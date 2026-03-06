10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Murf AI ในปี [year]

บล็อก ClickUp

ทีมส่วนใหญ่ที่ผมคุยด้วยไม่ได้มีปัญหาในการหาเสียง AI พวกเขาประสบปัญหาในการรักษาให้กระบวนการสร้างเสียงพากย์ทั้งหมดไม่ให้กลายเป็นความยุ่งเหยิงที่กระจัดกระจาย

สคริปต์อยู่ใน Google Docs การแก้ไขผ่าน Slack งานอยู่ใน Asana และ Murf AI ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแท็บที่ต้องคอยดูแล นั่นคือจุดที่เวลาในการผลิตหายไป

ข้อมูลดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft แสดงให้เห็นถึงเสียงรบกวนนั้นเป็นตัวเลข: พนักงานถูกเรียกให้ตอบกลับประมาณทุกสองนาทีในช่วงเวลาทำงานหลัก รวมแล้วประมาณ275 ครั้งต่อวัน

และเมื่อกระบวนการทำงานด้วยเสียงของคุณถูกแบ่งแยกไปยังเครื่องมือต่าง ๆ คุณจะรู้สึกหนักใจกับปัญหาการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา: การสลับแอปไปมาและการค้นหาข้อมูลซ้ำ ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำงานได้จริง

ดังนั้นคู่มือนี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยมีคำถามหนึ่งข้อที่คุณควรให้ความสำคัญจริง ๆ เมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน Murf AI: เครื่องมือนี้จะช่วยให้การผลิตเสียงเป็นเรื่องง่ายขึ้นและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์หรือไม่?

คุณจะพบตัวเลือก 10 รายการที่นี่ ตั้งแต่แพลตฟอร์มโคลนเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมสคริปต์ การอนุมัติ และสินทรัพย์ไว้ด้วยกัน

ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Murf AI

ทางเลือกของ Murf AI คือแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) และการสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนให้เป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ ใช้โดยผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด ทีม L&D และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเสียงพากย์มืออาชีพโดยไม่ต้องจ้างนักพากย์เสียงสำหรับการอัปเดตทุกครั้ง

Murf AI ทำงานได้ดีสำหรับการพากย์เสียงพื้นฐาน แต่เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นและความคาดหวังสูงขึ้น ทีมจะเริ่มพบปัญหา

เมื่อความต้องการเนื้อหาพุ่งสูงขึ้นตามการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ช่องว่างก็ยิ่งชัดเจนและดังขึ้น:

  • การตั้งราคาอาจยากที่จะอธิบายได้สำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว
  • คลังเสียงอาจรู้สึกจำกัดเมื่อคุณต้องการโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เฉพาะ
  • เสียงบางเสียงยังคงฟังดูเป็นหุ่นยนต์อยู่เล็กน้อย

ผู้ใช้จำนวนมากยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความสมจริง เช่น การออกเสียงและสำเนียงที่ฟังดูแปลกไปเล็กน้อย ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม

เมื่อ Murf ไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานของเสียงบรรยายที่คุณต้องการในปริมาณมากได้ คุณจำเป็นต้องชดเชยด้วยการเพิ่มเครื่องมือและขั้นตอนมากขึ้นการขยายตัวของเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการของคุณและความไม่สม่ำเสมอในเนื้อหาของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Murf ขึ้นอยู่กับวิธีที่ทีมของคุณผลิตเสียง ไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินเท่านั้น บางทีมต้องการการโคลนเสียงระดับสตูดิโอเพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ ในขณะที่บางทีมให้ความสำคัญกับการเข้าถึง API มากกว่า เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเสียงภายในผลิตภัณฑ์ของตนหรือทำให้การพากย์เสียงเป็นอัตโนมัติในระดับใหญ่ได้

หากคุณเป็นเจ้าของกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนบทจนถึงสินทรัพย์สุดท้าย การมีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า

📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูล และใช้เวลาน้อยลงในการนำทีม

ผลลัพธ์คืออะไร? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาในการส่งมอบงานในหลายสถานที่

ก่อนที่จะเจาะลึกถึงทางเลือกเฉพาะเจาะจง ชมวิดีโอสั้นนี้ที่นำเสนอเคล็ดลับ AI ที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ AI ในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ

ทางเลือกของ Murf AI ในภาพรวม

ชื่อเครื่องมือเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่โดดเด่นราคา*
คลิกอัพทีมที่จัดการกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบครบวงจรด้วยการใช้การเขียนและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AIClickUp Brain สำหรับการเขียนสคริปต์ด้วย AI, ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ClickUp Clips สำหรับการบันทึกหน้าจอและบรรยายแบบอะซิงโครนัส, ฟิลด์ที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติมีบริการฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ElevenLabsการโคลนเสียงที่สมจริงระดับสูงสุดและเนื้อหาหลายภาษาการโคลนเสียงจากตัวอย่างเสียงสั้น, ไลบรารีเสียงมากกว่า 5000 เสียง, ตัวแก้ไขโปรเจ็กต์สำหรับเนื้อหาแบบยาว, สตูดิโอพากย์เสียงพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ, รองรับมากกว่า 70 ภาษามีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
เวลเซด แล็บส์ทีมองค์กรที่สร้างประสบการณ์เสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์อวตารเสียงที่กำหนดเอง พื้นที่ทำงานของทีมพร้อมสิทธิ์ตามบทบาท ห้องสมุดการออกเสียง การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2/HIPAA/GDPR การผสานรวมกับ Adobe Premiere Proมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน
Speechifyการแปลงข้อความเป็นเสียงที่เน้นการเข้าถึงได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลส่วนขยายเบราว์เซอร์, OCR บนมือถือสำหรับข้อความทางกายภาพ, เสียงมากกว่า 1000 เสียงในกว่า 60 ภาษา, สรุปและแบบทดสอบด้วย AI, การเน้นคำในระดับคำมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
LOVO AIผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการการตัดต่อเสียงและวิดีโอในแพลตฟอร์มเดียวโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Genny, เสียงมากกว่า 500 เสียง, ควบคุมอารมณ์และน้ำหนักเสียง, สร้างคำบรรยายอัตโนมัติ, การโคลนเสียงในทุกแผนการชำระเงิน, เครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AIแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
ซินธิเซียผู้ฝึกอบรมองค์กรและทีมการตลาดที่ต้องการวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ240+ อวาตาร์สต็อก, อวาตาร์ส่วนตัวที่ปรับแต่งได้พร้อมความสามารถในการพูดหลายภาษา, การโคลนเสียงมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
Google Cloud Text-to-Speechนักพัฒนาที่กำลังสร้างระบบเสียงเข้าไปในแอปพลิเคชันในระดับใหญ่เสียงมากกว่า 380 เสียงในกว่า 75 ภาษา, เสียง WaveNet/Neural2/Studio, รองรับ SSML, Gemini 2, โมเดล TTS แบบ Flash และ Pro 5 แบบ, จ่ายตามการใช้งานระดับฟรีสำหรับเสียงมาตรฐาน; การกำหนดราคาตามโทเค็นสำหรับโมเดล Gemini
ไมโครซอฟต์ อะซัวร์ เท็กซ์ ทู สปีคแอปพลิเคชันองค์กรที่ต้องการการรองรับภาษาทั่วโลกและเสียงที่ปรับแต่งได้เสียงประสาทเทียมมากกว่า 400 แบบในกว่า 140 ภาษา, เสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเอง, สตูดิโอเสียงสำหรับการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, การสังเคราะห์อวตารที่พูดได้, API สำหรับการสังเคราะห์แบบกลุ่มมีบริการฟรี; สามารถจ่ายตามการใช้งานได้
คำอธิบายผู้ทำพอดแคสต์และบรรณาธิการวิดีโอที่ต้องการการแก้ไขเสียงแบบข้อความแก้ไขเสียงโดยการแก้ไขบทถอดความ, การบันทึกเสียงทับด้วยการโคลนเสียง, การลบคำเติม, การพากย์เสียงด้วย AI ใน 39+ ภาษาพร้อมการซิงค์ริมฝีปาก, ตัวเลือกโมเดล Claude/Gemini/GPTแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
CAMB AIการพากย์เสียงหลายภาษาอย่างรวดเร็วพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ150+ ภาษา, ปรับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากอัตโนมัติ, คัดลอกเสียงข้ามภาษา, ประมวลผลเป็นกลุ่มสำหรับคลังเนื้อหาขนาดใหญ่มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน

ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Murf AI ที่คุณควรใช้

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบครบวงจร)

แอป ClickUp สำหรับทุกสิ่ง
รับ ClickUp ฟรี
จัดการเนื้อหาเสียงและวิดีโอทั้งหมดของคุณภายในพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp

ClickUp รวมการเขียนด้วย AI เอกสารการทำงานร่วมกัน และการจัดการงานเข้าไว้ในConverged AI Workspaceเพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา รวมถึงโครงการเสียงและวิดีโอได้อย่างครบวงจรโดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา

📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ

ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน

เขียนและปรับปรุงสคริปต์โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp

ใช้ ClickUp Brain เพื่อเขียนสคริปต์
ใช้ ClickUp Brain เพื่อเร่งกระบวนการผลิตวิดีโอและเสียงด้วยความช่วยเหลือในการเขียนบท การวางแผน และการเตรียมงานก่อนและหลังการผลิต

แทน ที่จะเขียนสคริปต์ในเครื่องมือหนึ่งและจัดการการผลิตในอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้าง ปรับปรุง และขัดเกลาสคริปต์ได้โดยตรงภายในClickUp Docs

ระบบ AI จะดึงข้อมูลจากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น รายละเอียดโครงการ บทสคริปต์ก่อนหน้านี้ หรือเอกสารแบรนด์ที่คุณได้จัดเก็บไว้ใน ClickUp แล้ว เพื่อให้ร่างงานของคุณมีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง

นอกเหนือจากความช่วยเหลือในการเขียนแล้ว คุณยังสามารถสร้างClickUp Super Agentsเพื่อจัดการงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การร่างบทสรุป การสรุปความคิดเห็น และการส่งเนื้อหาเพื่อขออนุมัติ พวกเขาจะทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งเวลาการผลิตของคุณ

อัตโนมัติกระบวนการทำงานของเนื้อหาสำหรับการสร้างเสียงพากย์ด้วย ClickUp Super Agents
อัตโนมัติกระบวนการทำงานของเนื้อหาสำหรับการสร้างเสียงบรรยายด้วย ClickUp Super Agents

เปลี่ยนจากร่างสคริปต์เป็นงานผลิตได้ในคลิกเดียว

สร้างงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้โดยตรงจากแชทหรือเอกสาร
สร้างงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามได้โดยตรงจากแชทหรือเอกสาร

ร่วมมือกันเขียนสคริปต์แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขงานร่วมกันของทีม สมาชิกหลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน ใส่ความคิดเห็นในเนื้อหา และติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ

ประวัติเวอร์ชันจะติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียฉบับร่าง

เมื่อสคริปต์พร้อมแล้ว คุณสามารถแนบมันไปยัง งานใน ClickUp ที่ถูกต้องได้โดยตรง มอบหมายขั้นตอนการผลิตเสียงบรรยาย ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

บันทึกและแชร์ร่างเสียงบรรยายได้โดยตรงใน ClickUp

คลิป ClickUp
บันทึกเสียงและวิดีโอโดยตรงจากหน้าจอของคุณและเปลี่ยนเป็นคลิปที่สามารถแชร์ได้ด้วยการคลิกเดียวด้วย ClickUp Clips

สำหรับทีมที่บันทึกเสียงหรือวิดีโอของตนเอง ให้บันทึกการบันทึกหน้าจอและเสียงบรรยาย จากนั้นแชร์กับทีมของคุณได้ทันทีโดยใช้ClickUp Clips วิธีนี้เหมาะสำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมภายในองค์กร การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอแนะแบบอะซิงโครนัสสำหรับร่างเสียงบรรยาย

ผลลัพธ์:กระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การคิดไอเดีย ไปจนถึงการเขียนสคริปต์ และสินทรัพย์สุดท้าย อยู่ในที่เดียว

หมายเหตุ: ให้คิดว่า ClickUp เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ มันช่วยจัดระเบียบสคริปต์ ข้อเสนอแนะ และงานการผลิตต่างๆ แต่สำหรับการสร้างเสียงพากย์ด้วย AI คุณยังคงต้องการเครื่องมือ TTS ที่เฉพาะทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ดูเส้นทางการทำงานของเนื้อหาของคุณในแบบที่ทีมของคุณทำงานได้ดีที่สุดด้วยมุมมองของ ClickUp ตั้งแต่กระดาน Kanban ไปจนถึงไทม์ไลน์และมุมมองรายการ
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญต่อขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสถานะของสคริปต์หรือขั้นตอนการอนุมัติ
  • ให้ClickUp Automationsจัดการงานที่ต้องส่งต่อซ้ำๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาแทนที่จะต้องคอยติดตามการอัปเดต

ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

ข้อดี:

  • ClickUp ให้บริการฟรีในระดับที่เพียงพอสำหรับผู้สร้างผลงานเดี่ยวและทีมขนาดเล็กในการเริ่มต้นใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
  • รับมุมมองแบบภาพรวมของสุขภาพการผลิตเนื้อหาของคุณ ตรวจหาคอขวด และติดตามปริมาณงานของทีมในแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Dashboards
  • ตรวจสอบสคริปต์, แสดงความคิดเห็น, และอนุมัติเนื้อหาได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือของคุณ
  • สคริปต์และบรีฟจะถูกแนบกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้บริบทสามารถเข้าถึงได้เสมอ และไม่มีอะไรถูกแยกออกจากกัน
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot และ Zapier

ข้อเสีย:

  • ประสบการณ์การใช้งานแอปบนมือถืออาจไม่ละเอียดเท่าบนเดสก์ท็อปสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
  • ทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเสียงอาจไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ความคิดเห็นจากรีวิว TrustRadiusระบุว่า:

เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)

เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลและดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)

2. ElevenLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการโคลนเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษและเนื้อหาหลายภาษา)

ElevenLabs: ทางเลือกของ Murf AI
ผ่านทาง ElevenLabs

เมื่อเนื้อหาของคุณต้องการเสียงที่แยกไม่ออกจากเสียงมนุษย์ ElevenLabs เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้

แพลตฟอร์มนี้ใช้โมเดลประสาทเทียมขั้นสูงเพื่อจับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย รูปแบบการหายใจ และรายละเอียดทางอารมณ์ที่เครื่องมือ TTS ส่วนใหญ่พลาดไป

การโคลนเสียงเป็นจุดเด่นที่สำคัญของ ElevenLabs เพียงอัปโหลดตัวอย่างเสียงสั้น ๆ ระบบจะสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนกับต้นฉบับ คุณสามารถรักษาผู้บรรยายประจำแบรนด์ให้คงความสม่ำเสมอในทุกโครงการ หรือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคโดยยังคงลักษณะเฉพาะของผู้พูดไว้ได้

คุณสมบัติของโปรเจ็กต์รองรับเนื้อหาแบบยาว ช่วยให้คุณควบคุมเสียงหลายเสียงผ่านบทต่าง ๆ ได้ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ

สตูดิโอพากย์เสียงอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาหลายภาษา เพียงอัปโหลดวิดีโอ ElevenLabs จะถอดเสียง แปล และพากย์เสียงใหม่เป็นภาษาเป้าหมายของคุณ พร้อมปรับจังหวะและโทนเสียงให้เหมาะสม สำหรับทีมเนื้อหาทั่วโลก บริการนี้ช่วยลดระยะเวลาการพากย์เสียงจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง

คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs

  • สร้างเสียงจำลองสังเคราะห์ของเสียงใดก็ได้โดยใช้เพียงไม่กี่นาทีของเสียง
  • จัดการเนื้อหาแบบยาว เช่น หนังสือเสียง พอดแคสต์ หรือโมดูลหลักสูตร ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบไทม์ไลน์
  • อัปโหลดเนื้อหาวิดีโอและสร้างเวอร์ชันพากย์เสียงในภาษาใหม่

ข้อดีและข้อเสียของ ElevenLabs

ข้อดี:

