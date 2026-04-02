วิธีที่ผมสร้างตัวแทนตัดสินใจด้วย AI ใน ClickUp เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจแคมเปญที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ฉันได้ใช้กระบวนการทำงานแบบดั้งเดิมและการทำงานอัตโนมัติมากมายใน ClickUp พวกมันยอดเยี่ยมในการย้ายงานจาก A ไป B อัปเดตสถานะ หรือมอบหมายเจ้าของ แต่ในบางจุด ฉันตระหนักถึงสิ่งสำคัญ: การทำงานอัตโนมัติเหล่านั้นไม่ได้ คิด เกี่ยวกับแคมเปญของฉันเลย
ฉันต้องการระบบที่สามารถผสานการทำงานกับการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเข้าด้วยกัน และฉันก็ได้คำตอบนั้นจากตัวแทนการตัดสินใจด้วย AI ซึ่งฉันเรียกมันว่า Asset Library Manager
ในโพสต์นี้ ผมจะพาคุณไปดูขั้นตอนการสร้างเอเจนต์ตัดสินใจด้วย AIภายใน ClickUp (โดยใช้ClickUp Super Agents) และเหตุผลที่มันจำเป็นสำหรับธุรกิจของผม
เกี่ยวกับฉัน: ที่ปรึกษา ClickUp ที่ได้รับการยืนยันและผู้จัดการกระบวนการธุรกิจ
ในฐานะที่ปรึกษาที่ได้รับการยืนยันจาก ClickUp และผู้จัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ฉันได้ช่วยเหลือเอเจนซีและสตาร์ทอัพในการขยายธุรกิจผ่านระบบที่มีโครงสร้างและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันได้สร้างและบริหารกรอบการดำเนินงานให้กับบริษัทมากกว่า 40 แห่ง นำการเปลี่ยนแปลงให้กับทีมมากกว่า 115 ทีม และช่วยให้การดำเนินงานเติบโตถึง 16.4 เท่าพร้อมกับการปรับปรุงความเร็วและความสม่ำเสมอในการส่งมอบบริการในสภาพแวดล้อมที่มีลูกค้าหลายราย
ทำไมระบบอัตโนมัติแบบง่ายจึงไม่เพียงพอสำหรับแคมเปญของฉัน
ทรัพย์สินของฉันกระจัดกระจายอยู่ในหลายที่ ภารกิจของแคมเปญอยู่ในรายการต่าง ๆ และฉันยังคงเป็นคนตัดสินใจว่าทรัพย์สินแต่ละชิ้นควรไปที่ไหนต่อไป ทุกแคมเปญใหม่ ภูมิภาคใหม่ หรือช่องทางใหม่ หมายถึงการตัดสินใจด้วยมือมากขึ้น—และโอกาสที่จะเกิดการทำซ้ำ การพลาดโอกาส หรือช่องว่างในการมองเห็นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
นั่นคือตอนที่ฉันถามคำถามที่แตกต่างออกไป:
ถ้าฉันหยุดสร้างเวิร์กโฟลว์ แล้วเริ่มสร้างระบบอัจฉริยะใน ClickUp—ระบบที่สามารถตัดสินใจแทนฉันได้ล่ะ?
ถ้าฉันหยุดสร้างเวิร์กโฟลว์ แล้วเริ่มสร้างระบบอัจฉริยะใน ClickUp—ระบบที่สามารถตัดสินใจแทนฉันได้ล่ะ?
🦾 เพิ่งเริ่มใช้ ClickUp Super Agents?
ClickUp Super Agents คือตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อวิเคราะห์งาน ข้อมูล และกิจกรรมของคุณ—และดำเนินการตามบริบทนั้น คุณสามารถมอบบทบาทเฉพาะให้กับพวกเขา (เช่น การจัดลำดับความสำคัญของงาน การอัปเดตสถานะโครงการ หรือการส่งต่อทรัพยากร) และพวกเขาจะทำงานบนข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์
อะไรที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง?
