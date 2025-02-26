บล็อก ClickUp

วิธีวาดภาพขณะที่คุณกำลังบันทึกหน้าจอ

26 กุมภาพันธ์ 2568

คุณกำลังนำเสนอรายงานโครงการที่สำคัญยิ่งหรือพยายามปรับปรุงการบรรยายออนไลน์ของคุณอยู่หรือไม่? การเชี่ยวชาญศิลปะการวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอสามารถยกระดับการนำเสนอของคุณได้อย่างมาก

ไม่น่าแปลกใจที่บุคคลหรือองค์กรส่วนใหญ่พึ่งพาเครื่องมือบันทึกหน้าจอเพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน สร้างวิดีโอแนะนำวิธีการ และบันทึกช่วงเวลาสำคัญ

ด้วยตลาดของเครื่องมือเหล่านี้เติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 6.5% พวกมันกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาและการสื่อสารในที่ทำงาน

การเพิ่มขึ้นนี้ยังเน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มขึ้นของการสื่อสารวิดีโอแบบไม่พร้อมกันในการทำให้การเรียนรู้และการทำงานร่วมกันมีความพลวัตมากขึ้น

พร้อมที่จะเปลี่ยนหน้าจอของคุณให้กลายเป็นผืนผ้าใบหรือยัง? มาสำรวจวิธีการกันเถอะ!

⏰ สรุป 60 วินาที

  • การวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอช่วยให้แนวคิดชัดเจนขึ้นและทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
  • เลือกจากเครื่องมือเช่นClickUp Clips, Loom, Zoom, Bandicam หรือ Snagit เพื่อเริ่มวาดภาพขณะบันทึก
  • การเลือกเครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยให้คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการวาดภาพ, ClickUp Mind Maps สำหรับการจัดโครงสร้างอย่างละเอียด, และ Proofing สำหรับการใส่คำอธิบายประกอบ
  • บันทึกหน้าจอทั้งหมด หน้าต่างเฉพาะ หรือแท็บเบราว์เซอร์ด้วย ClickUp Clips
  • แก้ไขการบันทึก, ใส่คำอธิบายด้วย Proofing, และแชร์ผ่านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ ClickUp เพื่อรับข้อเสนอแนะ

ทำไมคุณควรวาดขณะบันทึกหน้าจอ?

ทำไมต้องวาดขณะบันทึกหน้าจอ คุณถามใช่ไหม? ลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณต้องอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนโดยไม่มีภาพประกอบ—มันก็เหมือนกับการอธิบายสีสันให้คนในความมืดฟัง

การเพิ่มภาพวาดขณะบันทึกไม่ได้มีไว้แค่ให้ดูเท่ (แม้ว่ามันอาจจะใช่ด้วย 😎) แต่เป็นการเพิ่มความชัดเจนและดึงดูดความสนใจ

เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน การวาดสดบนวิดีโอสามารถช่วยเชื่อมช่องว่างในการเข้าใจระหว่างการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันหรือการนำเสนอได้ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหรือการใส่คำอธิบายประกอบข้อเสนอแนะในโครงการที่แชร์กัน การวาดบนหน้าจอโดยตรงจะเพิ่มมิติพิเศษที่ทำให้ผู้ชมของคุณรู้สึก "อ๋อ เข้าใจแล้ว!"

นอกจากนี้ซอฟต์แวร์บันทึกหน้าจอที่มีเครื่องมือวาดภาพในตัวยังช่วยให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับการแก้ไขภายหลัง มันรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทำให้ข้อความของคุณติดตรึงใจ ดังนั้น ทำไมไม่ปล่อยให้ไอเดียของคุณมีชีวิตชีวาในขณะที่คุณบันทึก?

เครื่องมือที่คุณต้องการสำหรับการบันทึกหน้าจอ

มีเครื่องมือบันทึกหน้าจอมากมายในปัจจุบัน แต่การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการถ่ายทอดสดหรือการสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน—สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก

เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณบันทึกและเพิ่มคำอธิบายประกอบและภาพร่างเพื่อทำให้ความคิดของคุณเป็นจริง มาดูตัวเลือกยอดนิยม รวมถึงเครื่องมืออย่างClickUp เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด

1. คลิป ClickUp

คลิป ClickUp
ฝังคลิป ClickUp ลงในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง เพื่อลดความยุ่งยากในการสลับแอปหรือจัดการการอัปโหลด

