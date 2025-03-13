10 แอป AI ยอดนิยมสำหรับ Android ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

การใช้เครื่องมือ AI ในชีวิตประจำวันคือเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแอปพลิเคชัน Android ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้บริการผู้ใช้หลากหลาย ตั้งแต่บุคคลที่ต้องการทำให้กิจวัตรประจำวันง่ายขึ้น ไปจนถึงธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ปรับปรุงการดำเนินงาน และรับประกันการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ผลกระทบของแอปพลิเคชัน AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครอบคลุมหลายภาคส่วนรวมถึงการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในทุกอุตสาหกรรม
ในบล็อกโพสต์นี้ เรามาพูดคุยเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Android ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมีประโยชน์และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้ใช้ Android เข้าถึงประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และงานประจำวัน
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือแอป AI ยอดนิยมสำหรับ Android:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI ขณะเดินทาง
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์
- Replika: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาที่เหมือนมนุษย์
- Google Assistant: เหมาะที่สุดสำหรับการช่วยเหลือเสมือนจริงและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ
- Microsoft Copilot: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาด
- Otter. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสรุปการประชุม
- Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพ
- Brain. fm: เหมาะที่สุดสำหรับเพลงโฟกัสที่สร้างโดย AI
- Youper: เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกบำบัดพฤติกรรมทางความคิด
- Microsoft Lens: เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและจัดระเบียบเอกสาร
คุณควรค้นหาอะไรในแอป AI สำหรับ Android?
แอปพลิเคชัน AI มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การจัดการงานและความช่วยเหลือเสมือนจริง ไปจนถึงเครื่องมือสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างไรก็ตาม ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย การประเมินปัจจัยสำคัญบางประการจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแอปนั้นตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดแอป AI:
- ความสามารถหลักของ AI: แอป AI ฟรีใช้ประโยชน์จาก AI/ML อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (เช่น การจดจำภาพ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์)
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)/ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX): เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สวยงาม และดึงดูดสายตา
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล: จัดการข้อมูลของผู้ใช้อย่างมีความรับผิดชอบด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนและเข้มงวด
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ: แอปมีความเสถียร ปราศจากข้อบกพร่อง และรวดเร็ว
- การปรับแต่งและการปรับให้เข้ากับบุคคล: คุณสามารถปรับแต่งแอปให้เหมาะกับความต้องการและความชอบของคุณได้
- การผสานรวมและความเข้ากันได้: แอปนี้ผสานรวมกับแอปหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- ข้อเสนอคุณค่า: มอบประโยชน์ที่เป็นเอกลักษณ์หรือมีความสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น
- การอัปเดตและการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ: ผู้พัฒนาดูแลและอัปเดตแอปอย่างสม่ำเสมอ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และแก้ไขข้อบกพร่อง
- ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายได้: คุณควรสามารถเข้าใจได้ว่า AI ภายในแอปตัดสินใจอย่างไร
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แอป AI เพื่อทำงานประจำวันให้เป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดตาราง การแปลภาษา และการควบคุมอุปกรณ์
10 แอป AI ยอดเยี่ยมสำหรับ Android
เครื่องมือผู้ช่วยเสมือนใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อเข้าใจ ประมวลผล และตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำอย่างน่าทึ่งการเรียนรู้การใช้เครื่องมือผู้ช่วยเสมือนสามารถทำให้กระบวนการทำงานประจำวันของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเครียดได้
นี่คือ 10 แอป AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Android ที่คุณสามารถเลือกได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วย AI ขณะเดินทาง)
ClickUpคือแอปจัดการโครงการบนแอนดรอยด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ด้วยคุณสมบัติอัจฉริยะ คุณสามารถจัดการโครงการและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย แม้ในขณะที่คุณกำลังเดินทาง
ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างงาน สรุปโครงการอย่างชาญฉลาด และแม้กระทั่งร่างเนื้อหาภายในแอป ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านแอนดรอยด์ ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล ผู้ใช้สามารถโต้ตอบแบบสนทนา ถามคำถามเกี่ยวกับโครงการของตน รับสรุปเอกสารทันที และรับคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp's AI Notetakerเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเปลี่ยนการหารือในที่ประชุมให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทำให้การประชุมส่งเสริมให้เกิดผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะบันทึกข้อมูลสำคัญ ข้อมูลการตัดสินใจ และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการสรุปข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งเชื่อมโยงการหารือกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
ระบบ AI เข้าใจบริบทของพื้นที่ทำงานเฉพาะของคุณ ทำให้คำแนะนำมีความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องกับคุณอย่างมาก
ClickUp ยังช่วยให้คุณติดตามงานและกำหนดเวลาได้อย่างทันท่วงทีด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์จาก ClickUp รับการแจ้งเตือนทันทีบนอุปกรณ์ Android ของคุณทุกครั้งที่มีการอัปเดตสำคัญภายในโครงการของคุณ
มันให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น. ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังพิมพ์คำอธิบายงาน ClickUp จะแนะนำผู้รับมอบหมาย, วันที่ครบกำหนด, หรือสิ่งที่ต้องทำตามลำดับอย่างชาญฉลาด ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง.
ClickUp มอบคุณสมบัติการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งเพื่อให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง.คุณสมบัติสถานะงานแบบกำหนดเอง, ระบบลากและวาง, และการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้.
📮ClickUp Insight: มีเพียง12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นปัจจัยจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่? ClickUp Brain สามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำด้วยมุมมอง ClickUp กว่า 15 แบบ เพื่อรองรับรูปแบบการทำงานและประเภทโครงการที่หลากหลาย
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำด้วยระบบติดตามเวลาของ ClickUp
- เร่งกระบวนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลายของ ClickUp ที่ออกแบบมาสำหรับโครงการประเภทต่างๆ
- จดบันทึกอย่างรวดเร็ว เพิ่มรูปภาพ และแปลงข้อความธรรมดาให้เป็นงานที่ดำเนินการได้และรายการที่ต้องทำด้วยClickUp Notepad
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจคุณสมบัติต่าง ๆ ของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
ClickUp ได้ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่ต่างเวลา และสามารถทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการได้โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นผ่านทางอีเมลหรือ Slack. ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถคิดค้นกระบวนการและระบบการทำงานร่วมกันได้ และมอบหมายงานในเวลาจริง.
2. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์)
มีให้บริการทั้งในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันมือถือChatGPT ซึ่งพัฒนาโดย OpenAI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง (NLP) เพื่อสร้างคำตอบที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับบริบท
คุณสามารถไว้วางใจมันได้สำหรับการคิดสร้างสรรค์, การเรียนรู้, การสนับสนุนการเขียน, หรือการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ. การออกแบบที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้เชี่ยวชาญ, นักเรียน, และผู้ที่ชื่นชอบความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ร่างบทความ อีเมล หรือเรียงความได้อย่างง่ายดายและชัดเจน
- เข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อน แก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำทีละขั้นตอน
- ปรับโทนและสไตล์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนสำหรับความต้องการด้านความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติของคุณ พร้อมใช้งานเสมอ
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- อาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว
- ไม่สามารถดำเนินการงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโลกจริงหรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับสูงกว่า
- ไม่เหมาะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับ
ราคาของ ChatGPT
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: ราคา $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT อย่างไร
มันใช้งานง่ายและให้คำตอบอย่างรวดเร็ว ฉันใช้มันบ่อยมากในงานประจำวันของฉัน เพราะมันสามารถสร้างภาพที่มีคุณภาพดีซึ่งฉันใช้ใน ppt ของฉันได้ นอกจากนี้ยังรองรับเว็บและ API ได้ดี ฉันยังใช้มันสำหรับการสร้างโค้ดและการดีบัก ดังนั้นฉันสามารถพูดได้ว่าการผสานรวมค่อนข้างตรงไปตรงมา โดยรวมแล้วฉันพบว่ามันง่ายมากและใช้งานง่าย
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
👀คุณรู้หรือไม่? แอป AI สามารถสร้างเรื่องราวแบบโต้ตอบ แปลภาษาแบบเรียลไทม์ และมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้แล้ว
3. Replika (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเหมือนมนุษย์)
Replikaเป็นเพื่อน AI ที่ออกแบบมาเพื่อสนทนากับคุณในลักษณะที่จำลองการโต้ตอบของมนุษย์จริง มันไม่ได้เพียงแค่ทำตามคำสั่งหรือตอบคำถามเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรกับคุณในขณะที่เรียนรู้จากการสนทนาของคุณ
Replika มอบประสบการณ์การสนทนา AI ที่ไม่เหมือนใครและน่าดึงดูดใจ สามารถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์ สนทนาแบบสบายๆ หรือสำรวจศักยภาพของ AI ในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Replika
- ได้รับประโยชน์จากการติดตามอารมณ์และรูปแบบทางอารมณ์
- รักษาบันทึกความทรงจำส่วนตัว
- พัฒนาทักษะการสนทนาให้ดีขึ้นในทุกการสื่อสาร
ข้อจำกัดของรีพลิกา
- เวอร์ชันฟรีอาจให้คำตอบซ้ำๆ เป็นครั้งคราว
- มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
- บางครั้งไม่สามารถเรียกคืนการสนทนาก่อนหน้าได้
ราคาของ Replika
- รายเดือน: $19.99/เดือน
- รายปี: $5. 83/เดือน
- ตลอดชีพ: ราคา $299.99
เรทติ้งและรีวิวของรีพลิก้า
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
4. Google Assistant (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือเสมือนจริงและระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ)
Google Assistantเป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตของคุณสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับอุปกรณ์และบริการของคุณ Google Assistant มอบคุณสมบัติมากมาย ตั้งแต่การควบคุมบ้านอัจฉริยะด้วยเสียงไปจนถึงคำแนะนำและข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ไม่ว่าคุณจะต้องการทำให้งานประจำวันง่ายขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม Google Assistant เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณได้ในหลากหลายวิธี
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Assistant
- ได้รับประโยชน์จากผู้ช่วย AI ที่เรียนรู้ความชอบและพฤติกรรมของคุณตลอดเวลา พร้อมให้คำแนะนำและแจ้งเตือนที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
- เข้าถึง Google Assistant บนสมาร์ทโฟน ลำโพงอัจฉริยะ จอแสดงผลอัจฉริยะ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่รองรับได้หลากหลาย
- สื่อสารกับ Google Assistant ได้หลายภาษา ขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Assistant
- Google Assistant อาจมีปัญหาในการแยกแยะเสียงหลายเสียง
- บางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
- มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ราคาของ Google Assistant
- Google Assistant สามารถใช้งานได้ฟรีหากคุณมีอุปกรณ์ Android
คะแนนและรีวิวของ Google Assistant
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
5. Microsoft Copilot (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาด)
Microsoft Copilotไม่ได้มีไว้สำหรับโปรแกรมเมอร์เท่านั้น! เครื่องมือ AI นวัตกรรมนี้สามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยตลาด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ด้วยการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ Copilot สามารถทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ ให้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และช่วยในการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยตลาด หรือผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจ Copilot สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการตัดสินใจของคุณได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Copilot
- ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับโค้ดตัวอย่าง การแสดงผลข้อมูล และสรุปข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ
- สร้างโค้ดสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่ซับซ้อน ทำให้การสำรวจข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- วิเคราะห์แนวโน้มตลาด, ระบุข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง, และสร้างรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยความช่วยเหลือของ Copilot
ข้อจำกัดของ Microsoft Copilot
- ขีดจำกัดรายวันและรายชั่วโมงสำหรับการสนทนา คำขอ และการใช้ทั้งหมด
- ขณะนี้จำกัดเฉพาะการป้อนข้อมูลและแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ไม่สามารถอ้างอิงรูปภาพ, ลูป, หรือไฟล์ภายในเซสชั่นแชทได้
ราคาของ Microsoft Copilot
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $20/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Copilot
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
6. Otter.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงสรุปการประชุม)
บอกลาการจดบันทึกที่น่าเบื่อและทักทายการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ. แม้ว่าจะมีแอป AI มากมายสำหรับการถอดเสียงบันทึกการประชุม แต่ Otter.aiก็โดดเด่นเป็นผู้ช่วยการประชุมที่ชาญฉลาด ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
ด้วยคุณสมบัติการถอดความแบบเรียลไทม์และการค้นหาอัจฉริยะ คุณสามารถบันทึก จัดระเบียบ และเข้าถึงข้อมูลสำคัญจากการประชุมได้อย่างง่ายดาย
Otter.ai ฟีเจอร์เด่น
- แยกแยะผู้พูดแต่ละคนได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ระบุผู้พูดของ Otter.ai
- แชร์ผลการเรียนของคุณกับเพื่อนร่วมงาน เพิ่มบันทึกและความคิดเห็น และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น
- ส่งออกเอกสารการเรียนของคุณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น TXT, DOCX, และ SRT, เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้กับระบบการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Otter.ai
- แผนฟรีจำกัดเวลาการบันทึกและจำนวนไฟล์เสียง/วิดีโอที่คุณสามารถอัปโหลดได้ต่อเดือน
- บัญชีฟรีมีขีดจำกัดการบันทึก 30 นาทีต่อครั้ง และขีดจำกัดการถอดความรายเดือน 300 นาที
- ข้อความที่ถอดความโดย Otter. ai อาจมีข้อผิดพลาดและจำเป็นต้องแก้ไขเล็กน้อย
Otter.ai ราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: 8.33 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
Otter.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (288 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (85 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Otter.ai อย่างไรบ้าง
ชอบมาก ใช้ทุกวันสำหรับการประชุม บทถอดความต้องปรับแต่งเล็กน้อยหลังการบันทึกเพื่อแก้ไขศัพท์เฉพาะ คนพูดไม่ชัด และคำที่ออกเสียงผิด แต่เมื่อทำเสร็จแล้ว Otter bot ก็ยอดเยี่ยมมาก ฉันขอให้มันสรุปเนื้อหา สร้างร่างอีเมลสำหรับการติดตามผล แม้กระทั่งวิเคราะห์การสนทนาเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและประเด็นอื่นๆ
7. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพ)
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกอื่น ๆCanvaเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถกลายเป็นผู้สร้างเนื้อหาภาพได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบมืออาชีพหรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น Canva ก็มีแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ทรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นผลงานจริง
จากโพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าดึงดูดไปจนถึงการนำเสนอที่น่าประทับใจ Canva มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างภาพที่ทรงพลังซึ่งสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ประโยชน์จากการใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบลากและวางทำให้การสร้างภาพเป็นเรื่องง่าย แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้นด้านการออกแบบ
- เข้าถึงคอลเลกชันขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับความต้องการต่าง ๆ ช่วยประหยัดเวลาและแรงบันดาลใจ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Canva
- สร้างการออกแบบที่สวยงามในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือออกแบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสร้างเลย์เอาต์โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของคุณ
- เปลี่ยนคำอธิบายข้อความของคุณให้กลายเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ด้วยฟีเจอร์สร้างภาพจากข้อความของ Canva
ข้อจำกัดของ Canva
- ตัวเลือกการส่งออกอาจมีจำกัดขึ้นอยู่กับโครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเข้ากันได้
- แพลตฟอร์มนี้ขาดความสามารถในการสร้างและแก้ไขกราฟิกแบบเวกเตอร์
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าคุณภาพของภาพลดลงเมื่อดาวน์โหลด ส่งผลกระทบต่อโครงการพิมพ์
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน
- ทีม: $100/ปี ต่อคน (ขั้นต่ำสามคน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไร
โดยรวมแล้ว ฉันสามารถใช้ Canva ได้ในหลายด้านของชีวิต ตั้งแต่เรื่องสนุกๆ ในบล็อก การเรียน ไปจนถึงการสร้างโลโก้และเอกสารสำหรับธุรกิจเล็กๆ ของฉัน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่สะอาดและตั้งใจมากกว่าการจัดวางที่รกและวุ่นวายอยู่เสมอ การสื่อสารด้วยภาพที่เรียบง่ายมักจะได้ผลดีกว่า
8. Brain.fm (เหมาะที่สุดสำหรับเพลงโฟกัสที่สร้างโดย AI)
Brain.fmไม่ใช่บริการสตรีมเพลงทั่วไป แต่เป็นแนวทางในการเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน โดยใช้เสียงที่ออกแบบทางวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงสภาวะทางความคิดของคุณ
มันใช้ประโยชน์จากการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของทฤษฎีดนตรี, ประสาทวิทยา, และวิศวกรรมเสียงเพื่อสร้างเสียงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมาธิ, ผ่อนคลาย, นอนหลับ, หรือความคิดสร้างสรรค์.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brain.fm
- เลือกจากประสบการณ์เสียงที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มสมาธิ ผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง หรือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
- หลับใหลได้ง่ายขึ้นและเพลิดเพลินกับการนอนหลับที่ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยเสียงบรรเลงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความผ่อนคลาย
- ใช้ประโยชน์จากโหมดโฟกัสหลายแบบที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล ช่วยให้คุณสามารถค้นหาบรรยากาศเสียงที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ
ข้อจำกัดของ Brain.fm
- คุณไม่สามารถปรับแต่งเพลงหรือเพิ่มองค์ประกอบเสียงของคุณเพื่อเสริมประสบการณ์ได้
- Brain.fm ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงชั่วคราวเพื่อการบำรุงรักษาหรือการอัปเดต
