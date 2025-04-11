Glean Pricing: แผนและคุณสมบัติเพื่อเลือกแผนที่เหมาะกับคุณ

การเลือกซอฟต์แวร์ค้นหาสำหรับองค์กรที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการเดินในเขาวงกต—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้า
หากคุณกำลังพิจารณาใช้ Glean สำหรับธุรกิจของคุณ คุณอาจกำลังสงสัยว่า ค่าใช้จ่ายจริงจะเป็นเท่าไหร่? โมเดลการกำหนดราคาแบบ เฉพาะเจาะจง ของ Glean รับประกันโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณ แต่การขาดตัวเลขที่ชัดเจนอาจทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องยาก
มาดูรายละเอียดที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับราคาของ Glean และวิธีตัดสินใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ และหากคุณอยู่กับเราต่ออีกสักครู่ เราจะแนะนำเครื่องมือค้นหาและจัดการความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลังในรูปแบบของ ClickUp—แอปสำหรับทุกงาน(ใช่แล้ว เราพูดว่า 'ทุกงาน' จริงๆ!)
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของสิ่งที่ Glean นำเสนอและโครงสร้างราคา:.
- Glean เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาองค์กรและการจัดการความรู้ที่ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในแอปพลิเคชันต่างๆ ในที่ทำงาน เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce
- มันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว ทำให้การค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นผ่านอินเตอร์เฟซเดียว
- Glean ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อนำเสนอผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามบทบาท หน้าที่ และกิจกรรมของผู้ใช้
- มันช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น, เสริมสร้างการร่วมมือ, และมอบอำนาจให้ทีมสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
- Glean ใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ โดยไม่มีอัตราที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ธุรกิจต้องขอการสาธิตเพื่อรับใบเสนอราคาที่ปรับให้เหมาะสม
- โครงสร้างราคาขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท, คุณสมบัติที่ต้องการ, และความซับซ้อนของข้อมูล, พร้อมให้บริการโซลูชั่นที่ยืดหยุ่น
- การกำหนดราคาที่ปรับให้เหมาะสม ความยืดหยุ่นในการขยายขนาด และการให้คำปรึกษาเฉพาะบุคคล เป็นข้อดีบางประการของโมเดลการกำหนดราคาของ Glean
- การขาดความโปร่งใสในราคาของ Glean อาจส่งผลให้กระบวนการเสนอราคาใช้เวลานานขึ้น และอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ประเมินความต้องการทางธุรกิจ, เตรียมคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้และการสนับสนุน, และเข้าใจข้อจำกัดทางงบประมาณก่อนการซื้อ Glean
- ClickUpนำเสนอโมเดลราคาที่โปร่งใส (และราคาไม่แพง!) พร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการและการจัดการความรู้ที่ครอบคลุม ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถในการขยายตัว
Glean คืออะไร?
Glean เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาองค์กรและการจัดการความรู้ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วจากเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ ในที่ทำงาน
มันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้ทุกวัน เช่น Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการใช้ Glean คุณสามารถค้นหาและค้นพบเอกสาร, บทสนทนา, การอัปเดตโครงการ และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซเดียว
คิดเสียว่าเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยติดตามเอกสารที่หายาก ความคิดเห็นที่มีลิงก์ไปยังงบประมาณล่าสุด หรือการอัปเดตโครงการที่คุณติดขัดอยู่ Glean ช่วยประหยัดเวลาและจัดระเบียบทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด: ผลักดันผลลัพธ์และทำให้งานสำเร็จลุล่วง
Glean ทำให้การค้นหาความรู้ง่ายขึ้นอย่างไร?
