16 แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ฟรีเพื่อจัดการและกำจัดหนี้ให้เร็วขึ้น

21 ธันวาคม 2568

หนี้สินมีวิธีที่จะค่อยๆ สะสมเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัว...

รูดบัตรที่นี่ สมัครสมาชิก "ทดลองฟรี 7 วัน" ที่นั่น ทันใดนั้นคุณก็กำลังจ้องมองวันที่ครบกำหนดชำระสามใบที่แตกต่างกันโดยไม่มีไอเดียว่าจะจัดการยอดเงินไหนก่อนดี

เมื่อมองในภาพรวม จะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงรู้สึกหนัก: ยอดคงเหลือบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาแตะประมาณ 1.21 ล้านล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 นั่นคือดอกเบี้ยจำนวนมากที่กำลังเพิ่มขึ้นเงียบๆ ในเบื้องหลัง ในขณะที่คุณแค่พยายามตามทันชีวิตประจำวัน

เทมเพลตติดตามการชำระหนี้คือ วิธีที่คุณเปลี่ยนจาก "หวังว่ามันจะได้ผล" เป็น "ฉันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฉันชำระเงินนี้" มันรวบรวมยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันครบกำหนดทั้งหมดไว้ในหน้าเดียว

ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ฟรี 16 แบบจากClickUp, Google Sheets, Excel และแบบพิมพ์ เพื่อให้คุณสามารถจัดการการชำระหนี้ได้ตามจังหวะของคุณเอง

อะไรคือแบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้?

เทมเพลตติดตามการชำระหนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว โดยจะแสดงรายการบัญชีแต่ละบัญชีพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ วันที่ชำระเงิน และจำนวนเงินที่คุณวางแผนจะชำระในแต่ละงวด

ส่วนใหญ่ของรูปแบบการจัดแสดงยังรวมยอดเงินของคุณ, ประมาณการเวลาการชำระหนี้, และแสดงจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระตามวิธีที่คุณเลือก.

คุณสามารถจัดเรียงหนี้ตามวิธีลูกโซ่หิมะ ซึ่งเน้นชำระหนี้ที่มียอดคงเหลือต่ำที่สุดก่อน หรือวิธีหิมะถล่ม ซึ่งเน้นชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

เมื่อคุณบันทึกการชำระเงินรายเดือนและการชำระเงินเพิ่มเติมใด ๆ เทมเพลตจะอัปเดตยอดคงเหลือที่เหลืออยู่และเน้นหนี้ที่ต้องให้ความสำคัญต่อไป รูปแบบมีตั้งแต่รายการตรวจสอบที่สามารถพิมพ์ได้ไปจนถึงสเปรดชีตการชำระหนี้ใน Google Sheets หรือ Microsoft Excel รวมถึงเทมเพลตพื้นที่ทำงานที่ติดตามความคืบหน้าตลอดเวลา

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบการเงิน: คู่มือทีละขั้นตอน

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ที่ดี?

เทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่ดีช่วยให้คุณเห็นบัญชีทุกบัญชีอย่างชัดเจน ทบทวนกลยุทธ์การชำระหนี้ที่เหมาะกับกระแสเงินสดของคุณ และติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

แม่แบบที่เหมาะสมควรประกอบด้วย:

  • ช่องสำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ วันครบกำหนด และจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
  • ความสามารถในการเรียงลำดับด้วยวิธีลูกบอลหิมะ (เริ่มจากยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดก่อน) หรือวิธีหิมะถล่ม (เริ่มจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุดก่อน)
  • ยอดรวมอัตโนมัติสำหรับยอดหนี้ทั้งหมด ยอดคงเหลือ และระยะเวลาที่คาดว่าจะชำระหนี้หมด
  • การคำนวณดอกเบี้ยรวมและดอกเบี้ยที่ชำระเมื่อคุณบันทึกการชำระเงินรายเดือนและการชำระเงินเพิ่มเติม
  • ตัวชี้วัดหนี้ถัดไปอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกดอลลาร์ใหม่มีหน้าที่
  • อัปเดตง่ายและรวดเร็วใน Google Sheets หรือ Microsoft Excel ด้วยสูตรที่โปร่งใส
  • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับอัตราโปรโมชั่นและการแจ้งเตือนเมื่อชำระเงินขั้นต่ำอาจเพิ่มค่าใช้จ่าย

👀 เกร็ดความรู้: ใบแจ้งยอดบัตรเครดิตในสหรัฐอเมริกาต้องแสดงระยะเวลาที่ใช้ชำระยอดคงเหลือทั้งหมด หากคุณชำระเพียงยอดขั้นต่ำและยอดชำระคงที่ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้ยอดหนี้หมดภายใน 36 เดือนรวมตัวเลขทั้งสองนี้ไว้ในเครื่องมือติดตามของคุณเพื่อให้แผนการของคุณมีความแม่นยำ

แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้ฟรีที่ดูง่าย

นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่ดีที่สุดฟรี:

