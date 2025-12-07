10 อันดับเทมเพลตใบแสดงผลการเรียนมัธยมปลายฟรีที่ดีที่สุด

เอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือเหมือนกับไฮไลท์ทางการศึกษาของนักเรียน. เอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงวิชาที่นักเรียนได้เรียน, จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับ, และผลการเรียนของนักเรียนตลอดระยะเวลาสี่ปี—ทั้งหมดนี้อยู่ในหน้าเดียว.
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ กว่า 1,800 แห่งได้ยกเลิกข้อกำหนด SAT/ACT แล้ว ซึ่งหมายความว่าประวัติการเรียน เกรด และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อมีการพิจารณาแฟ้มประวัติของนักเรียน
คู่มือนี้รวบรวมเทมเพลตใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ใช้งานได้ทันทีและไม่มีค่าใช้จ่าย เราจะสำรวจคุณสมบัติสำคัญของเทมเพลตแต่ละแบบ พร้อมทั้งอธิบายสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนมีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะพิเศษสำหรับครู ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานที่บ้านอีกด้วย
10 อันดับเทมเพลตใบแสดงผลการเรียนมัธยมปลายฟรีที่แนะนำ
นี่คือตารางสรุปสำหรับแบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เราคัดสรรมา 10 อันดับแรก (รวมถึงแบบฟอร์มจากClickUpด้วย):
นี่คือตารางของคุณพร้อมคอลัมน์ "คุณสมบัติที่ดีที่สุด" ที่ได้รับการเขียนใหม่เพื่อความชัดเจนและความสม่ำเสมอ ตามรูปแบบของเทมเพลต Weekly Coffee Chat:
|เทมเพลตรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครูและที่ปรึกษาที่ติดตามความก้าวหน้าซึ่งถูกรวบรวมไว้ในใบแสดงผลการเรียน
|ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบสำหรับความต้องการความสนใจและพฤติกรรม, และการส่งออกที่ง่ายสำหรับการรายงาน
|รายการ, เอกสาร
|เทมเพลตรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หัวหน้าแผนก, ผู้ประสานงานทางวิชาการ, ผู้รับผิดชอบโครงการที่ต้องการภาพรวมรายสัปดาห์หรือรายเดือน
|รวมการติดตามเป้าหมาย การอัปเดตสถานะ และขั้นตอนถัดไปกับมุมมองปฏิทินและปริมาณงานเพื่อการรายงานที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
|เอกสาร, รายการ, ปฏิทิน, ปริมาณงาน
|เทมเพลตสมุดคะแนน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครูที่ต้องการสมุดบันทึกคะแนนที่เป็นระเบียบและใช้งานร่วมกับเกณฑ์การให้คะแนน
|รองรับการให้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน, ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการมีส่วนร่วมและการทดสอบ, และรายงานผลการเรียนที่สามารถส่งออกได้
|รายการ, ตาราง, เอกสาร
|เทมเพลตการมอบหมายงานในคลาส ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครูวางแผน, ประกาศ, และติดตามการบ้าน
|จัดระเบียบงานตามวันที่ครบกำหนด ประเภทงาน และเกรด พร้อมการกำหนดความสำคัญ งานย่อย และการรองรับผู้รับผิดชอบหลายคน
|รายการ, ปฏิทิน, ตาราง
|เทมเพลตแผ่นลงชื่อเข้าร่วม ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ครูและผู้ประสานงานบันทึกการเข้าเรียนรายวันพร้อมบริบท
|สถานะการเข้าร่วมแบบแตะเดียว, ช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดชั้นเรียน, และสรุปที่สามารถกรอง/ส่งออกได้
|รายการ, แบบฟอร์ม, ตาราง
|เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักเรียนและที่ปรึกษาที่วางแผนหลักสูตร หน่วยกิต และระยะเวลา
|ติดตามหลักสูตร, วิชาที่ต้องเรียนก่อน, และหน่วยกิตพร้อมไทม์ไลน์และมุมมองกานท์สำหรับการวางแผนการศึกษา
|รายการ, แผนกังต์, เอกสาร
|เทมเพลตใบแสดงผลการเรียนทางวิชาการแบบ PDF โดย Template.Net
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ครู, ผู้บันทึก, ผู้ปกครองที่สอนที่บ้านต้องการเอกสารการเรียนที่สามารถพิมพ์ได้
|สามารถแก้ไขได้, สามารถพิมพ์ได้, บันทึกการเรียนพร้อมเกรดรายภาคการศึกษา, เกรดเฉลี่ย (GPA), และเกณฑ์การให้คะแนนสำหรับเอกสารทางการ
|แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาโดย Scribd
