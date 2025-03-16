Midjourney vs. DALL·E: เครื่องสร้างงานศิลปะด้วย AI ตัวไหนดีกว่ากัน?

เมื่อศิลปะดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้นผ่าน AI ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ เครื่องมือสร้างศิลปะ AI ใดที่พวกเขาควรใช้เพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของพวกเขาเป็นจริง?
แพลตฟอร์มอย่าง Midjourney และ DALL·E มีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่การเลือกใช้ก็ไม่ได้ชัดเจนเสมอไป
สำหรับศิลปินดิจิทัลและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการยกระดับโปรเจกต์ของตน การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Midjourney กับ DALL·E เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน
แล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะ? มาเริ่มกันเลย! 🖼️
⏰ สรุป 60 วินาที
Midjourney กับ DALL·E—สองเครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด—มอบจุดเด่นเฉพาะตัวสำหรับศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ และผู้สร้างสรรค์เนื้อหา
- นี่คือการเปรียบเทียบที่สำคัญ: DALL·E: เหมาะสำหรับการสร้างภาพด้วย AI ที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย ผสานการทำงานกับ ChatGPT ได้อย่างราบรื่น และแก้ไขภาพได้ง่าย Midjourney: เหมาะที่สุดสำหรับภาพที่มีรายละเอียดสูง มีสไตล์เฉพาะตัว พร้อมการปรับแต่งขั้นสูงผ่าน Discord
- การแยกคุณสมบัติของทั้ง Midjourney และ DALL·E: ความง่ายในการใช้งาน: DALL·E มีอินเทอร์เฟซแบบแชทที่ใช้งานง่าย; Midjourney ต้องใช้ Discord และต้องมีความเชี่ยวชาญในการให้คำสั่ง สไตล์ของภาพ: Midjourney สร้างภาพที่มีคุณภาพสูงและมีศิลปะ; DALL·E มีความโดดเด่นในการสร้างภาพที่มีโครงสร้างและสีสันสดใส การปรับแต่ง: Midjourney ให้การควบคุมรายละเอียดทางศิลปะได้ลึกซึ้งกว่า; DALL·E ช่วยให้แก้ไขและขยายได้อย่างรวดเร็ว
- ศิลปะ AI เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ, ร่วมมือ, และปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย: ClickUp Brain สำหรับการจัดการงานและการสร้างภาพด้วย AI ClickUp Whiteboards สำหรับการระดมความคิดแบบเรียลไทม์, การสร้างภาพด้วย AI, และการวางแผนแบบภาพ ClickUp สำหรับทีมออกแบบ เพื่อติดตามความคิดเห็น, กำหนดเวลา, และกระบวนการทำงานสร้างสรรค์
DALL·E คืออะไร?
DALL·E เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (AI) ที่พัฒนาโดย OpenAI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างภาพจากข้อความที่ป้อนเข้าไปได้ โดยใช้เทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นภาพขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนคำอธิบายที่เป็นข้อความให้กลายเป็นภาพที่มองเห็นได้
เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI ใช้โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกและโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เพื่อทำความเข้าใจคำสั่งภาษาธรรมชาติและสร้างภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: OpenAI ผสมผสานศิลปินเซอร์เรียลิสต์ ซัลวาดอร์ ดาลี และหุ่นยนต์ WALL·E จาก Pixarเพื่อสร้างชื่อ 'DALL·E' ซึ่งสะท้อนถึง ความสามารถในการสร้างภาพที่เหมือนความฝันจากข้อความสั้นๆ
คุณสมบัติของ DALL·E
จากการแปลงข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่มีรายละเอียดอย่างละเอียด ไปจนถึงการให้ผลลัพธ์ภาพคุณภาพสูง DALL·E มีคุณสมบัติที่หลากหลาย. แพลตฟอร์มนี้ให้คุณสร้างการออกแบบตามแบบที่คุณต้องการ แก้ไขภาพที่มีอยู่ ทดลองกับการผสมผสานแนวคิดที่ไม่เหมือนใครและสำรวจเทรนด์การออกแบบกราฟิก.
