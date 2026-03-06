10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Murf AI ในปี [year]

ทีมส่วนใหญ่ที่ผมคุยด้วยไม่ได้มีปัญหาในการหาเสียง AI พวกเขาประสบปัญหาในการรักษาให้กระบวนการสร้างเสียงพากย์ทั้งหมดไม่ให้กลายเป็นความยุ่งเหยิงที่กระจัดกระจาย
สคริปต์อยู่ใน Google Docs การแก้ไขผ่าน Slack งานอยู่ใน Asana และ Murf AI ก็กลายเป็นอีกหนึ่งแท็บที่ต้องคอยดูแล นั่นคือจุดที่เวลาในการผลิตหายไป
ข้อมูลดัชนีแนวโน้มการทำงานของ Microsoft แสดงให้เห็นถึงเสียงรบกวนนั้นเป็นตัวเลข: พนักงานถูกเรียกให้ตอบกลับประมาณทุกสองนาทีในช่วงเวลาทำงานหลัก รวมแล้วประมาณ275 ครั้งต่อวัน
และเมื่อกระบวนการทำงานด้วยเสียงของคุณถูกแบ่งแยกไปยังเครื่องมือต่าง ๆ คุณจะรู้สึกหนักใจกับปัญหาการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา: การสลับแอปไปมาและการค้นหาข้อมูลซ้ำ ๆ ที่ขัดขวางไม่ให้คุณทำงานได้จริง
ดังนั้นคู่มือนี้จึงถูกสร้างขึ้นโดยมีคำถามหนึ่งข้อที่คุณควรให้ความสำคัญจริง ๆ เมื่อเลือกทางเลือกอื่นแทน Murf AI: เครื่องมือนี้จะช่วยให้การผลิตเสียงเป็นเรื่องง่ายขึ้นและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละสัปดาห์หรือไม่?
คุณจะพบตัวเลือก 10 รายการที่นี่ ตั้งแต่แพลตฟอร์มโคลนเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษไปจนถึงพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมสคริปต์ การอนุมัติ และสินทรัพย์ไว้ด้วยกัน
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Murf AI
ทางเลือกของ Murf AI คือแพลตฟอร์มแปลงข้อความเป็นเสียง (TTS) และการสร้างเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เปลี่ยนสคริปต์ที่เขียนให้เป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ ใช้โดยผู้สร้างเนื้อหา นักการตลาด ทีม L&D และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเสียงพากย์มืออาชีพโดยไม่ต้องจ้างนักพากย์เสียงสำหรับการอัปเดตทุกครั้ง
Murf AI ทำงานได้ดีสำหรับการพากย์เสียงพื้นฐาน แต่เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นและความคาดหวังสูงขึ้น ทีมจะเริ่มพบปัญหา
เมื่อความต้องการเนื้อหาพุ่งสูงขึ้นตามการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า ช่องว่างก็ยิ่งชัดเจนและดังขึ้น:
- การตั้งราคาอาจยากที่จะอธิบายได้สำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราว
- คลังเสียงอาจรู้สึกจำกัดเมื่อคุณต้องการโทนเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เฉพาะ
- เสียงบางเสียงยังคงฟังดูเป็นหุ่นยนต์อยู่เล็กน้อย
ผู้ใช้จำนวนมากยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาด้านความสมจริง เช่น การออกเสียงและสำเนียงที่ฟังดูแปลกไปเล็กน้อย ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อ Murf ไม่สามารถรองรับกระบวนการทำงานของเสียงบรรยายที่คุณต้องการในปริมาณมากได้ คุณจำเป็นต้องชดเชยด้วยการเพิ่มเครื่องมือและขั้นตอนมากขึ้นการขยายตัวของเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการของคุณและความไม่สม่ำเสมอในเนื้อหาของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Murf ขึ้นอยู่กับวิธีที่ทีมของคุณผลิตเสียง ไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินเท่านั้น บางทีมต้องการการโคลนเสียงระดับสตูดิโอเพื่อความสม่ำเสมอของแบรนด์ ในขณะที่บางทีมให้ความสำคัญกับการเข้าถึง API มากกว่า เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเสียงภายในผลิตภัณฑ์ของตนหรือทำให้การพากย์เสียงเป็นอัตโนมัติในระดับใหญ่ได้
หากคุณเป็นเจ้าของกระบวนการสร้างเนื้อหาทั้งหมด ตั้งแต่การเขียนบทจนถึงสินทรัพย์สุดท้าย การมีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์อาจเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่า
📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือต่างๆ ให้เป็นภาพรวมที่ชัดเจน เมื่อข้อมูลอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการรวบรวมข้อมูล และใช้เวลาน้อยลงในการนำทีม
ผลลัพธ์คืออะไร? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีที่ต้องการ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนให้ทำงานร่วมกันใน ClickUp workspace เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาในการส่งมอบงานในหลายสถานที่
ก่อนที่จะเจาะลึกถึงทางเลือกเฉพาะเจาะจง ชมวิดีโอสั้นนี้ที่นำเสนอเคล็ดลับ AI ที่ใช้งานได้จริงซึ่งสามารถช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานกับเครื่องมือที่ใช้ AI ในกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ
ทางเลือกของ Murf AI ในภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่โดดเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมที่จัดการกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบครบวงจรด้วยการใช้การเขียนและการทำงานร่วมกันที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ClickUp Brain สำหรับการเขียนสคริปต์ด้วย AI, ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ClickUp Clips สำหรับการบันทึกหน้าจอและบรรยายแบบอะซิงโครนัส, ฟิลด์ที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติ
|มีบริการฟรี; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ElevenLabs
|การโคลนเสียงที่สมจริงระดับสูงสุดและเนื้อหาหลายภาษา
|การโคลนเสียงจากตัวอย่างเสียงสั้น, ไลบรารีเสียงมากกว่า 5000 เสียง, ตัวแก้ไขโปรเจ็กต์สำหรับเนื้อหาแบบยาว, สตูดิโอพากย์เสียงพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ, รองรับมากกว่า 70 ภาษา
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
|เวลเซด แล็บส์
|ทีมองค์กรที่สร้างประสบการณ์เสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์
|อวตารเสียงที่กำหนดเอง พื้นที่ทำงานของทีมพร้อมสิทธิ์ตามบทบาท ห้องสมุดการออกเสียง การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2/HIPAA/GDPR การผสานรวมกับ Adobe Premiere Pro
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน
|Speechify
|การแปลงข้อความเป็นเสียงที่เน้นการเข้าถึงได้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
|ส่วนขยายเบราว์เซอร์, OCR บนมือถือสำหรับข้อความทางกายภาพ, เสียงมากกว่า 1000 เสียงในกว่า 60 ภาษา, สรุปและแบบทดสอบด้วย AI, การเน้นคำในระดับคำ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|LOVO AI
|ผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการการตัดต่อเสียงและวิดีโอในแพลตฟอร์มเดียว
|โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Genny, เสียงมากกว่า 500 เสียง, ควบคุมอารมณ์และน้ำหนักเสียง, สร้างคำบรรยายอัตโนมัติ, การโคลนเสียงในทุกแผนการชำระเงิน, เครื่องมือสร้างศิลปะด้วย AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29/เดือน
|ซินธิเซีย
|ผู้ฝึกอบรมองค์กรและทีมการตลาดที่ต้องการวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ
|240+ อวาตาร์สต็อก, อวาตาร์ส่วนตัวที่ปรับแต่งได้พร้อมความสามารถในการพูดหลายภาษา, การโคลนเสียง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|Google Cloud Text-to-Speech
|นักพัฒนาที่กำลังสร้างระบบเสียงเข้าไปในแอปพลิเคชันในระดับใหญ่
|เสียงมากกว่า 380 เสียงในกว่า 75 ภาษา, เสียง WaveNet/Neural2/Studio, รองรับ SSML, Gemini 2, โมเดล TTS แบบ Flash และ Pro 5 แบบ, จ่ายตามการใช้งาน
|ระดับฟรีสำหรับเสียงมาตรฐาน; การกำหนดราคาตามโทเค็นสำหรับโมเดล Gemini
|ไมโครซอฟต์ อะซัวร์ เท็กซ์ ทู สปีค
|แอปพลิเคชันองค์กรที่ต้องการการรองรับภาษาทั่วโลกและเสียงที่ปรับแต่งได้
|เสียงประสาทเทียมมากกว่า 400 แบบในกว่า 140 ภาษา, เสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเอง, สตูดิโอเสียงสำหรับการปรับแต่งโดยไม่ต้องเขียนโค้ด, การสังเคราะห์อวตารที่พูดได้, API สำหรับการสังเคราะห์แบบกลุ่ม
|มีบริการฟรี; สามารถจ่ายตามการใช้งานได้
|คำอธิบาย
|ผู้ทำพอดแคสต์และบรรณาธิการวิดีโอที่ต้องการการแก้ไขเสียงแบบข้อความ
|แก้ไขเสียงโดยการแก้ไขบทถอดความ, การบันทึกเสียงทับด้วยการโคลนเสียง, การลบคำเติม, การพากย์เสียงด้วย AI ใน 39+ ภาษาพร้อมการซิงค์ริมฝีปาก, ตัวเลือกโมเดล Claude/Gemini/GPT
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือน
|CAMB AI
|การพากย์เสียงหลายภาษาอย่างรวดเร็วพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ
|150+ ภาษา, ปรับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากอัตโนมัติ, คัดลอกเสียงข้ามภาษา, ประมวลผลเป็นกลุ่มสำหรับคลังเนื้อหาขนาดใหญ่
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Murf AI ที่คุณควรใช้
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่จัดการกระบวนการทำงานเนื้อหาแบบครบวงจร)
ClickUp รวมการเขียนด้วย AI เอกสารการทำงานร่วมกัน และการจัดการงานเข้าไว้ในConverged AI Workspaceเพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินกระบวนการทำงานด้านเนื้อหา รวมถึงโครงการเสียงและวิดีโอได้อย่างครบวงจรโดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI สำหรับการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย โดยยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณไว้อย่างครบถ้วน
เขียนและปรับปรุงสคริปต์โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
แทน ที่จะเขียนสคริปต์ในเครื่องมือหนึ่งและจัดการการผลิตในอีกเครื่องมือหนึ่ง คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้าง ปรับปรุง และขัดเกลาสคริปต์ได้โดยตรงภายในClickUp Docs
ระบบ AI จะดึงข้อมูลจากบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณ เช่น รายละเอียดโครงการ บทสคริปต์ก่อนหน้านี้ หรือเอกสารแบรนด์ที่คุณได้จัดเก็บไว้ใน ClickUp แล้ว เพื่อให้ร่างงานของคุณมีความสอดคล้องกันโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง
นอกเหนือจากความช่วยเหลือในการเขียนแล้ว คุณยังสามารถสร้างClickUp Super Agentsเพื่อจัดการงานต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น การร่างบทสรุป การสรุปความคิดเห็น และการส่งเนื้อหาเพื่อขออนุมัติ พวกเขาจะทำงานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นเพื่อนร่วมทีมด้านเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งเวลาการผลิตของคุณ
เปลี่ยนจากร่างสคริปต์เป็นงานผลิตได้ในคลิกเดียว
ร่วมมือกันเขียนสคริปต์แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs ศูนย์กลางสำหรับการแก้ไขงานร่วมกันของทีม สมาชิกหลายคนสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน ใส่ความคิดเห็นในเนื้อหา และติดแท็กผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติ
ประวัติเวอร์ชันจะติดตามทุกการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นคุณจะไม่สูญเสียฉบับร่าง
เมื่อสคริปต์พร้อมแล้ว คุณสามารถแนบมันไปยัง งานใน ClickUp ที่ถูกต้องได้โดยตรง มอบหมายขั้นตอนการผลิตเสียงบรรยาย ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
บันทึกและแชร์ร่างเสียงบรรยายได้โดยตรงใน ClickUp
สำหรับทีมที่บันทึกเสียงหรือวิดีโอของตนเอง ให้บันทึกการบันทึกหน้าจอและเสียงบรรยาย จากนั้นแชร์กับทีมของคุณได้ทันทีโดยใช้ClickUp Clips วิธีนี้เหมาะสำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมภายในองค์กร การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือข้อเสนอแนะแบบอะซิงโครนัสสำหรับร่างเสียงบรรยาย
ผลลัพธ์:กระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การคิดไอเดีย ไปจนถึงการเขียนสคริปต์ และสินทรัพย์สุดท้าย อยู่ในที่เดียว
หมายเหตุ: ให้คิดว่า ClickUp เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาของคุณ มันช่วยจัดระเบียบสคริปต์ ข้อเสนอแนะ และงานการผลิตต่างๆ แต่สำหรับการสร้างเสียงพากย์ด้วย AI คุณยังคงต้องการเครื่องมือ TTS ที่เฉพาะทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ดูเส้นทางการทำงานของเนื้อหาของคุณในแบบที่ทีมของคุณทำงานได้ดีที่สุดด้วยมุมมองของ ClickUp ตั้งแต่กระดาน Kanban ไปจนถึงไทม์ไลน์และมุมมองรายการ
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญต่อขั้นตอนการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสถานะของสคริปต์หรือขั้นตอนการอนุมัติ
- ให้ClickUp Automationsจัดการงานที่ต้องส่งต่อซ้ำๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาแทนที่จะต้องคอยติดตามการอัปเดต
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ClickUp ให้บริการฟรีในระดับที่เพียงพอสำหรับผู้สร้างผลงานเดี่ยวและทีมขนาดเล็กในการเริ่มต้นใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
- รับมุมมองแบบภาพรวมของสุขภาพการผลิตเนื้อหาของคุณ ตรวจหาคอขวด และติดตามปริมาณงานของทีมในแต่ละโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Dashboards
- ตรวจสอบสคริปต์, แสดงความคิดเห็น, และอนุมัติเนื้อหาได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือของคุณ
- สคริปต์และบรีฟจะถูกแนบกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้บริบทสามารถเข้าถึงได้เสมอ และไม่มีอะไรถูกแยกออกจากกัน
