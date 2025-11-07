20 แม่แบบติดตามนิสัยฟรีใน Notion เพื่อสร้างกิจวัตรที่ดีกว่าเดิม

"นิสัยเก่า ๆ ยากจะเลิก" นั่นคือสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตลอด
แต่การสร้างนิสัยเชิงบวกในกิจวัตรประจำวันของคุณไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด สิ่งที่คุณต้องการคือโครงสร้าง
และโครงสร้างนั้นเริ่มต้นด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยที่เรียบง่าย เทมเพลตประเภทนี้ช่วยในการมองเห็นความก้าวหน้าของคุณ ติดตามการกระทำรายวัน และรักษาแรงบันดาลใจด้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ
เทมเพลตการติดตามนิสัยของ Notion มอบสิ่งนั้นให้คุณอย่างแท้จริง ด้วยพื้นที่เฉพาะสำหรับนิสัยประจำวันของคุณ เทมเพลตเหล่านี้จะเปลี่ยนพื้นที่ Notion ของคุณให้กลายเป็นระบบศูนย์กลางที่ช่วยให้คุณสะท้อน คิดวางแผน และเติบโต
ในบทความนี้ เราได้คัดสรรเทมเพลตติดตามนิสัยที่ดีที่สุดใน Notion เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นติดตามนิสัยของคุณเองได้อย่างง่ายดายและสม่ำเสมอ
แบบฟอร์มติดตามนิสัยยอดนิยมในพริบตา
นี่คือสรุปสั้น ๆ สำหรับคุณ:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะสำหรับ
|รูปแบบภาพ
|ตัวติดตามสุขภาพและนิสัย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บันทึกยา/อาการ, ลายเส้น, การสะท้อน, การสังเกตรูปแบบ
|บุคคลที่ดูแลสุขภาพ ยา และสุขภาวะ
|หน้า Notion
|ตัวติดตามนิสัย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เช็คอินด้วยคลิกเดียว, ดูปฏิทิน/สถิติต่อเนื่อง, นิสัยที่กำหนดเอง
|ผู้เริ่มต้นสร้างนิสัยประจำวัน
|หน้า Notion, ปฏิทิน
|ตัวติดตามนิสัยแบบเกม (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|XP/เลเวล, เหรียญตรา, สถิติ, กระดานผู้นำ
|เกมเมอร์, นักเรียน, ผู้ติดตามที่เน้นความสนุก
|หน้า Notion
|การจัดการงานประจำวัน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การวางแผนงาน/นิสัย, ความสำคัญลำดับ, ปฏิทิน/กระดาน/รายการ
|ผู้ที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน, ผู้ทำงานทางไกล, นักเรียน
|หน้า Notion, ปฏิทิน, บอร์ด
|ตัวติดตามการอ่านหนังสือขั้นสุดยอด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ติดตามหน้า, สถานะ, ใบเสนอราคา, ตัวกรองประเภท
|ผู้อ่าน, นักเรียน, นิสัยการอ่านประจำวัน
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|แผนรายสัปดาห์แบบมินิมอล + ติดตามผล (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|จุดเน้นรายสัปดาห์, รายการตรวจสอบประจำวัน, การนำข้อมูลอัตโนมัติ, อินเทอร์เฟซที่สะอาด
|นักวางแผนมือใหม่, นักมินิมอล
|หน้า Notion
|ตัวติดตามเป้าหมายและนิสัย (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การแบ่งเป้าหมาย, กำหนดเวลา, การสะท้อนคิด, บอร์ดวิสัยทัศน์
|การเติบโตส่วนบุคคล, ผู้วางแผนอาชีพ
|หน้า Notion
|ตัวติดตามนิสัยที่ดีที่สุด (การต่อเนื่อง) (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผนที่ความร้อน, แถบสถิติ, สถิติ, โหมดมืด
|ผู้เรียนด้วยภาพ ผู้ใช้ที่มีแรงจูงใจจากการทำต่อเนื่อง
|หน้า Notion
|ตัวติดตามเงิน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บันทึกรายได้/ค่าใช้จ่าย, แนวโน้มรายเดือน, ศูนย์กลางบัญชี
|นักเรียน, ฟรีแลนซ์, ผู้สร้างนิสัยทางการเงิน
|หน้า Notion, ฐานข้อมูล
|ระบบติดตามการสมัครงาน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การติดตามบทบาท/ขั้นตอน/กำหนดเวลา, บันทึก, มุมมองของกระบวนการ
|ผู้หางานที่จัดการใบสมัครหลายตำแหน่ง
|หน้า, บอร์ด, ปฏิทิน ใน Notion
|แดชบอร์ดฤดูร้อนปี 2025 (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|เป้าหมาย, นิสัย, งานประจำวัน, ปฏิทิน, ไฮไลท์
|นักเรียน, ผู้เริ่มต้นด้วยตนเอง, ผู้วางแผนฤดูร้อน
|หน้า Notion, ปฏิทิน
|75 Hard Challenge Tracker (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการที่ต้องทำทุกวัน, การทำต่อเนื่อง, การบันทึกอย่างรวดเร็ว, ภาพแสดงผล
|ผู้เข้าร่วม 75 Hard, ผู้ติดตามความท้าทาย
|หน้า Notion
|ตัวติดตามกิจวัตรเช้าและเย็น (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|การไหลของงานช่วงเช้า/บ่าย, คำแนะนำ, การทำงานให้เสร็จสิ้นรายสัปดาห์
|ผู้สร้างกิจวัตร, ผู้แสวงหาสมาธิ/พลังงาน
|หน้า Notion
|แดชบอร์ด – ผู้วางแผนส่วนตัว (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้วางแผน, นิสัย, สุขภาพ, ทบทวนอารมณ์/สมาธิ
|นักวางแผนที่รู้สึกหนักใจ ผู้ใช้งานที่ใส่ใจ
|หน้า Notion, แผงควบคุม
|ตัวติดตามความงามรายเดือน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|UI สะอาด, เดือน/สัปดาห์/วัน, จุด/แท่ง
|นักคิดเชิงภาพ, ผู้ชื่นชอบการเขียนบันทึก
|หน้า Notion
|ตัวติดตามทุนการศึกษา (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|กำหนดเวลา, เรียงความ, บันทึก, จัดเรียง/กรอง
|นักเรียนที่จัดการทุนการศึกษา/การสมัคร
|หน้า Notion
|เวอร์ชันเกมของเป้าหมายชีวิตและงาน (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|คะแนน, ระดับ, รางวัล, กระดานคะแนน
|เกมเมอร์, นักสร้างสรรค์, ความสนุกสนานในการทำงาน
|หน้า Notion
|ตัวติดตามนิสัยที่ง่ายที่สุด (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รายการตรวจสอบขั้นต่ำ, อัตโนมัติรายวัน, เมตริกส์เพิ่มเติมตามต้องการ
|นักมินิมอล, ผู้สร้างกิจวัตร
|หน้า Notion
|กราฟิกติดตามนิสัยด้วยภาพ (Notion)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แผนภูมิ, สรุป, รายวันคลิกเดียว, เปรียบเทียบสัปดาห์
|ผู้เรียนรู้ด้วยภาพ ผู้แสวงหาความสม่ำเสมอ
|หน้า Notion
|ระบบรางวัลตามนิสัย (โนชั่น)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|รางวัล, ตัววัดความก้าวหน้า, สิ่งจูงใจ
|ผู้สร้างนิสัยที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจและรูปแบบเกม
|หน้า Notion
|เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|งานที่เกิดซ้ำ, การแจ้งเตือน, แดชบอร์ด, การสลับพื้นที่ทำงาน
|มืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการติดตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
|ClickUp รายการ, แดชบอร์ด
|เทมเพลตงานที่ต้องทำใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ลำดับความสำคัญ, งานย่อย, มุมมองหลายด้าน, ผลกระทบ/ความเร่งด่วน
|มืออาชีพที่ต้องการระบบที่ชัดเจนและยืดหยุ่น
|ClickUp รายการ, บอร์ด, แผนงานแกนต์
|เทมเพลตรายวันสำหรับสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การจัดสรรเวลา, การแบ่งงาน/ชีวิตส่วนตัว, การเริ่มต้นใหม่ทุกวัน
|ข้อดีของการจัดสมดุลระหว่างการประชุม/งานธุรการ/เรื่องส่วนตัว
|ClickUp รายการ, รายการตรวจสอบ
|เทมเพลตปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ลาก/วาง, บัฟเฟอร์, เปรียบเทียบระหว่างวัน/สัปดาห์
|ผู้จัดสรรเวลา ผู้แสวงหาโครงสร้าง
|ClickUp ปฏิทิน, รายการ
|เทมเพลตแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เป้าหมาย, หลักชัย, ทรัพยากร, การติดตามความก้าวหน้า
|แพลนเนอร์ที่เน้นการเติบโต, สุขภาพ/อาชีพ/ทัศนคติ
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
|แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บล็อกภาพ, การเตือนความจำ, ความสมดุลระหว่างโรงเรียน/การเล่น
|ผู้ปกครอง, ผู้สอนที่บ้าน, ผู้ปกครอง
|ClickUp รายการ, ปฏิทิน
|เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ลำดับความสำคัญประจำสัปดาห์, ความเร่งด่วน, แดชบอร์ด
|มืออาชีพที่ยุ่งอยู่กับการจัดการงานที่ทับซ้อนกัน
|ClickUp รายการ, แดชบอร์ด
|เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เป้าหมายที่สามารถวัดได้, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ, การควบคุมความเร็ว
|ทีม/เดี่ยว เปลี่ยนเป้าหมายเป็นแผน
|คลิกอัพ รายการ, เอกสาร
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตติดตามนิสัยของ Notion ดี?
เทมเพลตติดตามนิสัยใน Notion ที่ดีจะช่วยให้คุณทำตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง
คุณเปิดหน้าใหม่ทุกวัน ทำเครื่องหมายในนิสัยประจำวันของคุณ มองดูแถบความคืบหน้าที่สะท้อนความสม่ำเสมอของคุณอย่างเงียบๆ และจดบันทึกความคิดสองสามข้อในส่วนการสะท้อนความคิด
เทมเพลตติดตามนิสัยที่ดีที่สุดใน Notion รู้สึกเป็นธรรมชาติ สนับสนุนนิสัยได้ไม่จำกัด และปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้:
✅ ปรับแต่งตัวติดตามนิสัยของคุณให้ ตรงกับกิจวัตร เป้าหมาย และความชอบส่วนตัวของคุณ
✅ มองเห็นความก้าวหน้าของคุณผ่านแผนภูมิ, แท่ง, หรือตัวนับสถิติเพื่อรักษาแรงจูงใจ
✅ เพิ่ม การแจ้งเตือนในตัว เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นติดตามและรักษาความสม่ำเสมอ
✅ รวมพื้นที่สำหรับการสะท้อนเพื่อสนับสนุนการเติบโตส่วนบุคคลและการทบทวนนิสัย
✅ ผสานการติดตามนิสัยเข้ากับเป้าหมาย บันทึก และงานต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบอย่างสมบูรณ์
20 แม่แบบติดตามนิสัยใน Notion
เราได้รวบรวมเทมเพลต Notion ที่ดีที่สุด 20 แบบ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณติดตามนิสัยของคุณได้อย่างมีความหมาย และสร้างนิสัยระยะยาวที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้ มาดูแต่ละแบบกันเถอะ
1. เครื่องมือติดตามสุขภาพและพฤติกรรม
คุณกำลังพยายามนึกว่าคุณได้ทานยาในเช้านี้หรือไม่? หรือว่าอาหารเสริมตัวใหม่นั้นช่วยได้จริงหรือเปล่า?
นิสัยที่ดีเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองและมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง เทมเพลตติดตามนิสัย Notion นี้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังจัดการกับโรคเรื้อรัง สุขภาพจิต หรือเพียงแค่พยายามสร้างนิสัยที่ดีขึ้นในแต่ละวัน
มันช่วยให้คุณบันทึกยา, ติดตามอาการตามเวลา, และเชื่อมโยงทุกอย่างกลับไปยังระบบติดตามนิสัยของคุณ, ทำให้คุณสามารถสังเกตเห็นรูปแบบ, ปรับเปลี่ยนกิจวัตร, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกยา, อาการ, และกิจวัตรประจำวันไว้ในที่เดียวเพื่อให้สามารถสังเกตเห็นรูปแบบและปัจจัยกระตุ้นได้ง่าย
- ติดตามสถิติต่อเนื่องและแถบความก้าวหน้าเพื่อให้เห็นความสม่ำเสมอและอุปสรรคได้ในทันที
- เพิ่มการสะท้อนความคิดควบคู่กับรายการเพื่อให้การปรับเปลี่ยนได้รับการชี้นำโดยบริบทที่แท้จริง
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ดูแลสุขภาพระยะยาว, จัดตารางการใช้ยา, หรือกิจวัตรการดูแลสุขภาพ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Notion สำหรับการจัดการโครงการ
2. ตัวติดตามนิสัย
บางครั้ง นิสัยง่ายๆ เช่น การดื่มน้ำให้เพียงพอหรือการออกกำลังกายอย่างรวดเร็ว อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้เมื่อตารางเวลาแน่นขนัด
เทมเพลตติดตามนิสัย แบบไดนามิกนี้ช่วยให้คุณติดตามนิสัยประจำวันได้อย่างง่ายดาย ด้วยการตั้งค่าเพียงคลิกเดียวผ่านบล็อกปุ่มของ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแรงผลักดันในกิจวัตรง่ายๆ และดูความก้าวหน้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำให้เรื่องยุ่งยาก
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เริ่มต้นการเช็คอินรายวันด้วยปุ่มคลิกเดียว เพื่อให้การติดตามไม่เคยรู้สึกหนักหนา
- ดูปฏิทินแบบง่ายและมุมมองการต่อเนื่องเพื่อให้แรงจูงใจอยู่ข้างหน้าและตรงกลาง
- ปรับแต่งรายการนิสัยและความถี่เพื่อให้การตั้งค่าของคุณสอดคล้องกับชีวิตจริง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เริ่มต้นที่ต้องการสร้างนิสัยพื้นฐานประจำวัน เช่น การดื่มน้ำ การออกกำลังกาย หรือการมีสติ
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตามการวิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุ๊ก นิสัยต่างๆ คิดเป็นประมาณ40% ของพฤติกรรมประจำวันของเรา นั่นหมายความว่าเกือบครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คุณทำเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ!
