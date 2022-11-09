เส้นทางสู่ความเป็นเลิศของ ClickUp: อัปเดตความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของเรา

ผู้หางานกล่าวว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะหาตำแหน่งใหม่ที่พวกเขาสามารถทำงานได้ดีที่สุด นี่คือปริศนาที่ซับซ้อนสำหรับผู้นำธุรกิจในการแก้ไข แต่มีอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่ชัดเจน: การมอบเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมให้กับทีมไม่เคยมีความสำคัญมากไปกว่านี้อีกแล้ว
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงานที่พอใจกับเทคโนโลยีการทำงานของตนมีโอกาสน้อยลง 30% ที่จะรู้สึกเหนื่อยล้า และมีโอกาสร้อยขึ้น 29% ที่จะบอกว่าพวกเขามีความสุขในการทำงาน พวกเขายังมีโอกาสร้อยขึ้น 23% ที่จะแนะนำนายจ้างของตนว่าเป็นที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม
เราเข้าใจว่าพนักงานของคุณคือทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของคุณ (เราคิดเช่นเดียวกัน!) และมันสำคัญที่พวกเขาจะชอบเครื่องมือที่พวกเขาใช้ เราต้องการให้เวลาที่พวกเขาใช้ในClickUpเป็นเวลาที่น่าเพลิดเพลิน และนั่นคือเหตุผลที่เราตั้งใจที่จะปรับปรุงความเสถียรและความสามารถในการใช้งานของแพลตฟอร์มของเรา เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดให้แก่คุณ
ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เราได้ทำความคืบหน้าอย่างน่าทึ่งในการทำให้ ClickUp มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น วันนี้ ผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันความสำเร็จที่สำคัญที่สุดซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากที่เราได้บรรลุถึง
การสร้างรากฐานที่มั่นคง
ก่อนที่เราจะลงลึกถึงการปรับปรุงทางเทคโนโลยี ผมคิดว่าสำคัญที่เราต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราได้ทำในระดับองค์กร มันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาที่ ClickUp โดยเฉพาะในตำแหน่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของคุณ
เราได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในบุคลากรด้านวิศวกรรมและการสนับสนุนของเรา และในช่วงปีที่ผ่านมา เราได้จ้างวิศวกรมากกว่า 150 คนเพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามในการพัฒนาของเรา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ เราได้นำสองรองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่มีประสบการณ์มาเข้าร่วมกับเรา คือGennadiy GeyfmanและChirag Chhedaซึ่งทั้งสองคนมีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่บริษัทต่างๆ เช่น Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce และ Microsoft Gennadiy มุ่งเน้นไปที่การทำให้แพลตฟอร์มของเรามีเสถียรภาพในขณะที่เรากำลังเติบโต ในขณะที่ Chirag กำลังขยายองค์กรวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
เรายังได้แต่งตั้งคุณJoel Huntington เป็นรองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าในระดับโลก ซึ่งย้ายมาจาก Qualtrics เพื่อดูแลทีมบริการลูกค้าทั่วโลก ทีมงานนี้ทุ่มเทเพื่อช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp และทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนที่ทรงพลังโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและทำให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ Joel เข้าร่วมกับ ClickUp หลังจากทำงานที่ Qualtrics เป็นเวลาห้าปี
การสร้างใหม่และเสริมความแข็งแรง
ในขณะที่เรามอบคุณค่าอย่างมหาศาลให้กับผู้คนใน ClickUp ที่กำลังขับเคลื่อนภารกิจของเราไปข้างหน้า ฉันทราบดีว่าคุณทุกคนมาที่บล็อกนี้เพื่อรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ClickUp และเรามีข้อมูลอัปเดตที่น่าตื่นเต้นมากมายที่จะแบ่งปัน นี่คือภาพรวมของสิ่งที่เราได้บรรลุในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา:
- บรรลุและเกินเป้าหมายเวลาทำงาน: เรากำลังมีแนวโน้มที่จะเกิน 99.9% ของเวลาทำงานทุกเดือนในผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใหญ่ของเรา ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอในการเข้าถึงและรีเฟรชงาน ไฟล์แนบ และข้อมูลภายใน ClickUp ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถคาดหวังประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ ราบรื่น และสม่ำเสมอมากขึ้น
