วิธีใช้ Claude สำหรับการวางแผนบทเรียนในปี 2026

การวางแผนการสอนมักไม่สิ้นสุดเมื่อวันเรียนสิ้นสุดลง
มันล้นออกมาเป็นช่วงเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ และช่วงเวลาเงียบ ๆ ที่คุณควรจะได้พักผ่อน นอกเหนือจากการวางแผนกิจกรรมแล้ว ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับระดับการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ค้นหาสื่อการสอน และมั่นใจว่าบทเรียนนั้นได้ผลจริงกับนักเรียนของคุณโดยเฉพาะ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่ครูใช้เวลาเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในการวางแผนการสอน ตามข้อมูลจากสมาคมการศึกษาแห่งชาติ นั่นเกือบจะเป็นวันทำงานเพิ่มเติมทั้งวันที่ใช้ไปกับการเตรียมการสอน ไม่ใช่การสอนจริง
เครื่องมืออย่างClaudeสัญญาว่าจะช่วยบรรเทาความเครียด หากใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้อย่างเหมาะสม คุณสามารถลดเวลาในการวางแผนได้อย่างมาก และสร้างร่างบทเรียนที่มั่นคงได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้ Claude อย่างถูกต้อง สำหรับการวางแผนบทเรียน ตั้งแต่การเตรียมบริบทที่เหมาะสม การเขียนคำถามที่สะท้อนถึงห้องเรียนของคุณอย่างแท้จริง ไปจนถึงการปรับปรุงแผนที่สร้างโดย AI ให้กลายเป็นบทเรียนที่คุณสามารถสอนได้อย่างมั่นใจ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยน Claude ให้กลายเป็นคู่หูในการวางแผนที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่แท็บที่คุณเปิดและปิดไปเฉยๆ
สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนใช้ Claude สำหรับการวางแผนบทเรียน
ก่อนอื่นเลย คุณภาพของสิ่งที่คุณได้รับจาก Claude นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่คุณใส่เข้าไปโดยตรง
การใช้เวลาเพียง 10 นาทีในการรวบรวมความคิดและวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้าสามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเขียนใหม่และแก้ไขที่น่าหงุดหงิดได้ มาดูกันว่าเราจะทำได้อย่างไร:
✅ กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของคุณ
ก่อนที่คุณจะสำรวจเทคนิคการให้คำสั่ง AI ต่าง ๆ คุณจำเป็นต้องรู้ว่าคุณต้องการให้นักเรียนของคุณเรียนรู้อะไร การมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจนเป็นรากฐานของบทเรียนที่ดี และมันช่วยให้ Claude มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน หากไม่มีวัตถุประสงค์เหล่านี้ คุณก็แค่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
คิดถึงสิ่งที่คุณต้องการให้นักเรียนรู้ เข้าใจ หรือสามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดคาบเรียน ให้ชัดเจน แทนที่จะตั้งเป้าหมายกว้าง ๆ เช่น "นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสงครามกลางเมือง" ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้: "นักเรียนจะสามารถระบุสาเหตุหลักสามประการของสงครามกลางเมืองและอธิบายได้ว่าสาเหตุเหล่านั้นมีส่วนทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างไร"
การปรับวัตถุประสงค์ของคุณให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและพิจารณาถึงรูปแบบการเรียนรู้ VARKที่หลากหลาย จะช่วยให้ Claude มีบริบทที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การระบุมาตรฐานเหล่านี้ในคำถามของคุณจะช่วยให้ AI สร้างเนื้อหาที่มีระดับความเข้มงวดและความเกี่ยวข้องที่เหมาะสมกับระดับชั้นของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนการสอนและการประเมินผลที่มีประสิทธิผล
✅ รวบรวมบริบทและข้อจำกัดของหลักสูตรของคุณ
