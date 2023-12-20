proje Yöneticileri ve Scrum Masterlar için En İyi 10 Scrum Kitabı

Çevik kullanıcılar, Scrum'ı en verimli Çevik proje yönetimi çerçevesi olarak görüyor.

Ancak proje yönetimi, düşündüğünüzden daha zordur. Projenizin başarılı olması için Scrum konusunda teknik bilgi ve yeterliliğe ihtiyacınız vardır.

Gerekli becerileri kazanmak için gerçek dünya deneyiminin alternatifi yoktur. Ancak, belirli Scrum becerileri olmadan gerçek dünyada proje yönetimine körü körüne dalmak muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Soru şu: gerekli becerileri nasıl geliştirebilirsiniz? Bu alanda deneyimli ve başarılı gerçek uygulayıcılar tarafından yazılmış yüksek kaliteli kitapları okumak size bir avantaj sağlayabilir.

Scrum konusunda uzmanlaşmak için en iyi Scrum kitaplarını sizin için derledik. 2023'ün proje yöneticileri ve Scrum ustaları için en iyi 10 Scrum kitabına göz atalım.

Sonunda, tüm bu ipuçlarını uygulayarak en iyi Scrum ustası olmanıza yardımcı olacak küçük bir sektör sırrı paylaşacağız.

Listenize eklemeniz gereken en iyi 10 Scrum kitabı

1. Agile Estimating and Planning, Mike Cohn

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Mike Cohn

Yayın yılı: 2005

Tahmini okuma süresi: 9 saat

Önerilen seviye: Başlangıçtan Orta Düzeye

Sayfa sayısı: 330 sayfa

Puanlar 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Bu kitapta, Agile Alliance'ın kurucu ortağı Mike Cohn, Scrum kullanarak proje yönetimi için kesin ve pratik bir kılavuz sunuyor. Açıkça gösterilen kavramlar ve adım adım kılavuzlar, aşağıdaki gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı oluyor:

Ne inşa edilecek?

Ne kadar büyük olacak?

Ne zaman tamamlanmalıdır?

O zamana kadar ne kadarını tamamlayabilirim?

Cohn bu soruları tutarlı kılavuzlarla yanıtlıyor. Okuyuculara, günümüzün dinamik, değişim odaklı projelerinde işe yaramayan eski tahmin tekniklerinden çok daha ileri olan Agile tahmin ve planlama için gerekli araçları sağlıyor.

Bunu gerçek hayattan kullanım örnekleriyle birleştirin ve planlarınızı tahmin etmek ve proje yönetimi hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı bir rehber elde edin.

"Başka birine yardım ederek takımın verimliliğini artırabiliyorsam, yapmam gereken budur. Takım hızı önemlidir, bireysel hız değil."

"Başka birine yardım ederek takımın verimliliğini artırabiliyorsam, yapmam gereken budur. Takım hızı önemlidir, bireysel hız değil."

Anahtar noktalar:

Tahminlerinizi asla aşmamanız için net planlama yönergeleri sağlar

Kullanıcılara pratik araçlar ve kullanım örnekleri ile gerçek dünya deneyimi sunar

Okuyucuların yorumları:

"Çevik planlamanın çeşitli yönlerini anlamak için çok önemli. Geleneksel çerçeveden çevik çerçeveye geçerken gerçekten yardımcı oluyor."

2. Scrum: Yarısı Kadar Zamanda İki Kat İş Yapma Sanatı, Jeff Sutherland

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Jeff Sutherland

Yayın yılı: 2014

Tahmini okuma süresi: 7 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 256 sayfa

Puanlar 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Metodolojinin ortak oluşturucusu ve Scrum, Inc. CEO'su tarafından yazılan bu kitap, okuyuculara Scrum'ın işleyişine dair kesin bir bakış sunuyor. Bu, Scrum ustalığına giden yolculuğunuzun ilk adımıdır.

Sutherland, sağlam bir teorik temel oluşturduktan sonra bunun nasıl işlediğini gösteriyor.