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ที่ปรึกษาและผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานที่บ้านซึ่งต้องการไฟล์ที่ดูเป็นทางการและสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
|ประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ตารางวิชา GPA คะแนน SAT/ACT และรายละเอียดการสำเร็จการศึกษาในรูปแบบดั้งเดิม
|แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนการเรียนที่บ้าน โดย Lone Star
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานที่บ้านและผู้สำเร็จการศึกษาที่กำลังเตรียมเอกสารสมัครเข้าเรียน
|หลักสูตรที่จัดกลุ่มตามปีการศึกษา, ช่องคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA), มาตรวัดเกรด และพื้นที่สำหรับบันทึกเครดิตคู่ในรูปแบบที่คุ้นเคย
|แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยครอบครัวฟแลนเดอร์ส
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|ผู้ปกครองที่สอนลูกที่บ้านและต้องการใบแสดงผลการเรียนที่เรียบง่ายและเป็นที่ยอมรับของวิทยาลัย
|รูปแบบคลาสสิกพร้อมเครดิต, เกรด, GPA, มาตรวัดเกรดบนหน้า และช่องที่แก้ไขได้สำหรับการอัปเดต
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนมัธยมศึกษา?
แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเอกสารสำเร็จรูปที่มาตรฐานสำหรับการบันทึกประวัติการศึกษาของนักเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว: ข้อมูลนักเรียน รายวิชาที่เรียนในแต่ละภาคเรียน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ เกรดเป็นตัวอักษร มาตรฐานการให้เกรด การคำนวณเกรดเฉลี่ย และพื้นที่สำหรับบันทึกเพิ่มเติม เช่น รายวิชาเกียรตินิยม รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือรายวิชาที่เรียนซ้ำ
หลายเวอร์ชันยังมีช่องสำหรับวันที่สำเร็จการศึกษา ลายเซ็นของที่ปรึกษาหรือผู้บริหาร และตราประทับสำหรับใบรับรองทางการที่เป็นตัวเลือก
เทมเพลตเหล่านี้มีรูปแบบทั่วไป เช่น Google Docs, Google Sheets และ PDF เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์หรือแชร์ในรูปแบบดิจิทัลได้
ผู้ปกครองที่สอนหนังสือที่บ้านสามารถปรับใช้รูปแบบเดียวกันนี้ สำหรับบันทึกผลการเรียนระดับมัธยมปลายที่บ้านได้ โดยเพิ่มชื่อโรงเรียนที่สอนเอง, ภาคการศึกษา, และคำอธิบายวิชาเพื่อชี้แจงเนื้อหาที่ครอบคลุม
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนมัธยมปลายดี?
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตรูปแบบใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอุดมคติควรมี:
- แสดงข้อมูลสำคัญในทันที: ข้อมูลนักศึกษา, รายวิชาที่จัดกลุ่มตามภาคการศึกษา, หน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ, เกรดตัวอักษร, และเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
- อัปเดตเกรดเฉลี่ยสะสมและเกรดเฉลี่ยสะสมแบบสะสมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนเกรด โดยไม่ต้องคำนวณทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติม
- จัดการประเภทหลักสูตรต่างๆ อย่างถูกต้อง รวมถึงหลักสูตรเกียรตินิยม, AP, IB และการลงทะเบียนเรียนสองสถาบัน
- รวมหน่วยกิตทั้งหมดที่ด้านล่าง โดยระบุวิชาที่เรียนซ้ำและวิชาที่เรียนในหนึ่งภาคเรียนอย่างชัดเจน
- โปรดเว้นที่ว่างสำหรับวันที่สำเร็จการศึกษา บรรทัดลายเซ็น ข้อมูลติดต่อของโรงเรียน และตราประทับ (ถ้ามี) สำหรับใบรับรองผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ
- ส่งออกเป็นไฟล์ PDF อย่างสะอาดพร้อมเก็บเวอร์ชันที่สามารถแก้ไขได้ใน Google Docs หรือ Google Sheets ไว้เพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
10 อันดับเทมเพลตใบแสดงผลการเรียนมัธยมปลายฟรี
บันทึกของโรงเรียนมักถูกจัดเก็บไว้ในระบบต่าง ๆ หลายระบบ. ต้นฉบับของเอกสารการศึกษาถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์หนึ่ง, คำอธิบายวิชาถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่น, หน่วยกิตถูกจัดระเบียบไว้ในสเปรดชีต, และการคำนวณเกรดเฉลี่ยมีอยู่เพียงในรายงาน.
