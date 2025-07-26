10 เทมเพลตสมองสำรองใน Notion ที่ดีที่สุดเพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ

เคยรู้สึกไหมว่าสมองของคุณกำลังเปิดแท็บไว้หลายสิบแท็บพร้อมกัน—ความคิด, งาน, การเตือน, เป้าหมาย—ทั้งหมดนี้พร้อมกัน? ความวุ่นวายทางจิตใจนี้อาจทำให้คุณรู้สึกหนักอึ้ง ทำให้ยากที่จะมีสมาธิ, สร้างสรรค์, หรือแม้กระทั่งผ่อนคลาย
การวิจัยชี้ให้เห็นว่าพนักงานใช้เวลา1.8 ชั่วโมงทุกวัน หรือเฉลี่ย9.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงหันมาใช้แนวคิดของ ระบบการจัดการความรู้ส่วนบุคคล หรือที่รู้จักในนามของสมองที่สอง
ระบบที่เชื่อถือได้นี้อยู่ภายนอกสมองของคุณ และถูกสร้างขึ้นเพื่อจับ, จัดระเบียบ, และค้นหาทุกสิ่งที่สำคัญ. และเมื่อพูดถึงการสร้างระบบเช่นนี้ Notion ได้กลายเป็นตัวเลือกแรก. โครงสร้างที่ยืดหยุ่น, การออกแบบที่สะอาด, และตัวเลือกการปรับแต่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างระบบความรู้ส่วนตัวที่เหมาะกับชีวิตของคุณ.
ในคู่มือนี้ เราได้คัดสรร 10 เทมเพลต Notion Second Brain ที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้ว แต่ถึงแม้ว่า Notion จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย อยู่กับเราเพื่อค้นพบเครื่องมือ (มันคือClickUp) ที่อาจไปได้ไกลกว่านั้นอีก
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสมองที่สองของ Notion ดี?
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต Notionดีสำหรับการสร้างสมองที่สอง:
- สถาปัตยกรรมข้อมูลที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตสมองที่สองที่แข็งแกร่งซึ่งเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความคิด บันทึก งาน และทรัพยากรของคุณควรสามารถบันทึกได้ง่ายและค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ระบบบันทึกข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ: เลือกเทมเพลต Notion สำหรับสมองที่สองที่ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ เทมเพลตที่ดีควรมีกล่องข้อความรวมหรือพื้นที่บันทึกด่วนที่คุณสามารถจัดระเบียบได้ในภายหลัง
- การจัดระเบียบแบบเชื่อมโยงและตามบริบท: เน้นไปที่เทมเพลตสมองที่สองใน Notion ที่ดีที่สุดซึ่งใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ความสัมพันธ์และการรวมข้อมูลของ Notion ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกเชื่อมโยงกับโครงการ งานเชื่อมโยงกับเป้าหมาย และทุกอย่างเชื่อมโยงกัน ทำให้สมองของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้อย่างง่ายดาย
- การออกแบบที่ยืดหยุ่นและสม่ำเสมอ: เลือกเทมเพลตสมองที่สองของ Notion ที่ดีซึ่งปรับแต่งได้ง่ายให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณและมีความสม่ำเสมอเพียงพอที่จะรักษาความเป็นระเบียบเมื่อระบบของคุณเติบโตขึ้น
- การผสานงานและโครงการ: ค้นหาเทมเพลต Notion ที่ไม่แยกงาน โครงการ และบันทึกเป็นสิ่งที่แตกต่างกัน แต่จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้มั่นใจในการจัดการโครงการในระดับสูง
🔎 คุณรู้หรือไม่?วิธีการใช้สมองที่สองช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์! โดยการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบสมองที่สอง คุณจะปลดปล่อยพื้นที่ทางความคิด ทำให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
10 แม่แบบสมองที่สองใน Notion
มาดู 10 เทมเพลต Notion สำหรับเป็นสมองสำรองที่ดีที่สุดกัน:
1. แม่แบบสมองขั้นสุดยอด โดย โทมัส แฟรงค์
