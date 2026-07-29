ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด: ชุดเครื่องมือที่ช่วยบริหารจัดการแคมเปญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณใช้เวลาทั้งบ่ายในการเชื่อมต่อ Claude เข้ากับ CRM, แพลตฟอร์มโฆษณา, ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และคลังเนื้อหาของคุณ แต่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP สำหรับการตลาดนั้นทำงานได้ดี: มีจุดสีเขียว, ผ่านการยืนยันตัวตน, และพร้อมใช้งาน สิ่งที่ขาดไปคืองานเอง Claude มีสิทธิ์เข้าถึงทุกอย่าง แต่ไม่มีเหตุผลที่จะใช้งานสิ่งใดเลย เหมือนพนักงานใหม่ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ แต่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
นี่คือส่วนที่ทุกบทความสรุป “ตัวเชื่อมต่อที่ดีที่สุด” มักข้ามไป ตัวเชื่อมต่อไม่ใช่ของที่เก็บสะสม แต่เป็นความสัมพันธ์ที่คงอยู่ระหว่าง Claude กับระบบบันทึกข้อมูล และทุกตัวเชื่อมต่อที่คุณทิ้งไว้เปิดใช้งานอยู่ จะสร้างภาระอย่างเงียบๆ ต่อทุกการสนทนาที่คุณเริ่มขึ้น ตัวเชื่อมต่อสามตัวที่เชื่อมต่อเข้ากับกระบวนการทำงานที่คุณใช้ซ้ำอย่างจริงจัง จะมีประสิทธิภาพมากกว่าตัวเชื่อมต่อสิบสองตัวที่คุณติดตั้งแล้วลืมไป
นี่คือตัวเชื่อมต่อที่ได้รับการคัดเลือก และสิ่งที่ควรบอก Claude เมื่อตัวเชื่อมต่อเหล่านั้นถูกเปิดใช้งานแล้ว
สรุปสั้นๆ
ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP ให้ Claude สามารถเข้าถึงเครื่องมือภายนอกแบบเรียลไทม์และผ่านการยืนยันตัวตนได้ ทำให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลจริงและดำเนินการกับข้อมูลนั้นได้โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูล
สำหรับด้านการตลาด HubSpot และ Supermetrics ครอบคลุมข้อมูล CRM และข้อมูลแคมเปญ Klaviyo จัดการอีเมลตามวงจรชีวิตลูกค้า ส่วน Amplitudeรับผิดชอบการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Ahrefs และ Similarweb ดูแลด้าน SEO และการวิจัยคู่แข่ง Canva และ Figma ดูแลด้านงานสร้างสรรค์ ส่วน Notion, Google Drive และ Slack จัดการเอกสารบรีฟและการส่งต่องาน
ในบทความบล็อกนี้ เราจะวิเคราะห์ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด ว่าแต่ละตัวสามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างไร วิธีเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการทำงานของแคมเปญเดียว และควรทำอย่างไรเมื่อตัวเชื่อมต่อหยุดทำงาน
ภาพรวมของตัวเชื่อมต่อ Claude MCP ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด
|ตัวเชื่อมต่อ
|งานหลักด้านการตลาด
|เข้าถึง
|เขียนได้ไหม?
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|จุดที่ระบบหยุดทำงาน
|HubSpot
|CRM และการวิเคราะห์ท่อการขาย
|ข้อมูลผู้ติดต่อ, โอกาสขาย, แคมเปญ และข้อมูลการมีส่วนร่วม
|ใช่
|ทีมรายได้และทีมวงจรชีวิตลูกค้า
|การดำเนินการแบบกลุ่มมีขีดจำกัด
|Supermetrics
|รายงานข้ามช่องทาง
|ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลด้านการตลาดและการขายกว่า 200 แหล่ง
|จำนวนจำกัด
|ทีมการตลาดแบบประสิทธิภาพ
|บทความนี้จำกัดไว้สำหรับสี่แพลตฟอร์มโฆษณา
|Klaviyo
|การจัดการแคมเปญตามวงจรชีวิต
|โปรไฟล์, กลุ่มเป้าหมาย, กระบวนการ, แคมเปญ และเหตุการณ์
|ใช่
|ทีมอีคอมเมิร์ซและทีมรักษาลูกค้า
|การตั้งค่าหลายบัญชีต้องใช้ความพยายามมากขึ้น
|Amplitude
|การวิเคราะห์พฤติกรรมผลิตภัณฑ์
|ช่องทาง (Funnels), กลุ่มผู้ใช้ (cohorts), การทดลอง (experiments) และข้อมูลคุณสมบัติ
|จำนวนจำกัด
|การเติบโตและการตลาดผลิตภัณฑ์
|ขึ้นอยู่กับระบบติดตามเหตุการณ์ที่แม่นยำ
|Ahrefs
|SEO และการวิจัยเนื้อหา
|คำค้นหา, ลิงก์ย้อนกลับ, อันดับ, และความมองเห็นของ AI
|ไม่
|ทีม SEO และทีมเนื้อหา
|การเรียกใช้ API จะใช้หน่วย API
|Similarweb
|การวิจัยคู่แข่งและตลาด
|ข้อมูลการเข้าชม, กลุ่มเป้าหมาย, แอป, คำค้นหา และข้อมูลตลาด
|ไม่
|กลยุทธ์และการวิจัยคู่แข่ง
|การประมาณการอาจแตกต่างจากข้อมูลจากฝ่ายแรก
|Canva
|การผลิตทรัพยากรสำหรับแคมเปญ
|การออกแบบ, แม่แบบ, โฟลเดอร์ และสินทรัพย์แบรนด์
|ใช่
|ทีมเนื้อหาและทีมสร้างสรรค์
|บางการดำเนินการจำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน Enterprise
|Figma
|การตรวจสอบการออกแบบและการผลิต
|ไฟล์, เฟรม, คอมโพเนนต์, ตัวแปร และ FigJam
|ใช่
|ทีมออกแบบ ทีมเว็บ และทีมเปิดตัว
|เซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นมีคุณสมบัติที่น้อยลง
|Notion
|สรุปและจัดการความรู้
|หน้าเว็บ ฐานข้อมูล การวิจัย และบันทึกแคมเปญ
|ใช่
|การดำเนินงานด้านเนื้อหาและแคมเปญ
|การเข้าถึงขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานในพื้นที่ทำงาน
|Google Drive
|การเรียกใช้ไฟล์แคมเปญ
|Docs, Sheets, Slides และไฟล์ที่แชร์
|ไม่
|ทีมที่มีข้อมูลต้นทางกระจายอยู่หลายที่
|การจัดการโฟลเดอร์ที่ไม่ดีจะทำให้ผลลัพธ์ลดลง
|Slack
|การบันทึกการตัดสินใจและการส่งต่องาน
|ข้อความ, หัวข้อสนทนา, ช่องสื่อสาร, ไฟล์ และพื้นที่ทำงาน
|ใช่
|ทีมแคมเปญข้ามสายงาน
|การสนทนาแบบไม่เป็นทางการอาจรวมถึงการตัดสินใจที่ล้าสมัย
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Claude MCP Connectors คืออะไร?
ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP คือเซิร์ฟเวอร์ Model Context Protocol (MCP) ที่ Claude เชื่อมต่อเข้าไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือภายนอก แหล่งข้อมูล หรือบริการต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ตัวเชื่อมต่อแบบไดเรกทอรีจะได้รับการตรวจสอบโดย Anthropic ก่อนที่จะถูกนำขึ้นแสดง ส่วนตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ซึ่งคุณเพิ่มผ่าน URL จะไม่ได้รับการตรวจสอบ
Anthropic ระบุว่าตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำบริการต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack หรือ CRM เข้ามาใช้ในบทสนทนาของ Claude ได้ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ทำงานได้ทุกที่ที่ Claude ทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นบนเว็บ บนเดสก์ท็อป ใน Claude Code และผ่าน API เมื่อบริการถูกเชื่อมต่อแล้ว Claude สามารถดึงข้อมูลจากบริการนั้นได้ และในบางกรณีสามารถดำเนินการภายในบริการนั้นได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางไฟล์ CSV แม้แต่ไฟล์เดียว
MCP เป็นโปรโตคอลแบบเปิด และ Anthropicได้ปล่อยให้เป็นโอเพนซอร์สในช่วงปลายปี 2024เพื่อแทนที่การผสานรวมที่กระจัดกระจายและทำครั้งเดียวด้วยมาตรฐานเดียว ก่อนหน้านี้ การเชื่อมต่อผู้ช่วย AI เข้ากับ HubSpot หรือ Google Ads ต้องสร้าง API แบบกำหนดเองทุกครั้ง MCP เปลี่ยนทั้งหมดนั้นให้เป็นการเชื่อมต่อเดียวที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งเครื่องมือใดก็ตามที่รองรับ MCP สามารถสื่อสารได้
Claude Connectors vs. MCP Servers vs. Custom Connectors
คำเหล่านี้อธิบายส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในระบบเดียวกัน แต่ไม่สามารถใช้แทนกันได้
เซิร์ฟเวอร์ MCP คือชั้นทางเทคนิคที่เปิดเผยข้อมูล เครื่องมือ และขั้นตอนการทำงานผ่าน Model Context Protocol ส่วนตัวเชื่อมต่อ Claude คือการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ ซึ่งช่วยให้ Claude ทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว ความแตกต่างระหว่างตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีและตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบ ค้นหา และติดตั้งเป็นหลัก ทั้งสองทำงานบนโครงสร้างพื้นฐาน MCP เดียวกัน
|คำศัพท์
|คืออะไร
|เมื่อนักการตลาดใช้มัน
|เซิร์ฟเวอร์ MCP
|บริการที่เปิดเผยข้อมูลและกิจกรรมของแอปผ่าน Model Context Protocol แบบเปิด
|โดยทั่วไปคือเทคโนโลยีพื้นฐาน คุณจะต้องจัดการกับมันโดยตรงเมื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลหรือสร้างการบูรณาการภายใน
|ตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรี
|การผสานรวม MCP ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ซึ่งถูกระบุไว้ในไดเรกทอรีตัวเชื่อมต่อของ Claude