คุณกำลังแข่งขันกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและต้องการเอกสารหรือข้อความเฉพาะเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินต่อไปได้ แทนที่จะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการค้นหาเครื่องมือต่าง ๆ ระบบค้นหาด้วย AI ของ Glean จะทำงานหนักแทนคุณ ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
มันเหมือนกับมีเครื่องมือค้นหาสำหรับที่ทำงาน—แต่ฉลาดกว่า Glean เชื่อมต่อกับทุกแอปของคุณ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุณประหยัดเวลาจากการค้นหาไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีไฟล์หายอีกต่อไป ไม่มีเวลาเสียเปล่าอีกต่อไป แค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น
📮 ClickUp Insight: มืออาชีพโดยเฉลี่ยใช้เวลา 30 นาทีขึ้นไปต่อวันในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน—นั่นคือมากกว่า 120 ชั่วโมงต่อปีที่สูญเสียไปกับการค้นหาอีเมล, กระทู้ Slack และไฟล์ที่กระจัดกระจาย ผู้ช่วย AI อัจฉริยะที่ฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้
เข้าสู่ClickUp Brain มันมอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบทันทีโดยการดึงเอกสาร การสนทนา และรายละเอียดงานที่ถูกต้องขึ้นมาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที—เพื่อให้คุณหยุดค้นหาและเริ่มทำงานได้ทันที
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมอย่าง QubicaAMF สามารถประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
Glean ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันได้อย่างไร?
Glean ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อ มีสมาธิ และได้รับข้อมูลอยู่เสมอ ด้วยการทำให้การเข้าถึงความรู้ในที่ทำงานเป็นเรื่องง่าย นี่คือวิธีการ:
- ประหยัดเวลา: ลืมความยุ่งยากในการค้นหาข้ามแอปหลาย ๆ แอป Glean มอบสิ่งที่คุณต้องการภายในไม่กี่วินาที ทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและประหยัดเวลาอันมีค่า
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ไม่มีการค้นหาใน Slack ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือการส่งอีเมลไปมาอีกต่อไป ด้วยทุกอย่างที่รวมศูนย์ การทำงานร่วมกันของทีมกลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: ข้อมูลที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
- การค้นหาแบบส่วนตัว: ระบบ AI ของ Glean ปรับแต่งผลการค้นหาตามบทบาท ภารกิจ และกิจกรรมของคุณ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเสมอ
ด้วย Glean ทีมงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลลัพธ์ได้มากขึ้น แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูล
👀 คุณทราบหรือไม่? คุณภาพข้อมูลที่ไม่ดี ข้อมูลซ้ำซ้อน และข้อมูลที่สูญหายสามารถทำให้บริษัทสูญเสียงบประมาณการดำเนินงานถึง 15% ถึง 25%
แผนการกำหนดราคา Glean
การนำทางโครงสร้างราคาและประโยชน์ของโซลูชันซอฟต์แวร์อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน
หากคุณกำลังพิจารณาใช้ Glean สำหรับความต้องการขององค์กรของคุณ นี่คือรายละเอียดที่เราทราบเกี่ยวกับราคาและแผนการของพวกเขา
แนวทางของ Glean ในการกำหนดราคา
Glean ไม่เปิดเผยรายละเอียดราคาต่อสาธารณะ ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องนัดหมายการสาธิตกับทีมขายของพวกเขาเพื่อรับข้อมูลเฉพาะที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ
แนวทางที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ช่วยให้ Glean สามารถประเมินปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของบริษัท คุณสมบัติที่ต้องการ และกรณีการใช้งานเฉพาะของลูกค้า เพื่อนำเสนอแพ็คเกจราคาที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละราย
ทำไมถึงไม่มีการกำหนดราคาที่โปร่งใส?
