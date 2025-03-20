บล็อก ClickUp

11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI สำหรับการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างชาญฉลาด

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
20 มีนาคม 2568

คุณกำลังจัดงานใหญ่และต้องการความคิดเห็นจากทุกคน แต่คุณรู้สึกไม่อยากสร้างแบบสำรวจ

นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI เข้ามามีบทบาท เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสร้างคำถามที่น่าสนใจและวิเคราะห์คำตอบได้อย่างง่ายดาย!

แต่ด้วยผู้สร้างแบบสำรวจ AI มากมายขนาดนี้ คุณจะเลือกตัวไหนดี?

เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวม 11 เครื่องมือสำรวจ AI ที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย พร้อมทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม

👀 คุณรู้หรือไม่? อุตสาหกรรมการวิจัยตลาดเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้ทั่วโลกเกิน 84,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากช่วงแรกเริ่ม

⏰ สรุป 60 วินาที

ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือ AI เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การรวบรวมข้อเสนอแนะของคุณฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
  2. Jotform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีความซับซ้อนและปรับแต่งได้สูง
  3. Typeform: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากแบบสำรวจ
  4. SurveyMonkey Genius: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ AI ที่คาดการณ์ได้และการวิจัย
  5. Forms. app: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
  6. Tally: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
  7. SurveySparrow: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์
  8. QuestionPro: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจทางวิชาการและการวิจัยตลาด
  9. Formshare: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจหลายภาษา
  10. กรอกข้อมูล: เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการผสานรวม API
  11. ฟอร์มสแต็ก: เหมาะที่สุดสำหรับแบบสำรวจที่สอดคล้องกับ HIPAA และด้านการดูแลสุขภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI?

การเลือกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ:

  • ตรรกะเงื่อนไขและการแยกเส้นทาง: เลือกใช้เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ที่ช่วยให้แบบสำรวจปรับเปลี่ยนตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ตอบ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจมีส่วนร่วมและช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
  • ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนาย: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถตรวจจับรูปแบบ ทำนายแนวโน้ม และแนะนำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ในขณะที่แบบสำรวจของคุณกำลังดำเนินการอยู่
  • การวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์: เลือกเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังคำตอบแบบเปิด, ระบุปฏิกิริยาเชิงลบ, และแนะนำคำที่เหมาะสมกว่าสำหรับคำถามติดตาม
  • การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: แบบสำรวจของคุณควรให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่เข้าใจและปรับตัวเข้ากับภาษาพูดได้
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI อนุญาตให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์, โทน, และโครงสร้างให้สอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • การผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • ค่าใช้จ่าย: หาทางออกที่ทั้งประหยัดและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยไม่ทำให้งบประมาณของคุณเสียหาย

เลือกอย่างชาญฉลาด แล้วดูว่าเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ที่ชาญฉลาดสามารถยกระดับเกมการรับฟังความคิดเห็นของคุณได้อย่างไร!

11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่ดีที่สุด

ถึงเวลาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณแล้ว! นี่คือ 11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่ดีที่สุด:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน)

มุมมองแบบฟอร์ม ClickUp
รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และพนักงาน โดยการสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจผ่านมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, ไม่เพียงแต่ให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ชาญฉลาดเหมือนการแชทเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของคุณ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว

คู่หูพลังแท้ในกระบวนการนี้คือClickUp Form ViewและClickUp Brain, สองคุณสมบัติที่เชื่อมโยงการรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจกับการทำงานอัตโนมัติของงาน และเปลี่ยนคำแนะนำจากผู้ใช้ให้กลายเป็นการกระทำ.

