10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Kumospace สำหรับการทำงานร่วมกันเสมือนจริงในปี 2025

ทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสานในปัจจุบันต้องการสำนักงานเสมือนที่มีเครื่องมืออัจฉริยะซึ่งสนับสนุนการทำงานจริง เช่น การจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย การแชร์หน้าจอ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ดังนั้น หากคุณรู้สึกว่า Kumospace ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป หรือต้องการอะไรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณมาถูกที่แล้ว ไม่ว่าคุณจะจัดงานเสมือนจริงหรือบริหารทีมงานระยะไกล แพลตฟอร์มที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง
เราได้รวบรวมทางเลือกที่โดดเด่นของ Kumospace ที่เน้นประสิทธิภาพการทำงาน ไม่ใช่ลูกเล่น—ช่วยให้ทีมของคุณสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้จริงในสำนักงานเสมือนจริงที่ใช้งานได้จริง
👀 คุณรู้หรือไม่? HBR รายงานว่า เมื่อระบบข้อมูลไม่ซิงค์กัน ทีมงานที่ทำงานระยะไกลจะเสียเวลา พลาดการอัปเดต และสูญเสียความเชื่อมั่นในข้อมูล—ทำให้การตัดสินใจช้าลงและเกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น วิธีแก้ไข? แพลตฟอร์มหลากหลายที่เชื่อมต่อปฏิทิน การสนทนา และกระบวนการทำงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Kumospace?
สำนักงานเสมือนจริงไม่ควรเพียงแค่ดูดีเท่านั้น—แต่ควรใช้งานได้จริง นอกเหนือจากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายแล้ว ยังต้องช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อกัน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจทำให้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ระบบ
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในสภาพแวดล้อมเสมือนที่ดีกว่า:
- แอปซิงค์ปฏิทิน + การจัดตารางเวลา: การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Google Calendar, Outlookและแอปจัดตารางเวลาอย่างCalendly ช่วยแก้ปัญหาการจัดตารางเวลาทั่วไปและทำให้ทุกคนทำงานเป็นระบบ
- พื้นที่อัจฉริยะ ไม่ใช่แค่สวยงาม: มองหาเลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่น การปรับแต่งสำนักงาน การแชร์ไฟล์ ห้องประชุมย่อย และการนำทางที่ใช้งานง่าย เพื่อสนับสนุนการสื่อสารที่ราบรื่น—โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือทีมแบบผสมผสาน
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว: การแชร์หน้าจอ กระดานไวท์บอร์ด การแชร์ไฟล์ และผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AI ช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิและลดการสื่อสารซ้ำซ้อน
- ความสามารถในการขยายตัวและประสิทธิภาพ: ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ 20 คนหรือ 2,000 คน แพลตฟอร์มควรรองรับได้—ไม่มีอาการวิดีโอหน่วงหรือเสียงขาดหาย
- การสนทนาที่เกิดขึ้นเอง: สำนักงานเสมือนที่ดีที่สุดเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและระดมความคิดอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเชิญอย่างเป็นทางการ
- การควบคุมของผู้ดูแลระบบ: จัดการห้อง, บทบาท, และสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย—ไม่มีปัญหาทางเทคนิคให้ปวดหัว
ถัดไป: ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Kumospace สำหรับการร่วมมือที่ดีขึ้นและการประชุมที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
10 ทางเลือกของ Kumospace ที่น่าสนใจ
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือแผ่นสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณหาสิ่งที่เหมาะสม—ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างสำนักงานใหญ่เสมือนจริง จัดงานใหญ่ หรือแค่พยายามจัดการปฏิทินของทีมให้ไม่สับสน
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ทีมทุกขนาดที่ต้องการการจัดตารางเวลาและการจัดการประชุมอย่างชาญฉลาดพร้อมการผสานงาน
|ปฏิทินขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ, การซิงค์งาน, ผู้จดบันทึก AI, การแจ้งเตือน, การบันทึกหน้าจอ, เทมเพลตที่ปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|SpatialChat
|ทีมขนาดเล็กหรือสถาบันการศึกษาที่วางแผนจัดสัมมนาออนไลน์แบบโต้ตอบ พื้นที่สำหรับทีม และกิจกรรมเสมือนจริง
|ห้อง, การแชร์หน้าจอ, โหมดการถ่ายทอดสด, การตอบสนองด้วยอีโมจิ, การควบคุมหลายบทบาท
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|SoWork