ชื่อเทมเพลตดาวน์โหลดเทมเพลตเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการจัดการงบประมาณและหนี้สินในที่เดียวแผนภูมิรายได้, ค่าใช้จ่าย, และหนี้สิน; เปลี่ยนวิธีการชำระหนี้แบบลูกโซ่/หิมะถล่ม; ยอดรวมและเตือนความจำรายการ, ตาราง, แดชบอร์ด
เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีใครก็ตามที่ต้องการงบประมาณที่เบาและประหยัด เพื่อปลดปล่อยเงินสดสำหรับการชำระหนี้หมวดหมู่ที่สะอาด; การดูสำหรับแผนงบประมาณ/รายได้/เงินสดสุทธิ/ค่าใช้จ่าย; การส่งออกอย่างรวดเร็วรายการ, ตาราง
เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีครัวเรือนและทีมที่ต้องการเส้นทางการตรวจสอบที่สะอาดแบบฟอร์มใบเสร็จ; สถานะ (เปิด/เสร็จสมบูรณ์); ช่องสำหรับวิธีการ/หมายเลขใบเสร็จ; ตารางลูกค้าแบบฟอร์ม, รายการ, ตาราง
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีครัวเรือนและทีมขนาดเล็กที่ติดตามการใช้จ่ายรายเดือนบันทึกการทำงานหนึ่งรายการ; การดูตามหมวดหมู่; การเปรียบเทียบแบบเดือนต่อเดือน; การส่งออกข้อมูลอย่างง่ายคุณหมอ, โต๊ะ
เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีฟรีแลนซ์, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก, ครัวเรือนที่รวมศูนย์การเงินงบประมาณ + ค่าใช้จ่าย + หนี้สินในที่เดียว; สถานะ 28 แบบ; แฟล็กแจ้งวันครบกำหนดรายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีบุคคล/ทีมที่เปลี่ยน "การปลดหนี้" ให้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญมุมมองแบบ SMART; จุดสำคัญ; การติดตามความก้าวหน้า; สรุปสถานะเป้าหมาย, รายการ, เอกสาร
เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมขนาดเล็กที่ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนก่อนการตัดสินใจตารางรายได้/ค่าใช้จ่าย; แผนภูมิอย่างรวดเร็ว; การเปรียบเทียบ QoQ/MoM; การแชร์ง่ายเอกสาร, ตาราง, แผนภูมิ
เทมเพลตหนี้ส่วนบุคคล Excel/Google Sheets (Template.net)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ใช้สเปรดชีตรายงานหนี้สินทั้งหมดคอลัมน์สำหรับยอดคงเหลือ/อัตรารายวัน/ต่ำสุด/กำหนดชำระ; ยอดรวม; ใช้ได้กับวิธีลูกโซ่/หิมะถล่มExcel, Google Sheets
เทมเพลตหนี้รายเดือน Excel/Google Sheets (Template.net)ดาวน์โหลดเทมเพลตการติดตามการชำระหนี้แบบรายเดือนมุมมองวันที่ครบกำหนดชำระรายเดือน; คอลัมน์การชำระเงินเพิ่มเติม; ยอดชำระทั้งหมดExcel, Google Sheets
เครื่องมือจัดการหนี้ใน Excel/Google Sheets (Template.net)ดาวน์โหลดเทมเพลตใครก็ตามที่กำลังสร้างรายการหนี้สินหลักผู้ให้กู้, ยอดคงเหลือ, อัตรา, ขั้นต่ำ, วันครบกำหนด; หมายเหตุโปรโมชั่น/การชำระเงินอัตโนมัติ; เรียงลำดับอย่างรวดเร็วExcel, Google Sheets
เทมเพลตการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต (เครดิตแคนาดา)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ที่ต้องการแผนที่พร้อมใช้จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระบบหิมะก้อน/หิมะถล่มในตัว; ตารางเวลาแบบเดือนต่อเดือน; ยอดรวมดอกเบี้ยExcel, Google Sheets
โปรแกรมวางแผนและติดตามการชำระหนี้ Excel (เดอะ แฮปปี้ กีราฟ)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ใช้ที่ต้องการแผน + ตัวติดตามในไฟล์เดียวคำแนะนำเกี่ยวกับหนี้ถัดไป; การเลื่อนการชำระเงินไปข้างหน้า; วันที่คาดว่าจะปลอดหนี้Excel, Google Sheets
ตัวติดตามการชำระหนี้ (5-in-1) (Vertex42)ดาวน์โหลดเทมเพลตแฟนกราฟความคืบหน้าแบบภาพที่ติดตามหนี้หลายรายการจำนวนประตูอัตโนมัติ; กล่องตรวจสอบ/สี; ตราประทับวันที่Excel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะลูกใหญ่ (Vertex42)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะที่ต้องการผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างรวดเร็วการเติมกราฟิกแบบลูกบอลหิมะผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข; อ้างอิงขั้นต่ำ/เพิ่มเติมExcel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้
แผนภูมิการเดินทางสู่การปลอดหนี้ (Vertex42)ดาวน์โหลดเทมเพลตผู้ใช้ "โปสเตอร์ความก้าวหน้า" รายเดือนกราฟิกแสดงผลตามการใช้งาน; บันทึกยอดคงเหลือรายเดือนแบบง่ายเอ็กเซล
ตารางติดตามการชำระหนี้ (Vertex42)ดาวน์โหลดเทมเพลตแบบฟอร์มติดตามผลที่ใช้งานกับกระดาษได้และตอบโจทย์ทุกข้อตาราง 200 เซลล์; พื้นที่สำหรับหนี้สินเจ้าหนี้/เริ่มต้น/เริ่มต้น; เก็บในตู้เย็นได้Excel, PDF ที่สามารถพิมพ์ได้

16 แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้

การติดตามหนี้มักจะล้มเหลวเสียก่อนที่แผนจะสิ้นสุด ยอดคงเหลือถูกแสดงในสเปรดชีต วันที่ครบกำหนดซ่อนอยู่ในอีเมล และการสนทนาแยกต่างหากกับแชทบอท AI ของธนาคารที่คุณพิมพ์ว่า "ฉันควรจ่ายหนี้ก้อนไหนก่อน?"

นั่นคือการขยายตัวของงานแบบไร้ทิศทางที่เกิดขึ้นจริงในเวลาปัจจุบัน—และมันทำให้แม้แต่การตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ก็ยังรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น

ClickUpรวมทุกอย่างไว้ในConverged AI Workspaceเดียว ยอดคงเหลือ วันครบกำหนด กลยุทธ์การชำระ และงานที่ต้อง "ชำระเงิน" จะอยู่เคียงข้างกับเอกสาร การแจ้งเตือน และ AI

คุณสามารถบันทึกหนี้ได้เพียงครั้งเดียว ตั้งค่าการชำระเงินแบบประจำ เพิ่มจำนวนเงินเพิ่มเติมเมื่อคุณมี และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์แทนที่จะต้องดูจากห้าแท็บที่แตกต่างกัน

หากคุณต้องการพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจทางการเงินClickUp Financeมีมุมมองและแดชบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับงบประมาณ, บิล, และกระแสเงินสด

ดังที่ผู้รีวิว G2คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า

ฉันยังชอบที่มันรวมเครื่องมือมากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร เป้าหมาย แชท และไวท์บอร์ด ทำให้ฉันไม่ต้องสลับแอปไปมาอยู่ตลอด

นี่คือเทมเพลตติดตามการชำระหนี้ที่สามารถเริ่มต้นใช้ได้ทันที

1. แม่แบบงบประมาณส่วนตัว ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคล ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างงานใน ClickUp เพื่อจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายและติดตามรายการการใช้จ่ายด้วยเทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpรวบรวมรายได้ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้ไว้ในมุมมองเดียวที่เรียบง่าย เพื่อให้แผนการชำระหนี้ของคุณสอดคล้องกับกระแสเงินสดจริง คุณจะได้เห็นทุกบัญชี ทุกวันครบกำหนด และจำนวนเงินที่คุณสามารถชำระได้โดยไม่ต้องคาดเดา

การตั้งค่าใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถเพิ่มยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำของแต่ละบัญชี จากนั้นระบุยอดชำระรายเดือนสำหรับค่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

