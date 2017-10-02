ความแตกต่างระหว่างการจัดการผลิตภัณฑ์กับการจัดการโครงการ

สินค้า? โครงการ? การจัดการสินค้าหรือการจัดการโครงการ?
ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร?
หากบริษัทของคุณมีส่วนร่วมในการสร้างผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น SaaS หรือสิ่งอื่นใด คุณจะพบเจอคำเหล่านี้ทุกวัน แต่การเข้าใจความแตกต่างอย่างมั่นใจนั้นสำคัญอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็น "มือใหม่" ในสายตาของเพื่อนร่วมงาน
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจมุ่งเน้นอาชีพในบทบาทใดบทบาทหนึ่งในนี้ หรือเพียงแค่ต้องการเข้าใจว่าผู้คนกำลังพูดถึงอะไรกันอยู่ มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและการบริหารผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน และค้นหาว่าทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
ผู้จัดการโครงการคืออะไร?
ผู้จัดการโครงการเป็นผู้ควบคุมการไหลของงานทั่วไป ประสิทธิภาพและการสื่อสารของทีม เป้าหมายของพวกเขาคือการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ พวกเขาใช้ทักษะทุกทักษะที่สะสมมาในชีวิตเพื่อสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้ และทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยทรัพยากรที่มีอยู่
ผู้จัดการโครงการที่ดีที่สุดสามารถคิดอย่างมีกลยุทธ์ในระดับองค์กรและมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาคือคนที่คุณมักจะหลีกเลี่ยงเมื่อถูกชวนเล่นบอร์ดเกม คุณจะต้องทำตามแนวทางของพวกเขาในการมองระบบเป็นภาพรวม พวกเขาวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้ทีมสามารถทำภารกิจจำนวนมากได้ในเวลาที่จำกัด พวกเขาคิดถึงความเสี่ยง ขอบเขต การจัดการเวลา และทรัพยากรที่มีอยู่ และที่สำคัญคือผู้คน ใช่แล้ว พวกเขาต้องรับมือกับสมาชิกในทีม ปริมาณงานของพวกเขา และวิธีที่พวกเขาจัดการกับภารกิจต่าง ๆ ที่ต้องทำ
โดยรวมแล้ว การบริหารโครงการเกี่ยวข้องกับการดูแลความพยายามที่ซับซ้อนจากผู้เข้าร่วมหลายรายที่มีทักษะแตกต่างกัน ผู้จัดการโครงการจะถูกตัดสินจากความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้สำเร็จตามเวลาและงบประมาณ ดังนั้นเป้าหมายคือการจัดวางบุคคลที่เหมาะสมในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทำงานที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่เหมาะสม
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คืออะไร?
การจัดการผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการวางแผน, การออกแบบ, และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์. การตัดสินใจของผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะถูกส่งต่อไปยังผู้จัดการโครงการ, ซึ่งจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์โดยรวม. เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน, พวกเขาต้องติดตามผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในอุตสาหกรรมของตนอย่างใกล้ชิดตลอดจนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป้าหมายเพื่อกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต้องสร้างขึ้น.
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจด้านการออกแบบ การสร้างแบรนด์หลัก และการรับรองว่าข้อกำหนดทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้รับการจัดเตรียมไว้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จ
แล้ว...ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการผลิตภัณฑ์กับผู้จัดการโครงการคืออะไร?
โดยพื้นฐานแล้ว ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะมองเห็นภาพของผลิตภัณฑ์ และผู้จัดการโครงการจะรับรองว่าวิสัยทัศน์นั้นจะได้รับการบรรลุผลในเวลาที่เหมาะสมและภายใต้งบประมาณที่กำหนดด้วยแผนโครงการและกฎบัตรโครงการ ทำไมต้องมีทั้งสอง? แม้ว่าหลายทีมและผลิตภัณฑ์จะมีเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการ แต่สิ่งสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายขนาดได้คือการมีสองหน่วยงานที่แยกจากกัน
ผู้จัดการโครงการต้องมุ่งเน้นที่กระบวนการและประสิทธิภาพในขณะที่หลีกเลี่ยง "การขยายขอบเขตงาน" ที่น่ากลัวซึ่งบางครั้งผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาจต้องการ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะให้ความสำคัญเฉพาะกับกลยุทธ์ การออกแบบ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์จะทำงานได้ตามที่ต้องการจริงๆ
ในอุดมคติ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ควรมีอิสระในการใช้เวลาให้มากที่สุดในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ลูกค้า และการกำหนด/ปรับปรุงวิสัยทัศน์หลักของผลิตภัณฑ์ ส่วนผู้จัดการโครงการควรใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้เหล่านั้นในการเริ่มต้น วางแผน ควบคุม และดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ
ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกันอย่างไร?
ผู้จัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ โดยตระหนักว่าการส่งมอบคุณค่าให้มากที่สุดในแบบที่ร่วมมือกันและมีทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนั้นเป็นเป้าหมายร่วมกันของทีม ยุคดิจิทัลได้กระตุ้นให้เกิดการก้าวกระโดดที่น่าทึ่งในประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำรูปแบบการจัดการทั้งสองมารวมกัน
การจัดการทรัพยากร
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะรับผิดชอบให้แน่ใจว่าทีมทั้งหมดมีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการโครงการจะทำงานร่วมกับบุคคลและตารางเวลาเฉพาะเพื่อปรับสมดุลภาระงาน กำหนดเป้าหมายของโครงการและวางแผนตารางเวลา ผู้จัดการโครงการยังจะประสานงานกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขอบเขตและงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างสอดคล้องกัน
การจัดการเวลา
คิดถึงเวลาเป็น ภายนอก และ ภายใน.
บ่อยครั้ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเวลาภายนอก ซึ่งอาจเป็นการคาดหวังจากลูกค้าหรือทีมผู้นำ และทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดในเรื่องของเวลาและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด ในทางกลับกัน ผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเวลาภายใน – เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนา การผลิต หรือการผลิตผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเป้าหมายของโครงการนั้นได้รับการบรรลุตามกำหนด
การสื่อสารกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
เคยเกิดขึ้นกับคุณมาก่อนหรือไม่
- วิศวกรกำลังใช้โซลูชันเดียวเพื่อติดตามปัญหา, บัก และการอัปเดต
- ทีมผลิตภัณฑ์กำลังใช้เครื่องมือการจัดการโครงการอื่นสำหรับการวิจัยและการกำหนดขอบเขต
- และบรรดาผู้บริหารระดับสูงกำลังยิงคำถามใส่ทุกคนทางอีเมล
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์มักถูกแยกออกเป็นสองแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หลายทีมกำลังพบความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารร่วมกันและอย่างน้อยก็ดูว่าทีมอื่นกำลังทำอะไรอยู่และพวกเขากำลังก้าวหน้าอย่างไร
ทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นประโยชน์?
ครบวงจร: ข้อมูลและการสื่อสารถูกรวมศูนย์ไว้ในที่เดียว
ไม่มีอะไรสูญหาย: วันครบกำหนดและรายละเอียดทั้งหมดจะไม่สูญหายในอีเมล
การประชุมที่สั้นลง: ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้จัดการโครงการสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมของกันและกันได้ ด้วยวิธีนี้ การอัปเดตสถานะไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในการประชุมผลิตภัณฑ์ แต่สามารถครอบคลุมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแทน
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังอย่าง ClickUpทีมงานสามารถรวมกระบวนการทำงานด้านการจัดการผลิตภัณฑ์และโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ClickUp มีมุมมองที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบบอร์ด กล่อง หรือรายการเพื่อให้ทีมข้ามสายงานที่มีนิสัยการทำงานแตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