มาทำความเข้าใจคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันอย่างละเอียดกันเถอะ 💁
คุณสมบัติ #1: การสร้างภาพคุณภาพสูง
DALL·E ได้พัฒนาขึ้นอย่างมากในแง่ของความละเอียดของภาพ รุ่นล่าสุด DALL·E 3 สามารถสร้างภาพได้ที่ 1024 x 1024 พิกเซล ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญจากเวอร์ชันก่อนหน้า ส่งผลให้ได้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ เช่น สื่อการตลาด สินทรัพย์ในเกม หรือผลงานศิลปะคุณภาพสูง
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกระหว่างคุณภาพ 'มาตรฐาน' และ 'HD' โดยคุณภาพ HD จะให้รายละเอียดที่สูงกว่าเล็กน้อยในราคาที่สูงกว่าเล็กน้อย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ DALL·E สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
คุณสมบัติ #2: การแก้ไข, การปรับแต่ง, และการปรับแต่งตามต้องการ
DALL·E ช่วยให้คุณแก้ไขภาพที่มีอยู่ได้
รู้จักในนามของ Inpainting, คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพและระบุการเปลี่ยนแปลงผ่านข้อความได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพของห้องและขอให้ AI ใส่แจกันดอกไม้บนโต๊ะได้ ซึ่งทำให้การแก้ไขรูปภาพรวดเร็วและง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ยังสร้างภาพที่ปรับแต่งได้อย่างสูง คุณสามารถระบุคุณลักษณะต่างๆ เช่น สี, รูปแบบ, พื้นผิว, และแสง ระดับการควบคุมนี้ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างภาพที่ตรงตามข้อกำหนดที่แน่นอนสำหรับการสร้างแบรนด์, การออกแบบตัวละคร, และต้นแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรองรับการวางภาพในหลายทิศทาง รวมถึงแนวนอนและแนวตั้ง
🔍 คุณรู้หรือไม่?ขนาดตลาดของผู้สร้างภาพด้วย AIระดับโลกคาดว่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่17.7% ตั้งแต่ปี 2024 ถึงปี 2030 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านการเรียนรู้ลึก (deep learning) และอัลกอริทึมของ AI
คุณสมบัติที่ 3: การผสานแนวคิด การควบคุมอย่างละเอียด และฟังก์ชันขยายภาพ
DALL·E มีความสามารถยอดเยี่ยมในการผสมผสานแนวคิด สไตล์ และคุณลักษณะต่าง ๆ เข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว
ต้องการหุ่นยนต์เล่นแซกโซโฟนในป่าที่วาดในสไตล์ของแวนโก๊ะหรือไม่? DALL·E สามารถทำได้ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้สร้างสามารถทดลองกับองค์ประกอบที่ซับซ้อนและแนวคิดที่สร้างสรรค์ได้
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Outpainting ยังช่วยให้คุณขยายภาพให้เกินขอบเขตเดิมได้อีกด้วย AI จะสร้างเนื้อหาใหม่ให้เข้ากับภาพเดิมได้อย่างแนบเนียน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างภาพขนาดใหญ่ขึ้นหรือขยายฉากให้ดูเป็นธรรมชาติ
⚙️ โบนัส: เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณให้โดดเด่น
ราคาของ DALL·E
- ราคาตามความต้องการ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2023 มีภาพระเบิดปลอมที่สร้างโดยAI ใกล้กับเพนตากอนแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความสับสนในตลาดหุ้นชั่วขณะหนึ่ง ก่อนที่จะถูกพิสูจน์ว่าเป็นภาพปลอม
Midjourney คืออะไร?