ความยุ่งเหยิงนั้นคือWork Sprawl งานเอกสารและการอัปเดตที่กระจัดกระจายซึ่งซ่อนรายละเอียดและขโมยเวลา
หากคุณกำลังทำให้การจัดเก็บเอกสารและสื่อการเรียนการสอนเป็นระบบอย่างเป็นทางการ ระบบการจัดการความรู้ที่มั่นคงจะช่วยให้ทุกอย่างสามารถค้นหาได้และมีความสอดคล้องกันตลอดทั้งปีการศึกษา
ClickUp รวมทุกอย่างไว้ในConverged AI Workspace เดียว ทำให้ข้อมูลผลการเรียน รายวิชา มาตรฐานการให้คะแนน และบันทึกต่างๆ อยู่ร่วมกัน คุณสามารถสร้างเอกสาร ClickUp Doc สำหรับผลการเรียนของนักเรียน แนบคำอธิบายรายวิชา ติดตามหน่วยกิตด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และรักษาแหล่งข้อมูลเดียวที่ทุกคนในทีมสามารถตรวจสอบได้
1. แม่แบบรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUp
เทมเพลตรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ClickUpจัดระเบียบผลการเรียน บันทึกพฤติกรรม และการติดตามผลของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียวที่จัดการได้ง่าย
เทมเพลตนี้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองแบบมีโครงสร้างสำหรับชั้นเรียน ความพยายาม และการติดต่อผู้ปกครอง ในขณะที่มุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น "คู่มือ, ต้องการความสนใจ, ปัญหาพฤติกรรม, และรายการ" ทำให้ง่ายต่อการสแกนชั้นเรียนและมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
สถานะที่ชัดเจนจะแสดงเส้นทางจาก "ทำได้ดี" ไปยัง "ต้องการความสนใจ" หรือ "ต้องการสร้างความมั่นใจ" และคุณสามารถส่งออกรายงานที่สะอาดเมื่อถึงเวลาที่ต้องอัปเดตเกรดหรือแชร์หลักฐานสำหรับการประชุม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บบันทึกความก้าวหน้า ข้อสังเกต และการติดตามผลไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว
- ตรวจพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยมุมมอง "ต้องการความสนใจ"
- มาตรฐานบันทึกด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับพฤติกรรม ความพยายาม และชั้นเรียน
- ตรวจสอบทั้งชั้นเรียนอย่างรวดเร็วในมุมมองรายการ และเจาะลึกไปยังแต่ละรายการ
- ส่งออกรายงานที่กระชับซึ่งคุณสามารถอ้างอิงได้เมื่อทำการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน
✨ เหมาะสำหรับ: ครูและที่ปรึกษาที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอและสามารถนำไปใช้ในสมุดรายงานและบันทึกปลายภาคเรียนได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณต้องการให้ตัวติดตามความคืบหน้านั้นเชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่คุณใช้สำหรับชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัยของคุณClickUp for Educationจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
คุณสามารถสร้างหลักสูตรและฐานความรู้ใน Docs จัดเก็บแผนการสอนและกำหนดส่งงานในรายการงาน และจัดการงานหลักสูตร ข้อมูลนักเรียน และงานธุรการในที่เดียว ClickUp Formsและแบบสำรวจช่วยให้คุณรวบรวมคำขอสมัครเข้าเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และความต้องการด้านอุปกรณ์ ในขณะที่แดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลความจุของห้องเรียน ผลการเรียนของนักเรียน และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ ได้ในทันที
2. แม่แบบรายงานประสิทธิภาพ ClickUp