|ทีมแบบอะซิงโครนัสและทีมระยะไกลที่กำลังมองหาประสบการณ์สำนักงานเสมือนที่สามารถปรับแต่งได้
|เกมมิฟิเคชัน, การมีอยู่แบบอัจฉริยะ, สรุปโดย AI, ห้องทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/เดือน ต่อผู้ใช้
|ไฮไฮฟ์
|ทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่กำลังมองหาพื้นที่เสมือนจริงที่มีการโฮสต์ในสหภาพยุโรป
|การปฏิบัติตาม GDPR, การติดตามเวลา, ห้องเชิงพื้นที่, และพื้นที่สำหรับการประชุมย่อย
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $35/เดือน
|ทีมโฟลว์
|ทีมขนาดกลางที่กระจายตัวและแบบผสมผสานที่ต้องการบรรยากาศสำนักงาน
|กระดานไวท์บอร์ด, การซิงค์ปฏิทิน, เทมเพลตห้อง, และบับเบิลสถานะ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|จุด
|ทีมขนาดเล็กที่สร้างการปรากฏตัวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในแต่ละวัน
|การแจ้งเตือนอัจฉริยะ, ห้อง, การผสานกับ Slack, และเขตเวลาของบริษัท
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|ไอวีแคมปัส
|วิทยาเขตระยะไกลส่วนตัวและปลอดภัยทุกขนาด
|แผนที่ที่กำหนดเอง, การควบคุมห้อง, อวาตาร์, และการจัดงาน
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
|โซโคโค
|ทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ห้องประชุม, การผสานระบบ, และแผนผังชั้นแบบภาพ
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $14.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Hopin (RC)
|ทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือเว็บสัมมนาและกิจกรรมแบบไฮบริดระดับองค์กร
|มุมมองเวที, ห้องย่อย, บูธ, การวิเคราะห์
|ไม่มีแผนฟรี; เริ่มต้นที่ $119/เดือนต่อผู้จัด
|รวบรวม
|ทีมขนาดกลางที่กำลังสร้างสำนักงานใหญ่เสมือนจริงที่มีความโดดเด่นเสมือนเกม
|อวตารที่กำหนดเอง, ระบบเสียงรอบทิศทาง, ตัวแก้ไขแผนที่, และห้องทำงานร่วมกัน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Kumospace
ไม่ว่าคุณจะจัดประชุมในรูปแบบหรือสไตล์ใด—ไม่ว่าจะเป็นสแตนด์อัพประจำวัน การประชุมแบบฉับพลัน หรือการประชุมใหญ่ทั้งองค์กร แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก นี่คือทางเลือกอื่นของ Kumospace ที่จะช่วยสร้างโครงสร้าง พลังงาน และความชัดเจนให้กับพื้นที่ทำงานเสมือนจริงของคุณ—โดยปราศจากความวุ่นวาย
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการประสานงานทีมอย่างไร้รอยต่อ)
กำลังพยายามนัดประชุมข้ามเขตเวลาโดยมีครึ่งหนึ่งของทีมทำงานทางไกลและอีกครึ่งหนึ่งทำงานแบบไฮบริดอยู่ใช่ไหม? เรื่องนี้อาจกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว—เว้นแต่คุณจะใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน ตั้งแต่การซิงค์ปฏิทิน การจดบันทึกด้วย AI การจองโต๊ะทำงาน ไปจนถึงการจัดตารางงานผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ช่วยขจัดความยุ่งยากในการประสานงานทั้งหมด
ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยClickUp Calendar ที่ซึ่งงาน กิจกรรม และความพร้อมของทีมรวมกันเป็นแดชบอร์ดอัจฉริยะเดียว ระบบจัดตารางเวลาที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากปริมาณงานและกำหนดส่ง ในขณะที่การแจ้งเตือนและการมองเห็นงานช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีการชนกันของตารางเวลา
การซิงค์แบบเรียลไทม์กับการผสาน Google Calendar ของ ClickUp และการผสาน Outlook ของ ClickUpช่วยให้การประชุมภายในและภายนอกสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบ แม้เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
และเมื่อมีการเริ่มต้นการประชุมจากภายนอก การผสานการทำงานกับ Calendly ของ ClickUpจะเข้ามาช่วยในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน โดยจะกระตุ้นการสร้างงาน การอัปเดตปฏิทิน และการมอบหมายเจ้าของงานในขั้นตอนเดียวที่ราบรื่น
การเตรียมตัวสำหรับการประชุมที่มีประสิทธิภาพกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มการจองการประชุมของ ClickUp
แบบฟอร์มพร้อมใช้งานนี้รวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม หัวข้อวาระการประชุม ช่วงเวลาที่ต้องการ และเอกสารแนบทั้งหมด—ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ พร้อมติดแท็กและกำหนดผู้รับผิดชอบที่ถูกต้อง
คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับการซิงค์ภายในทีม, การโทรกับลูกค้า, การประชุมค้นหาข้อมูล, หรือการตรวจสอบการเข้าร่วมใหม่, ทำให้การเตรียมการประชุมให้เป็นมาตรฐานในแผนกต่าง ๆ ง่ายขึ้น.