เมื่อคุณบันทึกการชำระเงินและเพิ่มการชำระเงินเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ยอดคงเหลือและระยะเวลาการชำระหนี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณจึงทราบเสมอว่าหนี้ก้อนต่อไปที่ควรให้ความสำคัญคืออะไร และการชำระเงินในวันนี้ช่วยให้คุณเดินหน้าได้ตามแผนหรือไม่

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • แผนที่รายได้, ค่าใช้จ่ายคงที่, และการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว
  • จัดเรียงหนี้ตามยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดหรือดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การชำระหนี้ของคุณ
  • ติดตามวันชำระเงินและจำนวนเงินขั้นต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
  • ติดตามยอดหนี้รวม ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระแล้ว ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติขณะดำเนินการ

✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไปและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายซึ่งช่วยผลักดันการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ

📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบตารางการชำระหนี้ฟรีเพื่อติดตามการชำระเงินกู้และดอกเบี้ย

2. แม่แบบงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp

เทมเพลตงบประมาณง่าย ๆ ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
สร้างภาพแสดงหมวดหมู่ของงบประมาณของคุณด้วยเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUp

งบประมาณจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่ออ่านง่ายและอัปเดตได้อย่างรวดเร็วเทมเพลตงบประมาณแบบง่ายของ ClickUpมอบรายการที่ชัดเจนสำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย มุมมองสรุปเงินสดสุทธิ และพื้นที่สำหรับจดบันทึกการชำระเงินรายเดือนสำหรับบัตรเครดิตหรือเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้ครั้งเดียว จากนั้นบันทึกการใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น คุณจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าเงินถูกใช้ไปที่ไหน ควรตัดค่าใช้จ่ายส่วนใด และมีเงินเหลือสำหรับชำระเพิ่มเติมเท่าไร

หากคุณชอบวิธีลูกโซ่หิมะ คุณสามารถจัดสรรเงินเพิ่มเติมเหล่านั้นเพื่อชำระยอดหนี้ที่น้อยที่สุดก่อนได้ หากคุณต้องการใช้วิธีหิมะถล่ม คุณสามารถใช้เงินเพิ่มเติมเหล่านั้นเพื่อชำระยอดหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การแชร์หรือการตรวจสอบนั้นง่ายดาย คุณสามารถเปิดแผนงบประมาณ ตรวจสอบยอดรวมของเดือนนี้ และปรับจำนวนเงินที่ต้องชำระในสัปดาห์หน้าได้โดยไม่ต้องสร้างสเปรดชีตใหม่

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • หมวดหมู่ภาพสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ
  • มุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับแผนงบประมาณ รายได้ เงินสดสุทธิ คู่มือเริ่มต้น และค่าใช้จ่าย
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเดือน, ยอดย่อย, และยอดรวมสะสม
  • การส่งออกอย่างรวดเร็วสำหรับการแชร์ภาพรวมกับพันธมิตรหรือที่ปรึกษา
  • การแจ้งเตือนเบา ๆ เพื่อทบทวนวันครบกำหนดและยอดชำระรายเดือน

✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการงบประมาณที่เรียบง่ายและช่วยให้มีเงินสดเหลือสำหรับการชำระหนี้ โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน ClickUpสำหรับวันครบกำหนดชำระหนี้แต่ละรายการ เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระล่าช้าหรือผลกระทบต่อคะแนนเครดิตของคุณ คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือนแบบซ้ำได้ ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณหลายวันก่อนถึงกำหนดชำระ เพื่อให้คุณมีเวลาโอนเงินหรือปรับงบประมาณให้เหมาะสม

การแจ้งเตือนสามารถปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญ—ทำเครื่องหมายหนี้ที่มีความสำคัญสูงสุดของคุณว่าเร่งด่วน เพื่อให้การชำระเงินเหล่านั้นอยู่ในความสนใจอันดับแรก

ClickUp Reminders- เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
อยู่เหนือทุกวันที่ครบกำหนดชำระเงินด้วย ClickUp Reminder

3. แม่แบบประวัติการชำระเงินของ ClickUp

เทมเพลตประวัติการชำระเงิน ClickUp - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
รับเทมเพลตฟรี
จัดการและติดตามการชำระเงินของคุณจากศูนย์กลางเดียวด้วยเทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUp

เทมเพลตประวัติการชำระเงินของ ClickUpจะบันทึกข้อมูลการชำระเงินและเงินที่คุณได้รับอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถบันทึกจำนวนเงินที่จ่าย วันที่ วิธีการ และหมายเลขอ้างอิง จากนั้นติดแท็กกับบิลบัตรเครดิต เงินกู้ส่วนบุคคล หรือภาระทางการเงินอื่นๆ

นี่กลายเป็นวิธีที่รวดเร็วในการยืนยันการชำระเงินขั้นต่ำ, รักษาวันที่ครบกำหนดให้ปรากฏ, และดูว่าเงินสดไหลเวียนผ่านเดือนอย่างไร.

การค้นหาคำตอบเป็นเรื่องง่าย เพียงกรองเพื่อค้นหาข้อมูลที่เปิดอยู่ สแกนตารางลูกค้าเพื่อดูกิจกรรมที่ผ่านมา หรือส่งออกข้อมูลสรุปที่สะอาดสำหรับบันทึกของคุณ ต้องการแสดงว่าการชำระเงินของเดือนที่แล้วถูกบันทึกตรงเวลาหรือไม่? มันอยู่ที่นั่นเลย

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สถานที่หนึ่งสำหรับบันทึกการรับและจ่ายเงิน
  • สถานะชัดเจนเพื่อดูว่าอะไรเปิดอยู่หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ช่องข้อมูลที่สะดวกสำหรับจำนวน วิธีการ หมายเลขใบเสร็จรับเงิน และบันทึก
  • มุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับการบันทึกใบเสร็จ, เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, ตารางลูกค้า, และรายการทั้งหมด
  • ขอเตือนอย่างสุภาพให้ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระเงินและยอดชำระรายเดือนที่กำลังจะถึง

✨️ เหมาะสำหรับ: บุคคลทั่วไป ครอบครัว และทีมขนาดเล็กที่ต้องการบันทึกการตรวจสอบที่ชัดเจน เพื่อให้การชำระหนี้และค่าใช้จ่ายประจำวันเป็นไปตามกำหนดเวลา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brainสามารถอ่านรายการและเอกสารของคุณ สรุปค่าใช้จ่ายของเดือนที่แล้วตามหมวดหมู่ ระบุการใช้จ่ายเกิน และร่างตารางการชำระหนี้แบบลูกโซ่หรือแบบหิมะถล่มตามยอดคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยของคุณได้ มันสามารถเปลี่ยนแผนเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่มีวันที่พร้อมการแจ้งเตือน ทำให้เทมเพลตของคุณกลายเป็นกิจวัตรที่มีชีวิตชีวา ลองใช้คำสั่งเช่น:

  • สรุปค่าใช้จ่ายของเดือนนี้จากบัญชีงบประมาณง่าย ๆ ของฉัน และเน้นหมวดหมู่ที่เกินแผนไว้
  • สร้างลูกหนี้หิมะจากยอดเงินและอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้, เพิ่มวันครบกำหนดชำระ, และตั้งค่าการชำระเงินเพิ่มเติมรายเดือนเป็น 3000
  • "ฉันสามารถตัดอะไรออกได้บ้างเพื่อให้ถึงวันที่กำหนดชำระภายใน 12 เดือน แสดงสองสถานการณ์ และอัปเดตงานของฉันให้สอดคล้องกัน?"
สรุปและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณเพื่อการตรวจสอบรายเดือนด้วย ClickUp Brain
สรุปค่าใช้จ่ายของคุณและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบสิ้นเดือนด้วย ClickUp Brain

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ฟรี เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้ดีขึ้น

4. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
จัดระเบียบงบประมาณและติดตามค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUp

เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือนของ ClickUpให้บันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบต่อเนื่องในเอกสารเดียว ช่วยให้คุณสามารถเห็นการใช้จ่ายของคุณได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจ

เพิ่มค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องชำระและค่าใช้จ่ายประจำวัน จากนั้นจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม รูปแบบจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้การชำระหนี้ง่ายขึ้นด้วย เพราะคุณสามารถเพิ่มเงินสดหมุนเวียนและตัดสินใจได้ว่าการชำระเงินเพิ่มเติมจะนำไปใช้กับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด

เมื่อคุณต้องการคำตอบ คุณไม่จำเป็นต้องตามล่า เปรียบเทียบเดือนนี้กับเดือนที่แล้ว หยิบภาพรวมสั้น ๆ มาแบ่งปัน แล้วกำหนดยอดชำระเงินครั้งถัดไปด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สถานที่หนึ่งสำหรับบันทึกค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรพร้อมยอดรวมรายเดือนที่ชัดเจน
  • มุมมองหมวดหมู่ที่แสดงการประหยัดที่ง่าย
  • การส่งออกที่เรียบง่ายเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนเมื่อคุณต้องการ
  • การเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนเพื่อจับแนวโน้มตั้งแต่เนิ่นๆ
  • วิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มเงินสดสำหรับการชำระเงินเพิ่มเติมในแผนการชำระหนี้ของคุณ

✨️ เหมาะสำหรับ: ครัวเรือนและทีมขนาดเล็กที่ต้องการการอ่านค่าประจำเดือนที่แม่นยำเพื่อสนับสนุนการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ก่อนที่คุณจะล็อกแผนใด ๆ ให้ตรวจสอบอย่างรวดเร็วด้วยClickUp Risk Assessment Calculator ที่ง่ายนี้เพื่อ ตรวจจับความเสี่ยงจากอัตราที่เปลี่ยนแปลงหรือค่าธรรมเนียมล่าช้าได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

5. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
รับเทมเพลตฟรี
สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเองได้สูงสุด 28 สถานะด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp

เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpรวบรวมงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้ไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถปรับแผนของคุณให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดจริงและกำหนดจำนวนการชำระเงินที่แน่นอนได้

คุณสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายผันแปร และภาระทางการเงินของคุณ จากนั้นติดป้ายกำกับหนี้ที่คุณต้องการให้ความสำคัญ หากคุณต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว ให้มุ่งเน้นไปที่ยอดคงเหลือที่น้อยที่สุด เพื่อลดดอกเบี้ยให้น้อยที่สุด ให้ส่งเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด

ไม่ว่าจะเลือกทางไหน คุณก็จะเห็นภาพขั้นตอนถัดไปและผลกระทบต่อระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเปรียบเทียบแต่ละเดือน ระบุหมวดหมู่ที่สามารถลดได้ และตัดสินใจว่าจะเพิ่มยอดชำระรายเดือนเมื่อใด ภาพรวมนี้ยังสามารถแชร์กับคู่สมรสหรือผู้ดูแลบัญชีได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การตัดสินใจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่ายควบคู่ไปกับการชำระหนี้ในที่ทำงานเดียว
  • เห็นกระแสเงินสดอย่างชัดเจนและกำหนดการชำระเงินรายเดือนที่เป็นไปได้
  • เปรียบเทียบลำดับความสำคัญของลูกบอลหิมะและหิมะถล่มโดยไม่ต้องสร้างแผนใหม่
  • โปรดทำเครื่องหมายวันที่ชำระเงินและวันต่ออายุที่กำลังจะมาถึงเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม
  • แชร์สรุปที่ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

✨️ เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฟรีแลนซ์ และครัวเรือนที่ต้องการศูนย์กลางเดียวในการจัดการงบประมาณ ตรวจสอบกระแสเงินสด และโอนเงินส่วนเกินไปยังหนี้สินที่ถูกต้อง

6. แม่แบบการตั้งเป้าหมายทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตการตั้งเป้าหมายทางการเงิน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความก้าวหน้าของคุณและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลกับเทมเพลตการตั้งเป้าหมายทางการเงินของ ClickUp

เป้าหมายจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสอดคล้องกับตัวเลขเท่านั้นแม่แบบการตั้งเป้าหมายทางการเงินของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนแนวคิดอย่างเช่น "ปลดหนี้" หรือ "ออมเงินสามเดือนของค่าใช้จ่าย" ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้จริง

ในการไปถึงจุดนั้น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการชำระหนี้ เพิ่มจุดตรวจสอบสำหรับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือดอกเบี้ยสูงสุด และตั้งเป้าหมายการชำระเงินรายเดือนที่สม่ำเสมอซึ่งไม่กระทบกระเทือนกระแสเงินสด

เมื่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง คุณปรับขั้นตอนถัดไปแทนการเขียนแผนใหม่ทั้งหมด คุณยังได้เห็นความคืบหน้าของคุณด้วย ก่อนตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อไป คุณสามารถดูได้ว่าอะไรเป็นไปตามแผน อะไรที่ต้องกระตุ้น และที่ไหนที่การชำระเงินเพิ่มเติมจะช่วยได้มากที่สุด

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เปลี่ยนเป้าหมายทางการเงินที่กว้างขวางให้กลายเป็นขั้นตอนและเป้าหมายที่ชัดเจน
  • จัดให้มีการชำระเงินรายเดือนสอดคล้องกับกระแสเงินสดเพื่อให้แผนเป็นไปได้จริง
  • ติดตามความคืบหน้าในการชำระหนี้โดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตเพิ่มเติม
  • ทำเครื่องหมายลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณทราบว่าหนี้ก้อนใดที่ต้องจัดการต่อไป
  • แชร์ภาพรวมง่าย ๆ เพื่อรักษาความสอดคล้องกับพันธมิตรหรือเพื่อนร่วมทีม

✨️ เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมขนาดเล็กที่ต้องการเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการชำระหนี้อย่างมั่นคง

7. แม่แบบรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงิน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน และอื่นๆ ด้วยเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUp

เมื่อคุณไม่ไว้วางใจตัวเลข การตัดสินใจก็จะหยุดชะงักเทมเพลตรายงานการวิเคราะห์ทางการเงินของ ClickUpจะดึงรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไร และขาดทุนมาไว้ในรายงานที่ชัดเจนซึ่งคุณสามารถอ่านได้ในไม่กี่นาที คุณจะได้รับตารางที่เรียบง่ายซึ่งแปลงเป็นภาพ ทำให้ง่ายต่อการอธิบายแหล่งที่มาและปลายทางของเงิน

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ร่วมกับแผนการชำระหนี้ คุณสามารถเห็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เงินสดที่เหลืออยู่หลังจากการชำระเงินรายเดือน และการชำระเงินเพิ่มเติมควรนำไปใช้กับยอดหนี้ที่น้อยที่สุดหรือหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุด

ภาพจะอัปเดตทันทีที่คุณปรับข้อมูลที่ป้อน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นงานที่สองเพื่อทดสอบแนวคิดต่างๆ บันทึกภาพหน้าจอสำหรับเดือนหรือไตรมาส ตอบคำถามอย่างรวดเร็วด้วยการดูเพียงครั้งเดียว และกำหนดจำนวนการชำระเงินของเดือนถัดไปด้วยความมั่นใจมากขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รายงานหนึ่งฉบับสำหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์สุทธิ
  • แผนภูมิที่รวดเร็วที่ทำให้แนวโน้มสามารถสังเกตได้ง่าย
  • การเปรียบเทียบอย่างง่ายระหว่างเดือนกับเดือน หรือไตรมาสกับไตรมาส
  • การอ่านกระแสเงินสดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการชำระเงินเพิ่มเติม
  • การส่งออกที่ง่ายดายสำหรับพันธมิตร ลูกค้า หรือที่ปรึกษา

✨️ เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและบุคคลที่ต้องการข้อมูลทางการเงินที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจชำระหนี้ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เคล็ดลับด่วน:ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับข้อมูลเช่น งบประมาณเทียบกับค่าใช้จ่ายจริง, ผู้ขาย, และวันที่ชำระเงิน นั่นหมายความว่าตัวติดตามการชำระหนี้ของคุณจะอยู่ในภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเงินที่คุณใช้จ่าย ไม่ใช่ในไฟล์แยกต่างหาก

📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการค่าใช้จ่ายและเวิร์กโฟลว์ของทีม

8. แม่แบบหนี้ส่วนบุคคลใน Excel และ Google Sheets โดย Template.net

เทมเพลตหนี้ส่วนบุคคลฟรีโดย Template.net - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
ผ่านทาง Template.Net

หากคุณต้องการความสะดวกสบายของสเปรดชีต, Excel หรือ Google Sheets, เทมเพลตหนี้ส่วนบุคคลโดย Template.net เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาสำหรับการระบุยอดคงเหลือ, อัตราดอกเบี้ย และวันครบกำหนดชำระทุกบัญชี เพียงป้อนยอดคงเหลือปัจจุบัน, อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำสำหรับแต่ละเงินกู้หรือบัตรเครดิต จากนั้นบันทึกการชำระเงินรายเดือนตามที่คุณดำเนินการ

คุณสามารถใช้เป็นสเปรดชีตสำหรับการชำระหนี้ได้ทั้งสองวิธี โดยเรียงลำดับจากยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดสำหรับวิธีลูกโซ่หิมะ หรือเรียงตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดสำหรับวิธีหิมะถล่ม เพิ่มคอลัมน์สำหรับการชำระเงินเพิ่มเติม แล้วคุณจะเห็นยอดคงเหลือที่เหลืออยู่และระยะเวลาการชำระหนี้เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง

บันทึกสำเนาไว้เป็นหลักฐาน, ส่งแท็บให้คู่ค้า, หรือส่งออกภาพรวมก่อนที่คุณจะกำหนดจำนวนเงินชำระของเดือนหน้า

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบสเปรดชีตที่คุ้นเคยใน Excel และ Google Sheets
  • คอลัมน์สำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน, อัตราดอกเบี้ย, วันครบกำหนด, ยอดชำระขั้นต่ำ, และจำนวนเงินที่ต้องชำระ
  • ทำงานได้กับระบบสะสมหรือระบบหิมะถล่มโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่า
  • ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้สินทั้งหมด ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยทั้งหมดที่ชำระแล้ว
  • ง่ายต่อการทำซ้ำและแชร์เพื่อการตรวจสอบหรืออัปเดต

✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการตัวติดตามการชำระหนี้ที่สะอาดและแก้ไขได้ โดยไม่มีเครื่องมือเพิ่มเติม

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความสำเร็จเล็กๆ มีความสำคัญงานวิจัยพบว่าการมุ่งเน้นชำระหนี้ทีละก้อนจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและทำให้ทำตามแผนได้สำเร็จมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายคนเลือกใช้กลยุทธ์ลูกโซ่หิมะ แม้ว่าการใช้กลยุทธ์หิมะถล่มจะช่วยประหยัดดอกเบี้ยได้มากกว่าในทางทฤษฎีก็ตาม

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างงบประมาณการดำเนินงาน: ตัวอย่างและเทมเพลต

9. แม่แบบหนี้สินรายเดือนใน Excel และ Google Sheets โดย Template.net

เทมเพลตหนี้รายเดือนโดย Template.net - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
ผ่านทาง Template.Net

หากคุณชอบมุมมองแบบเดือนต่อเดือน เทมเพลตหนี้รายเดือนของ Excel และ Google Sheets โดย Template.net จะเก็บทุกวันที่ครบกำหนดและยอดชำระไว้ในแผ่นงานเดียว ระบุบัญชีแต่ละบัญชีพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย และยอดชำระขั้นต่ำ จากนั้นติดตามการชำระเงินรายเดือนของคุณไปพร้อมกัน

คุณจะได้รับจังหวะสำหรับเดือนนี้ พร้อมพื้นที่ที่ชัดเจนสำหรับบันทึกการชำระเงินเพิ่มเติม