การไม่มีแบบจำลองการกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานสามารถอธิบายได้จากความตั้งใจของ Glean ที่ต้องการนำเสนอโซลูชันที่ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแต่ละองค์กร
ด้วยการไม่ยึดติดกับโครงสร้างราคาแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน Glean สามารถรองรับปัจจัยต่าง ๆ ได้ รวมถึงความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมข้อมูล และฟังก์ชันการทำงานที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการขององค์กรต่าง ๆ
ข้อควรพิจารณา ก่อนกำหนดการสาธิต
ก่อนที่จะติดต่อทีมขายของ Glean, มีประโยชน์ที่จะทำตามนี้:
- ประเมินความต้องการของคุณ: กำหนดคุณสมบัติและการผสานรวมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งองค์กรของคุณต้องการ
- เตรียมคำถาม: มีรายการคำถามพร้อมเกี่ยวกับ การนำไปใช้, การสนับสนุน, และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น
- วางแผนงบประมาณของคุณ: ทำความเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณของคุณเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลือกที่เป็นไปได้ระหว่างการสาธิต
แม้ว่า Glean จะไม่มีการเปิดเผยราคาต่อสาธารณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายในขั้นตอนการประเมินเบื้องต้น แต่แนวทางที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะของแต่ละองค์กรช่วยให้มั่นใจว่าโซลูชันจะสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรคุณอย่างใกล้ชิด
การติดต่อโดยตรงกับทีมขายของพวกเขาจะให้ความชัดเจนที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ นั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นซึ่งบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ข้อดีและข้อเสียของราคา Glean
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรอื่น ๆ โมเดลการกำหนดราคาของ Glean มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
นี่คือสรุปสั้น ๆ เพื่อช่วยให้คุณพิจารณาตัวเลือกของคุณ:
ข้อดี
- ราคาที่ปรับให้เหมาะสม: Glean ปรับแต่งราคาตามขนาดองค์กร ความต้องการ และกรณีการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณไม่ต้องจ่ายสำหรับฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น
- ความสามารถในการปรับขนาด: โมเดลการกำหนดราคาแบบเฉพาะทางสามารถรองรับธุรกิจที่มีขนาดแตกต่างกันได้ ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
- การให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว: แนวทางที่เน้นการสาธิตช่วยให้สามารถหารืออย่างละเอียดเกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และวิธีที่ Glean สามารถช่วยเหลือคุณได้
ข้อเสีย
- การขาดความโปร่งใส: หากไม่มีรายละเอียดราคาที่ชัดเจนตั้งแต่แรก อาจทำให้ยากต่อการประมาณค่าใช้จ่ายหรือเปรียบเทียบ Glean กับคู่แข่งในช่วงเริ่มต้น
- กระบวนการที่ใช้เวลานาน: การนัดหมายการสาธิตและการรอใบเสนอราคาเฉพาะทางอาจทำให้การตัดสินใจล่าช้า และความล่าช้าอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายที่อาจสูงขึ้น: การกำหนดราคาแบบเฉพาะอาจทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสำหรับทีมขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเมื่อเทียบกับรูปแบบการกำหนดราคาแบบคงที่หรือแบบแบ่งระดับ
ในที่สุด แนวทางการกำหนดราคาของ Glean ทำงานได้ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้และมีคุณภาพสูง—แต่อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการโมเดลที่ตรงไปตรงมาและโปร่งใส
📖 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับการทำงานให้เร็วขึ้นและจัดการงานให้เสร็จด้วย ClickUp
ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Glean?
Glean เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ราคาอาจเป็นอุปสรรค โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดกลาง มักถูกวางตำแหน่งเป็นเครื่องมือระดับองค์กร และด้วยเหตุนี้จึงมาพร้อมกับราคาที่ระดับองค์กรเช่นกัน
หากคุณไม่ต้องการฟีเจอร์ทุกอย่างที่มีอยู่ ก็มีทางเลือกที่คุ้มค่ากว่า (เช่น ClickUp!) ที่ยังคงมอบความสามารถในการค้นหาและ AI ที่แข็งแกร่งและเชื่อมต่อได้ทั่วโลก
แม้ว่า AI จะเป็นแกนหลักของ Glean แต่เครื่องมืออื่น ๆ อาจผสานการทำงานกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ เช่น GPT-4, Claude หรือโมเดลโอเพ่นซอร์สได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณมีอำนาจควบคุมมากขึ้นในสิ่งที่ AI สามารถทำได้ วิธีการตอบ หรือวิธีการปรับแต่งให้เหมาะสม
🧠 เกร็ดความรู้: ทำไมต้องจำกัดตัวเองไว้แค่ LLM เดียว ในเมื่อคุณสามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดใน AI ผู้ช่วยเพียงคนเดียว? ถูกต้องแล้วClickUp Brainซึ่งเป็น AI ในตัวของ ClickUp มาพร้อมกับ GPT-4o, o1, o3-mini และ Claude 3. 7 Sonnet เพื่อช่วยให้คุณเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน—ไม่ว่าจะเป็นถาม-ตอบ สรุปเนื้อหา เขียนงาน และอื่นๆ อีกมากมาย—เพียงแค่คลิกเดียว!