|ขั้นตอนมาตรฐานสำหรับเครื่องมืออย่าง HubSpot หรือ Canva: ค้นหาตัวเชื่อมต่อ, เชื่อมต่อบัญชีของคุณ และยืนยันตัวตน
|ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง
|เซิร์ฟเวอร์ MCP ที่ทำงานจากระยะไกล ซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปใน Claude ด้วยมือผ่าน URL ของมัน
|มีประโยชน์เมื่อเครื่องมือนั้นไม่อยู่ในรายชื่อ, บริษัทของคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง หรือผู้จำหน่ายให้บริการจุดเชื่อมต่อระดับองค์กรที่แยกต่างหาก
Anthropic ตรวจสอบตัวเชื่อมต่อในไดเรกทอรีด้านความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความเข้ากันได้ ก่อนที่จะนำขึ้นแสดงในรายชื่อ ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองใช้โครงสร้างพื้นฐานการรันไทม์และการเรียกใช้เครื่องมือเดียวกัน แต่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบในไดเรกทอรีดังกล่าว
การรีวิวนี้มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่การรับประกันความปลอดภัยแบบครอบคลุม ผู้ให้บริการตัวเชื่อมต่อแต่ละรายยังคงมีเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว สิทธิ์การเข้าถึง และวิธีการจัดการข้อมูลของตนเอง ด้วยตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง การตัดสินใจเรื่องความเชื่อถือจะตกอยู่กับทีมของคุณมากขึ้น เพราะ Claude อาจสามารถอ่านหรือแก้ไขข้อมูลภายในขอบเขตการเข้าถึงที่คุณอนุญาต
11 ตัวเชื่อมต่อ Claude MCP ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาด
การเลือกตัวเชื่อมต่อที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานที่จัดเก็บข้อมูลการตลาดของคุณ และสิ่งที่คุณต้องการให้ Claude ทำกับข้อมูลนั้น บางตัวเชื่อมต่อถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะที่ตัวอื่น ๆ สามารถสร้างบันทึก อัปเดตแคมเปญ หรือผลิตเนื้อหาได้โดยตรง
ข้อมูลด้านล่างนี้แสดงถึงคุณสมบัติของตัวเชื่อมต่อเอง: สิ่งที่ Claude สามารถอ่านได้ สิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตำแหน่งที่มันถูกจัดวางในกระบวนการทำงานด้านการตลาด และข้อจำกัดใดที่ยังจำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยมนุษย์
1. HubSpot: สอบถามและอัปเดตข้อมูล CRM จาก Claude
ตัวเชื่อมต่อ HubSpotดึงข้อมูลบริบท CRM แบบเรียลไทม์เข้าสู่ Claude รวมถึงข้อมูลติดต่อ บริษัท ข้อตกลง ตั๋ว และผลิตภัณฑ์ ตลอดจนแคมเปญ กลุ่มเป้าหมาย และประวัติการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในวงจรชีวิต รายได้จากแคมเปญ คุณภาพของลีด หรือกิจกรรมอีเมลได้โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลใดๆ และ Claude จะตอบกลับด้วยบทสรุป ตาราง แผนภูมิ หรือกราฟ
นอกจากนี้ยังรองรับการดำเนินการเขียนข้อมูลที่เลือกไว้ Claude สามารถสร้างหรืออัปเดตข้อมูล และบันทึกการโทร ประชุม บันทึก งาน และอีเมล ซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำเครื่องหมายผู้ติดต่อในแคมเปญที่ยังไม่มีขั้นตอนต่อไป แล้วสร้างงานติดตามผลหรืออัปเดตคุณสมบัติบางอย่าง
สำหรับตัวเชื่อมต่อ Claude ที่พร้อมใช้งาน ให้เชื่อมต่อ HubSpot ผ่านไดเรกทอรีตัวเชื่อมต่อของ Claude และทำตามขั้นตอน OAuth ตัวเชื่อมต่อนี้จะปฏิบัติตามสิทธิ์การเข้าถึง HubSpot ที่มีอยู่ของแต่ละผู้ใช้ HubSpot แนะนำให้ตั้งค่าเครื่องมือเขียนเป็น Needs Approval เพื่อที่คุณจะได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนที่ข้อมูลจะส่งถึง CRM
HubSpot ยังให้บริการเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบรีโมทแยกต่างหาก สำหรับทีมที่ต้องการสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง: https://mcp.hubspot.com
ลองใช้คำสั่งนี้:
ติดตามผู้ติดต่อที่สร้างขึ้นจากแคมเปญแบบชำระเงินในไตรมาส 2 ของเราผ่านแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า แสดงเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ระบุกลุ่มเป้าหมายที่สร้างโอกาสขายที่มีคุณภาพสูงที่สุด และสร้างงานติดตามผลสำหรับผู้เปิดอีเมลล่าสุดที่ยังไม่มีกิจกรรมต่อตามมา
แผน: ต้องใช้แผน Claude แบบเสียค่าใช้จ่าย (Pro, Max, Team หรือ Enterprise) มีให้บริการสำหรับลูกค้า HubSpot ในทุกระดับบริการของ HubSpot
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมรายได้และทีมวงจรชีวิตลูกค้าที่ต้องการข้อมูล CRM โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูล พร้อมกับการดูแลข้อมูลอย่างง่ายหลังการอนุมัติ
ข้อจำกัด: สิทธิ์การเขียนยังอยู่ในช่วงเบต้าสาธารณะ การสร้างและอัปเดตแบบกลุ่มจำกัดอยู่ที่ 10 รายการ และการเปิดใช้งาน Sensitive Data จะทำให้ประวัติการมีส่วนร่วมถูกลบออกจากสิ่งที่ Claude สามารถเห็นได้
2. Supermetrics: สอบถามข้อมูลแคมเปญข้ามช่องทางจากจุดเดียว
Supermetrics เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลด้านการตลาดตัวเชื่อมต่อของมันเชื่อมโยง Claudeกับข้อมูลโฆษณาแบบเรียลไทม์ ข้อมูลวิเคราะห์ CRM อีคอมเมิร์ซ และข้อมูลการขายจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 200 แหล่ง ซึ่งรวมถึง Google Ads และ Meta ไปจนถึง GA4, Shopify, HubSpot และ Search Console จุดเด่นคือ Claude จะเห็นการเชื่อมต่อ Supermetrics เพียงครั้งเดียว ไม่ใช่ตัวเชื่อมต่อแยกต่างหากสำหรับแต่ละเครื่องมือ
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรายงานที่ปกติต้องใช้ไฟล์ส่งออกจำนวนมาก คุณสามารถขอให้ Claude เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย รายได้ CPA ROAS และผลลัพธ์ของแคมเปญข้ามช่องทางต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ มันยังสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ และแปลงข้อมูลที่ค้นพบเป็นสรุปสำหรับผู้บริหารหรือแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้ Supermetrics ยังระบุว่า Claudeสามารถสร้าง หยุดชั่วคราว เริ่ม หรืออัปเดตแคมเปญโฆษณาที่รองรับได้โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดเข้าคิวเพื่อให้คุณตรวจสอบ
การตั้งค่า MCP แบบกำหนดเอง: เข้าไปที่ mcp.supermetrics.com เพื่อกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Supermetrics MCP แบบสแตนด์อโลน
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Google Ads, Meta Ads และ LinkedIn Ads จากสัปดาห์ที่แล้ว แสดงค่าใช้จ่าย รายได้ ROAS CPA รวมถึงแคมเปญ 5 อันดับที่แข็งแกร่งที่สุดและอ่อนแอที่สุด ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ อธิบายสาเหตุที่เป็นไปได้จากข้อมูลที่มีอยู่ และเสนอการปรับเปลี่ยนงบประมาณเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
แพ็กเกจ: มีให้บริการในทุกแพ็กเกจของ Claude ตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีไม่จำเป็นต้องมีสมาชิก Supermetrics แต่เซิร์ฟเวอร์ MCP แบบสแตนด์อโลนจำเป็นต้องมี
เหมาะที่สุดสำหรับ: นักการตลาดด้านประสิทธิภาพที่ต้องการรายงานผลผ่านช่องทางหลายช่องทางมากกว่าที่แพลตฟอร์มเดียวสามารถแสดงได้
ข้อจำกัด: Campaign สามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะกับ Google Ads, Meta, Microsoft Advertising และ TikTok เท่านั้น ไม่ใช่ทุกแหล่งข้อมูลที่รองรับกว่า 200 แหล่ง
ตัวเชื่อมต่อของ Klaviyo ให้ Claudeเข้าถึงรายงานแคมเปญ, กระบวนการ, โปรไฟล์, กลุ่มลูกค้า และเหตุการณ์ของคุณได้โดยตรง ดังนั้นทีมที่ดูแลวงจรชีวิตลูกค้าจึงสามารถทิ้งคำสั่งสร้างข้อความทั่วไปและถามคำถามที่อิงจากพฤติกรรมของลูกค้าได้ Claude สามารถเปรียบเทียบรายได้จากแคมเปญ, ตรวจสอบกระบวนการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, ค้นหาลูกค้าที่มีส่วนร่วมแต่ยังไม่ได้ซื้อ หรือตรวจสอบวิธีการสร้างกลุ่มลูกค้า
มันยังรองรับการอ่านและเขียนข้อมูลได้อีกด้วย Claude สามารถสร้างแคมเปญ กำหนดแม่แบบ และสร้างหรือแปลอีเมลได้ นอกจากนี้ ยังอัปเดตโปรไฟล์ ปรับเปลี่ยนสมาชิกในรายชื่อ และจัดการการสมัครใช้งานได้อีกด้วย มันยังสามารถดึงรายการจากแคตตาล็อกและเพิ่มรูปภาพผลิตภัณฑ์จาก URL ได้เมื่อคุณเตรียมแคมเปญที่เน้นผลิตภัณฑ์