การจัดการงาน บันทึก และโครงการต่างๆ ในหลายแอปพลิเคชันอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ Ultimate Brain Template for Notion มอบระบบแดชบอร์ดแบบครบวงจรเพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณ พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพการทำงาน Thomas Frank ระบบนี้ผสานการจัดการงาน การจดบันทึก การบริหารโครงการ และการติดตามเป้าหมายไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้แดชบอร์ด My Day สำหรับการวางแผนประจำวัน
- นำวิธีการ PARA (โครงการ, พื้นที่, ทรัพยากร, และคลังข้อมูล) มาใช้เพื่อจัดระเบียบข้อมูล
- ใช้ฟีเจอร์เก็บถาวรเพื่อลบงานและบันทึกที่ไม่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และทำให้พื้นที่ทำงานของคุณปลอดจากความรกรุงรัง
- ช่วยให้คุณจับความคิดได้อย่างรวดเร็ว วางแผนวันของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความก้าวหน้าตามเป้าหมายระยะยาวของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการเครื่องมือในการจัดการกิจกรรมประจำวันและโครงการต่าง ๆ
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ใน Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาภายในไม่กี่วินาที ทำให้คุณหยุดการค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์—รวมเป็นมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
2. สมองที่สอง โดย Rosidssoy
เทมเพลตสมองที่สองโดย Rosidssoy นำเสนอพื้นที่ทำงาน Notion ที่มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อแบ่งโลกของคุณออกเป็นหมวดหมู่ที่จัดการได้ง่าย โดยมีรากฐานจากวิธีการ PARA ของ Tiago Forte สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือการออกแบบที่เรียบง่ายและน้ำหนักเบา ซึ่งเหมาะสำหรับการบันทึกและค้นหาอย่างรวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมองที่สองที่ปราศจากสิ่งรบกวน
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่ต้องจัดการกับงานหลายอย่างหรือมืออาชีพที่บริหารโครงการต่างๆ เทมเพลตนี้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมแก่โครงการและบันทึกของคุณ
- ตรวจสอบตารางเวลาประจำวันและรายสัปดาห์ของคุณด้วยมุมมองปฏิทิน
- ใช้กล่องข้อความเพื่อดูทรัพยากร งาน โครงการ และบันทึกของคุณ
- ผสานเครื่องมือสำหรับการติดตามนิสัย การตั้งเป้าหมาย และการตรวจสอบทางการเงิน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
3. สมองที่สอง (PARA Dashboard) โดย Organized Dashboard
สมองที่สอง (PARA Dashboard) โดย Organized Dashboard เป็นเทมเพลต Notion ที่ทรงพลังซึ่งสร้างขึ้นอีกครั้งโดยอิงตามวิธีการ PARA—โครงการ, พื้นที่, ทรัพยากร, และคลังเก็บ—เพื่อการจัดระเบียบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสะท้อนวิธีที่สมองของคุณจัดระเบียบข้อมูลตามธรรมชาติ—ให้ความสำคัญกับบริบท ความสามารถในการดำเนินการ และการเข้าถึงข้อมูล
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลสำคัญให้เข้าถึงได้ง่าย
- วางแผนตารางเวลาประจำสัปดาห์หรือรายเดือนของคุณด้วยปฏิทินที่ใช้งานง่าย
- ใช้ส่วนที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเงินและการพัฒนาตนเอง และทำงานในส่วนที่แยกกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการจัดเก็บงานและบันทึกไว้ในที่เดียว
4. สมองที่สองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดย Notion
เทมเพลตสมองที่สองขั้นสูงสุดโดย Efficiora คือการตั้งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ให้ที่เก็บสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่ความคิดที่กระจัดกระจายไปจนถึงเป้าหมายที่มีความสำคัญสูง สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการปรับแต่งอย่างลึกซึ้งของวิธีการ PARA ซึ่งออกแบบมาสำหรับบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงและผู้สร้างสรรค์