ดังนั้น เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Glean ให้คิดถึงสิ่งที่ทีมของคุณต้องการจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติขั้นสูง ตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณ หรือการผสานรวมที่ง่ายดาย และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใหม่ของคุณสามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้!
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI สำหรับเอกสาร
ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Glean
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Glean ที่ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่ามองข้ามClickUpแอปสำหรับทุกการทำงาน
ClickUp คือศูนย์กลางประสิทธิภาพสูงสุดที่รวบรวม ความรู้ งาน และการทำงานร่วมกัน ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ ด้วยพลังของ AI ที่เข้าใจบริบทอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต หรือจัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานได้อย่างชาญฉลาด ทั้งหมดในที่เดียว
ทำไม ClickUp ถึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาอีกตัวหนึ่ง แต่เป็น จุดเริ่มต้นแห่งการลงมือทำ มันคือแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการค้นหาข้อมูลเป็นเพียงก้าวแรก—การลงมือทำทันทีคือขั้นตอนถัดไปอย่างเป็นธรรมชาติ
การมีเอกสารกระบวนการทำงานและการจัดการงานของทีมอยู่ในที่เดียวกันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำให้เรามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียว
การมีเอกสารกระบวนการทำงานและการจัดการงานของทีมเราไว้ในที่เดียวกันช่วยให้เราประหยัดเวลาในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวสำหรับข้อมูล
📮ClickUp Insight: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นของงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
คุณสมบัติเด่น
การค้นหาแบบรวมศูนย์ครอบคลุมงาน เอกสาร และเป้าหมาย
เคยรู้สึกไหมว่า "ฉันรู้ว่าฉันเห็นสิ่งนี้ที่ไหนสักแห่ง…" ในขณะที่สลับไปมาระหว่าง Google Drive, Slack และ Jira?การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpจะยุติการสลับแท็บที่ไม่จำเป็น
มันรวบรวมความรู้ของคุณจาก ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดไว้ในแถบค้นหาเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาเอกสารที่ซ่อนอยู่, ตั๋ว Jira ที่เฉพาะเจาะจง, หรือเธรด Slack ที่ใครบางคนกล่าวถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คุณจะพบมันได้ในไม่กี่วินาที
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีการอย่างละเอียด!
การจัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ด้วย ClickUp Brain คุณจะสามารถเข้าถึงความรู้รวมขององค์กรของคุณได้ทันทีภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ (รวมถึงแอปที่เชื่อมต่อ)
ความสามารถด้าน AI ของมันช่วยให้คุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่แม่นยำโดยการค้นหาผ่านเอกสาร, วิกิ, งาน, และความคิดเห็นทั้งหมดภายใน Workspace ของคุณ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
ส่วนที่ดีที่สุด? Brain อ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรง
ต้องการสร้างฐานความรู้ AI ที่ดีกว่าสำหรับองค์กรของคุณหรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อเริ่มต้น👇🏽
การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
ClickUp ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น Google Workspace, Slack, Zoom และแอปอื่นๆ กว่า 1,000 แอปClickUp Integrationsเชื่อมต่อทุกงานของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จ
เพื่อให้งานเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณสามารถสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากข้อความใน Slack, ซิงค์เอกสารจาก Google Drive หรือทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้
ระดับการผสานรวมนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับแอปอยู่ตลอดเวลา ทำให้การร่วมมือกันง่ายขึ้นโดยไม่เสียโมเมนตัม หากทีมของคุณพึ่งพาซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือเอกสาร การผสานรวมของ ClickUp จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องกัน
เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ทุกทีมทำงานแตกต่างกัน และ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณต้องการตั้งกำหนดส่ง, ส่งการแจ้งเตือน, หรือย้ายงานผ่านขั้นตอนต่าง ๆ,ClickUp Automationsจะทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรถูกมองข้าม—แม้ในขณะที่คุณใช้เวลาทำงานซ้ำ ๆ น้อยลง
ด้วยการเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้เพียงคลิกเดียว ทีมงานสามารถผลักดันโครงการให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นในขณะที่ยังคงความสอดคล้องกัน
หากคุณต้องการวิธีการจัดระเบียบข้อมูลบริษัท, SOPs, และเอกสารโครงการอย่างเป็นระบบ,แบบแผนฐานความรู้โดย ClickUpคือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ.