ไม่เหมือนกับระบบอัตโนมัติพื้นฐาน ซูเปอร์เอเจนต์ไม่ได้เพียงแค่ทำตามกฎเท่านั้น พวกเขา:
- เข้าใจบริบทข้ามงาน เอกสาร และความคิดเห็น
- ตัดสินใจ (ไม่ใช่แค่กระตุ้นการกระทำ)
- ปรับให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงานของคุณ
ลองนึกถึงพวกเขาว่าไม่ใช่แค่ระบบอัตโนมัติแบบ "ถ้า-แบบนี้-ก็-ทำแบบนั้น" แต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีม AI ที่ฝังอยู่ในระบบของคุณมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ: จากกระบวนการทำงานไปสู่ระบบอัจฉริยะ
ก่อนที่ฉันจะสร้างตัวแทน AIใน ClickUp ฉันจะถอยกลับมาและกำหนดระบบ
ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ แต่เป็นระบบ
สำหรับฉันแล้ว มันสรุปได้เป็นสามคำถาม:
- จุดประสงค์คืออะไร? ปัญหาหลักที่ฉันพยายามแก้ไขคืออะไร?
- ระบบของฉันรองรับได้หรือไม่? การตั้งค่า ClickUp ปัจจุบันของฉันสามารถรองรับการใช้งานของตัวแทนได้อย่างอิสระโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่?
- บทบาทที่แท้จริงของตัวแทนคืออะไร? เป็นเพียงการย้ายงานไปมา หรือได้รับอนุญาตให้คิด ตัดสินใจ และดำเนินการแทนฉันได้หรือไม่?
ฉันต้องการให้ตัวแทนตัดสินใจด้วย AI ของฉันรับภาระทางจิตใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับแคมเปญ
สำหรับผู้จัดการคลังสินทรัพย์ของฉัน นี่คือลักษณะที่ปรากฏ
1. วัตถุประสงค์: ปัญหาที่ตัวแทนการตัดสินใจของ AI นี้พยายามแก้ไขคืออะไร?
ฉันต้องการให้มีที่เดียวที่ทุกสินทรัพย์ของแคมเปญ—วิดีโอ, รูปภาพ, ข้อความ—อยู่:
- ดำเนินการผ่านแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นแหล่งความจริง
- ติดตามได้ทั่วทุกสถานที่และแคมเปญ
- ได้รับการป้องกันจากการทำซ้ำและช่องว่างในการมองเห็น
- รายงานได้ง่ายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
นั่นคือว่า ฉันต้องการให้ตัวแทนของฉันเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์ภายใน ClickUp ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไป
2. ความสามารถของระบบ: ระบบของฉันสามารถรองรับการตัดสินใจด้วย AI ได้หรือไม่?
ตัวแทนการตัดสินใจของ AI จะมีความแข็งแกร่งเพียงเท่าที่ระบบที่มันอาศัยอยู่เท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่การสร้างมันในที่ที่งาน เอกสาร ความสัมพันธ์ และข้อมูลแคมเปญของคุณอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล เมื่อตัวแทนสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมด (สินทรัพย์ สถานที่ สถานะ ประวัติ)ในพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่เชื่อมต่อกัน ตัวแทนจะตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่การคาดเดา
สำหรับฉันพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUpคือสถานที่นั้น
ด้วย ClickUp แทนที่จะต้องเชื่อมต่อเครื่องมือ AI แยกส่วนที่แต่ละตัวมองเห็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ คุณจะได้รับชั้นอัจฉริยะเพียงชั้นเดียวที่ทำงานร่วมกับทุกสิ่งที่ทีมของคุณทำจริง ผลลัพธ์คือคำแนะนำที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ต้องสลับบริบทและตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะหน่วยความจำของระบบและพื้นที่ทำงานของคุณเติบโตไปพร้อมกัน