การแบ่งปันกับผู้อื่นก็ง่ายเช่นกัน คุณสามารถส่งเอกสารให้ที่ปรึกษาได้, บันทึกภาพรวมรายเดือนไว้เป็นเอกสาร, และปรับจำนวนเงินชำระของเดือนถัดไปโดยไม่ต้องสร้างเอกสารใหม่

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • รูปแบบที่คุ้นเคยใน Excel และ Google Sheets
  • ช่องสำหรับยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ และวันครบกำหนด
  • การติดตามจำนวนการชำระเงินและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่เป็นรายเดือน
  • ทำงานร่วมกับระบบหิมะลูกกลิ้งหรือหิมะถล่มโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้าง
  • ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้ทั้งหมดและดอกเบี้ยที่ชำระจนถึงปัจจุบัน

✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้สเปรดชีตที่ต้องการตัวติดตามรายเดือนที่สะอาดสำหรับวันครบกำหนด, การชำระเงินขั้นต่ำ, และการชำระเงินเพิ่มเติม.

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การติดตามหนี้สินหลายรายการ—บัตรเครดิต, เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การผ่อนชำระรถยนต์, เงินกู้ส่วนบุคคล—หมายถึงการตรวจสอบยอดคงเหลือ, อัตราดอกเบี้ย, ตารางการชำระเงิน, และความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการชำระหนี้ในบัญชีและกับผู้ให้กู้ที่แตกต่างกัน

ClickUp BrainGPTช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลการชำระหนี้ของคุณได้โดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเองว่าควรชำระหนี้ก้อนใดก่อนหรือการชำระเงินเพิ่มเติมจะส่งผลต่อระยะเวลาการชำระหนี้ของคุณอย่างไร

สร้างภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทุกการตัดสินใจเพื่อผลตอบแทนด้วย ClickUp Brain MAX
สร้างภาพและเพิ่มประสิทธิภาพทุกการตัดสินใจเพื่อผลตอบแทนด้วย ClickUp BrainGPT

นี่คือวิธี:

  • คำตอบกลยุทธ์หนี้สินทันที: ถามคำถาม BrainGPT เช่น "ถ้าฉันจ่ายเงินเพิ่มอีก $200 ในเดือนนี้ ฉันควรนำไปชำระหนี้ก้อนไหน?" และรับคำตอบตามข้อมูลหนี้สินจริงของคุณที่ติดตามใน ClickUp
  • ค้นหาประวัติการชำระเงินและเอกสารได้ทันที: ค้นหาข้ามงานติดตามหนี้ทั้งหมด ใบเสร็จการชำระเงิน และข้อตกลงเงินกู้ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลการทำธุรกรรมเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย หรือการสื่อสารกับเจ้าหนี้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านโฟลเดอร์
  • บันทึกการชำระเงินด้วยเสียง:ใช้ฟีเจอร์พูดเป็นข้อความเพื่อบันทึกการชำระเงินอัปเดตยอดคงเหลือ หรือบันทึกการชำระเงินเพิ่มเติมโดยไม่ต้องใช้มือ เพียงพูดว่า "บันทึกการชำระเงิน $150 ไปยังบัตร Capital One" ขณะที่คุณกำลังทำการชำระเงิน
  • หลายแบบจำลอง AI สำหรับการคำนวณทางการเงิน: ใช้ ChatGPT, Claude, Gemini, และแบบจำลอง AI อื่น ๆ เพื่อช่วยคุณดำเนินการสถานการณ์การชำระหนี้ต่าง ๆ
  • สรุปความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ: สรุปความคืบหน้าในการชำระหนี้ของคุณในช่วงเดือนหรือไตรมาสที่ผ่านมา และสร้างรายงานตามข้อมูลการชำระเงินจริงของคุณ

10. แม่แบบจัดระเบียบหนี้สินด้วย Excel และ Google Sheets โดย Template.net

เทมเพลตจัดการหนี้โดย Template.net - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
ผ่านทาง Template.Net

หากรายละเอียดบัญชีของคุณถูกเก็บไว้ในที่ต่างๆ กัน, แบบฟอร์มจัดการหนี้ Excel และ Google Sheets โดย Template.net คือเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในรายการหลักที่สะอาดและชัดเจนเพียงรายการเดียว

คุณบันทึกข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหนี้ไว้ในแผ่นเดียว ทำให้คุณสามารถเห็นยอดหนี้ทั้งหมด, ใครที่คุณต้องชำระเงิน, และขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ

นี่เป็นขั้นตอนแรกที่มีประโยชน์ก่อนที่คุณจะเลือกกลยุทธ์การชำระหนี้ ด้วยยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันครบกำหนดชำระทั้งหมดในมุมมองเดียว คุณสามารถระบุหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงสุดหรือยอดคงเหลือที่น้อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มคอลัมน์การชำระเงินเพิ่มเติม และคุณจะเห็นแผนการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • สถานที่หนึ่งสำหรับระบุผู้ให้กู้ ชื่อบัญชี ยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย ยอดชำระขั้นต่ำ และวันครบกำหนดชำระ
  • คอลัมน์เสริมสำหรับอัตราโปรโมชั่น, สถานะการชำระเงินอัตโนมัติ, และบันทึก
  • ตัวกรองเพื่อจัดเรียงตามความสนใจสูงสุดหรือยอดคงเหลือต่ำสุดสำหรับการลงทุนแบบหิมะถล่มหรือลูกบอลหิมะ
  • ยอดรวมอย่างรวดเร็วสำหรับหนี้สินทั้งหมดและยอดคงเหลือที่เหลืออยู่
  • มุมมองสำหรับพิมพ์เอกสารแบบหน้าเดียวที่คุณสามารถเก็บไว้ใช้ได้

✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่เริ่มต้นการเดินทางสู่การปลอดหนี้และต้องการภาพรวมที่ครอบคลุมและแก้ไขได้ของบัญชีทั้งหมดก่อนที่จะเลือกวิธีการชำระหนี้แบบหิมะหรือแบบหิมะถล่ม

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการบัญชี (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)

11. แม่แบบการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต โดย Credit Canada

เทมเพลตการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีตโดย Credit Canada - เทมเพลตติดตามการชำระหนี้
ผ่านทาง เครดิตแคนาดา

หากคุณต้องการแผนที่ชัดเจนโดยไม่ต้องตั้งค่าสูตรมากมาย เทมเพลตการชำระหนี้ผ่านสเปรดชีต โดย Credit Canada จะช่วยคุณได้ เพียงระบุหนี้แต่ละรายการพร้อมยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย การชำระเงินขั้นต่ำ และวันที่ครบกำหนดชำระ จากนั้นทำตามตารางเดือนต่อเดือนที่บอกคุณว่าจะต้องชำระเงินอะไรต่อไป