Kitabın en önemli özelliği, basit dilidir. Diğer Scrum kitaplarından farklı olarak, anlatımı ilgi çekici ve dinamiktir. Bu kitapta uygulanan ilkeleri anlamak için yazılım bilgisine sahip olmanız gerekmez. Tüm bu faktörler, kitabın yaygın popülaritesine katkıda bulunmaktadır.

"Sürecin yürütülmesinden sorumlu olan Scrum Master, her takım üyesine üç soru sorar: 1. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için dün ne yaptınız? 2. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için bugün ne yapacaksınız? 3. Takımın önünde hangi engeller var? Hepsi bu kadar."

"Sürecin yürütülmesinden sorumlu kişi olan Scrum Master, her takım üyesine üç soru sorar: 1. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için dün ne yaptınız? 2. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için bugün ne yapacaksınız? 3. Takımın önünde hangi engeller var? Hepsi bu kadar."

"Sürecin yürütülmesinden sorumlu olan Scrum Master, her takım üyesine üç soru sorar: 1. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için dün ne yaptınız? 2. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için bugün ne yapacaksınız? 3. Takımın önünde hangi engeller var? Hepsi bu kadar."

Anahtar noktalar:

Scrum'ı hızlı, kolay ve derinlemesine anlayın

Kolay anlaşılır, anlamlı ve jargon içermeyen stil

Okuyucuların yorumları:

"Scrum'ın başlangıcı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, doğru kitaba geldiniz. Scrum'ın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu gerçekten öğrenmek isteyen SM'ler için şiddetle tavsiye edilir."

3. Essential Scrum: En Popüler Çevik Süreç için Pratik Kılavuz, Kenneth S. Rubin

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Kenneth S. Rubin

Yayın yılı: 2012

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 13 ila 14 saat

Önerilen seviye: Orta ve İleri

Sayfa sayısı: 496 sayfa

Puanlar 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)

4. 6/5 (Amazon)

4. 7/5 (Flipkart)

4. 6/5 (Amazon)

4. 7/5 (Flipkart)

Hepsini tek bir kitapta bulmak istiyorsanız, Rubin'in Scrum hakkında yazdığı kapsamlı ve ayrıntılı rehberden daha iyisi yoktur.

17 sayfalık " Sprint " tanımından, tahmin, hız ve teknik borç üzerine iki bölümlük bir yayına kadar, bu kitap Scrum değerlerinin her yönünü en ince ayrıntısına kadar ele almaktadır.

Kitap uzun ama verimli bir okuma. Proje yönetimi becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen Scrum ustaları için yazılmıştır. Bu listede yer alan daha kısa kılavuzlar, bu işe zaman ayırıp dikkatlice okursanız, bu kitabın sağlayacağı bilgilerden farklıdır.

"Scrum, kuruluşların gerçek potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen işlev bozukluklarını ve israfı görünür kılar."

"Scrum, kuruluşların gerçek potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen işlev bozukluklarını ve israfı görünür hale getirir."

Anahtar noktalar:

Scrum metodolojisinin her yönüne ilişkin ayrıntılı kılavuzlar

Scrum ustalarının günlük sorunlarına yardımcı olacak pratik bilgiler

Okuyucuların yorumları:

"Çok kapsamlı ve pratik bir rehber. Sınavlarıma hazırlanmak için kullanıyorum."

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great, Esther Derby ve Diana Larsen

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Esther Derby & Diana Larsen

Yayın yılı: 2006

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 5 saat

Önerilen seviye: Orta

Sayfa sayısı: 186 sayfa

Puanlar 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Yayınlanma tarihine rağmen, bu iş bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Agile Retrospective, devam eden bir projenin her yinelemesini özetlemek için toplantılar içeren kritik bir Scrum ritüelidir. Bir adım geri atıp neyin işe yaradığını ve neyin engel teşkil ettiğini değerlendirmek için harika bir fırsattır.