ทุกห้องเรียนมีความแตกต่างกัน สิ่งที่ใช้ได้ผลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 15 คน อาจใช้ไม่ได้ผลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คน นี่คือบริบทที่โคล้ดไม่สามารถคาดเดาได้ และเป็นเหตุผลที่แผนการสอนทั่วไปมักล้มเหลว
ก่อนที่คุณจะเริ่มให้คำแนะนำ ให้ทำรายการสั้น ๆ เกี่ยวกับความเป็นจริงในห้องเรียนของคุณ:
- ข้อมูลพื้นฐาน: ระดับชั้น, วิชา, และระยะเวลาของคาบเรียน
- นักเรียนของคุณ: ระดับการอ่านทั่วไป จำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษ และสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะทาง IEP ที่คุณต้องการจัดการ
- ทรัพยากรของคุณ: เทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ (หรือไม่มี) อุปกรณ์ศิลปะ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หรือวัสดุทางกายภาพอื่น ๆ ที่อาจจำกัดกิจกรรมของคุณ
การระบุข้อจำกัดเหล่านี้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกจะช่วยให้ Claude ไม่แนะนำกิจกรรมกลุ่มที่ยอดเยี่ยมแต่ต้องใช้ iPad แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ในขณะที่คุณมีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนเพียงเครื่องเดียว ขั้นตอนง่าย ๆ นี้ช่วยให้แผนการสอนที่คุณได้รับสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการสอนจริงของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพแผนผังกระบวนการด้วย AI
✅ เลือกโครงสร้างบทเรียนที่คุณต้องการ
ครูทุกคนมีรูปแบบการสอนที่ตนเองชื่นชอบ
ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนของโมเดล 5E (มีส่วนร่วม สำรวจ อธิบาย ขยายความ ประเมินผล) วิธีการสอนแบบตรงของมาเดลีน ฮันเตอร์ หรือกรอบการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป การบอกโครงสร้างที่คุณชอบให้กับโคล้ดเป็นสิ่งสำคัญ มันช่วยให้ผลลัพธ์ที่ออกมานั้นรู้สึกคุ้นเคยและเข้ากับสไตล์การสอนของคุณ
หากคุณไม่มีแบบจำลองอย่างเป็นทางการที่คุณติดตาม นั่นก็ไม่เป็นไรเช่นกัน เพียงแค่สรุปขั้นตอนที่ง่ายและมีเหตุผลให้กับ Claude โครงสร้างคลาสสิกที่คุณสามารถใช้ได้คือ:
- การอบอุ่นร่างกาย: กิจกรรมสั้น ๆ เพื่อกระตุ้นความคิดของนักเรียน
- คำแนะนำ: ส่วนที่คุณแนะนำแนวคิดใหม่
- การฝึกปฏิบัติแบบมีผู้นำ: กิจกรรมที่คุณทำร่วมกันทั้งชั้นเรียน
- งานอิสระ: งานที่นักเรียนทำด้วยตนเอง
- สรุป: สรุปสั้น ๆ หรือแบบทดสอบก่อนออกจากห้องเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
การระบุโครงสร้างช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังสร้างแผนการสอนหลายแผนสำหรับหน่วยการเรียนเดียวกัน มันทำให้ผลลัพธ์ของ AI คาดเดาได้มากขึ้นและง่ายต่อการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรที่คุณมีอยู่แล้ว
วิธีเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพสำหรับแผนการสอนใน Claude
หากการเตรียมตัวเป็นรากฐานการเขียนคำแนะนำที่มีประสิทธิภาพก็คือสถาปัตยกรรมของแผนการสอนของคุณ คำแนะนำที่ออกแบบมาอย่างดีคือชุดคำสั่งที่ละเอียดซึ่งชี้นำ Claude ไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์มากขึ้น คำแนะนำที่ดีกว่านำไปสู่แผนการสอนที่สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้มากขึ้น
อย่ากังวลเกี่ยวกับการทำให้สมบูรณ์แบบในครั้งแรก
การเขียนคำสั่ง (Prompt Engineering)เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน. กุญแจสำคัญคือการให้คำสั่งที่ชัดเจนและมีโครงสร้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บางครั้งอาจใช้เทคนิคเช่นการเชื่อมต่อคำสั่ง (Prompt Chaining) ได้. เมื่อคุณพบสูตรคำสั่งที่ทำงานได้ดี ให้บันทึกไว้. คุณสามารถนำกลับมาใช้และปรับให้เหมาะกับบทเรียนในอนาคตได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากขึ้น.