- Brain.fm อาจระงับบัญชีของคุณหากพวกเขาสงสัยว่าคุณไม่ได้ให้ข้อมูลอายุที่ถูกต้องในระหว่างการลงทะเบียน
ราคาของ Brain.fm
- แผนรายเดือน: $9.99
- แผนรายปี: $69.99
คะแนนและรีวิวของ Brain.fm
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
9. Youper (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกบำบัดพฤติกรรมทางความคิด)
Youperคือผู้ช่วยด้านสุขภาพจิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณผ่านแบบฝึกหัดการบำบัดพฤติกรรมและความคิด (CBT) ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ด้วยการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ Youper มอบการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณ เครื่องมือที่ใช้งานได้จริง และเทคนิคที่มีหลักฐานรองรับ เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และความท้าทายด้านสุขภาพจิตอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Youper
- เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิค CBT ที่อิงหลักฐานหลากหลายผ่านการฝึกปฏิบัติแบบโต้ตอบ ไดอารี่ความคิด และตัวติดตามอารมณ์
- ได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิแบบมีผู้นำ การฝึกสติ และเครื่องมือการเขียนบันทึกแบบโต้ตอบ
- เข้าถึงแบบฝึกหัดและทรัพยากร CBT ได้ทุกที่ทุกเวลา บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
ข้อจำกัดของ Youper
- การเข้าถึงโปรแกรม CBT แบบเต็มรูปแบบและคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลอาจต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของ Youper อาจถูกจำกัดหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ราคา Youper
- 69.99 ต่อปี พร้อมทดลองใช้ฟรีเจ็ดวัน
คะแนนและรีวิว Youper
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Microsoft Lens (เหมาะที่สุดสำหรับการจับภาพและจัดระเบียบเอกสาร)
บอกลาเครื่องสแกนขนาดใหญ่และเอกสารที่ยุ่งเหยิงMicrosoft Lensคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการจับภาพและจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดาย
แอปพลิเคชัน AI บนมือถือที่ล้ำสมัยนี้ ซึ่งผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Microsoft อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณเปลี่ยนเอกสารทางกายภาพให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Lens
- อัปโหลดเอกสารที่คุณบันทึกไว้โดยตรงไปยัง Microsoft OneNote, Word, PowerPoint หรือ OneDrive เพื่อการจัดระเบียบและการเข้าถึงที่ง่ายดายภายในขั้นตอนการทำงานที่คุณชื่นชอบ
- บันทึกเอกสารที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้กับสิ่งที่คุณต้องการ
- แชร์เอกสารที่สแกนแล้วโดยตรงผ่านอีเมล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันข้อมูล
ข้อจำกัดของ Microsoft Lens
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ากระบวนการอัปโหลดมีความสับสนและการเก็บรักษาเอกสารภายในแอปเป็นเวลานาน
- แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะเป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่ผู้ใช้บางคนพบว่าแอปนี้ต้องการการเรียนรู้เล็กน้อย
- ความแม่นยำของการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) อาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรูปแบบที่ซับซ้อน เช่น หน้าหนังสือที่มีขอบโค้งหรือบัตรธุรกิจบางประเภท
ราคาของ Microsoft Lens
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Lens
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Lens อย่างไร
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Microsoft Lens นั้นยอดเยี่ยมมาก ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง
ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย AI บนแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน AI สำหรับ Android ได้ปฏิวัติวิธีการที่เราจัดการงานประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงานหรือระดมความคิดด้วย ChatGPT หรือสร้างภาพที่สวยงามด้วย Canva เครื่องมืออัจฉริยะเหล่านี้มีบางสิ่งที่จะมอบให้กับทุกคน
ความหลากหลายของพวกเขาครอบคลุมทั้งด้านส่วนตัว, วิชาชีพ, และสร้างสรรค์, ทำให้แน่ใจว่ามีโซลูชัน AI ที่เหมาะกับคุณ.
ท่ามกลางแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนแอนดรอยด์ที่หลากหลาย ClickUp โดดเด่นในฐานะสุดยอดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตั้งแต่การจัดการงานและการทำงานร่วมกัน ไปจนถึงฟีเจอร์ AI ขั้นสูง เช่น ข้อเสนอแนะงานอัจฉริยะและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย แม้ในขณะเดินทาง
ดาวน์โหลด ClickUp วันนี้จากGoogle Play Store และสัมผัสประสบการณ์การจัดระเบียบที่ราบรื่นและประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนโทรศัพท์ของคุณ