แทนที่จะต้องคอยติดตามการตอบกลับในกล่องจดหมายของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลที่สะอาดและเป็นระบบโดยตรงในที่ที่งานเกิดขึ้น
การจัดตารางแบบไฮบริดไม่ใช่เรื่องที่ต้องเดาอีกต่อไปด้วย เทมเพลตการจัดการพื้นที่สำนักงานของ ClickUp คุณสามารถกำหนดโต๊ะทำงาน ติดตามการเข้าใช้งานในสำนักงาน และจัดการการจองที่เกิดขึ้นซ้ำได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ง่ายต่อการติดแท็กโซนพื้นที่ ความต้องการด้านการเข้าถึง หรือเวลาทำงานกะ ในขณะที่มุมมองพื้นที่ทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
มันถูกออกแบบมาเพื่อความชัดเจนโดยไม่มีความวุ่นวาย ทำให้ทีมของคุณมั่นใจในการวางแผนเวลาทำงานในสำนักงานโดยไม่ต้องประสานงานตลอดเวลา และลดความขัดแย้งในการประชุมให้น้อยที่สุด
ClickUp ยังปรากฏขึ้นในระหว่างการประชุมด้วย ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกการอัปเดตที่สำคัญหรือแชร์วิดีโอสรุปสั้น ๆ ได้แบบไม่พร้อมกัน
ยิ่งไปกว่านั้นClickUp AI Notetakerยังเข้าร่วมการประชุมเสมือนจริงทั้งหมดของคุณเพื่อบันทึกโน้ตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยสรุปการสนทนาและแปลงเป็นรายงานการประชุมและรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที—เพื่อให้ผลลัพธ์ไม่สูญหายระหว่างการสื่อสาร
ทุกการประชุม ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการติดตามผล จะไหลลื่นเข้าสู่พื้นที่การทำงานของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขที่กระตุ้นงานติดตามผลตามข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม
- แชร์มุมมองปฏิทินพร้อมสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อความเป็นส่วนตัวและความชัดเจน
- แนบไฟล์, เด็ค, หรือเอกสารเตรียมการประชุมไปยังงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- สร้างชุดการประชุมที่จัดขึ้นเป็นประจำและเชื่อมโยงกับเป้าหมายในระดับแผนก
- แชทและแบ่งปันข้อมูลภายในงานแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัสด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผลิตภัณฑ์นี้มอบพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี มีซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติมากมายสำหรับงานที่ช่วยให้การจัดการงานและการติดตามเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าของซอฟต์แวร์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การสื่อสารมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้พอๆ กับการไม่สื่อสารเลย กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนสำหรับการทำงานที่ทีมควรหลีกเลี่ยงการส่งข้อความหรือประชุมที่ไม่จำเป็น ใช้เครื่องมือปฏิทินและสถานะของ ClickUp เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเมื่อใดที่ใครบางคนกำลังทำงานอย่างเต็มที่—และเคารพช่วงเวลาดังกล่าว
📮 ClickUp Insight: ประมาณ 41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ช่วยให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
2. SpatialChat (เหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมทีมที่ต้องการการเคลื่อนไหวแบบอิสระและสมจริง)
การก้าวเข้าสู่ SpatialChat ให้ความรู้สึกเหมือนการเข้าร่วมงานสังสรรค์มากกว่าการประชุม ด้วยอวตาร์ที่เคลื่อนที่ได้ ระบบเสียงรอบทิศทาง และพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมทีม การระดมความคิด หรือการปฐมนิเทศ
ไม่เหมือนกับ Kumospace ที่ละทิ้งรูปลักษณ์การ์ตูนและมอบบรรยากาศที่ลื่นไหลและเป็นมืออาชีพมากขึ้น คุณสามารถฝังสื่อ ตั้งค่าโซนเสียง และนำเสนอแบบเต็มหน้าจอได้—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ยังคงการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
สำหรับทีมที่เน้นการทำงานจากระยะไกลเป็นหลัก มันสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและความเป็นธรรมชาติ ทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้นและไม่ฝืน
คุณสมบัติเด่นของ SpatialChat
- ปรับแต่งผังห้องให้เหมาะกับประเภทของกิจกรรมหรือแผนกต่าง ๆ
- เพิ่มกระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบและผนังสื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
- ใช้ช่องแชทข้อความเพื่อสนับสนุนสมาชิกทีมที่เงียบ
- เปิดใช้งานลิงก์การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชมพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเวลา
- ผสานกิจกรรมถ่ายทอดสดหรือการประชุมภายในทั้งหมดเข้ากับห้องที่ใช้ร่วมกัน
- สร้างพื้นที่เสมือนจริงที่มีแบรนด์ด้วยธีมและโลโก้ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ SpatialChat
- ไม่มีระบบจัดการงานหรือการซิงค์ปฏิทินในตัว
- เสียงทับซ้อนอาจทำให้เกิดเสียงดังในห้องที่มีคนอยู่มาก
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือไม่ลื่นไหลเท่าบนเดสก์ท็อป
ราคาของ SpatialChat
- ฟรี
- สำนักงานเสมือนจริง: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- สัมมนาออนไลน์: เริ่มต้นที่ $49/เดือน (25 ผู้ใช้)
- กิจกรรม: เริ่มต้นที่ $99/เดือน (50 ผู้ใช้)
- การศึกษา: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SpatialChat
- G2: 4. 7/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SpatialChat อย่างไรบ้าง?