แม่แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ClickUp แม้ว่าจะ ถูก สร้างขึ้น สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน แต่ก็เป็น จุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลายอย่างละเอียด คุณสามารถบันทึกเกรดแต่ละภาคการศึกษา ติดตาม GPA (แทน KPI และเป้าหมาย) และบันทึกการสำเร็จวิชาในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างและอ่านง่าย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับคะแนนสอบมาตรฐาน บันทึกการเข้าเรียน และความคิดเห็นจากครู ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่วิทยาลัยและคณะกรรมการทุนการศึกษาต้องการ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บบันทึกคะแนน การทดสอบหน่วย และบันทึกงานที่ได้รับมอบหมายไว้ด้วยกันเพื่อการทบทวนที่รวดเร็วขึ้น
- สแกนเส้นแนวโน้มและความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยส่วนที่มีโครงสร้าง
- มาตรฐานการอัปเดตโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่ชัดเจน
- สลับมุมมองเพื่อดูปริมาณงาน, กำหนดเวลา, และการสรุปประจำสัปดาห์
- แชร์รายงานที่สะอาดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยไม่ต้องสร้างสไลด์ใหม่
✨ เหมาะสำหรับ: หัวหน้าแผนก, ผู้ประสานงานทางวิชาการ, และเจ้าของโครงการที่ต้องการภาพรวมผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์หรือรายเดือนที่ชัดเจนซึ่งเชื่อมโยงกับงานที่ทำ
3. แม่แบบสมุดคะแนน ClickUp
"ฉันได้เข้าร่วมแบบทดสอบนั้นหรือเปล่า และฉันได้ชั่งน้ำหนักถูกต้องไหม?" ทุกครูเคยมีช่วงเวลาแบบนั้นก่อนรายงานความก้าวหน้า เมื่อคะแนนอยู่ในแท็บต่างๆ และโน้ตติด เมื่อการคำนวณเกรดสุดท้ายใช้เวลานานกว่าการให้คะแนนเอง
สมุดคะแนนที่ชัดเจนซึ่งรวมยอดเฉลี่ยและบันทึกไว้ในที่เดียวทำให้ทั้งสัปดาห์สงบขึ้นเทมเพลตสมุดคะแนน ClickUpรวมคะแนน ความคิดเห็น และแนวโน้มไว้ในที่เดียวเพื่อให้คุณสามารถติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้ในมุมมองเดียว ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับค่าเฉลี่ย "การมีส่วนร่วม" "การทดสอบยาว" "เดือน" และ "การบ้าน" และให้เทมเพลตรวมยอดรวมโดยไม่ต้องคำนวณเพิ่มเติม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เกรดและข้อคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
- คำนวณค่าเฉลี่ยและคะแนนสุดท้ายโดยไม่ต้องสร้างสูตรใหม่
- ดูชั้นเรียนตามการมีส่วนร่วมเพื่อสังเกตว่าใครต้องการการกระตุ้น
- ใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อชี้แจงความคาดหวังและเร่งการให้คะแนนที่สม่ำเสมอ
- ส่งออกรายงานผลการเรียนแบบย่อสำหรับการประชุมและการปรับปรุงใบแสดงผลการเรียน
✨ เหมาะสำหรับ: ครูที่ต้องการสมุดคะแนนที่เป็นระเบียบและเป็นมิตรกับเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งอัปเดตค่าเฉลี่ยโดยอัตโนมัติและสนับสนุนการสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Brainเพื่อสรุปคะแนนของนักเรียนในภาคเรียนให้อยู่ในรูปแบบย่อที่เหมาะสำหรับใบแสดงผลการศึกษา ไฮไลต์ความแตกต่างของน้ำหนักคะแนนสำหรับเกียรตินิยมและวิชา AP และแสดงรายการที่ขาดหรือส่งล่าช้าซึ่งมีผลต่อคะแนนสุดท้าย
4. แม่แบบการมอบหมายงานในชั้นเรียน ClickUp
"ฉันโพสต์แล็บแล้วหรือยัง เปลี่ยนกำหนดส่งเรียงความหรือยัง และเตือนนักเรียนคาบ 3 เรื่องแบบทดสอบแล้วหรือยัง?" เราทุกคนต่างเคยรู้สึกวุ่นวายแบบนี้เทมเพลตงานเรียน ClickUp Class Assignmentsจะช่วยจัดระเบียบงานเรียนของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระเบียบ เทมเพลตนี้มีมุมมองให้เลือกทั้ง "รายการทั้งหมด, แสดงตามกำหนดส่ง, การสอบ, งานเขียน และเริ่มต้นที่นี่" เพื่อให้คุณวางแผนสัปดาห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนักเรียนของคุณก็สามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำถัดไปได้อย่างง่ายดาย