  • เข้าถึงคลังเสียงมากกว่า 5,000 เสียง
  • สร้างเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับแชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
  • การสนับสนุนหลายภาษาอย่างครอบคลุมในกว่า 70 ภาษา

ข้อเสีย:

  • การปรับการออกเสียงหรือโทนเสียงให้ละเอียดต้องใช้ความพยายามหลายครั้ง
  • การโคลนเสียงต้องให้ความสำคัญอย่างรอบคอบต่อสิทธิ์การใช้งานและการพิจารณาด้านจริยธรรม
  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น โปรเจกต์เอดิเตอร์

ราคาของ ElevenLabs

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $5/เดือน
  • ผู้สร้าง: $22/เดือน
  • ข้อดี: $99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ G2รายงานว่า:

ElevenLabs นำเสนอเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง พร้อมด้วยจังหวะและน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณภาพคงที่แม้กับข้อความที่ยาว และ API ที่สามารถผสานเข้ากับแอปพลิเคชันจริงได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งเสียง ความเสถียร และความหน่วงต่ำทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในการผลิต ไม่ใช่แค่การสาธิตเท่านั้น

ผู้ใช้จริงพูดถึง ElevenLabs อย่างไรบ้าง?

3. WellSaid Labs (เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์เสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์)

WellSaid Labs: ทางเลือกของ Murf AI
ผ่านทาง WellSaid Labs

ทีมองค์กรต้องการมากกว่าแค่เสียงที่มีคุณภาพ คุณต้องการการกำกับดูแล การควบคุมการทำงานร่วมกัน และอวตารเสียงที่เป็นกรรมสิทธิ์

WellSaid Labs มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานในองค์กร แพลตฟอร์มนี้มีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการเสียงโดยมีการอนุญาตตามบทบาท ห้องสมุดการออกเสียงช่วยให้มั่นใจว่าคำศัพท์ทางเทคนิค ชื่อแบรนด์ และศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมจะถูกออกเสียงอย่างถูกต้องในทุกชิ้นของเนื้อหา

อวตารเสียงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้องค์กรสร้างเสียง AI ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณสามารถร่วมงานกับทีมของ WellSaid เพื่อพัฒนาเสียงที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งคู่แข่งหรือลูกค้าอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดรองรับความต้องการขององค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 การผสานรวม SSO และบันทึกการตรวจสอบช่วยให้ทีมไอทีมีระบบควบคุมที่จำเป็น

คุณสมบัติเด่นของ WellSaid Labs

  • วางหรืออัปโหลดสคริปต์ลงใน WellSaid Studio เลือกเสียงที่ต้องการ และรับการบรรยายแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมผลลัพธ์อย่างเต็มรูปแบบ
  • สร้างพจนานุกรมสำหรับการออกเสียงที่กำหนดเองสำหรับชื่อแบรนด์และคำศัพท์ทางเทคนิค
  • เชื่อมต่อ WellSaid Labs กับ Adobe Premiere Pro และ Adobe Express เพื่อสร้างและวางเสียงพากย์ลงในกระบวนการตัดต่อของคุณโดยตรง

ข้อดีและข้อเสียของ WellSaid Labs

ข้อดี:

  • คลังเสียง AI กว่า 120 ภาษา ครอบคลุมหลากหลายสำเนียงและสไตล์
  • เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA, GDPR, ADA และ WCAG
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันและแสดงความคิดเห็นในโครงการที่แชร์ร่วมกัน

ข้อเสีย:

  • ไม่มีแผนฟรีถาวร
  • การสร้างเสียงตามคำสั่งต้องใช้เวลาในการตั้งค่านานขึ้น
  • API สำหรับนักพัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานในระดับองค์กร

ราคาของ WellSaid Labs

  • ฟรี
  • ครีเอทีฟ: 55 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $160/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ WellSaid Labs

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:

ฉันชอบที่ WellSaid Studio ใช้งานง่ายมาก มันช่วยประหยัดเวลาในการทำเสียงพากย์ได้มาก ฉันแค่ใส่สคริปต์ลงในเครื่องมือแล้วก็ได้เสียงที่สมจริง คุณภาพสูงและประหยัดเวลา ประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันตลอดเวลา ฉันยังชอบที่สามารถเลือกเสียงที่หลากหลายได้อีกด้วย ในฐานะบริษัทระดับโลก นี่เป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบอย่างมากสำหรับพนักงานของเราที่จะได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับพวกเขา

ผู้ใช้จริงพูดถึง WellSaid Labs อย่างไรบ้าง?

4. Speechify (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่เน้นการเข้าถึงและความสามารถในการทำงานส่วนบุคคล)

Speechify: ทางเลือกของ Murf AI
ผ่านทาง Speechify

ต้องการเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นเสียงและฟังได้หรือไม่? ถ้าเช่นนั้นคุณจะพบว่า Speechify มีประโยชน์มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่านเอกสาร, Google Docs, PDF, บทความ, อีเมล, เว็บไซต์, หนังสือ หรือเนื้อหาข้อความใด ๆ ที่คุณเลือก

Speechify เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ส่วนขยายของเบราว์เซอร์จะอ่านหน้าเว็บออกเสียง ในขณะที่แอปพลิเคชันบนมือถือจะสแกนเอกสารทางกายภาพโดยใช้ OCR และแปลงเป็นเสียง เครื่องมือนี้ขจัดอุปสรรคสำหรับบุคคลที่มีความยากลำบากในการอ่านหรือผู้ที่ชอบการเรียนรู้ด้วยเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความ

ห้องสมุดเสียงประกอบด้วยเสียงประสาทคุณภาพสูง และตัวควบคุมความเร็วช่วยให้คุณฟังในอัตราที่เร็วขึ้นได้ การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ช่วยให้คุณเริ่มฟังบทความบนแล็ปท็อปและฟังต่อบนโทรศัพท์ได้ ในขณะที่ Speechify Studio มีบริการสร้างเสียงพากย์ จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มยังคงอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify

  • เข้าถึงเสียง AI ที่สมจริงกว่า 1,000 เสียงในกว่า 60 ภาษาและสำเนียง
  • สร้างสรุปและแบบทดสอบโดยใช้ AI จากเนื้อหา
  • ดูแต่ละคำถูกเน้นบนหน้าจอพร้อมกับการบรรยาย: ไลบรารีและประวัติการฟังของคุณติดตามคุณข้ามอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ

ข้อดีและข้อเสียของ Speechify

ข้อดี:

  • การออกแบบที่คำนึงถึงการเข้าถึงเป็นอันดับแรกช่วยให้การอ่านง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะดิสเล็กเซียหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น
  • ตัวเลือกการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่หน้าเว็บและไฟล์ PDF ไปจนถึงหนังสือจริง
  • การฟังอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณบริโภคเนื้อหาได้เร็วขึ้น

ข้อเสีย:

  • คุณภาพเสียงสำหรับการใช้งานในการผลิตไม่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์ม TTS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • คุณสมบัติของสตูดิโอสำหรับการสร้างเนื้อหานั้นพัฒนาน้อยกว่าเครื่องมือการอ่านหลัก
  • จำเป็นต้องอัปเกรดแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคลังเสียงทั้งหมด

ราคาของ Speechify

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $29/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Speechify

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ G2แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:

Speechify ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันสามารถฟังอีเมลหรือหน้าเว็บใด ๆ แทนการอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนหลงประเด็นได้

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Speechify อย่างไรบ้าง?

5. LOVO AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการเสียงและการตัดต่อในแพลตฟอร์มเดียว)

ผ่าน LOVO AI: ทางเลือกของ Murf AI
ผ่านทาง LOVO AI

การใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการพากย์เสียง, การทำซับไตเติล, และการตัดต่อวิดีโอเป็นการเสียเวลา. นั่นคือตอนที่ LOVO AI, แพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร, มาช่วยเหลือคุณ. มันรวมการสร้างเสียงเข้ากับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอชื่อว่า Genny เพื่อแก้ปัญหาความรำคาญที่พบบ่อยสำหรับผู้สร้างวิดีโอ.

คลังเสียงประกอบด้วยเสียง AI มากกว่า 500 เสียง แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ Genny ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มเสียงพากย์ลงในไทม์ไลน์วิดีโอได้โดยตรงและสร้างคำบรรยายอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมืออื่น

การควบคุมอารมณ์และการเน้นเสียงช่วยให้คุณกำหนดวิธีที่ AI ส่งมอบบทพูดได้ ทำเครื่องหมายคำที่ต้องการเน้น ปรับจังหวะ หรือเลือกโทนอารมณ์ เช่น "ตื่นเต้น" หรือ "จริงจัง" สำหรับผู้สร้างที่ต้องการมากกว่าการบรรยายแบบเรียบๆ การควบคุมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแสดงออก

คุณสมบัติเด่นของ LOVO AI

  • สร้างคำบรรยายอัตโนมัติจากเสียงพากย์ของคุณและปรับแต่งสไตล์ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
  • เข้าถึงฟีเจอร์โคลนเสียงในแผนการชำระเงินทุกประเภท
  • เขียนสคริปต์ได้เร็วขึ้นด้วยนักเขียน AI ของ Genny

ข้อดีและข้อเสียของ LOVO AI

ข้อดี:

  • โครงการถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้โดยทีมทุกเมื่อ
  • เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI เปลี่ยนแนวคิดจากข้อความให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวา
  • นักพัฒนาสามารถผสานเสียง AI ขั้นสูงของ LOVO เข้ากับแอปพลิเคชันหรือบริการของตนเองได้ด้วยการเข้าถึง API

ข้อเสีย:

  • คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อเฉพาะทาง
  • คุณภาพเสียงมีความแตกต่างกันในคลังขนาดใหญ่

การกำหนดราคาของ LOVO AI

  • พื้นฐาน: $29/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $48/ผู้ใช้/เดือน
  • โปรพลัส: $149/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว LOVO AI

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง LOVO AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนบนG2:

6. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ฝึกอบรมองค์กรและทีมการตลาดที่ต้องการวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ)

ผ่านทาง Synthesia
ผ่านทางSynthesia

หากคุณชื่นชอบแนวคิดของการใช้เสียงพากย์ด้วย AI แต่ต้องการยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มผู้บรรยายภาพลงในเนื้อหาของคุณ ลองใช้ Synthesia

มันเปลี่ยนบทสคริปต์ที่คุณเขียนให้กลายเป็นวิดีโอที่ดูเรียบหรู นำเสนอโดยอวตารดิจิทัลที่เสมือนจริง คุณยังสามารถโคลนเสียงของคุณเองเพื่อทำให้การนำเสนอมีความสอดคล้องกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น

Synthesia ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องจ้างทีมงานถ่ายทำ ไม่ต้องเช่าอุปกรณ์ หรือแม้แต่ปรากฏตัวหน้ากล้องเอง