ระบุระดับชั้นเรียน วิชา และข้อจำกัดด้านเวลา
รายละเอียดทั้งสามข้อนี้ไม่สามารถต่อรองได้และควรมีอยู่ในทุกหัวข้อการวางแผนการสอนที่คุณเขียน
ร่วมกัน พวกมันก่อตัวเป็นชิ้นส่วนบริบทที่พื้นฐานและสำคัญที่สุดที่โคล้ดต้องการเพื่อสร้างแผนที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้
- ระดับชั้น: ข้อมูลนี้ใช้กำหนดคำศัพท์ ความซับซ้อนของแนวคิด และประเภทของกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการ
- หัวข้อ: นี่เป็นการกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาและวิธีการสอนที่ดีที่สุด บทเรียนวิทยาศาสตร์ต้องการโครงสร้างที่แตกต่างจากบทเรียนวรรณกรรม
- ข้อจำกัดด้านเวลา: สิ่งนี้กำหนดจังหวะการสอนของบทเรียน แผนการสอนแบบ 90 นาทีจะดูแตกต่างอย่างมากจากแผนการสอนแบบ 45 นาที
นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำรายละเอียดเหล่านี้ไปรวมไว้ในคำแนะนำที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ:
"สร้างแผนการสอน 50 นาที สำหรับชั้นเรียนชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับกระบวนการไมโทซิส"
ประโยคง่าย ๆ นี้ให้บริบทที่จำเป็นซึ่งโคล้ดต้องการเพื่อสร้างแผนที่เกี่ยวข้อง
ระบุรูปแบบการสอนและความต้องการของนักเรียน
ตอนนี้ให้เพิ่มรายละเอียดที่ปรับแผนการสอนให้เหมาะกับห้องเรียนของคุณ เริ่มต้นด้วยการระบุรูปแบบการสอนที่คุณเลือกไว้ระหว่างการเตรียมการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า "ใช้รูปแบบการสอนแบบ 'ครูทำ นักเรียนทำร่วมกัน ทำเอง' สำหรับบทเรียนนี้"
ต่อไป ให้ระบุความต้องการของนักเรียนของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง นี่คือจุดที่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าบทเรียนจะเข้าถึงได้และน่าสนใจสำหรับทุกคนในห้องเรียนของคุณ ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรจาก Claude
- "รวมประโยคเริ่มต้นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษระหว่างการอภิปรายกลุ่ม"
- จัดกิจกรรมเสริมสำหรับนักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองเสร็จก่อนเวลา
- "แนะนำทางเลือกที่เน้นการลงมือปฏิบัติแทนการใช้แบบฝึกหัดสำหรับผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบเคลื่อนไหว"
สำหรับชั้นเรียนภาษาอังกฤษ คุณอาจใช้การกระตุ้นจากตัวแทนเพื่อขอแผ่นงานเกี่ยวกับโทนเสียงและอารมณ์ที่มีตัวอย่างข้อความหลากหลายเพื่อรองรับระดับการอ่านที่แตกต่างกัน Claude สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างเหล่านี้ได้ แต่เฉพาะเมื่อคุณขออย่างชัดเจนเท่านั้น
⚡️คลังแม่แบบ:แม่แบบการวางแผนชั้นเรียน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบชั้นเรียนแต่ละชั้นและกรอกข้อมูลด้วยงานและกิจกรรมที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบ—คิดว่าเป็นเครื่องมือสร้างโครง ร่างตามชั้นเรียนหรือสมุดวางแผนรายวันก็ได้ แม่แบบนี้มีมุมมองรายวันและรายสัปดาห์เพื่อกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้
กำหนดค่าฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อแนบเอกสารการสอน ติดตามความก้าวหน้า หรือเพิ่มบันทึกย่อ ขณะที่คุณสอน คุณสามารถเปิดเทมเพลตไว้บนแล็ปท็อปของคุณและขีดฆ่างานที่ทำแล้วเพื่อจัดระเบียบได้ง่ายขึ้น
เมื่อสิ้นสุดชั้นเรียน คุณอาจต้องการมอบหมายงานเตรียมการ—ในกรณีนั้น ให้ใช้รายการการส่งงานมอบหมายเพื่อส่งแบบฟอร์ม ClickUpสำหรับให้นักเรียนส่งงาน ติดตามและให้คะแนนการบ้านด้วยสถานะต่างๆ เช่น ต้องทำ, ล้มเหลว, และผ่าน 🏁
ขอส่วนประกอบของบทเรียนที่เฉพาะเจาะจง
แผนการสอนที่สมบูรณ์ คล้ายกับโครงการที่บริหารจัดการด้วยซอฟต์แวร์บริหารโครงการวิศวกรรม ประกอบด้วยมากกว่าแค่กิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น มันรวมถึงชิ้นส่วนเล็ก ๆ แต่สำคัญที่ช่วยให้การสอนดำเนินไปอย่างราบรื่น หากคุณไม่ได้ขอส่วนประกอบเหล่านี้ Claude อาจละเว้นมันไป
คิดผ่านบทเรียนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ และขอทุกสิ่งที่คุณต้องการ. รายการตรวจสอบที่ดีควรมี:
- วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- คำถามสำคัญสำหรับวันนี้
- กิจกรรมวอร์มอัพหรือกิจกรรมเริ่มต้น
- ประเด็นสำคัญสำหรับการสอนโดยตรงของคุณ
- กิจกรรมฝึกปฏิบัติพร้อมคำถามสำหรับนักเรียน
- งานฝึกปฏิบัติอิสระ
- การประเมินแบบก่อสร้างหรือบัตรออกจากห้องเรียน
- รายการวัสดุที่จำเป็น
การขอเวลาประมาณการสำหรับแต่ละส่วนก็เป็นความคิดที่ชาญฉลาดเช่นกัน มันช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของการสอนและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับจังหวะการสอนได้ก่อนที่คุณจะอยู่หน้าชั้นเรียน นี่คือส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งของการผสานการวางแผนการสอนและการประเมินผล
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์หรือแม้กระทั่งช่วยสร้างฐานข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับ ClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง เข้าใจสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ สามารถจัดการกับคำสั่งที่เป็นข้อความธรรมดาได้ และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างสูงสำหรับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสองเท่าด้วย ClickUp!
