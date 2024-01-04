Yapay Zeka Etkileyicileri: En Son Yapay Zeka Trendlerini Kimler Konuşuyor?

Yapay zeka herkesin dilinde. Geride kalmak istemiyorsanız, yapay zeka alanındaki gelişmelerden haberdar olmak çok önemli.

Ve bu işin en iyilerini takip etmekten daha iyi bir yol olabilir mi? Trendleri belirleyenleri takip ettiğinizde, trendlere ayak uydurmak çok daha kolay hale gelir.

Bu nedenle, AI sahnesini şekillendiren ve AI ile ilgili en son gelişmeler hakkında konuşmaları yönlendiren vizyoner düşünürlerden oluşan en etkili 10 AI etkileyicisinin listesini hazırladık.

Pazarlamacı veya sosyal medya uzmanıysanız ya da AI dünyasının gerçek öncülerinden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, bu liste onların katkılarını iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.

Yapay zeka influencerları nedir?

AI etkileyicileri, yapay zeka konusunda uzman araştırmacılar, teknoloji uzmanları, girişimciler, eğitimciler veya düşünce liderleridir* ve bilgi ve içgörülerini başkalarıyla paylaşırlar. AI'nın nüanslarını, kullanım örneklerini ve dünyadaki önemini açıklarlar.

AI influencer'ları, AI ile ilgili teknolojik yönlerin anlaşılmasına ve AI araçlarının geliştirilmesine aktif olarak katkıda bulunuyor.

Bu popüler sanal etkileyiciler, sosyal medya platformları, akademik yayınlar, konferanslar ve sektör forumları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla AI ile ilgili konularda uzmanlıklarını ve bakış açılarını paylaşıyor.

Kısacası, yapay zekayı daha iyi anlamamıza ve gelecekte hayatımızı nasıl değiştirebileceğini kavramamıza yardımcı oluyorlar.

takip Etmeniz Gereken 10 AI Etkileyicisi

Birçok profili inceleyerek, önemli gelişmelere öncülük eden ve size değerli bilgiler ve öğrenimler sunacak 10 yapay zeka düşünce liderini ve öncüsünü özenle seçtik.

Yapay zeka ile ilgili güncel bilgileri almak için bu etkileyicileri takip edin:

via X

Samuel Harris Altman, yapay zeka devrimine öncülük eden en ünlü kuruluşlardan biri olan OpenAI'nin kurucusu ve CEO'sudur.

Open AI, çeşitli büyük dil tabanlı AI modelleri (LLM'ler), açık kaynaklı AI modelleri ve gelişmiş görüntü oluşturma modelleri (DALL•E 2, DALL•E 3) geliştirmiştir. Popüler bir Üretken AI ve ücretsiz kullanıma sunulan chatbot asistanı olan ChatGPT de OpenAI tarafından geliştirilen bir AI sistemi üzerine kurulmuştur.

Sam, sekiz yaşında kodlamaya başladı ve bu onu 2019'da Tools for Humanity'yi kurmaya yönlendirdi. Bu kuruluş, sahtekarlıkla mücadele etmek için kimlik doğrulama ve geçim kaynağını doğrulamak amacıyla insanların gözlerini tarayan sistemler geliştiriyor. 2014'ten 2019'a kadar, startup hızlandırıcı Y Combinator'ın başkanlığını da yaptı.

Şu anda X'te 2,5 milyon takipçisi olan Sam, Apollo projelerine katkıda bulunurken (Apollo, moonshot'lara yatırım yapan bir erken aşama fonudur) Open AI'nın AI araçlarındaki ilerlemeleri ve yenilikleri hakkında aktif olarak paylaşımlarda bulunuyor. Güçlü AI sistemlerinin kontrol edilmesini sağlamak için AI güvenliği araştırmalarına büyük yatırımlar yapıyor. Gelişmiş AI ile ilgili politikaları şekillendiren önemli bir isimdir.

via X

Dr. Fei Fei Li, yapay zeka alanında etkili bir isim, Stanford Üniversitesi İnsan Odaklı Yapay Zeka Enstitüsü'nün eş direktörü ve Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün ilk Sequoia Profesörüdür.