- ความปลอดภัยแน่นหนา: เราได้ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการตามมาตรฐานISO 27001:2013, ISO 27017:2015, และ ISO 27018:2019แล้วการรับรองเหล่านี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ ClickUp ในด้านความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, คุณภาพ, และความไว้วางใจสำหรับลูกค้าของเรา เราภูมิใจที่ได้รับการรับรองเหล่านี้ เพราะเราทราบดีว่าการที่งานของคุณมีความปลอดภัยนั้นมีความสำคัญเพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันว่าเราอยู่เหนือคู่แข่งและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในด้านความปลอดภัยอีกด้วย
- การแบ่งส่วนแพลตฟอร์ม: เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์มของเราใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ฐานข้อมูลขนาดเล็กที่กระจายตัวทางภูมิศาสตร์มากขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่าการแบ่งส่วน (sharding) การดำเนินการนี้จะช่วยให้เราสามารถรับประกันประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูง ในขณะที่เรายังคงขยายระบบต่อไป
- เวลาในการโหลดที่ดีขึ้น: ในไตรมาสที่ผ่านมา เราได้ทำการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับเวลาในการโหลดของมุมมองต่าง ๆ รวมถึงหน้าแรก, มุมมองงาน,มุมมองบอร์ด, และหน้าการแจ้งเตือน ด้วยการปรับปรุงเวลาในการโหลดหน้าเว็บ คุณจะสามารถเข้าถึงงานได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น
- การค้นหาใหม่และปรับปรุง:ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของ Slapdash เราได้ปรับปรุงความสามารถในการค้นหาของเราอย่างสมบูรณ์ วันนี้คุณจะเห็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นในเวลาที่น้อยลงอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้ว การค้นหาใหม่ของเราเร็วกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าถึง 2 เท่า นั่นคือคุณใช้เวลาในการค้นหาลดลง และใช้เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น!
- การปรับปรุงศูนย์ควบคุม: เราได้สร้างศูนย์ควบคุมขึ้นใหม่และรวมเข้ากับการค้นหาเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการค้นหาและรันคำสั่ง คุณสามารถสร้างงานใหม่ เอกสาร หรือตัวเตือนได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่วินาที เป้าหมายของเราคือให้ ClickUp มีประสบการณ์การค้นหาแบบบูรณาการที่ดีที่สุดในโลก
- การแจ้งเตือนที่รวดเร็วขึ้น: เรากำลังปรับปรุงประสิทธิภาพการแจ้งเตือนโดยการทำความสะอาดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของเรา ในการดำเนินการนี้ เราจะสามารถขยายแพลตฟอร์มในระยะยาวได้ดีขึ้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเร็วขึ้น 30% ทันที นอกจากนี้ เรายังกำลังปรับปรุงวิธีการดึงข้อมูลการแจ้งเตือนจากฐานข้อมูลของเรา เพื่อช่วยให้คุณติดตามงานของคุณได้ดีขึ้น
- การปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือ: การเข้าถึงงานขณะเดินทางเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับทีมไฮบริดและทีมระยะไกลในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ เราได้เพิ่มความเร็วในการเข้าถึงและโต้ตอบกับแอปพลิเคชันมือถือ ClickUp2,000 เท่า ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เรากำลังดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานแบบออฟไลน์ของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในทุกที่ที่คุณต้องการใช้งาน
การฟังและการกระทำ
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราต้องการให้คุณมั่นใจว่าเราได้รับฟังและกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ เราได้เห็นข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่นระบบอัตโนมัติ แดชบอร์ด และปัญหาการรีเฟรชแพลตฟอร์ม และเราขอยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนงานของผลิตภัณฑ์และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
เราได้ทำการปรับโครงสร้างแดชบอร์ดของเราใหม่แล้ว เพื่อให้วิดเจ็ตทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และขณะนี้ใกล้เสร็จสิ้นการปรับปรุง WebSockets ของเราแล้ว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการรีเฟรชข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ให้หมดไป เราหวังว่าคุณจะได้สัมผัสกับประโยชน์จากการปรับปรุงนี้แล้ว และเรามั่นใจว่าคุณจะยังคงเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับผลงานที่ได้ดำเนินการมา แต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับว่าโครงการเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการปรับปรุงที่มีคุณภาพและยั่งยืน ซึ่งจะคงอยู่ได้นาน และเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เราแทบจะรอไม่ไหวที่จะเปิดเผยผลงานจากความพยายามทั้งหมดนี้อย่างเต็มรูปแบบในงาน LevelUp ของเราในต้นปี 2023! การลงทะเบียนสำหรับงานปี 2023 ของเราเปิดแล้วและเราหวังว่าจะได้เชื่อมต่อกับคุณเกี่ยวกับอนาคตของผลิตภัณฑ์ของเรา