วิธีตรวจสอบและปรับแต่งผลลัพธ์แผนการสอนของโคลด
การนำแผนการสอนที่สร้างโดย AI มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นความผิดพลาดที่พบได้บ่อย มันเป็นร่างแรกที่ดี แต่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งจากมนุษย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพจริงในห้องเรียนของคุณ
โคล้ดไม่รู้หรอกว่าครึ่งหนึ่งของชั้นเรียนคุณออกไปทัศนศึกษาเมื่อวาน หรือว่าการซ้อมดับเพลิงทำให้ตารางเวลาของคุณยุ่งเหยิง การทบทวนและการปรับแต่งของคุณเปลี่ยนเอกสารทั่วไปให้กลายเป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้ได้จริง นี่คือจุดที่การตัดสินใจอย่างมืออาชีพของคุณมีความสำคัญที่สุด
ตรวจสอบเวลาและจังหวะการสอนในห้องเรียนของคุณ
การประมาณเวลาของ AI เป็นเพียงการประมาณเท่านั้น การประมาณนี้อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยและไม่ได้คำนึงถึงจังหวะเฉพาะของห้องเรียนของคุณ คุณรู้ดีว่านักเรียนของคุณใช้เวลานานแค่ไหนในการเปลี่ยนกิจกรรม และพวกเขาจะมีคำถามเกี่ยวกับแนวคิดใหม่มากน้อยเพียงใด
อ่านแผนที่สร้างขึ้นอย่างละเอียด และคิดตามขั้นตอนแต่ละขั้นตอนพร้อมกับนักเรียนของคุณในใจ
- จงมีความเป็นจริง: หากโคลดแนะนำกิจกรรมที่ใช้เวลา 10 นาที แต่คุณรู้ว่านักเรียนของคุณจะใช้เวลา 15 นาที ให้ปรับแผน
- สร้างเวลาสำรอง: เพิ่มเวลาอีกสักสองสามนาทีเสมอสำหรับคำถามที่ไม่คาดคิด ปัญหาทางเทคนิค หรือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้อันล้ำค่าที่คุณไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การจัดจังหวะมักเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดของบทเรียนที่สร้างโดย AI การตรวจสอบเวลาอย่างรวดเร็วและสมจริงสามารถป้องกันไม่ให้คุณหมดเวลาหรือเสร็จก่อนเวลา 20 นาที
เพิ่มเสียงการสอนของคุณและบริบทท้องถิ่นของคุณ
แผนการสอนจากโคลดอาจรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์บ้างในบางครั้ง มันขาดบุคลิกและความอบอุ่นที่ทำให้การสอนของคุณเป็นเอกลักษณ์ นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่บทเรียนไม่ได้ฟังดูเหมือนคุณ และความไม่เชื่อมโยงนี้อาจทำให้การมีส่วนร่วมของนักเรียนลดลง
นี่คือโอกาสของคุณที่จะเติมเต็มแผนนี้ด้วยสไตล์ของคุณเอง
- เพิ่มเรื่องราวและตัวอย่างของคุณเอง: เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับชีวิตของนักเรียน ชุมชนของคุณ หรือบทเรียนที่ผ่านมา
- รวมกิจวัตรประจำวันของคุณ: หากคุณมีวิธีเฉพาะในการเริ่มชั้นเรียนหรือการตอบโต้ที่คุณใช้ ให้เขียนมันลงในแผน
- ปรับภาษา: เปลี่ยนคำพูดให้สอดคล้องกับวิธีที่คุณพูดจริง หากคุณไม่เคยพูดว่า "ขอให้เราเริ่มต้นกิจกรรมกันเถอะ" ให้เปลี่ยนเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมากกว่า
การทำให้บทเรียนรู้สึกเหมือนเป็นของคุณเองช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับเนื้อหา
🛠️ ชุดเครื่องมือ: บางไอเดียบทเรียนที่ดีที่สุดไม่ได้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน พวกมันมาเมื่อคุณกำลังตรวจงาน, เดินทาง, หรือคิดถึงบทเรียนของวันพรุ่งนี้ออกมาดัง ๆ ในฐานะเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนจาก ClickUp, Brain MAX มาพร้อมกับ Talk-to-Textที่ช่วยให้ครูสามารถบันทึกไอเดียบทเรียน, โครงร่างกิจกรรม, หรือการสะท้อนความคิดอย่างรวดเร็วได้เพียงแค่พูดออกมา
แอปซูเปอร์ AI นี้สามารถถอดความความคิดของคุณได้ทันทีและเปลี่ยนเป็นเนื้อหาที่ใช้งานได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกงาน ร่างเอกสาร หรือรายการตรวจสอบการวางแผน สิ่งนี้ช่วยขจัดความยุ่งยากในขั้นตอนการคิด ช่วยให้คุณคิดอย่างเป็นธรรมชาติและปรับปรุงในภายหลัง แทนที่จะเสียแรงไปกับการพิมพ์หรือลืมความคิดไปทั้งหมด
ปรับการสอนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน
แม้ว่าโคล้ดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ แต่คุณคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องความต้องการของนักเรียนแต่ละคนของคุณ คำแนะนำของ AI เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่จำเป็นต้องปรับให้เหมาะกับนักเรียนจริง ๆ ในห้องเรียนของคุณ
ขณะที่คุณทบทวนแผนนี้ โปรดนึกถึงนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ
- โครงร่าง: คำเริ่มต้นประโยคที่แนะนำจะเพียงพอสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษรายนี้หรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีคลังคำศัพท์เพิ่มเติมด้วย?