ต่างจากแดชบอร์ดมาตรฐาน มันผสมผสานการติดตามเป้าหมาย ระบบนิสัย และการจัดการความรู้เข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานที่ชัดเจนและเป็นหนึ่งเดียว มันมีการออกแบบที่รอบคอบและมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น วิดเจ็ตนาฬิกาแบบเรียลไทม์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดหมวดหมู่ภารกิจและรายการของคุณเป็น "รอตรวจสอบ" "ตรวจสอบแล้ว" "ร่าง" "เสร็จสมบูรณ์" และ "รายการโปรด"
- ติดตามการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพโดยไม่รู้สึกหนักใจ
- ลดความรกรุงรังทางสายตาและความเหนื่อยล้าทางจิตใจด้วยการออกแบบที่สะอาดและใช้งานง่าย
- มีแดชบอร์ดสำหรับการเข้าถึงส่วนสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงโครงการระยะยาวอยู่แค่เพียงคลิกเดียว
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหา, ผู้เชี่ยวชาญ, และนักเรียนที่กำลังมองหาศูนย์กลาง Notion ที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการงานของพวกเขา
5. สมองที่สอง โดย Easlo
เทมเพลตสมองที่สองโดย Easlo นำเสนอพื้นที่ทำงาน Notion ที่สะอาดและครบวงจร พร้อมฐานข้อมูลที่ปรับแต่งสำหรับโครงการ งาน บันทึก การอ้างอิง พื้นที่ เป้าหมาย ผลลัพธ์สำคัญ หัวข้อ และไฮไลท์—ขยายกรอบการทำงาน PARA ให้เป็นชุดการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยเครื่องมือติดตามนิสัยที่พร้อมใช้งาน รายการหนังสืออ่าน คำคมที่บันทึกไว้ การทบทวนประจำสัปดาห์ และคู่มือเริ่มต้นใช้งานพร้อมคำแนะนำ รวมถึงการอัปเดตตลอดชีพและการเข้าถึงชุมชน Circle ของ Easlo
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งและทบทวนเป้าหมายส่วนตัวในพื้นที่ที่เป็นระบบ
- บันทึกคำพูด แนวคิด และแหล่งข้อมูลเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
- เข้าถึงบทเรียนระดับโลกและชุมชนสนับสนุนพิเศษ
- รวมคู่มือที่เป็นประโยชน์และการอัปเดตที่เติบโตไปพร้อมกับโครงการของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการระบบพร้อมใช้งานที่ปราศจากความยุ่งเหยิงเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ
6. สมองที่สอง 1. 0 โดย OlsNotion
เทมเพลต Second Brain 1.0 โดย OlsNotion รวมงาน เป้าหมาย นิสัย บันทึก และทรัพยากรของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอีกต่อไป ต่างจากระบบ PARA ที่เรียบง่ายกว่า มันมีตัวติดตามหนังสือขั้นสูงและการจัดการงานที่มีโครงสร้าง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักอ่านตัวยงและนักคิดที่มีโครงสร้าง
เทมเพลตนี้ยังมีส่วนบันทึกประจำวันซึ่งส่งเสริมการสะท้อนคิดและการติดตามความก้าวหน้า ทำให้ง่ายต่อการสร้างนิสัยที่ดีและรักษาแรงจูงใจ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกประจำวันเพื่อทบทวนและรักษาความก้าวหน้า
- เก็บบันทึกและทรัพยากรสำคัญให้เป็นระเบียบในที่เดียว
- ติดตามนิสัย หนังสือ และเป้าหมายของคุณ พร้อมทั้งมองเห็นความก้าวหน้าของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการผสานการติดตามนิสัยและการจัดการเป้าหมายไว้ในที่เดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ตลาดซอฟต์แวร์การจัดการความรู้คาดว่าจะเติบโตถึง 28.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี 2024 ถึง 2029 โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 14.3% ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์!