สำหรับบัญชี Klaviyo เดียว ให้เชื่อมต่อผ่านไดเรกทอรีตัวเชื่อมต่อของ Claude และทำตามขั้นตอน OAuth ให้เสร็จสิ้น สำหรับเอเจนซีหรือทีมที่จัดการหลายบัญชี สามารถเพิ่ม Klaviyo เป็นตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้โดยใช้ URL MCP ระยะไกลอย่างเป็นทางการ: https://mcp.klaviyo.com/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ค้นหาขั้นตอนที่มีอัตราการลดลงมากที่สุด ระบุลูกค้าที่เพิ่งมีปฏิสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้า และสร้างร่างแคมเปญเพื่อดึงดูดความสนใจใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้านั้น โดยใช้รูปแบบหัวข้ออีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา
3. Klaviyo: เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ให้เป็นแคมเปญตามวงจรชีวิตลูกค้า
ตัวเชื่อมต่อของ Klaviyo ให้ Claudeเข้าถึงรายงานแคมเปญ, กระบวนการ, โปรไฟล์, กลุ่มลูกค้า และเหตุการณ์ของคุณได้โดยตรง ดังนั้นทีมที่ดูแลวงจรชีวิตลูกค้าจึงสามารถทิ้งข้อความแบบทั่วไปและถามคำถามที่อิงจากพฤติกรรมของลูกค้าได้ Claude สามารถเปรียบเทียบรายได้จากแคมเปญ, ตรวจสอบกระบวนการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, ค้นหาลูกค้าที่มีส่วนร่วมแต่ยังไม่ได้ซื้อ หรือตรวจสอบวิธีการสร้างกลุ่มลูกค้า
มันยังรองรับการอ่านและเขียนข้อมูลได้อีกด้วย Claude สามารถสร้างแคมเปญ กำหนดแม่แบบ และสร้างหรือแปลอีเมลได้ นอกจากนี้ ยังอัปเดตโปรไฟล์ ปรับเปลี่ยนสมาชิกในรายชื่อ และจัดการการสมัครใช้งานได้อีกด้วย มันยังสามารถดึงรายการจากแคตตาล็อกและเพิ่มรูปภาพผลิตภัณฑ์จาก URL ได้เมื่อคุณเตรียมแคมเปญที่เน้นผลิตภัณฑ์
สำหรับบัญชี Klaviyo เดียว ให้เชื่อมต่อผ่านไดเรกทอรีตัวเชื่อมต่อของ Claude และทำตามขั้นตอน OAuth ให้เสร็จสิ้น ส่วนเอเจนซีหรือทีมที่จัดการหลายบัญชีสามารถเพิ่ม Klaviyo เป็นตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้โดยใช้ URL MCP ระยะไกลอย่างเป็นทางการ: https://mcp.klaviyo.com/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ค้นหาขั้นตอนที่มีอัตราการลดลงมากที่สุด ระบุลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์เมื่อเร็วๆ นี้แต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้า และสร้างร่างแคมเปญเพื่อดึงดูดความสนใจใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้านั้น โดยใช้รูปแบบหัวข้ออีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาล่าสุด
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจฟรี
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมอีคอมเมิร์ซและทีมรักษาลูกค้า ที่ต้องการให้อีเมลถัดไปถูกกำหนดโดยพฤติกรรมจริงของลูกค้า
จุดที่ยังต้องปรับปรุง: Claude ช่วยร่างแคมเปญ แต่การส่งยังคงต้องดำเนินการโดยมนุษย์ เอเจนซีที่จัดการหลายบัญชีจำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ไม่ใช่แบบติดตั้งด้วยคลิกเดียว
4. Amplitude: ตั้งคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้โดยไม่ต้องสร้างแดชบอร์ดใหม่
Amplitude เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และตัวเชื่อมต่อของมันนำข้อมูลพฤติกรรมนั้นเข้าสู่ Claude ทีมการตลาดและทีมพัฒนาธุรกิจสามารถสำรวจกราฟ แดชบอร์ด กลุ่มผู้ใช้ การทดลอง และฟีเจอร์แฟล็ก ได้โดยตรงในแชท คำถามที่แต่เดิมต้องส่งคำขอไปยังทีมข้อมูลหรือเรียนรู้เครื่องมือสร้างคิวรีของ Amplitude ด้วยตัวเอง ตอนนี้กลายเป็นประโยคที่คุณพิมพ์และตอบได้ในคราวเดียว
Claude สามารถเปรียบเทียบการเปิดใช้งานตามแหล่งที่มาของแคมเปญ ระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออกจากช่องทางการขาย ค้นหาพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาลูกค้า หรือทำเครื่องหมายกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเลิกใช้บริการ
Amplitude ยังให้บริการจุดปลายทาง MCP แบบระยะไกลสำหรับการตั้งค่าตามความต้องการ: https://mcp.amplitude.com/mcp สำหรับบัญชีที่โฮสต์ใน EU ควรใช้: https://mcp.eu.amplitude.com/mcp
Claude จัดการการยืนยันตัวตนผ่าน OAuth ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องสร้างหรือเก็บรักษา API key
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบผู้ใช้ที่ได้รับการดึงดูดผ่านการค้นหาแบบชำระเงิน, โซเชียลมีเดียแบบชำระเงิน และการค้นหาแบบออร์แกนิกในช่วง 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงการเปิดใช้งาน, การเสร็จสิ้นของช่องทางหลัก (core funnel) และอัตราการรักษาผู้ใช้ใน 4 สัปดาห์ตามช่องทาง สร้างกลุ่มผู้ใช้ (cohort) สำหรับกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างกราฟที่แสดงพฤติกรรมที่ทำให้กลุ่มนี้แตกต่างจากผู้ใช้ที่มีอัตราการรักษาต่ำ
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจ Free
เหมาะที่สุดสำหรับ: นักการตลาดด้านการเติบโตและผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการคำตอบเกี่ยวกับกระบวนการขายและการรักษาลูกค้า โดยไม่ต้องยื่นคำขอข้อมูล
จุดที่อาจมีข้อจำกัด: ความแม่นยำของคำตอบขึ้นอยู่กับระบบการจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ของคุณ การติดตามข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอจะนำไปสู่การตีความที่ผิดพลาดแม้จะดูน่าเชื่อถือ
5. Ahrefs: ดำเนินการวิจัย SEO จากภายใน Claude
Ahrefs เป็นชุดเครื่องมือ SEO และตัวเชื่อมต่อของมันให้ Claude สิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านได้สำหรับการวิจัยคำค้นหา การวิเคราะห์คู่แข่ง การตรวจสอบลิงก์ย้อนกลับ การติดตามอันดับ และการมองเห็นในการค้นหาด้วย AI แทนที่จะต้องดึงรายงานทีละฉบับ คุณสามารถถามคำถามที่กว้างขึ้นและให้ Claude รวมการตรวจสอบหลายอย่างจาก Ahrefs เข้าไว้ในบทสนทนาเดียว จากนั้นมันสามารถจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นสรุปการวิจัยหรือแผนเนื้อหาได้
Ahrefs ดำเนินการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบโฮสต์ระยะไกล ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเข้าไปใน Claude ในฐานะตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง และยืนยันตัวตนผ่าน OAuth (หรือด้วยคีย์ที่อยู่ในขอบเขต MCP ซึ่งไม่เหมือนกับคีย์ API v3 ของ Ahrefs): https://api.ahrefs.com/mcp/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบโดเมนของเรากับคู่แข่งสามราย ค้นหาคำค้นหาที่มีเจตนาซื้อสูงที่คู่แข่งติดอันดับแต่เรายังไม่ติด ระบุหน้าเว็บที่ได้รับลิงก์ย้อนกลับที่แข็งแกร่งที่สุด และแสดงว่าแบรนด์ใดได้รับความมองเห็นสูงสุดในการค้นหาด้วย AI นำผลการวิเคราะห์มาจัดทำเป็นแผนเนื้อหาที่จัดลำดับความสำคัญ
แพ็กเกจ: มีให้บริการในทุกแพ็กเกจของ Claude ในรูปแบบตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง ต้องมีแพ็กเกจ Ahrefs แบบเสียค่าใช้จ่าย ระดับ Lite หรือสูงกว่า
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีม SEO และทีมเนื้อหาที่ต้องการสร้างบรีฟบนพื้นฐานข้อมูลอันดับจริง ลิงก์ย้อนกลับ และข้อมูลความมองเห็นจาก AI
ข้อจำกัด: เป็นแบบอ่านอย่างเดียว (read-only) ดังนั้นข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่ MCP ที่โฮสต์นี้ยังถูกออกแบบมาสำหรับไคลเอนต์ AI ที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่ API สำหรับการใช้งานทั่วไปในการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีม SEO และทีมเนื้อหาที่ต้องการสร้างบรีฟบนพื้นฐานข้อมูลการจัดอันดับจริง ข้อมูลลิงก์ย้อนกลับ และข้อมูลความมองเห็นผ่าน AI
ข้อจำกัด: เป็นแบบอ่านอย่างเดียว (read-only) ดังนั้นข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่ MCP ที่โฮสต์นี้ยังถูกออกแบบมาสำหรับลูกค้า AI ที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น ไม่ใช่ API สำหรับการใช้งานทั่วไปในการเขียนสคริปต์แบบกำหนดเอง
6. Similarweb: เปรียบเทียบปริมาณการเข้าชมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจากคู่แข่ง
Similarweb เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะดิจิทัลตัวเชื่อมต่อ Claudeของแพลตฟอร์มนี้ดึงข้อมูลจากเว็บ แอป กลุ่มเป้าหมาย คำค้นหา และตลาดเข้าสู่ Claude ใช้ตัวเชื่อมต่อนี้เมื่อต้องการทราบว่าคู่แข่งได้รับทราฟฟิกจากที่ไหน ช่องทางใดที่ขับเคลื่อนการเติบโตของพวกเขา และแบรนด์นั้นอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นในหมวดหมู่เดียวกัน
