Neden ile Başla Özeti: Büyük Liderler Herkesi Harekete Geçirir

İki tür insan vardır: Başkalarını ilham vermek isteyenler ve ilham almak isteyenler. Her iki türe de hitap eden kitaplar çok nadirdir.

Simon Sinek'in 2009 yılında yayınlanan bestseller kitabı Start with Why, bu durumun istisnasıdır.

Simon Sinek, iş ve liderlik konusunda alışılmadık iyimser fikirleriyle tanınan, çok satan bir yazar ve ünlü bir motivasyon konuşmacısıdır. Dünyanın en popüler liderlik koçlarından biri olarak, yirmi yılı aşkın kariyeri boyunca binlerce iş liderine ilham vermiştir.

Bu kitap, Sinek'in aynı adlı viral TED Talk konuş masından ortaya çıktı ve şu anda 60 milyondan fazla görünümle tüm zamanların en çok izlenen üçüncü TED Talk konuşmasıdır. Basit ama derin bir mesaj taşıyor ve bizi sabahları kalkıp işe gitmemizi sağlayan temel değer olan "Neden"imizi keşfetmeye ikna ediyor.

Liderlik ve takım yönetimi becerilerinizi geliştirmek veya takım verimliliğini artırmak istiyorsanız, Neden ile Başlayın size yardımcı olabilir.

Bu Neden ile Başla özeti, sizin için anahtar noktaları listeler.

Bonus: Ancak öncesinde, bunun gibi daha fazla kitap okumak istiyorsanız, tek bir yerde derlediğimiz 25 Okunması Gereken Verimlilik Kitabı Özeti (Start with Why dahil) koleksiyonumuza göz atın.

Neden ile Başla Özetine Bir Bakış

Neden ile Başla kitabında Sinek, "neden"in gücünden ve bunun bir bireyin veya kuruluşun başarısında nasıl anahtar bir faktör olabileceğinden bahsediyor. Steve Jobs, Martin Luther King Jr. , Wright kardeşler, Bill Gates vb. örneklerini kullanarak Sinek, temel amacınızı (neden faktörünü) keşfetmenin ve bunu takımınızı motive etmek ve ilham vermek için kullanmanın önemini vurguluyor.

Ona göre, "neden ile başlamak" takımınızda ortak bir amaç duygusu yaratır. Bir kuruluşun misyon ve vizyonunun netliği, onu çalışanlar ve müşteriler için daha anlaşılır hale getirir.

Sinek'in kitabı yazma nedenini kendi sözleriyle şöyle anlatıyor:

"Bu kitabın hedefi, sadece işe yaramayan şeyleri düzeltmeye çalışmak değildir. Daha ziyade, bu kitabı, işe yarayan şeylere odaklanmak ve bunları güçlendirmek için bir rehber olarak yazdım. Başkalarının sunduğu çözümleri bozmak gibi bir amacım yok. Sağlam kanıtlara dayandığında, aldığımız cevapların çoğu tamamen geçerlidir. Ancak, yanlış sorularla başlıyorsak, nedenini anlamıyorsak, doğru cevaplar bile bizi her zaman yanlış yönlendirecektir... eninde sonunda. Gerçek, görüyorsunuz, her zaman ortaya çıkar... eninde sonunda. "

"Bu kitabın hedefi, sadece işe yaramayan şeyleri düzeltmeye çalışmak değildir. Daha çok, işe yarayan şeylere odaklanmak ve bunları güçlendirmek için bir rehber olarak yazdım. Başkalarının sunduğu çözümleri bozmak gibi bir amacım yok. Sağlam kanıtlara dayandığında, aldığımız cevapların çoğu tamamen geçerlidir. Ancak, yanlış sorularla başlıyorsak, nedenini anlamıyorsak, doğru cevaplar bile bizi her zaman yanlış yönlendirecektir... eninde sonunda. Gerçek, görüyorsunuz, her zaman ortaya çıkar... eninde sonunda. "

Bu kitap, organizasyonunuzu (ve takımınızı) doğru yönde yönlendirebilmeniz için kendinize doğru soruları nasıl soracağınızı gösterecektir.