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกกลุ่มสนทนาขนาดเล็กของตนเองได้ เช่น เวิร์กช็อปนวัตกรรมแบบร่วมมือ การฝึกอบรมทักษะ "อ่อน" การพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ กิจกรรมทางสังคม เป็นต้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างเอกสารในClickUp Docsที่อยู่คู่กับบอร์ดงานของคุณ แทนที่จะคอยบอกขั้นตอนซ้ำในทุกการประชุม ใช้เอกสารนี้เพื่อติดตามการตัดสินใจ บันทึกการประชุม และการอัปเดตสถานะในที่เดียว เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการสรุปข้อมูลให้พวกเขา
3. SoWork (เหมาะที่สุดสำหรับสำนักงานระยะไกลที่มีบุคลิกภาพและใช้เกมเป็นเครื่องมือ)
เคยอยากให้สำนักงานระยะไกลของคุณมีช่วงพักเต้น หมวกพ่อมด และการพูดคุยแบบไม่คาดคิดเหมือนในออฟฟิศบ้างไหม? SoWork ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้—ในขณะที่ยังคงช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพื้นที่ทำงานที่มีชีวิตชีวาและขับเคลื่อนด้วยอวตาร ที่คุณสามารถวิ่งไปเข้าร่วมการประชุมแบบยืน ปลดปล่อยสมาธิ หรือแบ่งปันโดนัทเสมือนจริงกับเพื่อนร่วมงานได้
มีความเคลื่อนไหวมากกว่า Kumospace, SoWork เพิ่มการเคลื่อนไหว, สัญญาณสถานะ, และโซนที่สามารถโต้ตอบได้ซึ่งทำให้การทำงานประจำวันรู้สึกเป็นมนุษย์มากขึ้น. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการการเชื่อมต่อระยะยาว, วัฒนธรรม, และจังหวะในสำนักงานใหญ่เสมือนจริงของพวกเขา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SoWork
- จัดประชุมสั้นประจำวันในห้องที่มีธีมหรือโซนย่อย
- ติดตามสถานะการมีอยู่และความพร้อมใช้งานโดยใช้ไอคอนสถานะแบบภาพ
- ใช้โหมดเดินและคุยสำหรับการพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
- ให้รางวัลการมีส่วนร่วมด้วยเหรียญตราการยอมรับในรูปแบบเกม
- กำหนดอวาตาร์และบทบาทที่กำหนดเองสำหรับอัตลักษณ์ของทีม
- ใช้การแก้ไขแผนที่เพื่อพัฒนาการจัดวางสำนักงานของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามกาลเวลา
ข้อจำกัดของ SoWork
- อินเทอร์เฟซอาจดูไม่เป็นทางการเกินไปสำหรับบางทีมในองค์กร
- ขาดการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือจัดการงาน/โครงการ
- อาจใช้ทรัพยากรมากบนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์รุ่นเก่า
ราคาของ SoWork
- ฟรี: สมาชิกสูงสุด 10 คน, จำกัดการประชุม 30 นาที, ไม่มีวิดีโอ
- พื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SoWork
- G2: 4. 8/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง SoWork อย่างไรบ้าง?