แชร์วันครบกำหนด แนบเกณฑ์การให้คะแนน และกรองตามชั้นเรียนหรือสัปดาห์เมื่อถึงเวลาเตรียมการสอน คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกเพิ่มเติมเครื่องมือการศึกษา แอปเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ในที่เดียว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บทุกงานที่ได้รับมอบหมาย คำแนะนำ และวันครบกำหนดไว้ในมุมมองเดียว
- จัดเรียงตามชั้นเรียน หัวข้อ หรือสถานะ เพื่อดูสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณตอนนี้
- เตรียมตัวล่วงหน้าด้วยมุมมองการสอบและเอกสารเพื่อไม่ให้กำหนดส่งชนกัน
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและไฟล์แนบเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงลักษณะที่ดี
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และลดการส่งข้อความติดตามผล
✨ เหมาะสำหรับ: ครูที่ต้องการระบบที่เป็นมิตรและมีการจัดระเบียบเพื่อวางแผน ประกาศ และติดตามงานในชั้นเรียนข้ามส่วนต่างๆ
เคล็ดลับด่วน: ลองใช้Brain MAX เพื่อยกระดับ การติดตามผลการเรียนของนักเรียนของคุณ นี่คือวิธีการ:
- ใช้ฟีเจอร์ Talk to Textใน ClickUp Brain MAX เพื่อบันทึกเหตุผลโดยย่อสำหรับการเปลี่ยนแปลงคะแนนระหว่างชั้นเรียน และแนบไว้กับประวัติของนักเรียนเพื่อสร้างเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสในทุกการปรับเปลี่ยน
- ด้วย LLM ระดับพรีเมียมหลายตัวของ Brain MAX เช่น Gemini, Claude, และ GPT คุณสามารถเลือกโมเดล AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสรุป, วิเคราะห์, หรือสร้างคำแนะนำสำหรับนักเรียนได้
- นอกจากนี้ ฟีเจอร์ค้นหาแบบรวมภายใน ยังช่วยให้คุณค้นหาบันทึก ความคิดเห็น หรือข้อมูลใดๆ ได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลนักเรียนหรือเอกสารสำคัญอีกต่อไป
โปรดจำไว้ว่า ClickUp Brain และ Brain MAX จะเรียนรู้จากพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถดึงมาตราส่วนการให้คะแนนอย่างเป็นทางการและแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นตัวอักษรได้ ทำให้การคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA) มีความสม่ำเสมอในทุกวิชา
5. แม่แบบแผ่นลงชื่อเข้าประชุม ClickUp
"ใครอยู่ที่นี่ ใครมาสาย และใครต้องการเช็คอิน?" ช่วงเวลาเรียกชื่อสร้างบรรยากาศสำหรับวันนั้นเทมเพลตเช็คชื่อ ClickUpนำชื่อ สถานะ และบันทึกย่อสั้น ๆ มารวมไว้ในมุมมองการเรียกชื่อที่เรียบง่าย เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเช็คชื่อได้ในไม่กี่วินาที
ทำเครื่องหมายนักเรียนว่ามา, มาสาย, ลา, หรือมีกำหนดการ และเพิ่มบริบทด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง หากคุณต้องการภาพรวมสำหรับผู้ดูแลระบบหรือครอบครัว กรองตามวันที่ ชั้นเรียน หรือสถานะ และส่งออกสรุปที่ชัดเจนโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เช็คชื่ออย่างรวดเร็วและเก็บบันทึกประวัติที่เชื่อถือได้สำหรับนักเรียนแต่ละคน
- บันทึกเหตุผลและรายละเอียดการติดต่อด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถจัดเรียงได้
- ใช้แบบฟอร์มการเข้าร่วมเพื่อบันทึกข้อมูลจากอุปกรณ์ใดก็ได้ภายในไม่กี่วินาที
- กรองตามวันที่, ชั้นเรียน, หรือสถานะเพื่อค้นหาแบบแผนและติดตามผลอย่างรวดเร็ว
- ส่งออกสรุปข้อมูลที่เรียบร้อยสำหรับรายงานหรือการสื่อสารกับผู้ปกครอง
✨ เหมาะสำหรับ: ครูและผู้ประสานงานที่ต้องการการติดตามการเข้าร่วมที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ พร้อมบริบทที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดตามผล
ต้องการทราบวิธีล็อกเลย์เอาต์ของทรานสคริปต์ให้คงที่และปราศจากข้อผิดพลาดด้วยเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใน ClickUp หรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม:
6. แม่แบบการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp
เคยมองแผนการเรียนในเทอมหนึ่งแล้วคิดว่า "นี่มันเหมือนปฏิทินสามเล่มกับความฝันหนึ่งอย่างนั้นเหรอ?" ไหม?เทมเพลตการศึกษาสำหรับนักเรียน ClickUp จัดระเบียบ หลักสูตร จุดสำคัญ และหน่วยกิตของคุณไว้ในที่เดียว
ใช้ "หลักสูตร" เพื่อกำหนดแผนการเรียนและวันที่ครบกำหนด, ใช้ "ข้อกำหนดเบื้องต้น" เพื่อยืนยันสิ่งที่ต้องทำก่อน, และใช้ "คู่มือเริ่มต้น" เพื่อรวบรวมเคล็ดลับและทรัพยากร
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น หมายเลขวิชา สถานะวิชา หน่วยกิต อีเมล และเกรดสุดท้าย ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก จากนั้นคุณสามารถเพิ่มงานสำหรับงานที่ต้องส่ง ตั้งกำหนดเวลา และตรวจสอบทุกอย่างบนแผนภูมิแกนต์เมื่อคุณต้องการภาพรวม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เก็บชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย และหน่วยกิตไว้ในมุมมองที่จัดระเบียบเดียวกัน
- โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงการชนกันของตารางเวลา ก่อนที่จะเกิดขึ้น
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่ชัดเจนและกรองตามหลักสูตรหรือสัปดาห์
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลหลักสูตรให้เป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย
- วางแผนล่วงหน้าด้วยไทม์ไลน์ที่แสดงสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลา
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนและที่ปรึกษาที่ต้องการระบบที่เชื่อถือได้ในการวางแผนหลักสูตร ติดตามภาระงาน และรักษาหน่วยกิตให้ตรงตามกำหนด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp for Studentsเปลี่ยน "เดี๋ยวค่อยจำ" ให้กลายเป็นแผนการจริง ผู้เรียนสามารถจัดการชั้นเรียน งานที่ได้รับมอบหมาย การสอบ ชมรม และโครงการส่วนตัวได้ในที่เดียว โดยใช้การตั้งงาน ปฏิทิน และรายการตรวจสอบเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
พวกเขาสามารถบันทึกโน้ตในเอกสาร ติดตามเป้าหมายระยะยาว และใช้มุมมองต่าง ๆ (เช่น รายการ ปฏิทิน หรือกระดาน) เพื่อดูสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
เมื่อจับคู่กับการตั้งค่า ClickUp ของคุณเอง มันจะสร้างภาษาที่ใช้ร่วมกันสำหรับความก้าวหน้า—ครูติดตามการเติบโต นักเรียนติดตามความรับผิดชอบ และทุกคนทำงานจากระบบที่เป็นระเบียบเดียวกัน
7. แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนทางวิชาการแบบ PDF โดย Template.net
เทมเพลตใบแสดงผลการเรียนทางวิชาการแบบ PDF โดย Template. Net มอบรูปแบบที่ดูเป็นมืออาชีพ พร้อมส่วนสำหรับข้อมูลนักศึกษา รายวิชาตามภาคการศึกษา เกรดเป็นตัวอักษร หน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ และพื้นที่สำหรับแสดงเกรดเฉลี่ย (GPA)
สามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ ดังนั้นคุณสามารถทำการอัปเดตอย่างรวดเร็วในโปรแกรมแก้ไขและส่งออกไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับบันทึกได้ คุณสามารถใช้มันเพื่อรักษาสเกลการให้คะแนนให้มองเห็นได้และรวมเครดิตทั้งหมดไว้ที่ด้านล่าง และเพิ่มบันทึกสั้น ๆ เมื่อหลักสูตรต้องการบริบท หากคุณกำลังรวบรวมบันทึกผลการเรียนของนักเรียนสำหรับการโอนหรือเอกสารขอทุนการศึกษา รูปแบบนี้จะช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจนและสม่ำเสมอ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เริ่มต้นด้วยไฟล์ PDF ที่สะอาดและเป็นมืออาชีพ ซึ่งดูเป็นทางการทันทีที่เปิดใช้งาน