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • เลือกจากกว่า 240 อวาตาร์สต็อกหรือสร้างอวาตาร์ส่วนตัวของคุณเองที่สามารถพูดได้คล่องในมากกว่า 160 ภาษา
  • ฝังปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการและแบบสอบถามที่สามารถคลิกได้โดยตรงในตัวเล่นวิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • แปลสคริปต์โดยอัตโนมัติ สร้างคำบรรยายที่ตรงกัน และใช้การพากย์เสียงหรือโคลนเสียงด้วย AI ในกว่า 80 ภาษาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • จัดการการผลิตด้วยชุดแบรนด์ที่ใช้งานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม

ข้อดีและข้อเสียของ Synthesia

ข้อดี:

  • ขจัดค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนจากการถ่ายทำวิดีโอและการบันทึกเสียงพากย์แบบดั้งเดิม
  • เพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกด้วยการแปลที่รวดเร็ว
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอหรือเสียงมาก่อน

ข้อเสีย:

  • การสร้างอวตารสตูดิโอระดับไฮเอนด์ต้องใช้กระบวนการสร้างที่ยาวนาน

ราคา Synthesia

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • ผู้สร้าง: $89/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้รายงานบนG2:

เสียงพากย์และความสะดวกที่เราสามารถเพิ่มชั้นของรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย การใช้เพียงข้อความและวิดีโอพื้นฐานไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนทุกประเภทได้ การมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเพิ่มเสียงพากย์ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราดีขึ้นมากและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากขึ้น

ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?

7. Google Cloud Text-to-Speech (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างเสียงพูดในแอปพลิเคชันขนาดใหญ่)

ผ่านทาง Google Cloud Text-to-Speech
ผ่านทาง Google Cloud Text-to-Speech

เมื่อแอปของคุณต้องสร้างเสียงพูดสำหรับคำขอหลายพันครั้งต่อวัน คุณไม่สามารถเสี่ยงกับการหยุดทำงานหรือปัญหาความล่าช้าได้ ด้วยเหตุนี้ Google Cloud TTS จึงมอบความน่าเชื่อถือระดับองค์กรพร้อมความง่ายในการใช้งานแบบจ่ายตามการใช้งานจริง โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน Google Assistant

สำหรับนักพัฒนาที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google Cloud อยู่แล้ว การผสานรวมนั้นง่ายดาย การรองรับ SSML ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการออกเสียง การหยุดชั่วคราว และอัตราความเร็วในการพูดได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่มีแบรนด์หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าถึง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Text-to-Speech

  • สร้างเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติด้วยเสียงสตูดิโอ, เสียงพหุภาษา และโมเดล Gemini 2.5 Flash TTS ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ (คิดค่าบริการตามจำนวนโทเค็น)
  • เข้าถึง เสียงมากกว่า 380 เสียงในกว่า 75 ภาษาและรูปแบบต่างๆ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันหลายภาษา
  • การแสดงออกอย่างมีพลังสำหรับการอ่านที่สื่ออารมณ์: บทกวี, ข่าว, การเล่าเรื่อง, และการกระซิบ

ข้อดีและข้อเสียของ Google Cloud Text-to-Speech

ข้อดี:

  • ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่รองรับปริมาณคำขอจำนวนมาก
  • การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Cloud Platform
  • ราคาแบบจ่ายตามการใช้งานที่คาดการณ์ได้ โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานที่นั่ง

ข้อเสีย:

  • บริการนี้พึ่งพาการใช้งานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด
  • ต้องการทรัพยากรนักพัฒนาเพื่อดำเนินการ
  • การควบคุมความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการผลิตเนื้อหา

ราคาของ Google Cloud Text-to-Speech

โมเดลที่ใช้ Gemini (กำหนดราคาเป็นโทเค็น ไม่มีแผนฟรี)

  • Gemini 2. 5 Flash TTS: $0. 50/1M ตัวอักษรโทเคน + $10. 00/1M เสียงโทเคน
  • Gemini 2.5 Pro TTS: $1.00/1 ล้านโทเคนข้อความ + $20.00/1 ล้านโทเคนเสียง

รุ่นมาตรฐาน (การกำหนดราคาตามจำนวนตัวอักษร, มีระดับการใช้งานฟรี)

  • เสียงมาตรฐาน: ฟรีสูงสุด 4 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $4/1 ล้านตัวอักษร
  • เสียง WaveNet: ฟรีสูงสุด 4 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $4 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
  • Neural2 Voices: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $16 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
  • Polyglot (ตัวอย่าง): ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $16/1 ล้านตัวอักษร
  • Chirp 3: เสียง HD: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $30/1 ล้านตัวอักษร
  • Chirp 3: HD (ระดับสูงกว่า): ไม่มีระดับฟรี, $60/1 ล้านตัวอักษร
  • เสียงจากสตูดิโอ: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $160 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร

Google Cloud Text-to-Speech คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:

การสังเคราะห์เสียงให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอินเดีย การตั้งค่าการใช้งานนั้นง่ายมาก เนื่องจากการผสานรวม API ต้องการการกำหนดค่าเพียงเล็กน้อย คุณภาพของผลลัพธ์ยังคงเชื่อถือได้แม้เมื่อระบบทำงานภายใต้ภาระหนัก ความหน่วงต่ำมากจนสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยไม่ต้องมีการบัฟเฟอร์เพิ่มเติม

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Text-to-Speech อย่างไรบ้าง?