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บ จัดการ และเข้าถึงเอกสารสำคัญได้ในที่เดียว แทนที่จะต้องกระจายข้อมูลสำคัญไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆ
เนื่องจากระบบนี้ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับงานและกระบวนการทำงาน คุณสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโครงการที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดาย ทำให้การแบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างราบรื่น
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกินประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ภาพรวมการกำหนดราคา
ClickUp มีแผนราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป ทีมงานขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่
แผนฟรีตลอดไป เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนตัว ให้พื้นที่จัดเก็บ 100 MB, งานไม่จำกัด, กระดานไวท์บอร์ด, และการสนับสนุนตลอด 24/7 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับทีมขนาดเล็ก, แผนไม่จำกัด ราคา $7/เดือนต่อผู้ใช้, เพิ่มพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การเชื่อมต่อ, แดชบอร์ด, และคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น การอนุญาตให้แขกใช้งานและการติดตามเวลา
แผนธุรกิจ ราคา $12/เดือนต่อผู้ใช้ ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างใน แผนไม่จำกัด พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูง การส่งออกแบบกำหนดเอง การจัดการปริมาณงาน และประวัติการสื่อสารไม่จำกัด สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แผนองค์กร มีราคาตามความต้องการ และรวมถึงทุกคุณสมบัติของแผนธุรกิจ ระบบความปลอดภัยขั้นสูง การปรับแต่งแบรนด์ และการจัดการปริมาณงานตามความต้องการ
คุณสามารถ เพิ่ม ClickUp Brain ให้กับแผนการชำระเงินใด ๆ ได้ ในราคาเพียง $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้! มันไม่สามารถดีไปกว่านี้ได้จริง ๆ ใช่ไหม?
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยังลังเลเกี่ยวกับการล็อกอิน? เริ่มต้นด้วยแผน ClickUp ฟรีตลอดชีพ แล้วอัปเกรดเมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น ClickUp ทำให้การขยายตัวเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น!
ทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp
การเปลี่ยนจาก Glean มาใช้ ClickUp ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ กล่าวคำอำลาต่อการสลับไปมาระหว่างหลายแอป เพราะ ClickUp รวมการสื่อสาร การจัดการงาน และการวางแผนโครงการไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ไม่มีแอปที่รกหรือการสนทนาที่กระจัดกระจายอีกต่อไป ClickUp คือทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Gleanที่นำเสนอโซลูชันที่เหนือกว่าเครื่องมือแบบดั้งเดิม รวมถึงAI ในที่ทำงาน เพื่อการจัดการความรู้และงานที่ชาญฉลาดและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น
ทีมที่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp รายงานว่า:
- ประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (60.2% ของลูกค้า)
- เครื่องมือถูกเปลี่ยน 3 ชิ้นขึ้นไป (40.9% ของลูกค้า)
- การมองเห็นที่ดีขึ้น (87.5% ของลูกค้า)
ต้องการประโยชน์เหล่านี้สำหรับองค์กรของคุณด้วยหรือไม่?ลองใช้ ClickUp วันนี้!