Esther ve Diana, bu iş sayesinde, bir yazılım geliştirme projesi veya süreci sırasında karşılaştığınız sayısız günlük sorunu çözmek için araçlar ve ipuçları sunuyor. Ancak, kitabın yazılım geliştirme takımlarıyla sınırlı olmadığını unutmayın.

Genel olarak geriye dönük değerlendirmeleri nasıl organize edip uygulayacağınızı, bunları Scrum takımınızın boyutuna ve organizasyonel ihtiyaçlarınıza nasıl uyarlayacağınızı, değişikliklere nasıl adapte olacağınızı ve bu stratejileri nasıl ölçeklendireceğinizi öğretir.

"Ardından, odadaki herkesten konuşmasını isteyin. Retrospektifin başında konuşmayan bir kişi, oturumun geri kalanında sessiz kalmak için zımni izin almış sayılır."

"Ardından, odadaki herkesten konuşmasını isteyin. Retrospektifin başında konuşmayan bir kişi, oturumun geri kalanında sessiz kalmak için zımni izin almış sayılır."

Anahtar noktalar:

Agile retrospektiflerin tasarlanması ve yürütülmesi hakkında dersler

Yazılım geliştirmede ortaya çıkan günlük sorunlarla başa çıkma rehberi

Yolculuğunuzda size rehberlik edecek kişisel bir agile koç

Okuyucuların yorumları:

"Kitabın basit düzenini beğendim ve uygun yerlerde örneklerle açıklanmış. İyi bir başlangıç noktası ama kapsamlı değil. "

5. Sprint Your Way to Scrum: Scrum'ınızı Hızlandırmak için 50 Pratik İpucu, Bonsy Yelsangi

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Yayın yılı: 2021

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 5 saat

Önerilen seviye: İleri düzey

Sayfa sayısı: 190 sayfa

Puanlar 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)

4. 7/5 (Amazon)

5/5 (Sandman Books)

4. 7/5 (Amazon)

5/5 (Sandman Books)

Bu kolay okunur kitapta yazarlar, Scrum ile ilgili en sık sorulan 50 soruya pratik, açık ve ikna edici cevaplar veriyor.

Dünya çapında binlerce profesyoneli eğitmiş olmanın verdiği deneyimle, yazar ikilisi bu kitabı kaleme aldı. Kitap, uzmanlıklarını geliştirmek ve Scrum'ı bir üst seviyeye taşımak isteyen scrum takımları, Scrum uygulayıcıları, Scrum Master'lar, Ürün Sahipleri ve Agile Koçları için hazırlanmıştır.

Kitaplarda gereksiz bilgiler bulunmadığından, işinizi keyifli bir okuma haline getirecektir. Kitabı bitirdiğinizde, Scrum'ı en etkili şekilde kullanmak için gerekli olan gerçek hayattan ipuçları ve proje yönetimi tekniklerinden oluşan kullanışlı bir araç setine sahip olacaksınız.

"Scrum'ı uygulamak için doğru bir yol veya tek bir yol yoktur."

"Scrum'ı uygulamak için doğru veya tek bir yol yoktur."

Anahtar noktalar:

Eğitim alanların Scrum ile ilgili en sık sorduğu 50 sorunun yanıtını bulabilirsiniz

Gereksiz ayrıntılardan arındırılmış, sadece en gerekli bilgileri veren, pratik bir anlatım tarzı

Okuyucuların yorumları:

"Bu, son zamanlarda okuduğum scrum masterlar için mükemmel bir kitap. Bonsy, bunu mümkün kılmak ve scrum masterların tüm beklentilerini çok titiz bir şekilde detaylandırmak için mükemmel bir iş çıkardı. Bonsy'ye en iyi dileklerimi sunuyorum ve gelecekte daha birçok kitap 📚 bekliyoruz…. İyi işlere devam 👍🏻"

6. Ken Schwaber ve Jeff Sutherland tarafından yazılan Scrum Kılavuzu

scrum Kılavuzu aracılığıyla

Bu kitap sizi temellere geri götürür. Ancak bu önemli eseri küçümsemeyin. Yeni başlayanlar için mükemmel bir başlangıç noktası olmakla birlikte, bilgilerini tazelemek ve kişisel deneyimlerini teorik çerçeveyle karşılaştırmak isteyen uzmanlar için de harika bir kaynaktır.