สิ่งนี้ทำให้มันมีบทบาทที่แตกต่างจาก Ahrefs Ahrefs มุ่งเน้นไปที่อันดับการค้นหาและลิงก์ย้อนกลับ ส่วน Similarweb ให้ภาพรวมที่กว้างขึ้น: แหล่งที่มาของทราฟฟิก โครงสร้างผู้ชม ประสิทธิภาพของแอป และเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม ดังนั้นคุณจึงสามารถทดสอบได้ว่าการเติบโตของคู่แข่งมาจากผลการค้นหา สื่อโฆษณาแบบชำระเงิน การแนะนำจากผู้ใช้ โซเชียลมีเดีย หรือการเข้าชมโดยตรง ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเจาะลึกในด้านใด
Similarweb ยังให้บริการเซิร์ฟเวอร์ MCP ที่โฮสต์ไว้สำหรับการตั้งค่าตามความต้องการ: https://mcp.similarweb.com
ลองใช้คำสั่งนี้:
เปรียบเทียบเว็บไซต์ของเรากับคู่แข่งสี่รายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา แยกการเข้าชมตามช่องทางและพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ แสดงคำค้นหาแบบออร์แกนิกหลักของแต่ละเว็บไซต์ และระบุกลุ่มผู้ชมหรือส่วนตลาดที่คู่แข่งกำลังเติบโตเร็วกว่าเรา
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจ Free แต่คุณจำเป็นต้องมีสมาชิก Similarweb ที่มีการเข้าถึง API (แพ็กเกจ API-only, Business หรือ Enterprise)
เหมาะที่สุดสำหรับ: การวางแผนกลยุทธ์และการวิจัยคู่แข่ง ซึ่งคำถามมุ่งเน้นไปที่หมวดหมู่สินค้ามากกว่าเว็บไซต์ของคุณเอง
ข้อจำกัด: ตัวเลขเหล่านี้เป็นประมาณการตามแบบจำลอง ไม่ใช่ข้อมูลวิเคราะห์จากคู่แข่ง มีประโยชน์ในเชิงทิศทาง แต่ไม่ใช่ข้อมูลที่ควรใช้เพื่อสนับสนุนการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
7. Canva: สร้างทรัพยากรแคมเปญโดยไม่ต้องออกจาก Claude
Canva เป็นแพลตฟอร์มออกแบบ ผ่านตัวเชื่อมต่อนี้ Claude สามารถค้นหา สร้าง เติมข้อมูลอัตโนมัติ และส่งออกงานออกแบบได้โดยตรงจากบัญชี Canva ของคุณ สำหรับนักการตลาด สิ่งนี้หมายถึงงานผลิตจริง คุณสามารถเปลี่ยนบรีฟเป็นสไลด์ชุด สร้างกราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย เติมเนื้อหาใหม่ลงในเทมเพลตที่มีแบรนด์ หรือค้นหางานออกแบบที่สูญหายในพื้นที่ทำงาน
ส่วนที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่การสร้างภาพเพียงอย่างเดียว Claude สามารถทำงานร่วมกับเนื้อหาและเทมเพลต Canva ที่มีอยู่ของคุณได้ ซึ่งทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการผลิตแคมเปญแบบซ้ำได้ คุณสามารถขอให้มันค้นหาสไลด์การเปิดตัวของไตรมาสที่แล้ว สรุปสาระสำคัญ สร้างเวอร์ชันใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายอื่น และส่งออกผลลัพธ์เพื่อตรวจสอบ
Canva ดำเนินการให้บริการเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบรีโมทอย่างเป็นทางการ: https://mcp.canva.com/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
ค้นหาการนำเสนอการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา สรุปข้อความหลัก และสร้างเวอร์ชันสำหรับพันธมิตรจำนวน 5 สไลด์โดยใช้แบรนด์เดียวกัน รักษาข้อความหลักจากสไลด์ต้นฉบับ ย่อข้อความให้สั้นลง และส่งออกสำเนาเพื่อตรวจสอบ
แพ็กเกจ: มีให้บริการในทุกแพ็กเกจของ Claude สามารถค้นหา สร้าง และส่งออกงานได้ในทุกแพ็กเกจของ Canva; การใช้เทมเพลตที่มีแบรนด์ต้องใช้แพ็กเกจ Pro, Teams หรือ Enterprise; ส่วนการกรอกข้อมูลอัตโนมัติมีเฉพาะในแพ็กเกจ Enterprise เท่านั้น
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมเนื้อหาและทีมสร้างสรรค์ที่ผลิตแคมเปญที่สามารถทำซ้ำได้จากเทมเพลตที่มีอยู่
ข้อจำกัด: ตรวจสอบว่าบัญชีที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงาน (workspace) โฟลเดอร์ เทมเพลต และสินทรัพย์แบรนด์ของ Canva ได้หรือไม่ นอกจากนี้ Claude ไม่สามารถประเมินได้ว่าการออกแบบนั้นสอดคล้องกับระบบแบรนด์ กฎหมาย หรือข้อกำหนดของแคมเปญหรือไม่ เว้นแต่มาตรฐานเหล่านั้นจะถูกกำหนดไว้ในข้อมูลต้นทาง
8. Figma: ย้ายการออกแบบแคมเปญระหว่างขั้นตอนการกำหนดบริบท การให้ข้อเสนอแนะ และการผลิต
Figma เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการออกแบบและสร้างต้นแบบตัวเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ Claudeเข้าถึงไฟล์ Figma ของคุณได้อย่างมีโครงสร้าง ตั้งแต่ส่วนประกอบและตัวแปร ไปจนถึงเลย์เอาต์และเนื้อหา FigJam มันแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เมื่องานแคมเปญอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา เช่น หน้าแลนดิ้งเพจ การสาธิตผลิตภัณฑ์ เอกสารนำเสนอการเปิดตัว และประสบการณ์บนเว็บ
ตัวเชื่อมต่อนี้ทำงานได้สองทาง Claude สามารถอ่านบริบทการออกแบบ สร้างโค้ดจากเฟรมที่เลือก สร้างไดอะแกรม FigJam และเขียนเนื้อหาที่แก้ไขได้กลับไปยังแคนวาส ดังนั้นทีมสามารถย้ายจากอินเทอร์เฟซแบบเรียลไทม์ไปยังเลเยอร์ Figma ที่แก้ไขได้ ตรวจสอบการออกแบบ แล้วนำการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับการอนุมัติไปใช้ในการพัฒนา
จุดปลายทาง MCP แบบระยะไกลที่ Figma แนะนำคือ: https://mcp.figma.com/mcp; นอกจากนี้ยังมีจุดปลายทางบนเดสก์ท็อปแบบท้องถิ่นด้วย: http://127.0.0.1:3845/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
ตรวจสอบกรอบหน้าแลนดิ้งเพจที่เลือกไว้ให้สอดคล้องกับข้อความในเอกสารสรุปการเปิดตัวของเรา ระบุข้อความที่ขัดแย้งกับตำแหน่งทางการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ ระบุสถานะหรือทรัพยากรที่ขาดหายไป และสร้างแผนภาพ FigJam ที่แสดงขั้นตอนการปรับปรุงที่เสนอ
แพ็กเกจ: เซิร์ฟเวอร์ระยะไกลทำงานได้กับทุกบัญชีและแพ็กเกจของ Figma; ส่วนเซิร์ฟเวอร์เดสก์ท็อปจำเป็นต้องมีบัญชี Dev หรือ Full ในแพ็กเกจแบบชำระเงิน
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมออกแบบ ทีมเว็บ และทีมเปิดตัว ที่กำลังย้ายงานแคมเปญระหว่างขั้นตอนการประเมินและขั้นตอนการสร้าง
ข้อจำกัด: เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในแคตตาล็อก MCP ของ Figma เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ดังนั้นควรตรวจสอบสถานะของคุณก่อนที่จะวางแผนใช้งาน
9. Notion: เปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแคมเปญให้เป็นเอกสารที่ใช้งานได้จริง
ตัวเชื่อมต่อ Notion ให้ Claudeสิทธิ์เข้าถึงแบบอ่านและเขียนในส่วนต่าง ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ ที่บัญชีที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงได้ Claude สามารถค้นหาหน้า ดึงข้อมูลบริบทของแคมเปญ สร้างหน้าใหม่ แก้ไขเนื้อหา และอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล สำหรับนักการตลาด สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อเอกสารสรุป กลยุทธ์การวางตำแหน่ง แนวทางการเขียนเนื้อหา การวิจัย และเครื่องมือติดตามแคมเปญ มีอยู่ใน Notion แล้ว
เพื่อให้ Claude สามารถรวบรวมข้อมูลการตัดสินใจที่กระจายอยู่ทั่วหน้าเปิดตัว หรือแปลงผลการวิเคราะห์ที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นเอกสารสรุปที่ชัดเจน และต่างจากตัวเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียว Claude จะบันทึกผลลัพธ์กลับเข้าไปใน Notion ทันที แทนที่จะทิ้งไว้ในแชท
เซิร์ฟเวอร์ MCP ระยะไกล: https://mcp.notion.com/mcp
ลองใช้คำสั่งนี้:
ค้นหาข้อมูลการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ การวิจัยกลุ่มเป้าหมาย และบันทึกการเปิดตัวสำหรับแคมเปญระดับองค์กรของเรา สร้างเอกสารสรุปแคมเปญที่ประกอบด้วยข้อความหลัก จุดสนับสนุน แผนช่องทางการสื่อสาร คำถามเปิด และผู้รับผิดชอบที่ระบุชื่อ จากนั้นบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแคมเปญ
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจฟรี
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมปฏิบัติการด้านเนื้อหาและแคมเปญ ที่เอกสารบรีฟและระบบติดตามผลของพวกเขาถูกใช้งานอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้ว