3. เครื่องมือติดตามนิสัยแบบเกม
หากช่องทำเครื่องหมายรู้สึกซ้ำซากเกินไป ตัวนี้เหมาะสำหรับคุณ Gamified Habit Tracker เปลี่ยนกิจวัตรการติดตามนิสัยของคุณให้กลายเป็นเกม ด้วยระบบ EXP ที่ให้รางวัลทุกครั้งที่คุณทำนิสัยสำเร็จ
ไม่ว่าคุณจะพยายามรักษาความสม่ำเสมอในการติดตามนิสัยประจำวันหรือเพียงแค่ต้องการวิธีที่สนุกกว่าในการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมีแรงจูงใจผ่านจุดความก้าวหน้าแทนที่จะเป็นความกดดัน เหมาะสำหรับทุกคนที่เติบโตจากความสำเร็จเล็กๆ และแรงจูงใจทางภาพ!
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รับ XP และเลเวลเมื่อทำภารกิจสำเร็จ ทำให้กิจวัตรประจำวันกลายเป็นการเล่นเกมที่ให้รางวัล
- ปลดล็อกเป้าหมายและเหรียญตราเพื่อให้ชัยชนะเล็กๆ ช่วยรักษาแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
- ดูตารางผู้นำหรือสถิติส่วนตัวเพื่อให้การทบทวนความก้าวหน้าเป็นเรื่องสนุก
✨ เหมาะสำหรับ: นักเล่นเกม, นักเรียน, หรือใครก็ตามที่ต้องการวิธีติดตามนิสัยที่สนุกและไม่กดดัน
4. การจัดการงานประจำวัน
สมมติว่าวันของคุณประกอบด้วยการออกกำลังกายตอนเช้า การประชุมกับลูกค้าสองครั้ง การเขียนรายงาน และการโทรหาพ่อแม่ของคุณ—เทมเพลตการจัดการงานประจำวัน ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้จริง
ออกแบบมาสำหรับผู้ที่กิจวัตรประจำวันทับซ้อนกับเส้นตายและความรับผิดชอบในชีวิตจริง โดยผสานการวางแผนงานกับการติดตามนิสัยไว้ในเลย์เอาต์ที่สะอาดตาและมองเห็นได้ชัดเจน
คุณสามารถดูสัปดาห์ของคุณ จัดการลำดับความสำคัญ และเชื่อมโยงงานกับกิจวัตรประจำได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนงานและนิสัยร่วมกันเพื่อให้วันของคุณสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องทำและกิจวัตรประจำวัน
- จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน/ความพยายามเพื่อให้พลังงานสอดคล้องกับปริมาณงาน
- สลับมุมมองปฏิทิน, บอร์ด, และรายการเพื่อให้การดำเนินการชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลที่จัดการทั้งกิจวัตรที่เป็นระบบและวันที่มีงานหนัก เช่น พนักงานที่ทำงานทางไกลหรือนักเรียนที่ต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน
📮 ClickUp Insight: สุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายส่วนตัวอันดับต้น ๆ แต่ 38% ของผู้คนยอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ
นั่นคือช่องว่างระหว่างความตั้งใจและการลงมือทำ—และนี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยและ งานที่ทำซ้ำ คุณสามารถสร้างกิจวัตร บันทึกการออกกำลังกาย และในที่สุดก็รักษาวินัยในการทำสมาธิได้อย่างต่อเนื่อง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่ามีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นถึง 2 เท่า—เพราะการเดินหน้าอย่างมีเป้าหมายเริ่มต้นจากการมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน
5. เครื่องมือติดตามการอ่านหนังสือขั้นสุดยอด
จำได้ไหมว่าตอนที่อ่านหนังสือจบแล้วไม่รู้สึกเหมือนเป็นความสำเร็จ? เทมเพลตติดตามการอ่านหนังสือที่ดีที่สุด ช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอ ตอนนี้ ระหว่างงาน หน้าจอ และแท็บที่เปิดไว้ไม่รู้จบ แม้แต่การอ่านจบหนึ่งบทก็อาจรู้สึกเหมือนเป็นชัยชนะ เทมเพลตนี้จะนำการอ่านกลับมาสู่ชีวิตของคุณด้วยโครงสร้างที่พอดี
ติดตามความก้าวหน้าของคุณ บันทึกหน้าที่คุณอ่าน และทำเครื่องหมายหนังสือด้วยปุ่ม "เสร็จแล้ว" ที่น่าพึงพอใจ นอกจากนี้ แต่ละรายการยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับบันทึกและข้อคิดของคุณเอง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามหน้าสถานะและวันที่เสร็จสิ้นเพื่อให้จังหวะการอ่านเป็นไปตามแผน
- บันทึกใบเสนอราคาและบันทึกย่อต่อเล่มหนังสือ เพื่อไม่ให้ข้อมูลเชิงลึกสูญหายจากความจำ
- กรองตามประเภทหรือลำดับความสำคัญเพื่อให้การอ่านครั้งต่อไปเลือกได้เอง
✨ เหมาะสำหรับ: นักอ่านตัวยง นักเรียน หรือใครก็ตามที่กำลังสร้างนิสัยการอ่านประจำวันอย่างมีโครงสร้างและมุมมองที่ลึกซึ้ง
6. แผนรายสัปดาห์แบบเรียบง่าย + ติดตามผล (ไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ)
หากคุณเคยเปิดตัวติดตามนิสัยใหม่ใน Notion แล้วปิดมันในห้านาทีต่อมาเพราะรู้สึกว่ามันมากเกินไป เทมเพลตแผนและติดตามรายสัปดาห์แบบมินิมอล เหมาะสำหรับคุณ
มันข้ามความวุ่นวายและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ: รูปแบบที่สะอาดสำหรับเป้าหมายรายสัปดาห์ของคุณ, รายการงานประจำวันอย่างกระชับ, และตัวติดตามนิสัยที่เรียบง่ายและฟรีเพื่อสร้างความสม่ำเสมอ ทุกอย่างไหลลื่น—จากการโอนย้ายงานที่ยังไม่เสร็จไปจนถึงการตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณ—โดยไม่ทำให้หน้าจอของคุณ (หรือสมองของคุณ) หนักเกินไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดจุดมุ่งเน้นรายสัปดาห์และรายการตรวจสอบประจำวันเพื่อให้การวางแผนยังคงเบาสบาย
- ระบบจะเก็บไอเท็มที่ยังทำไม่เสร็จไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดตกหล่น
- รักษาแผงควบคุมให้สะอาดเพื่อให้คุณเปิดใช้งานทุกวันโดยไม่รู้สึกกังวล
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ Notion ที่ต้องการโครงสร้างโดยไม่มีความเครียด โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มวางแผนหรือติดตามงาน
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากเช้าของคุณรู้สึกเร่งรีบหรือไม่มีประสิทธิภาพลองดูวิธีสร้างรายการตรวจสอบกิจวัตรยามเช้าสำหรับผู้ใหญ่ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความชัดเจน สงบ และมีเป้าหมาย