7. สมองที่สองแบบมินิมอลโดย Notion Avenue
หากคุณต้องการให้ชีวิตดิจิทัลของคุณเรียบง่ายและมีจุดมุ่งหมาย Minimal Second Brain Template โดย Notion Avenue เป็นตัวเลือกที่ดี มันโดดเด่นด้วยระบบการทำงานแบบ GTD ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า (วางแผน, ประมวลผล, เชื่อมโยง & สรุป), การทบทวนรายสัปดาห์/รายเดือน และตัวติดตามนิสัย
นอกจากนี้ยังมีระบบแท็กอัจฉริยะและมุมมองที่กรองโดยอัตโนมัติซึ่งจะแสดงเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องเท่านั้น—ช่วยให้พื้นที่ทำงานของคุณมีสมาธิและเข้าใจบริบทอยู่เสมอ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เข้าถึงงานประจำวันของคุณในมุมมองรายการตรวจสอบ
- เชื่อมโยงและจัดเก็บทรัพยากรที่คุณต้องการสำหรับงานประจำวันของคุณ
- สำรวจพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยรูปแบบที่ชัดเจน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายในทุกแง่มุมของชีวิต รวมถึงสมองที่สองใน Notion ของพวกเขา
8. สมองที่สอง โดย Pathpages
เทมเพลตสมองที่สองโดย Pathpages พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของ ระบบ PARA และ วิธีการ GTD ออกแบบโดยอดีตนักออกแบบ UX ให้ความสำคัญกับความชัดเจนทางสายตาและการใช้งานที่สะดวก รวมถึงไทม์ไลน์ของโครงการ, มุมมองปฏิทินสำหรับงาน (วันนี้/ที่กำลังจะมาถึง/ที่เลยกำหนด), และการติดตามเป้าหมาย
ด้วยตัวอย่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและคำแนะนำวิดีโอที่ละเอียดถี่ถ้วน ทำให้มั่นใจได้ถึงการตั้งค่าที่ราบรื่นและการนำทางที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ใช้วิธี P. A. R. A. เพื่อจัดหมวดหมู่ข้อมูลของคุณ
- ติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และมอบหมายงานได้อย่างราบรื่น
- นำหลักการ GTD มาใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญและลดความยุ่งเหยิงในกระบวนการทำงานของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการระบบที่อิงตามวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน
9. สมองที่สอง โดย โมเดิร์น ไบต์
เทมเพลตสมองที่สองโดย Modern Byte มีรายการงานแบบซ้อนกัน ส่วนเฉพาะสำหรับคำคมและไฮไลท์ และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่ โครงการ และทรัพยากร
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทั้งความลึกซึ้งและความเรียบง่าย โดยผสมผสานการเก็บข้อมูลเข้ากับการจัดวางที่เข้าใจง่าย เพื่อให้สมองดิจิทัลของคุณเป็นระเบียบและพร้อมใช้งาน
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เชื่อมโยงบันทึกและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการจัดการความรู้ที่เชื่อมโยงกัน
- ทบทวนลำดับความสำคัญอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความต่อเนื่อง
- ดูโครงการของคุณตามลำดับความสำคัญ สถานะ ระยะเวลา และกำหนดส่ง
- รองรับการติดแท็กและการเชื่อมโยงระหว่างบันทึกและงาน ช่วยคุณมองเห็นความเชื่อมโยงและรักษาสมองสำรองของคุณให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและทีมที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
10. สมองที่สองสำหรับ ADHD โดย เลสเตอร์ ยิม
เทมเพลตสมองที่สองสำหรับ ADHD โดย Lester Yim ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน สำหรับบุคคลที่มีภาวะ ADHD โดยนำเสนอระบบที่ยืดหยุ่นและครบถ้วนในการจัดการโครงการต่างๆ มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาพร้อมกระดานคัมบัง, ไดอารี่ และสมุดบันทึกสำหรับบันทึกอย่างรวดเร็ว การอัปเดตเป็นประจำช่วยให้ระบบพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- บันทึกงานและไอเดียใหม่ได้ทันทีด้วยสมุดบันทึกเฉพาะ
- จัดระเบียบโครงการโดยใช้กระดานคัมบังแบบภาพเพื่อความชัดเจน
- เก็บเอกสารและงานที่ไม่สำคัญไว้ในคลังเพื่อรักษาพื้นที่ของคุณให้ปลอดจากความรกรุงรัง
🔑 เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) ที่ต้องการระบบที่สามารถปรับแต่งได้และใช้งานง่ายเพื่อจัดการงานประจำวันและโครงการระยะยาว
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะมีจุดแข็งหลายประการในฐานะเครื่องมือสมองสำรอง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน:
- ประสิทธิภาพช้าเมื่อใช้งานในระดับใหญ่: Notion จะเริ่มทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสมองที่สองของคุณเติบโตขึ้น ผู้ใช้มักรายงานถึงความล่าช้าเมื่อสลับระหว่างหน้าหรือโหลดฐานข้อมูลที่มีรายการหลายร้อยหรือหลายพันรายการ
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด: Notion ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็น เช่น การติดตามเวลาและแผนภูมิแกนต์ แม้ว่าจะมีวิธีแก้ไขอยู่ แต่ต้องมีการตั้งค่าด้วยตนเองหรือการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
- ประสบการณ์ผู้ใช้บนมือถือยังไม่ลื่นไหลสำหรับการใช้งานหนัก: แม้ว่าแอปมือถือจะสามารถใช้งานได้สำหรับการแก้ไขอย่างรวดเร็วหรือตรวจสอบงาน แต่ก็ยังไม่เหมาะสำหรับการใช้งานหนัก การสร้างเทมเพลตใหม่ การจัดการฐานข้อมูล หรือการนำทางในระบบที่ซับซ้อนบนมือถือยังคงเป็นเรื่องยุ่งยาก
- ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง: Notion ไม่มีคุณสมบัติสำคัญเช่นการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน. แม้ว่าคุณสมบัติด้านความปลอดภัยจะดีขึ้นในเวอร์ชันเสียเงิน แต่เวอร์ชันฟรีก็ยังขาดมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม
10 แม่แบบสมองสำรองทางเลือกสำหรับความคิดในการจัดการโครงการและการใช้งานส่วนตัว
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ทรงพลังและดีกว่าสำหรับNotion ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp!