Midjourney เป็นบริการปัญญาประดิษฐ์ที่แปลงข้อความเป็นภาพ พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการวิจัยอิสระ มันสร้างภาพจากคำอธิบายทางข้อความ ทำให้คุณสามารถสร้างงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่สไตล์สมจริงไปจนถึงนามธรรม มันเป็นที่รู้จักในการผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง มีโครงสร้างที่ดี และรายละเอียดที่ชัดเจน
โมเดล AI ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างภาพตามตัวอย่างข้อความที่ป้อนและอาศัยโมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดลการแพร่กระจาย
ในการใช้ Midjourney คุณต้องมีบัญชี Discord ระบบ AI จะประมวลผลคำขอและสร้างภาพโดยพิมพ์คำสั่ง '/imagine' พร้อมคำอธิบายภาพที่ต้องการในช่องแชท
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เนื่องจากโมเดล AI เรียนรู้จากงานศิลปะที่มีอยู่แล้ว จึงมีการถกเถียงทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องว่าภาพที่สร้างโดย AI สามารถมีลิขสิทธิ์ได้หรือไม่ และใครเป็นเจ้าของที่แท้จริง—นักพัฒนา AI ผู้ใช้ ผู้สร้างผลงานต้นฉบับที่อาจถูกนำไปใช้ หรือไม่มีใครเลย
คุณสมบัติของ Midjourney
Midjourney มีความสามารถที่แข็งแกร่งออกแบบมาเพื่อทำให้วิสัยทัศน์สร้างสรรค์กลายเป็นจริงด้วยความแม่นยำและความง่ายดาย มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการกัน 👇
คุณสมบัติ #1: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกการปรับแต่ง
ดำเนินการหลักผ่าน Discord ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับ AI ได้อย่างง่ายดายโดยการพิมพ์คำสั่งง่ายๆ ในแชท วิธีการที่ตรงไปตรงมานี้ไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือทักษะการเขียนโค้ด ทำให้ทุกคนสามารถเริ่มสร้างงานศิลปะด้วย AI ได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้สามารถแบ่งปันผลงานของตน, ถามคำถาม, และร่วมมือกับผู้อื่นได้. นอกจากนี้, Midjourney ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางพร้อมคำสั่งและพารามิเตอร์ต่าง ๆ. คุณสามารถปรับแต่งทุกแง่มุมของผลงานของคุณได้โดยการปรับอัตราส่วนภาพและสไตล์ให้เหมาะกับสไตล์ศิลปะที่ต้องการ.
⚙️ โบนัส:เข้าใจวิธีการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาเพื่อดูว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงการสร้างเนื้อหาอย่างไรโดยการอัตโนมัติภารกิจ, สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งตามบุคคล, และปรับปรุงการมีส่วนร่วม.
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือการจัดองค์ประกอบขั้นสูง
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผลักดันความคิดสร้างสรรค์ของตนให้ก้าวไปอีกขั้น Midjourney มีเครื่องมือการจัดองค์ประกอบที่ทรงพลัง ซึ่งรวมถึง:
- เทคนิคการซ้อนชั้น เพื่อสร้างภาพที่มีความลึกและความซับซ้อน และเพิ่มความรู้สึกของลำดับความสำคัญทางสายตา
- การปรับมุมมอง เพื่อปรับมุมมองของภาพให้มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใจ
- การคิดเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างภาพที่มีความสอดคล้องทางตรรกะโดยมีตำแหน่งและขนาดสัมพัทธ์ของวัตถุต่าง ๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2018 ภาพวาดชื่อ Portrait of Edmond de Belamy ซึ่งเป็นผลงานที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วยโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องที่เรียกว่า GANs (Generative Adversarial Networks)ได้ถูกประมูลขายที่บ้านประมูล Christie's ในราคาที่น่าทึ่งถึง 432,500 ดอลลาร์—สูงกว่าที่ประเมินไว้มากถึง 7,000-10,000 ดอลลาร์
