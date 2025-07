proje Yöneticileri ve Scrum Masterlar için En İyi 10 Scrum Kitabı

Çevik kullanıcılar, Scrum'ı en verimli Çevik proje yönetimi çerçevesi olarak görüyor.

Ancak proje yönetimi, düşündüğünüzden daha zordur. Projenizin başarılı olması için Scrum konusunda teknik bilgi ve yeterliliğe ihtiyacınız vardır.

Gerekli becerileri kazanmak için gerçek dünya deneyiminin alternatifi yoktur. Ancak, belirli Scrum becerileri olmadan gerçek dünyada proje yönetimine körü körüne dalmak muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Soru şu: gerekli becerileri nasıl geliştirebilirsiniz? Bu alanda deneyimli ve başarılı gerçek uygulayıcılar tarafından yazılmış yüksek kaliteli kitapları okumak size bir avantaj sağlayabilir.

Scrum konusunda uzmanlaşmak için en iyi Scrum kitaplarını sizin için derledik. 2023'ün proje yöneticileri ve Scrum ustaları için en iyi 10 Scrum kitabına göz atalım.

Sonunda, tüm bu ipuçlarını uygulayarak en iyi Scrum ustası olmanıza yardımcı olacak küçük bir sektör sırrı paylaşacağız.

1. Agile Estimating and Planning, Mike Cohn

Bu kitapta, Agile Alliance'ın kurucu ortağı Mike Cohn, Scrum kullanarak proje yönetimi için kesin ve pratik bir kılavuz sunuyor. Açıkça gösterilen kavramlar ve adım adım kılavuzlar, aşağıdaki gibi soruların yanıtlanmasına yardımcı oluyor:

Cohn bu soruları tutarlı kılavuzlarla yanıtlıyor. Okuyuculara, günümüzün dinamik, değişim odaklı projelerinde işe yaramayan eski tahmin tekniklerinden çok daha ileri olan Agile tahmin ve planlama için gerekli araçları sağlıyor.

Bunu gerçek hayattan kullanım örnekleriyle birleştirin ve planlarınızı tahmin etmek ve proje yönetimi hedeflerinize ulaşmak için kapsamlı bir rehber elde edin.

"Başka birine yardım ederek takımın verimliliğini artırabiliyorsam, yapmam gereken budur. Takım hızı önemlidir, bireysel hız değil."

"Çevik planlamanın çeşitli yönlerini anlamak için çok önemli. Geleneksel çerçeveden çevik çerçeveye geçerken gerçekten yardımcı oluyor."

Metodolojinin ortak oluşturucusu ve Scrum, Inc. CEO'su tarafından yazılan bu kitap, okuyuculara Scrum'ın işleyişine dair kesin bir bakış sunuyor. Bu, Scrum ustalığına giden yolculuğunuzun ilk adımıdır.

Sutherland, sağlam bir teorik temel oluşturduktan sonra bunun nasıl işlediğini gösteriyor.

Kitabın en önemli özelliği, basit dilidir. Diğer Scrum kitaplarından farklı olarak, anlatımı ilgi çekici ve dinamiktir. Bu kitapta uygulanan ilkeleri anlamak için yazılım bilgisine sahip olmanız gerekmez. Tüm bu faktörler, kitabın yaygın popülaritesine katkıda bulunmaktadır.

"Sürecin yürütülmesinden sorumlu olan Scrum Master, her takım üyesine üç soru sorar: 1. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için dün ne yaptınız? 2. Takımın Sprint'i tamamlamasına yardımcı olmak için bugün ne yapacaksınız? 3. Takımın önünde hangi engeller var? Hepsi bu kadar."

"Scrum'ın başlangıcı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız, doğru kitaba geldiniz. Scrum'ın ne olduğunu ve neden önemli olduğunu gerçekten öğrenmek isteyen SM'ler için şiddetle tavsiye edilir."

Hepsini tek bir kitapta bulmak istiyorsanız, Rubin'in Scrum hakkında yazdığı kapsamlı ve ayrıntılı rehberden daha iyisi yoktur.

17 sayfalık " Sprint " tanımından, tahmin, hız ve teknik borç üzerine iki bölümlük bir yayına kadar, bu kitap Scrum değerlerinin her yönünü en ince ayrıntısına kadar ele almaktadır.

Kitap uzun ama verimli bir okuma. Proje yönetimi becerilerini bir üst seviyeye taşımak isteyen Scrum ustaları için yazılmıştır. Bu listede yer alan daha kısa kılavuzlar, bu işe zaman ayırıp dikkatlice okursanız, bu kitabın sağlayacağı bilgilerden farklıdır.

"Scrum, kuruluşların gerçek potansiyellerine ulaşmalarını engelleyen işlev bozukluklarını ve israfı görünür hale getirir."

Scrum metodolojisinin her yönüne ilişkin ayrıntılı kılavuzlar

"Çok kapsamlı ve pratik bir rehber. Sınavlarıma hazırlanmak için kullanıyorum."

Yayınlanma tarihine rağmen, bu iş bugün hala geçerliliğini korumaktadır.

Agile Retrospective, devam eden bir projenin her yinelemesini özetlemek için toplantılar içeren kritik bir Scrum ritüelidir. Bir adım geri atıp neyin işe yaradığını ve neyin engel teşkil ettiğini değerlendirmek için harika bir fırsattır.

Esther ve Diana, bu iş sayesinde, bir yazılım geliştirme projesi veya süreci sırasında karşılaştığınız sayısız günlük sorunu çözmek için araçlar ve ipuçları sunuyor. Ancak, kitabın yazılım geliştirme takımlarıyla sınırlı olmadığını unutmayın.

Genel olarak geriye dönük değerlendirmeleri nasıl organize edip uygulayacağınızı, bunları Scrum takımınızın boyutuna ve organizasyonel ihtiyaçlarınıza nasıl uyarlayacağınızı, değişikliklere nasıl adapte olacağınızı ve bu stratejileri nasıl ölçeklendireceğinizi öğretir.

"Ardından, odadaki herkesten konuşmasını isteyin. Retrospektifin başında konuşmayan bir kişi, oturumun geri kalanında sessiz kalmak için zımni izin almış sayılır."

"Kitabın basit düzenini beğendim ve uygun yerlerde örneklerle açıklanmış. İyi bir başlangıç noktası ama kapsamlı değil. "

5. Sprint Your Way to Scrum: Scrum'ınızı Hızlandırmak için 50 Pratik İpucu, Bonsy Yelsangi