ข้อจำกัด: ขอบเขตการทำงานของ Claude ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน Notion โดยสิทธิ์การเขียน (write access) หมายความว่า Claude สามารถแก้ไขหน้าเว็บที่ใช้งานอยู่และข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงาน (workspace) และหน้าเว็บใดอยู่ในขอบเขตการทำงาน และตรวจสอบการแก้ไขที่อาจส่งผลตามมาอย่างละเอียดก่อนที่ Claude จะอัปเดตเอกสารสรุปข้อมูลหลัก (source-of-truth brief) หรือเครื่องมือติดตามแคมเปญ
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมปฏิบัติการด้านเนื้อหาและแคมเปญ ที่เอกสารสรุปงานและระบบติดตามผลของพวกเขาถูกใช้งานอยู่แล้วในแพลตฟอร์มนี้
ข้อจำกัด: ขอบเขตการทำงานของ Claude ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับผ่าน Notion และสิทธิ์การเขียนหมายความว่ามันสามารถแก้ไขหน้าเว็บที่ใช้งานอยู่และบันทึกในฐานข้อมูลได้ ตรวจสอบว่าพื้นที่ทำงานและหน้าเว็บใดอยู่ในขอบเขตการทำงาน และตรวจสอบการแก้ไขที่อาจส่งผลตามมา ก่อนที่ Claude จะอัปเดตเอกสารสรุปข้อมูลหลักหรือเครื่องมือติดตามแคมเปญ
10. Google Drive: ค้นหาไฟล์ต้นฉบับที่อยู่เบื้องหลังแคมเปญ
Google Drive เป็นที่ที่งานแคมเปญจำนวนมากถูกเก็บรวบรวมไว้ตัวเชื่อมต่อนี้ช่วยให้ Claude ค้นหาข้อมูลใน Driveและทำงานกับเอกสาร Docs, สเปรดชีต Sheets และสไลด์ Slidesได้มันสามารถอ่านเอกสาร Docs ดึงข้อมูลจาก Sheets ในรูปแบบ CSV และสกัดข้อความจาก Slides ได้ ซึ่งช่วยได้มากเมื่อข้อมูลหลักฐานกระจายอยู่ทั่วไฟล์วิจัย สเปรดชีตวัดผล สไลด์นำเสนอ และข้อความที่ได้รับการอนุมัติ
คุณสามารถขอให้ Claude ค้นหาชุดข้อความล่าสุด ตรวจสอบให้ตรงกับข้อความบนหน้าแลนดิ้งเพจฉบับสุดท้าย และดึงผลลัพธ์จาก Sheet ได้ทั้งหมด โดยไม่ต้องเปิดไฟล์แต่ละไฟล์
ลองใช้คำสั่งนี้:
ค้นหาเอกสารสรุปแคมเปญที่ได้รับการอนุมัติล่าสุด, เอกสารนำเสนอตำแหน่งทางการตลาด, และสเปรดชีตวัดผลสำหรับงานเปิดตัวในไตรมาส 3 เปรียบเทียบข้อความสุดท้ายกับข้อความที่ได้รับการอนุมัติ จากนั้นสรุปผลตามช่องทาง และระบุไฟล์ต้นทางสำหรับแต่ละข้อค้นพบ
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจฟรี
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมที่มีข้อมูลต้นฉบับกระจายอยู่ในเอกสาร, สเปรดชีต และสไลด์นำเสนอ
จุดที่ยังไม่สมบูรณ์: Google Drive เชื่อมต่อผ่านกระบวนการ Google Workspace ที่ Claude มีในตัวและ OAuth และให้การเข้าถึงแบบอ่านเท่านั้น การจัดการโฟลเดอร์ที่ไม่ดีและชื่อไฟล์ที่ไม่ชัดเจนใน Google Drive ของคุณจะส่งผลให้ทุกคำตอบมีคุณภาพต่ำลง และไม่มีฟีเจอร์ใดใน Claude ที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ให้คุณได้
11. Slack: เปลี่ยนการสนทนาในแคมเปญให้เป็นการตัดสินใจและการส่งต่องาน
ตัวเชื่อมต่อ Slackช่วยให้ Claude ค้นหาข้อความ ช่องสนทนา หัวข้อสนทนา ไฟล์ ผู้ใช้ และพื้นที่ทำงาน จากนั้นสามารถร่างหรือส่งข้อความได้ จึงสะดวกมากสำหรับงานแคมเปญที่มักไม่ผ่านขั้นตอนการกำหนดรายละเอียดอย่างเป็นทางการ เช่น ข้อเสนอแนะในนาทีสุดท้าย การประชุมเปิดตัว การอนุมัติที่ติดขัด และการเปลี่ยนแปลงที่ตกลงกันในหัวข้อสนทนา
Claude สามารถสรุปช่องทางการเปิดตัวที่ยาวได้ แยกการตัดสินใจจากข้อเสนอแนะ และร่างการอัปเดตสถานะที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง Slack canvas เพื่อยืนยันแผนสุดท้าย ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้บริบทสำคัญหายไปในประวัติข้อความ
ลองใช้คำสั่งนี้:
ตรวจสอบช่อง #q3-launch จาก 7 วันที่ผ่านมา แยกการตัดสินใจขั้นสุดท้าย คำถามที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข อุปสรรค และมาตรการที่ได้รับการมอบหมาย ร่างรายงานอัปเดตสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตรวจสอบ แล้วสร้างแคนวาสด้วยสถานะการเปิดตัวที่ได้รับการอนุมัติ
แพ็กเกจ: มีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจของ Claude รวมถึงแพ็กเกจฟรี
เหมาะที่สุดสำหรับ: ทีมแคมเปญข้ามสายงานที่การตัดสินใจเกิดขึ้นในแบบการสนทนาต่อเนื่อง
จุดที่ระบบมีข้อจำกัด: ระบบแชทจัดเก็บการตัดสินใจที่ถูกแทนที่ไว้ข้างๆ การตัดสินใจปัจจุบัน และ Claude ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างน่าเชื่อถือว่าอันไหนคืออันไหน ให้ตั้งชื่อบรีฟเป็นเกณฑ์ตัดสิน
ตัวเชื่อมต่อเป็นระบบที่มีชีวิต ไม่ใช่แคตตาล็อก
ทุกรายชื่อ “ตัวเชื่อมต่อที่ดีที่สุด” มักมองตัวเชื่อมต่อเป็นเพียงสิ่งของที่ต้องเก็บรวบรวม แต่นั่นคือหน่วยวัดที่ผิด ตัวเชื่อมต่อคือความสัมพันธ์ที่คงอยู่ระหว่าง Claude กับระบบบันทึกข้อมูล และความสัมพันธ์ที่คงอยู่นี้จำเป็นต้องได้รับการดูแล การอนุญาตอาจหมดอายุ ผู้ให้บริการอาจปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่และเลิกใช้ผลิตภัณฑ์เก่า สิทธิ์การเข้าถึงที่คุณให้ไว้ในเดือนมกราคมอาจยังคงเปิดอยู่จนถึงเดือนกรกฎาคม โดยชี้ไปยังข้อมูลที่คุณไม่ได้ใช้ค้นหาอีกต่อไป
มีกลไกที่ชัดเจนอยู่เบื้องหลังสิ่งนี้ และมันจะกินทรัพยากรของคุณในทุกการสนทนา คอนเน็กเตอร์ถูกโหลดในระดับบัญชีแทนที่จะเป็นตามโครงการ ดังนั้นทุกคอนเน็กเตอร์ที่คุณเปิดใช้งานจะนำการกำหนดค่าของเครื่องมือนั้นไปใช้ในทุกการสนทนาใหม่ที่คุณเริ่ม คอนเน็กเตอร์เดียวที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับเครื่องมือได้หลายสิบตัว หากคุณเปิดใช้งานสิบสองตัว ส่วนสำคัญของหน้าต่างบริบทจะหายไปก่อนที่คุณจะพิมพ์คำแรก Claude Code เป็นข้อยกเว้น เนื่องจากสามารถกำหนดขอบเขตเซิร์ฟเวอร์ตามโครงการได้
Claude มีตัวเลือก “โหลดเครื่องมือเมื่อจำเป็น” ที่ออกแบบมาเพื่อเลื่อนการโหลดนี้ออกไป แต่ผู้ใช้ได้รายงานว่าตัวเลือกนี้ไม่ทำงานเสมอไป โดยคำนิยามทั้งหมดยังคงถูกโหลดตั้งแต่ต้น ให้ถือว่านี่เป็นความช่วยเหลือ ไม่ใช่การรับประกัน
ดังนั้น วิธีแก้ไขคือสร้างนิสัยมากกว่าการปรับตั้งค่า ก่อนเริ่มทำงาน ให้เปิดใช้งานเฉพาะส่วนที่งานนั้นต้องการ และปิดส่วนที่เหลือลง ทุกไตรมาส ให้เปิดรายชื่อตัวเชื่อมต่อและตรวจสอบว่าคุณได้ใช้งานตัวเชื่อมต่อใดบ้าง แล้วตัดการเชื่อมต่อตัวที่เหลือที่เครื่องมือต้นทาง ไม่ใช่แค่ใน Claude การยกเลิกสิทธิ์ OAuth ที่คุณได้อนุญาตไปนั้น เป็นวิธีเดียวที่จะปิดประตูอย่างถูกต้อง
วิธีตั้งค่า Claude Connector
การตั้งค่าตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและไม่ต้องเขียนโค้ด ขั้นตอนการตั้งค่าแทบจะเหมือนกันสำหรับทุกเครื่องมือการตลาดที่คุณเพิ่มเข้าไป
- ใน Claude ให้ไปที่ Customize > Connectors และค้นหาใน Connectors Directory
- ค้นหาตัวเชื่อมต่อที่คุณต้องการแล้วคลิก Connect
- ทำตามขั้นตอน OAuth ในแท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดขึ้น คุณต้องเข้าสู่ระบบในเครื่องมือนั้นเอง และให้สิทธิ์แก่ Claude ภายในขอบเขตที่คุณอนุมัติ
- เมื่อกลับสู่ Claude ตัวเชื่อมต่อจะปรากฏในหน้าแชทของคุณ และคุณสามารถเปิดใช้งานมันเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสนทนา
สำหรับเครื่องมือที่ไม่มีในรายชื่อ คุณสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้ ไปที่ ปรับแต่ง > ตัวเชื่อมต่อ คลิก + เลือก เพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง และป้อนชื่อและ URL ของเซิร์ฟเวอร์ MCP ระยะไกล เพิ่มข้อมูลรับรอง OAuth ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูง หากเซิร์ฟเวอร์ต้องการ
รายละเอียดการตั้งค่าเพียงจุดเดียวสามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่อาจเกิดจากความสับสน Anthropic ชี้ให้เห็นว่าตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองจะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ MCP ของคุณจากคลาวด์ของ Anthropic ไม่ใช่จากเครื่องท้องถิ่นของคุณ ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่หลังไฟร์วอลล์ของบริษัทคุณจะไม่สามารถทำงานได้ เว้นแต่คุณจะเพิ่มช่วง IP ของ Anthropic เข้าสู่รายชื่ออนุญาต (allowlist) สิ่งนี้ยังคงเป็นจริงแม้ใน Claude Desktop ซึ่งโดยปกติจะทำงานบนเครื่องของคุณ
หมายเหตุเพิ่มเติม: ผู้ใช้ทุกแพ็กเกจสามารถเพิ่มตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้ แต่ผู้ใช้เวอร์ชันฟรีถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งตัวเท่านั้น ส่วนตัวเชื่อมต่อจากไดเรกทอรีมีให้ใช้งานได้ทั่วไปในทุกแพ็กเกจ
MCP หรือแพลตฟอร์มอัตโนมัติ: คุณต้องการแบบไหน?