- ส่วนขยาย: กิจกรรมท้าทายนี้เป็นความท้าทายที่แท้จริงสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงของคุณหรือไม่ หรือเป็นเพียงงานที่คล้ายเดิมแต่มากขึ้น?
- ที่พัก: แผนนี้สอดคล้องกับที่พักเฉพาะที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียนของคุณหรือไม่?
นี่คือจุดที่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของคุณมีความสำคัญ AI สามารถให้แนวคิดในการสร้างความแตกต่างแก่คุณได้ แต่คุณคือผู้ที่สามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับนักเรียนของคุณ
วิธีบันทึกและจัดระเบียบแผนการสอนเพื่อใช้ในอนาคต
คุณมักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างและปรับปรุงแผนการสอนที่ยอดเยี่ยม เพียงเพื่อให้มันสูญหายไปในโฟลเดอร์สุ่มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และไม่เคยได้เห็นอีกเลย
เมื่อแผนการสอนของคุณกระจัดกระจายอยู่ในเอกสารและโฟลเดอร์ต่างๆ คุณจะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาว่ากิจกรรมที่ยอดเยี่ยมที่คุณทำเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ไหน ความไม่เป็นระเบียบนี้ทำให้การสร้างหลักสูตรที่สอดคล้องกันหรือการแบ่งปันทรัพยากรกับเพื่อนร่วมงานเป็นเรื่องยากขึ้น
ระบบที่จัดระเบียบอย่างดีสำหรับแผนการสอนของคุณช่วยประหยัดเวลาในภายหลัง มันช่วยให้คุณค้นหา ใช้ซ้ำ และปรับปรุงผลงานที่ดีที่สุดของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในระยะยาว
โคล้ด แน่นอน เก่งในการร่างแผนการสอน มันช่วยให้คุณเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าไปสู่เวอร์ชันแรกที่มั่นคงได้อย่างรวดเร็ว
แต่เมื่อบทเรียนมีอยู่แล้ว ครูก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาที่ยากกว่า:
- สิ่งนี้อยู่ที่ไหน?
- ฉันจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร?
- ฉันจะปรับมันอย่างไรในสัปดาห์หน้า?
- ฉันจะแชร์สิ่งนี้ได้อย่างไรโดยไม่ต้องทำทุกอย่างใหม่?
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย แทนที่จะมองผลลัพธ์จาก AI เป็นเอกสารที่ใช้แล้วทิ้ง ClickUp เปลี่ยนการวางแผนบทเรียนให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ สามารถทำซ้ำได้ และขยายได้ครอบคลุมทั้งชั้นเรียน ภาคการศึกษา และทีมสอน ดูว่ากระบวนการทำงานนี้ผสานเข้าด้วยกันอย่างไรในทางปฏิบัติ
เริ่มต้นด้วยการร่างด้วย AI ที่ยืดหยุ่นโดยใช้ ClickUp Brain (รองรับหลายโมเดล ไม่ล็อกไว้กับโมเดลใดโมเดลหนึ่ง)
ทุกบทเรียนเริ่มต้นในลักษณะเดียวกัน: การร่าง การแก้ไข และการปรับปรุงแนวคิด
ClickUp Brain ให้คุณเข้าถึง โมเดล AI หลากหลายในที่เดียว คุณจึงไม่ต้องผูกมัดกับผู้ช่วยเพียงคนเดียว คุณสามารถเริ่มต้นด้วย Claude เพื่อร่างโครงร่างบทเรียน เปลี่ยนไปใช้ ChatGPT เพื่อทำให้คำแนะนำง่ายขึ้น หรือใช้โมเดลอื่นในการสร้างคำถามประเมินผล ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องคัดลอกเนื้อหาไปมาระหว่างเครื่องมือ
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแท็บและเครื่องมือต่างๆ Brain จะทำงานอยู่ภายในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง นั่นหมายความว่าคำสั่งของคุณจะอ้างอิงจากสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นแผนการสอน เอกสารมาตรฐาน หรือบทเรียนจากสัปดาห์ที่แล้ว
สำหรับครู นี่จะช่วยลดความขัดแย้งในขณะที่มีความคิดเกิดขึ้น แทนที่จะเลือก "เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด" คุณกำลังเลือกผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับงานที่อยู่ตรงหน้าคุณ
