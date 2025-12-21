16 แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ฟรีเพื่อจัดการและกำจัดหนี้ให้เร็วขึ้น

หนี้สินมีวิธีที่จะค่อยๆ สะสมเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัว...
รูดบัตรที่นี่ สมัครสมาชิก "ทดลองฟรี 7 วัน" ที่นั่น ทันใดนั้นคุณก็กำลังจ้องมองวันที่ครบกำหนดชำระสามใบที่แตกต่างกันโดยไม่มีไอเดียว่าจะจัดการยอดเงินไหนก่อนดี
เมื่อมองในภาพรวม จะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงรู้สึกหนัก: ยอดคงเหลือบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาแตะประมาณ 1.21 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 นั่นคือดอกเบี้ยจำนวนมากที่กำลังเพิ่มขึ้นเงียบๆ ในเบื้องหลัง ในขณะที่คุณแค่พยายามตามทันชีวิตประจำวัน
เทมเพลตติดตามการชำระหนี้คือ วิธีที่คุณเปลี่ยนจาก "หวังว่ามันจะได้ผล" เป็น "ฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฉันชำระเงินนี้" มันรวบรวมยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันครบกำหนดทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ฟรี 16 แบบจากClickUp, Google Sheets, Excel และแบบพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการการชำระหนี้ได้ตามจังหวะของคุณเอง
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้?
เทมเพลตติดตามการชำระหนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว โดยจะแสดงรายการบัญชีแต่ละบัญชีพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ วันที่ชำระเงิน และจำนวนเงินที่คุณวางแผนจะชำระในแต่ละงวด
ส่วนใหญ่ของรูปแบบการจัดแสดงยังรวมยอดเงินของคุณ, ประมาณการเวลาการชำระหนี้, และแสดงจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระตามวิธีที่คุณเลือก.
คุณสามารถจัดเรียงหนี้ตามวิธีลูกโซ่หิมะ ซึ่งเน้นชำระหนี้ที่มียอดคงเหลือต่ำที่สุดก่อน หรือวิธีหิมะถล่ม ซึ่งเน้นชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน
เมื่อคุณบันทึกการชำระเงินรายเดือนและการชำระเงินเพิ่มเติมใด ๆ เทมเพลตจะอัปเดตยอดคงเหลือที่เหลืออยู่และเน้นหนี้ที่ต้องให้ความสำคัญต่อไป รูปแบบมีตั้งแต่รายการตรวจสอบที่สามารถพิมพ์ได้ไปจนถึงสเปรดชีตการชำระหนี้ใน Google Sheets หรือ Microsoft Excel รวมถึงเทมเพลตพื้นที่ทำงานที่ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบการเงิน: คู่มือทีละขั้นตอน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ที่ดี?
เทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่ดีช่วยให้คุณเห็นบัญชีทุกบัญชีอย่างชัดเจน ทบทวนกลยุทธ์การชำระหนี้ที่เหมาะกับกระแสเงินสดของคุณ และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม
แม่แบบที่เหมาะสมควรประกอบด้วย:
- ช่องสำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ วันครบกำหนด และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
- ความสามารถในการเรียงลำดับด้วยวิธีลูกบอลหิมะ (เริ่มจากยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดก่อน) หรือวิธีหิมะถล่ม (เริ่มจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน)
- ยอดรวมอัตโนมัติสำหรับยอดหนี้ทั้งหมด ยอดคงเหลือ และระยะเวลาที่คาดว่าจะชำระหนี้หมด
- การคำนวณดอกเบี้ยรวมและดอกเบี้ยที่ชำระเมื่อคุณบันทึกการชำระเงินรายเดือนและการชำระเงินเพิ่มเติม
- ตัวชี้วัดหนี้ถัดไปอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกดอลลาร์ใหม่มีหน้าที่
- อัปเดตง่ายและรวดเร็วใน Google Sheets หรือ Microsoft Excel ด้วยสูตรที่โปร่งใส
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัตราโปรโมชั่นและการแจ้งเตือนเมื่อชำระเงินขั้นต่ำอาจเพิ่มค่าใช้จ่าย
👀 เกร็ดความรู้: ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาต้องแสดงระยะเวลาที่ใช้ชำระยอดคงเหลือทั้งหมด หากคุณชำระเพียงยอดขั้นต่ำและยอดชำระคงที่ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้ยอดหนี้หมดภายใน 36 เดือนรวมตัวเลขทั้งสองนี้ไว้ในเครื่องมือติดตามของคุณเพื่อให้แผนการของคุณมีความแม่นยำ
แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ฟรีที่ดูง่าย
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฟรี:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการงบประมาณและหนี้สินในที่เดียว
|แผนภูมิรายได้, ค่าใช้จ่าย, และหนี้สิน; เปลี่ยนวิธีการชำระหนี้แบบลูกโซ่/หิมะถล่ม; ยอดรวมและเตือนความจำ
|รายการ, ตาราง, แดชบอร์ด
|เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ใครก็ตามที่ต้องการงบประมาณที่เบาและประหยัด เพื่อปลดปล่อยเงินสดสำหรับการชำระหนี้
|หมวดหมู่ที่สะอาด; การดูสำหรับแผนงบประมาณ/รายได้/เงินสดสุทธิ/ค่าใช้จ่าย; การส่งออกอย่างรวดเร็ว
|รายการ, ตาราง
|เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครัวเรือนและทีมที่ต้องการเส้นทางการตรวจสอบที่สะอาด
|แบบฟอร์มใบเสร็จ; สถานะ (เปิด/เสร็จสมบูรณ์); ช่องสำหรับวิธีการ/หมายเลขใบเสร็จ; ตารางลูกค้า
|แบบฟอร์ม, รายการ, ตาราง
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครัวเรือนและทีมขนาดเล็กที่ติดตามการใช้จ่ายรายเดือน
|บันทึกการทำงานหนึ่งรายการ; การดูตามหมวดหมู่; การเปรียบเทียบแบบเดือนต่อเดือน; การส่งออกข้อมูลอย่างง่าย
|คุณหมอ, โต๊ะ
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ครัวเรือนที่รวมศูนย์การเงิน
|งบประมาณ + ค่าใช้จ่าย + หนี้สินในที่เดียว; สถานะ 28 แบบ; แฟล็กแจ้งวันครบกำหนด
|รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล/ทีมที่เปลี่ยน "การปลดหนี้" ให้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญ
|มุมมองแบบ SMART; จุดสำคัญ; การติดตามความก้าวหน้า; สรุปสถานะ
|เป้าหมาย, รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ
|ตารางรายได้/ค่าใช้จ่าย; แผนภูมิอย่างรวดเร็ว; การเปรียบเทียบ QoQ/MoM; การแชร์ง่าย
|เอกสาร, ตาราง, แผนภูมิ
|เทมเพลตหนี้ส่วนบุคคล Excel/Google Sheets (Template.net)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้สเปรดชีตรายงานหนี้สินทั้งหมด
|คอลัมน์สำหรับยอดคงเหลือ/อัตรารายวัน/ต่ำสุด/กำหนดชำระ; ยอดรวม; ใช้ได้กับวิธีลูกโซ่/หิมะถล่ม
|Excel, Google Sheets
|เทมเพลตหนี้รายเดือน Excel/Google Sheets (Template.net)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|การติดตามการชำระหนี้แบบรายเดือน
|มุมมองวันที่ครบกำหนดชำระรายเดือน; คอลัมน์การชำระเงินเพิ่มเติม; ยอดชำระทั้งหมด
|Excel, Google Sheets
|เครื่องมือจัดการหนี้ใน Excel/Google Sheets (Template.net)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ใครก็ตามที่กำลังสร้างรายการหนี้สินหลัก
|ผู้ให้กู้, ยอดคงเหลือ, อัตรา, ขั้นต่ำ, วันครบกำหนด; หมายเหตุโปรโมชั่น/การชำระเงินอัตโนมัติ; เรียงลำดับอย่างรวดเร็ว
|Excel, Google Sheets
|เทมเพลตการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต (เครดิตแคนาดา)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ที่ต้องการแผนที่พร้อมใช้จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
|ระบบหิมะก้อน/หิมะถล่มในตัว; ตารางเวลาแบบเดือนต่อเดือน; ยอดรวมดอกเบี้ย
|Excel, Google Sheets
|โปรแกรมวางแผนและติดตามการชำระหนี้ Excel (เดอะ แฮปปี้ กีราฟ)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ที่ต้องการแผน + ตัวติดตามในไฟล์เดียว
|คำแนะนำเกี่ยวกับหนี้ถัดไป; การเลื่อนการชำระเงินไปข้างหน้า; วันที่คาดว่าจะปลอดหนี้
|Excel, Google Sheets
|ตัวติดตามการชำระหนี้ (5-in-1) (Vertex42)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|แฟนกราฟความคืบหน้าแบบภาพที่ติดตามหนี้หลายรายการ
|จำนวนประตูอัตโนมัติ; กล่องตรวจสอบ/สี; ตราประทับวันที่
|Excel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
|ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะลูกใหญ่ (Vertex42)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะที่ต้องการผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างรวดเร็ว
|การเติมกราฟิกแบบลูกบอลหิมะผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข; อ้างอิงขั้นต่ำ/เพิ่มเติม
|Excel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
|แผนภูมิการเดินทางสู่การปลอดหนี้ (Vertex42)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ใช้ "โปสเตอร์ความก้าวหน้า" รายเดือน
|กราฟิกแสดงผลตามการใช้งาน; บันทึกยอดคงเหลือรายเดือนแบบง่าย
|เอ็กเซล
|ตารางติดตามการชำระหนี้ (Vertex42)
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|แบบฟอร์มติดตามผลที่ใช้งานกับกระดาษได้และตอบโจทย์ทุกข้อ
|ตาราง 200 เซลล์; พื้นที่สำหรับหนี้สินเจ้าหนี้/เริ่มต้น/เริ่มต้น; เก็บในตู้เย็นได้
|Excel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
16 แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้
การติดตามหนี้มักจะล้มเหลวเสียก่อนที่แผนจะสิ้นสุด ยอดคงเหลือถูกแสดงในสเปรดชีต วันที่ครบกำหนดซ่อนอยู่ในอีเมล และการสนทนาแยกต่างหากกับแชทบอท AI ของธนาคารที่คุณพิมพ์ว่า "ฉันควรจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อน?"
นั่นคือการขยายตัวของงานแบบไร้ทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในเวลาปัจจุบัน—และมันทำให้แม้แต่การตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ก็ยังรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น
ClickUpรวมทุกอย่างไว้ในConverged AI Workspaceเดียว ยอดคงเหลือ วันครบกำหนด กลยุทธ์การชำระ และงานที่ต้อง "ชำระเงิน" จะอยู่เคียงข้างกับเอกสาร การแจ้งเตือน และ AI
คุณสามารถบันทึกหนี้ได้เพียงครั้งเดียว ตั้งค่าการชำระเงินแบบประจำ เพิ่มจำนวนเงินเพิ่มเติมเมื่อคุณมี และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์แทนที่จะต้องดูจากห้าแท็บที่แตกต่างกัน
หากคุณต้องการพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจทางการเงินClickUp Financeมีมุมมองและแดชบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับงบประมาณ, บิล, และกระแสเงินสด
ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า
ฉันยังชอบที่มันรวมเครื่องมือมากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร เป้าหมาย แชท และไวท์บอร์ด ทำให้ฉันไม่ต้องสลับแอปไปมาอยู่ตลอด
นี่คือเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่สามารถเริ่มต้นใช้ได้ทันที
1. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpรวบรวมรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้ไว้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย เพื่อให้แผนการชำระหนี้ของคุณสอดคล้องกับกระแสเงินสดจริง คุณจะได้เห็นทุกบัญชี ทุกวันครบกำหนด และจำนวนเงินที่คุณสามารถชำระได้โดยไม่ต้องคาดเดา
การตั้งค่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถเพิ่มยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำของแต่ละบัญชี จากนั้นระบุยอดชำระรายเดือนสำหรับค่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
เมื่อคุณบันทึกการชำระเงินและเพิ่มการชำระเงินเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ยอดคงเหลือและระยะเวลาการชำระหนี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณจึงทราบเสมอว่าหนี้ก้อนต่อไปที่ควรให้ความสำคัญคืออะไร และการชำระเงินในวันนี้ช่วยให้คุณเดินหน้าได้ตามแผนหรือไม่
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แผนที่รายได้, ค่าใช้จ่ายคงที่, และการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว
- จัดเรียงหนี้ตามยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดหรือดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การชำระหนี้ของคุณ
- ติดตามวันชำระเงินและจำนวนเงินขั้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
- ติดตามยอดหนี้รวม ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระแล้ว ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติขณะดำเนินการ
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายซึ่งช่วยผลักดันการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางการชำระหนี้ฟรีเพื่อติดตามการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย
2. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
งบประมาณจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออ่านง่ายและอัปเดตได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpมอบรายการที่ชัดเจนสำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย มุมมองสรุปเงินสดสุทธิ และพื้นที่สำหรับจดบันทึกการชำระเงินรายเดือนสำหรับบัตรเครดิตหรือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้ครั้งเดียว จากนั้นบันทึกการใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าเงินถูกใช้ไปที่ไหน ควรตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด และมีเงินเหลือสำหรับชำระเพิ่มเติมเท่าไร
หากคุณชอบวิธีลูกโซ่หิมะ คุณสามารถจัดสรรเงินเพิ่มเติมเหล่านั้นเพื่อชำระยอดหนี้ที่น้อยที่สุดก่อนได้ หากคุณต้องการใช้วิธีหิมะถล่ม คุณสามารถใช้เงินเพิ่มเติมเหล่านั้นเพื่อชำระยอดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน
การแชร์หรือการตรวจสอบนั้นง่ายดาย คุณสามารถเปิดแผนงบประมาณ ตรวจสอบยอดรวมของเดือนนี้ และปรับจำนวนเงินที่ต้องชำระในสัปดาห์หน้าได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- หมวดหมู่ภาพสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
- มุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนงบประมาณ รายได้ เงินสดสุทธิ คู่มือเริ่มต้น และค่าใช้จ่าย
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเดือน, ยอดย่อย, และยอดรวมสะสม
- การส่งออกอย่างรวดเร็วสำหรับการแชร์ภาพรวมกับพันธมิตรหรือที่ปรึกษา
- การแจ้งเตือนเบา ๆ เพื่อทบทวนวันครบกำหนดและยอดชำระรายเดือน
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายและช่วยให้มีเงินสดเหลือสำหรับการชำระหนี้ โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับวันครบกำหนดชำระหนี้แต่ละรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระล่าช้าหรือผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของคุณ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนแบบซ้ำได้ ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณหลายวันก่อนถึงกำหนดชำระ เพื่อให้คุณมีเวลาโอนเงินหรือปรับงบประมาณให้เหมาะสม
การแจ้งเตือนสามารถปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญ—ทำเครื่องหมายหนี้ที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณว่าเร่งด่วน เพื่อให้การชำระเงินเหล่านั้นอยู่ในความสนใจอันดับแรก
3. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp
เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUpจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินและเงินที่คุณได้รับอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถบันทึกจำนวนเงินที่จ่าย วันที่ วิธีการ และหมายเลขอ้างอิง จากนั้นติดแท็กกับบิลบัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคล หรือภาระทางการเงินอื่นๆ
นี่กลายเป็นวิธีที่รวดเร็วในการยืนยันการชำระเงินขั้นต่ำ, รักษาวันที่ครบกำหนดให้ปรากฏ, และดูว่าเงินสดไหลเวียนผ่านเดือนอย่างไร.
การค้นหาคำตอบเป็นเรื่องง่าย เพียงกรองเพื่อค้นหาข้อมูลที่เปิดอยู่ สแกนตารางลูกค้าเพื่อดูกิจกรรมที่ผ่านมา หรือส่งออกข้อมูลสรุปที่สะอาดสำหรับบันทึกของคุณ ต้องการแสดงว่าการชำระเงินของเดือนที่แล้วถูกบันทึกตรงเวลาหรือไม่? มันอยู่ที่นั่นเลย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สถานที่หนึ่งสำหรับบันทึกการรับและจ่ายเงิน
- สถานะชัดเจนเพื่อดูว่าอะไรเปิดอยู่หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ช่องข้อมูลที่สะดวกสำหรับจำนวน วิธีการ หมายเลขใบเสร็จรับเงิน และบันทึก
- มุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกใบเสร็จ, เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, ตารางลูกค้า, และรายการทั้งหมด
- ขอเตือนอย่างสุภาพให้ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงินและยอดชำระรายเดือนที่กำลังจะถึง
✨️ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ครอบครัว และทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้การชำระหนี้และค่าใช้จ่ายประจำวันเป็นไปตามกำหนดเวลา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainสามารถอ่านรายการและเอกสารของคุณ สรุปค่าใช้จ่ายของเดือนที่แล้วตามหมวดหมู่ ระบุการใช้จ่ายเกิน และร่างตารางการชำระหนี้แบบลูกโซ่หรือแบบหิมะถล่มตามยอดคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของคุณได้ มันสามารถเปลี่ยนแผนเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีวันที่พร้อมการแจ้งเตือน ทำให้เทมเพลตของคุณกลายเป็นกิจวัตรที่มีชีวิตชีวา ลองใช้คำสั่งเช่น:
- สรุปค่าใช้จ่ายของเดือนนี้จากบัญชีงบประมาณง่าย ๆ ของฉัน และเน้นหมวดหมู่ที่เกินแผนไว้
- สร้างลูกหนี้หิมะจากยอดเงินและอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้, เพิ่มวันครบกำหนดชำระ, และตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มเติมรายเดือนเป็น 3000
- "ฉันสามารถตัดอะไรออกได้บ้างเพื่อให้ถึงวันที่กำหนดชำระภายใน 12 เดือน แสดงสองสถานการณ์ และอัปเดตงานของฉันให้สอดคล้องกัน?"
📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ฟรี เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น
4. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpให้บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบต่อเนื่องในเอกสารเดียว ช่วยให้คุณสามารถเห็นการใช้จ่ายของคุณได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ
เพิ่มค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องชำระและค่าใช้จ่ายประจำวัน จากนั้นจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม รูปแบบจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การชำระหนี้ง่ายขึ้นด้วย เพราะคุณสามารถเพิ่มเงินสดหมุนเวียนและตัดสินใจได้ว่าการชำระเงินเพิ่มเติมจะนำไปใช้กับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด
เมื่อคุณต้องการคำตอบ คุณไม่จำเป็นต้องตามล่า เปรียบเทียบเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว หยิบภาพรวมสั้น ๆ มาแบ่งปัน แล้วกำหนดยอดชำระเงินครั้งถัดไปด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สถานที่หนึ่งสำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรพร้อมยอดรวมรายเดือนที่ชัดเจน
- มุมมองหมวดหมู่ที่แสดงการประหยัดที่ง่าย
- การส่งออกที่เรียบง่ายเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนเมื่อคุณต้องการ
- การเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนเพื่อจับแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ
- วิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มเงินสดสำหรับการชำระเงินเพิ่มเติมในแผนการชำระหนี้ของคุณ
✨️ เหมาะสำหรับ: ครัวเรือนและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการอ่านค่าประจำเดือนที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะล็อกแผนใด ๆ ให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Risk Assessment Calculator ที่ง่ายนี้เพื่อ ตรวจจับความเสี่ยงจากอัตราที่เปลี่ยนแปลงหรือค่าธรรมเนียมล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ
5. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpรวบรวมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนของคุณให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจริงและกำหนดจำนวนการชำระเงินที่แน่นอนได้
คุณสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายผันแปร และภาระทางการเงินของคุณ จากนั้นติดป้ายกำกับหนี้ที่คุณต้องการให้ความสำคัญ หากคุณต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ให้มุ่งเน้นไปที่ยอดคงเหลือที่น้อยที่สุด เพื่อลดดอกเบี้ยให้น้อยที่สุด ให้ส่งเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด
ไม่ว่าจะเลือกทางไหน คุณก็จะเห็นภาพขั้นตอนถัดไปและผลกระทบต่อระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเปรียบเทียบแต่ละเดือน ระบุหมวดหมู่ที่สามารถลดได้ และตัดสินใจว่าจะเพิ่มยอดชำระรายเดือนเมื่อใด ภาพรวมนี้ยังสามารถแชร์กับคู่สมรสหรือผู้ดูแลบัญชีได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การตัดสินใจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการชำระหนี้ในที่ทำงานเดียว
- เห็นกระแสเงินสดอย่างชัดเจนและกำหนดการชำระเงินรายเดือนที่เป็นไปได้
- เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของลูกบอลหิมะและหิมะถล่มโดยไม่ต้องสร้างแผนใหม่
- โปรดทำเครื่องหมายวันที่ชำระเงินและวันต่ออายุที่กำลังจะมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
- แชร์สรุปที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
✨️ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ และครัวเรือนที่ต้องการศูนย์กลางเดียวในการจัดการงบประมาณ ตรวจสอบกระแสเงินสด และโอนเงินส่วนเกินไปยังหนี้สินที่ถูกต้อง
6. แม่แบบการตั้งเป้าหมายทางการเงินของ ClickUp
เป้าหมายจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับตัวเลขเท่านั้นแม่แบบการตั้งเป้าหมายทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดอย่างเช่น "ปลดหนี้" หรือ "ออมเงินสามเดือนของค่าใช้จ่าย" ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้จริง
ในการไปถึงจุดนั้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการชำระหนี้ เพิ่มจุดตรวจสอบสำหรับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือดอกเบี้ยสูงสุด และตั้งเป้าหมายการชำระเงินรายเดือนที่สม่ำเสมอซึ่งไม่กระทบกระเทือนกระแสเงินสด
เมื่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง คุณปรับขั้นตอนถัดไปแทนการเขียนแผนใหม่ทั้งหมด คุณยังได้เห็นความคืบหน้าของคุณด้วย ก่อนตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป คุณสามารถดูได้ว่าอะไรเป็นไปตามแผน อะไรที่ต้องกระตุ้น และที่ไหนที่การชำระเงินเพิ่มเติมจะช่วยได้มากที่สุด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินที่กว้างขวางให้กลายเป็นขั้นตอนและเป้าหมายที่ชัดเจน
- จัดให้มีการชำระเงินรายเดือนสอดคล้องกับกระแสเงินสดเพื่อให้แผนเป็นไปได้จริง
- ติดตามความคืบหน้าในการชำระหนี้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตเพิ่มเติม
- ทำเครื่องหมายลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณทราบว่าหนี้ก้อนใดที่ต้องจัดการต่อไป
- แชร์ภาพรวมง่าย ๆ เพื่อรักษาความสอดคล้องกับพันธมิตรหรือเพื่อนร่วมทีม
✨️ เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการชำระหนี้อย่างมั่นคง
7. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp
เมื่อคุณไม่ไว้วางใจตัวเลข การตัดสินใจก็จะหยุดชะงักเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpจะดึงรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และขาดทุนมาไว้ในรายงานที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถอ่านได้ในไม่กี่นาที คุณจะได้รับตารางที่เรียบง่ายซึ่งแปลงเป็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการอธิบายแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ร่วมกับแผนการชำระหนี้ คุณสามารถเห็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เงินสดที่เหลืออยู่หลังจากการชำระเงินรายเดือน และการชำระเงินเพิ่มเติมควรนำไปใช้กับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด
ภาพจะอัปเดตทันทีที่คุณปรับข้อมูลที่ป้อน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นงานที่สองเพื่อทดสอบแนวคิดต่างๆ บันทึกภาพหน้าจอสำหรับเดือนหรือไตรมาส ตอบคำถามอย่างรวดเร็วด้วยการดูเพียงครั้งเดียว และกำหนดจำนวนการชำระเงินของเดือนถัดไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รายงานหนึ่งฉบับสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์สุทธิ
- แผนภูมิที่รวดเร็วที่ทำให้แนวโน้มสามารถสังเกตได้ง่าย
- การเปรียบเทียบอย่างง่ายระหว่างเดือนกับเดือน หรือไตรมาสกับไตรมาส
- การอ่านกระแสเงินสดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการชำระเงินเพิ่มเติม
- การส่งออกที่ง่ายดายสำหรับพันธมิตร ลูกค้า หรือที่ปรึกษา
✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและบุคคลที่ต้องการข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจชำระหนี้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เคล็ดลับด่วน:ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับข้อมูลเช่น งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง, ผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน นั่นหมายความว่าตัวติดตามการชำระหนี้ของคุณจะอยู่ในภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเงินที่คุณใช้จ่าย ไม่ใช่ในไฟล์แยกต่างหาก
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายและเวิร์กโฟลว์ของทีม
8. แม่แบบหนี้ส่วนบุคคลใน Excel และ Google Sheets โดย Template.net
หากคุณต้องการความสะดวกสบายของสเปรดชีต, Excel หรือ Google Sheets, เทมเพลตหนี้ส่วนบุคคลโดย Template.net เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการระบุยอดคงเหลือ, อัตราดอกเบี้ย และวันครบกำหนดชำระทุกบัญชี เพียงป้อนยอดคงเหลือปัจจุบัน, อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำสำหรับแต่ละเงินกู้หรือบัตรเครดิต จากนั้นบันทึกการชำระเงินรายเดือนตามที่คุณดำเนินการ
คุณสามารถใช้เป็นสเปรดชีตสำหรับการชำระหนี้ได้ทั้งสองวิธี โดยเรียงลำดับจากยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดสำหรับวิธีลูกโซ่หิมะ หรือเรียงตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดสำหรับวิธีหิมะถล่ม เพิ่มคอลัมน์สำหรับการชำระเงินเพิ่มเติม แล้วคุณจะเห็นยอดคงเหลือที่เหลืออยู่และระยะเวลาการชำระหนี้เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
บันทึกสำเนาไว้เป็นหลักฐาน, ส่งแท็บให้คู่ค้า, หรือส่งออกภาพรวมก่อนที่คุณจะกำหนดจำนวนเงินชำระของเดือนหน้า
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยใน Excel และ Google Sheets
- คอลัมน์สำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน, อัตราดอกเบี้ย, วันครบกำหนด, ยอดชำระขั้นต่ำ, และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
- ทำงานได้กับระบบสะสมหรือระบบหิมะถล่มโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า
- ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้สินทั้งหมด ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระแล้ว
- ง่ายต่อการทำซ้ำและแชร์เพื่อการตรวจสอบหรืออัปเดต
✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการตัวติดตามการชำระหนี้ที่สะอาดและแก้ไขได้ โดยไม่มีเครื่องมือเพิ่มเติม
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความสำเร็จเล็กๆ มีความสำคัญงานวิจัยพบว่าการมุ่งเน้นชำระหนี้ทีละก้อนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและทำให้ทำตามแผนได้สำเร็จมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนเลือกใช้กลยุทธ์ลูกโซ่หิมะ แม้ว่าการใช้กลยุทธ์หิมะถล่มจะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าในทางทฤษฎีก็ตาม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน: ตัวอย่างและเทมเพลต
9. แม่แบบหนี้สินรายเดือนใน Excel และ Google Sheets โดย Template.net
หากคุณชอบมุมมองแบบเดือนต่อเดือน เทมเพลตหนี้รายเดือนของ Excel และ Google Sheets โดย Template.net จะเก็บทุกวันที่ครบกำหนดและยอดชำระไว้ในแผ่นงานเดียว ระบุบัญชีแต่ละบัญชีพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำ จากนั้นติดตามการชำระเงินรายเดือนของคุณไปพร้อมกัน
คุณจะได้รับจังหวะสำหรับเดือนนี้ พร้อมพื้นที่ที่ชัดเจนสำหรับบันทึกการชำระเงินเพิ่มเติม
การแบ่งปันกับผู้อื่นก็ง่ายเช่นกัน คุณสามารถส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาได้, บันทึกภาพรวมรายเดือนไว้เป็นเอกสาร, และปรับจำนวนเงินชำระของเดือนถัดไปโดยไม่ต้องสร้างเอกสารใหม่
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- รูปแบบที่คุ้นเคยใน Excel และ Google Sheets
- ช่องสำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ และวันครบกำหนด
- การติดตามจำนวนการชำระเงินและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่เป็นรายเดือน
- ทำงานร่วมกับระบบหิมะลูกกลิ้งหรือหิมะถล่มโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
- ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้ทั้งหมดและดอกเบี้ยที่ชำระจนถึงปัจจุบัน
✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการตัวติดตามรายเดือนที่สะอาดสำหรับวันครบกำหนด, การชำระเงินขั้นต่ำ, และการชำระเงินเพิ่มเติม.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การติดตามหนี้สินหลายรายการ—บัตรเครดิต, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การผ่อนชำระรถยนต์, เงินกู้ส่วนบุคคล—หมายถึงการตรวจสอบยอดคงเหลือ, อัตราดอกเบี้ย, ตารางการชำระเงิน, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการชำระหนี้ในบัญชีและกับผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน
ClickUp BrainGPTช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลการชำระหนี้ของคุณได้โดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเองว่าควรชำระหนี้ก้อนใดก่อนหรือการชำระเงินเพิ่มเติมจะส่งผลต่อระยะเวลาการชำระหนี้ของคุณอย่างไร
นี่คือวิธี:
- คำตอบกลยุทธ์หนี้สินทันที: ถามคำถาม BrainGPT เช่น "ถ้าฉันจ่ายเงินเพิ่มอีก $200 ในเดือนนี้ ฉันควรนำไปชำระหนี้ก้อนไหน?" และรับคำตอบตามข้อมูลหนี้สินจริงของคุณที่ติดตามใน ClickUp
- ค้นหาประวัติการชำระเงินและเอกสารได้ทันที: ค้นหาข้ามงานติดตามหนี้ทั้งหมด ใบเสร็จการชำระเงิน และข้อตกลงเงินกู้ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลการทำธุรกรรมเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรือการสื่อสารกับเจ้าหนี้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์
- บันทึกการชำระเงินด้วยเสียง:ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกการชำระเงินอัปเดตยอดคงเหลือ หรือบันทึกการชำระเงินเพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้มือ เพียงพูดว่า "บันทึกการชำระเงิน $150 ไปยังบัตร Capital One" ขณะที่คุณกำลังทำการชำระเงิน
- หลายแบบจำลอง AI สำหรับการคำนวณทางการเงิน: ใช้ ChatGPT, Claude, Gemini, และแบบจำลอง AI อื่น ๆ เพื่อช่วยคุณดำเนินการสถานการณ์การชำระหนี้ต่าง ๆ
- สรุปความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ: สรุปความคืบหน้าในการชำระหนี้ของคุณในช่วงเดือนหรือไตรมาสที่ผ่านมา และสร้างรายงานตามข้อมูลการชำระเงินจริงของคุณ
10. แม่แบบจัดระเบียบหนี้สินด้วย Excel และ Google Sheets โดย Template.net
หากรายละเอียดบัญชีของคุณถูกเก็บไว้ในที่ต่างๆ กัน, แบบฟอร์มจัดการหนี้ Excel และ Google Sheets โดย Template.net คือเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายการหลักที่สะอาดและชัดเจนเพียงรายการเดียว
คุณบันทึกข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหนี้ไว้ในแผ่นเดียว ทำให้คุณสามารถเห็นยอดหนี้ทั้งหมด, ใครที่คุณต้องชำระเงิน, และขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ
นี่เป็นขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์ก่อนที่คุณจะเลือกกลยุทธ์การชำระหนี้ ด้วยยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันครบกำหนดชำระทั้งหมดในมุมมองเดียว คุณสามารถระบุหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดหรือยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มคอลัมน์การชำระเงินเพิ่มเติม และคุณจะเห็นแผนการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สถานที่หนึ่งสำหรับระบุผู้ให้กู้ ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ และวันครบกำหนดชำระ
- คอลัมน์เสริมสำหรับอัตราโปรโมชั่น, สถานะการชำระเงินอัตโนมัติ, และบันทึก
- ตัวกรองเพื่อจัดเรียงตามความสนใจสูงสุดหรือยอดคงเหลือต่ำสุดสำหรับการลงทุนแบบหิมะถล่มหรือลูกบอลหิมะ
- ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้สินทั้งหมดและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่
- มุมมองสำหรับพิมพ์เอกสารแบบหน้าเดียวที่คุณสามารถเก็บไว้ใช้ได้
✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่เริ่มต้นการเดินทางสู่การปลอดหนี้และต้องการภาพรวมที่ครอบคลุมและแก้ไขได้ของบัญชีทั้งหมดก่อนที่จะเลือกวิธีการชำระหนี้แบบหิมะหรือแบบหิมะถล่ม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบัญชี (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
11. แม่แบบการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต โดย Credit Canada
หากคุณต้องการแผนที่ชัดเจนโดยไม่ต้องตั้งค่าสูตรมากมาย เทมเพลตการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต โดย Credit Canada จะช่วยคุณได้ เพียงระบุหนี้แต่ละรายการพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันที่ครบกำหนดชำระ จากนั้นทำตามตารางเดือนต่อเดือนที่บอกคุณว่าจะต้องชำระเงินอะไรต่อไป
เพิ่มการชำระเงินเพิ่มเติม และตารางจะอัปเดตเวลาการชำระหนี้และดอกเบี้ยรวมเพื่อให้คุณเห็นผลกระทบได้ทันที คุณสามารถบันทึกสำเนาไว้สำหรับตัวเองหรือแชร์กับคู่ค้าหรือผู้ให้คำปรึกษา และทั้งสองฝ่ายจะเห็นแผนเดียวกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- คอลัมน์ง่าย ๆ สำหรับผู้ให้กู้ ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ขั้นต่ำ และวันครบกำหนด
- ตัวเลือกในตัวสำหรับแบบสะสมหรือแบบถล่ม
- ยอดรวมอัตโนมัติสำหรับยอดหนี้ทั้งหมด ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยที่ชำระแล้ว
- ตารางเวลาแบบรายเดือนที่ยังคงอ่านได้ชัดเจน
- ใช้งานได้ใน Google Sheets หรือ Excel
✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการแผ่นงานที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้เห็นแผนและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การชำระเงินบัตรเครดิตในช่วงกลางรอบบิลสามารถช่วยลดดอกเบี้ยได้เพราะผู้ออกบัตรหลายรายคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน ดังนั้นการลดยอดคงเหลือให้ต่ำลงแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้
12. แม่แบบแผนการชำระหนี้และติดตามผลใน Excel โดย The Happy Giraffe
ต้องการสเปรดชีตที่ให้ทั้งแผนและบันทึกการใช้งานหรือไม่? เทมเพลต Excel Debt Payoff Planner and Tracker โดย The Happy Giraffe ทำได้ทั้งสองอย่าง เพียงกรอกชื่อหนี้ ยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด และจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายเกินขั้นต่ำ
เทมเพลตนี้จะแสดงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามและเก็บบันทึกติดตามแบบง่าย ๆ ที่คุณสามารถอัปเดตได้เมื่อคุณชำระเงิน เทมเพลตนี้ยังจะอัปเดตวันที่คาดว่าจะปลอดหนี้โดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าของคุณอีกด้วย คุณ ยังสามารถใช้เครื่องคำนวณจำนวนวันของ ClickUpที่สะดวก เพื่อประมาณวันที่คาดว่าจะชำระหนี้หมดจากวันนี้ และช่วยให้แผนการของคุณเป็นไปตามความเป็นจริง
คุณสามารถคัดลอกไปยัง Google Sheets หรือเก็บไว้ใน Excel และบันทึกภาพรวมรายเดือนได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- วางแผนและติดตามในไฟล์เดียว
- ใช้งานได้กับระบบหิมะลูกกลิ้งหรือระบบหิมะถล่มได้ทันที
- คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับหนี้สินถัดไปพร้อมกำหนดเวลาขั้นตอนที่ง่าย
- การอัปเดตอัตโนมัติไปยังวันที่คาดว่าจะปลอดหนี้
- Excel หรือ Google Sheets, ดาวน์โหลดฟรี
✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสเปรดชีตฟรี ไม่แสวงหากำไร ที่แสดงขั้นตอนถัดไปและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว
13. ตัวติดตามการชำระหนี้ (5-in-1) โดย Vertex42
หากคุณต้องการติดตามหนี้หลายรายการในแผ่นงานเดียว Debt Payoff Tracker (5-in-1) โดย Vertex42 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพียงป้อนยอดหนี้เริ่มต้นและยอดชำระขั้นต่ำของแต่ละรายการ แผนภูมิจะคำนวณยอดเป้าหมายให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบายสีหรือติ๊กเครื่องหมายในช่องเมื่อชำระหนี้ถึงเป้าหมายแต่ละขั้น และยังสามารถบันทึกวันที่ของแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
การตั้งค่าก็ง่ายเช่นกัน แก้ไขป้ายกำกับที่คุณต้องการ รายการบัญชีของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะทำเครื่องหมายการชำระเงินในมุมมองเดียวแล้ว มันทำงานได้ทั้งในรูปแบบ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้หรือไฟล์ Excel ดังนั้นคุณสามารถเก็บสำเนาไว้บนโต๊ะหรือไดรฟ์ของคุณได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามหนี้หลายรายการในแผ่นงานเดียว
- จำนวนเป้าหมายที่กรอกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณป้อนวันที่เริ่มต้นของหนี้และจำนวนขั้นต่ำ
- ทำเครื่องหมายหรือระบายสีเพื่อแสดงความคืบหน้าและบันทึกวันที่เสร็จสิ้น
- ใช้งานได้ใน Excel หรือเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้
✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามแบบพิมพ์ได้เพียงหนึ่งเดียวที่อัปเดตตัวเองได้
14. ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะถล่ม โดย Vertex42
ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะถล่มโดย Vertex42 นั้นสนุกสนานและชัดเจน. คุณป้อนยอดหนี้ทั้งหมด และแผ่นงานจะสร้างเป้าหมายพร้อมลูกหิมะที่คุณสามารถระบายสีได้เมื่อคุณชำระเงิน. ใน Excel ลูกหิมะจะเติมเต็มโดยอัตโนมัติโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ทำให้ความคืบหน้าของคุณปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม.
กล่องลูกบอลหิมะขั้นต่ำและเพิ่มเติมถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยเน้นที่การรักษาระดับโมเมนตัมเป็นหลัก คุณจะได้รับแรงกระตุ้นทางสายตาให้เดินหน้าต่อไป รวมถึงวิธีง่ายๆ ในการดูว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว ใช้เพื่อรักษาแรงจูงใจระหว่างการตรวจสอบงบประมาณเต็มรูปแบบ ระบายสีลูกบอลหิมะแต่ละลูกหลังจากการชำระเงินแต่ละครั้ง แล้วดูเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เป้าหมายที่มองเห็นได้ซึ่งจะเต็มขึ้นเมื่อคุณชำระเงินงวด
- การเติมสีอัตโนมัติใน Excel ผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- กล่องอ้างอิงง่ายสำหรับการชำระเงินขั้นต่ำและเพิ่มเติม
- ตัวเลือก PDF ที่สามารถพิมพ์ได้ หากคุณชอบใช้ปากกาและกระดาษ
✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วหลังจากการชำระเงินแต่ละครั้ง
15. แผนภูมิการเดินทางสู่การปลอดหนี้ โดย Vertex42
หากคุณต้องการดูภาพรวมรายเดือน แผนภูมิ Debt Free Journey โดย Vertex42 จะแสดงภาพที่ชัดเจนเมื่อยอดคงเหลือลดลง คุณบันทึกยอดคงเหลือใหม่ในแต่ละเดือน และภาพพื้นหลังจะปรากฏทีละส่วน ซึ่งทำให้เห็นความคืบหน้าได้ง่ายในทันที
แผ่นงานนี้ใช้งานกับ Excel ได้อย่างสะดวก ใช้สูตรง่ายๆ เช่น =EDATE(prevdate,1) เพื่อเลื่อนเดือนไปข้างหน้าและรักษาไทม์ไลน์ให้เรียบร้อย จับคู่กับตัวติดตามผลตอบแทนหลักของคุณ เก็บแท็บนี้ไว้เป็น "โปสเตอร์ความคืบหน้า" รายเดือน และให้งบประมาณของคุณจัดการตัวเลขรายวัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกยอดคงเหลือรายเดือนพร้อมกราฟิกแสดงผลแบบค่อย ๆ เปิดเผย
- การจัดการวันที่อย่างง่ายดายด้วยเคล็ดลับสูตร Excel ในตัว
- ภาพที่สะอาดเพื่อทบทวนกับคู่หูหรือโค้ช
- รักษาแรงจูงใจให้คงอยู่ระหว่างการประชุมงบประมาณ
✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการแผนภูมิความคืบหน้าประจำเดือนที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เห็นแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจน
16. ตารางติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42
คุณชอบขีดฆ่าช่องเมื่อทำเสร็จหรือไม่? แผนภูมิติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42 มีช่องว่าง 200 ช่องให้คุณระบายสีหรือขีดฆ่าเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้น เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้และยอดชำระขั้นต่ำที่ด้านบน ใส่ยอดหนี้เริ่มต้น พิมพ์ และเริ่มทำเครื่องหมายความคืบหน้าได้เลย
มันง่ายพอที่จะติดไว้ที่ตู้เย็นหรือเก็บไว้ข้างแล็ปท็อปของคุณ การเห็นตารางที่เต็มขึ้นช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแม้ในเดือนที่ยุ่ง ใช้สำหรับยอดคงเหลือเดียวหรือทำหนึ่งสำหรับแต่ละบัญชี กระแสเงินสดที่คุณปลดปล่อยออกมาเมื่อตารางถึงศูนย์จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหนี้ก้อนต่อไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตาราง 200 เซลล์, คุณลงสีตามที่คุณชำระเงิน
- พื้นที่สำหรับบันทึกเจ้าหนี้, ยอดชำระขั้นต่ำ, และเริ่มต้นหนี้
- เวอร์ชัน PDF และ Excel ที่สามารถพิมพ์ได้
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความจำที่มองเห็นได้ระหว่างวันครบกำหนดชำระเงิน
✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ติดตามภาพที่ชอบตารางกระดาษที่เป็นมิตรและแสดงความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจต่อเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดความมุ่งมั่น—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานเช่นนั้น! เราจำเป็นต้องเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจไว้ 💪
นั่นคือจุดที่ ClickUp ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง ติดตามความสำเร็จด้วย ClickUp Milestones รับภาพรวมความคืบหน้าแบบทันทีด้วย rollups และรักษาสมาธิด้วยตัวเตือนอัจฉริยะ การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันในการทำงานระยะยาว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ
ทำให้ผลตอบแทนของคุณโดดเด่นด้วย ClickUp
การปลดหนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น ไม่ใช่คาดเดา มันเกิดจากแผนที่คุณมองเห็น การปรับเปลี่ยนเล็กๆ ที่คุณสามารถทำได้โดยไม่สะดุด และหลักฐานที่แสดงว่าทุกการชำระเงินกำลังเคลื่อนยอดคงเหลือไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตอนนี้คุณมีชุดแม่แบบสำหรับติดตามยอดรวม กำหนดวันครบกำหนด และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับวิธีที่คุณชอบชำระเงิน
หากคุณต้องการที่เดียวที่รวบรวมตัวเลข บันทึก และขั้นตอนถัดไปไว้ด้วยกัน ClickUp มอบบ้านให้กับแผนการตอบแทนของคุณ
คุณสามารถเก็บบัญชีไว้ข้างๆ งบประมาณของคุณได้ ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นรายเดือนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแท็บต่างๆ และปรับเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิต วิธีการลูกหนี้หิมะและวิธีการหิมะถล่มต่างก็ใช้ได้ที่นี่ เพราะแผนการและการกระทำอยู่ในมุมมองเดียวกัน
เลือกเทมเพลต ตั้งจังหวะที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของคุณ แล้วปล่อยให้การชำระเงินอย่างสม่ำเสมอทำงานหนักแทนคุณ ชัยชนะคือความชัดเจนในวันนี้และแรงผลักดันในวันพรุ่งนี้
สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อจัดระเบียบงบประมาณและการชำระหนี้ของคุณในที่เดียว