ClickUp อัตโนมัติ
ประหยัดเวลาด้วยการทำให้กระบวนการสำรวจทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การรวบรวมคำตอบไปจนถึงการมอบหมายงาน ด้วย ClickUp Automations

มุมมองแบบฟอร์มช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากเครื่องมือสำรวจแบบตายตัวที่ใช้แบบเดียวสำหรับทุกคน มันใช้การตอบแบบมีเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามสำรวจแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

สิ่งนี้ทำให้แบบสำรวจของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น—เหมือนการสนทนาแทนที่จะเป็นเพียงแบบฟอร์มที่ต้องกรอก

เมื่อได้รับคำตอบแล้ว คุณสามารถตั้งค่าหนึ่งในระบบอัตโนมัติกว่า 1,000 แบบของ ClickUpร่วมกับแอปต่างๆ เช่น Zapier และ Slack เพื่อเปลี่ยนคำตอบเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง

ClickUp Brain
ขอให้ ClickUp Brain สร้างโครงร่างและเทมเพลตแบบสอบถามที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่วินาที

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เชื่อถือได้ของ ClickUp สามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งตามความต้องการจากคำแนะนำ อัตโนมัติในการมอบหมายงานจากคำตอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อสร้างรายงานและแผนภูมิที่กำหนดเอง

ClickUp Brain
สร้างคลังคำถามสำหรับการสำรวจประเภทต่างๆ โดยใช้ ClickUp Brain และปรับแต่งเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างคลังคำถามแบบสำรวจตามโครงการ แคมเปญ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาได้ภายในไม่กี่วินาที!

ผู้ช่วย AI ยังให้รายงานข้อมูลการสำรวจแบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายผ่านแผนภูมิและกราฟ หากคุณมีเวลาหรือพลังงานน้อย คลังเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้

ต้องการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานหรือไม่?แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานจาก ClickUpช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และคำถามที่เกี่ยวข้อง ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของทีมคุณ มอบข้อมูลอันมีค่าสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส

หากคุณต้องการเทมเพลตสำหรับรับข้อเสนอแนะที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ผู้ใช้ หรือพันธมิตร คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ ด้วยช่องข้อมูลที่แก้ไขได้และประเภทคำถามที่หลากหลาย การรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจึงเป็นเรื่องง่าย

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำให้แบบสำรวจมีความไดนามิกด้วยตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับตามคำตอบก่อนหน้า
  • จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลการสำรวจทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงคำตอบและรายละเอียดของผู้เข้าร่วม
  • อัตโนมัติการกระจายแบบสำรวจตามลักษณะของผู้ชมและปฏิสัมพันธ์ในอดีตเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น
  • ปรับแบบสำรวจให้เหมาะสมตามความชอบของผู้เข้าร่วมหรือประวัติการตอบแบบสอบถาม
  • สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการสำรวจ แนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการตอบกลับ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4300+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถนำการจัดการงาน โครงการ ลูกค้า และทีมทั้งหมดมารวมไว้ในเครื่องมือเดียวได้! ความสามารถในการทำงานอัตโนมัตินั้นยอดเยี่ยมมาก ฟีเจอร์แบบฟอร์มเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง และความสามารถในการปรับแต่งวิธีการใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง (ซึ่งสามารถตรงกับสีแบรนด์ของฉันได้ด้วยหากต้องการ) ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบจนถึงปัจจุบัน

ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถนำการจัดการงาน, โครงการ, ลูกค้า และทีมของฉันมารวมไว้ในเครื่องมือเดียวได้! ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันนั้นยอดเยี่ยมมาก, ฟีเจอร์แบบฟอร์มได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง และความสามารถในการปรับแต่งวิธีการใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง (ที่สามารถตรงกับสีแบรนด์ของฉันได้หากต้องการ) ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบจนถึงปัจจุบันนี้.

2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีความซับซ้อนและปรับแต่งได้สูง)

โจตฟอร์ม
ผ่านทางJotform

สิ่งที่ทำให้Jotformเป็นเครื่องมือสำรวจ AI ที่ดีคือวิธีการใช้ AI ตลอดกระบวนการสร้างแบบสำรวจทั้งหมด

มันแนะนำคำถามที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อของคุณ ปรับแต่งการออกแบบให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ และยังสามารถทำนายได้ว่าผู้คนอาจสูญเสียความสนใจที่ไหน ซึ่งทำให้การสร้างแบบสอบถามที่ปรับแต่งได้ ละเอียด และดึงดูดสายตาเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมและเพิ่มอัตราการตอบกลับ — โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใด ๆ

คุณสมบัติเช่นAI Form Builderและ PDF Editor มีประโยชน์สำหรับการสร้างแบบสอบถามจากคำอธิบายข้อความง่าย ๆ และการแปลงคำตอบของแบบสอบถามเป็นไฟล์ PDF ที่มีความเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform

  • สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ (พร้อมคำถาม, ช่องข้อมูล, และรูปแบบ) จากข้อความที่ป้อน
  • ปรับแต่งด้วยธีมมากกว่า 100 แบบ, การจัดสไตล์ CSS และอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
  • รับชำระเงินอย่างปลอดภัยจาก 30+ ช่องทาง
  • ส่งอีเมลยืนยันอัตโนมัติและแจ้งเตือน
  • เลือกจากเทมเพลตกว่า 10,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 150 รายการ เช่น HubSpot และ Zapier

ข้อจำกัดของ Jotform

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าเวอร์ชันมือถือใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจง่าย

ราคาของ Jotform

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • บรอนซ์: $39/เดือน
  • เงิน: $49/เดือน
  • ทองคำ: 129 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว Jotform

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform ว่าอย่างไร

Jotform มอบฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ฉันต้องการและมากกว่านั้น รวมถึงความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ มันใช้งานง่ายมากและตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มใดก็ได้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

Jotform มอบฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ฉันต้องการและมากกว่านั้น รวมถึงความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ มันใช้งานง่ายมากและตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มใดก็ได้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform ที่คุณควรลอง

3. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากแบบสำรวจ)

ไทป์ฟอร์ม
ผ่านทางTypeform

แบบสำรวจ AIของ Typeformวิเคราะห์คำตอบเพื่อระบุผู้ที่มีส่วนร่วม ทำให้เหมาะสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการวิจัยผู้ใช้

มันติดตามตัวชี้วัดเช่นความเร็วในการตอบ, การเปลี่ยนแปลงคำตอบ, และการมีส่วนร่วม. ระบบ AI จะให้คะแนนผู้ติดต่อที่มีคุณภาพสูงขึ้นแก่ผู้ที่มีสนใจอย่างแท้จริงตามสัญญาณเหล่านี้.

Typeform ปรับแต่งเส้นทางคำถามให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายและตรวจจับความไม่สอดคล้องกัน เช่น คำตอบที่ขัดแย้งเกี่ยวกับงบประมาณหรือระยะเวลา พร้อมทั้งปรับคะแนนผู้ติดต่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ตรงจุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform

  • สร้างแบบสำรวจที่มีแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท
  • ปรับแต่งคำถามโดยใช้ตรรกะการข้ามและการแยกตามคำตอบก่อนหน้า
  • ใช้ AI วิเคราะห์อารมณ์ในคำตอบแบบเปิด และปรับคำของคำถาม
  • เพิ่มแอนิเมชันและมัลติมีเดียเพื่อทำให้แบบสำรวจมีความโต้ตอบมากขึ้น
  • เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 3000 แบบ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES) และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
  • เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 120 รายการ เช่น Calendly และ Slack

ข้อจำกัดของ Typeform

  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ราคาของ Typeform

แผนหลัก:

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • เพิ่มเติม: $59/เดือน
  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

แผนการเติบโต:

  • สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน
  • Growth Pro: 349 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
  • การเติบโตแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจาก Typeform

  • G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไร

ใช้ Typeform หากคุณต้องการให้แบบสำรวจของคุณรู้สึกเหมือนแบรนด์ของคุณ! หากคุณต้องการให้แบบสำรวจเสร็จอย่างรวดเร็วภายในองค์กร ให้ใช้ Google Forms.