มาเริ่มกันที่เครื่องมือที่ดีที่สุดที่มีอยู่—ClickUp Clips

มันผสานการทำงานโดยตรงกับ ClickUpช่วยให้คุณบันทึกและแชร์วิดีโอได้โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ว่าคุณจะกำลังอัปเดตทีมหรือสร้างวิดีโอสอนแบบรวดเร็ว นี่คือวิธีที่ง่ายในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและส่งไปให้ตรวจสอบได้ในไม่กี่วินาที

เพียงแค่กดบันทึก, แชร์หน้าจอของคุณ, และส่งออกไปเร็วกว่าการพิมพ์คำตอบ. ผู้ชมและผู้ร่วมงานของคุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นในจุดที่ต้องการได้, ช่วยส่งเสริมการหารือที่สามารถนำไปปฏิบัติได้—เป็นโบนัสที่ดี!

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอแบบติดตั้งในตัวที่สมบูรณ์แบบ:

  • ขจัดความเข้าใจผิดและขับเคลื่อนการสนทนาไปข้างหน้าด้วยการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส
  • บันทึกหน้าจอพร้อมหรือไม่มีเสียงบรรยาย
  • เพิ่มความคิดเห็นในจุดเฉพาะในคลิปเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
  • อนุญาตให้เพื่อนร่วมงานเข้าถึงคลิปเมื่อจำเป็น
  • ฝังคลิปของคุณลงใน ClickUp ได้โดยตรง สร้างลิงก์สาธารณะเพื่อแชร์ภายนอกหรืออนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้
  • ถอดเสียงวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Brainเครื่องมือ AIนวัตกรรมที่เพิ่มเข้าไปในบันทึกหน้าจอ— เพื่อสแกนผ่านไฮไลท์อย่างรวดเร็วและค้นหาเนื้อหาสำคัญผ่านเวลาที่ระบุ
  • คัดลอกข้อความสั้นจากคลิปเพื่อนำไปใช้ใหม่

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถวาดภาพโดยตรงใน Clips ได้ แต่คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นและชี้ให้ผู้อ่านเห็นส่วนต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงในวิดีโอหน้าจอของคุณได้ผ่านความคิดเห็น

2. ลูม

Loom: วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ
ผ่านทางLoom

หากคุณเคยต้องการส่งวิดีโออัปเดตแต่ไม่อยากนัดประชุม Loom คือเพื่อนของคุณ

มันให้คุณบันทึกหน้าจอของคุณ (และกล้องหากคุณต้องการ) เพื่ออธิบายความคิดหรือแบ่งปันคำแนะนำได้ นอกจากนี้ ด้วยลิงก์การแชร์ที่ง่ายและระบบวิเคราะห์เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของผู้ชม มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานส่วนตัวและทีม

💡วิธีวาดบน Loom: ในการวาดบน Loom ให้ใช้เครื่องมือทำเครื่องหมายที่มีอยู่ในตัวระหว่างการบันทึกหน้าจอ โดยเลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น ข้อความ รูปร่าง และตัวชี้เลเซอร์เพื่อเน้นจุดสำคัญ

3. Zoom

Zoom: วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ
ผ่านทางZoom

คุณอาจรู้จัก Zoom สำหรับการประชุม แต่คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถใช้มันเพื่อบันทึกเซสชั่นหน้าจอได้เช่นกัน? มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกคู่มือสอนสั้น ๆ, วัสดุการฝึกอบรม, หรือการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดีย. เมื่อคุณกดบันทึก วิดีโอของคุณจะมาพร้อมกับลิงก์สำหรับการแชร์ที่ง่าย และตัวเลือกการถอดเสียงด้วย.

คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบบนหน้าจอของคุณระหว่างการประชุมและบันทึกวิดีโอไว้ในเครื่องได้ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการเพิ่มภาพร่างภายหลัง ประหยัดทั้งเวลาและแบนด์วิดท์

💡วิธีวาดบน Zoom: ใน Zoom ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์ Annotate ระหว่างการประชุมหรือแชร์หน้าจอ เพื่อวาด เพิ่มข้อความ หรือเน้นพื้นที่บนหน้าจอของคุณแบบเรียลไทม์

4. Bandicam

Bandicam: วิธีวาดขณะบันทึกหน้าจอ
ผ่านทางBandicam

Bandicam เป็นตัวเลือกอันดับต้นสำหรับผู้ที่ต้องการการบันทึกคุณภาพสูง การรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K และพื้นที่บันทึกที่กำหนดเองได้นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเล่นเกมหรือผู้ที่สร้างวิดีโอสอนที่มีรายละเอียด