SoWork ใช้งานง่ายมาก สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากวิดีโอเกมทำให้การใช้งานง่ายยิ่งขึ้นหากคุณเป็นเกมเมอร์ คุณสามารถแสดงตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย และการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นเรื่องง่ายและเข้าใจได้ทันที ฉันชอบที่คุณสามารถเปิดกล้องไว้ได้แต่ไม่ถูกมองเห็นจนกว่าจะมีคนเข้ามาใกล้ การประชุมสนุกขึ้นเพราะคุณสามารถเห็นอวตาร์ของทุกคนพร้อมกัน และฉันชอบที่มีมุมมองแบบแกลเลอรีคลาสสิกหากการเห็นสิ่งอื่นรบกวนสายตา
4. HyHyve (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายแบบฉับพลันและการประชุมสไตล์อีเวนต์)
HyHyve นำความสนุกสนานและความเป็นธรรมชาติมาสู่งานเสมือนจริง ที่ซึ่งการสนทนาเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การประชุม ควบคุมอวตารของคุณแบบเรียลไทม์ ชนกับเพื่อนร่วมทีม และปล่อยให้การปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรูปแบบที่ต้องการการติดต่อสื่อสารอย่างหนัก เช่น การประชุมออนไลน์หรือกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม ต่างจากรูปแบบการจัดวางที่ตายตัวของ Kumospace HyHyve ให้ความสำคัญกับการไหลเวียน ทำให้รู้สึกเหมือนประสบการณ์มากกว่าสถานที่
ด้วยการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ การติดตามการมีส่วนร่วม และการจัดห้องที่ยืดหยุ่น นี่คือตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการการเชื่อมต่อ ไม่ใช่แค่การประสานงาน ในแพลตฟอร์มสำนักงานเสมือนจริงของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ HyHyve
- เปิดตัวเลย์เอาต์หลายห้องสำหรับการประชุมพร้อมกัน
- เปิดใช้งานฟองคำพูดโต้ตอบที่เปิดวิดีโอเมื่ออยู่ใกล้
- ใช้โซนสปอนเซอร์สำหรับบูธพันธมิตรที่มีแบรนด์
- จัดตั้งเซสชันการสร้างเครือข่ายแบบจำกัดเวลาพร้อมการนับถอยหลัง
- อนุญาตให้แขกไม่ประสงค์ออกนามเข้าร่วมกิจกรรมแบบเปิด
- ปรับแต่งหน้าจอต้อนรับและคำแนะนำเพื่อให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ HyHyve
- ประโยชน์จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีโครงสร้าง
- ไม่มีการจัดการงานหรือติดตามงานตามธรรมชาติ
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าหมายถึงการผสานรวมกับบุคคลที่สามน้อยลง
HyHyve ราคา
- เป็นครั้งคราว: $35/เดือน (2,000 นาที)
- ระดับกลาง: $70/เดือน (5,000 นาที)
- หนัก: $118/เดือน (10,000 นาที)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ราคาในยูโรแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ*
คะแนนและรีวิว HyHyve
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. Teamflow (เหมาะที่สุดสำหรับสำนักงานเสมือนจริงที่เปิดใช้งานตลอดเวลาพร้อมเวิร์กโฟลว์แบบมองเห็น)
Teamflow ผสมผสานบรรยากาศของสำนักงานจริงเข้ากับเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานจริง มันเหมือนกับว่าทีมของคุณย้ายเข้าไปอยู่ในห้องทำงานดิจิทัล—กระดานไวท์บอร์ด การประชุม และบอร์ดงาน ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ร่วมกันเดียว
ต่างจาก Kumospace ที่เน้นด้านสังคม Teamflow ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่มุ่งเน้น แอปที่สามารถลากได้ เช่น กระดานงานและเอกสาร จะอยู่ในแต่ละห้อง ทำให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด มอบหมายงาน และประชุมได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ
คุณสมบัติเด่นของ Teamflow
- ใช้เสียงเชิงพื้นที่เพื่อแบ่งแยกการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ
- จัดการประชุมแบบฉับพลันโดยการลากอวตารมารวมกัน
- กำหนดพื้นที่โครงการพร้อมรูปแบบและการอนุญาตที่ไม่ซ้ำกัน
- บุ๊กมาร์กทรัพยากรที่แชร์ไว้ในมุมมองพื้นที่ทำงานถาวร
- ปรับแต่งห้องสำหรับแผนกหรือหน้าที่ที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของทีมโฟลว์
- อินเตอร์เฟซแบบภาพอาจทำให้ผู้รักความเรียบง่ายรู้สึกท่วมท้น
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างเครือข่ายแบบงานอีเวนต์หรือการรวมกลุ่มขนาดใหญ่
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างถูกล็อกไว้เบื้องหลังแผนระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Teamflow
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เมล็ดพันธุ์: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของทีมโฟลว์
- G2: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamflow อย่างไรบ้าง?