ใช้ Typeform หากคุณต้องการให้แบบสำรวจของคุณรู้สึกเหมือนแบรนด์ของคุณ! หากคุณต้องการแบบสำรวจภายในอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ Google Forms.

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วิธีการ NPSมีมาตั้งแต่ปี 2003เมื่อ Frederick F. Reichheld นำเสนอในบทความของเขาใน Harvard Business Review เรื่อง The One Number You Need to Grow

4. SurveyMonkey Genius (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ AI ที่คาดการณ์ได้และการวิจัย)

SurveyMonkey Genius
ผ่านทางSurveyMonkey Genius

นักวิจัยตลาดจำนวนมากพึ่งพาSurveyMonkey Geniusเนื่องจากมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม ความสามารถในการทำนายแนวโน้มการคาดการณ์ และความสามารถในการระบุรูปแบบที่ผิดปกติ

แพลตฟอร์มวิเคราะห์รูปแบบการตอบกลับและขนาดตัวอย่าง พร้อมแนะนำจำนวนการตอบกลับเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

SurveyMonkey แนะนำคำถามที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกจริงและค้นพบความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ ตรวจจับความลำเอียงทางสถิติที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

คุณสมบัติเด่นของ SurveyMonkey Genius

  • เลือกจาก 25+ ประเภทคำถาม และ 400+ แบบฟอร์มเพื่อปรับแต่งแบบสอบถาม
  • ติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องคำนวณ NPS
  • แสดงคำถามเฉพาะเจาะจงให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมโดยใช้ตรรกะข้ามและแยกเส้นทาง
  • เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยแบบสำรวจที่มีให้บริการในกว่า 70 ภาษา
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 200 รายการ เช่น Microsoft Power BI, Salesforce และ Marketo

ข้อจำกัดของ SurveyMonkey Genius

  • การนำทาง UI อาจทำได้ยาก
  • การวิเคราะห์ขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ SurveyMonkey Genius

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียร์รายปี: $1,428/ปี
  • ข้อได้เปรียบรายปี: $468/ปี
  • มาตรฐานรายเดือน: 99 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey Genius

  • G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SurveyMonkey Genius ว่าอย่างไร

ประทับใจมากกับการใช้ AI บางส่วนที่ฉลาดพอที่จะเลือกประเภทคำตอบให้คุณ (ปุ่มวิทยุ, กล่องกาเครื่องหมาย, ตัวเลื่อน ฯลฯ) ตามคำของคำถาม. โมเดลที่แข็งแกร่งโดยรวม ครอบคลุมพื้นฐานได้ดีพร้อมนวัตกรรมมากมาย.

ประทับใจมากกับการใช้ AI บางส่วนที่ฉลาดพอที่จะเลือกประเภทคำตอบให้คุณ (ปุ่มวิทยุ, กล่องกาเครื่องหมาย, ตัวเลื่อน ฯลฯ) ตามคำของคำถาม. โมเดลที่แข็งแกร่งโดยรวม ครอบคลุมพื้นฐานได้ดีพร้อมนวัตกรรมมากมาย.

อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey

5. Forms. app (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว)

ฟอร์ม.แอป
ผ่านforms.app

ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและราคาที่จับต้องได้เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเลือกใช้เครื่องมืออย่างforms.appเพื่อสร้างแบบสำรวจโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน

ระบบ AI ของมันทรงพลังเพียงพอที่จะสร้างแบบสำรวจที่สมบูรณ์และปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้จากคำสั่งเสียงหรือข้อความเพียงไม่กี่คำภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที นอกจากนี้ยังสามารถสร้างคำถามในแบบสำรวจจากเนื้อหาที่มีอยู่ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปโหลดอีเมลความคิดเห็นจากลูกค้า ระบบ AI ของ forms. app สามารถระบุหัวข้อสำคัญและเปลี่ยนเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app