ในฐานะที่เป็นแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ClickUp มาพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงและเทมเพลตสมองสำรอง ช่วยให้สมองสำรองของคุณเติบโตและปรับตัวไปพร้อมกับคุณ
มาดูแม่แบบที่ดีที่สุดกัน:
1. แม่แบบฐานความรู้ ClickUp
การรวมความรู้ภายในองค์กรไว้ที่ศูนย์กลางสามารถช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่ทีมต้องใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างเร่งรีบในแต่ละวันแม่แบบฐานความรู้ ClickUpช่วยให้ทีมจัดโครงสร้างคำถามที่พบบ่อยภายในองค์กร เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ และคู่มือมาตรฐานการทำงาน (SOP) ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยให้บทความต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบที่สามารถค้นหา แก้ไข และควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออกแบบมาเพื่อรองรับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง มันแทนที่การตั้งค่า Notion Second Brain แบบดั้งเดิมด้วยความสามารถในการขยายการดำเนินงาน ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตตัวอย่างฐานความรู้นี้มาพร้อมกับเนื้อหาตัวอย่างที่กรอกไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคุณจะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดระเบียบความรู้สำคัญให้เป็นส่วนและหมวดหมู่ที่มีโครงสร้าง
- ปรับแต่งและขยายด้วยคอลัมน์, หน้าย่อย, และข้อความที่สมบูรณ์
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันโดยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมและอัปเดตเนื้อหาได้
- จัดทำเอกสารผลิตภัณฑ์ดิจิทัล, ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นใช้งานให้ราบรื่น, หรือใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ทั่วทั้งบริษัท
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสร้างคลังความรู้และทรัพยากรของบริษัทที่รวมศูนย์และค้นหาได้ง่าย
2. แม่แบบการจัดการแนวคิดนวัตกรรม ClickUp
ไอเดียที่ยิ่งใหญ่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อถูกนำไปปฏิบัติ และเทมเพลตการจัดการไอเดียนวัตกรรมของ ClickUpช่วยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมทุกอย่างตั้งแต่ข้อเสนอแนะภายในไปจนถึงการนำเสนอแก่นักลงทุน มันให้กระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการรวบรวม ประเมิน และนำไอเดียนวัตกรรมไปปฏิบัติ
สมาชิกทีมจากชุมชนพิเศษสามารถส่งไอเดียในรูปแบบของแผ่นลงชื่อได้ ไอเดียเหล่านี้จะถูกคัดกรองและติดตามภายในฐานข้อมูลงานหลัก ไอเดียแต่ละรายการจะมีช่องที่เชื่อมโยงสำหรับผลกระทบ ความพยายาม และขั้นตอนถัดไป
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- มีแบบฟอร์มในตัว, แบนเนอร์สีสันสดใส, และมุมมองแบบโต้ตอบ เช่น บอร์ดสถานะและไทม์ไลน์
- มอบหมายนักวิจัย ติดตามความคืบหน้า และแม้แต่กำหนดรหัสสีตามระดับผลกระทบ เพื่อให้คุณเห็นได้ทันทีว่าอะไรควรดำเนินการต่อ
- รวบรวมไอเดียใหม่ ๆ และจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่ต้องดำเนินการโดยด่วนผ่านแบบฟอร์มที่ใช้ร่วมกัน
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและเรียลไทม์ด้วยบอร์ดสถานะและไทม์ไลน์
- จัดการความคิดของคุณได้ดีขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ต้นทุนจริง, นักวิจัย, และประเภทของความคิด
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเรียนและทีมที่ต้องการระบบที่เป็นระเบียบและยืดหยุ่นเพื่อจัดการและนำแนวคิดนวัตกรรมไปใช้