Scrum'ın oluşturucuları tarafından yazılan ve sürekli güncellenen bu kitap, metodolojinin en önemli kısımlarını vurgulayan kısa bir kılavuzdur. Kitabın kendisi gibi, sürekli iyileştirmeyi teşvik eder. Scrum'da kullanılan değerleri, rolleri, etkinlikleri ve artefaktları kompakt, öz ve jargon içermeyen bir şekilde sunar.

"Bir yöneticinin en önemli işi, işi yapan insanlara yardımcı olmaktır. Onlara bir hedef verin ve işlerini yapmalarına izin verin. "

"Bir yöneticinin en önemli işi, işi yapan insanlara yardımcı olmaktır. Onlara bir hedef verin ve işlerini yapmalarına izin verin. "

Anahtar Noktalar:

Scrum hakkında kısa ama pratik bir hızlandırılmış kurs

Tamamen yeni başlayanlar ve temel bilgilere geri dönmek isteyen proje yöneticileri için idealdir

Okuyucuların yorumları:

"Kısa ama mükemmel bir rehber. Fazladan hiçbir şey yok."

7. Büyük Ölçekli Scrum: LeSS ile Daha Fazlası, Craig Larman ve Bas Vodde

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Craig Larman & Bas Vodde

Yayın yılı: 2016

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 10 saat

Önerilen seviye: Orta ve İleri

Sayfa sayısı: 368 sayfa

Puanlar 4,4/5 (Amazon)

4. 4/5 (Amazon)

4. 4/5 (Amazon)

Büyük ölçekli veya çoklu projeleri yönetmenize yardımcı olacak bir çerçeve mi arıyorsunuz? Larman ve Vodde size destek olacak.

Scrum başlangıçta küçük geliştirme takımları için tasarlanmış olsa da, zamanla yeni fikirlerin ve varyantların eklenmesiyle büyük takım ayarlarında da uygulanabilir hale geldi. Takım başarısı her şey olduğu için, bu durum çevik takımları koçluk için harika bir fırsattır.

Öncü ve en etkili varyantlardan biri, Larman ve Vodde tarafından tasarlanan LeSS (Large Scale Scrum) 'dur. Karmaşık senaryolarda işe yarayan Scrum tabanlı bir çerçevedir.

Çoklu takım kurulumunu yönetme veya bu kurulumun bir parçası olma pozisyonundaysanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitap, Scrum master rolünü anlamak ve müşteri değeri için büyük bir organizasyon yapısı oluşturmak için gerekli araçları sağlar.

"Scrum kurallarından biri, işin bir takıma yüklenemeyeceğidir; Ürün Sahibi, yineleme için öğeleri sunar ve takım, sürdürülebilir bir hızda ve iyi kalitede yapabileceklerine karar verdikleri kadarını alır."

"Scrum kurallarından biri, işin bir takıma yüklenemeyeceğidir; Ürün Sahibi, yineleme için öğeleri sunar ve takım, sürdürülebilir bir hızda ve iyi kalitede yapabileceklerine karar verdikleri kadarını alır."