  • สร้างคำถามแบบสำรวจและตัวเลือกคำตอบโดยอัตโนมัติโดยการป้อนหัวข้อ
  • ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างคำถามติดตามผลโดยอัตโนมัติตามคำตอบก่อนหน้า
  • เปลี่ยนคำตอบจากแบบสำรวจให้เป็นรายงานที่ละเอียด และค้นหาแนวโน้มและรูปแบบ
  • เข้าถึงแบบฟอร์มและเทมเพลตแบบสำรวจกว่า 2,000 แบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ เช่น HubSpot, Slack และ Stripe

ข้อจำกัดของ Forms. app

  • ปัญหาทางเทคนิคอาจทำให้แอปมีข้อบกพร่อง
  • การปรับแต่งที่จำกัด
  • เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Forms. app

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $5/เดือน
  • ข้อดี: $10/เดือน
  • พรีเมียม: $25/เดือน

แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป

  • G2: 4. 5/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ปุ่มขนาดใหญ่ คำถามสั้น ๆ และรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทดสอบแบบสำรวจของคุณทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือก่อนเผยแพร่

6. Tally (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด)

Tally: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านทางTally

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Tally คือมันไม่ซ่อนคุณสมบัติที่ดีที่สุดไว้เบื้องหลังกำแพงการชำระเงิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น การแยกสาขาตามเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการกรอกข้อมูลในช่องให้ล่วงหน้าเพื่อสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบและปรับแต่งได้ไม่จำกัดฟรี Tally ยังช่วยให้แบบสำรวจของคุณสามารถเก็บเงินและลายเซ็น, แสดงการคำนวณ, และอัปโหลดไฟล์เพื่อประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Tally

  • สร้างแบบสำรวจออนไลน์จากศูนย์หรือเลือกแบบสำเร็จรูปจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยใช้ CSS และเนื้อหาที่ฝังไว้
  • แปลแบบสำรวจเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
  • แชร์โดยใช้การฝัง, ป๊อปอัพ, ลิงก์ และโดเมนที่กำหนดเอง
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามนับพันด้วย Zapier, Make และ Pipedream

ข้อจำกัดการนับคะแนน

  • การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด
  • โดเมนที่กำหนดเองและ CSS มีให้บริการในแผนชำระเงิน

การกำหนดราคาแบบนับ

  • ฟรี
  • ข้อดี: $29/เดือน
  • ธุรกิจ: $89/เดือน

นับคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

ผู้ใช้จริงพูดถึง Tally อย่างไร

ฉันรัก Tally ฉันคิดว่าฟิลด์ฟอร์มและตรรกะของฟอร์มนั้นยืดหยุ่นมากและสามารถฝังเข้ากับเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าฉันจะได้รับคำเตือนจาก TypeScript ซึ่งน่ารำคาญ...) นอกจากนี้ยังมีฟอร์มและการส่งแบบไม่จำกัดอีกด้วย!

ฉันรัก Tally ฉันคิดว่าฟิลด์แบบฟอร์มและตรรกะของแบบฟอร์มนั้นยืดหยุ่นมากและสามารถฝังเข้ากับเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าฉันจะได้รับคำเตือนจาก TypeScript ซึ่งน่ารำคาญ...) นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มและการส่งแบบฟอร์มไม่จำกัดอีกด้วย!

7. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์)

SurveySparrow: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านทางSurveySparrow

ทีม HR มักเลือกใช้SurveySparrowสำหรับการสำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เนื่องจาก AI ของมันสามารถให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดของคำตอบได้

คุณสมบัติ CogniVue ของมันสามารถแยกข้อความที่เขียนและข้อความที่ถอดเสียงจากการตอบสนองทางวิดีโอและเสียงเพื่อค้นหาอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ได้ มันวัดโทนโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและจัดประเภทเป็นบวก, ลบ, ผสม, หรือกลาง

คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow

  • ดึงดูดผู้ตอบแบบสำรวจด้วยแบบสำรวจเชิงสนทนาแบบโต้ตอบที่คล้ายการแชท
  • กำหนดเวลาการสำรวจซ้ำเพื่อส่งโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
  • จัดการแบบสำรวจผ่านหลายช่องทางจากแดชบอร์ดเดียว
  • วัดประสบการณ์ของลูกค้าด้วยแบบสำรวจ NPS, CSAT และ CES เพื่อติดตามความภักดี ความพึงพอใจ และความพยายาม
  • เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 1,000+ แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจอย่างมืออาชีพ

ข้อจำกัดของ SurveySparrow

  • แพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน

ราคาของ SurveySparrow

  • พื้นฐาน: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
  • เริ่มต้น: $59/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
  • มืออาชีพ: $399/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

8. QuestionPro (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจทางวิชาการและการวิจัยตลาด)

QuestionPro: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านทางQuestionPro

QuestionPro พร้อมด้วยผู้ช่วย AI QxBot สร้างแบบสำรวจการวิจัยตลาดอย่างละเอียดและดำเนินการทดสอบทางสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอย InsightsHub ระบุรูปแบบ สร้างรายงานการวิจัยพร้อมการอ้างอิง และรับรองวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง

ระบบ AI ตรวจจับปัญหา, แนะนำคำถามควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงอคติ และคำนวณคำตอบที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ.

คุณสมบัติเด่นของ QuestionPro

  • ปรับแต่งลำดับการสำรวจด้วยตัวเลือกตรรกะมากกว่า 10 แบบ รวมถึงการแยกเส้นทาง ตรรกะแบบหน่วงเวลา และการดึงข้อมูล
  • เลือกจากประเภทคำถามมากกว่า 50 ประเภท เช่น คำถามปลายเปิด, คำถามแบบเลือกตอบ, มาตราส่วนการให้คะแนน, และตารางเมทริกซ์
  • สร้างแบบสำรวจเชิงสนทนาโดยอัตโนมัติตามหัวข้อการวิจัยโดยใช้ AI
  • สำรวจเทมเพลตกว่า 350 แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามผ่าน Zapier และ API

ข้อจำกัดของ QuestionPro

  • แผนภูมิและกราฟที่สามารถปรับแต่งได้มีจำกัด
  • UI มีปัญหาขัดข้องและไม่เป็นมิตร

ราคาของ QuestionPro

  • สิ่งจำเป็น: ฟรี
  • ขั้นสูง: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ทีมเอดิชั่น: $83/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ชุดวิจัย: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวจาก QuestionPro

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม: พลังของแบบฟอร์ม ClickUp: การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมซอฟต์แวร์

9. Formshare (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจหลายภาษา)

Formshare: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านทางFormshare

Formshareเป็นเครื่องมือเพียงตัวเดียวในรายการของเราที่ให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวนฟรี

แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการสร้างแบบสำรวจเชิงสนทนาใน มากกว่า 120 ภาษา ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถขอให้ AI สร้างแบบสำรวจเหล่านี้ได้เพียงแค่พิมพ์คำถามหรือข้อความที่ต้องการ แล้วแชร์ผ่านลิงก์หรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ Formshare

  • ปรับแต่งแบบฟอร์มโดยใช้สีและสไตล์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ผสานการทำงานกับแอปนัดหมาย เช่น Calendly และ Cal.com
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยพร้อมคุณสมบัติการเข้ารหัสในตัว

ข้อจำกัดของ Formshare

  • คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา

ราคาของ Formshare

  • ฟรีตลอดไป

การจัดอันดับและรีวิวของ Formshare

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกือบ80% ของผู้คนชอบแบรนด์ที่รวบรวมและใช้ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจัง

10. ฟิลล์เอาท์ (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการผสานระบบ API)

กรอกข้อมูล: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านแบบฟอร์ม

นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องการแบบฟอร์มที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เครื่องมือภายนอก และFilloutก็โดดเด่นในการสร้างแบบฟอร์มเหล่านั้น

แบบสำรวจที่ใช้คำสั่งของมันมาพร้อมกับ REST API endpoints, การตั้งค่า webhook, และโค้ด snippets ที่ช่วยให้คุณผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 2,000 แอปผ่านเครื่องมือเช่น Zapier และ Make

ระบบ AI ของ Fillout ยังมีความสามารถในการสร้างคำถามที่ไม่ลำเอียง และออกแบบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

กรอกคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างคำถามแบบสำรวจและบทนำโดยอัตโนมัติด้วยข้อความแนะนำที่ง่าย
  • เลือกจากประเภทคำถามมากกว่า 50 ประเภท รวมถึงช่องทำเครื่องหมาย รูปภาพ และการจัดอันดับ
  • ดูผลการสำรวจบนหน้าสรุปพร้อมข้อมูลเชิงภาพและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เช่น การส่งข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์และอัตราการตอบกลับ
  • รับชำระเงินโดยตรงโดยการเชื่อมต่อกับแอปเช่น Stripe และ Paypal

ข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล

  • การคำนวณไม่ตรงตามสัญชาตญาณและช้า
  • คุณสมบัติพื้นฐานเกินไปและต้องการการอัปเดต

กรอกราคา

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์/เดือน

กรอกคะแนนและความคิดเห็น

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

11. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่สอดคล้องกับ HIPAA และด้านการดูแลสุขภาพ)

Formstack: เครื่องสร้างแบบสำรวจด้วย AI
ผ่านทางFormstack

ด้วยFormstack การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA และ SOC2 เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แพลตฟอร์มจะเพิ่มการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสแกนคำตอบแบบเรียลไทม์ ตรวจจับข้อมูลสุขภาพที่วางผิดตำแหน่ง และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

สิ่งนี้ช่วยให้แบบฟอร์มมีความปลอดภัยและใช้งานง่าย พร้อมทั้งช่วยให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพรักษาความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ตรวจจับข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ
  • ปกป้องข้อมูลและบล็อกสแปมด้วยการเข้ารหัส SSL และ reCAPTCHA
  • สร้างคำถามติดตามผลที่ชาญฉลาดตามเงื่อนไขสุขภาพหรือการรักษา
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าหรือมอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 260 รายการ รวมถึงระบบ EHR ผ่าน API แบบเปิด

ข้อจำกัดของ Formstack

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้บริการในแผนระดับสูงสุด
  • อาจมีข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: $99/เดือน
  • ห้องสวีท: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Formstack อย่างไร

Formstack มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในทีมของเรา – เราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่สองสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือการรวบรวมข้อมูล (การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งแบบฟอร์มแสดงความสนใจ) และการสำรวจความคิดเห็นหลังกิจกรรม (การรวบรวมความคิดเห็นและวิธีการติดตามกับลูกค้า)

Formstack มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในทีมของเรา – เราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่สองสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือการรวบรวมข้อมูล (การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งแบบฟอร์มแสดงความสนใจ) และการสำรวจความคิดเห็นหลังกิจกรรม (การรวบรวมข้อเสนอแนะและวิธีการติดตามผลกับลูกค้า)

เปลี่ยนแบบสำรวจให้เป็นการสนทนาด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI อันดับ 1

การรวบรวมความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสำรวจแบบดั้งเดิมไม่สามารถตามทันได้อีกต่อไป เครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการปรับแต่งคำถามให้เหมาะกับบุคคล วิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ และติดตามผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง และรวบรวมข้อมูลที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ไม่มีเครื่องมือใดที่เราได้รีวิวมาที่สามารถผสานรวมแบบสำรวจเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่าง ClickUp

แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงาน จัดระเบียบคำตอบ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยลูกค้า พนักงาน และตลาด ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำรวจเท่านั้น แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานและข้อมูลที่ครอบคลุม

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และค้นพบว่าการสำรวจที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น!