve satış liderlerini satış başarı hikayelerini paylaşmaya ve satış elemanlarını zorlukların üstesinden gelip en yüksek gelir durumuna ulaşmaya motive etmeye davet ediyor.

Bölümlerden birinde, satış lideri Matt Doyon, oyunun kurallarını değiştiren 3X3 koçluk metodolojisi konseptinden bahsediyor. Matt, koçluk çerçevesinin satış eğitiminde devrim yaratma ve performansı artırma potansiyelini göstermek için içgörülerini paylaşıyor.

Podcast'te ayrıca satış boru hattı oluşturma, kaybedilen anlaşmaları fırsatlara dönüştürme ve LinkedIn'de ICP'den yanıt alma gibi diğer konular da yer almaktadır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

11. Başarısızlık Faktörü

Megan Bruneau, Failure Factor podcast'inin sunucusudur. Terapist, konuşmacı ve yönetici koçudur.

The Failure Factor podcast'i, kariyerinde azim ve sebat öykülerini anlatıyor. Bir saatlik bölümler sık sık yayınlanmasa da, kariyerlerinde yaşadıkları zorlukları aşarak hayatlarını başarıyla değiştiren farklı mesleklerden profesyonellerin hikayelerine yer veriyor.

Satış işi zordur ve kendinizi her gün motive etmek emek ister. Failure Factor gibi podcast'ler, kendinizi çöküntüde hissettiğinizde veya kariyerinizde bir düşüş yaşadığınızda ilerlemenize yardımcı olacaktır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

12. İleri Düzey Satış Podcast'i

Satış eğitmenleri Bill Caskey ve Bryan Neale, The Advanced Selling Podcast'i birlikte sunuyor. "İleri düzey" kelimesinin sizi bu podcast'in sıkıcı olacağına dair yanlış bir izlenime sürüklemesine izin vermeyin. Caskey ve Neale'in 20 yıllık satış deneyimi ve başarılı bir satış kariyeri oluşturmaya dair mizahla bezeli içgörüler, bu podcast'i satışa yeni başlayanların ileri düzey satış kavramlarını öğrenmeleri için mükemmel bir kaynak haline getiriyor.

Bu, 15 yılda 700'den fazla bölümle en uzun soluklu satış podcast'lerinden biridir. Podcast, uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaya ve anlaşmaları kazanmak için bir zihniyet geliştirmeye odaklanmaktadır. Potansiyel müşteri bulma, satış iletişimi, alıcı direnci, soğuk arama, anlaşma koçluğu ve satış tahmini, programda sıklıkla tartışılan diğer konulardır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

13. Zihinsel Satış: Satış Performansı Podcast'i

Mental Selling, sanal satış eğitim programları ile tanınan Integrity Solutions şirketinin CMO'su Will Milano tarafından sunulmaktadır. Bu podcast, satış temsilcilerinin tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan satış ve liderliğin çeşitli duygusal ve psikolojik itici güçlerini ele almaktadır.

Satış liderleri ve sektör uzmanları, başarılı müşteri ilişkileri kurmak için gerekli zihniyet ve becerileri geliştirme konusunda görüşlerini paylaşıyor. Podcast, satış liderlerinin olağanüstü bir kariyer başarısı elde etmelerini engelleyen, kendini sınırlayan inançlarla ilgili hikayeler içeriyor. B2B satın alma döngülerinin karmaşıklığı ve sanal satışın yükselişi, bu podcast'te tartışılan diğer konulardan bazıları.

Satış performansında başarı, satış profesyonellerinin zihinsel ve duygusal varlıklarını ne kadar iyi dengelediklerine bağlıdır. Mental Selling podcast'i, sektörün en iyilerinden satış süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için ideal bir kaynaktır.

Mutlaka dinlemeniz gereken bölümler:

Sık sorulan sorular

1. Satış podcast'lerini dinlemek bana nasıl yardımcı olacak?

Satış podcast'leri dinlemesi kolaydır. Arkanıza yaslanın ve alanınızda fikir alışverişinde bulunan uzmanları dinleyin. İlginç bakış açıları sunarak sektör haberlerine ve trendlerine yeni bir boyut katarlar ve genellikle geleneksel metin içeriklerinden daha derin teknik konulara girerler.

2. Nasıl iyi bir satış elemanı olabilirim?

Sürekli öğrenme, iyi bir satış elemanı olmanın en iyi yollarından biridir. Satış podcast'lerini dinlemek ve ClickUp gibi modern araçları kullanmak, rakiplerinizin önüne geçmenizi ve kariyerinizdeki büyümeyi en üst düzeye çıkarmanızı sağlayacaktır.

3. Podcast'ler satış ve pazarlamada nasıl kullanılır?

Podcast'ler, satış ve pazarlamada düşünce liderliği içeriği oluşturmak, yeni dinleyiciler çekmek ve onları potansiyel müşterilere dönüştürmek için kullanılır. Ayrıca, mevcut müşterilerle güçlü ilişkiler kurmak, yeni ürünleri tanıtmak ve sektördeki bağlantıları genişletmek için mükemmel bir ortamdır.