Google'da başkan yardımcısı ve Google Cloud'da AI/ML baş bilim insanı olarak görev yaptı.

2020 yılında, sosyal yapay zeka ilerlemesini yönlendirmek ve sosyal medyanın platformunu denetlemek için yapay zeka araçlarının kullanımını değerlendirmek üzere bağımsız yönetici olarak X'in yönetim kuruluna atandı.

X'te 445 binden fazla takipçisi olan Li, yapay zekanın şafağında merak, keşif ve keşiflere dayanan yeni kitabı The Worlds I See'yi kısa süre önce paylaştı.

Kısa süre önce, STEM ve yapay zeka alanlarında etik ve çeşitliliği savunan ulusal ses olarak yapay zekanın "vaftiz annesi" seçildi.

Li ayrıca, en son yapay zeka gelişmelerine ve derin öğrenmeye katkıda bulunan büyük ölçekli bir veri seti ve kıyaslama çabası olan ImageNet ve ImageNet Challenge'ı da icat etti.

via X

X'te 943 bin takipçisi olan Dr. Andrew Ng, DeepLearning.AI'nın kurucusu, Landing AI'nın kurucusu ve CEO'su, Coursera'nın başkanı ve kurucusudur.

2011 yılında Andrew, Stanford Üniversitesi'nde ana MOOC (Massive Open Online Courses) platformunun geliştirilmesine öncülük ederek, Coursera'da 100.000'den fazla çevrimiçi öğrenciye makine öğrenimi (ML) kursu sunulmasını sağladı. Coursera dersleri dünya çapında 3 milyondan fazla öğrenciye ulaştı.

Eski bir Baidu ve Google Brain araştırma bilimcisi olan bu kişi, makine öğrenimi ve AI eğitimi konusunda bir otoritedir. Robotik ve ML alanında 200'den fazla araştırma makalesinin yazarı ve ortak yazarıdır ve AI alanındaki çalışmalarıyla sayısız hayatı değiştirmiştir.

2013 yılında Time 100 tarafından "dünyanın en etkili kişisi" seçildi.

Stanford Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde yardımcı profesör olarak görev yapan O'Dell, yapay zeka eğitimi ve uygulamaları konusundaki uzmanlığını ve vizyonunu paylaşıyor. Derin öğrenmeyi ilerleten çığır açıcı araştırmalar yayınlamaya devam ediyor.

via X

X'te yaklaşık 83 bin takipçisi olan Kate Crawford, yapay zekanın topluma etkisini inceleyen önemli bir uzmandır.

Yirmi yıldır yapay zeka alanında çalışan ve büyük veri, makine öğrenimi ve yapay zekanın tarih, politika, iş gücü ve çevreye etkisini anlamaya odaklanan bir isim.

Microsoft Research New York ve USC Annenberg'de saygın bir akademisyen olan Dr.

Kate'in "Anatomy of an AI System" ve "Excavating. ai" gibi benzersiz projeleri, prestijli ödüller ve önemli müzelerde yer almıştır. "Anatomy of an AI System", Amazon Echo cihazının arkasındaki tüm tedarik zincirini ve veri akışını inceler. Excavating. ai ise, AI geliştiricilerinin dünya görüşlerine dayanan AI sistemlerine yerleşen ideolojileri, değerleri ve önyargıları ortaya çıkaran etnografik bir çalışmadır.

Her iki proje de, yapay zeka sistemlerinde genellikle gizli kalan insani unsurları ve etik boyutları ortaya koymada etkili olmuştur. Crawford'un Atlas of AI adlı kitabı da dahil olmak üzere çalışmaları, yapay zekayı geliştirenlerin değerlerinin yapay zekayı nasıl şekillendirdiğine dair daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik çağrısında bulunmaktadır.

AI Now Institute'un kurucu ortağı olan Crawford, AI'nın toplumsal etkilerine odaklanarak, AI'dan yararlanan pazarlamacılar ve sosyal medya profesyonellerinin endişelerini paylaşıyor.

via X

Bilgisayar bilimcisi ve mühendisi Ian J. Goodfellow, yapay sinir ağları ve derin öğrenme alanında önemli bir etki yaratmıştır.