Kitap üç harika fikri ele alıyor:

başarılı insanları ve şirketleri başarısız olanlardan ayıran nedir?

neden ilham, manipülasyondan daha iyi bir şirket kurma yöntemidir?

bir organizasyonda güven nasıl oluşturulur

Neden ile Başlayın kitabından 5 anahtar nokta

Kitaptan öğrenebileceğiniz çok şey var, ancak burada favorilerimizden bazılarını paylaşıyoruz.

1. Cezalandırmak yerine ödüllendirin

Kitap boyunca liderler için anahtar derslerden biri, insanları manipüle etmek yerine onlara ilham vererek harekete geçmelerini sağlamaktır.

Sinek'e göre, çok az insan müşterilerinin neden kendilerini tercih ettiğini anlıyor. Çoğu şirket, insanların ürünlerini daha iyi fiyat veya daha iyi hizmet kalitesi nedeniyle satın aldığını varsayma eğilimindedir. Bu nedenle, müşterileri çekmek için fiyatları düşürmek, promosyonlar yapmak, ünlüleri reklamlarında kullanmak ve en kötü durumda korku bile kullanmak gibi manipülatif eylemlerde bulunurlar.

Bunu açıklamak için gerçek hayattan örnekler paylaşıyor.

General Motors (GM), kamyon ve otomobil satın alan müşterilerine 500 ila 7000 ABD doları arasında nakit iadesi sunmaya başladığında, kısa vadeli satışları arttı, ancak uzun vadeli karlılığı düştü.

2007 yılına kadar GM, teşvikleri nedeniyle sattığı her araç başına yaklaşık 729 dolar zarar ediyordu. Bunun üzerine teşvikleri azaltmak zorunda kaldılar ve satışları düştü.

Benzer şekilde, IBM'in sloganı olan "IBM'i işe alan kimse kovulmaz" korkuyu bir pazarlama taktiği olarak kullanır. Bu slogan, satın alma takımlarının işlerini kaybetme korkusuyla IBM yerine daha az tanınan bir şirketi seçmekten çekinmelerine neden olur.

Sinek, manipülasyonun işe yaradığını kabul etmekle birlikte (bazen çok iyi sonuçlar verdiğini de ekliyor), okuyucularını tamamen tersi bir yöne, yani ilham yoluna yönelmeleri için teşvik ediyor.

Neden mi? Çünkü manipülasyon bazı durumlarda daha fazla veya hatta tekrarlayan iş getirebilirken, gerçek müşteri sadakati oluşturmak için uygun strateji yalnızca ilham vermektir.

Sinek'in doğru yapılmış ilham verici örneklerinden favorisi, özellikle Steve Jobs'un yönetimindeyken Apple'dır.

Sinek'in burada vurguladığı temel nokta, insanların yaptığınız şeyi satın almadıkları, bunu neden yaptığınızı satın aldıklarıdır. Eğer "neden"iniz onları ilham verebilir, onları sadık müşterilere dönüştürebilirsiniz - yeni iPhone'un piyasaya çıkacağı gece Apple mağazasının önünde kuyruk oluşturan insanları düşünün!

Sinek sizi bu düşünceyle baş başa bırakmaz; aynı zamanda bazı harika tavsiyeler de verir:

Birincil hedefinizi tanımlayın (ve iletin)

Hikayeler kullanarak bu amacı dünyayla paylaşın. Tüm büyük liderler aynı zamanda büyük hikaye anlatıcılarıdır

Birlik ve aidiyet duygusu yaratarak bağlılığı güçlendirin

Özgünlüğünüzü göstererek ve empatiyle liderlik ederek güven oluşturun

2. Altın Çemberinizi bulun

Altın Çember kavramı, Sinek'in kitabının birçok bölümünde ele aldığı bir konudur. Altın Çember, her biri farklı bir düşünce ve iletişim düzeyini temsil eden üç eşmerkezli daireden oluşan stratejik bir çerçevedir.