Teamflow ทำให้การทำงานระยะไกลในแต่ละวันเป็นเรื่องสนุกและง่ายดายสำหรับทุกคน และช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีขึ้นได้ พนักงานสามารถหาคนคุยได้ตามต้องการโดยไม่ต้องรู้สึกถูกทิ้งหรือเหงาเมื่อต้องทำงานอยู่ที่บ้านทุกวัน ระบบนี้ช่วยลดอุปสรรคเมื่อทุกคนใหม่ต่อกัน และทำให้ทีมรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น
6. Spot (เหมาะที่สุดสำหรับการมีตัวตนของทีมที่มีน้ำหนักเบาและการทำงานร่วมกันตามอารมณ์)
Spot คือมุมสงบและอบอุ่นในโลกออฟฟิศเสมือนจริง—ออกแบบมาสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อโดยปราศจากสิ่งรบกวน ด้วยดีไซน์เรียบง่าย ตัวบ่งชี้อารมณ์ และระบบเสียงรอบทิศ สร้างพื้นที่สำหรับการมีตัวตนจริงโดยปราศจากความวุ่นวายทางดิจิทัล
ไม่เหมือนกับห้องธีมและระบบอวตารที่เน้นของ Kumospace, Spot รักษาความสะอาดและใช้งานง่าย. เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีความใกล้ชิดซึ่งต้องการร่วมมือ, ติดตาม, หรือแค่ต้องการอยู่ใกล้กัน—โดยไม่มีแรงกดดันจากวัฒนธรรมการทำงานทางไกลที่ต้องแสดงออก.
จุดเด่นที่ดีที่สุด
- กำหนดโซนสำหรับทีมหรือกระบวนการทำงานเฉพาะ
- เปิดใช้งานเสียงรอบข้างระดับต่ำในห้องต่างๆ
- สร้างพื้นที่สำหรับการประชุมย่อยทันทีสำหรับการสนทนาสั้นๆ
- ผสานระบบแชทแบบเบาสำหรับการเช็คอินแบบอะซิงโครนัส
- อนุญาตโซนเสียงส่วนตัวแบบคลิกเดียวสำหรับการประชุมตัวต่อตัวของผู้จัดการ
ข้อจำกัดเฉพาะจุด
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือกิจกรรมภายนอก
- ไม่มีเครื่องมือติดตามโครงการหรืองานในตัว
- ชุดคุณลักษณะอาจรู้สึกว่าน้อยเกินไปสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ราคา ณ จุดซื้อขาย
- ฟรี (สูงสุด 5 ผู้ใช้พร้อมกัน)
- การเติบโต: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวแบบเรียลไทม์
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Spot อย่างไรบ้าง?
Spot ได้แก้ไขปัญหาที่ดำเนินอยู่เกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของทีมในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกล. การเปลี่ยนมาใช้ Spot ได้ฟื้นฟูการร่วมมือทางไกล. ด้วยการผสานการปรับแต่งและการร่วมมืออย่างราบรื่น แนวคิดสำนักงานเสมือนจริงได้เชื่อมช่องว่างที่เคยมีอยู่. สิ่งนี้ได้ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของทีมอีกครั้ง เพิ่มผลผลิต และฟื้นฟูจิตวิญญาณของทีม.
7. ivCAMPUS (เหมาะที่สุดสำหรับวิทยาเขตเสมือนจริงแบบวิชาการและการทำงานร่วมกันที่มีโครงสร้าง)
หาก Zoom มีวิทยาเขตและ Slack ทำงานตามตารางเวลา คุณจะได้ ivCAMPUS ที่สร้างขึ้นเพื่อโครงสร้างและความชัดเจน โดยใช้รูปแบบตารางเวลาพร้อมความเป็นส่วนตัวในระดับห้อง การเข้าถึงเฉพาะตามบทบาท และพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน หรือห้องเรียน
ต่างจากรูปแบบที่สนุกสนานและเปิดกว้างของ Kumospace, ivCAMPUS เน้นที่กิจวัตรและการจัดระเบียบ. จองห้อง, ล็อกห้องสำหรับการประชุม, และติดตามกิจกรรมตามพื้นที่. เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่เจริญเติบโตได้ดีกับกระบวนการทำงานที่คาดการณ์ได้.
สำหรับการตั้งค่าระยะไกลที่ขาดลำดับของสำนักงานจริง ivCAMPUS นำมันกลับมา—ไม่รวมการเดินทาง
คุณสมบัติเด่นของ ivCAMPUS
- กำหนดการประชุมประจำในช่องดิจิทัลที่กำหนดไว้
- สร้าง "เวลาทำการ" โดยใช้บล็อกการแสดงตัวที่มองเห็นได้
- มอบหมายพี่เลี้ยงหรือผู้นำให้กับโซนเฉพาะสำหรับการปฐมนิเทศ
- ใช้การเช็คอินเข้าห้องเพื่อติดตามการเข้าร่วมหรือการมีส่วนร่วม
- ปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้สะท้อนรูปแบบสำนักงานหรือวิทยาเขตจริง
ข้อจำกัดของ ivCAMPUS
- ไม่เหมาะสำหรับการโต้ตอบแบบฉับพลันหรือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในทีม
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกแข็งกระด้างสำหรับทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงหรือทีมที่มีความคล่องตัวสูง
- การผสานรวมแอปของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับรายอื่น
ราคา ivCAMPUS
- พื้นฐาน: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
ivCAMPUS คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. Sococo (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบการจัดวางสำนักงานแบบดั้งเดิมและทีมที่กระจายอยู่)
จำแผนผังชั้นได้ไหม? Sococo นำมันกลับมาอีกครั้งในรูปแบบดิจิทัล คุณสามารถ "เดิน" เข้าไปในห้องต่างๆ เห็นว่าใครอยู่รอบๆ และเข้าร่วมการสนทนาได้เหมือนกับที่คุณทำในออฟฟิศจริงๆ
ต่างจากโซนที่มีธีมและลูกเล่นทางสายตาของ Kumospace, Sococo ทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายและมีโครงสร้าง. รูปแบบการจัดวางแบบแผนผังของมันช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถจัดระเบียบ, มองเห็น, และมุ่งเน้นได้.