- บันทึกหลักสูตรตามภาคการศึกษา พร้อมช่องสำหรับหน่วยกิตและเกรดตัวอักษร
- ให้เกรดเฉลี่ยและจำนวนหน่วยกิตทั้งหมดมองเห็นได้เพื่อการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- แก้ไขแบบดิจิทัล จากนั้นพิมพ์หรือแชร์เป็นบทถอดความที่เสร็จสมบูรณ์
- ใช้ช่องหมายเหตุเพื่อชี้แจงการเรียนซ้ำ การให้น้ำหนักเกรดพิเศษ หรือการลงทะเบียนเรียนสองสถาบัน
✨ เหมาะสำหรับ: ครู, ผู้บันทึกข้อมูล, และผู้ปกครองที่สอนที่บ้านที่ต้องการรูปแบบเอกสารการเรียนที่สามารถพิมพ์ได้และสามารถทำให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว
8. แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาโดย Scribd
เคยต้องการใบแสดงผลการศึกษาแบบด่วนที่สามารถพิมพ์ได้ทันทีและยังคงดูเป็นทางการหรือไม่? เมื่อคุณกำลังรวบรวมเอกสารสำหรับการโอนย้าย, ทุนการศึกษา, หรือชุดสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย, การมีรูปแบบที่พร้อมกรอกข้อมูลจะดีกว่าการต่อสู้กับสูตรคำนวณ Scribd มีเทมเพลตใบแสดงผลการศึกษาของโรงเรียนมัธยมหลายแบบที่คุณสามารถเปิด, แก้ไข, และส่งออกได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาบน Scribd โดยทั่วไปจะประกอบด้วยข้อมูลนักเรียน ตารางรายวิชาที่จัดกลุ่มตามภาคเรียน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ เกรดเป็นตัวอักษร และพื้นที่สำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมพร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
หลายเวอร์ชันมีช่องข้อมูลมาตรฐานสำหรับการทดสอบ (SAT/ACT), วันที่สำเร็จการศึกษา, และพื้นที่สำหรับลายเซ็น/ตราประทับของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรูปแบบใบแสดงผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ คุณจะพบทั้งรูปแบบของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนที่บ้าน รวมถึงรูปแบบตารางตามวิชาและแบบรายปีที่คุณสามารถปรับใช้ได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เริ่มต้นจากใบแสดงผลการศึกษาสำเร็จรูปที่มีข้อมูลเครดิต เกรด และเกรดเฉลี่ย
- เลือกจากแบบดั้งเดิมหรือแบบเรียนที่บ้าน พร้อมตัวเลือกเส้นคะแนนสอบ
- รักษาความเรียบง่ายในการยืนยันตัวตนด้วยพื้นที่สำหรับลายเซ็น/ตราประทับและรายละเอียดการสำเร็จการศึกษา
- แก้ไข, บันทึก, และส่งออกไฟล์ PDF ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอกสารหรือการตรวจสอบ
- เลือกตารางตามหัวข้อหรือตามภาคเรียนเพื่อให้ตรงกับรูปแบบบันทึกของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาและผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานที่บ้าน ซึ่งต้องการทรานสคริปต์ที่สะอาดและพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมพื้นที่สำหรับเกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ และลายเซ็น
9. แบบฟอร์มบันทึกผลการเรียนโฮมสคูล โดย Lone Star
"นี่เพียงพอสำหรับการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่?" คือคำถามที่ผู้ปกครองที่สอนลูกที่บ้านถามบ่อยที่สุดเมื่อพวกเขาสร้างบันทึกการเรียนของลูก คุณต้องการรูปแบบที่คุ้นเคยกับผู้อ่านฝ่ายรับสมัคร แสดงหน่วยกิตระดับมัธยมปลายอย่างชัดเจน และมีพื้นที่สำหรับคำอธิบายวิชาเมื่อวิชาไม่ตรงกับชื่อมาตรฐาน
แม่แบบใบแสดงผลการเรียนโฮมสคูลโดย Lone Star ใช้รูปแบบสไตล์โรงเรียนที่อ่านง่าย โดยมีข้อมูลนักเรียนและชื่อโฮมสคูลอยู่ด้านบน แม่แบบจะจัดกลุ่มวิชาในระดับมัธยมปลายตามปีการศึกษา แสดงหน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ เกรดเป็นตัวอักษร และช่องสำหรับเกรดเฉลี่ย