เพิ่มการชำระเงินเพิ่มเติม และตารางจะอัปเดตเวลาการชำระหนี้และดอกเบี้ยรวมเพื่อให้คุณเห็นผลกระทบได้ทันที คุณสามารถบันทึกสำเนาไว้สำหรับตัวเองหรือแชร์กับคู่ค้าหรือผู้ให้คำปรึกษา และทั้งสองฝ่ายจะเห็นแผนเดียวกัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • คอลัมน์ง่าย ๆ สำหรับผู้ให้กู้ ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย ขั้นต่ำ และวันครบกำหนด
  • ตัวเลือกในตัวสำหรับแบบสะสมหรือแบบถล่ม
  • ยอดรวมอัตโนมัติสำหรับยอดหนี้ทั้งหมด ยอดคงเหลือ และดอกเบี้ยที่ชำระแล้ว
  • ตารางเวลาแบบรายเดือนที่ยังคงอ่านได้ชัดเจน
  • ใช้งานได้ใน Google Sheets หรือ Excel

✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการแผ่นงานที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้เห็นแผนและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การชำระเงินบัตรเครดิตในช่วงกลางรอบบิลสามารถช่วยลดดอกเบี้ยได้เพราะผู้ออกบัตรหลายรายคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน ดังนั้นการลดยอดคงเหลือให้ต่ำลงแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลงได้

12. แม่แบบแผนการชำระหนี้และติดตามผลใน Excel โดย The Happy Giraffe

แม่แบบวางแผนและติดตามโดย The Happy Giraffe - แม่แบบติดตามการชำระหนี้
ผ่านทาง เดอะ แฮปปี้ จิราฟ

ต้องการสเปรดชีตที่ให้ทั้งแผนและบันทึกการใช้งานหรือไม่? เทมเพลต Excel Debt Payoff Planner and Tracker โดย The Happy Giraffe ทำได้ทั้งสองอย่าง เพียงกรอกชื่อหนี้ ยอดคงเหลือปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ย วันครบกำหนด และจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายเกินขั้นต่ำ

เทมเพลตนี้จะแสดงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามและเก็บบันทึกติดตามแบบง่าย ๆ ที่คุณสามารถอัปเดตได้เมื่อคุณชำระเงิน เทมเพลตนี้ยังจะอัปเดตวันที่คาดว่าจะปลอดหนี้โดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าของคุณอีกด้วย คุณ ยังสามารถใช้เครื่องคำนวณจำนวนวันของ ClickUpที่สะดวก เพื่อประมาณวันที่คาดว่าจะชำระหนี้หมดจากวันนี้ และช่วยให้แผนการของคุณเป็นไปตามความเป็นจริง

คุณสามารถคัดลอกไปยัง Google Sheets หรือเก็บไว้ใน Excel และบันทึกภาพรวมรายเดือนได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • วางแผนและติดตามในไฟล์เดียว
  • ใช้งานได้กับระบบหิมะลูกกลิ้งหรือระบบหิมะถล่มได้ทันที
  • คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับหนี้สินถัดไปพร้อมกำหนดเวลาขั้นตอนที่ง่าย
  • การอัปเดตอัตโนมัติไปยังวันที่คาดว่าจะปลอดหนี้
  • Excel หรือ Google Sheets, ดาวน์โหลดฟรี

✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสเปรดชีตฟรี ไม่แสวงหากำไร ที่แสดงขั้นตอนถัดไปและติดตามความคืบหน้าในที่เดียว

📖 อ่านเพิ่มเติม: เทมเพลตติดตามค่าใช้จ่ายใน Google Sheets ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเงินของคุณ

13. ตัวติดตามการชำระหนี้ (5-in-1) โดย Vertex42

ตัวติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42- แบบฟอร์มตัวติดตามการชำระหนี้
ผ่าน Vertex42

หากคุณต้องการติดตามหนี้หลายรายการในแผ่นงานเดียว Debt Payoff Tracker (5-in-1) โดย Vertex42 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพียงป้อนยอดหนี้เริ่มต้นและยอดชำระขั้นต่ำของแต่ละรายการ แผนภูมิจะคำนวณยอดเป้าหมายให้คุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถระบายสีหรือติ๊กเครื่องหมายในช่องเมื่อชำระหนี้ถึงเป้าหมายแต่ละขั้น และยังสามารถบันทึกวันที่ของแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

การตั้งค่าก็ง่ายเช่นกัน แก้ไขป้ายกำกับที่คุณต้องการ รายการบัญชีของคุณ และคุณก็พร้อมที่จะทำเครื่องหมายการชำระเงินในมุมมองเดียวแล้ว มันทำงานได้ทั้งในรูปแบบ PDF ที่สามารถพิมพ์ได้หรือไฟล์ Excel ดังนั้นคุณสามารถเก็บสำเนาไว้บนโต๊ะหรือไดรฟ์ของคุณได้

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ติดตามหนี้หลายรายการในแผ่นงานเดียว
  • จำนวนเป้าหมายที่กรอกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณป้อนวันที่เริ่มต้นของหนี้และจำนวนขั้นต่ำ
  • ทำเครื่องหมายหรือระบายสีเพื่อแสดงความคืบหน้าและบันทึกวันที่เสร็จสิ้น
  • ใช้งานได้ใน Excel หรือเป็นไฟล์ PDF ที่สามารถแก้ไขได้

✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการตัวติดตามแบบพิมพ์ได้เพียงหนึ่งเดียวที่อัปเดตตัวเองได้

14. ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะถล่ม โดย Vertex42

ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะถล่มโดย Vertex42- แบบฟอร์มติดตามการชำระหนี้
ผ่าน Vertex42

ตัวติดตามลูกหนี้แบบหิมะถล่มโดย Vertex42 นั้นสนุกสนานและชัดเจน. คุณป้อนยอดหนี้ทั้งหมด และแผ่นงานจะสร้างเป้าหมายพร้อมลูกหิมะที่คุณสามารถระบายสีได้เมื่อคุณชำระเงิน. ใน Excel ลูกหิมะจะเติมเต็มโดยอัตโนมัติโดยใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข ทำให้ความคืบหน้าของคุณปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม.