3. แม่แบบแผนที่ฟองสบู่ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ฟองสบู่ของ ClickUpนำเสนอวิธีการจัดระเบียบความคิดของคุณในรูปแบบภาพ โดยการวางแนวคิดหลักไว้ตรงกลางและขยายความคิดที่เกี่ยวข้องออกไปรอบๆ จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมและรายละเอียดที่ซับซ้อนไปพร้อมกัน
ไม่ว่าคุณกำลังวางแผนโครงการ, กำหนดกลยุทธ์สำหรับการทบทวนรายสัปดาห์, หรือเพียงแค่พยายามทำความเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน, แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณเชื่อมโยงข้อมูลให้ชัดเจน. แต่ละบับเบิลสอดคล้องกับงานหรือบันทึก, ซึ่งสามารถจัดหมวดหมู่เพิ่มเติมได้.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เปลี่ยนฟองสบู่ให้กลายเป็นงาน ClickUpหรือเอกสาร ClickUpอย่างเต็มรูปแบบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และติดตามว่าใครมีส่วนร่วมอะไรบ้าง
- ระบุความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งและกำหนดสีให้กับฟองคำพูดเพื่อเน้นประเด็นสำคัญ
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบและมองเห็นความคิดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📣 เสียงจากลูกค้า: นี่คือสิ่งที่Thomas Clifford ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ TravelLocal กล่าวถึงการใช้ ClickUp:
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมดของเรา รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบ OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังและแบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและงานทั้งหมด รวมถึงเป็นฐานความรู้ด้วย นอกจากนี้ยังถูกนำมาใช้สำหรับการติดตามและอัปเดตกรอบ OKR ของเรา และกรณีการใช้งานอื่นๆ อีกหลายกรณี รวมถึงแผนผังและแบบฟอร์มขอวันหยุด และกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่สามารถให้บริการทั้งหมดนี้ภายในผลิตภัณฑ์เดียว เนื่องจากสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย
4. แม่แบบวิกิทีม ClickUp
เทมเพลต Team Wiki ของ ClickUpมอบพื้นที่กลางที่สะอาดและชัดเจนสำหรับทีมของคุณทั้งหมดในการสร้างวิกิภายในที่พวกเขาสามารถพึ่งพาได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกกระบวนการ ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน คู่มือเครื่องมือ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ทีมของคุณต้องอ้างอิงบ่อยครั้ง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- เข้าถึงมุมมองที่กรองแล้วตามหัวข้อ, ผู้เป็นเจ้าของ, และวันที่อัปเดต
- สร้างวิกิที่มีเอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่สำหรับแต่ละฟังก์ชันหรือทีม
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยความคิดเห็นและการแก้ไขแบบอินไลน์ โดยให้สิทธิ์การมองเห็นและการแก้ไขตามบทบาทของทีม
- ดึงข้อมูลจากแหล่งเดียวโดยไม่ต้องข้ามไปยังไฟล์ใหม่
- หน้าเว็บซ้อนกัน, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์, และการแชร์หน้าเว็บได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณด้วยเทมเพลตวิกิตัวนี้
- เชื่อมโยงกับงาน, มอบหมายผู้ร่วมงาน, และรักษาทุกอย่างให้อยู่ภายใต้การควบคุมเวอร์ชันโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิกิที่ทรงพลังเพื่อจัดระเบียบความรู้ภายในองค์กร
5. แม่แบบวิกิมาสเตอร์ ClickUp
เทมเพลตวิกิมาสเตอร์ของ ClickUpช่วยให้กระบวนการตั้งค่าวิกิที่ดูเรียบง่ายและจัดระเบียบอย่างดีเป็นไปอย่างราบรื่น มันแทนที่อินทราเน็ตแบบดั้งเดิมหรือเอกสารวิกิสไตล์ Notion ด้วยรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลงานของคุณ
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่กฎระเบียบของบริษัทไปจนถึงคู่มือโครงการ ภายในโครงสร้างที่ง่ายต่อการนำทาง สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ให้คุณสามารถเพิ่มสถานะ, แท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้เพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและแบรนด์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มและอัปเดตเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย ทำให้วิกิของคุณยังคงเกี่ยวข้องอยู่เสมอเมื่อทีมของคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลง
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- จัดเก็บเนื้อหาด้านกฎหมาย ทรัพยากรบุคคล การตลาด และเทคโนโลยีไว้ในที่เดียว พร้อมรูปแบบมาตรฐานเพื่อความสอดคล้องและง่ายต่อการค้นหา
- รักษาความรู้ของทีมให้เรียบร้อยและเข้าถึงได้ง่ายในฐานความรู้ที่ง่ายต่อการนำทาง
- มอบหมายสมาชิกในทีมให้สร้างส่วนต่าง ๆ ของวิกิและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
- ปรับแต่งเทมเพลตให้สอดคล้องกับแบรนด์และวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณ
- มุมมองที่กรองแล้วรองรับการเข้าถึงตามสิทธิ์ และอัปเดตตลอดอายุการใช้งานช่วยให้คุณทันสมัยเมื่อมีนโยบายใหม่เกิดขึ้น
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการสร้างคลังความรู้ที่เป็นศูนย์กลาง มีระเบียบ และเข้าถึงได้ง่าย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Brainเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมองที่สองของคุณด้วยการเชื่อมโยงบันทึก งาน และเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์อันทรงพลังเช่น การติดแท็กอัจฉริยะ ผู้เขียน AI การทำแผนที่ความสัมพันธ์ และการค้นหาด้วย AI!
6. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
บางความคิดเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แปลกประหลาดที่สุด—และเทมเพลตรายวันของ ClickUpจะช่วยให้คุณไม่พลาดความคิดเหล่านั้น ด้วยการตั้งค่าที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบที่เรียบง่าย มันช่วยให้คุณบันทึกความคิด สิ่งที่ต้องทำ และข้อคิดที่ผุดขึ้นมาได้ทันที
แบบฟอร์มนี้ไม่ต่างจากเวทมนตร์เลย! บันทึกไว้ในโทรศัพท์, เบราว์เซอร์, หรือกล่องจดหมายของคุณเพื่อให้คุณสามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ได้เพียงแตะเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณกดส่ง บันทึกของคุณจะถูกจัดเป็นรายการอย่างเป็นระเบียบ โดยจัดกลุ่มตามประเภทและเวลา
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างคลังข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
- จัดกลุ่มบันทึกทั้งหมดของคุณตามประเภทเพื่อความสะดวกในการจัดเรียง
- เพิ่มบริบท, ความคิดเห็น, และไฟล์แนบให้กับแต่ละบันทึก
- เปิดในหลายมุมมอง รวมถึงบันทึกประจำวัน, คู่มือเริ่มต้น, และรายการบันทึก
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการพื้นที่โล่งเพื่อความเป็นระเบียบทางความคิดและมีประสิทธิภาพในทุกๆ วัน
7. แม่แบบเอกสารทีม ClickUp
การสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมักต้องการการร่วมมือและการจัดทำเอกสารอย่างสม่ำเสมอภายในทีม.ClickUp Team Docs Templateคือพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบและสามารถปรับแต่งได้สำหรับการรวบรวมข้อมูลของทีมคุณไว้ในที่เดียว.