ตัวเชื่อมต่อ Claude อาจดูเหมือนเวอร์ชันอื่นของ Zapier, Make หรือการผสานรวมแอปแบบเนทีฟ ทั้งสามมีจุดทับซ้อนกัน แต่ช่วยแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน
แพลตฟอร์มอัตโนมัติทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเส้นทางถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อมีทริกเกอร์เกิดขึ้น การดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะตามมา และลำดับเดียวกันนี้จะทำงานซ้ำทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อมีผู้ส่งแบบฟอร์มขอเปิดแคมเปญ ระบบสามารถสร้างงาน มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการการตลาด และส่งการแจ้งเตือนผ่าน Slack
MCP จะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเส้นทางดำเนินการขึ้นอยู่กับสิ่งที่ Claude ค้นพบ คุณอาจขอให้มันตรวจสอบว่าทำไมอัตราการแปลงจากโฆษณาแบบชำระเงินจึงลดลง เปรียบเทียบข้อมูลโฆษณากับผลลัพธ์จาก CRM ตรวจสอบว่าข้อความบนหน้าแลนดิ้งเพจมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และเสนอแนะขั้นตอนต่อไป Claude จะตัดสินใจว่าควรตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เชื่อมต่อใด และตีความข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ตามกฎที่คุณกำหนด
อ่านเพิ่มเติม: การจัดการแคมเปญการตลาด
วิธีเชื่อมต่อคอนเน็กเตอร์เข้ากับกระบวนการทำงานของแคมเปญ
คุณได้รู้จักตัวเชื่อมต่อแล้ว ผลประโยชน์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อพวกมันเข้าด้วยกันเป็นลำดับเดียว ตัวเชื่อมต่อเดียวสามารถตอบคำถามได้หนึ่งข้อ แต่กระบวนการทำงาน (workflow) จะไปไกลกว่านั้น โดยบอกให้ Claude ทราบลำดับการทำงาน แหล่งข้อมูลใดควรถูกใช้เมื่อมีข้อมูลจากสองแหล่งขัดแย้งกัน และจุดใดที่ระบบต้องหยุดชั่วคราวเพื่อรอการอนุมัติจากคุณ ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้จะไม่สื่อสารกันเองโดยอัตโนมัติ Claude จะดำเนินการตามลำดับนั้น และคำสั่งของคุณคือกฎการดำเนินงานที่ระบบต้องปฏิบัติตาม
1. เริ่มต้นด้วยบทสรุปแคมเปญ
ทุกขั้นตอนที่ตามมาจะรับข้อมูลจากสิ่งที่คุณกำหนดไว้ที่นี่ ดังนั้น ให้เริ่มด้วยการกำหนดหน้าหนึ่งที่มีอำนาจเป็นแหล่งข้อมูลหลัก เมื่อ Claude ถือว่าหน้า Notion นั้นเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทุกขั้นตอนต่อไปจะดึงข้อมูลจากตำแหน่งทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย และข้อความที่ได้รับการอนุมัติเดียวกัน
“ใช้เอกสารสรุปแคมเปญไตรมาส 3 ที่ได้รับการอนุมัติใน Notion เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับตำแหน่งทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดข้อเสนอ และข้อความโฆษณาที่ได้รับการอนุมัติ ให้ทำเครื่องหมายไว้สำหรับแหล่งข้อมูลใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นภายหลังและขัดแย้งกับเอกสารดังกล่าว”
2. ตรวจสอบงานสร้างสรรค์ตามข้อกำหนดในบรีฟ
ตอนนี้ Claude จะประเมินการออกแบบตามข้อกำหนดนั้น และขอบเขตที่คุณตั้งไว้คือสิ่งที่กำหนดขั้นตอนต่อไป ให้มันแจ้งเตือนเมื่อพบความขัดแย้งในเนื้อหา และไม่แตะต้องไฟล์จนกว่าคุณจะอนุมัติ การตรวจจับความเบี่ยงเบนถือเป็นการใช้สิทธิ์การเข้าถึงตัวเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม ในขณะที่การตัดสินใจเกี่ยวกับแบรนด์ยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์
“ตรวจสอบการออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจให้สอดคล้องกับบรีฟใน Notion ให้ทำเครื่องหมายไว้ที่ข้อความอ้างสิทธิ์ หัวข้อหลัก คำเรียกร้องให้ดำเนินการ หรือภาษาที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่ขัดแย้งกับตำแหน่งทางการตลาดที่ได้รับการอนุมัติ อย่าแก้ไขไฟล์จนกว่าผมจะอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ”
3. เปรียบเทียบผลลัพธ์จากแพลตฟอร์มกับผลลัพธ์จาก CRM
หลังการเปิดตัว Claude จะอ่านข้อมูลโฆษณาจาก Supermetrics และผลลัพธ์ CRM จาก HubSpot ในครั้งเดียว ความท้าทายในการจัดการคือต้องแยกทั้งสองส่วนให้ชัดเจน เนื่องจากอัตราการแปลงจากแพลตฟอร์มโฆษณามักไม่เท่ากับลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น ให้สั่ง Claude รายงานทั้งสองส่วนเป็นตัวชี้วัดที่แยกกัน เพื่อให้ตัวเลขยังคงสะท้อนความเป็นจริง
“ดึงข้อมูลค่าใช้จ่าย CPA และ ROAS จาก Supermetrics แล้วใช้ HubSpot เพื่อแสดงจำนวนผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น ความก้าวหน้าในวงจรชีวิตลูกค้า ท่อขายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และรายได้ที่ปิดการขายซึ่งเชื่อมโยงกับแคมเปญเหล่านั้น โดยให้แยกการวัดผลจากการแปลงบนแพลตฟอร์มโฆษณาและผลลัพธ์จาก CRM ไว้เป็นสองส่วนที่ต่างกัน”
4. นำผลการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อส่งต่องานให้ทีม
สุดท้าย Claude จะร่างรายงานและเตรียมส่งไปยัง Slack กฎที่ควรเพิ่มที่นี่คือขั้นตอนการอนุมัติที่ชัดเจน: ให้ Claude เขียนอัปเดตและแสดงให้คุณดู แล้วระงับการโพสต์จนกว่าคุณจะอนุมัติ
“เขียนร่างอัปเดตใน Slack ที่รวมบทสรุปสำหรับผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ข้อ, ช่องว่างข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และผู้รับผิดชอบการดำเนินการที่ระบุชื่อไว้ ให้ส่งให้ผมดูก่อนที่จะโพสต์ลงใน #marketing-performance”
สิ่งนี้ทำให้ทีมมีวงจรการทำงานที่ครบถ้วน:
สรุป → ตรวจสอบความสร้างสรรค์ → วิเคราะห์ประสิทธิภาพ → รายงานที่ได้รับการอนุมัติ
ไม่มีขั้นตอนการส่งออก CSV ระหว่างขั้นตอนเหล่านี้เลย การเข้าถึงข้อมูลเพียงอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างเป็นกระบวนการทำงานได้ ลำดับขั้นตอน การตัดสินเมื่อเกิดข้อขัดแย้ง การกำหนดตัวชี้วัด และจุดอนุมัติ คือสิ่งที่เปลี่ยนตัวเชื่อมต่อทั้งสี่ให้กลายเป็นวงจรที่สามารถทำซ้ำได้ ตัวเชื่อมต่อให้การเข้าถึง Claude จัดการประสานงาน และคำสั่งของคุณกำหนดกฎเกณฑ์
คำสั่งที่เชื่อมโยงวงจรทั้งหมดเข้าด้วยกัน:
ใช้เอกสารสรุปแคมเปญไตรมาส 3 ที่ได้รับการอนุมัติใน Notion เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งทางการตลาด รายละเอียดข้อเสนอ และข้อความโฆษณาที่ได้รับการอนุมัติ
ตรวจสอบการออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจปัจจุบันใน Figma ตามข้อกำหนดในบรีฟ ระบุข้อขัดแย้งในข้อความหรือเนื้อหา แต่ไม่ต้องแก้ไขการออกแบบ
ถัดไป ใช้ Supermetrics เพื่อดึงข้อมูลค่าใช้จ่าย (spend), CPA, ROAS และประสิทธิภาพระดับแคมเปญจาก Google Ads, Meta Ads และ LinkedIn Ads สำหรับช่วง 7 วันที่ผ่านมา
ใช้ HubSpot เพื่อแสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น การเคลื่อนไหวในวงจรชีวิตลูกค้า ท่อการขายที่ผ่านการคัดกรอง และรายได้ที่ปิดการขายซึ่งเชื่อมโยงกับแคมเปญเหล่านั้น แยกการแปลงผลบนแพลตฟอร์มและผลลัพธ์ CRM ออกจากกัน และทำเครื่องหมายชื่อแคมเปญหรือบันทึกใด ๆ ที่ไม่สามารถจับคู่ได้
ร่างรายงานรายสัปดาห์ที่กระชับ พร้อมด้วยบทสรุปสำหรับผู้บริหาร การเปรียบเทียบช่องทาง 3 การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุด และข้อเสนอแนะการดำเนินการไม่เกิน 5 ข้อ จากนั้นเตรียมโพสต์ใน Slack สำหรับ #marketing-performance แต่รอการอนุมัติจากผมก่อนที่จะส่ง
Aboli Gangreddiwar ผู้นำด้านการตลาดวงจรชีวิต ซึ่งได้เขียนบทความวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ MCP สำหรับนักการตลาด ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่า:
ผมคิดว่ามันคล้ายกับ USB-C สำหรับชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ หากคุณใช้ Databricks เป็น CDP และ HubSpot เป็น ESP MCP อาจช่วยให้ทั้งสองระบบสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น คุณจะไม่ต้องเปิดตั๋ว BI ทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ ”
ผมมองมันเหมือน USB-C สำหรับระบบการตลาดของคุณ หากคุณใช้ Databricks เป็น CDP และ HubSpot เป็น ESP MCP อาจช่วยให้ทั้งสองระบบสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น คุณจะไม่ต้องเปิดตั๋ว BI ทุกครั้งที่ต้องการเพิ่มฟิลด์ข้อมูลใหม่ ”
นี่คือความเปลี่ยนแปลงจาก AI ที่เพียงพูดคุยเกี่ยวกับงานการตลาดของคุณ ไปสู่ AI ที่ดำเนินการกับงานการตลาดนั้นเอง หากคุณต้องการภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในงานการตลาดก่อนที่จะเริ่มใช้งาน ดูวิดีโอนี้:
ตัวเชื่อมต่อ Claude ปลอดภัยสำหรับข้อมูลการตลาดหรือไม่?