Neden: En içteki daire, bir kuruluşun varlığını ilham veren temel amacı temsil eder. "Kuruluş, sadece kâr elde etmek için mi var?" sorusuna cevap verir; eylemleri yönlendiren daha derin değerler ve inançlar

Nasıl : Ortadaki daire, kuruluşun "Neden"ini destekleyen belirli süreçleri ve : Ortadaki daire, kuruluşun "Neden"ini destekleyen belirli süreçleri ve iş stillerini temsil eder. "Kuruluş amacını nasıl gerçekleştirir?" sorusuna yanıt verir

Ne: En dıştaki daire, bir kuruluşun ürettiği somut şeyleri ve sonuçları temsil eder. Bu sorunun cevabı bir ürün, hizmet veya çözüm olabilir. "Kuruluş ne yapıyor?" şeklindeki temel soruyu yanıtlar

Golden Circle kavramına göre, başarılı şirketler ve etkili liderler iç çemberden, yani Neden'den başlar, ardından Nasıl'a ve son olarak Ne'ye geçerler.

Bu çerçeve, önemli olan şeylere öncelik vermenize ve hedefinize uygun hareket etmenize yardımcı olur.

2. Liderlik, lider olmakla aynı şey değildir

Sinek ayrıca iyi liderlik konusunda da tavsiyelerde bulunuyor. Liderliğin iş yönetimi veya operasyonları yürütmenin ötesine geçtiğini söylüyor.

Ona göre, büyük liderler güven, empati ve aidiyet duygusu oluşturma becerisiyle takipçileri olur.

"Liderler vardır ve liderlik edenler vardır. Liderler, güç veya nüfuz sahibi pozisyonlarda bulunurlar. Liderlik edenler ise bize ilham verir. İster bireyler ister kuruluşlar olsun, liderleri mecbur olduğumuz için değil, istediğimiz için takip ederiz. Liderleri onlar için değil, kendimiz için takip ederiz."

"Liderler vardır ve liderlik edenler vardır. Liderler, güç veya nüfuz sahibi pozisyonlarda bulunurlar. Liderlik edenler ise bize ilham verir. İster bireyler ister kuruluşlar olsun, liderleri mecbur olduğumuz için değil, istediğimiz için takip ederiz. Liderleri kendileri için değil, kendimiz için takip ederiz."

Ve işte böyle bir lider olmanın yolları:

Temel amacınızı tanımlayan değerleri ve inançları benimseyin. Bu, insanlara sizin özgün ve güvenilir olduğunuzu gösterir

Destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratarak takım üyelerinizin refahını öncelik haline getirin

Herkesin soru sormaktan ve yapıcı geri bildirim vermekten çekinmediği bir ortam yaratın

Kitapta bahsedilen ilham verici liderlerden bir örnek, Apple çalışanlarına farklı düşünme özgürlüğü (temel amaçları), mevcut duruma meydan okuma ve iPod ve iPhone gibi ürünler geliştirme özgürlüğü veren Steve Jobs'tur.

3. Nedeninize inanan bir takım oluşturun

Bir takım oluşturmanın temelleriyle başlayalım ve Altın Çember'e geri dönelim: Şirketinizde Neden'i somutlaştırıyorsanız, Nasıl'ı yönetecek birine ve Ne'yi yönetecek daha yetenekli insanlara ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda, tüm bu insanlar temel amacınıza ve değerlerinize inanmalıdır.

Yazar, yaptıkları işte "en iyi" olan kişileri işe almak yerine, değerlerinizi yansıtan, şirket kültürünüze uyan ve takımınızın geri kalanını tamamlayan kişileri işe almanın daha önemli olduğunu söylüyor.