7. ตัวติดตามเป้าหมายและนิสัย
หากคุณเคยตั้งเป้าหมายใหญ่แต่กลับหลงทางในความวุ่นวายของชีวิตประจำวัน เทมเพลตติดตามเป้าหมายและนิสัย จะช่วยให้คุณกลับมาโฟกัสได้อีกครั้ง มันจะแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นไทม์ไลน์ (12 สัปดาห์ถึง 5 ปี) เพิ่มโครงสร้างด้วยขั้นตอนที่สามารถทำได้ และเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยตัวติดตามนิสัยประจำวันเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในระยะยาว
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ตามด้านต่าง ๆ ของชีวิต เช่น อาชีพหรือการพัฒนาตนเอง และยังสามารถวางแผนบอร์ดวิสัยทัศน์เพื่อให้เป้าหมายของคุณมองเห็นได้ชัดเจน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- แบ่งเป้าหมายระยะยาวออกเป็นขั้นตอนและนิสัยประจำวันเพื่อให้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
- ติดป้ายกำกับด้านชีวิตและขอบเขตเวลาเพื่อให้ลำดับความสำคัญยังคงสมดุล
- ทบทวนความก้าวหน้าพร้อมไทม์ไลน์และการสะท้อนผล เพื่อให้การปรับแนวทางเป็นไปอย่างง่ายดาย
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะยาวกับกิจวัตรประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาตนเองหรือการวางแผนอาชีพ
ใช้แอปติดตามเป้าหมายเหล่านี้เพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง 👇🏼
8. แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุด (Streak)
พยายามรักษาพฤติกรรมประจำวันของคุณไว้แต่ต้องการมากกว่าแค่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อให้มีส่วนร่วม?
เทมเพลต Notion Best Habit Tracker นำเสนอแรงบันดาลใจด้วยตารางการมีส่วนร่วมสไตล์ GitHub ที่เปลี่ยนความก้าวหน้าของคุณให้กลายเป็นแผนที่ความร้อนแบบภาพ
ไม่ว่าคุณจะติดตามการออกกำลังกาย, จดบันทึก, หรือทำสมาธิ, คุณจะได้รับสถิติที่ละเอียดและตัวนับสถิติต่อเนื่องที่ทำให้ความสม่ำเสมอรู้สึกคุ้มค่า. แถมยังดูสวยงามในโหมดมืด.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้ตารางฮีตแมปเพื่อให้รูปแบบความสม่ำเสมอปรากฏขึ้นทันที
- ติดตามสถิติและสถิติต่อเนื่องตามพฤติกรรมเพื่อให้สามารถวัดผลความสำเร็จได้
- สลับระหว่างรูปแบบมืด/สะอาดเพื่อให้ตัวติดตามเชิญชวนให้ใช้งานทุกวัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่เรียนรู้ด้วยภาพ, ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพ, หรือใครก็ตามที่หาแรงบันดาลใจจากสถิติต่อเนื่องและแผนภูมิความร้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แอปติดตามนิสัยที่ดีที่สุด
9. ตัวติดตามเงิน
คุณตรวจสอบยอดเงินของคุณบ่อยแค่ไหนและคิดว่า "เงินของฉันหายไปไหนหมด?"
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว นั่นคือเหตุผลที่ เทมเพลต Money Tracker นำเสนอระบบที่สะอาดและใช้งานง่ายเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย รายได้ และการคืนเงินในหลายบัญชี
ด้วยแผนภูมิค่าใช้จ่ายแบบไดนามิกและมุมมองรายการที่จัดหมวดหมู่ การติดตามนิสัยทางการเงินจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกรายได้/ค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่เพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส
- สร้างภาพแนวโน้มรายเดือนเพื่อให้สามารถตรวจพบการใช้งานเกินได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ดูบัญชีและการโอนเงินในที่เดียวเพื่อให้การกระทบยอดเป็นเรื่องง่าย
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียน, ฟรีแลนซ์, หรือใครก็ตามที่กำลังสร้างนิสัยการเงินที่ชาญฉลาดขึ้นด้วยการตั้งค่าแบบมินิมอล
10. ตัวติดตามการสมัครงาน
การต้องค้นหาอีเมลและเอกสารสเปรดชีตเพื่อจำได้ว่าคุณสมัครงานเมื่อไหร่ ที่ไหน และในตำแหน่งอะไร อาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยได้
เทมเพลตติดตามการสมัครงาน รวบรวมความพยายามในการหางานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว—ติดตามการสมัครงาน การติดตามผล และการเตรียมตัวสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน ใช้มุมมองแบบกระดาน ปฏิทิน หรือตารางเพื่อดูความคืบหน้าของคุณ จัดการกำหนดเวลาให้ทัน และให้ความสำคัญกับการสมัครแต่ละครั้งอย่างเหมาะสม
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ติดตามบทบาท ขั้นตอน และกำหนดเวลาเพื่อให้การติดตามผลไม่หลุดรอด
- จัดเก็บประวัติย่อ บันทึก และรายการตรวจสอบการเตรียมตัวตามบริษัท เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น
- ดูท่อส่งตามคณะกรรมการ/ปฏิทินเพื่อให้เห็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่กำลังจัดการใบสมัครหลายตำแหน่ง หลายสายงาน และหลายช่วงเวลา
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สมองของคุณไม่ได้"ลบ" นิสัยเก่าๆ ออกไปอย่างสมบูรณ์ นิสัยเหล่านั้นสามารถกลับมาปรากฏอีกครั้งเมื่ออยู่ภายใต้ความเครียด เว้นแต่จะถูกแทนที่ด้วยกิจวัตรที่แข็งแกร่งกว่า
11. แดชบอร์ดฤดูร้อน 2025
ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนฟังดูผ่อนคลาย...จนกระทั่งคุณตระหนักว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะปล่อยให้สัปดาห์ผ่านไปโดยไม่มีพัฒนาการที่แท้จริง
เทมเพลตแดชบอร์ดฤดูร้อน 2025 ช่วยให้คุณจัดระเบียบฤดูร้อนของคุณในประเด็นสำคัญ: ติดตามหนังสือที่คุณกำลังอ่าน, จดบันทึกข้อมูลเชิงลึกจากวิดีโอ, เตรียมตัวสำหรับงานฤดูร้อน, และแบ่งเป้าหมายส่วนตัวออกเป็นขั้นตอนรายวัน