และหากคุณต้องการใส่คำอธิบายขณะบันทึก เครื่องมือวาดภาพที่มีอยู่ในตัวก็ทำให้ง่ายมาก

💡วิธีวาดบน Bandicam: ขณะใช้ Bandicam คุณสามารถเปิดใช้งานเครื่องมือวาดผ่านฟีเจอร์ "สี่เหลี่ยม" หรือ "ปากกา" ในการตั้งค่า เพื่อเพิ่มคำอธิบายและไฮไลท์ระหว่างการบันทึกหน้าจอ

5. Snagit

Snagit
ผ่านทางSnagit

Snagit คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาสิ่งที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย. Snagit เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจับภาพหน้าจอ และมอบเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ง่ายต่อการใช้งานให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอและเพิ่มข้อความหรือคำอธิบายได้ตลอดเวลา.

เหมาะสำหรับการสอนแบบรวดเร็วและเรียบร้อย หรือการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องใช้ลูกเล่นหรือฟีเจอร์ซับซ้อนของซอฟต์แวร์ขั้นสูง

💡วิธีวาดบน Snagit: Snagit ช่วยให้คุณวาดบนหน้าจอของคุณได้โดยการเลือกแท็บ Draw ก่อนเริ่มการบันทึก ทำให้คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบและรูปร่างตามต้องการขณะที่คุณจับภาพหน้าจอ

อ่านเพิ่มเติม:เราทดสอบซอฟต์แวร์วิดีโอสอนที่ดีที่สุด

มันมีคุณสมบัติทั้งหมดในแอปเดียวอย่างแท้จริง บันทึกคลิป ติดตามเวลา ติดตามโครงการบริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉันพบมันโดยบังเอิญ และฉันดีใจมากที่ได้พบมัน ... และฉันได้ใช้ trello, monday.com, bitrix และแอปอื่น ๆ ทุกแอปบนโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในองค์กรต่าง ๆ 10 แห่ง ไม่มีอะไรที่ใกล้เคียงกับมันเลย

วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ: คู่มือทีละขั้นตอน

เครื่องมือทุกชนิดมีหน้าต่างผู้ใช้ (UI) และวิธีการสำหรับวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ แต่โดยทั่วไปแล้วทั้งหมดจะปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกัน

ในคู่มือแบบทีละขั้นตอนนี้ เราจะแนะนำวิธีการใช้ ClickUp Clips เพื่อเริ่มวาดบนหน้าจอของคุณขณะบันทึกวิดีโอ—ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม!

1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

ก่อนที่คุณจะเริ่มวาดในระหว่างการบันทึกหน้าจอ คุณจะต้องมีเครื่องมือหลักสองอย่าง: อย่างหนึ่งคือเครื่องมือสำหรับบันทึกหน้าจอ และอีกอย่างคือเครื่องมือสำหรับวาด

ในขณะที่ตัวเลือกซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปในเครื่อง ClickUp Clips ทำงานได้โดยตรงจากแอป ClickUp!

คลิป ClickUp: วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ
รักษาความเป็นระเบียบด้วย Clips Hub—ค้นหาและจัดการการบันทึกทั้งหมดของคุณใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถค้นหา จัดเรียง และแสดงผลได้อย่างชัดเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

เพียงเข้าสู่ระบบบัญชี ClickUp ของคุณเพื่อเริ่มบันทึก

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เร่งประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยClickUp Integrations ด้วยการเชื่อมต่อฟรีมากกว่า 1,000 รายการกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Gmail, HubSpot, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้เพียงแค่ไม่กี่คลิก

2. ตั้งค่าการบันทึกหน้าจอ

การตั้งค่าการบันทึกให้ถูกต้องสามารถยกระดับวิดีโอของคุณได้ นี่คือวิธีเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ:

  • เปิดคลิปใน ClickUp: มองหาไอคอนกล้องหรือปุ่มบันทึกคลิป (โดยปกติจะอยู่ที่มุมขวาบน) คลิกเพื่อเริ่มต้น
คลิป ClickUp
ลองใช้ตัวเลือกต่างๆ เพื่อแชร์และบันทึกคลิป ClickUp ของคุณ
  • เลือกสิ่งที่คุณต้องการบันทึก: ตัดสินใจว่าคุณจะบันทึกหน้าจอทั้งหมดในโหมดเต็มหน้าจอ, หน้าต่างเดียว, หรือแท็บเบราว์เซอร์เฉพาะ
  • ทดสอบไมโครโฟนของคุณ: หากคุณวางแผนที่จะพูดขณะวาดภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณทำงานได้! ClickUp Clips ช่วยให้คุณบันทึกเสียงและหน้าจอของคุณพร้อมกันได้—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอนหรือการนำเสนอที่น่าสนใจ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ScreenCam หนึ่งในผลิตภัณฑ์สำหรับบันทึกหน้าจอเชิงพาณิชย์ที่วางจำหน่ายในช่วงต้นทศวรรษ 1990ได้รับความนิยมในการสตรีมและถ่ายทอดการสาธิตหน้าจอและบทแนะนำต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจดบันทึกจากวิดีโออย่างมืออาชีพ

3. เปิดเครื่องมือวาดภาพของคุณ

ขณะที่คุณกำลังวาดภาพระหว่างการบันทึกหน้าจอใน ClickUp Clips คุณมีตัวเลือกที่มั่นคงสองทาง:

คุณสามารถใช้ClickUp Whiteboards และClickUp Mind Mapsเพื่อสร้างภาพร่างได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ และผสานงานวาดของคุณเข้ากับงานและโครงการต่างๆ ได้

หรือหากคุณต้องการใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Microsoft Paint หรือ Google Jamboard ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวาดภาพภายนอกเช่นกัน!

📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?

ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์, คลิป และการแชทของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!

แผนผังความคิด ClickUp
เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำโดยใช้ ClickUp Mind Maps

หากคุณกำลังใช้เครื่องมือวาดภาพของ ClickUp นี่คือวิธีเริ่มต้นใช้งาน:

  • เปิดกระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิดในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
  • ตั้งค่าพื้นที่วาดของคุณด้วยขนาดและรูปแบบที่คุณต้องการ
  • เลือกเครื่องมือวาดและสีของคุณเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ClickUp Whiteboard: วิธีวาดขณะบันทึกหน้าจอ
สัมผัสประสบการณ์การโหลดที่รวดเร็วขึ้น การโต้ตอบที่ราบรื่นยิ่งขึ้น และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่มีการหน่วงบน ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ให้บริการโหลดได้รวดเร็วและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผสานรวมภาพวาดขณะบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับงานและโครงการของคุณได้ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนภาพร่างให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว!

💡เคล็ดลับด่วน ใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ของแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มความเร็วขณะบันทึก:

  • Ctrl + D (Cmd + D) เพื่อทำซ้ำสาขา
  • Enter เพื่อเพิ่มสาขาใหม่ใต้สาขาปัจจุบัน
  • แท็บ เพื่อสร้างสาขาย่อยอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม:ส่วนขยาย Chrome สำหรับบันทึกหน้าจอที่ดีที่สุด

4. เริ่มบันทึกหน้าจอ

ถึงเวลาที่จะเริ่มบันทึกวิดีโอและวาดภาพของคุณแล้ว นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:

1. เปิดใช้งาน ClickApp

ก่อนบันทึกคลิปแรกของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิป: การบันทึกหน้าจอ ClickApp ได้เปิดใช้งานสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว

การบันทึก ClickApp: วิธีวาดขณะบันทึกหน้าจอ

เพื่อทำสิ่งนี้:

  • คลิกที่รูปประจำตัวของคุณในพื้นที่ทำงานที่มุมบนซ้าย
  • ไปที่ แอป จากนั้นเลือก ClickApps
นำทางแอป
  • ค้นหา คลิป: บันทึกหน้าจอ และเปิดใช้งาน

2. บันทึกคลิปหน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถเริ่มบันทึกคลิปได้โดยตรงจากแถบเครื่องมือ ความคิดเห็นงาน หรือศูนย์คลิป เพื่อบันทึก:

  • เปิดเมนูการดำเนินการด่วนจากแถบงาน, ความคิดเห็นของงาน, หรือ Clips Hub
ศูนย์กลางคลิป ClickUp
  • จากความคิดเห็นของงาน ให้คลิกไอคอนวิดีโอเพื่อเริ่มบันทึกคลิปหรือคลิปเสียงในความคิดเห็นของงาน
บันทึกคลิปหรือบันทึกเสียง
  • คลิก คลิปใหม่ ที่มุมขวาบนเพื่อเริ่มการบันทึกหน้าจอของคุณใน Clips Hub
คลิกคลิปใหม่ ใน คลิปส์ ฮับ

5. เริ่มวาด

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณสามารถนำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้ด้วย ClickUp Whiteboards หรือ Mind Maps. ตัวอย่างเช่น ให้เราใช้ Whiteboard นี้:

ClickUp Whiteboards: วิธีวาดขณะบันทึกหน้าจอ
ใช้รูปร่าง สี กล่องข้อความ ลูกศร และรูปภาพที่แตกต่างกันเพื่อวาดบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

ขณะวาดภาพ ลองทดลองสิ่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับวิดีโอของคุณ—และศิลปะของคุณ!