8. Microsoft Azure Text to Speech (เหมาะที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรที่ต้องการครอบคลุมภาษาทั่วโลกและเสียงที่กำหนดเอง)

ผ่านทาง Microsoft Azure Text to Speech
ผ่านทาง Microsoft Azure Text to Speech

องค์กรระดับโลกมักเผชิญกับการกระจายตัวของซัพพลายเออร์เมื่อให้บริการในตลาดต่างประเทศ Azure Text to Speech แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอเสียงที่สามารถใช้งานได้หลากหลายภาษาและผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft ที่มีอยู่เดิม

Microsoft Azure TTS มีเสียงเนิร์ฟมากกว่า 400 เสียงในกว่า 140 ภาษา ความครอบคลุมนี้ช่วยลดความจำเป็นในการรวมผู้ให้บริการ TTS หลายรายเข้าด้วยกัน เสียงเนิร์ฟแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสร้างเสียง AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเองได้โดยการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและปรับใช้โมเดลเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น

Speech Studio ให้บริการอินเตอร์เฟซแบบภาพสำหรับการปรับแต่งการออกเสียงและทดสอบเสียงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ความยืดหยุ่นนี้มีคุณค่าสำหรับองค์กรที่มีความสามารถทางเทคนิคที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure Text to Speech

  • ฝึกเสียง AI จากไฟล์เสียงที่คุณบันทึกเอง เพื่อสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
  • ปรับการออกเสียงและดูตัวอย่าง SSML โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • ปรับแต่งไฟล์เสียงเพื่อคุณภาพระดับมืออาชีพ

ข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Azure Text to Speech

ข้อดี:

  • เครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึกทำให้เสียงสังเคราะห์แทบจะแยกไม่ออกจากเสียงที่บันทึกโดยมนุษย์ ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการฟังระหว่างการโต้ตอบกับ AI
  • Azure ขณะนี้มีบริการสังเคราะห์อวาตาร์พูดได้ โดยผสาน Custom Neural Voice เข้ากับอวาตาร์วิดีโอ เพื่อใช้ในบริการลูกค้าและการเรียนรู้ออนไลน์
  • รองรับไฟล์ที่ยาวกว่า 10 นาทีแบบอะซิงโครนัสผ่าน API การสังเคราะห์แบบกลุ่ม

ข้อเสีย:

  • เสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเองต้องการข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมากและเวลาในการตั้งค่า
  • ความซับซ้อนอาจทำให้ทีมที่ต้องการเพียง TTS พื้นฐานรู้สึกท่วมท้น
  • โครงสร้างราคาต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับการใช้งานปริมาณมาก

ราคาบริการแปลงข้อความเป็นเสียงของ Microsoft Azure

  • ฟรี
  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure Text to Speech

  • G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:

มันทำให้การเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติได้ง่ายมาก SDK และ REST API นั้นตรงไปตรงมา เพียงแค่ดึงคีย์ของคุณ ใส่ปลายทาง แล้วคุณก็สามารถพูดได้ในไม่กี่นาที ฉันชอบที่มันรองรับหลายภาษาและเสียงประสาทเทียมฟังดูเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่เหมือนหุ่นยนต์ SSML เป็นโบนัสที่ดีเมื่อคุณต้องการปรับความเร็วหรือเพิ่มการหยุด และตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองก็ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเสียงที่มีแบรนด์ของคุณเอง

ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Azure Text to Speech อย่างไรบ้าง?

9. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และบรรณาธิการวิดีโอที่ต้องการการแก้ไขเสียงแบบข้อความ)

ผ่านทาง Descript
ผ่านทาง Descript

การแก้ไขเสียงพากย์โดยการฟังและเลื่อนดูคลื่นเสียงเป็นกระบวนการที่ช้าและน่าเบื่อ เพื่อแก้ปัญหานี้ Descript ช่วยให้คุณแก้ไขเสียงและวิดีโอได้ด้วยการแก้ไขข้อความ

อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รับบทถอดความอัตโนมัติ จากนั้นแก้ไขบทถอดความเพื่อแก้ไขสื่อได้ ลบคำจากบทถอดความ และคำนั้นจะหายไปจากการบันทึกกระบวนการนี้ช่วยเร่งความเร็วในการผลิตหลังการถ่ายทำสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์และผู้สร้างวิดีโอได้อย่างมาก

ฟีเจอร์การโคลนเสียงของ Descript ที่ชื่อว่า Overdub สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ คุณสามารถฝึกโมเดลด้วยเสียงของคุณเอง จากนั้นพิมพ์คำใหม่เพื่อให้ระบบพูดออกมาด้วยเสียงของคุณ

แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการบันทึกหน้าจอและการถอดเสียง โดยจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดตั้งแต่การบันทึกจนถึงการส่งออก

คุณสมบัติเด่นของ Descript

  • เลือกจากโมเดล Claude, Gemini และ GPT ตามความซับซ้อนของงาน
  • ระบุและลบ "เอ่อ" "อืม" และคำเติมอื่นๆ ออกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • แปลและพากย์เสียงวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 39 ภาษา พร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ

ข้อดีและข้อเสียของ Descript

ข้อดี:

  • กำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังและปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนราคาแพงหรือห้องเก็บเสียง
  • การบันทึกเสียงทับช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกเสียงใหม่ได้อย่างมาก
  • แก้ไขคำที่ออกเสียงผิดหรือเสียงที่ไม่ถูกต้องเพียงแค่พิมพ์

ข้อเสีย:

  • คุณภาพเสียงของการบันทึกเสียงทับไม่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์ม TTS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
  • ความถูกต้องของการถอดเสียงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียง
  • คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงที่จำกัด

การกำหนดราคาแบบอธิบาย

  • นักสะสม: $24/ผู้ใช้/เดือน
  • ผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $65/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันคุ้นเคยกับการตัดต่อบน iMovie และโปรแกรมอย่าง Final Cut มาแล้ว ฉันเคยลองใช้ CapCut เบื้องต้นด้วยซ้ำ แต่โปรแกรมนี้ทำให้การตัดต่อง่ายเหมือนการแก้ไขเอกสารเลย! และมันยังเร็วมากด้วย ฉันชอบที่สามารถเปลี่ยนคลิปให้เป็น "Cold Opens" ได้โดยการคัดลอกและวางข้อความจากส่วนหนึ่งไปยังด้านบนของสคริปต์ และมันทำงานได้ดีทีเดียว

ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?