หากทีมของคุณให้ความสำคัญกับความชัดเจนมากกว่าความแปลกใหม่ Sococo เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งของ Kumospace ที่ออกแบบมาสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ไม่ใช่แค่สำหรับกิจกรรมพิเศษเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Sococo
- ตั้งค่าแผนที่สำนักงานส่วนบุคคลพร้อมห้องที่มีป้ายชื่อ
- ประสานงานการประชุมโดยจองพื้นที่ล่วงหน้า
- ติดตามการเข้าร่วมของทีมผ่านการเข้าใช้ห้องแบบเรียลไทม์
- กำหนดสำนักงานส่วนตัวหรือโซนทีมให้กับบุคลากรสำคัญ
- ใช้พื้นที่ประชุมเสมือนจริงสำหรับการอัปเดตเฉพาะแผนก
- ออกแบบเลย์เอาต์ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแผนกหรือสถานที่ต่างๆ
ข้อจำกัดของ Sococo
- UI อาจรู้สึกเก่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหม่
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือในงานหรือเอกสารในตัว
- การปรับแต่งที่จำกัดนอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐาน
ราคาของ Sococo
- Sococo: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sococo Unlimited: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Sococo
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sococo อย่างไรบ้าง?
9. Hopin/RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดงานเสมือนจริงและสัมมนาขนาดใหญ่)
ต่างจากตัวเลือกส่วนใหญ่ที่นี่ Hopin (ปัจจุบันคือ RingCentral) ไม่ได้เลียนแบบสำนักงาน—แต่สร้างเวทีขึ้นมา ออกแบบมาสำหรับงานขนาดใหญ่ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมสุดยอด หรือสัมมนาออนไลน์หลายห้องพร้อมกัน โดยมีเครื่องมือหลังเวที พื้นที่สำหรับสร้างเครือข่าย และห้องประชุมที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ ซึ่งเหนือกว่าการประชุมแบบไม่เป็นทางการอย่างมาก
ในขณะที่ Kumospace มุ่งเน้นที่การโต้ตอบแบบอิสระ Hopin มอบงานอีเวนต์ที่มีความจุสูงและได้รับการขัดเกลาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กำหนดการ การออกตั๋ว บูธเสมือนจริง และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ในฐานะทางเลือกของ Kumospace มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความแม่นยำและความเป็นมืออาชีพ—เหมาะสำหรับการต้อนรับลูกค้า พันธมิตร หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องการสร้างความประทับใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hopin
- ตั้งค่าหลายขั้นตอนหรือการประชุมย่อยพร้อมกัน
- ออกแบบหน้าลงทะเบียนและประเภทบัตรที่มีแบรนด์
- ฝังบูธผู้สนับสนุนและห้องสาธิตแบบโต้ตอบ
- จัดการการเข้าถึงหลังเวทีและวิทยากรแยกจากผู้เข้าร่วมงาน
- เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วด้วยการจับคู่แบบสุ่ม
- ติดตามการมีส่วนร่วมของทีมวิ่งด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
ข้อจำกัดของ Hopin
- ไม่เหมาะสำหรับการอำนวยความสะดวกในการติดตามงานประจำวันหรือการประชุมแบบไม่เป็นทางการ
- อาจรู้สึกซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือทางเทคนิค
- คุณสมบัติระดับสูงกว่าถูกล็อกไว้เบื้องหลังการกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
ราคาของ Hopin
- Events Pro: $119/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- Events Pro+: $239/เดือน ต่อผู้จัดงาน
- องค์กรจัดงาน: $359/เดือน ต่อผู้จัดงาน
คะแนนและรีวิวของ Hopin
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hopin อย่างไรบ้าง?