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Drive, Slack, Zoom, Loom, Miro, HubSpot และ Zapier
ข้อเสีย:
- ประสบการณ์การใช้งานแอปบนมือถืออาจไม่ละเอียดเท่าบนเดสก์ท็อปสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
- ทีมที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเสียงอาจไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ความคิดเห็นจากรีวิว TrustRadiusระบุว่า:
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์และดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
เราใช้ ClickUp ในการจัดการและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาโซเชียลและดิจิทัลของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเห็นสถานะของแต่ละชิ้นงาน (กำลังดำเนินการ, ต้องการแก้ไข, กำหนดเวลาแล้ว, ฯลฯ) พร้อมกับผู้ออกแบบหลักของแต่ละงานได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่จำเป็น เนื่องจากส่วนแสดงความคิดเห็นของแต่ละงานสามารถใช้ในการหารือและมอบหมายงาน/ขั้นตอนต่อไปได้ (ตอบสนองความต้องการในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการสร้างเนื้อหาของเรา)
2. ElevenLabs (เหมาะที่สุดสำหรับการโคลนเสียงที่สมจริงเป็นพิเศษและเนื้อหาหลายภาษา)
เมื่อเนื้อหาของคุณต้องการเสียงที่แยกไม่ออกจากเสียงมนุษย์ ElevenLabs เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้
แพลตฟอร์มนี้ใช้โมเดลประสาทเทียมขั้นสูงเพื่อจับความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย รูปแบบการหายใจ และรายละเอียดทางอารมณ์ที่เครื่องมือ TTS ส่วนใหญ่พลาดไป
การโคลนเสียงเป็นจุดเด่นที่สำคัญของ ElevenLabs เพียงอัปโหลดตัวอย่างเสียงสั้น ๆ ระบบจะสร้างเสียงสังเคราะห์ที่เหมือนกับต้นฉบับ คุณสามารถรักษาผู้บรรยายประจำแบรนด์ให้คงความสม่ำเสมอในทุกโครงการ หรือปรับเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละภูมิภาคโดยยังคงลักษณะเฉพาะของผู้พูดไว้ได้
คุณสมบัติของโปรเจ็กต์รองรับเนื้อหาแบบยาว ช่วยให้คุณควบคุมเสียงหลายเสียงผ่านบทต่าง ๆ ได้ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ
สตูดิโอพากย์เสียงอัตโนมัติสำหรับเนื้อหาหลายภาษา เพียงอัปโหลดวิดีโอ ElevenLabs จะถอดเสียง แปล และพากย์เสียงใหม่เป็นภาษาเป้าหมายของคุณ พร้อมปรับจังหวะและโทนเสียงให้เหมาะสม สำหรับทีมเนื้อหาทั่วโลก บริการนี้ช่วยลดระยะเวลาการพากย์เสียงจากหลายสัปดาห์เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง
คุณสมบัติเด่นของ ElevenLabs
- สร้างเสียงจำลองสังเคราะห์ของเสียงใดก็ได้โดยใช้เพียงไม่กี่นาทีของเสียง
- จัดการเนื้อหาแบบยาว เช่น หนังสือเสียง พอดแคสต์ หรือโมดูลหลักสูตร ด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบไทม์ไลน์
- อัปโหลดเนื้อหาวิดีโอและสร้างเวอร์ชันพากย์เสียงในภาษาใหม่
ข้อดีและข้อเสียของ ElevenLabs
ข้อดี:
- เข้าถึงคลังเสียงมากกว่า 5,000 เสียง
- สร้างเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติสำหรับแชทบอทและผู้ช่วยเสมือน
- การสนับสนุนหลายภาษาอย่างครอบคลุมในกว่า 70 ภาษา
ข้อเสีย:
- การปรับการออกเสียงหรือโทนเสียงให้ละเอียดต้องใช้ความพยายามหลายครั้ง
- การโคลนเสียงต้องให้ความสำคัญอย่างรอบคอบต่อสิทธิ์การใช้งานและการพิจารณาด้านจริยธรรม
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น โปรเจกต์เอดิเตอร์
ราคาของ ElevenLabs
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- ผู้สร้าง: $22/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ElevenLabs
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ElevenLabs นำเสนอเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง พร้อมด้วยจังหวะและน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณภาพคงที่แม้กับข้อความที่ยาว และ API ที่สามารถผสานเข้ากับแอปพลิเคชันจริงได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งเสียง ความเสถียร และความหน่วงต่ำทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานในการผลิต ไม่ใช่แค่การสาธิตเท่านั้น
ผู้ใช้จริงพูดถึง ElevenLabs อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ผู้ใช้ G2รายงานว่า:
ElevenLabs นำเสนอเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง พร้อมด้วยจังหวะและน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณภาพคงที่แม้กับข้อความที่ยาว และ API ที่สามารถผสานเข้ากับแอปพลิเคชันจริงได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งเสียง ความเสถียร และความหน่วงต่ำทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การสาธิตเท่านั้น
ElevenLabs นำเสนอเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง พร้อมด้วยจังหวะและน้ำเสียงที่ยอดเยี่ยม คุณภาพคงที่แม้กับข้อความที่ยาว และ API ที่สามารถผสานเข้ากับแอปพลิเคชันจริงได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งเสียง ความเสถียร และความหน่วงต่ำทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การสาธิตเท่านั้น
3. WellSaid Labs (เหมาะที่สุดสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการสร้างประสบการณ์เสียงที่สอดคล้องกับแบรนด์)
ทีมองค์กรต้องการมากกว่าแค่เสียงที่มีคุณภาพ คุณต้องการการกำกับดูแล การควบคุมการทำงานร่วมกัน และอวตารเสียงที่เป็นกรรมสิทธิ์
WellSaid Labs มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งานในองค์กร แพลตฟอร์มนี้มีพื้นที่ทำงานสำหรับทีมที่ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการเสียงโดยมีการอนุญาตตามบทบาท ห้องสมุดการออกเสียงช่วยให้มั่นใจว่าคำศัพท์ทางเทคนิค ชื่อแบรนด์ และศัพท์เฉพาะทางอุตสาหกรรมจะถูกออกเสียงอย่างถูกต้องในทุกชิ้นของเนื้อหา
อวตารเสียงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้องค์กรสร้างเสียง AI ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คุณสามารถร่วมงานกับทีมของ WellSaid เพื่อพัฒนาเสียงที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งคู่แข่งหรือลูกค้าอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดรองรับความต้องการขององค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC 2 การผสานรวม SSO และบันทึกการตรวจสอบช่วยให้ทีมไอทีมีระบบควบคุมที่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ WellSaid Labs
- วางหรืออัปโหลดสคริปต์ลงใน WellSaid Studio เลือกเสียงที่ต้องการ และรับการบรรยายแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมผลลัพธ์อย่างเต็มรูปแบบ
- สร้างพจนานุกรมสำหรับการออกเสียงที่กำหนดเองสำหรับชื่อแบรนด์และคำศัพท์ทางเทคนิค
- เชื่อมต่อ WellSaid Labs กับ Adobe Premiere Pro และ Adobe Express เพื่อสร้างและวางเสียงพากย์ลงในกระบวนการตัดต่อของคุณโดยตรง
ข้อดีและข้อเสียของ WellSaid Labs
ข้อดี:
- คลังเสียง AI กว่า 120 ภาษา ครอบคลุมหลากหลายสำเนียงและสไตล์
- เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA, GDPR, ADA และ WCAG
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ในกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกันและแสดงความคิดเห็นในโครงการที่แชร์ร่วมกัน
ข้อเสีย:
- ไม่มีแผนฟรีถาวร
- การสร้างเสียงตามคำสั่งต้องใช้เวลาในการตั้งค่านานขึ้น
- API สำหรับนักพัฒนาถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานในระดับองค์กร
ราคาของ WellSaid Labs
- ฟรี
- ครีเอทีฟ: 55 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $160/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ WellSaid Labs
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:
ฉันชอบที่ WellSaid Studio ใช้งานง่ายมาก มันช่วยประหยัดเวลาในการทำเสียงพากย์ได้มาก ฉันแค่ใส่สคริปต์ลงในเครื่องมือแล้วก็ได้เสียงที่สมจริง คุณภาพสูงและประหยัดเวลา ประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันตลอดเวลา ฉันยังชอบที่สามารถเลือกเสียงที่หลากหลายได้อีกด้วย ในฐานะบริษัทระดับโลก นี่เป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบอย่างมากสำหรับพนักงานของเราที่จะได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับพวกเขา
ผู้ใช้จริงพูดถึง WellSaid Labs อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:
ผู้ใช้ G2กล่าวถึง:
ฉันชอบที่ WellSaid Studio ใช้งานง่ายมาก มันช่วยประหยัดเวลาในการทำเสียงพากย์ได้มาก ฉันแค่ใส่สคริปต์ของฉันเข้าไปในเครื่องมือ แล้วก็ได้เสียงที่สมจริง คุณภาพสูง ประหยัดเวลา ประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันตลอดเวลา ฉันยังชอบมากที่สามารถเลือกเสียงที่หลากหลายได้ ในฐานะบริษัทระดับโลก นี่เป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบอย่างมากสำหรับพนักงานของเราที่จะได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับพวกเขา
ฉันชอบที่ WellSaid Studio ใช้งานง่ายมาก มันช่วยประหยัดเวลาในการทำเสียงพากย์ได้มาก ฉันแค่เอาสคริปต์ของฉันใส่เข้าไปในเครื่องมือ แล้วก็ได้เสียงที่สมจริง คุณภาพสูง ประหยัดเวลา ประสบการณ์นี้ยอดเยี่ยมมาก ฉันใช้มันตลอดเวลา ฉันยังชอบมากที่สามารถเลือกเสียงที่หลากหลายได้ ในฐานะบริษัทระดับโลก นี่เป็นสิ่งสำคัญและมีผลกระทบอย่างมากสำหรับพนักงานของเราที่จะได้ยินเสียงที่ฟังดูคล้ายกับพวกเขา
4. Speechify (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียงที่เน้นการเข้าถึงและความสามารถในการทำงานส่วนบุคคล)
ต้องการเปลี่ยนข้อความใด ๆ ให้เป็นเสียงและฟังได้หรือไม่? ถ้าเช่นนั้นคุณจะพบว่า Speechify มีประโยชน์มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอ่านเอกสาร, Google Docs, PDF, บทความ, อีเมล, เว็บไซต์, หนังสือ หรือเนื้อหาข้อความใด ๆ ที่คุณเลือก
Speechify เริ่มต้นเป็นเครื่องมือสำหรับการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น ส่วนขยายของเบราว์เซอร์จะอ่านหน้าเว็บออกเสียง ในขณะที่แอปพลิเคชันบนมือถือจะสแกนเอกสารทางกายภาพโดยใช้ OCR และแปลงเป็นเสียง เครื่องมือนี้ขจัดอุปสรรคสำหรับบุคคลที่มีความยากลำบากในการอ่านหรือผู้ที่ชอบการเรียนรู้ด้วยเสียง โดยใช้ซอฟต์แวร์แปลงเสียงเป็นข้อความ
ห้องสมุดเสียงประกอบด้วยเสียงประสาทคุณภาพสูง และตัวควบคุมความเร็วช่วยให้คุณฟังในอัตราที่เร็วขึ้นได้ การซิงค์ข้ามอุปกรณ์ช่วยให้คุณเริ่มฟังบทความบนแล็ปท็อปและฟังต่อบนโทรศัพท์ได้ ในขณะที่ Speechify Studio มีบริการสร้างเสียงพากย์ จุดแข็งหลักของแพลตฟอร์มยังคงอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Speechify
- เข้าถึงเสียง AI ที่สมจริงกว่า 1,000 เสียงในกว่า 60 ภาษาและสำเนียง
- สร้างสรุปและแบบทดสอบโดยใช้ AI จากเนื้อหา
- ดูแต่ละคำถูกเน้นบนหน้าจอพร้อมกับการบรรยาย: ไลบรารีและประวัติการฟังของคุณติดตามคุณข้ามอุปกรณ์เดสก์ท็อปและมือถือ
ข้อดีและข้อเสียของ Speechify
ข้อดี:
- การออกแบบที่คำนึงถึงการเข้าถึงเป็นอันดับแรกช่วยให้การอ่านง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะดิสเล็กเซียหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็น
- ตัวเลือกการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย ตั้งแต่หน้าเว็บและไฟล์ PDF ไปจนถึงหนังสือจริง
- การฟังอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณบริโภคเนื้อหาได้เร็วขึ้น
ข้อเสีย:
- คุณภาพเสียงสำหรับการใช้งานในการผลิตไม่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์ม TTS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- คุณสมบัติของสตูดิโอสำหรับการสร้างเนื้อหานั้นพัฒนาน้อยกว่าเครื่องมือการอ่านหลัก
- จำเป็นต้องอัปเกรดแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงคลังเสียงทั้งหมด
ราคาของ Speechify
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Speechify
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ G2แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
Speechify ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันสามารถฟังอีเมลหรือหน้าเว็บใด ๆ แทนการอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนหลงประเด็นได้
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Speechify อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
ผู้ใช้ G2แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา:
Speechify ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันสามารถฟังอีเมลหรือหน้าเว็บใด ๆ แทนการอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนหลงทางได้
Speechify ช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มาก ฉันสามารถฟังอีเมลหรือหน้าเว็บใด ๆ แทนการอ่านซ้ำไปซ้ำมาจนหลงทางได้
5. LOVO AI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างวิดีโอที่ต้องการเสียงและการตัดต่อในแพลตฟอร์มเดียว)
การใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการพากย์เสียง, การทำซับไตเติล, และการตัดต่อวิดีโอเป็นการเสียเวลา. นั่นคือตอนที่ LOVO AI, แพลตฟอร์มการสร้างเนื้อหาแบบครบวงจร, มาช่วยเหลือคุณ. มันรวมการสร้างเสียงเข้ากับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอชื่อว่า Genny เพื่อแก้ปัญหาความรำคาญที่พบบ่อยสำหรับผู้สร้างวิดีโอ.
คลังเสียงประกอบด้วยเสียง AI มากกว่า 500 เสียง แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือ Genny ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มเสียงพากย์ลงในไทม์ไลน์วิดีโอได้โดยตรงและสร้างคำบรรยายอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมืออื่น
การควบคุมอารมณ์และการเน้นเสียงช่วยให้คุณกำหนดวิธีที่ AI ส่งมอบบทพูดได้ ทำเครื่องหมายคำที่ต้องการเน้น ปรับจังหวะ หรือเลือกโทนอารมณ์ เช่น "ตื่นเต้น" หรือ "จริงจัง" สำหรับผู้สร้างที่ต้องการมากกว่าการบรรยายแบบเรียบๆ การควบคุมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแสดงออก
คุณสมบัติเด่นของ LOVO AI
- สร้างคำบรรยายอัตโนมัติจากเสียงพากย์ของคุณและปรับแต่งสไตล์ให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
- เข้าถึงฟีเจอร์โคลนเสียงในแผนการชำระเงินทุกประเภท
- เขียนสคริปต์ได้เร็วขึ้นด้วยนักเขียน AI ของ Genny
ข้อดีและข้อเสียของ LOVO AI
ข้อดี:
- โครงการถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยบนคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้โดยทีมทุกเมื่อ
- เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI เปลี่ยนแนวคิดจากข้อความให้กลายเป็นภาพที่มีชีวิตชีวา
- นักพัฒนาสามารถผสานเสียง AI ขั้นสูงของ LOVO เข้ากับแอปพลิเคชันหรือบริการของตนเองได้ด้วยการเข้าถึง API
ข้อเสีย:
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับโปรแกรมตัดต่อเฉพาะทาง
- คุณภาพเสียงมีความแตกต่างกันในคลังขนาดใหญ่
การกำหนดราคาของ LOVO AI
- พื้นฐาน: $29/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $48/ผู้ใช้/เดือน
- โปรพลัส: $149/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว LOVO AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LOVO AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนบนG2:
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ของตนบนG2:
ฉันต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงสำหรับพอดแคสต์ของฉันเนื่องจากไม่มีความเป็นส่วนตัวในบ้าน! LOVO ทำได้ตรงตามที่ฉันต้องการเลย มันพาฉันไปรู้จักกับ Genny ซึ่งตอนนี้กลายเป็นตัวช่วยหลักของฉันไปแล้ว! ฉันยังได้สร้างเสียงที่สร้างโดย AI ซึ่งใกล้เคียงกับเสียงจริงของฉันมากอีกด้วย ประทับใจมาก
ฉันต้องการความช่วยเหลือในการแปลงข้อความเป็นเสียงสำหรับพอดแคสต์ของฉันเนื่องจากไม่มีความเป็นส่วนตัวในบ้าน! LOVO ทำได้ตรงตามที่ต้องการเลย มันพาฉันไปรู้จักกับ Genny ซึ่งตอนนี้กลายเป็นตัวเลือกหลักของฉันไปแล้ว! ฉันยังสร้างเสียงที่สร้างโดย AI เองที่ใกล้เคียงกับเสียงจริงของฉันมากอีกด้วย ประทับใจมาก
6. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ฝึกอบรมองค์กรและทีมการตลาดที่ต้องการวิดีโอพรีเซนเทชั่นโดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ)
หากคุณชื่นชอบแนวคิดของการใช้เสียงพากย์ด้วย AI แต่ต้องการยกระดับไปอีกขั้นด้วยการเพิ่มผู้บรรยายภาพลงในเนื้อหาของคุณ ลองใช้ Synthesia
มันเปลี่ยนบทสคริปต์ที่คุณเขียนให้กลายเป็นวิดีโอที่ดูเรียบหรู นำเสนอโดยอวตารดิจิทัลที่เสมือนจริง คุณยังสามารถโคลนเสียงของคุณเองเพื่อทำให้การนำเสนอมีความสอดคล้องกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น
Synthesia ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้โดยไม่ต้องจ้างทีมงานถ่ายทำ ไม่ต้องเช่าอุปกรณ์ หรือแม้แต่ปรากฏตัวหน้ากล้องเอง
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เลือกจากกว่า 240 อวาตาร์สต็อกหรือสร้างอวาตาร์ส่วนตัวของคุณเองที่สามารถพูดได้คล่องในมากกว่า 160 ภาษา
- ฝังปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการและแบบสอบถามที่สามารถคลิกได้โดยตรงในตัวเล่นวิดีโอเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- แปลสคริปต์โดยอัตโนมัติ สร้างคำบรรยายที่ตรงกัน และใช้การพากย์เสียงหรือโคลนเสียงด้วย AI ในกว่า 80 ภาษาได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- จัดการการผลิตด้วยชุดแบรนด์ที่ใช้งานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม
ข้อดีและข้อเสียของ Synthesia
ข้อดี:
- ขจัดค่าใช้จ่ายสูงและปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนจากการถ่ายทำวิดีโอและการบันทึกเสียงพากย์แบบดั้งเดิม
- เพิ่มการเข้าถึงทั่วโลกด้วยการแปลที่รวดเร็ว
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอหรือเสียงมาก่อน
ข้อเสีย:
- การสร้างอวตารสตูดิโอระดับไฮเอนด์ต้องใช้กระบวนการสร้างที่ยาวนาน
ราคา Synthesia
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ผู้สร้าง: $89/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้รายงานบนG2:
เสียงพากย์และความสะดวกที่เราสามารถเพิ่มชั้นของรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย การใช้เพียงข้อความและวิดีโอพื้นฐานไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนทุกประเภทได้ การมีวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเพิ่มเสียงพากย์ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราดีขึ้นมากและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้มากขึ้น
ผู้ใช้จริงพูดถึง Synthesia อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้รายงานบนG2:
ผู้ใช้รายงานบนG2:
เสียงพากย์และความสะดวกที่เราสามารถเพิ่มชั้นของรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย การใช้เพียงข้อความและวิดีโอพื้นฐานไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนทุกประเภทได้ การมีวิธีเพิ่มเสียงพากย์อย่างรวดเร็วและง่ายดายทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราดีขึ้นมาก และที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น
เสียงพากย์และความสะดวกที่เราสามารถเพิ่มชั้นของรูปแบบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างง่ายดาย การใช้เพียงข้อความและวิดีโอพื้นฐานไม่สามารถตอบโจทย์ผู้เรียนทุกประเภทได้ การมีวิธีเพิ่มเสียงพากย์อย่างรวดเร็วและง่ายดายทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายของเราดีขึ้นมาก และที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนได้หลากหลายมากขึ้น
7. Google Cloud Text-to-Speech (เหมาะที่สุดสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างเสียงพูดในแอปพลิเคชันขนาดใหญ่)
เมื่อแอปของคุณต้องสร้างเสียงพูดสำหรับคำขอหลายพันครั้งต่อวัน คุณไม่สามารถเสี่ยงกับการหยุดทำงานหรือปัญหาความล่าช้าได้ ด้วยเหตุนี้ Google Cloud TTS จึงมอบความน่าเชื่อถือระดับองค์กรพร้อมความง่ายในการใช้งานแบบจ่ายตามการใช้งานจริง โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ใน Google Assistant
สำหรับนักพัฒนาที่อยู่ในระบบนิเวศของ Google Cloud อยู่แล้ว การผสานรวมนั้นง่ายดาย การรองรับ SSML ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการออกเสียง การหยุดชั่วคราว และอัตราความเร็วในการพูดได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสบการณ์ที่มีแบรนด์หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าถึง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Text-to-Speech
- สร้างเสียงพูดที่ฟังเป็นธรรมชาติด้วยเสียงสตูดิโอ, เสียงพหุภาษา และโมเดล Gemini 2.5 Flash TTS ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ (คิดค่าบริการตามจำนวนโทเค็น)
- เข้าถึง เสียงมากกว่า 380 เสียงในกว่า 75 ภาษาและรูปแบบต่างๆ สำหรับการสร้างแอปพลิเคชันหลายภาษา
- การแสดงออกอย่างมีพลังสำหรับการอ่านที่สื่ออารมณ์: บทกวี, ข่าว, การเล่าเรื่อง, และการกระซิบ
ข้อดีและข้อเสียของ Google Cloud Text-to-Speech
ข้อดี:
- ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่รองรับปริมาณคำขอจำนวนมาก
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Cloud Platform
- ราคาแบบจ่ายตามการใช้งานที่คาดการณ์ได้ โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานที่นั่ง
ข้อเสีย:
- บริการนี้พึ่งพาการใช้งานบนระบบคลาวด์ทั้งหมด
- ต้องการทรัพยากรนักพัฒนาเพื่อดำเนินการ
- การควบคุมความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการผลิตเนื้อหา
ราคาของ Google Cloud Text-to-Speech
โมเดลที่ใช้ Gemini (กำหนดราคาเป็นโทเค็น ไม่มีแผนฟรี)
- Gemini 2. 5 Flash TTS: $0. 50/1M ตัวอักษรโทเคน + $10. 00/1M เสียงโทเคน
- Gemini 2.5 Pro TTS: $1.00/1 ล้านโทเคนข้อความ + $20.00/1 ล้านโทเคนเสียง
รุ่นมาตรฐาน (การกำหนดราคาตามจำนวนตัวอักษร, มีระดับการใช้งานฟรี)
- เสียงมาตรฐาน: ฟรีสูงสุด 4 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $4/1 ล้านตัวอักษร
- เสียง WaveNet: ฟรีสูงสุด 4 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $4 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
- Neural2 Voices: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $16 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
- Polyglot (ตัวอย่าง): ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $16/1 ล้านตัวอักษร
- Chirp 3: เสียง HD: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $30/1 ล้านตัวอักษร
- Chirp 3: HD (ระดับสูงกว่า): ไม่มีระดับฟรี, $60/1 ล้านตัวอักษร
- เสียงจากสตูดิโอ: ฟรีสูงสุด 1 ล้านตัวอักษร/เดือน จากนั้น $160 ต่อ 1 ล้านตัวอักษร
Google Cloud Text-to-Speech คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
การสังเคราะห์เสียงให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอินเดีย การตั้งค่าการใช้งานนั้นง่ายมาก เนื่องจากการผสานรวม API ต้องการการกำหนดค่าเพียงเล็กน้อย คุณภาพของผลลัพธ์ยังคงเชื่อถือได้แม้เมื่อระบบทำงานภายใต้ภาระหนัก ความหน่วงต่ำมากจนสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยไม่ต้องมีการบัฟเฟอร์เพิ่มเติม
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Text-to-Speech อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2กล่าวไว้:
การสังเคราะห์เสียงให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะภาษาอินเดีย การตั้งค่าการใช้งานนั้นง่าย เนื่องจากการผสานรวม API ต้องการการกำหนดค่าเพียงเล็กน้อย คุณภาพของผลลัพธ์ยังคงเชื่อถือได้แม้เมื่อระบบมีภาระงานหนัก ความหน่วงต่ำมากจนสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยไม่ต้องมีการบัฟเฟอร์เพิ่มเติม
การสังเคราะห์เสียงให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติในหลากหลายภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอินเดีย การตั้งค่าการใช้งานนั้นง่ายมาก เนื่องจากการผสานรวม API ต้องใช้การกำหนดค่าเพียงเล็กน้อย คุณภาพของผลลัพธ์ยังคงเชื่อถือได้แม้เมื่อระบบมีภาระงานหนัก ความหน่วงต่ำมากจนสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยไม่ต้องมีการบัฟเฟอร์เพิ่มเติม
8. Microsoft Azure Text to Speech (เหมาะที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรที่ต้องการครอบคลุมภาษาทั่วโลกและเสียงที่กำหนดเอง)
องค์กรระดับโลกมักเผชิญกับการกระจายตัวของซัพพลายเออร์เมื่อให้บริการในตลาดต่างประเทศ Azure Text to Speech แก้ไขปัญหานี้ด้วยการนำเสนอเสียงที่สามารถใช้งานได้หลากหลายภาษาและผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของ Microsoft ที่มีอยู่เดิม
Microsoft Azure TTS มีเสียงเนิร์ฟมากกว่า 400 เสียงในกว่า 140 ภาษา ความครอบคลุมนี้ช่วยลดความจำเป็นในการรวมผู้ให้บริการ TTS หลายรายเข้าด้วยกัน เสียงเนิร์ฟแบบกำหนดเองช่วยให้คุณสร้างเสียง AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณเองได้โดยการบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมและปรับใช้โมเดลเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้น
Speech Studio ให้บริการอินเตอร์เฟซแบบภาพสำหรับการปรับแต่งการออกเสียงและทดสอบเสียงโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ความยืดหยุ่นนี้มีคุณค่าสำหรับองค์กรที่มีความสามารถทางเทคนิคที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Azure Text to Speech
- ฝึกเสียง AI จากไฟล์เสียงที่คุณบันทึกเอง เพื่อสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
- ปรับการออกเสียงและดูตัวอย่าง SSML โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับแต่งไฟล์เสียงเพื่อคุณภาพระดับมืออาชีพ
ข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Azure Text to Speech
ข้อดี:
- เครือข่ายประสาทเทียมเชิงลึกทำให้เสียงสังเคราะห์แทบจะแยกไม่ออกจากเสียงที่บันทึกโดยมนุษย์ ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการฟังระหว่างการโต้ตอบกับ AI
- Azure ขณะนี้มีบริการสังเคราะห์อวาตาร์พูดได้ โดยผสาน Custom Neural Voice เข้ากับอวาตาร์วิดีโอ เพื่อใช้ในบริการลูกค้าและการเรียนรู้ออนไลน์
- รองรับไฟล์ที่ยาวกว่า 10 นาทีแบบอะซิงโครนัสผ่าน API การสังเคราะห์แบบกลุ่ม
ข้อเสีย:
- เสียงประสาทเทียมแบบกำหนดเองต้องการข้อมูลการฝึกอบรมจำนวนมากและเวลาในการตั้งค่า
- ความซับซ้อนอาจทำให้ทีมที่ต้องการเพียง TTS พื้นฐานรู้สึกท่วมท้น
- โครงสร้างราคาต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบสำหรับการใช้งานปริมาณมาก
ราคาบริการแปลงข้อความเป็นเสียงของ Microsoft Azure
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Microsoft Azure Text to Speech
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
มันทำให้การเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติได้ง่ายมาก SDK และ REST API นั้นตรงไปตรงมา เพียงแค่ดึงคีย์ของคุณ ใส่ปลายทาง แล้วคุณก็สามารถพูดได้ในไม่กี่นาที ฉันชอบที่มันรองรับหลายภาษาและเสียงประสาทเทียมฟังดูเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่เหมือนหุ่นยนต์ SSML เป็นโบนัสที่ดีเมื่อคุณต้องการปรับความเร็วหรือเพิ่มการหยุด และตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองก็ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเสียงที่มีแบรนด์ของคุณเอง
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Azure Text to Speech อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งแบ่งปันประสบการณ์ของตนบน G2:
มันทำให้การเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติได้ง่ายมาก SDK และ REST API นั้นตรงไปตรงมา เพียงแค่ดึงคีย์ของคุณ ใส่ปลายทาง แล้วคุณก็สามารถพูดได้ในไม่กี่นาที ฉันชอบที่มันรองรับหลายภาษาและเสียงที่สร้างจากระบบประสาทฟังดูเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่เหมือนหุ่นยนต์ SSML เป็นโบนัสที่ดีเมื่อคุณต้องการปรับความเร็วหรือเพิ่มการหยุด และตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองก็ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเสียงที่มีแบรนด์ของคุณเอง
มันทำให้การเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาเป็นเสียงที่ฟังดูเป็นธรรมชาติได้ง่ายมาก SDK และ REST API นั้นตรงไปตรงมา เพียงแค่ดึงคีย์ของคุณ ใส่ปลายทาง แล้วคุณก็สามารถพูดได้ในไม่กี่นาที ฉันชอบที่มันรองรับหลายภาษาและเสียงเนิร์ฟนั้นฟังดูเป็นมนุษย์จริงๆ ไม่เหมือนหุ่นยนต์ SSML เป็นโบนัสที่ดีเมื่อคุณต้องการปรับความเร็วหรือเพิ่มการหยุด และตัวเลือกเสียงที่กำหนดเองก็ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเสียงที่มีแบรนด์ของคุณเอง
9. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ทำพอดแคสต์และบรรณาธิการวิดีโอที่ต้องการการแก้ไขเสียงแบบข้อความ)
การแก้ไขเสียงพากย์โดยการฟังและเลื่อนดูคลื่นเสียงเป็นกระบวนการที่ช้าและน่าเบื่อ เพื่อแก้ปัญหานี้ Descript ช่วยให้คุณแก้ไขเสียงและวิดีโอได้ด้วยการแก้ไขข้อความ
อัปโหลดไฟล์เสียงหรือวิดีโอ รับบทถอดความอัตโนมัติ จากนั้นแก้ไขบทถอดความเพื่อแก้ไขสื่อได้ ลบคำจากบทถอดความ และคำนั้นจะหายไปจากการบันทึกกระบวนการนี้ช่วยเร่งความเร็วในการผลิตหลังการถ่ายทำสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์และผู้สร้างวิดีโอได้อย่างมาก
ฟีเจอร์การโคลนเสียงของ Descript ที่ชื่อว่า Overdub สมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ คุณสามารถฝึกโมเดลด้วยเสียงของคุณเอง จากนั้นพิมพ์คำใหม่เพื่อให้ระบบพูดออกมาด้วยเสียงของคุณ
แพลตฟอร์มนี้ยังรวมถึงการบันทึกหน้าจอและการถอดเสียง โดยจัดการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดตั้งแต่การบันทึกจนถึงการส่งออก
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- เลือกจากโมเดล Claude, Gemini และ GPT ตามความซับซ้อนของงาน
- ระบุและลบ "เอ่อ" "อืม" และคำเติมอื่นๆ ออกด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- แปลและพากย์เสียงวิดีโอเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 39 ภาษา พร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ
ข้อดีและข้อเสียของ Descript
ข้อดี:
- กำจัดเสียงรบกวนพื้นหลังและปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนราคาแพงหรือห้องเก็บเสียง
- การบันทึกเสียงทับช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกเสียงใหม่ได้อย่างมาก
- แก้ไขคำที่ออกเสียงผิดหรือเสียงที่ไม่ถูกต้องเพียงแค่พิมพ์
ข้อเสีย:
- คุณภาพเสียงของการบันทึกเสียงทับไม่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์ม TTS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ความถูกต้องของการถอดเสียงขึ้นอยู่กับคุณภาพของเสียง
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงที่จำกัด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- นักสะสม: $24/ผู้ใช้/เดือน
- ผู้สร้าง: $35/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $65/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันคุ้นเคยกับการตัดต่อบน iMovie และโปรแกรมอย่าง Final Cut มาแล้ว ฉันเคยลองใช้ CapCut เบื้องต้นด้วยซ้ำ แต่โปรแกรมนี้ทำให้การตัดต่อง่ายเหมือนการแก้ไขเอกสารเลย! และมันยังเร็วมากด้วย ฉันชอบที่สามารถเปลี่ยนคลิปให้เป็น "Cold Opens" ได้โดยการคัดลอกและวางข้อความจากส่วนหนึ่งไปยังด้านบนของสคริปต์ และมันทำงานได้ดีทีเดียว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันคุ้นเคยกับการตัดต่อบน iMovie และโปรแกรมอย่าง Final Cut ฉันเคยลองใช้ CapCut เบื้องต้นมาแล้วด้วยซ้ำ แต่โปรแกรมนี้ทำให้การตัดต่อง่ายเหมือนการแก้ไขเอกสารเลย! และมันยังเร็วมากอีกด้วย ฉันชอบที่สามารถเปลี่ยนคลิปให้เป็น "Cold Opens" ได้โดยการคัดลอกและวางข้อความจากส่วนหนึ่งไปยังด้านบนของสคริปต์ และมันใช้งานได้ดีทีเดียว
ฉันคุ้นเคยกับการตัดต่อบน iMovie และโปรแกรมอย่าง Final Cut ฉันเคยลองใช้ CapCut เบื้องต้นมาแล้วด้วยซ้ำ แต่โปรแกรมนี้ทำให้การตัดต่อง่ายเหมือนการแก้ไขเอกสารเลย! และมันยังเร็วมากอีกด้วย ฉันชอบที่สามารถเปลี่ยนคลิปให้เป็น "Cold Opens" ได้โดยการคัดลอกและวางข้อความจากส่วนหนึ่งไปยังด้านบนของสคริปต์ และมันใช้งานได้ดีทีเดียว
10. CAMB AI (เหมาะที่สุดสำหรับการพากย์เสียงหลายภาษาอย่างรวดเร็วพร้อมการซิงค์ริมฝีปากอัตโนมัติ)
การพากย์เสียงวิดีโอเป็นหลายภาษาตามแบบดั้งเดิมนั้นต้องใช้ผู้ให้เสียงพากย์, การแปล, และการจัดเวลาอย่างรอบคอบ. เป็นกระบวนการที่ช้าและมีค่าใช้จ่ายสูง.
CAMB AI ทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติด้วยเสียงที่สร้างโดย AI ซึ่งซิงค์กับการเคลื่อนไหวของริมฝีปากของผู้พูดต้นฉบับ การประมวลผลแบบกลุ่มสามารถจัดการคลังเนื้อหาขนาดใหญ่ได้ ทำให้บริษัทสื่อและผู้ให้บริการอีเลิร์นนิงสามารถพากย์เสียงทั้งแคตตาล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ CAMB AI
- ใช้ AI ปรับทั้งเสียงและภาพเพื่อให้เนื้อหาที่พากย์เสียงดูเป็นธรรมชาติ
- รักษาลักษณะเสียงของผู้พูดต้นฉบับไว้เมื่อทำการพากย์เสียงเป็นภาษาใหม่
- ทำการพากย์เสียงหลายวิดีโอพร้อมกันเพื่อขยายความพยายามในการแปลภาษา
ข้อดีและข้อเสียของ CAMB AI
ข้อดี:
- การพากย์เสียงที่รวดเร็วขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม
- เทคโนโลยีการซิงค์เสียงตามริมฝีปากสร้างเนื้อหาที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นในท้องถิ่น
- การรองรับภาษาอย่างครอบคลุมรองรับความต้องการในการกระจายทั่วโลกเกือบทุกประเภท
ข้อเสีย:
- คุณภาพของเสียงพากย์อาจแตกต่างกันไปตามภาษา
- ไม่เหมาะสำหรับเนื้อหาที่ต้องการการแสดงเสียงที่มีความละเอียดอ่อน
- การออกแบบที่เน้น API เป็นหลักและตัวเลือกการกำหนดค่าขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านนักพัฒนาเกิดความสับสนได้
ราคาของ CAMB AI
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $5/เดือน
- ข้อดี: $20/เดือน
- พรีเมียร์: $75/เดือน
- ขั้นสูง: $250/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: 900 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว CAMB AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ปรับปรุงกระบวนการเบื้องหลังการผลิตเสียงบรรยายของคุณด้วย ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Murf AI ขึ้นอยู่กับว่า Murf มีข้อจำกัดตรงไหนสำหรับคุณ หากคุณต้องการการโคลนเสียงที่สมจริงมากขึ้น ElevenLabs หรือ WellSaid Labs อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า หากคุณกำลังสร้างเสียงสำหรับแอปหรือผลิตภัณฑ์ Google Cloud Text-to-Speech และ Azure จะเหมาะสมกว่าในแง่ของขนาดและการเข้าถึง API
สำหรับหลายทีม อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเริ่มต้นก่อนที่เสียงจะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำ บทสคริปต์ ข้อเสนอแนะ และทรัพยากรต่าง ๆ มักกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลากหลาย ทำให้กระบวนการผลิตยากต่อการจัดการมากกว่าการสร้างเสียงเสียอีก
นั่นคือจุดเด่นของ ClickUp มันมอบพื้นที่เดียวให้กับทีมของคุณสำหรับเขียนสคริปต์ ประสานงานการตรวจสอบ มอบหมายงาน และทำให้เนื้อหาเคลื่อนจากร่างไปสู่ผลงานสุดท้าย
ต้องการวิธีการจัดการโครงการเสียงที่เป็นระเบียบมากขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรี
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Murf AI มีบริการฟรีพร้อมจำนวนนาทีเสียงที่จำกัดและการส่งออกที่มีลายน้ำ การใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่มีลายน้ำต้องสมัครสมาชิกแบบเสียค่าใช้จ่าย
ElevenLabs เน้นการโคลนเสียงและเสียงประสาทที่สมจริงเป็นพิเศษ ในขณะที่ Murf AI มุ่งเน้นที่คลังเสียงที่กว้างขวางกว่าพร้อมเครื่องมือแก้ไขที่ง่ายกว่า ฟีเจอร์ Projects ของ ElevenLabs จัดการเนื้อหาแบบยาวได้ดีกว่า แต่ส่วนติดต่อของ Murf อาจรู้สึกเข้าถึงง่ายกว่าสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้การสร้างเสียงด้วย AI
ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงตามกรณีการใช้งานของคุณ, ความครอบคลุมของภาษาสำหรับผู้ชมของคุณ, ตัวเลือกการผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว, และคุณสมบัติการร่วมมือหากมีสมาชิกทีมหลายคนจะสร้างเนื้อหา
ส่วนใหญ่ของโปรแกรมสร้างเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์รองรับหลายภาษาสำหรับการแปลงข้อความเป็นเสียง แต่การพากย์เสียงอย่างแท้จริง (true dubbing) ที่มีการปรับเวลาและให้เสียงสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของปาก (lip-sync) ต้องการแพลตฟอร์มเฉพาะทางเช่น ElevenLabs หรือ CAMB AI