ด้วยตัวติดตามนิสัยในตัว, งานประจำวัน, และปฏิทินแบบภาพ, มันผสานการสะท้อนและการผลิตผลงานโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักใจ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนเป้าหมาย การเรียนรู้ และการเปลี่ยนกะการทำงานเพื่อให้การพักผ่อนมีโครงสร้าง
- ติดตามนิสัยและงานประจำวันเพื่อไม่ให้วันเวลาผ่านไปอย่างไร้จุดหมาย
- บันทึกไฮไลท์และบทเรียนเพื่อให้รู้สึกถึงความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนและผู้ที่ชอบริเริ่มด้วยตนเองที่ต้องการรักษาความตั้งใจและความเป็นระเบียบในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุด
12. ตัวติดตามความท้าทาย 75 Hard
การเริ่มต้น 75 Hard เป็นเรื่องหนึ่ง แต่การยึดมั่นทำต่อเนื่อง 75 วันติดต่อกันต่างหากที่คนส่วนใหญ่ล้มเลิก
เทมเพลตติดตามความท้าทาย 75 Hard ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ 75 พร้อมรายการตรวจสอบในตัว ภาพแสดงความก้าวหน้า และปุ่มที่ช่วยให้การบันทึกกิจวัตรของคุณเป็นเรื่องง่าย
ติดตามการออกกำลังกาย, การดื่มน้ำ, การอ่าน, มื้ออาหาร, และรูปภาพประจำวัน ทั้งหมดในโครงสร้างที่เป็นระเบียบซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เข้มงวดของความท้าทาย
จำไว้ว่า: เมื่อแรงจูงใจจางลง โครงสร้างจะช่วยให้คุณก้าวต่อไป
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- สะท้อนกฎ 75 ข้อด้วยช่องทำเครื่องหมายรายวันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎชัดเจน
- ดูตัวนับสถิติและภาพแสดงผลเพื่อให้แรงจูงใจอยู่รอดในวันที่ท้าทาย
- ใช้ปุ่มบันทึกอย่างรวดเร็วเพื่อให้การติดตามใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่ใช่ต้องใช้ความตั้งใจ
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่มุ่งมั่นทำ 75 Hard Challenge และกำลังมองหาวิธีติดตามทุกกฎระเบียบอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้ทุกวัน
13. ตัวติดตามกิจวัตรเช้าและเย็น
หากวันของคุณเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบและจบลงด้วยการลืมสิ่งที่ต้องทำ เทมเพลตติดตามกิจวัตรเช้าและเย็น จะช่วยสร้างโครงสร้างให้กับทั้งสองช่วงของกิจวัตรของคุณ
ใช้เพื่อวางแผนกิจวัตรประจำวัน เช่น การออกกำลังกาย การเขียนบันทึก หรือการอ่าน โดยมีส่วนแยกสำหรับช่วงเช้าและช่วงเย็น แถบแสดงความคืบหน้าในตัวช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอและทบทวนความสำเร็จในแต่ละสัปดาห์ ทำให้ง่ายต่อการรักษาจังหวะที่สงบและมีประสิทธิภาพในทุกๆ วัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกการไหลของกิจกรรมเช้าและเย็นออกจากกันเพื่อให้พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำในตอนต้นและตอนท้ายของวันยังคงเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย
- เพิ่มคำแนะนำและการสะท้อนความคิดเพื่อให้กิจวัตรประจำวันดีขึ้นตามเวลา
- ติดตามอัตราการสำเร็จรายสัปดาห์เพื่อให้การบาลานซ์กลายเป็นนิสัย
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างกิจวัตรที่สมดุลและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมาธิ พลังงาน และช่วงเวลาพักผ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทุกงานดูเหมือนเร่งด่วน งานจะไม่มีชิ้นไหนเสร็จสมบูรณ์วิธีจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงานจะช่วยให้คุณระบุสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ได้ เพื่อลดความวุ่นวายและหลีกเลี่ยงการเป็นคอขวดของทีม
14. แดชบอร์ด – ตัววางแผนส่วนตัว
หากคุณเคยเริ่มต้นวันโดยที่ไม่รู้ว่าจะมุ่งเน้นอะไร เทมเพลตแดชบอร์ด – ผู้วางแผนส่วนตัว คือปุ่มรีเซ็ตของคุณ ออกแบบมาให้เป็นศูนย์บัญชาการส่วนตัว ผสานการวางแผนรายวันและรายสัปดาห์ การติดตามนิสัย และบันทึกสุขภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความรู้สึกที่แท้จริงของคุณ
คุณจะหยุดคิดซ้ำซากกับรายการที่ต้องทำ และเริ่มสร้างกิจวัตรที่สนับสนุนทั้งเป้าหมายและพลังงานของคุณ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมแผนการ, นิสัย, และบันทึกสุขภาพเพื่อให้การตัดสินใจสอดคล้องกับพลังงานของคุณ
- จัดเรียงงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายรายสัปดาห์เพื่อให้ความพยายามเพิ่มขึ้น
- ตรวจสอบแนวโน้มของอารมณ์และความตั้งใจเพื่อให้ตารางเวลาสอดคล้องกับความเป็นจริง
✨ เหมาะสำหรับ: นักวางแผนที่รู้สึกท่วมท้นและต้องการโครงสร้างโดยไม่ละทิ้งความมีสติหรือความยืดหยุ่น
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยคุณสมบัติที่มีในตัว:
15. แผนภูมิติดตามความงามรายเดือน
บางครั้ง ส่วนที่ยากที่สุดของการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นคือการมาปรากฏตัว นั่นคือจุดที่การออกแบบเข้ามามีบทบาท
เทมเพลตติดตามนิสัยความงาม เปลี่ยนการวางแผนรายเดือนของคุณให้กลายเป็นพื้นที่ที่คุณต้องการเปิด ทำความสะอาด และทำให้ดูเรียบง่ายและผ่อนคลาย ด้วยมุมมองที่มีโครงสร้างสำหรับนิสัยประจำวัน ลำดับความสำคัญรายสัปดาห์ และเป้าหมายรายเดือน มันผสมผสานความสงบเข้ากับการใช้งานได้อย่างลงตัว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้รูปแบบที่สะอาดและสงบเพื่อให้คุณรู้สึกอยากเข้ามาเช็คอินทุกวัน
- วางแผนมุมมองเดือน, สัปดาห์, และวันเพื่อให้เป้าหมายอยู่ในกรอบ
- ติดตามจุดนิสัยและแถบความก้าวหน้าเพื่อให้เห็นแรงผลักดัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดเป็นภาพ, ผู้ที่ชื่นชอบการเขียนบันทึก, หรือใครก็ตามที่หาแรงบันดาลใจจากพื้นที่ดิจิทัลที่สะอาดและสวยงาม
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนการดูแลตนเองฟรี
16. ตัวติดตามทุนการศึกษา
ระหว่างตัวเลือกมหาวิทยาลัย, ร่างเรียงความ, และกำหนดเวลาขอทุนการศึกษา, มันง่ายที่จะหลงลืมและพลาดโอกาส.