ฉันออกแบบการตั้งค่า ClickUp ของฉันเพื่อให้ผู้จัดการคลังสินทรัพย์สามารถ:
- ติดตามสินทรัพย์ในหลายสิบแห่ง (และในที่สุดอาจถึง 100 แห่ง)
- จัดเก็บข้อมูลที่สะอาดเกี่ยวกับสถานที่ที่สินทรัพย์ได้ถูกนำไปใช้
- เข้าใจประเภทของสินทรัพย์และเสาหลัก (เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับการกู้คืน vs. การเคลื่อนย้าย)
- ทำงานตามตารางเวลาและตัวกระตุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
หากรายการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง และความสัมพันธ์ของฉันไม่มั่นคง ตัวแทนก็จะล่าช้าหรือสร้างปัญหา ดังนั้นฉันจึงถือว่าการออกแบบระบบเป็นส่วนหนึ่งของตัวแทนเอง
📮ClickUp Insight: 30% ของผู้คนกล่าวว่าความหงุดหงิดใจมากที่สุดกับตัวแทน AI คือพวกเขาฟังดูมั่นใจแต่กลับทำผิดพลาด
นั่นมักเกิดขึ้นเพราะตัวแทนส่วนใหญ่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว พวกเขาตอบสนองต่อคำสั่งเดียวโดยไม่ทราบว่าคุณชอบทำอะไรอย่างไร คุณทำงานอย่างไร หรือกระบวนการที่คุณชอบใช้
ซูเปอร์เอเจนต์ทำงานแตกต่างออกไป พวกเขาดำเนินการด้วยบริบท 100% ที่ดึงมาจากงาน เอกสาร การแชท การประชุม และการอัปเดตของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์ และพวกเขายังคงความจำล่าสุด ความจำตามความชอบ และแม้แต่ความจำแบบเป็นตอนๆ ได้ตลอดเวลา
และนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนตัวแทนจากการคาดเดาอย่างมั่นใจให้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นซึ่งสามารถก้าวทันเมื่อการทำงานมีการพัฒนา
3. บทบาทของตัวแทน: ผู้ดำเนินการ ไม่ใช่แค่ผู้ส่งของ
ในที่สุด ฉันได้กำหนดบทบาทของตัวแทน
ระบบส่วนใหญ่ถูกออกแบบไว้เช่นนี้: หาก X เกิดขึ้น → ทำ Y
นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าระบบอัตโนมัติแบบง่าย
สิ่งที่ฉันต้องการคือสิ่งที่แตกต่างออกไป ตัวแทนการตัดสินใจด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถประเมินบริบทและใช้มันในการตัดสินใจในแบบเดียวกับที่มนุษย์ทำ
- ไม่ ในการ "ย้ายงานจากรายการ A ไปยังรายการ B"
- ใช่ สำหรับ "คิด, ตัดสินใจ, และดำเนินการแทนบริษัท"
ผู้จัดการคลังสินทรัพย์ของฉันมีหน้าที่รับผิดชอบ:
- การตัดสินใจว่าทรัพย์สินควรไปที่ไหนต่อไป
- ป้องกันการซ้ำซ้อน
- อัปเดตระบบและทีมเมื่อมีสิ่งใดขัดข้องหรือเมื่อมีการตัดสินใจแล้ว
เมื่อสามส่วนนั้นชัดเจนแล้ว ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ผมไม่ได้แค่สร้างระบบอัตโนมัติที่ฉลาดอีกต่อไป ผมกำลังสร้างสิ่งที่ผมเรียกว่า Beyond Super Agent—ตัวแทนที่เข้าใจจุดประสงค์ ทำงานภายในระบบที่มีความสามารถ และมีบทบาทที่ชัดเจน
วิธีที่ผมสร้างโครงสร้างคำสั่งเพื่อทำให้ตัวแทนตัดสินใจด้วย AI น่าเชื่อถือ: 5 เสาหลักของคำสั่งของผม
เมื่อระบบพร้อมแล้ว ฉันก็ย้ายไปยังส่วนที่ผู้คนส่วนใหญ่กระโดดไปทำเป็นอันดับแรก: คำสั่ง
แต่แทนที่จะเขียนคำแนะนำยาว ๆ หนึ่งข้อ ฉันได้แยกมันออกเป็นห้าส่วนที่ชัดเจน ซึ่งทำให้ ตัวแทนตัดสินใจของ AI ง่ายต่อการควบคุม ทดสอบ และปรับปรุง
นี่คือเสาหลักของคำสั่ง AIที่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของการตัดสินใจที่ตัวแทนของฉันทำ:
1. การกำหนดบทบาท: ตัวแทนนี้ เป็น ใคร?
ฉันไม่ได้แค่บอกตัวแทนว่าต้องทำอะไร—ฉันบอกมันว่าควรเป็นใคร
📌 สำหรับผู้จัดการคลังสินทรัพย์ ฉันขอให้มันทำหน้าที่เป็น:
"เจ้าของเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์และสถาปนิกด้านการดำเนินงาน บริหารจัดการลูกค้าหลายราย"
"เจ้าของเอเจนซี่ที่มีประสบการณ์และสถาปนิกด้านการดำเนินงาน บริหารจัดการลูกค้าหลายราย"
บรรทัดเดียวนั้นเปลี่ยนทุกอย่าง ตอนนี้ เมื่อตัวแทนตอบกลับ พวกเขาจะตอบกลับผ่านมุมมองของคนที่:
- บริหารจัดการแคมเปญที่ซับซ้อนในหลายพื้นที่
- สมดุลระหว่างศักยภาพ ผลกระทบ และความสอดคล้องของแบรนด์
- เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการทำซ้ำและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
2. บริบทและขอบเขต: ห้องที่มันกำลังดำเนินการอยู่คือห้องอะไร?
ต่อไป, ฉันจะกำหนด บริบทและขอบเขต ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้:
- รายการ พื้นที่ หรือแคมเปญใดที่กำลังใช้งานอยู่
- สิ่งที่คลังสินทรัพย์ประกอบด้วย
- ตัวแทนควรให้ความสำคัญกับทรัพย์สินและเสาหลักประเภทใดบ้าง
นี่บอกให้ตัวแทนทราบว่า ผนังของห้องอยู่ที่ไหน เพื่อไม่ให้เดินไปในส่วนที่ไม่ถูกต้องของพื้นที่ทำงานของฉัน
3. ตรรกะการตัดสินใจ: ควรตัดสินใจเมื่อใดและอย่างไร?
จากนั้นฉันจะอธิบาย ตรรกะการตัดสินใจ อย่างละเอียด แทนที่จะบอกตัวแทนว่าต้องทำอะไร ฉันได้กำหนดวิธีการที่มันควรคิดแทน
ฉันระบุ:
- เมื่อตัวแทนได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดเส้นทาง
- ควรมีฟิลด์หรือรูปแบบใดบ้างที่กระตุ้นให้เกิดคำแนะนำ
- วิธีการจัดการกับประเภทสินทรัพย์หรือระยะของแคมเปญที่แตกต่างกัน
ด้วยวิธีนี้ ตัวแทนจะไม่หยุดเพียงแค่การสร้างไอเดียเท่านั้น มันรู้ว่า เมื่อไหร่ที่ควรลงมือทำ และการตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร
4. ข้อมูลนำเข้า: ข้อมูลใดที่เชื่อถือได้?
ทุกการตัดสินใจมีคุณภาพเพียงเท่าข้อมูลที่อยู่เบื้องหลัง ดังนั้นฉันจึงเชื่อมต่อตัวแทนของฉันกับชั้นข้อมูลที่จำเป็น:
- บันทึกสินทรัพย์ในห้องสมุดของฉัน
- สถานที่และแคมเปญที่แต่ละสินทรัพย์ได้ถูกใช้งานไปแล้ว
- เสาหลักและประเภทความคิดสร้างสรรค์ (เช่น การฟื้นฟู vs. การเคลื่อนไหว)
ฉันระบุไว้อย่างชัดเจนในคำแนะนำ: นี่คือข้อมูลนำเข้าที่คุณควรใช้เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป
5. ผลลัพธ์: ฉันคาดหวังการดำเนินการและรูปแบบใดบ้าง?
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอให้นิยาม ผลลัพธ์:
- ตัวแทนควรสร้างงานแคมเปญหรือไม่?
- ควรอัปเดตฟิลด์ที่กำหนดเองหรือสถานะ?
- ควรส่งสรุปให้ฉันหรือไม่ หรือรายการคำแนะนำ หรือทั้งสองอย่าง
เมื่อองค์ประกอบทั้งห้านี้ถูกจัดวางอย่างเหมาะสม—บทบาท, บริบท, ตรรกะการตัดสินใจ, ข้อมูลนำเข้า, และผลลัพธ์—โซลูชันมักจะสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับปัญหาที่แท้จริงที่ฉันพยายามแก้ไข
🎥 นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ หากคุณต้องการลองสร้าง Super Agent ของคุณเอง:
👀 คุณรู้หรือไม่?มีเพียงหนึ่งในห้าบริษัทเท่านั้นที่มีการกำกับดูแลที่สมบูรณ์สำหรับตัวแทน AI ที่ทำงานอัตโนมัติ แม้จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI แบบตัวแทน
วิธีการทำงานจริงของตัวแทนตัดสินใจ AI ของฉัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผู้จัดการคลังสินทรัพย์ ภายใน ClickUp
เมื่อมีรากฐานที่มั่นคงแล้ว ฉันได้เชื่อมต่อเอเจนต์เข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉันเพื่อให้สามารถทำงานได้สองวิธีหลัก
ตัวเลือกที่ 1: การทริกเกอร์ด้วยตนเองจากคลังสินทรัพย์
โหมดแรกนั้นง่ายและตรงไปตรงมา
- ฉันเลือกสถานที่ที่ตัวแทนควรส่งทรัพย์สินไป
- ฉันคลิกที่ตัวกระตุ้น (เช่น ส่งไปยังตำแหน่ง)
- ตัวแทนสร้าง งานแคมเปญ ในตัวติดตามแคมเปญของฉันสำหรับสินทรัพย์นั้นโดยเฉพาะ
เพียงแค่นี้ก็ช่วยลดงานเดินสายด้วยมือไปได้มากแล้ว แต่พลังที่แท้จริงมาจากโหมดที่สอง
ตัวเลือกที่ 2: การตัดสินใจตามตารางเวลา
โหมดที่สองคือระบบจะกลายเป็น "เหนือกว่าซูเปอร์เอเจนต์" อย่างแท้จริง
ที่นี่ ตัวแทนใช้ ผลลัพธ์ทั้งหมดจากคลังสินทรัพย์ เพื่อตัดสินใจด้วยตนเอง:
- มันรู้ว่า สถานที่ใด ที่ทรัพย์สินได้เคยไปมาแล้ว
- มันรู้จัก ประเภทสินทรัพย์และเสาหลัก
- มันเห็น ประวัติการดำเนินการ ที่ได้ทำกับสินทรัพย์นั้น
📌 จากตรงนั้น, มันสามารถตัดสินใจได้เช่น:
"สำหรับสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์นี้ที่ได้ไปยังอิสลามาบัดแล้วและเป็นวิดีโอการกู้คืน ให้ส่งภาพการกู้คืนหรือภาพการเคลื่อนที่ต่อไป"
"สำหรับสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์นี้ที่ได้ไปอิสลามาบัดมาแล้วและยังเป็นวิดีโอการฟื้นฟูอยู่ ให้ส่งภาพการฟื้นฟูหรือภาพการเคลื่อนย้ายไปแทน"
แทนที่ฉันจะต้องคอยตรวจสอบตลอดเวลาว่าสินทรัพย์ได้ถูกนำไปใช้ที่ไหนแล้วและควรทำอะไรต่อไป ตัวแทนจะดูข้อมูลและตัดสินใจแทน
ทำไมฉันถึงใช้ ClickUp Chat เพื่อทำงานร่วมกับตัวแทน AI ของฉัน
ใน ClickUp ตัวแทนสามารถทำงานข้ามพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณได้ คุณสามารถเรียกใช้งานพวกเขาผ่าน การทำงานอัตโนมัติในรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ (ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะ, งานใหม่, การอัปเดตฟิลด์), มอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรงใน งาน, @mention พวกเขาใน ความคิดเห็นของงานและเอกสาร หรือโต้ตอบกับพวกเขาในClickUp Chatผ่าน DMs และ @mentions
แต่ แชทคือที่ที่ฉันใช้เวลาอยู่กับเอเย่นต์มากที่สุด และมีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้
ภายในแชทของ Asset Library Manager ของฉัน ฉันมีเป้าหมายสองประการ:
- ขัดเกลาตัวแทน เพื่อให้การตัดสินใจของมันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- เข้าใจระบบของตัวเองให้ดีขึ้น ผ่านการสรุปและคำแนะนำของตัวแทน
แชทให้ฉันมีอินเทอร์เฟซการสนทนาแบบเรียลไทม์เกือบเหมือนมีเพื่อนร่วมงานอยู่ใกล้ ๆ ฉันสามารถใช้มันเพื่อ:
- ถามคำถามติดตามผล
- ปรับปรุงคำแนะนำของฉันได้ทันที และ
- รับคำแนะนำทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท
มันคือความแตกต่างระหว่างการยื่นคำร้องกับการมีการสนทนาไปมา
สำหรับตัวแทนเช่นผู้จัดการคลังสินทรัพย์ ที่การตัดสินใจแต่ละอย่างเชื่อมโยงกันและบริบทมีความสำคัญ การสนทนาแบบวนซ้ำเช่นนี้คือสิ่งที่ทำให้ระบบทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่น
เมื่อตัวแทนแสดงอาการงอแง
เมื่อเวลาผ่านไป ฉันสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสนใจ: หากคำสั่งของฉันไม่ชัดเจน ตัวแทนจะแสดงอาการ "งอแง" เล็กน้อย ไม่ใช่เพราะมันเสีย—แต่เพราะ คำสั่งของฉันไม่ได้เตรียมมันให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
นั่นคือเวลาที่ฉันมักจะกลับไปสู่เสาหลักห้าประการเสมอ:
- ฉันได้กำหนดบทบาทไว้ชัดเจนเพียงพอหรือไม่?
- ฉันให้บริบทและขอบเขตที่ถูกต้องแล้วหรือยัง?
- ฉันได้อธิบายเหตุผลในการตัดสินใจที่ฉันให้ความสำคัญแล้วหรือยัง?
- ฉันได้ระบุอินพุตและเอาต์พุตไว้แล้วหรือยัง?
เมื่อสิ่งเหล่านั้นพร้อมแล้ว การสนทนาก็จะกลายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ
ทดสอบความทนทานของระบบด้วยข้อความง่าย ๆ หนึ่งข้อความ
หนึ่งในช่วงเวลาที่ฉันชื่นชอบที่สุดกับตัวแทนคนนี้คือการรัน การทดสอบความเครียดเต็มรูปแบบ โดยใช้คำสั่งแชทเพียงคำสั่งเดียว
📌 ฉันบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า:
"ฉันต้องการทำการทดสอบความเครียด (Stress Test) โดยให้ระบบทำงานอัตโนมัติด้วยการสุ่มเลือกตำแหน่ง และสร้างงานแคมเปญตามลำดับขั้นตอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ข้ามขั้นตอนใด และไม่มีงานซ้ำกัน หากมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาแจ้งก่อนเริ่มการทดสอบ"
"ฉันต้องการทำการทดสอบความเครียด (Stress Test) โดยให้ระบบทำงานอัตโนมัติด้วยการสุ่มเลือกตำแหน่งต่าง ๆ และสร้างงานแคมเปญตามลำดับขั้นตอน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ข้ามขั้นตอนใด ๆ และไม่มีงานซ้ำกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาแจ้งก่อนเริ่มการทดสอบ"
🌟 นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:
- ตัวแทนกลับมาพร้อมกับคำถามเพื่อความชัดเจนสองสามข้อ
- ฉันตอบพวกเขาโดยตรงในแชท
- ตัวแทนได้ทำการทดสอบในทุกสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
- มันสร้างงานแคมเปญ โดยที่ฉันไม่ต้องแตะคลังสินทรัพย์ด้วยตนเอง
ในการสนทนาครั้งหนึ่ง ใช้เวลา 15–30 ขั้นตอน และฉันก็เข้าใจอย่างชัดเจนว่าระบบของฉันอาจเกิดปัญหาตรงไหนเมื่อเราขยายขนาด
ผลลัพธ์คืออะไร? ฉันตระหนักว่าการตั้งค่าของฉันมั่นคงได้ถึงประมาณ 50 แห่ง แต่หากฉันพยายามกระโดดไปถึง 100+ ระบบอาจจะมีปัญหา ข้อมูลเชิงลึกนี้ไม่ได้มาจากแดชบอร์ด แต่ได้จากการคุยกับเอเย่นต์ของฉัน
การใช้ตัวแทนเป็นคู่ค้าในการรายงาน
👉🏼 ฉันยังใช้แชทเพื่อถามคำถามง่าย ๆ แต่ทรงพลัง เช่น:
- "สินทรัพย์ใดที่ถูกโอนในช่วง 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา?"
- "โอเค แล้วช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?"
👉🏼 ตัวแทนตอบกลับด้วยรายการสินทรัพย์, ที่ที่มันถูกส่งไป, และลิงก์กลับไปยัง ClickUp. จากนั้นฉันยกระดับมัน:
"ให้ฉันสรุปข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง และแนะนำ 10 สถานที่ที่ดีที่สุดในการกระจายสินทรัพย์เหล่านี้ต่อไป พร้อมเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับแต่ละคำแนะนำ"
"ให้ฉันสรุปข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง และแนะนำ 10 สถานที่ที่ดีที่สุดที่ควรกระจายสินทรัพย์เหล่านี้ต่อไป พร้อมเหตุผลที่ชัดเจนสำหรับแต่ละคำแนะนำ"
ขณะนี้ตัวแทนกำลังใช้:
- ที่ทรัพย์สินได้ถูกจัดสรรไว้แล้ว
- การใช้เสาและประเภทความคิดสร้างสรรค์
- ตลาดใดบ้างที่ยังไม่ได้ถูกเจาะอย่างเต็มที่
...เพื่อแนะนำอย่างชัดเจนว่าฉันควรไปที่ไหนต่อไป—และ ทำไม
👉🏼 หากฉันต้องการเจาะลึกมากขึ้น ฉันสามารถถามคำถามติดตามผลเช่น:
- "สินทรัพย์ใดควรนำไปที่โตเกียวต่อไป?"
ตัวแทนใช้ข้อมูลและตรรกะเดียวกันเพื่อให้คำตอบที่ตรงประเด็นแก่ฉัน
จากตัวแทนการตัดสินใจอัจฉริยะหนึ่งเดียว สู่ระบบขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ขยายขนาดได้
ณ จุดนี้ ผู้จัดการคลังสินทรัพย์ของฉันได้กลายเป็นชั้นการตัดสินใจด้วย AI ที่แข็งแกร่งบนพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉันแล้ว
ก่อนหน้านี้ ฉันเป็นอยู่ตลอดเวลา:
- การตรวจสอบการใช้งานสินทรัพย์ด้วยตนเอง
- การอ้างอิงตำแหน่งข้าม
- การตัดสินใจอย่างฉับพลัน
ขณะนี้ ตัวแทนการตัดสินใจของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการนี้
ผมยังคงเป็นผู้ตัดสินใจในท้ายที่สุดเมื่อจำเป็น แต่ผมไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป และการเปลี่ยนแปลงนี้กำลังกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น
ตามรายงานของMcKinsey & Company บริษัทต่างๆ กำลังเห็นผลกระทบที่วัดได้มากที่สุดจาก AI ในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การขาย และกลยุทธ์—ซึ่งการตัดสินใจมีบทบาทสำคัญ
ขั้นตอนต่อไป: วิธีสร้างตัวแทนตัดสินใจ AI ของคุณเองใน ClickUp
หากคุณกำลังจัดการสินทรัพย์ในหลายสถานที่ หลายช่องทาง หรือหลายลูกค้า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กับสเปรดชีตและการจัดเส้นทางด้วยมืออีกต่อไป
เริ่มต้นด้วยการถาม:
- แหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว ที่ตัวแทนของฉันควรปกป้องคืออะไร?
- การตั้งค่า ClickUp ของฉัน สะอาดและเป็นระเบียบ เพียงพอสำหรับตัวแทนที่จะพึ่งพาได้หรือไม่?
- ฉันต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านใด: การดำเนินงาน, การตัดสินใจ, หรือ การนำเสนอข้อมูลเชิงลึก?
จากนั้นออกแบบตัวแทนคนแรกของคุณโดยอิงจากคำตอบเหล่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่ใช่ตัวแทนที่ "ทำได้ทุกอย่าง" มอบให้ตัวแทนของคุณ:
- ความรับผิดชอบที่ชัดเจนหนึ่งประการ
- แหล่งข้อมูลที่กำหนดไว้
- กฎการตัดสินใจอย่างง่าย
- รูปแบบผลลัพธ์ที่มีโครงสร้าง
ขอบเขตที่แคบลง ผลลัพธ์ก็จะดีขึ้น
สุดท้าย ใช้เวลาในการแชท—ถามคำถาม, ทดสอบความเครียด, และให้ตัวแทนแสดงให้คุณเห็นว่าระบบของคุณต้องการการเติบโตในส่วนใด
นั่นคือวิธีที่คุณก้าวข้ามการทำงานอัตโนมัติและเริ่มสร้างระบบอัจฉริยะใน ClickUp ที่ทำงานแทนคุณได้อย่างแท้จริง
จากการทดลอง AI สู่การตัดสินใจด้วย AI จริง
หากคุณต้องการทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติด้วย AI นี่คือคำแนะนำที่แข็งแกร่งที่สุดของฉัน:
หยุดคิด:
❌ "AI จะช่วยให้ฉันทำสิ่งนี้ได้เร็วขึ้นได้อย่างไร?"
❌ "AI จะช่วยให้ฉันทำสิ่งนี้ได้เร็วขึ้นได้อย่างไร?"
และเริ่มคิด:
✅ "AI ควรตัดสินใจแทนฉันในเรื่องใดบ้าง?"
✅ "AI ควรตัดสินใจแทนฉันในเรื่องใดบ้าง?"
ทีมส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะแรก พวกเขากำลังทดลอง ทดสอบเครื่องมือ และทำให้งานเล็กๆ เป็นอัตโนมัติ
แต่พลังที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณนำเอเจนต์ตัดสินใจ AI เข้าไปในระบบที่มีโครงสร้างรองรับอยู่แล้ว
นั่นคือเมื่อ:
- การทำงานหยุดลงขึ้นอยู่กับหน่วยความจำของมนุษย์
- ผู้คนหยุดเป็นคอขวดในการตัดสินใจ
- ระบบเริ่มทำงานอย่างชัดเจน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงทำงานได้ภายใน ClickUp
เนื่องจากทุกสิ่ง—งาน ข้อมูล และบริบท—อยู่ในที่เดียว ตัวแทนตัดสินใจ AI ของคุณ จึงสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริง และที่สำคัญกว่านั้น มันสามารถดำเนินการตามนั้นได้