Anahtar noktalar:

Büyük ölçekli veya çok takımlı projeler için LeSS çerçevesini tanıtır

Karmaşık senaryolarda Scrum'ın basitliğini nasıl uygulayacağınızı anlamanıza yardımcı olur

Okuyucuların yorumları:

"Scrum uyguluyorsanız ve ölçeklendirme konusunda zorlanıyorsanız, bu kitap tam size göre. Büyük ürün geliştirme için Scrum'ı benimsemeyi planlıyorsanız, bu kitabı hemen satın alın. "

8. Scrum in AI: Artificial Intelligence Agile Development with Scrum and MLOps, Paolo Sammicheli

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Paolo Sammicheli

Yayın yılı: 2022

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 6 ila 7 saat

Önerilen seviye: Niş

Sayfa sayısı: 244 sayfa

Puanlar 4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Amazon)

4. 1/5 (Amazon)

AI endüstrisi son zamanlarda büyük bir patlama yaşıyor ve yazılım takımları AI destekli uygulamalar oluşturmak için hazırlık yapıyor. Sammicheli, bu çalışmasında okuyuculara AI geliştirme sırasında gerekli olan proje yönetimi hakkında kapsamlı bir bakış sunuyor. AI üzerinde çalışan Agile takımlar mı? Bu kitap tam size göre.

Kitap, morali artırmak, geri bildirim toplamak, kontrol sağlamak, paydaşların katılımını teşvik etmek ve yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için geliştiricileri yönetmek için Agile, Scrum ve MLOps metodolojileri hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

Sağlam bir Agile temeli, mühendislik uygulamaları ve gerçek dünya örnekleri içerdiğinden pratik senaryolar için uygundur. Ayrıca bunları şirketinizde nasıl uygulayacağınızı da gösterir.

"Agile, Scrum ve MLOps ile takım ruhu, sık geri bildirim, deneysel kontrol, paydaş katılımı ve yüksek kaliteli sonuçlar için geliştiricilerin motivasyonunu elde edeceksiniz."

"Agile, Scrum ve MLOps ile takım ruhu, sık geri bildirim, deneysel kontrol, paydaş katılımı ve yüksek kaliteli sonuçlar için geliştiricilerin motivasyonunu elde edeceksiniz."

Anahtar noktalar:

AI yazılım geliştirme proje yönetimi için özel kılavuz

Bu stratejileri nasıl ölçeklendireceğinize dair pratik örnekler ve kılavuzlar sunar

Okuyucuların yorumları:

Yorum bulunamadı

9. Agile Öğrenmek: Scrum, XP, Lean ve Kanban'ı Anlamak, Andrew Stellman ve Jennifer Greene

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Andrew Stellman & Jennifer Greene

Yayın yılı: 2014

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 11 ila 12 saat

Önerilen seviye: Başlangıç

Sayfa sayısı: 420 sayfa

Puanlar 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)

4. 5/5 (Amazon)

5/5 (Barnes and Noble)

4. 5/5 (Amazon)

5/5 (Barnes and Noble)

Scrum'ın ötesine geçmek ve en popüler Agile metodolojilerini keşfetmek istiyorsanız, bu kitap tam size göre. Hafif ve ilgi çekici bir okuma olan bu kitap, Scrum, XP, Lean ve Kanban hakkında kapsamlı ayrıntılar sunar ve scrum takımları için mükemmeldir.

Her yöntemin farklı geliştirme alanlarına nasıl odaklandığını açıklar ve sizin ve Scrum takımınız için en uygun olanı anlamanıza yardımcı olur. Agile'ı derinlemesine incelemek istiyorsanız, ancak hangi metodolojiyi seçmeniz gerektiği konusunda açıklığa ihtiyacınız varsa bu kitabı okuyun.

"Takımdaki insanları, nasıl birlikte çalıştıklarını ve her birinin işinin diğerlerine nasıl etki ettiğini anlamak evrensel olarak önemlidir."

"Takımdaki insanları, nasıl birlikte çalıştıklarını ve her birinin işinin diğerlerine nasıl etki ettiğini anlamak evrensel olarak önemlidir."

Anahtar noktalar:

En popüler Agile çerçevelerinin kapsamlı bir analizini sunar

Takımınızın boyutuna ve ihtiyaçlarına en uygun yöntemi seçmenize yardımcı olur

Okuyucuların yorumları:

"Kitap, Agile'ı açıklamaya çalışırken ele alınması gereken tüm konuları ayrıntılı olarak ele alıyor. Kitabın yazım tarzını, kapsamını ve içeriğini çok beğendim. "

10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay, Zuzana Šochová

amazon üzerinden

Kitap hakkında

Yazar(lar): Zuzana Šochová

Yayın yılı: 2016

Tahmini okuma süresi: Yaklaşık 7 ila 8 saat

Önerilen seviye: Orta ve İleri

Sayfa sayısı: 176 sayfa

Puanlar 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Scrum Master'lara odaklanan bu kitap, kendinizi takımınızın ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu en iyi lider haline getirmeniz için kapsamlı bir kılavuzdur. Bu eseri okuduktan sonra, bu önemli pozisyon hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olacaksınız.

Yazarın geliştirici, yönetici ve Scrum Master olarak 15 yılı aşkın deneyimi, bir Scrum Master'ın ideal gününün nasıl olması gerektiğini gösteren ayrıntılı State of Mind modelinde kendini gösteriyor.

Bu kitap, sorumluluklarınız, yetkinlikleriniz ve meta becerilerinizden takım oluşturma becerilerinize, değişime uyum sağlama yeteneğinize, kaynak tahsisine ve çok daha fazlasına kadar, bir Scrum Master olmanın ve bunu somutlaştırmanın her yönünü ele almaktadır.

"İyi bir rehber olmak için, ScrumMaster takım ve organizasyonun sadece bir adım önünde olmalı, onları alışkanlıklarından, normlarından ve geleneklerinden kurtarmalıdır."

"İyi bir rehber olmak için, ScrumMaster takım ve organizasyonun sadece bir adım önünde olmalı, onları alışkanlıklarından, normlarından ve geleneklerinden kurtarmalıdır."

Anahtar noktalar:

En iyi Scrum Master olabilmeniz için sizi titizlikle eğitir

Yılların pratik deneyimiyle desteklenen genel pozisyonunuz ve sorumluluklarınız hakkında ayrıntılı açıklamalar sunar

Okuyucuların yorumları:

"Scrum terminolojisine başlamak için en iyi kitap."

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Ve sizin için hazırladığımız her şey bu kadar! Bu en iyi 10 Scrum proje yönetimi kitabı, ister yeni bir proje yöneticisi ister Scrum ustası olun, seviyeniz ne olursa olsun size yardımcı olacaktır.

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ClickUp Proje Yönetimi'ni keşfedin. Diğer şeylerin yanı sıra, tüm proje ile ilgili ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapsamlı bir ş Akışı yönetim platformudur. Takımınızda kaç üye olursa olsun, ClickUp organizasyonel ihtiyaçlarınıza göre ölçeklenebilir.

ClickUp, işlevler arası projeler için özel olarak tasarlanmış hepsi bir arada bilgi tabanı görevi görür. Otomasyon ve raporlama özellikleri, verimliliği artırmak için harikalar yaratır.

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Durum, atanan kişi, öncelikler ve daha fazlası gibi tercihlerinize göre sütunları düzenleyerek proje yönetim sisteminizi özelleştirin

ClickUp Sprint'lerle İş Akışı Yönetimi: ClickUp Sprint'lerle takımınızın iş akışını verimli bir şekilde yönetin. Sprint tarihlerini belirler, puanlar atar ve öncelikleri işaretler, böylece tüm takım üyeleri atanan görevler ve son tarihler konusunda bilgilendirilir. Bitmemiş işleri otomatik olarak bir sonraki sprint'e aktarır ve geliştirme döngünüzü GitHub, GitLab veya Bitbucket ile senkronize eder

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Önceden oluşturulmuş Agile Scrum ve diğer gösterge panelleri: Herhangi bir proje yönetimi scrum çerçevesi için ClickUp'ın Herhangi bir proje yönetimi scrum çerçevesi için ClickUp'ın önceden oluşturulmuş gösterge panellerini kullanın. ClickUp Agile Scrum proje yönetimi gösterge paneli, Scrum desteği ile birlikte gelir ve tamamen özelleştirilebilir olmasıyla öne çıkar

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