เทมเพลตติดตามทุนการศึกษา มอบพื้นที่ที่จัดระเบียบให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างครบถ้วน: รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่สนใจ, วางแผนการสมัคร, และติดตามรายการที่ต้องทำและสถานะของแต่ละทุนการศึกษา แทนที่จะต้องใช้สเปรดชีตที่กระจัดกระจายและเร่งรีบในนาทีสุดท้าย คุณจะได้รับระบบที่ชัดเจนเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- รวมศูนย์กำหนดเวลา ข้อกำหนด และสถานะเพื่อให้การส่งงานเป็นไปตามกำหนด
- แนบเรียงความและบันทึกแยกตามทุนการศึกษาเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย
- จัดเรียงตามความเหมาะสม ปริมาณ หรือวันที่ครบกำหนด เพื่อให้ความพยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
✨ เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่กำลังสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและต้องการวิธีที่น่าเชื่อถือในการจัดการทุนการศึกษาและงานสมัครต่างๆ
17. เวอร์ชันเกมของเป้าหมายชีวิตและงานที่ต้องทำ
คุณสามารถเล่นเกมได้เป็นชั่วโมง แต่การผ่านรายการงานของคุณ? ไม่สนุกเท่าไหร่
เทมเพลตเป้าหมายชีวิตและงานประจำวันในรูปแบบเกม เปลี่ยนเป้าหมายชีวิตและงานประจำวันของคุณให้กลายเป็นระบบคล้ายเกม ซึ่งให้รางวัลแก่ความสม่ำเสมอและการอัปเดตตามเวลา ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานเพื่อแผนระยะยาวหรือพยายามสร้างนิสัยที่ดี การตั้งค่าที่สนุกสนานนี้จะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นผ่านคะแนน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เปลี่ยนเป้าหมายและนิสัยให้กลายเป็นคะแนนเพื่อให้การก้าวหน้าเหมือนการเล่นเกม
- กำหนดระดับ/รางวัลเพื่อให้ความสม่ำเสมอเห็นผลชัดเจน
- ตรวจสอบกระดานคะแนนและประวัติเพื่อให้แรงจูงใจเพิ่มขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: นักเล่นเกม, นักสร้างสรรค์, หรือใครก็ตามที่ต้องการทำให้การทำงานรู้สึกน้อยลงเหมือนภาระ และมากขึ้นเหมือนการเล่น.
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: นิสัยไม่ดีสามารถแพร่กระจายได้ คุณมีแนวโน้มที่จะรับพฤติกรรมของคนอื่นมากขึ้นเพียงแค่ใช้เวลาร่วมกับพวกเขาอย่างสม่ำเสมอ
18. แอปติดตามนิสัยที่ง่ายที่สุด
แม่แบบติดตามนิสัยส่วนใหญ่จะขอให้คุณติดตามทุกอย่าง
ตัวติดตามนิสัยที่ง่ายที่สุด ช่วยให้คุณทำมันได้จริง ๆ หากคุณเคยใช้เวลาไปกับการตั้งค่าระบบมากกว่าการยึดมั่นกับมัน ตัวติดตามนิสัยง่าย ๆ นี้ช่วยลดความซับซ้อนลง
ด้วยปฏิทินที่อัปเดตอัตโนมัติ รายการตรวจสอบประจำวัน และตัวบ่งชี้ความคืบหน้าตามต้องการ จึงออกแบบมาเพื่อความสม่ำเสมอโดยไม่มีอุปสรรค
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้รายการตรวจสอบและปฏิทินที่เรียบง่ายเพื่อให้เกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด
- สร้างหน้าใหม่รายวันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้การตั้งค่าไม่ทำให้คุณเสียเวลา
- ติดตามตัวชี้วัดเสริมเพื่อให้ข้อมูลยังคงมีประโยชน์ ไม่หนักเกินไป
✨ เหมาะสำหรับ: คนรักความเรียบง่าย, ผู้สร้างกิจวัตรประจำวัน, และทุกคนที่เบื่อกับระบบติดตามที่ซับซ้อนเกินไป
📖 อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนดิจิทัลฟรีที่ดีที่สุด
19. กราฟิกติดตามนิสัยด้วยภาพ
หากคุณเป็นคนที่ต้องการ เห็น ความก้าวหน้าของตัวเองเพื่อรักษาแรงจูงใจ เทมเพลตกราฟิกติดตามนิสัยด้วยภาพ ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ
มันสร้างหน้าบันทึกประจำวันโดยเพียงแค่กดปุ่มเพื่อทำเครื่องหมายนิสัยที่ทำเสร็จแล้ว และอัปเดตความก้าวหน้าประจำสัปดาห์และแผนภูมิประจำปีโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเห็นรูปแบบและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างแผนภูมิและสรุปประจำสัปดาห์โดยอัตโนมัติเพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจน
- หน้าบันทึกประจำวันแบบคลิกเดียวเพื่อการบันทึกที่รวดเร็วทันใจ
- เปรียบเทียบสัปดาห์และเดือนเพื่อให้เห็นการปรับปรุงอย่างชัดเจน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เรียนรู้ด้วยภาพและผู้ต้องการความสม่ำเสมอที่ต้องการภาพรวมกราฟิกของนิสัยประจำวัน
20. ระบบรางวัลสำหรับนิสัย
บางครั้ง การสร้างนิสัยที่ดีขึ้นต้องการเหตุผล
เทมเพลตระบบรางวัลนิสัย ช่วยให้คุณตั้งค่ารางวัลที่กำหนดเองสำหรับการทำนิสัยให้สำเร็จ เปลี่ยนความสม่ำเสมอให้กลายเป็นแรงจูงใจที่คุณตั้งตารอ
คุณสามารถกำหนดนิสัยของคุณ มอบรางวัลที่มีความหมาย และเริ่มทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความสำเร็จเล็กๆ ให้กลายเป็นแรงจูงใจที่ยั่งยืนจริงๆ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ผูกนิสัยเข้ากับรางวัลที่มีความหมายเพื่อให้แรงจูงใจยังคงเป็นเรื่องส่วนตัว
- ติดตามการดำเนินการที่เสร็จสิ้นตามเป้าหมายเพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปตามที่ควร
- ดูมาตรวัดความคืบหน้าสู่รางวัลเพื่อให้เป้าหมายถัดไปรู้สึกใกล้เข้ามา
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ประสบความสำเร็จจากแรงจูงใจและต้องการเปลี่ยนนิสัยประจำวันให้กลายเป็นเกมด้วยรางวัลที่เตรียมไว้ให้
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft Excel
ข้อจำกัดของโนชั่น
เทมเพลตของ Notionช่วยให้การตั้งค่าง่ายขึ้น แต่บ่อยครั้งก็สร้างปัญหาเมื่อระบบของคุณต้องการปรับตัว
- แม่แบบมักไม่ได้คำนึงถึงวิธีที่การติดตามนิสัยเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ของชีวิตคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ การเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน หรือความรับผิดชอบในหลายบทบาท
- แม่แบบจำนวนมากบังคับให้คุณอยู่ในหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ (เช่น สุขภาพ, การผลิต) ซึ่งไม่สะท้อนถึงวิธีที่นิสัยของคุณซ้อนทับหรือพัฒนาไปจริงๆ
- ตัวติดตามภาพ เช่น แถบความคืบหน้าและตัวนับจำนวนต่อเนื่อง มักจะเสียหายได้ง่ายเมื่อคุณเพิ่มหรือลบพฤติกรรมระหว่างเดือน
- การทำซ้ำกิจวัตรประจำวันในระยะยาวทำให้เกิดฐานข้อมูลที่พองโตและประสิทธิภาพการทำงานที่ช้า โดยเฉพาะบนอุปกรณ์มือถือ
- แม่แบบส่วนใหญ่ไม่รองรับการติดตามนิสัยในหลายบริบท (เช่น ส่วนตัว เป้าหมายด้านสุขภาพ การเรียนรู้) ในรูปแบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ระบบของคุณกระจัดกระจายเมื่อเวลาผ่านไป
เทมเพลตแนวคิดทางเลือก
ต่างจาก Notion,ClickUpมอบโครงสร้างที่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ.นี่คือตัวเลือกแทนเทมเพลตของ Notionจาก ClickUp ที่คุณสามารถใช้ได้เพื่อความสะดวกของคุณ:
1. แม่แบบติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังพยายามดื่มน้ำให้มากขึ้น เขียนบันทึกประจำวัน และจำกัดเวลาหน้าจอ แต่ตัวติดตามนิสัยใน Notion ของคุณกลับพังทันทีที่คุณพลาดวันหนึ่งหรือเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน
เทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยงานที่ทำซ้ำได้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติ และการติดตามแบบเรียลไทม์ที่ปรับตามการใช้งานของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสร้างระบบใหม่ทุกครั้งที่นิสัยของคุณเปลี่ยนไป
ด้วยการอัปเดตความคืบหน้าทางสายตา เป้าหมายรายวัน และการติดตามที่ยืดหยุ่นทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ทำงาน เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ใช้การตั้งเวลาทำงานซ้ำและการแจ้งเตือนเพื่อให้กิจวัตรประจำวันยังคงอยู่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
- ติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดเพื่อให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นแบบเรียลไทม์
- สลับพื้นที่ส่วนตัว/ทำงานเพื่อให้พฤติกรรมของคุณเหมาะกับชีวิตทั้งหมด
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและต้องการติดตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องปรับแต่งการตั้งค่าอยู่ตลอดเวลา
2. แม่แบบงานที่ต้องทำใน ClickUp
คุณเริ่มต้นวันด้วยงานเร่งด่วนห้าอย่าง งานติดตามผลสามอย่าง และการประชุมที่คุณลืมเตรียมตัว: ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
เทมเพลตงานที่ต้องทำของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งงานที่ล้นมือออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และลงมือทำได้จริง
คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ติดตามความคืบหน้าด้วยกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ และจัดระเบียบงานของคุณเป็นรายการพร้อมงานย่อยและกำหนดเวลาได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและผลกระทบเพื่อให้วันเริ่มต้นอย่างชัดเจน
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและกำหนดเวลาเพื่อให้สามารถคาดการณ์การส่งมอบได้
- ดูรายการ, บอร์ด, และแกนต์เพื่อให้การวางแผนเหมาะกับสไตล์ของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการงานที่มีปริมาณมากและรวดเร็ว ซึ่งต้องการระบบที่ชัดเจนและยืดหยุ่นเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมุ่งเน้น
3. แม่แบบสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
คุณนั่งลงที่โต๊ะทำงานและจำไม่ได้ว่าคุณได้ติดตามลูกค้า ส่งรายงานเช้า หรือแม้กระทั่งทานอาหารเช้าหรือยังแม่แบบ ClickUp Daily Things To Doช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมง
คุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแยกงานและงานส่วนตัว เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับกิจวัตรประจำ และทำเครื่องหมายสิ่งที่เสร็จแล้วเพื่อให้กิจวัตรประจำวันและความรับผิดชอบของคุณสอดคล้องกัน
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดสรรเวลาในแต่ละวันด้วยรายการตรวจสอบเพื่อให้มีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง
- แยกงาน/ส่วนตัวด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้การโฟกัสยังคงชัดเจน
- รีเซ็ตทุกวันพร้อมกฎการยกยอดเพื่อไม่ให้มีอะไรค้างคาอยู่โดยไม่ถูกเห็น
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องจัดการประชุม งานเอกสาร และงานส่วนตัว พร้อมต้องการการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันอย่างเป็นระบบ
👀 เกร็ดความรู้:นักวิจัยจาก MITค้นพบว่าสมองสร้างนิสัยผ่านวงจรสัญญาณ-กิจวัตร-รางวัล ขณะศึกษาหนูที่หาทางออกจากเขาวงกตเพื่อรับรางวัลอาหาร การค้นพบนี้เผยให้เห็นว่าเมื่อนิสัยถูกสร้างขึ้นแล้ว สมองจะประหยัดพลังงานโดยดำเนินกิจวัตรนั้นโดยอัตโนมัติ—ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ด้านนิสัยสมัยใหม่
4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
คุณมีลูกค้าโทรมาตอน 11 โมง เสนอโครงการต้องเสร็จภายใน 3 โมง และยังมีงานอื่น ๆ อีกนับสิบที่วนเวียนอยู่ในหัว นี่คือปัญหาของสถานการณ์นี้: คุณไม่รู้เลยว่าทุกอย่างจะจัดการให้ลงตัวในวันเดียวได้อย่างไร
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpมอบมุมมองแบบรวมศูนย์ให้คุณเพื่อจัดตารางเวลา จัดลำดับความสำคัญ และวางแผนงานทั้งหมดของคุณได้ทั้งรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์
ลากและวางงานลงในช่องว่างที่เปิดอยู่ สร้างช่วงพักระหว่างประชุม และติดตามระยะเวลาที่ใช้จริงในการทำงานให้เสร็จ
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- ลากงานไปยังช่องว่างในปฏิทินเพื่อให้แผนเป็นไปได้จริง ไม่ใช่แค่ความหวัง
- สร้างบัฟเฟอร์และประมาณระยะเวลาเพื่อให้ตารางเวลาสะท้อนถึงความพยายาม
- เปรียบเทียบมุมมองรายวัน/รายสัปดาห์เพื่อให้ความจุยังคงถูกต้อง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่พึ่งพาการจัดสรรเวลา หรือต้องการสร้างโครงสร้างให้กับตารางงานที่วุ่นวาย
5. แม่แบบแผนพัฒนาตนเอง ClickUp
คุณมีเป้าหมาย บางทีอาจเป็นการเปลี่ยนอาชีพ การมีสุขภาพที่ดีขึ้น หรือการเพิ่มสมาธิ แต่การติดตามสิ่งที่กำลังก้าวหน้าไปจริงๆ ก็เป็นส่วนสำคัญของความท้าทายเช่นกัน
เทมเพลตแผนพัฒนาตนเองของClickUpมอบพื้นที่เดียวให้คุณในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญ และแบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้
คุณสามารถจัดระเบียบทรัพยากร, วางแผนไทม์ไลน์, และใช้การติดตามความคืบหน้าเพื่อให้การเติบโตอย่างมีเป้าหมายกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ, ทำให้ประสบการณ์ของคุณปราศจากความเครียด, ไม่ใช่เพียงแค่การตัดสินใจที่ไม่ชัดเจน.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- กำหนดเป้าหมาย ความสำคัญของแต่ละเป้าหมาย และขั้นตอนเพื่อให้การเติบโตเป็นรูปธรรม
- ติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าเพื่อให้แรงจูงใจคงอยู่
- จัดระเบียบทรัพยากรและกำหนดเวลาเพื่อให้การกระทำนำหน้าความตั้งใจ
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการเติบโตในระยะยาวในด้านสุขภาพ, อาชีพ, หรือทัศนคติ ด้วยแผนที่มีโครงสร้างและสามารถวัดผลได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: มีเวลาว่างนิดหน่อยที่ไม่คาดคิดใช่ไหม? ลองอ่านบล็อก50 สิ่งสร้างสรรค์ที่ควรทำในเวลาว่างที่จะให้ไอเดียง่าย ๆ ที่ไม่ต้องใช้แรงมาก เพื่อเปลี่ยนเวลาว่างให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่มีความหมาย
6. แม่แบบตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็ก
การจัดการงานโรงเรียน เวลาหน้าจอ และการเล่นให้ลงตัวในวันเดียวเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อลูกของคุณคอยถามว่า "ต้องทำอะไรต่อไป?"