ความสะดวกในการใช้งานฟีเจอร์และการตั้งค่า รวมถึงการมี RingCentral University ที่ให้ขั้นตอนโดยละเอียดในการตั้งค่าอีเวนต์ของคุณ เป็นเรื่องง่ายในการสร้างสถานที่จัดงาน ตารางเวลา และการสร้างแบรนด์ ฉันชอบที่หน้าอีเวนต์และหน้าลงทะเบียนสามารถปรับแต่งได้และมีรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย พร้อมการตั้งค่าที่เข้าใจง่ายและเป็นธรรมชาติ
10. Gather (เหมาะที่สุดสำหรับการพบปะเสมือนจริงในรูปแบบเกมพร้อมฟังก์ชันการประชุม)
จำได้ไหมว่าเมื่อก่อนการฉลองวันเกิดและการระดมสมองเกิดขึ้นในห้องเดียวกัน? Gather นำพลังงานนั้นมาสู่โลกออนไลน์ด้วยอวตารแบบพิกเซลอาร์ต ฟีเจอร์โต้ตอบได้ เช่น แผนที่สำนักงาน และระบบเสียงเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว มากกว่าแค่ภาพที่สนุกสนาน มันยังส่งเสริมการสนทนาแบบสบายๆ และช่วงเวลาที่เป็นธรรมชาติของทีม
ในฐานะทางเลือกของ Kumospace, Gather มุ่งเน้นไปที่การออกแบบที่เหมือนเกมและพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้ ตั้งแต่ห้องที่มีธีมไปจนถึงการโต้ตอบตามระยะทาง มันผสมผสานการทำงานและความบันเทิงในแบบที่รู้สึกเป็นธรรมชาติ—เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อมากพอๆ กับประสิทธิภาพการทำงาน
รวบรวมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้เพื่อนร่วมทีมมองเห็นได้บนหน้าจอด้วยวิดีโอแบบลอยตัว
- ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองพร้อมลิงก์โครงการหรือสัญญาณความพร้อมใช้งาน
- เริ่มการโทรวิดีโอได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- กำหนดกลุ่มงานเพื่อปรับปรุงการเช็คอินแบบฉับพลันให้มีประสิทธิภาพ
- เปิดใช้งานการเบลอพื้นหลังและการลดสัญญาณรบกวน
- ผสานการมองเห็นปฏิทินแบบเบาสำหรับกระบวนการทำงานประจำวัน
รวบรวมข้อจำกัด
- รูปลักษณ์แบบเกมอาจไม่ดึงดูดใจทีมองค์กรที่ต้องการความเป็นทางการ
- การตั้งค่าและการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลานานสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพของเบราว์เซอร์อาจช้าลงบนเครื่องที่มีอายุการใช้งานนานหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
รวบรวมราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
รวบรวมคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Gather อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Gather คือวิธีที่มันทำให้การทำงานระยะไกลมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ต่างจากเครื่องมือประชุมทางวิดีโอแบบดั้งเดิม Gather สร้างสภาพแวดล้อมที่มีมิติและผสมผสานเกมเข้าไป ซึ่งคุณสามารถ "เดินชน" กับเพื่อนร่วมงาน เดินไปเข้าร่วมการประชุม หรือนั่งเล่นในเลานจ์เสมือนจริงได้ มันนำความบังเอิญและการมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกลับมา ซึ่งมักหายไปในการทำงานระยะไกล นอกจากนี้ พื้นที่และอวตารที่สามารถปรับแต่งได้ยังทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นและสนุกสนานเล็กน้อยอีกด้วย
สร้างเสถียรภาพให้กับกระบวนการทำงานระยะไกลของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะจัดกิจกรรมเช็คอินแบบฉับพลัน งานอีเวนต์ขนาดใหญ่ หรือวางแผนสัปดาห์แบบผสมผสาน เครื่องมือสำนักงานเสมือนจริงที่ดีที่สุดควรปรับให้เข้ากับจังหวะการทำงานของคุณ ไม่ใช่ให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับเครื่องมือ
จากห้องรับรองที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารไปจนถึงศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูง รายการนี้แสดงให้เห็นว่ามีตัวเลือกมากมายที่สามารถใช้แทน Kumospace ได้ เครื่องมือบางอย่างช่วยสร้างโครงสร้าง ในขณะที่บางอย่างช่วยเพิ่มพลัง และเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่สามารถรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ไม่ใช่แค่สถานที่ประชุมเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ทำงานของคุณ ผู้จัดตารางเวลา เครื่องมือสร้างแบบฟอร์ม เครื่องมืออัตโนมัติ และกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
หากคุณพร้อมที่จะรวมเครื่องมือของคุณไว้ที่เดียวและส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีม ClickUp คือโซลูชันครบวงจรของคุณ
สร้างสำนักงานใหญ่เสมือนจริงที่ชาญฉลาดและเฉียบคมยิ่งขึ้น สมัครใช้ ClickUp เพื่อรวมทีมของคุณเข้าด้วยกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน