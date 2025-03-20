11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI สำหรับการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับอย่างชาญฉลาด

คุณกำลังจัดงานใหญ่และต้องการความคิดเห็นจากทุกคน แต่คุณรู้สึกไม่อยากสร้างแบบสำรวจ
นั่นคือจุดที่เครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI เข้ามามีบทบาท เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้ช่วยให้การสร้างแบบสำรวจเป็นเรื่องง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสร้างคำถามที่น่าสนใจและวิเคราะห์คำตอบได้อย่างง่ายดาย!
แต่ด้วยผู้สร้างแบบสำรวจ AI มากมายขนาดนี้ คุณจะเลือกตัวไหนดี?
เพื่อช่วยเหลือ เราได้รวบรวม 11 เครื่องมือสำรวจ AI ที่ดีที่สุด ที่จะทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย พร้อมทำให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วม
👀 คุณรู้หรือไม่? อุตสาหกรรมการวิจัยตลาดเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายได้ทั่วโลกเกิน 84,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากช่วงแรกเริ่ม
⏰ สรุป 60 วินาที
ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือ AI เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การรวบรวมข้อเสนอแนะของคุณฉลาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อเสนอแนะและการทำงานร่วมกัน
- Jotform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีความซับซ้อนและปรับแต่งได้สูง
- Typeform: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากแบบสำรวจ
- SurveyMonkey Genius: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ AI ที่คาดการณ์ได้และการวิจัย
- Forms. app: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว
- Tally: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- SurveySparrow: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์
- QuestionPro: เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจทางวิชาการและการวิจัยตลาด
- Formshare: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจหลายภาษา
- กรอกข้อมูล: เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการผสานรวม API
- ฟอร์มสแต็ก: เหมาะที่สุดสำหรับแบบสำรวจที่สอดคล้องกับ HIPAA และด้านการดูแลสุขภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI?
การเลือกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณ นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ:
- ตรรกะเงื่อนไขและการแยกเส้นทาง: เลือกใช้เครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ที่ช่วยให้แบบสำรวจปรับเปลี่ยนตามคำตอบก่อนหน้าของผู้ตอบ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจมีส่วนร่วมและช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนาย: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถตรวจจับรูปแบบ ทำนายแนวโน้ม และแนะนำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ในขณะที่แบบสำรวจของคุณกำลังดำเนินการอยู่
- การวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์: เลือกเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์อารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังคำตอบแบบเปิด, ระบุปฏิกิริยาเชิงลบ, และแนะนำคำที่เหมาะสมกว่าสำหรับคำถามติดตาม
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ: แบบสำรวจของคุณควรให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา ดังนั้นควรเลือกเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่เข้าใจและปรับตัวเข้ากับภาษาพูดได้
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI อนุญาตให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์, โทน, และโครงสร้างให้สอดคล้องกับบุคลิกของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- การผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น ทำให้การไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย
- ค่าใช้จ่าย: หาทางออกที่ทั้งประหยัดและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยไม่ทำให้งบประมาณของคุณเสียหาย
เลือกอย่างชาญฉลาด แล้วดูว่าเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI ที่ชาญฉลาดสามารถยกระดับเกมการรับฟังความคิดเห็นของคุณได้อย่างไร!
11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่ดีที่สุด
ถึงเวลาค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณแล้ว! นี่คือ 11 อันดับเครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน)
ClickUp, แอปสำหรับทุกงานในที่เดียว, ไม่เพียงแต่ให้คุณสร้างแบบสำรวจที่ชาญฉลาดเหมือนการแชทเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของคุณ เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
คู่หูพลังแท้ในกระบวนการนี้คือClickUp Form ViewและClickUp Brain, สองคุณสมบัติที่เชื่อมโยงการรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจกับการทำงานอัตโนมัติของงาน และเปลี่ยนคำแนะนำจากผู้ใช้ให้กลายเป็นการกระทำ.
มุมมองแบบฟอร์มช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน ลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ต่างจากเครื่องมือสำรวจแบบตายตัวที่ใช้แบบเดียวสำหรับทุกคน มันใช้การตอบแบบมีเงื่อนไขเพื่อปรับคำถามสำรวจแบบเรียลไทม์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
สิ่งนี้ทำให้แบบสำรวจของคุณรู้สึกเป็นธรรมชาติและน่าสนใจมากขึ้น—เหมือนการสนทนาแทนที่จะเป็นเพียงแบบฟอร์มที่ต้องกรอก
เมื่อได้รับคำตอบแล้ว คุณสามารถตั้งค่าหนึ่งในระบบอัตโนมัติกว่า 1,000 แบบของ ClickUpร่วมกับแอปต่างๆ เช่น Zapier และ Slack เพื่อเปลี่ยนคำตอบเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ และเพิ่มเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่เชื่อถือได้ของ ClickUp สามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งตามความต้องการจากคำแนะนำ อัตโนมัติในการมอบหมายงานจากคำตอบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อสร้างรายงานและแผนภูมิที่กำหนดเอง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างคลังคำถามแบบสำรวจตามโครงการ แคมเปญ และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือที่ผ่านมาได้ภายในไม่กี่วินาที!
ผู้ช่วย AI ยังให้รายงานข้อมูลการสำรวจแบบเรียลไทม์ ซึ่งคุณสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายผ่านแผนภูมิและกราฟ หากคุณมีเวลาหรือพลังงานน้อย คลังเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ของ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ต้องการทำแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานหรือไม่?แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานจาก ClickUpช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และคำถามที่เกี่ยวข้อง ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของทีมคุณ มอบข้อมูลอันมีค่าสำหรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส
หากคุณต้องการเทมเพลตสำหรับรับข้อเสนอแนะที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ผู้ใช้ หรือพันธมิตร คุณสามารถสร้างแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ ด้วยช่องข้อมูลที่แก้ไขได้และประเภทคำถามที่หลากหลาย การรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงจึงเป็นเรื่องง่าย
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ? ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ แชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานของคุณมองเห็นได้ และให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ AI จัดการกับสิ่งอื่น ๆ ให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำให้แบบสำรวจมีความไดนามิกด้วยตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับตามคำตอบก่อนหน้า
- จัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลการสำรวจทั้งหมดไว้ในที่เดียว รวมถึงคำตอบและรายละเอียดของผู้เข้าร่วม
- อัตโนมัติการกระจายแบบสำรวจตามลักษณะของผู้ชมและปฏิสัมพันธ์ในอดีตเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น
- ปรับแบบสำรวจให้เหมาะสมตามความชอบของผู้เข้าร่วมหรือประวัติการตอบแบบสอบถาม
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการสำรวจ แนวโน้ม และตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการตอบกลับ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์มากเกินไปอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถนำการจัดการงาน โครงการ ลูกค้า และทีมทั้งหมดมารวมไว้ในเครื่องมือเดียวได้! ความสามารถในการทำงานอัตโนมัตินั้นยอดเยี่ยมมาก ฟีเจอร์แบบฟอร์มเปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง และความสามารถในการปรับแต่งวิธีการใช้งานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง (ซึ่งสามารถตรงกับสีแบรนด์ของฉันได้ด้วยหากต้องการ) ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบจนถึงปัจจุบัน
2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจที่มีความซับซ้อนและปรับแต่งได้สูง)
สิ่งที่ทำให้Jotformเป็นเครื่องมือสำรวจ AI ที่ดีคือวิธีการใช้ AI ตลอดกระบวนการสร้างแบบสำรวจทั้งหมด
มันแนะนำคำถามที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อของคุณ ปรับแต่งการออกแบบให้เหมาะกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติ และยังสามารถทำนายได้ว่าผู้คนอาจสูญเสียความสนใจที่ไหน ซึ่งทำให้การสร้างแบบสอบถามที่ปรับแต่งได้ ละเอียด และดึงดูดสายตาเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ผู้คนมีส่วนร่วมและเพิ่มอัตราการตอบกลับ — โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใด ๆ
คุณสมบัติเช่นAI Form Builderและ PDF Editor มีประโยชน์สำหรับการสร้างแบบสอบถามจากคำอธิบายข้อความง่าย ๆ และการแปลงคำตอบของแบบสอบถามเป็นไฟล์ PDF ที่มีความเป็นมืออาชีพโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- สร้างแบบสำรวจที่กำหนดเองโดยอัตโนมัติ (พร้อมคำถาม, ช่องข้อมูล, และรูปแบบ) จากข้อความที่ป้อน
- ปรับแต่งด้วยธีมมากกว่า 100 แบบ, การจัดสไตล์ CSS และอื่นๆ เพื่อให้เข้ากับแบรนด์ของคุณ
- รับชำระเงินอย่างปลอดภัยจาก 30+ ช่องทาง
- ส่งอีเมลยืนยันอัตโนมัติและแจ้งเตือน
- เลือกจากเทมเพลตกว่า 10,000 แบบสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากกว่า 150 รายการ เช่น HubSpot และ Zapier
ข้อจำกัดของ Jotform
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเวอร์ชันมือถือใช้งานได้ไม่ค่อยเข้าใจง่าย
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform ว่าอย่างไร
Jotform มอบฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดที่ฉันต้องการและมากกว่านั้น รวมถึงความสามารถในการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ มันใช้งานง่ายมากและตอบสนองความต้องการของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มใดก็ได้ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform ที่คุณควรลอง
3. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายจากแบบสำรวจ)
แบบสำรวจ AIของ Typeformวิเคราะห์คำตอบเพื่อระบุผู้ที่มีส่วนร่วม ทำให้เหมาะสำหรับการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการวิจัยผู้ใช้
มันติดตามตัวชี้วัดเช่นความเร็วในการตอบ, การเปลี่ยนแปลงคำตอบ, และการมีส่วนร่วม. ระบบ AI จะให้คะแนนผู้ติดต่อที่มีคุณภาพสูงขึ้นแก่ผู้ที่มีสนใจอย่างแท้จริงตามสัญญาณเหล่านี้.
Typeform ปรับแต่งเส้นทางคำถามให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายและตรวจจับความไม่สอดคล้องกัน เช่น คำตอบที่ขัดแย้งเกี่ยวกับงบประมาณหรือระยะเวลา พร้อมทั้งปรับคะแนนผู้ติดต่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ตรงจุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- สร้างแบบสำรวจที่มีแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์เว็บไซต์ของบริษัท
- ปรับแต่งคำถามโดยใช้ตรรกะการข้ามและการแยกตามคำตอบก่อนหน้า
- ใช้ AI วิเคราะห์อารมณ์ในคำตอบแบบเปิด และปรับคำของคำถาม
- เพิ่มแอนิเมชันและมัลติมีเดียเพื่อทำให้แบบสำรวจมีความโต้ตอบมากขึ้น
- เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 3000 แบบ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT), คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES) และคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS)
- เชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามกว่า 120 รายการ เช่น Calendly และ Slack
ข้อจำกัดของ Typeform
- การปรับแต่งที่จำกัด
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ Typeform
แผนหลัก:
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
แผนการเติบโต:
- สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน
- Growth Pro: 349 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
- การเติบโตแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไร
ใช้ Typeform หากคุณต้องการให้แบบสำรวจของคุณรู้สึกเหมือนแบรนด์ของคุณ! หากคุณต้องการให้แบบสำรวจเสร็จอย่างรวดเร็วภายในองค์กร ให้ใช้ Google Forms.
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: วิธีการ NPSมีมาตั้งแต่ปี 2003เมื่อ Frederick F. Reichheld นำเสนอในบทความของเขาใน Harvard Business Review เรื่อง The One Number You Need to Grow
4. SurveyMonkey Genius (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ AI ที่คาดการณ์ได้และการวิจัย)
นักวิจัยตลาดจำนวนมากพึ่งพาSurveyMonkey Geniusเนื่องจากมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุม ความสามารถในการทำนายแนวโน้มการคาดการณ์ และความสามารถในการระบุรูปแบบที่ผิดปกติ
แพลตฟอร์มวิเคราะห์รูปแบบการตอบกลับและขนาดตัวอย่าง พร้อมแนะนำจำนวนการตอบกลับเพิ่มเติมที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
SurveyMonkey แนะนำคำถามที่ได้แรงบันดาลใจจากโลกจริงและค้นพบความเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของคุณ ตรวจจับความลำเอียงทางสถิติที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ SurveyMonkey Genius
- เลือกจาก 25+ ประเภทคำถาม และ 400+ แบบฟอร์มเพื่อปรับแต่งแบบสอบถาม
- ติดตามคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเครื่องคำนวณ NPS
- แสดงคำถามเฉพาะเจาะจงให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมโดยใช้ตรรกะข้ามและแยกเส้นทาง
- เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกด้วยแบบสำรวจที่มีให้บริการในกว่า 70 ภาษา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือกว่า 200 รายการ เช่น Microsoft Power BI, Salesforce และ Marketo
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey Genius
- การนำทาง UI อาจทำได้ยาก
- การวิเคราะห์ขั้นสูงมีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ SurveyMonkey Genius
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียร์รายปี: $1,428/ปี
- ข้อได้เปรียบรายปี: $468/ปี
- มาตรฐานรายเดือน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SurveyMonkey Genius
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SurveyMonkey Genius ว่าอย่างไร
ประทับใจมากกับการใช้ AI บางส่วนที่ฉลาดพอที่จะเลือกประเภทคำตอบให้คุณ (ปุ่มวิทยุ, กล่องกาเครื่องหมาย, ตัวเลื่อน ฯลฯ) ตามคำของคำถาม. โมเดลที่แข็งแกร่งโดยรวม ครอบคลุมพื้นฐานได้ดีพร้อมนวัตกรรมมากมาย.
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ SurveyMonkey
5. Forms. app (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยว)
ธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการเดี่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและราคาที่จับต้องได้เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงเลือกใช้เครื่องมืออย่างforms.appเพื่อสร้างแบบสำรวจโดยไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน
ระบบ AI ของมันทรงพลังเพียงพอที่จะสร้างแบบสำรวจที่สมบูรณ์และปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้จากคำสั่งเสียงหรือข้อความเพียงไม่กี่คำภายในเวลาไม่ถึง 30 วินาที นอกจากนี้ยังสามารถสร้างคำถามในแบบสำรวจจากเนื้อหาที่มีอยู่ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปโหลดอีเมลความคิดเห็นจากลูกค้า ระบบ AI ของ forms. app สามารถระบุหัวข้อสำคัญและเปลี่ยนเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Forms. app
- สร้างคำถามแบบสำรวจและตัวเลือกคำตอบโดยอัตโนมัติโดยการป้อนหัวข้อ
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อสร้างคำถามติดตามผลโดยอัตโนมัติตามคำตอบก่อนหน้า
- เปลี่ยนคำตอบจากแบบสำรวจให้เป็นรายงานที่ละเอียด และค้นหาแนวโน้มและรูปแบบ
- เข้าถึงแบบฟอร์มและเทมเพลตแบบสำรวจกว่า 2,000 แบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 500 รายการ เช่น HubSpot, Slack และ Stripe
ข้อจำกัดของ Forms. app
- ปัญหาทางเทคนิคอาจทำให้แอปมีข้อบกพร่อง
- การปรับแต่งที่จำกัด
- เวอร์ชันฟรีขาดคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Forms. app
- ฟรี
- พื้นฐาน: $5/เดือน
- ข้อดี: $10/เดือน
- พรีเมียม: $25/เดือน
แบบฟอร์ม. การให้คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 5/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับแต่งแบบสำรวจของคุณให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือโดยใช้ปุ่มขนาดใหญ่ คำถามสั้น ๆ และรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทดสอบแบบสำรวจของคุณทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือก่อนเผยแพร่
6. Tally (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Tally คือมันไม่ซ่อนคุณสมบัติที่ดีที่สุดไว้เบื้องหลังกำแพงการชำระเงิน ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ
คุณสามารถใช้คุณสมบัติ AI ขั้นสูง เช่น การแยกสาขาตามเงื่อนไข, การส่งคำตอบ, และการกรอกข้อมูลในช่องให้ล่วงหน้าเพื่อสร้างแบบฟอร์มโต้ตอบและปรับแต่งได้ไม่จำกัดฟรี Tally ยังช่วยให้แบบสำรวจของคุณสามารถเก็บเงินและลายเซ็น, แสดงการคำนวณ, และอัปโหลดไฟล์เพื่อประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Tally
- สร้างแบบสำรวจออนไลน์จากศูนย์หรือเลือกแบบสำเร็จรูปจากคลังแม่แบบที่หลากหลาย
- ปรับแต่งแบบฟอร์มให้ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยใช้ CSS และเนื้อหาที่ฝังไว้
- แปลแบบสำรวจเป็นภาษาต่างๆ กว่า 50 ภาษาสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- แชร์โดยใช้การฝัง, ป๊อปอัพ, ลิงก์ และโดเมนที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามนับพันด้วย Zapier, Make และ Pipedream
ข้อจำกัดการนับคะแนน
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด
- โดเมนที่กำหนดเองและ CSS มีให้บริการในแผนชำระเงิน
การกำหนดราคาแบบนับ
- ฟรี
- ข้อดี: $29/เดือน
- ธุรกิจ: $89/เดือน
นับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tally อย่างไร
ฉันรัก Tally ฉันคิดว่าฟิลด์ฟอร์มและตรรกะของฟอร์มนั้นยืดหยุ่นมากและสามารถฝังเข้ากับเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย (แม้ว่าฉันจะได้รับคำเตือนจาก TypeScript ซึ่งน่ารำคาญ...) นอกจากนี้ยังมีฟอร์มและการส่งแบบไม่จำกัดอีกด้วย!