เทมเพลตตารางเวลาประจำวันสำหรับเด็กใน ClickUpนำเสนอรูปแบบตารางที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็ก โดยจัดเรียงกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่เวลาอ่านหนังสือไปจนถึงช่วงเวลาพักผ่อนกลางแจ้งอย่างครบถ้วน
ด้วยการจัดสรรเวลาสำหรับเรียนรู้, งานบ้าน, อาหาร, และความสนุกสนาน, ช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าใจวันของพวกเขาได้ในพริบตา. ผู้ปกครองสามารถตั้งการแจ้งเตือนอย่างอ่อนโยนและตรวจสอบความคืบหน้าได้, ในขณะที่เด็ก ๆ สามารถสร้างกิจวัตรประจำวันและนิสัยที่ดีได้โดยง่ายและอิสระ.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างกิจวัตรประจำวันสำหรับเด็กด้วยบล็อกภาพเพื่อให้แต่ละวันรู้สึกคาดเดาได้
- เพิ่มการเตือนความจำอย่างอ่อนโยนและการติดตามผลเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ
- สมดุลระหว่างโรงเรียน งานบ้าน และการเล่น เพื่อให้เกิดนิสัยอย่างเป็นธรรมชาติ
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครอง, ผู้สอนที่บ้าน, หรือผู้ดูแลที่สนับสนุนเด็ก ๆ ที่มีตารางกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นระบบที่บ้าน.
7. แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ClickUp
เช้าวันจันทร์ คุณกำลังจ้องมองงานที่ค้างอยู่ห้าอย่างจากสัปดาห์ที่แล้ว สองโครงการใหม่ที่มีกำหนดส่ง และไม่มีแผนการที่แท้จริงว่าจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร
เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายเหล่านั้นได้ด้วยการเปลี่ยนงานที่กระจัดกระจายของคุณให้เป็นระบบที่เป็นระเบียบและติดตามได้ คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่ทำได้ กำหนดสถานะงานเร่งด่วน และมองเห็นภาพรวมว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายประจำสัปดาห์ของคุณอย่างไร
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดลำดับงานให้เป็นลำดับความสำคัญรายสัปดาห์เพื่อให้ความพยายามสอดคล้องกับเป้าหมาย
- ติดธงเพื่อแสดงความเร่งด่วนและเจ้าของ เพื่อให้ขั้นตอนต่อไปชัดเจน
- ตรวจสอบแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถปรับแก้ได้ก่อนที่เส้นตายจะล่าช้า
✨ เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีงานยุ่งและต้องการระบบที่ชัดเจนในการจัดการงานที่ทับซ้อนและงานที่ยังไม่เสร็จตลอดทั้งสัปดาห์
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังดิ้นรนที่จะรักษาความสม่ำเสมอในกิจวัตรตอนเช้าอยู่หรือเปล่า? บล็อก"วิธีเพิ่มประสิทธิภาพชีวิตด้วยการสร้างนิสัยแบบต่อเนื่อง" จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเชื่อมโยงนิสัยเล็กๆ ที่ง่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้ติดจริง โดยไม่ต้องใช้พลังใจ
8. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
คุณพูดถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่นี้มาหลายเดือนแล้ว...แต่ไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณเปลี่ยนความทะเยอทะยานที่คลุมเครือให้กลายเป็นเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้ แบ่งเป้าหมายออกเป็นงานที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ ทำได้จริง มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลา กำหนดเส้นตาย และมองเห็นความคืบหน้าของทีมได้แบบเรียลไทม์
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้
- เปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้
- มอบหมายเจ้าของงานและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
- มองเห็นสถานะและจังหวะการทำงานเพื่อให้การทบทวนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามข้อเท็จจริง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมหรือมืออาชีพที่ทำงานคนเดียวที่ต้องการเปลี่ยนเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง พร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
การติดตามนิสัยอยู่แค่คลิกเดียว
นิสัยที่ดีไม่ได้ติดตัวเพราะเรา เริ่ม ทำมัน แต่เพราะเรา ติดตาม มัน
ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอะไร—ดื่มน้ำมากขึ้น อ่านหนังสือวันละ 10 หน้า หรือมีสมาธิระหว่างทำงาน—กุญแจสำคัญคือการก้าวหน้าที่คุณสามารถเห็นได้จริงๆ ทันทีที่เราหยุดติดตาม นิสัยจะค่อยๆ เลือนหายไป
นี่คือจุดที่ระบบส่วนใหญ่ล้มเหลว เทมเพลตสำเร็จรูปอาจดูสะอาดตา แต่หากไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามนิสัยที่เปลี่ยนแปลงหรือลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนไป มันจะกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของคุณในที่สุด
ClickUp, ในทางตรงกันข้าม, ให้บริการการติดตามนิสัยที่ทำงานคล้ายกับกระบวนการทำงานของคุณ, พร้อมด้วยงานที่ทำซ้ำ, เป้าหมายที่มองเห็นได้, และการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์.
และมันไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลเท่านั้น
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
การติดตามและการจัดระเบียบโครงการของบริษัทเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากด้วยซอฟต์แวร์ ClickUp ตั้งแต่รายการง่ายๆ ไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ได้ถูกนำมาใช้เพื่อให้งานสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากในการแก้ไขปัญหาการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่
หากเป้าหมายคือการติดตามนิสัย ให้ใช้เครื่องมือที่สร้างมาเพื่อติดตามทุกสิ่งได้โดยการลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!