AI topluluğunda önemli bir takipçi kitlesine sahip olan Goodfellow'un çığır açan fikri, 2014 yılında sıradan bir toplantı sırasında ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken, bilgisayarların insan müdahalesi olmadan bağımsız olarak görüntü üretmesi için bir yöntem tasarladı. Bu, GAN'ların veya Generative Adversarial Networks'ün (Üretken Karşıt Ağlar) oluşturulmasına yol açtı.

GAN'lerin arkasındaki anahtar fikir, iki sinir ağını birbirine karşı koyarak bazı eğitim veri kümelerine benzeyen yeni, sentetik veriler üretmektir. İki ağ sürekli bir oyun oynar ve üretilen örnekler gerçek verilerden ayırt edilemeyecek hale gelene kadar gelişir.

Şu anda DeepMind'da araştırma bilimcisi olarak çalışan Goodfellow, beklenmedik şöhretini biraz gerçek dışı buluyor. Buna rağmen, keşiflerinin kötüye kullanılmasını önlemeye kendini adamıştır. Vizyonu, tutkuyla savunduğu yapay zekanın etik kullanımını korumaktır.

linkedIn aracılığıyla

Allie Miller, yapay zeka girişimcisi, danışmanı ve yatırımcısıdır.

LinkedIn'de bir milyondan fazla takipçisi olan bu kişi, AI eğitimine aktif olarak katkıda bulunuyor, dünya çapında AI hakkında konuşmalar yapıyor, küresel AI kamu politikasına danışmanlık yapıyor ve işlerin AI ile mükemmelleşmesi için eğitim kaynakları oluşturuyor. Sosyal medya platformlarında AI eğitimini savunan popüler bir sanal etkileyicidir.

Daha önce Amazon (AWS) şirketinde Startups and Venture Capital için Makine Öğrenimi İş Geliştirme bölümünü yönetmiştir.

Sıfırdan başlayarak AWS içinde işi büyüttü, dünya çapında en iyi makine öğrenimi araştırmacılarına, kuruculara ve yatırımcılara danışmanlık ve destek sağladı.

Bundan önce Allie, ulusal inovasyon yarışmalarında birincilik elde ederek bir dönüm noktasına ulaşmış ve IBM'de yapay zeka ürünü geliştiren en genç kadın olmuştu.

2019 yılında AIconic tarafından "Yılın AI Yenilikçisi" seçildi ve LinkedIn'de teknoloji ve AI alanında yıllardır en çok takip edilen isimler arasında yer alıyor. Yapay zeka ve teknoloji haberleri, içgörüler ve iş tavsiyeleri için onu takip edin.

via X

Tabitha Goldstaub, yapay zekanın etkisine odaklanan bir teknoloji girişimcisidir. Yapay zeka alanındaki gelişmeleri tartışmak üzere araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren çevrimiçi platform CogX'in kurucu ortağıdır ve Birleşik Krallık hükümetinin Yapay Zeka Konseyi başkanlığını yapmıştır.

Goldstaub, Linkedin'de 15 binden fazla takipçisi ve X'te 14 binden fazla takipçisi var. TechUK ve Alan Tiring Institute gibi kuruluşlarda aktif olarak yer alıyor ve yapay zeka ve teknoloji konularında danışmanlık yapıyor.

Kişisel deneyimlerini paylaşan Goldstaub, *How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI (Robotlarla Nasıl Konuşulur: Yapay Zekanın Hakim Olduğu Bir Dünya İçin Kızlar İçin Rehber) kitabının yazarıdır. Yapay zeka trendlerini öngörür ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla işlerin yapay zekayı etik bir şekilde uygulamasına yardımcı olur.