10. CAMB AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงหลายภาษาอย่างรวดเร็วพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ)

ผ่านทาง CAMB AI
ผ่านทาง CAMB AI

การพากย์เสียงวิดีโอเป็นหลายภาษาตามแบบดั้งเดิมนั้นต้องใช้ผู้ให้เสียงพากย์, การแปล, และการจัดเวลาอย่างรอบคอบ. เป็นกระบวนการที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง.

CAMB AI ทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติด้วยเสียงที่สร้างโดย AI ซึ่งซิงค์กับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากของผู้พูดต้นฉบับ การประมวลผลแบบกลุ่มสามารถจัดการคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ได้ ทำให้บริษัทสื่อและผู้ให้บริการอีเลิร์นนิงสามารถพากย์เสียงทั้งแคตตาล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ CAMB AI

  • ใช้ AI ปรับทั้งเสียงและภาพเพื่อให้เนื้อหาที่พากย์เสียงดูเป็นธรรมชาติ
  • รักษาลักษณะเสียงของผู้พูดต้นฉบับไว้เมื่อทำการพากย์เสียงเป็นภาษาใหม่
  • ทำการพากย์เสียงหลายวิดีโอพร้อมกันเพื่อขยายความพยายามในการแปลภาษา

ข้อดีและข้อเสียของ CAMB AI

ข้อดี:

  • การพากย์เสียงที่รวดเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
  • เทคโนโลยีการซิงค์เสียงตามริมฝีปากสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในท้องถิ่น
  • การรองรับภาษาอย่างครอบคลุมรองรับความต้องการในการกระจายทั่วโลกเกือบทุกประเภท

ข้อเสีย:

  • คุณภาพของเสียงพากย์อาจแตกต่างกันไปตามภาษา
  • ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ต้องการการแสดงเสียงที่มีความละเอียดอ่อน
  • การออกแบบที่เน้น API เป็นหลักและตัวเลือกการกำหนดค่าขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนักพัฒนาเกิดความสับสนได้

ราคาของ CAMB AI

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $5/เดือน
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • พรีเมียร์: $75/เดือน
  • ขั้นสูง: $250/เดือน
  • ผู้เชี่ยวชาญ: 900 ดอลลาร์/เดือน

คะแนนและรีวิว CAMB AI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ปรับปรุงกระบวนการเบื้องหลังการผลิตเสียงบรรยายของคุณด้วย ClickUp

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Murf AI ขึ้นอยู่กับว่า Murf มีข้อจำกัดตรงไหนสำหรับคุณ หากคุณต้องการการโคลนเสียงที่สมจริงมากขึ้น ElevenLabs หรือ WellSaid Labs อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า หากคุณกำลังสร้างเสียงสำหรับแอปหรือผลิตภัณฑ์ Google Cloud Text-to-Speech และ Azure จะเหมาะสมกว่าในแง่ของขนาดและการเข้าถึง API

สำหรับหลายทีม อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเริ่มต้นก่อนที่เสียงจะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำ บทสคริปต์ ข้อเสนอแนะ และทรัพยากรต่าง ๆ มักกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลากหลาย ทำให้กระบวนการผลิตยากต่อการจัดการมากกว่าการสร้างเสียงเสียอีก

นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp มันมอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณสำหรับเขียนสคริปต์ ประสานงานการตรวจสอบ มอบหมายงาน และทำให้เนื้อหาเคลื่อนจากร่างไปสู่ผลงานสุดท้าย

ต้องการวิธีการจัดการโครงการเสียงที่เป็นระเบียบมากขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรี

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Murf AI มีบริการฟรีพร้อมจำนวนนาทีเสียงที่จำกัดและการส่งออกที่มีลายน้ำ การใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีลายน้ำต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย

ElevenLabs เน้นการโคลนเสียงและเสียงประสาทที่สมจริงเป็นพิเศษ ในขณะที่ Murf AI มุ่งเน้นที่คลังเสียงที่กว้างขวางกว่าพร้อมเครื่องมือแก้ไขที่ง่ายกว่า ฟีเจอร์ Projects ของ ElevenLabs จัดการเนื้อหาแบบยาวได้ดีกว่า แต่ส่วนติดต่อของ Murf อาจรู้สึกเข้าถึงง่ายกว่าสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้การสร้างเสียงด้วย AI

ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงตามกรณีการใช้งานของคุณ, ความครอบคลุมของภาษาสำหรับผู้ชมของคุณ, ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว, และคุณสมบัติการร่วมมือหากมีสมาชิกทีมหลายคนจะสร้างเนื้อหา

ส่วนใหญ่ของโปรแกรมสร้างเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์รองรับหลายภาษาสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียง แต่การพากย์เสียงอย่างแท้จริง (true dubbing) ที่มีการปรับเวลาและให้เสียงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของปาก (lip-sync) ต้องการแพลตฟอร์มเฉพาะทางเช่น ElevenLabs หรือ CAMB AI