กล่องลูกบอลหิมะขั้นต่ำและเพิ่มเติมถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง โดยเน้นที่การรักษาระดับโมเมนตัมเป็นหลัก คุณจะได้รับแรงกระตุ้นทางสายตาให้เดินหน้าต่อไป รวมถึงวิธีง่ายๆ ในการดูว่าคุณมาไกลแค่ไหนแล้ว ใช้เพื่อรักษาแรงจูงใจระหว่างการตรวจสอบงบประมาณเต็มรูปแบบ ระบายสีลูกบอลหิมะแต่ละลูกหลังจากการชำระเงินแต่ละครั้ง แล้วดูเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • เป้าหมายที่มองเห็นได้ซึ่งจะเต็มขึ้นเมื่อคุณชำระเงินงวด
  • การเติมสีอัตโนมัติใน Excel ผ่านการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • กล่องอ้างอิงง่ายสำหรับการชำระเงินขั้นต่ำและเพิ่มเติม
  • ตัวเลือก PDF ที่สามารถพิมพ์ได้ หากคุณชอบใช้ปากกาและกระดาษ

✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้เทคนิคลูกบอลหิมะที่ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนอย่างรวดเร็วหลังจากการชำระเงินแต่ละครั้ง

15. แผนภูมิการเดินทางสู่การปลอดหนี้ โดย Vertex42

แผนภูมิเส้นทางสู่การปลอดหนี้โดย Vertex42 - แม่แบบติดตามการชำระหนี้
ผ่าน Vertex42

หากคุณต้องการดูภาพรวมรายเดือน แผนภูมิ Debt Free Journey โดย Vertex42 จะแสดงภาพที่ชัดเจนเมื่อยอดคงเหลือลดลง คุณบันทึกยอดคงเหลือใหม่ในแต่ละเดือน และภาพพื้นหลังจะปรากฏทีละส่วน ซึ่งทำให้เห็นความคืบหน้าได้ง่ายในทันที

แผ่นงานนี้ใช้งานกับ Excel ได้อย่างสะดวก ใช้สูตรง่ายๆ เช่น =EDATE(prevdate,1) เพื่อเลื่อนเดือนไปข้างหน้าและรักษาไทม์ไลน์ให้เรียบร้อย จับคู่กับตัวติดตามผลตอบแทนหลักของคุณ เก็บแท็บนี้ไว้เป็น "โปสเตอร์ความคืบหน้า" รายเดือน และให้งบประมาณของคุณจัดการตัวเลขรายวัน

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • บันทึกยอดคงเหลือรายเดือนพร้อมกราฟิกแสดงผลแบบค่อย ๆ เปิดเผย
  • การจัดการวันที่อย่างง่ายดายด้วยเคล็ดลับสูตร Excel ในตัว
  • ภาพที่สะอาดเพื่อทบทวนกับคู่หูหรือโค้ช
  • รักษาแรงจูงใจให้คงอยู่ระหว่างการประชุมงบประมาณ

✨️ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการแผนภูมิความคืบหน้าประจำเดือนที่เรียบง่ายซึ่งทำให้เห็นแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายได้ชัดเจน

16. ตารางติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42

ตารางติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42 - แม่แบบติดตามการชำระหนี้
ผ่าน Vertex42

คุณชอบขีดฆ่าช่องเมื่อทำเสร็จหรือไม่? แผนภูมิติดตามการชำระหนี้โดย Vertex42 มีช่องว่าง 200 ช่องให้คุณระบายสีหรือขีดฆ่าเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้น เพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้และยอดชำระขั้นต่ำที่ด้านบน ใส่ยอดหนี้เริ่มต้น พิมพ์ และเริ่มทำเครื่องหมายความคืบหน้าได้เลย

มันง่ายพอที่จะติดไว้ที่ตู้เย็นหรือเก็บไว้ข้างแล็ปท็อปของคุณ การเห็นตารางที่เต็มขึ้นช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแม้ในเดือนที่ยุ่ง ใช้สำหรับยอดคงเหลือเดียวหรือทำหนึ่งสำหรับแต่ละบัญชี กระแสเงินสดที่คุณปลดปล่อยออกมาเมื่อตารางถึงศูนย์จะกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหนี้ก้อนต่อไป

🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

  • ตาราง 200 เซลล์, คุณลงสีตามที่คุณชำระเงิน
  • พื้นที่สำหรับบันทึกเจ้าหนี้, ยอดชำระขั้นต่ำ, และเริ่มต้นหนี้
  • เวอร์ชัน PDF และ Excel ที่สามารถพิมพ์ได้
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตือนความจำที่มองเห็นได้ระหว่างวันครบกำหนดชำระเงิน

✨️ เหมาะสำหรับ: ผู้ติดตามภาพที่ชอบตารางกระดาษที่เป็นมิตรและแสดงความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจต่อเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดความมุ่งมั่น—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานเช่นนั้น! เราจำเป็นต้องเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจไว้ 💪

นั่นคือจุดที่ ClickUp ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง ติดตามความสำเร็จด้วย ClickUp Milestones รับภาพรวมความคืบหน้าแบบทันทีด้วย rollups และรักษาสมาธิด้วยตัวเตือนอัจฉริยะ การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างแรงผลักดันในการทำงานระยะยาว

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ

ทำให้ผลตอบแทนของคุณโดดเด่นด้วย ClickUp

การปลดหนี้เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น ไม่ใช่คาดเดา มันเกิดจากแผนที่คุณมองเห็น การปรับเปลี่ยนเล็กๆ ที่คุณสามารถทำได้โดยไม่สะดุด และหลักฐานที่แสดงว่าทุกการชำระเงินกำลังเคลื่อนยอดคงเหลือไปในทิศทางที่ถูกต้อง ตอนนี้คุณมีชุดแม่แบบสำหรับติดตามยอดรวม กำหนดวันครบกำหนด และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับวิธีที่คุณชอบชำระเงิน

หากคุณต้องการที่เดียวที่รวบรวมตัวเลข บันทึก และขั้นตอนถัดไปไว้ด้วยกัน ClickUp มอบบ้านให้กับแผนการตอบแทนของคุณ

คุณสามารถเก็บบัญชีไว้ข้างๆ งบประมาณของคุณได้ ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นรายเดือนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านแท็บต่างๆ และปรับเวลาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของชีวิต วิธีการลูกหนี้หิมะและวิธีการหิมะถล่มต่างก็ใช้ได้ที่นี่ เพราะแผนการและการกระทำอยู่ในมุมมองเดียวกัน

เลือกเทมเพลต ตั้งจังหวะที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดของคุณ แล้วปล่อยให้การชำระเงินอย่างสม่ำเสมอทำงานหนักแทนคุณ ชัยชนะคือความชัดเจนในวันนี้และแรงผลักดันในวันพรุ่งนี้

สมัครใช้ ClickUp วันนี้เพื่อจัดระเบียบงบประมาณและการชำระหนี้ของคุณในที่เดียว