Motivasyonu yüksek insanlar ortak bir amaç doğrultusunda daha iyi uyum sağlar. Hedefinize ulaşmanızı kolaylaştırır ve çatışma noktalarını azaltır.

Harika Neden ve Nasıl ortaklıklarının bazı örnekleri arasında vizyoner Walt Disney ve pratik ağabeyi Roy sayılabilir. Sinek, NEDEN-NASIL arasındaki dengenin bir organizasyona nasıl fayda sağladığını şöyle açıklıyor:

disney biyografi yazarı Bob Thomas, "Walt Disney hayal etti, çizdi ve hayal etti; Roy ise gölgede kalarak bir imparatorluk kurdu" diye yazmıştır. "Parlak bir finansçı ve iş adamı olan Roy, Walt Disney'in hayallerini gerçeğe dönüştürerek kardeşinin adını taşıyan şirketi kurdu."

disney biyografi yazarı Bob Thomas, "Walt Disney hayal etti, çizdi ve hayal etti; Roy ise gölgede kalarak bir imparatorluk kurdu" diye yazmıştır. "Parlak bir finansçı ve iş adamı olan Roy, Walt Disney'in hayallerini gerçeğe dönüştürerek kardeşinin adını taşıyan şirketi kurdu."

Sinek'in liderlere verdiği diğer tavsiyeler nelerdir? Takımınızı güçlendirin. Bunu, onların profesyonel olarak gelişmelerine yardımcı olarak, işlerinde özerklik vererek veya katkılarını takdir ederek yapabilirsiniz.

Bu, çalışanların kuruluşunuza olan güvenini artırır ve motivasyonlarını sürdürmelerini sağlar.

4. Rakiplerinizi değil, NEDEN'inizi takip edin

Çoğu kuruluş, daha başarılı rakiplerinin izinden gitmeye çalışırken zamanla özgünlüğünü ve amacını yitirir. Sinek, kuruluşlara her konuda temel amaçlarını yol gösterici olarak kullanmalarını tavsiye eder. Bir rakibi analiz etmek ve taklit etmek kısa vadede fayda sağlayabilir, ancak tutarsızlığa yol açabileceği ve asıl hedeflerinizden uzaklaşmanıza neden olabileceği için bütünsel bir yaklaşım değildir.

Rakipler pazar hakkında iyi bir fikir verebilirken, onları referans noktası olarak kullanmak aşağıdaki nedenlerden dolayı büyümenizi engelleyebilir:

Özgünlük yok: Bir rakibin yolunu takip ederek, değerlerinize sadık olmaktan vazgeçersiniz. Bu da hem çalışanlarınızın hem de müşterilerinizin gözünde sizi özgün olmaktan uzaklaştırır

İnovasyon yok: Rakiplerinizin yaptıklarını her zaman taklit ederseniz, inovasyon veya yeni yaklaşımlar için yer kalmaz

Rekabet avantajı yok : Rakiplerinizin yaptığı her şeyi aynen yaptığınızda, onlara benzer hale gelirsiniz ve öne çıkamazsınız

Her zaman yetişmeye çalışmak: Rakiplerinizin her zaman bir adım gerisinde kalırsınız, bu da pazar lideri olma şansını asla yakalayamayacağınız anlamına gelir

Sinek, liderleri içlerine bakmaya, kuruluşlarının amacını, değerlerini ve güçlü yönlerini anlamaya ve yalnızca dış referans noktalarına güvenmek yerine özgünlükle liderlik etmeye teşvik ediyor. Onun deyişiyle, rakibiniz kendinizsiniz.

Start with Why'dan sizi harekete geçirecek alıntılar

Daha fazla ilham mı arıyorsunuz?

Sizi motive etmek, liderlik becerilerinizi geliştirmek ve başarılı organizasyonlar kurmanıza yardımcı olmak için kitaptan bazı alıntılar aşağıda yer almaktadır.