เปลี่ยนแผนการสอนให้กลายเป็นภารกิจการสอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เมื่อแผนการสอนมีอยู่แล้ว งานที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น: การเตรียมเอกสาร, การปรับจังหวะการสอน, การจัดให้สอดคล้องกับการประเมินผล, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกลืม
นี่คือจุดที่งานใน ClickUpกลายเป็นกระดูกสันหลังของการดำเนินการบทเรียน บทเรียนเดียวกลายเป็นงานที่ครอบคลุมภาพรวมทั้งหมด ไม่ใช่แค่เอกสารคุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อกำหนด:
- ระดับชั้นและวิชา
- ระยะเวลาของบทเรียน
- ระดับความซับซ้อนหรือความแตกต่าง
- การปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
- รูปแบบการสอน (การบรรยาย, การทำงานกลุ่ม, การทดลองในห้องปฏิบัติการ, การอภิปราย)
จากนั้น งานย่อยจะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีที่ครูเตรียมการสอนจริง ๆ: วัสดุที่ต้องรวบรวม, สไลด์ที่ต้องทำให้เสร็จ, แบบฝึกหัดที่ต้องพิมพ์, แบบทดสอบที่ต้องตรวจสอบ แทนที่จะต้องจัดการกับรายการตรวจสอบในใจหรือบันทึกที่กระจัดกระจาย ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสอนบทเรียนนั้นจะอยู่ในที่เดียวที่มีโครงสร้าง
ขยาย, ร่วมมือ, และปรับปรุงให้ดีขึ้นภายใน ClickUp Docs
รายละเอียดบางอย่างของบทเรียนไม่ควรอยู่ในรายการตรวจสอบ พวกมันต้องการพื้นที่ในการหายใจ
ClickUp Docs คือที่ที่เนื้อหาบทเรียนทั้งหมดอยู่ ซึ่งหมายถึงคำแนะนำที่ครบถ้วน คำถามสำหรับการอภิปราย คำอธิบายตัวอย่าง หมายเหตุเกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสม และคำถามสำหรับการสะท้อนความคิด ทั้งหมดนี้ถูกรวมอยู่ในเอกสารที่สามารถทำงานร่วมกันได้และเชื่อมโยงโดยตรงกับงานนั้นๆ
สิ่งนี้ทำให้การทำซ้ำเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ คุณสามารถแก้ไขถ้อยคำหลังจากสอนบทเรียนแล้ว ทิ้งความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลหรือไม่ได้ผล และทำงานร่วมกับครูผู้สอนคนอื่นโดยไม่ต้องส่งอีเมลเวอร์ชันกลับไปกลับมา
โดยพื้นฐานแล้ว งาน (Tasks) ให้โครงสร้างแก่คุณ เอกสาร (Docs) ให้ความลึกซึ้ง เมื่อใช้ร่วมกัน ทั้งสองสะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของครูจริงๆ: มีระเบียบแต่ยืดหยุ่น
ค้นหาบทเรียนใด ๆ ได้ทันทีด้วยระบบค้นหาขั้นสูง
แผนการสอนของคุณอาจอยู่ในเอกสาร ClickUp ชีตงานอาจอยู่ใน Google Drive เกณฑ์การประเมินของปีที่แล้วอาจถูกฝังอยู่ในไฟล์แนบ PDF หรืออยู่ในความคิดเห็นเก่าๆ
การค้นหาแบบองค์กรของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการค้นหา ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อและแอปของบุคคลที่สามทั้งหมดของคุณ ไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ใน ClickUp เท่านั้น
นั่นหมายความว่าคุณสามารถค้นหาในที่เดียวและแสดงผลลัพธ์ได้ทันที:
- แผนการสอนที่เก็บไว้ในเอกสาร ClickUp
- เอกสารแบบฝึกหัดและสไลด์ใน Google Docs หรือ Google Drive ที่เชื่อมต่อกัน
- ไฟล์แนบ, PDF และไฟล์ที่เชื่อมโยงกับงาน
- ความคิดเห็น คำแนะนำ และบันทึกในอดีตที่เชื่อมโยงกับบทเรียนก่อนหน้านี้
สำหรับครู นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาจริงในห้องเรียน เมื่อคุณกำลังวางแผนบทเรียนสำหรับวันพรุ่งนี้ เตรียมการสำหรับครูผู้สอนแทน หรือปรับหน่วยการเรียนกลางสัปดาห์ การค้นหาแบบองค์กรช่วยให้คุณดึงเอกสารที่ต้องการได้ภายในไม่กี่วินาที แม้ว่าจะถูกสร้างขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนในเครื่องมือที่แตกต่างกันก็ตาม
มันเปลี่ยนประวัติการสอนทั้งหมดของคุณให้กลายเป็นห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้ โดยไม่บังคับให้คุณย้ายทุกอย่างในวันแรก
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้Super Agent แบบกำหนดเองเพื่อจัดการกับส่วนที่ซ้ำซากในการเตรียมบทเรียน!
การวางแผนการสอนประกอบไปด้วยงานที่สามารถทำซ้ำได้มากมาย การจัดโครงสร้างบทเรียนให้เหมือนกันทุกครั้ง การตรวจสอบส่วนที่ขาดหายไป การสร้างรายการตรวจสอบการเตรียมการ การติดแท็กชั้นเรียน หรือการเตือนตัวเองให้เพิ่มการประเมินผล
ด้วย Agent Studio แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ของ ClickUp ครูสามารถสร้าง Super Agent ที่ปรับแต่งเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณเป็นผู้กำหนดว่าตัวแทนควรค้นหาอะไรและควรดำเนินการอย่างไร—ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบงานในบทเรียนใหม่เพื่อระบุวัตถุประสงค์ที่ขาดหายไป สร้างงานย่อยสำหรับองค์ประกอบของบทเรียนโดยอัตโนมัติ เสนอแนวคิดการปรับการสอนให้เหมาะสม หรือเตือนคุณเมื่อบทเรียนยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
เมื่อเวลาผ่านไป ซูเปอร์เอเจนต์ของคุณจะปรับตัวให้เข้ากับการวางแผนของคุณ มันจะจัดการงานตั้งค่าซ้ำๆ ในเบื้องหลังอย่างเงียบๆ เพื่อให้คุณมีพลังงานมุ่งเน้นไปที่การสอน ความคิดสร้างสรรค์ และนักเรียนของคุณ
คิดเสียว่ามันเป็นเหมือนผู้ช่วยสอนเสมือนจริงที่คุณออกแบบเพียงครั้งเดียวแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกสัปดาห์
ทำไมกระบวนการทำงานนี้ถึงได้ผลสำหรับครู
โคล้ดช่วยให้คุณร่างงานได้เร็วขึ้น ClickUp ช่วยให้คุณ สอนได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ด้วยการผสานรวม AI แบบหลายโมเดล งานที่มีโครงสร้าง เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และการค้นหาที่ทรงพลังไว้ในระบบเดียว การวางแผนบทเรียนจะหยุดเป็นงานที่ใช้แล้วทิ้งและเริ่มกลายเป็นคลังการสอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วย ClickUp คุณกำลังสร้างระบบที่ทำให้บทเรียนถัดไปง่ายขึ้น นั่นคือความแตกต่างระหว่างการใช้อัลกอริทึม AI เป็นครั้งคราวกับการฝังมันเข้าไปในวิธีการสอนที่เกิดขึ้นจริง
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การวางแผนบทเรียนจะพัฒนาได้เร็วที่สุดเมื่อมีข้อเสนอแนะอยู่กับงานโดยตรง แทนที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอีเมลหรือเครื่องมือแชทที่ไม่เชื่อมโยงกันClickUp Chatจะเก็บการสนทนาไว้โดยตรงกับงานและเอกสารของบทเรียน
นั่นหมายความว่าครูผู้สอนสามารถเสนอการแก้ไข, ถามคำถาม, หรือแจ้งปัญหาได้ที่ตรงที่บทเรียนอยู่ โดยไม่ทำให้บริบทสูญหายหรือซ้ำซ้อน.การสื่อสารแบบรวมศูนย์เช่นนี้ทำให้การร่วมมือชัดเจนขึ้น, ลดการสื่อสารซ้ำซาก, และทำให้การปรับปรุงสามารถนำไปใช้ในบทเรียนอนาคตได้แทนที่จะหายไปในเส้นทางการสื่อสาร.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อใช้ Claude ในการวางแผนบทเรียน
การใช้ AIในการวางแผนการสอนช่วยประหยัดเวลาได้ 5.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่มีข้อผิดพลาดทั่วไปบางประการที่ควรระวังการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิศวกรรมในการวางแผนการสอนและสร้างบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนของคุณ
- คำแนะนำที่ไม่ชัดเจน: การขอ "บทเรียนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สอง" นั้นกว้างเกินไป คุณจะได้รับแผนทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ความเฉพาะเจาะจงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
- ข้ามการรีวิว: การนำผลลัพธ์จาก AI มาใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นสูตรสำเร็จสำหรับความล้มเหลว ควรตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของจังหวะ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับนักเรียนของคุณเสมอ
- ลืมที่จะสร้างความแตกต่าง: Claude สามารถเสนอไอเดียที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างความแตกต่างได้ แต่จะไม่ทำโดยอัตโนมัติ คุณต้องขอการปรับเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของนักเรียนของคุณ
- ไม่บันทึกคำสั่งของคุณ: เมื่อคุณสร้างคำสั่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม บันทึกไว้ในคลังคำสั่งของคุณ!
- เนื้อหาที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องสงสัย: AI อาจทำผิดพลาดได้เสมอ ควรตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงซ้ำอีกครั้ง โดยเฉพาะในหัวข้อเฉพาะทางหรือเรื่องที่ซับซ้อน โดยอ้างอิงจากหลักสูตรของคุณและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
- การสูญเสียเสียงของคุณ: อย่าปล่อยให้การสอนของคุณฟังดูเหมือนเขียนโดยหุ่นยนต์ ใส่บุคลิกของคุณ เรื่องราว และสไตล์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ลงไปในแผนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
🎥 การจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้จำกัดอยู่แค่แผนการสอนรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงกระบวนการทำงานประจำสัปดาห์ทั้งหมดของคุณอีกด้วย รับชมคู่มือปฏิบัติฉบับนี้เกี่ยวกับการวางโครงสร้างสัปดาห์ของคุณ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการวางแผนและให้แน่ใจว่าแผนการสอนที่สร้างโดย AI ของคุณสามารถผสานเข้ากับตารางสอนของคุณได้อย่างราบรื่น 👇🏼
เพิ่มประสิทธิภาพแผนการสอน Claude ของคุณถึง 10 เท่าด้วย ClickUp
AI จะไม่มาแทนที่การตัดสินใจของคุณในฐานะครู แต่ สามารถ ช่วยให้คุณมีเวลา ความชัดเจน และพื้นที่ทางความคิดมากขึ้น เมื่อใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
โคล้ดมีประสิทธิภาพมากในการร่างแผนการสอน แต่ความมีประสิทธิภาพที่แท้จริงนั้นมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป การทบทวน การปรับปรุง และการนำแผนการสอนเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำในภายหลังคือสิ่งที่ทำให้ AI กลายเป็นระบบวางแผนที่ยั่งยืน แทนที่จะเป็นเพียงทางลัดที่ใช้ครั้งเดียว หากไม่มีที่เก็บบริบท คำสั่ง และแผนที่เสร็จสมบูรณ์ คุณจะจบลงด้วยการสร้างงานเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท ด้วยการจัดระเบียบแผนการสอน ข้อความกระตุ้น วัสดุ และบันทึกต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว คุณสามารถสร้างคลังบทเรียนที่มีชีวิตซึ่งเติบโตไปพร้อมกับคุณ
ด้วย Docs, Search และ ClickUp Brain ที่ทำงานร่วมกัน บทเรียนที่ผ่านมาจะยังคงค้นหา ปรับเปลี่ยน และพัฒนาได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสำหรับสัปดาห์หน้าหรือภาคการศึกษาถัดไป และเมื่อการวางแผนเป็นเรื่องที่ง่ายและมีระเบียบมากขึ้น การสอนก็จะได้รับความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็น แทนที่จะต้องใช้เวลาอีก 10–12 ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์
นำการวางแผนการสอนทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว เริ่มต้นฟรีกับ ClickUp
คำถามที่พบบ่อย
ใช่ หลักการเดียวกันนี้ใช้ได้ คุณสามารถใช้ Claude ในการสร้างเนื้อหาสำหรับการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งาน ไม่ใช่แค่บทเรียนในห้องเรียนเท่านั้น โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน บริบทเกี่ยวกับผู้เรียน และรายการองค์ประกอบเฉพาะที่คุณต้องการ
โคล้ดเป็นเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาไปมาระหว่างเครื่องมือนี้กับที่ที่คุณจัดเก็บแผนการสอนของคุณ เข้าถึงเอกสารและงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อบริบทเพิ่มเติมด้วย ClickUp AI ที่ผสานรวมโดยตรงกับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดคือการใช้แพลตฟอร์มที่แชร์และรวมศูนย์ ให้ทุกคนในทีมของคุณเข้าถึงเพื่อค้นหาและร่วมสร้างห้องสมุดรวม โดยเก็บแผนการสอนของคุณไว้ใน ClickUp Workspace ที่แชร์กัน จัดระเบียบตามวิชา หน่วย หรือมาตรฐาน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แม่แบบแผนการสอนรายสัปดาห์ของ Vertex42สำหรับรูปแบบที่พิมพ์ได้เพื่อเสริมแผนที่สร้างโดย AI ของคุณ
Claude เป็นเครื่องมือร่างที่มีประโยชน์ แต่ไม่สามารถทดแทนครูผู้สอนมืออาชีพได้ มันไม่รู้จักนักเรียนของคุณ ไม่สามารถสังเกตพลวัตในห้องเรียน และบางครั้งอาจทำข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงได้ ควรใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพของคุณในการตรวจสอบและปรับแต่งผลลัพธ์ที่ได้เสมอ