ได้แน่นอน ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับสามปัจจัยหลัก ได้แก่ ตัวเชื่อมต่อที่คุณเลือก สิทธิ์การเข้าถึงที่คุณให้ และกิจกรรมที่ Claude ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีส่วนใหญ่ใช้ OAuth ดังนั้นคุณจึงต้องเข้าสู่ระบบผ่านแพลตฟอร์มต้นทางแทนที่จะแบ่งปันรหัสผ่าน ส่วนเซิร์ฟเวอร์ MCP แบบกำหนดเองอาจใช้ OAuth กุญแจ API หรือวิธีการอื่น ๆ ดังนั้นควรตรวจสอบคู่มือของผู้จำหน่ายก่อน
สำหรับข้อมูลด้านการตลาด ให้ปฏิบัติตามสี่กฎต่อไปนี้:
- ควรใช้ตัวเชื่อมต่อจากไดเรกทอรีหรือเซิร์ฟเวอร์ MCP ของผู้ให้บริการเอง Anthropic ชี้ให้เห็นว่าตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองอาจเชื่อมโยง Claude กับบริการที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ควรเพิ่มจุดปลายทางแบบกำหนดเองเฉพาะเมื่อข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของผู้ให้บริการเอง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใครเป็นผู้ดำเนินการเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลใดที่เซิร์ฟเวอร์นั้นสามารถเข้าถึงได้
- กำหนดให้การดำเนินการเขียนต้องผ่านการอนุมัติ Claude ช่วยให้คุณตั้งค่าแต่ละเครื่องมือเป็น อนุญาตเสมอ, ต้องได้รับการอนุมัติ หรือ ถูกบล็อก เริ่มต้นด้วยการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวเมื่อเป็นไปได้ กำหนดให้ต้องมีการยืนยันก่อนที่ Claude จะปรับเปลี่ยนงบประมาณ อัปเดตข้อมูล CRM แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย ส่งข้อความ หรือเขียนทับเอกสารที่กำลังใช้งานอยู่
- ตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้ที่เชื่อมต่อ Claude จะรับสิทธิ์การเข้าถึงจากผู้ใช้ดังกล่าวในแพลตฟอร์มต้นทาง ดังนั้น Claude จึงสามารถดูหรือดำเนินการได้เฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้ดังกล่าวสามารถทำได้อยู่แล้วเท่านั้น ขอบเขต OAuth การตั้งค่าองค์กร และสิทธิ์ตามเครื่องมือสามารถจำกัดสิทธิ์เพิ่มเติมได้
- โปรดทราบว่าข้อมูลบางส่วนอาจถูกจำกัด HubSpot เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บล็อกประวัติการโต้ตอบทั้งหมดเมื่อเปิดใช้งาน "ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน" ซึ่งรวมถึงอีเมล การโทร การประชุม บันทึก และงาน ดังนั้นคำตอบอาจไม่ครบถ้วนตามการออกแบบ
เพิ่มคำแนะนำนี้ลงในกระบวนการทำงานที่ละเอียดอ่อน:
ระบุรายการข้อมูล ฟิลด์ ไฟล์ หรือช่องทางใดก็ตามที่คุณไม่สามารถเข้าถึงได้ อย่าคาดการณ์ค่าที่ขาดหายไป
วิธีที่ปลอดภัยที่สุดนั้นเรียบง่าย คือ ให้สิทธิ์การเข้าถึงในระดับที่น้อยที่สุดแต่ยังใช้งานได้ ให้การดำเนินการที่มีผลสำคัญต้องได้รับการอนุมัติจากมนุษย์ และขยายสิทธิ์การเข้าถึงเพียงเมื่อกระบวนการทำงานจริงต้องการเท่านั้น
เหตุผลที่ตัวเชื่อมต่อ Claude ของคุณไม่ทำงาน
เมื่อตัวเชื่อมต่อเกิดปัญหา สาเหตุมักเป็นหนึ่งในไม่กี่ปัจจัยที่คาดการณ์ได้ และแทบไม่เคยเป็นเพราะคำสั่งของคุณ
- ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้: คอนเน็กเตอร์แบบกำหนดเองและแบบระยะไกลจะเชื่อมต่อจากคลาวด์ของ Anthropic ไม่ใช่จากเครื่องของคุณ หากเซิร์ฟเวอร์ MCP ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์หรือในเครือข่ายส่วนตัว ระบบจะยังคงแสดงข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะเพิ่มช่วง IP ของ Anthropic เข้าสู่รายชื่ออนุญาต
- การรับรองความถูกต้อง (OAuth) หมดอายุอย่างเงียบๆ: โทเค็น OAuth ของตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองไม่เสมอไปที่จะคงอยู่หลังการรีสตาร์ทแอปที่เก็บ Claude Codeของ Anthropic เองได้บันทึกตัวเชื่อมต่อที่แสดงสถานะ “เชื่อมต่อ” แม้จะไม่ได้โหลดเครื่องมือใดเลย วิธีแก้ไขที่เชื่อถือได้คือการแสดงคำขอการรับรองความถูกต้องในแชท ซึ่งทำงานเพียงครั้งเดียวต่อเซสชัน
- ปัญหาการหยุดทำงานเกิดจากด้านต้นทาง: ตัวเชื่อมต่อระยะไกลอาจหยุดทำงานด้านเซิร์ฟเวอร์ แม้ด้านคุณจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เมื่อเครื่องมือส่งอัปเดตไปยังเซิร์ฟเวอร์ MCP ของมัน การเชื่อมต่อของคุณอาจถูกตัดขาดโดยไม่ใช่ความผิดของคุณ
- ข้อจำกัดของแพ็กเกจ: ผู้ใช้ฟรีสามารถใช้คอนเน็กเตอร์แบบกำหนดเองได้เพียงหนึ่งตัว ส่วนคอนเน็กเตอร์บางตัวจำเป็นต้องใช้แพ็กเกจ Anthropic แบบเสียค่าใช้จ่าย
วิธีที่ ClickUp ช่วยรักษาความเชื่อมต่อของระบบการตลาด
จนถึงตอนนี้ ตัวเชื่อมต่อได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว Claude ได้ดึงข้อมูลโฆษณา ตรวจสอบข้อมูลจาก CRM และให้ข้อมูลวิเคราะห์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล จากนั้นใครสักคนต้องคัดลอกคำแนะนำเหล่านั้นลงในเครื่องมือจัดการงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ เชื่อมโยงเอกสารสรุปงาน และอธิบายการตัดสินใจอีกครั้งในการประชุมทบทวนครั้งต่อไป หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคำแนะนำใดได้รับการอนุมัติ คำแนะนำใดถูกนำไปใช้ และคำแนะนำใดยังค้างอยู่
นี่คือช่องว่างที่ClickUpช่วยเติมเต็ม ตัวเชื่อมต่อจะนำข้อมูลแคมเปญเข้าสู่ Claude ส่วน ClickUp จะช่วยเชื่อมโยงบรีฟ การตัดสินใจ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และงานติดตามผล ให้อยู่ในบันทึกแคมเปญเดียวกัน
จากข้อมูลที่ Claude วิเคราะห์ ไปสู่การสร้างงานในระบบ
เมื่อ Claude ตรวจพบหน้าแลนดิ้งเพจที่มีอัตราการแปลงที่ลดลงClickUp Brainสามารถเปิดงานได้ทันทีที่นั่น กำหนดผู้รับผิดชอบ ตั้งวันที่ครบกำหนด เชื่อมโยงเอกสารสรุปต้นทาง และแบ่งงานย่อยออกเป็นส่วนเนื้อหา การออกแบบ และการตรวจสอบคุณภาพ (QA)
และสำหรับการตรวจสอบที่คุณต้องดำเนินการในทุกแคมเปญClickUp Super Agentจะจัดการให้อย่างอัตโนมัติ มันจะคัดกรองงานใหม่ตามเกณฑ์ของคุณ สร้างงานผลิตจากบรีฟที่ได้รับการอนุมัติ และแจ้งเตือนการตรวจสอบที่หยุดชะงักก่อนที่จะเลยกำหนดเวลา คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าแหล่งข้อมูลใดที่ระบบจะอ่าน และขั้นตอนใดที่ต้องการการอนุมัติจากคุณ ดังนั้นระบบอัตโนมัติจะไม่ทำงานเกินขอบเขตที่มนุษย์กำหนด
สรุป, การตัดสินใจ และสถานะในบันทึกเดียว
ตำแหน่งทางการตลาด ข้อเสนอ และประวัติการอนุมัติของคุณถูกจัดเก็บไว้ในClickUp Docs ติดกับงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนั้น และ Brain จะอ่านข้อมูลทั้งสองส่วนเมื่อคุณถามคำถาม ดังนั้นเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจจะยังคงอยู่ร่วมกับงาน แทนที่จะถูกฝังอยู่ในสายสนทนาเก่า คุณสามารถร่างบรีฟถัดไปใน Doc เดียวกัน และให้ Brain อัปเดตงานที่เชื่อมโยงไปพร้อมกัน โดยทั้งสองส่วนจะไม่เคยหลุดจากการซิงค์กัน
จากนั้นแดชบอร์ด ClickUpจะดึงแคมเปญเดียวกันมาแสดงในมุมมองแบบเรียลไทม์เดียว: ความคืบหน้าตามสายงาน ปริมาณงาน และอุปสรรค โดยข้อมูลจะอัปเดตตามความคืบหน้าของงาน หากถาม Brain ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง มันจะอ่านข้อมูลโดยตรงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้น ซึ่งช่วยลดความวุ่นวายในการรายงานสถานะรายสัปดาห์ได้ส่วนใหญ่
แม่แบบพร้อมใช้
หากคุณไม่ต้องการสร้างโครงสร้างนั้นจากศูนย์เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดของ ClickUpจะแบ่งแคมเปญออกเป็นห้าขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การผลิต การเปิดตัว การประเมินผล และการรักษาลูกค้า สนามข้อมูลที่กำหนดเองจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทีม ช่องทาง งบประมาณ และประเภทผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับ พร้อมทั้งมีบอร์ดขั้นตอน ปฏิทิน และมุมมองการเปิดตัวและโซเชียลมีเดียที่พร้อมใช้งาน