จากบันทึกการประชุมไปจนถึงแนวทางโครงการ ทุกสิ่งมีที่ของมัน ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและการค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้ผู้คนต่าง ๆ สามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และมอบหมายงานติดตามผลได้โดยตรงภายในเอกสาร
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- สร้างหน้าย่อยสำหรับกระบวนการ, บันทึกการประชุม, และการประชุมแบบสแตนด์อัพ
- ฝังงานและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ลงในส่วนของเอกสาร
- สร้างแผนผังองค์กร เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพิ่มไฟล์แนบเพื่อใช้อ้างอิง
- ลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลด้วยเนื้อหาที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
- เอกสารถูกติดแท็ก, คัดกรอง, และเก็บไว้ในฐานข้อมูลงานกลาง, และการเข้าถึงตลอดอายุการใช้งานหมายความว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการจัดทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมวัฒนธรรมการแบ่งปันความรู้
8. แม่แบบวิกิบริษัท ClickUp
เทมเพลตวิกิของบริษัท ClickUpเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้สมาชิกในทีมค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาเอกสารจำนวนมาก
ใช้สิ่งนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน เอกสารการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรฐานของทีม สำหรับทีมที่เบื่อกับอินทราเน็ตที่ล้าสมัย นี่คือฐานที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ โครงสร้างที่ใช้งานง่ายช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่พนักงานที่ทำงานมานานสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดาย
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุดผ่านส่วนอัปเดตที่จัดไว้โดยเฉพาะ
- ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นงานให้มีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรที่เป็นระเบียบ เช่น คู่มือพนักงานและจดหมายข่าว
- ส่งเสริมความสอดคล้องผ่านพันธกิจและค่านิยมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
- จัดกลุ่มหน้าตามแผนก, กรณีการใช้งาน, หรือความถี่ในการอัปเดต
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรที่ต้องการส่งเสริมความโปร่งใสและสร้างวิกิแบบศูนย์กลาง
9. แม่แบบหนังสือ ClickUp สำหรับมือใหม่
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างคู่มือการใช้งานหรือคู่มือแนะนำClickUp For Dummies Book Templateจะมอบโครงสร้างที่เป็นมิตรและอิงความรู้ให้กับคุณ ด้วยแรงบันดาลใจจากซีรีส์หนังสือยอดนิยม 'For Dummies' เทมเพลตนี้จะช่วยให้ข้อมูลที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย พร้อมจัดระเบียบความคิด วางแผนเนื้อหาแต่ละบท และรักษาความสม่ำเสมอตลอดทั้งเล่มของคุณ
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- รวมลิงก์วิดีโอสาธิต, เทมเพลต, คำศัพท์ในอภิธานศัพท์, วิดีโอสอน, และตัวอย่างภาพ
- มองเห็นความคืบหน้าของหนังสือของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ร่างแรก ความคืบหน้า ร่างสุดท้าย และผู้ตรวจสอบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือของคุณมีการจัดระเบียบและมีความสม่ำเสมอในทุกบท
- ใช้ไอคอน, แท็ก, และคำอธิบายเพื่อชี้แจงหัวข้อที่ซับซ้อน
- ด้วยสถานะและฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้ตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการแก้ไขครั้งสุดท้าย
🔑 เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างคู่มือที่ครอบคลุมและมีโครงสร้างที่ดี
10. แม่แบบการดำเนินงานทีมการตลาด ClickUp
เทมเพลตการดำเนินงานทีมการตลาดของ ClickUpรวมสรุปแคมเปญ เอกสารกลยุทธ์ และการติดตามโครงการไว้ในที่เดียว แทนที่จะใช้แผ่นลงชื่อแยก วิดีโอสาธิต หรือ Google Spreadsheets เทมเพลตแบบครบวงจรนี้จะสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับการดำเนินงานของทีม
มันให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับบทบาท, ความรับผิดชอบ, และระยะเวลา. นอกจากนี้, ด้วยเครื่องมือที่ผสานรวมสำหรับการสื่อสารและการเอกสาร, ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้น และน้อยลงในเรื่องการประสานงาน.
🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:
- ตั้งและจัดระเบียบเป้าหมายพร้อมติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- เปิดใน 6 มุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึง Wiki การตลาด, แผนผังองค์กร, บันทึกการประชุม และเอกสารของทีม
- วางแผนตารางการแก้ไขและติดตามเป้าหมายการปฏิบัติงานรายไตรมาส
- สร้างงานพร้อมสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์, วางแผนไว้, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และกำลังดำเนินการ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดที่ต้องการเสริมสร้างความร่วมมือ, เพิ่มประสิทธิภาพ, และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน
สร้างสมองที่สองของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลตสมองที่สองของ Notion เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบชีวิตของคุณ พวกมันมีความยืดหยุ่นและเรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงสร้างสำหรับการจัดการความรู้ งาน และความคิดต่างๆ
แต่เมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของระบบของคุณก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย ด้วยเทมเพลตที่ทรงพลัง ระบบอัตโนมัติในตัว เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ และมุมมองที่หลากหลาย ClickUp มอบโซลูชันที่ปรับขนาดได้สูง ปรับแต่งได้ตามต้องการ และครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางสมองที่สองของคุณอย่างแท้จริง
ลงทะเบียนฟรีวันนี้!