Simon Sinek liderlik üzerine

"Lider olmak, kazanarak, şansla veya iç politikayı yönlendirerek en yüksek rütbeye ulaşmak anlamına gelir. Ancak liderlik, başkalarının sizi mecbur oldukları için veya para aldıkları için değil, istedikleri için isteyerek takip etmeleri anlamına gelir."

"Lider olmak, kazanarak, şansla veya iç politikayı yönlendirerek en yüksek rütbeye ulaşmak anlamına gelir. Ancak liderlik, başkalarının sizi mecbur oldukları için veya para aldıkları için değil, istedikleri için gönüllü olarak takip etmeleri anlamına gelir."

"Büyük liderler içgüdülerine güvenen kişilerdir. Bilimden önce sanatı anlayan kişilerdir. Zihinlerden önce kalpleri kazanırlar. Neden ile başlayan kişilerdir."

"Büyük liderler içgüdülerine güvenen kişilerdir. Bilimden önce sanatı anlayan kişilerdir. Zihinlerden önce kalpleri kazanırlar. Neden ile başlayan kişilerdir."

Simon Sinek takım yönetimi hakkında

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle edebilir veya ilham verebilirsiniz."

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle edebilir veya ilham verebilirsiniz."

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle edebilir veya ilham verebilirsiniz."

"İnsan davranışını etkilemenin sadece iki yolu vardır: onu manipüle edebilir veya ilham verebilirsiniz."

Simon Sinek'ten etkili iş uygulamaları

"Tutku tek başına yeterli değildir. Tutkunun hayatta kalabilmesi için yapıya ihtiyacı vardır. Nasıl yapılacağı belli olmayan bir nedenin başarı olasılığı çok düşüktür."

"Tutku tek başına yeterli değildir. Tutkunun hayatta kalabilmesi için yapıya ihtiyacı vardır. Nasıl yapılacağı belli olmayan bir nedenin başarı olasılığı çok düşüktür."

"Rekabet etmek için NE yapmalıyız?" diye sormak yerine, "Neden yaptığımız şeyi yapmaya başladık ve bugün mevcut olan tüm teknolojileri ve pazar fırsatlarını göz önünde bulundurarak amacımızı gerçekleştirmek için NE yapabiliriz?" diye sormalıyız.

"Rekabet etmek için NE yapmalıyız?" diye sormak yerine, "Neden yaptığımız şeyi yapmaya başladık ve bugün mevcut olan tüm teknolojileri ve pazar fırsatlarını göz önünde bulundurarak amacımızı gerçekleştirmek için NE yapabiliriz?" diye sormalıyız.

Özet

Simon Sinek'in Start with Why kitabı, ilham verici organizasyonlar oluşturmak için ikna edici bir yol haritasıdır.

Temel amacınızı bulup tanımlayarak, takım arkadaşlarınız arasında güven uyandırabilir, milyar dolarlık işler kurabilir ve sadık müşterilerinizden evanjelistler yaratabilirsiniz. Sinek ayrıca liderleri, takım hedeflerini her zaman "neden"leriyle uyumlu hale getirerek netlik ve disiplin sağlamaya çağırıyor

Start with Why kitabının özetini faydalı bulduğunuzu umuyoruz. "Neden"inizin ne olduğundan emin değilseniz, Sinek'in diğer kitabı Finding Your Why'ı şiddetle tavsiye ederiz. Bu kitap, Start with Why kitabının tamamlayıcısı niteliğinde olup, daha büyük amacınızı belirlemenize yardımcı olacak pratik ipuçları içermektedir.

Ancak, Neden ile Başlayın kitabındaki kavramları zaten benimsediyseniz ve temel amacınızın ne olduğu konusunda net bir fikriniz varsa, ClickUp'a kaydolmanızı öneririz — başlamak ücretsizdir.