2012 yılında Media Week'in "30 yaş altı 30 kişi" listesinde yer aldı. Ayrıca, 2014 yılında London Evening Standard gazetesinin "Silicon 60" listesinde de yer aldı. Kadın Mühendisler Derneği'nden "Amy Johnson Ödülü"nü de kazandı.

via X

Facebook'un baş AI bilimcisi ve New York Üniversitesi'nde saygın bir profesör olan Yann LeCun, LinkedIn'de 625 bin, Twitter'da ise 641 bin takipçisiyle önemli bir takipçi kitlesine sahiptir. AI, makine öğrenimi, bilgisayar görme ve robotik alanlarındaki uzmanlığıyla tanınmaktadır.

80'lerin sonunda, bilgisayarların görüntüleri tanımasına yardımcı olmak için sinir ağları oluşturmak için bir mimari önerdi. Bu çığır açan iş, günümüzde görüntü, video ve konuşma tanıma için yaygın olarak kullanılan evrişimli sinir ağlarının gelişmesiyle sonuçlandı.

Ayrıca, dijital görüntüleri daha net hale getirmeye ve kalitelerini kaybetmeden sıkıştırmaya yardımcı olan DjVu görüntü sıkıştırma teknolojisinin önde gelen oluşturucularından biridir.

Turing Ödülü (2019) ve Fransız Onur Nişanı Şövalye (Chevalier) unvanı (2023) gibi prestijli ödüllere sahiptir.

Şu anda Facebook'ta AI Research'ü yönetiyor ve "AI'nın karamsarlığı mahkumdur" diyerek AI teknolojisinin sesli bir savunucusu

via X

Twitter'da 165 bin, LinkedIn'de 40 bin takipçisi olan Eritre ve Etiyopya kökenli bilgisayar bilimcisi Timnit Gebru, algoritmalardaki önyargılar ve veri madenciliğine odaklanarak yapay zeka araştırmaları yürütüyor. Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR) adlı kuruluşun kurucusu ve yönetici direktörüdür.

Stanford Üniversitesi'nden doktora derecesi alan Glean, Microsoft Research'te FATE (Yapay Zekada Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık ve Etik) grubunda doktora sonrası çalışmasını yaptı ve verilerden içgörüler elde etmeyi amaçlayan projelerde algoritmik önyargıları inceledi.

2017 yılında Microsoft'ta yaptığı araştırma, yapay zeka yüz tanıma sistemindeki kusurları ortaya çıkararak kadınlara ve renkli insanlara karşı önyargıları ortaya koydu. Algoritmayı eğitmek için kullanılan veri setlerinde beyaz erkeklerin birçok görüntüsünün bulunurken siyahi kadınların çok az görüntüsünün bulunduğunu vurguladı. Sonuçlar, IBM ve Microsoft'u veri setlerini güncellemeye zorladı.

AI araştırmacıları arasında çeşitliliği teşvik eden "Black in AI"nin kurucu ortağıdır. Gebru, etik AI uzmanlığıyla tanınmış ve Fortune dergisinin "Dünyanın En Etkili 50 Lideri", Nature dergisinin en etkili bilim insanları ve Time dergisinin 2022'nin en etkili kişileri arasında yer almıştır.

Ayrıca Google'da çeşitli AI takımlarını yöneterek sektör normlarına meydan okudu ve AI sözlüğünü yeniden şekillendiren önemli işlere öncülük etti.

via X

Rachel Thomas, bilgisayar bilimcisi ve yapay zeka eğitimini erişilebilir hale getiren fast.ai'nin kurucu ortağıdır. Uygulayıcıların zararlı önyargıları azaltmaları için sorumlu yapay zeka geliştirme konusunda dersler vermektedir. Ücretsiz dersleri, The Economist, MIT Tech Review ve Forbes gibi yayınlarda büyük beğeni topladı

Aynı zamanda San Francisco Üniversitesi Uygulamalı Veri Etiği Merkezi'nin kurucu direktörüdür ve 90 bin Twitter takipçisi vardır.

Duke Üniversitesi'nden matematik doktorası vardır. Kariyerinin ilk yıllarında Uber'de veri bilimcisi ve yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Thomas, Forbes tarafından AI alanında 20 İnanılmaz Kadın'dan biri olarak tanındı ve Women Tech Founders on the Rise kitabında yer aldı. Veri etiğine olan bağlılığı, derin öğrenme eğitimine yaptığı kapsamlı katkılar ve etkili yazıları, AI üzerindeki önemli etkisini vurgulamaktadır.