  • ความกว้างของเส้น: เลือกความหนาที่แตกต่างกันเพื่อให้เส้นของคุณโดดเด่นหรือกลมกลืนตามต้องการ
  • การเลือกสี: เลือกสีที่คุณชื่นชอบเพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ชัดเจนหรือเพื่อสร้างสรรค์
  • รูปแบบเส้น: เปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับบรรยากาศของภาพของคุณ
  • ไฮไลท์: ใช้เครื่องมือไฮไลท์เพื่อเน้นจุดสำคัญบนกระดานไวท์บอร์ดของคุณ
  • เครื่องมือยางลบ: คลิกปุ่มยางลบแล้วลากไปบนผืนผ้าใบเพื่อลบเส้นหรือรูปร่างที่คุณเพิ่มโดยผิดพลาด
  • เลเซอร์พอยน์เตอร์: ใช้เครื่องมือเลเซอร์เพื่อชี้นำผู้ชมของคุณ คลิกและลากเพื่อดึงดูดความสนใจไปยังพื้นที่เฉพาะ
  • รูปร่างและแผนผังงาน: สร้างแผนภาพที่ดูทันสมัยและสวยงาม—เลือกรูปร่าง ปรับแต่งตามต้องการ ทำซ้ำเพื่อขยายได้อย่างรวดเร็ว และใช้ลูกศรเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ
  • กล่องข้อความและบันทึกติด: เพิ่มข้อความที่แก้ไขได้สำหรับคำอธิบายประกอบ คำอธิบาย หรือบันทึกต่าง ๆ วางข้อความลงบนกระดานไวท์บอร์ดโดยตรงเพื่อสร้างกล่องข้อความโดยอัตโนมัติ หรือใช้บันทึกติดเพื่อเน้นไอเดียและสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ

ด้วยเครื่องมือวาดที่หลากหลายของ ClickUpการบันทึกหน้าจอของคุณจะเปลี่ยนจากพื้นฐานไปสู่การดึงดูดใจได้ในเวลาไม่นาน!

6. แก้ไขการบันทึกของคุณ

เมื่อคุณกดปุ่มบันทึกและบันทึกหน้าจอเสร็จแล้ว ClickUp จะมีตัวเลือกการแก้ไขที่สะดวกให้คุณปรับแต่งวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการความแม่นยำเพิ่มเติม คุณสามารถใช้เครื่องมือตัดต่อเพื่อแก้ไขอย่างละเอียดได้ตลอดเวลา

เพิ่มความคิดเห็นพร้อมเวลาลงในวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน

หากคุณต้องการเน้นช่วงเวลาสำคัญหรือเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องมือตรวจสอบวิดีโอของ ClickUpพร้อมช่วยคุณแล้ว คุณสามารถ:

  • เพิ่มบันทึก: ให้ความเห็นที่จุดเวลาเฉพาะ
  • ดึงดูดความสนใจ: เน้นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องการความสนใจ
  • ชี้ให้เห็นรายละเอียด: เน้นข้อมูลสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการสังเกต

ClickUp รองรับไฟล์วิดีโอในรูปแบบ MP4, WEBM และ Ogg สำหรับการตรวจสอบงานวิดีโอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้กับเบราว์เซอร์ยอดนิยม เช่น Edge, Chrome, Firefox, Safari และ Opera ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ การบันทึกหน้าจอของคุณจะมีความโต้ตอบและน่าสนใจยิ่งขึ้น!

อ่านเพิ่มเติม:การจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ

เคล็ดลับการวาดภาพอย่างมีประสิทธิภาพขณะบันทึก

การเพิ่มภาพวาดขณะบันทึกหน้าจอหรือใส่คำอธิบายประกอบในคลิปของคุณสามารถยกระดับเนื้อหาของคุณไปอีกขั้น—ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างวิดีโอ YouTube หรือวิดีโอสอน—แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำในลักษณะที่ช่วยเสริมเนื้อหาแทนที่จะทำให้เสียสมาธิ

นี่คือคำแนะนำบางประการที่จะทำให้การบันทึกของคุณมีประสิทธิภาพและน่าสนใจยิ่งขึ้น:

  • วางแผนล่วงหน้า: กำหนดโครงร่างความคิดของคุณก่อนเริ่มวาด การมีโครงสร้างที่ชัดเจนจะช่วยให้การนำเสนอของคุณยอดเยี่ยมและช่วยให้คุณมีระเบียบ ไม่หยุดชะงักโดยไม่จำเป็นขณะบันทึกClickUp Brain ผู้ช่วย AI จะช่วยคุณระดมความคิดและแนวคิดสำหรับการนำเสนอ เพื่อไม่ให้ติดขัดกับปัญหาความคิดสร้างสรรค์ ✅
ClickUp Brain: วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ
สร้างไอเดีย, คิดค้นการนำเสนอ, และทำให้การประชุมทางวิดีโอของคุณดีที่สุดด้วย ClickUp Brain

เมื่อใช้เครื่องมือวาดภาพแบบดั้งเดิม ลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:

  • ปรับความกว้างของเส้นให้เหมาะสม: เลือกความหนาของเส้นที่เหมาะสมเพื่อความชัดเจน—เส้นบางสำหรับรายละเอียด เส้นหนาเพื่อเน้นความสำคัญ วิธีนี้จะช่วยให้ภาพวาดของคุณโดดเด่นโดยไม่ดูรกเกินไป ✅
  • เน้นพื้นที่สำคัญ: ใช้เครื่องมือไฮไลท์เพื่อเน้นส่วนที่สำคัญที่สุดของภาพวาดของคุณ เพื่อชี้นำความสนใจของผู้ชม ✅
  • ทำให้เรียบง่าย: หลีกเลี่ยงการทำให้ผืนผ้าใบรกเกินไป ให้ความสำคัญกับภาพที่กระชับซึ่งสนับสนุนเรื่องราวของคุณ และรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ที่จุดสำคัญ ✅
  • มีส่วนร่วมกับแผนผังงาน: ใช้รูปทรงและลูกศรเพื่อแสดงการเชื่อมโยง กระบวนการ หรือความสัมพันธ์ แผนผังงานสามารถแยกแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นภาพที่เข้าใจได้ง่าย ✅
  • หยุดชั่วคราวเมื่อจำเป็น: กดหยุดชั่วคราวหากคุณต้องการปรับภาพวาดหรือเพิ่มรายละเอียด ไอเดียที่ดีคือขอความคิดเห็นขณะที่คุณกำลังทำหรือเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอ ลองใช้ClickUp Chatเพื่อรับข้อเสนอแนะโดยตรงเกี่ยวกับงานหรือคลิป ✅
ClickUp Chat: วิธีวาดภาพขณะบันทึกหน้าจอ
รวมการสนทนา งาน และอื่นๆ ของคุณไว้ในที่เดียวบน ClickUp Chat
  • ตรวจสอบก่อนแชร์: เล่นการบันทึกของคุณก่อนแชร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างไหลลื่น การวาดภาพชัดเจน และข้อความสำคัญถูกสื่อสารอย่างถูกต้อง ✅

โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณสามารถสร้างการบันทึกหน้าจอที่มีข้อมูลน่าสนใจ น่าติดตาม และง่ายต่อการติดตามได้!

ยกระดับการวาดภาพและการบันทึกหน้าจอของคุณด้วย ClickUp

การวาดภาพในโหมดบันทึกหน้าจอเปรียบเสมือนการเติมสีสันให้กับคำอธิบายของคุณ คุณสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ด้วยการเน้นจุดสำคัญหรือร่างแนวคิดที่ซับซ้อน

แต่อย่ากังวลว่าจะต้องเป็นปิกัสโซ่—เป้าหมายคือความชัดเจน ไม่ใช่ผลงานชิ้นเอก

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ส่วนใหญ่ ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบการบันทึกหน้าจอของคุณ, เพิ่มความคิดเห็นในบันทึกหน้าจอพร้อมเวลา, จัดเก็บเทมเพลตการวาดของคุณ, และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในที่เดียว!

ตั้งแต่การวางแผนสคริปต์ไปจนถึงการรวบรวมความคิดเห็น ClickUp มอบเครื่องมือทั้งหมดให้คุณในแพ็คเกจเดียวที่เรียบร้อย

พร้อมที่จะเปลี่ยนการบันทึกหน้าจอของคุณจาก "เฉยๆ" เป็น "ว้าว" แล้วหรือยัง?

สมัครใช้ ClickUpและทำให้การบันทึกของคุณมีชีวิตชีวาเท่ากับความคิดของคุณ!