ข้อจำกัดที่ควรรู้: สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ ClickUp สามารถแทนที่เครื่องมือที่เก็บข้อมูลแคมเปญแบบเรียลไทม์ของคุณได้ HubSpot, Supermetrics และเครื่องมืออื่น ๆ ยังคงเป็นเจ้าของข้อมูลดิบ และหากงานส่วนใหญ่ของคุณเกิดขึ้นในเครื่องมือเหล่านั้น ตัวเชื่อมต่อเฉพาะทางจะช่วยให้คุณใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลมากขึ้น ClickUp จะแสดงศักยภาพเมื่อขั้นตอนการตัดสินใจและการดำเนินการจำเป็นต้องรวมอยู่ในที่เดียว
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ดำเนินแคมเปญหลายรายการพร้อมกัน ซึ่งลำดับความสำคัญอาจเปลี่ยนแปลงได้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการรับทราบความคืบหน้าโดยไม่ต้องสอบถาม นักการตลาดที่ทำงานคนเดียวและส่งคำถามเป็นครั้งคราวอาจพบว่าเครื่องมือนี้ซับซ้อนเกินความจำเป็น
Decimal Point Analytics ลดงานด้านการตลาดลง 40% ด้วย ClickUp
Decimal Point Analyticsเคยประสบปัญหาความกระจัดกระจายในลักษณะเดียวกัน: ข้อมูลบริบทของแคมเปญ คำขอ และรายงานถูกกระจายอยู่ในสเปรดชีต แบบฟอร์ม หัวข้ออีเมล และเครื่องมือ AI ที่แยกกัน หลังจากย้ายพนักงานกว่า 800 คนมาใช้ ClickUp และทำให้ Brain เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของทีมการตลาด บริษัทรายงานว่า ประสิทธิภาพการตลาดเพิ่มขึ้น 40% และประหยัดเวลาได้ประมาณสองชั่วโมงต่อคนต่อวันในการสร้างเนื้อหาและวิจัย แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ได้แทนที่สไลด์ที่สร้างด้วยมือสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร
บทเรียนสำหรับทีมที่ใช้คอนเน็กเตอร์อย่างหนัก: การดึงข้อมูลเข้าสู่ Claude ช่วยเร่งความเร็วในการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายและน่าชื่นชอบ แต่ประโยชน์ที่แท้จริงจะปรากฏขึ้นในภายหลัง เมื่อการตัดสินใจ งาน และรายงานยังคงเชื่อมโยงกันต่อไป แม้หลังจากการสนทนาได้ปิดไปแล้ว
ตัวเชื่อมต่อช่วยให้ Claude เข้าถึงข้อมูลได้ แต่คุณยังต้องมอบหมายงานให้มัน
การเข้าถึงข้อมูลนั้นเป็นเรื่องง่าย ส่วนการจัดระเบียบการทำงานต่างหากที่ท้าทาย สิ่งที่แยกชุดตัวเชื่อมต่อ Claude ที่สร้างมูลค่าได้จริงออกจากชุดที่เพียงแต่ตั้งอยู่เฉยๆ คือชุดกฎที่คุณเขียนขึ้นรอบตัวมัน: แหล่งข้อมูลใดจะได้รับการเลือกเมื่อเกิดการเสมอกัน, การกำหนดค่าของแต่ละตัวชี้วัดเป็นอย่างไร, และจุดใดที่ Claude ต้องหยุดและรอการตัดสินใจจากมนุษย์
ดังนั้น ให้เริ่มต้นจากสิ่งที่แคบๆ ก่อน เลือกงานหนึ่งที่คุณทำทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานวันจันทร์ การตรวจสอบงานสร้างสรรค์ก่อนเปิดตัว หรือการวิเคราะห์คู่แข่งรายเดือน เชื่อมต่อเฉพาะตัวเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ตามลำดับที่งานต้องการ แล้วรันงานนั้นจนกว่าคำสั่งจะหยุดเปลี่ยนแปลง นั่นคือเวิร์กโฟลว์แรกของคุณ และมันจะสอนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ ได้มากกว่าการติดตั้งเครื่องมือแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
มีช่องว่างหนึ่งที่ตัวเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถปิดได้: คือช่วงเวลาที่ข้อมูลเชิงลึกต้องถูกแปลงเป็นการดำเนินการ Claude อาจแจ้งให้คุณทราบว่าหน้าแลนดิ้งเพจกำลังสูญเสียอัตราการแปลง แต่ยังคงต้องมีผู้รับผิดชอบในการแก้ไข ตั้งกำหนดเวลา และติดตามจนเสร็จสิ้น นั่นคือจุดที่การรวมการตัดสินใจและการดำเนินการไว้ในที่เดียวจะให้ผลลัพธ์ที่ดี และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท
แพลตฟอร์มงาน AI แบบบูรณาการของ ClickUp จะเปลี่ยนคำแนะนำจาก Claude ให้กลายเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมด้วยรายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ และแดชบอร์ดที่แนบมาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเริ่มใช้งาน ClickUp ได้เลยแบบฟรีๆ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับตัวเชื่อมต่อ Claude MCP
Claude สามารถสร้างและอัปเดตข้อมูลได้หรือไม่ หรือเพียงแต่อ่านข้อมูลของฉันเท่านั้น?
สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อแบบอ่านอย่างเดียว เช่น Ahrefs และ Similarweb จะดึงข้อมูลเท่านั้น ส่วน HubSpot, Klaviyo, Supermetrics, Notion และ Slack รองรับการเขียนข้อมูล เช่น การสร้างบันทึก การอัปเดตแคมเปญ หรือการส่งข้อความ คุณสามารถควบคุมการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละเครื่องมือใน Claude โดยตั้งค่าเป็น “อนุญาตเสมอ” “ต้องได้รับการอนุมัติ” หรือ “ถูกบล็อก” ดังนั้นควรตั้งค่าการเขียนข้อมูลที่มีผลกระทบสำคัญให้ต้องได้รับการอนุมัติก่อน
ผมต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเพื่อใช้ตัวเชื่อมต่อ Claude หรือไม่?
ไม่. ตัวเชื่อมต่อในไดเรกทอรีสามารถติดตั้งได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งและเข้าสู่ระบบด้วย OAuth โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด แม้แต่ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองก็ต้องการเพียงชื่อและ URL ของเซิร์ฟเวอร์ MCP ระยะไกลเท่านั้น แต่การสร้างเซิร์ฟเวอร์ MCP เองเป็นงานของนักพัฒนา หากเครื่องมือของคุณยังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว
MCP แตกต่างจาก API ทั่วไปอย่างไร?
API คือการผสานรวมแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้นสำหรับแต่ละบริการ ดังนั้นการเชื่อมต่อ Claude เข้ากับ HubSpot และ Google Ads แยกกันจึงเคยหมายถึงการสร้างระบบสองชุด MCP แทนที่กระบวนการนั้นด้วยมาตรฐานเปิดเดียวที่เครื่องมือใดก็ตามที่รองรับ MCP สามารถสื่อสารได้ Anthropic ได้เปิดซอร์สโค้ดของ MCP ในปี 2024 โดยเฉพาะเพื่อขจัดปัญหาการผสานรวมที่กระจัดกระจายและทำครั้งเดียว
Claude สามารถเชื่อมต่อกับ Google Ads และ Meta ได้หรือไม่?
ไม่ใช่ด้วยตัวเชื่อมต่อแบบเฉพาะสำหรับข้อมูลฝ่ายแรก แต่ใช่ครับ ผ่าน Supermetrics ซึ่งเชื่อมต่อ Claude กับแหล่งข้อมูลกว่า 200 แห่ง รวมถึง Google Ads, Meta, GA4, LinkedIn Ads และ Search Console ผ่านการเชื่อมต่อเพียงครั้งเดียว Claude จะเห็นตัวเชื่อมต่อ Supermetrics เพียงตัวเดียว แทนที่จะต้องใช้ตัวเชื่อมต่อแยกตามแต่ละแพลตฟอร์ม และสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ROAS และ CPA ระหว่างช่องทางต่าง ๆ ได้
ตัวเชื่อมต่อ Claude ใช้ฟรีหรือไม่?
ตัวเชื่อมต่อไดเรกทอรีส่วนใหญ่มีให้ใช้ได้ในทุกแผนบริการ รวมถึงแผนฟรี แต่ผู้ใช้ฟรีถูกจำกัดให้ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบกำหนดเองได้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ตัวเชื่อมต่อบางตัว เช่น ของ HubSpot จำเป็นต้องใช้แผนบริการ Anthropic แบบเสียค่าใช้จ่าย (Pro, Max, Team หรือ Enterprise) ตัวเชื่อมต่อเองมักรวมอยู่ในแผนบริการแล้ว ค่าใช้จ่ายของคุณคือค่าสมัคร Claude บวกกับค่าบัญชีแบบเสียค่าใช้จ่ายของเครื่องมือที่คุณกำลังเชื่อมต่อ
ตัวเชื่อมต่อ Claude สามารถแทนที่ Zapier หรือ Make ได้หรือไม่?
ไม่ทั้งหมดครับ ตัวเชื่อมต่อ Claude เหมาะสำหรับงานที่ยืดหยุ่นและต้องพิจารณาบริบทอย่างละเอียด ซึ่งขั้นตอนต่อไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่โมเดลค้นพบ ส่วน Zapier, Make และเครื่องมือที่คล้ายกันจะเหมาะกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบทริกเกอร์-แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งต้องทำงานในแบบเดียวกันทุกครั้ง ทีมงานหลายทีมจะใช้ Claude เพื่อวิเคราะห์และตัดสินใจ แล้วส่งการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติไปยังระบบอัตโนมัติแบบกำหนดค่าแน่นอน