Etkisi çok geniş bir alana yayılmış olan yazıları bir milyondan fazla okuyucuya ulaşmış, Çince, İspanyolca, Korece ve Portekizceye çevrilmiş ve Hacker News'in ön sayfasında dokuz kez yer almıştır.

Yapay Zeka ile ilgileniyor musunuz? ClickUp AI ile tanışın

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

İnsan etkileyicileri, etkileri ve çeşitli sektörlerde AI'nın artan kullanımı hakkında konuştuk. AI'yı hayatınıza daha yakın hale getirmenin ve günlük hayatınızda kullanmanın yollarını arıyorsanız, ClickUp AI ile tanışın.

ClickUp AI, rolünüz ne olursa olsun işlerinizi daha hızlı halletmenize yardımcı olarak iş yapma şeklinizi dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Görevleri düzenlemenize, toplantıları ve tartışmaları özetlemenize, e-postalardan blog gönderilerine kadar her şeyi yazmanıza ve günlük iş akışınızda iyileştirmeler önermenize yardımcı olacak yapay zeka sanal asistanınız olarak kullanın.

Zamanınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak bazı önemli ClickUp AI özellikleri:

Özel AI prompt önerileri: Anında öneriler alın, yazma sürecini daha sezgisel ve verimli hale getirin Anında öneriler alın, yazma sürecini daha sezgisel ve verimli hale getirin

Canlı düzenleme asistanı: Düzenlemelerle ilgili öneriler, içgörüler ve iyileştirmeler içeren aracı gerçek zamanlı kılavuz olarak kullanarak AI tarafından oluşturulan içerik oluşturun

via ClickUp

Görev otomasyonu: Önceden oluşturulmuş otomasyon ile rutin görevlerinizi otomatikleştirin ve ş Akışınızı basitleştirin

ClickUp ile görev otomasyonlarınızı özelleştirin

Belge özetleme: Uzun belgelerden hızlı bir şekilde özlü özetler oluşturun

ClickUp AI'yı kullanarak tek bir düğmeyle uzun yorum konularını anında özetleyin

Çeviri: İçeriği birden çok dile çevirin, farklı takımlar ve kitleler arasında iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

Bu özellikler iş hayatınızı kolaylaştırmaya yardımcı olacak, ancak daha fazlasını bekleyin. ClickUp AI henüz başlangıç aşamasında, bu nedenle heyecan verici gelişmeleri takip etmeye devam edin.

Yapay Zekanın Geleceği Bizim Elimizde

Yapay zekanın varlığını hissettirdiği ve hiçbir sektörü etkilenmeden bırakmayacağı yadsınamaz bir gerçektir. Devrim niteliğindeki yapay zeka sistemleri manşetleri süslerken, yapay zekanın geleceğinin hepimizin elinde olduğunu unutmamalıyız.

Burada tanıtımını yaptığımız gibi, günümüzün AI inovasyonunu yönlendiren öncü zihinler, sadece gelecek için zemin hazırlıyor. AI'yı düşünceli, etik ve yaratıcı bir şekilde tam potansiyeline ulaştırmak hepimizin görevidir.

Merakınızı koruyun. Mümkün olanın sınırlarını keşfetmeye devam edin. Dünyaya daha fazla neşe, adalet ve güç kazandıran AI araçları için yeni kullanım alanları bulun. Tek gerçek sınır, insan hayal gücüdür.

Ve hazır başlamışken, ClickUp'ı da deneyin! Yapay zeka özellikleri, çoklu proje yönetimi ve işbirliği araçlarıyla birleştiğinde, iş hayatınızı daha basit ve verimli hale getirmek için size çeşitli olanaklar sunacaktır. Yazma, düzenleme, çok sayıda özelleştirilebilir şablon, farklı görünümler veya gösterge panelleri gibi özellikleriyle ClickUp ve yapay zekası sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır.

ClickUp'a bugün kaydolun!