7. SurveySparrow (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและการจดจำอารมณ์)
ทีม HR มักเลือกใช้SurveySparrowสำหรับการสำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน เนื่องจาก AI ของมันสามารถให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดของคำตอบได้
คุณสมบัติ CogniVue ของมันสามารถแยกข้อความที่เขียนและข้อความที่ถอดเสียงจากการตอบสนองทางวิดีโอและเสียงเพื่อค้นหาอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ได้ มันวัดโทนโดยรวมของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามและจัดประเภทเป็นบวก, ลบ, ผสม, หรือกลาง
คุณสมบัติเด่นของ SurveySparrow
- ดึงดูดผู้ตอบแบบสำรวจด้วยแบบสำรวจเชิงสนทนาแบบโต้ตอบที่คล้ายการแชท
- กำหนดเวลาการสำรวจซ้ำเพื่อส่งโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
- จัดการแบบสำรวจผ่านหลายช่องทางจากแดชบอร์ดเดียว
- วัดประสบการณ์ของลูกค้าด้วยแบบสำรวจ NPS, CSAT และ CES เพื่อติดตามความภักดี ความพึงพอใจ และความพยายาม
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า 1,000+ แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจอย่างมืออาชีพ
ข้อจำกัดของ SurveySparrow
- แพลตฟอร์มอาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
ราคาของ SurveySparrow
- พื้นฐาน: $39/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- เริ่มต้น: $59/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- มืออาชีพ: $399/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SurveySparrow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. QuestionPro (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจทางวิชาการและการวิจัยตลาด)
QuestionPro พร้อมด้วยผู้ช่วย AI QxBot สร้างแบบสำรวจการวิจัยตลาดอย่างละเอียดและดำเนินการทดสอบทางสถิติขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการถดถอย InsightsHub ระบุรูปแบบ สร้างรายงานการวิจัยพร้อมการอ้างอิง และรับรองวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง
ระบบ AI ตรวจจับปัญหา, แนะนำคำถามควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงอคติ และคำนวณคำตอบที่ต้องการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือ.
คุณสมบัติเด่นของ QuestionPro
- ปรับแต่งลำดับการสำรวจด้วยตัวเลือกตรรกะมากกว่า 10 แบบ รวมถึงการแยกเส้นทาง ตรรกะแบบหน่วงเวลา และการดึงข้อมูล
- เลือกจากประเภทคำถามมากกว่า 50 ประเภท เช่น คำถามปลายเปิด, คำถามแบบเลือกตอบ, มาตราส่วนการให้คะแนน, และตารางเมทริกซ์
- สร้างแบบสำรวจเชิงสนทนาโดยอัตโนมัติตามหัวข้อการวิจัยโดยใช้ AI
- สำรวจเทมเพลตกว่า 350 แบบ เพื่อสร้างแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามผ่าน Zapier และ API
ข้อจำกัดของ QuestionPro
- แผนภูมิและกราฟที่สามารถปรับแต่งได้มีจำกัด
- UI มีปัญหาขัดข้องและไม่เป็นมิตร
ราคาของ QuestionPro
- สิ่งจำเป็น: ฟรี
- ขั้นสูง: $99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ทีมเอดิชั่น: $83/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ชุดวิจัย: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก QuestionPro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
9. Formshare (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจหลายภาษา)
Formshareเป็นเครื่องมือเพียงตัวเดียวในรายการของเราที่ให้คุณสร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวนฟรี
แต่สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือความสามารถในการสร้างแบบสำรวจเชิงสนทนาใน มากกว่า 120 ภาษา ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถขอให้ AI สร้างแบบสำรวจเหล่านี้ได้เพียงแค่พิมพ์คำถามหรือข้อความที่ต้องการ แล้วแชร์ผ่านลิงก์หรือฝังลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ Formshare
- ปรับแต่งแบบฟอร์มโดยใช้สีและสไตล์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ผสานการทำงานกับแอปนัดหมาย เช่น Calendly และ Cal.com
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกระบวนการเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยพร้อมคุณสมบัติการเข้ารหัสในตัว
ข้อจำกัดของ Formshare
- คุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ราคาของ Formshare
- ฟรีตลอดไป
การจัดอันดับและรีวิวของ Formshare
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเกือบ80% ของผู้คนชอบแบรนด์ที่รวบรวมและใช้ความคิดเห็นของลูกค้าอย่างจริงจัง
10. ฟิลล์เอาท์ (เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการการผสานระบบ API)
นักพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์จำนวนมากต้องการแบบฟอร์มที่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เครื่องมือภายนอก และFilloutก็โดดเด่นในการสร้างแบบฟอร์มเหล่านั้น
แบบสำรวจที่ใช้คำสั่งของมันมาพร้อมกับ REST API endpoints, การตั้งค่า webhook, และโค้ด snippets ที่ช่วยให้คุณผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากกว่า 2,000 แอปผ่านเครื่องมือเช่น Zapier และ Make
ระบบ AI ของ Fillout ยังมีความสามารถในการสร้างคำถามที่ไม่ลำเอียง และออกแบบแบบสอบถามโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
กรอกคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างคำถามแบบสำรวจและบทนำโดยอัตโนมัติด้วยข้อความแนะนำที่ง่าย
- เลือกจากประเภทคำถามมากกว่า 50 ประเภท รวมถึงช่องทำเครื่องหมาย รูปภาพ และการจัดอันดับ
- ดูผลการสำรวจบนหน้าสรุปพร้อมข้อมูลเชิงภาพและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
- ติดตามการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เช่น การส่งข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์และอัตราการตอบกลับ
- รับชำระเงินโดยตรงโดยการเชื่อมต่อกับแอปเช่น Stripe และ Paypal
ข้อจำกัดในการกรอกข้อมูล
- การคำนวณไม่ตรงตามสัญชาตญาณและช้า
- คุณสมบัติพื้นฐานเกินไปและต้องการการอัปเดต
กรอกราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- ธุรกิจ: 89 ดอลลาร์/เดือน
กรอกคะแนนและความคิดเห็น
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
11. Formstack (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่สอดคล้องกับ HIPAA และด้านการดูแลสุขภาพ)
ด้วยFormstack การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA และ SOC2 เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด แพลตฟอร์มจะเพิ่มการเข้ารหัสสำหรับข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสแกนคำตอบแบบเรียลไทม์ ตรวจจับข้อมูลสุขภาพที่วางผิดตำแหน่ง และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ
สิ่งนี้ช่วยให้แบบฟอร์มมีความปลอดภัยและใช้งานง่าย พร้อมทั้งช่วยให้บริษัทด้านการดูแลสุขภาพรักษาความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ตรวจจับข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อนโดยอัตโนมัติ
- ปกป้องข้อมูลและบล็อกสแปมด้วยการเข้ารหัส SSL และ reCAPTCHA
- สร้างคำถามติดตามผลที่ชาญฉลาดตามเงื่อนไขสุขภาพหรือการรักษา
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ และตั้งค่าหรือมอบสิทธิ์ที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 260 รายการ รวมถึงระบบ EHR ผ่าน API แบบเปิด
ข้อจำกัดของ Formstack
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้บริการในแผนระดับสูงสุด
- อาจมีข้อบกพร่องเป็นครั้งคราว
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน
- ห้องสวีท: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 4/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formstack อย่างไร
Formstack มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในทีมของเรา – เราใช้มันเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย แต่สองสิ่งที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือการรวบรวมข้อมูล (การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งแบบฟอร์มแสดงความสนใจ) และการสำรวจความคิดเห็นหลังกิจกรรม (การรวบรวมความคิดเห็นและวิธีการติดตามกับลูกค้า)
เปลี่ยนแบบสำรวจให้เป็นการสนทนาด้วยเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ AI อันดับ 1
การรวบรวมความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การสำรวจแบบดั้งเดิมไม่สามารถตามทันได้อีกต่อไป เครื่องมือสร้างแบบสำรวจด้วย AI ช่วยทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการปรับแต่งคำถามให้เหมาะกับบุคคล วิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ และติดตามผลโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นด้วยความพยายามน้อยลง และรวบรวมข้อมูลที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ไม่มีเครื่องมือใดที่เราได้รีวิวมาที่สามารถผสานรวมแบบสำรวจเข้ากับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่าง ClickUp
แพลตฟอร์มนี้เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้กลายเป็นงาน จัดระเบียบคำตอบ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับการวิจัยลูกค้า พนักงาน และตลาด ไม่ใช่แค่เครื่องมือสำรวจเท่านั้น แต่เป็นโซลูชันการจัดการงานและข้อมูลที่ครอบคลุม
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และค้นพบว่าการสำรวจที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น!