คุณสามารถระบุหน่วยกิตมัธยมปลายหนึ่งหน่วยหรือครึ่งหน่วยสำหรับหนึ่งภาคการศึกษา บันทึกวิชาที่เรียนแบบหน่วยกิตคู่ที่เรียนในวิทยาลัยชุมชน และระบุการทดสอบเพิ่มเติม เช่น CLEP หากเกี่ยวข้อง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- นำเสนอใบแสดงผลการเรียนแบบโฮมสคูลที่คุ้นเคยในสไตล์โรงเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยยอมรับด้วยความมั่นใจ
- บันทึกชื่อวิชา หน่วยกิต และเกรดตามปี พร้อมช่องสำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA) ที่ใช้งานง่าย
- เพิ่มคำอธิบายรายวิชาเพื่ออธิบายเนื้อหาที่ครอบคลุมหรือการศึกษาด้วยตนเอง
- รวมสิ่งพิเศษเช่น หลักสูตรลงทะเบียนสองสถาบัน, หลักสูตรเกียรตินิยม, และบันทึกการสอบ CLEP
- พิมพ์ใบแสดงผลการเรียนที่เสร็จสมบูรณ์และเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครองที่สอนบุตรหลานที่บ้าน และนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่บ้าน ซึ่งกำลังเตรียมเอกสารประวัติการศึกษาเพื่อสมัครทุนการศึกษา ย้ายโรงเรียน หรือสมัครเข้ามหาวิทยาลัย
10. แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยครอบครัวฟแลนเดอร์ส
เมื่อคุณต้องการใบแสดงผลการเรียนโฮมสคูลที่ดู "เป็นทางการ" โดยไม่รู้สึกซับซ้อน ความเรียบง่ายคือคำตอบ
แบบฟอร์มใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดย Flanders Family ช่วยให้ทุกอย่างดูคุ้นเคยและเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณสามารถเพิ่มชื่อโรงเรียนที่เรียนที่บ้านและข้อมูลนักเรียนของคุณ จากนั้นระบุรายวิชาที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามปีการศึกษา พร้อมจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนและได้รับ เกรดเป็นตัวอักษร และมีพื้นที่สำหรับคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
มีการแสดงมาตราส่วนเกรดที่มองเห็นได้บนหน้า และช่องสำหรับลายเซ็น/วันที่ช่วยให้ง่ายต่อการยืนยันเมื่อมีคนขอสำเนาอย่างเป็นทางการ หากคุณต้องการบริบทสำหรับชั้นเรียนที่ไม่ซ้ำกัน ให้รวมคำอธิบายหลักสูตรสั้น ๆ ในหน้าคู่และแนบไปกับใบแสดงผลการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- นำเสนอใบแสดงผลการเรียนแบบคลาสสิกสไตล์โรงเรียน และครอบครัวที่เรียนที่บ้านสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- บันทึกชื่อวิชา หน่วยกิต เกรดตัวอักษร และเกรดเฉลี่ยในตารางที่สะอาดและอ่านง่าย
- ให้เก็บบัญชีการให้คะแนนไว้บนหน้าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการให้คะแนนนั้นแปลว่าอย่างไร
- เพิ่มลายเซ็นและวันที่เพื่อสรุปผลเอกสารทางการเมื่อจำเป็น
- พิมพ์ไฟล์ PDF ที่เสร็จสมบูรณ์และเก็บสำเนาที่สามารถแก้ไขได้สำหรับการอัปเดตกลางปี
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครองที่สอนลูกที่บ้านและต้องการใบแสดงผลการเรียนที่เรียบง่ายและเป็นที่ยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถพิมพ์และส่งได้อย่างมั่นใจ
แสดงเครดิตด้วย ClickUp
หากใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลายเป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการ ClickUp คือผู้แก้ไขที่เงียบสงบที่รักษาเรื่องราวให้ตรงตามเนื้อเรื่อง
รายวิชาเรียงราย เครดิตสะสม และเกณฑ์การให้คะแนนไม่เปลี่ยนแปลงกลางคัน คุณมีที่เดียวที่เรียบร้อยในการสร้างผลการเรียนของนักเรียนโดยไม่ต้องค้นหาไฟล์
ไม่ว่าคุณจะกำลังขัดเกลาใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมปลายสำหรับการเรียนที่บ้านหรือส่งออกไฟล์ PDF ที่เรียบร้อยสำหรับใบแสดงผลการเรียนอย่างเป็นทางการ การจับคู่เทมเพลตที่เหมาะสมกับ ClickUp จะช่วยให้คุณลดความประหลาดใจลงได้