คุณสมบัติ #3: คุณสมบัติการร่วมมือและความสามารถในการสร้างข้ามรูปแบบ
เซิร์ฟเวอร์ Discord ของ Midjourney เป็นแหล่งรวมชุมชนที่เฟื่องฟูซึ่งช่วยเสริมสร้างกระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านพื้นที่ทำงานร่วมกัน ผู้ใช้สามารถร่วมมือกันในโครงการต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังสามารถผสานเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง Trello และ Asana เพื่อทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีความสามารถข้ามโหมดในการสังเคราะห์องค์ประกอบจากโหมดต่าง ๆ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, และภาพร่าง ซึ่งรวมถึง:
- คำแนะนำสำหรับงานศิลปะ AIที่ใช้ภาพเป็นพื้นฐาน
- คำแนะนำที่ใช้การร่างภาพ
- รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Midjourney สำหรับการสร้างภาพด้วย AI
ราคาของ Midjourney
- พื้นฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 60 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เมก้า: $120/เดือน ต่อผู้ใช้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โมเดล AI สร้างคอลเลกชันแฟชั่นดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ชื่อว่า'DeepWear' โดยออกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ำกันซึ่งสามารถพิมพ์ 3 มิติหรือสวมใส่ในพื้นที่เสมือนจริงอย่างเมตาเวิร์สได้
DALL·E เทียบกับ Midjourney: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้ที่เราได้สำรวจ DALL·E และ Midjourney อย่างเป็นรายบุคคลแล้ว ถึงเวลาที่จะมาดูว่าพวกมันเปรียบเทียบกันอย่างไรเมื่อนำมาใช้พร้อมกัน
ที่นี่ เราจะเปรียบเทียบความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเครื่องมือทั้งสองเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ทางศิลปะของคุณ ⚒️
|ลักษณะ
|DALL·E
|มิดเจอร์นีย์
|การใช้งานที่ง่ายดาย
|เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
|เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเนื่องจากอินเทอร์เฟซที่ใช้ Discord
|คุณภาพของภาพ
|สร้างภาพเสมือนจริงพร้อมรายละเอียดที่ประณีตและสีสันสดใส
|ส่งมอบภาพที่มีศิลปะและสไตล์โดดเด่น พร้อมพื้นผิวที่สะดุดตาและความคิดสร้างสรรค์ที่กล้าหาญ
|รูปแบบภาพ
|หลากหลาย รองรับทุกสไตล์ศิลปะ
|รองรับทุกสไตล์ศิลปะและโดดเด่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ไม่เหมือนใคร
|ขนาดรูปภาพ
|สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง และกว้าง
|ปรับขนาดได้อย่างเต็มที่
|ลิขสิทธิ์ภาพ AI
|กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของภาพทั้งหมดที่คุณได้สร้างขึ้น
|กรรมสิทธิ์สมบูรณ์ของภาพที่สร้างขึ้น
|ตัวเลือกการปรับแต่ง
|ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
|ตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมพร้อมการควบคุมพารามิเตอร์การป้อนข้อมูล
|อินเทอร์เฟซ
|อินเตอร์เฟซแบบเว็บที่ใช้งานง่าย
|ดำเนินการทั้งหมดภายใน Discord
|การพัฒนาแบบวนซ้ำ
|ช่วยให้สามารถสร้างซ้ำได้ด้วยการปรับปรุงภาพที่ป้อนเข้า
|ให้ตัวเลือกที่หลากหลายตามคำแนะนำเริ่มต้น
คุณสมบัติ #1: การเป็นเจ้าของและการควบคุมเนื้อหา
เมื่อสร้างผลงานด้วย AI การเข้าใจว่าใครเป็นเจ้าของผลงานสุดท้ายและแพลตฟอร์มจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ มาสำรวจกันว่าเครื่องมือ AI สร้างสรรค์เหล่านี้จัดการกับเรื่องกรรมสิทธิ์และการกลั่นกรองอย่างไร
DALL·E
DALL·E มีความโดดเด่นในด้านการเป็นเจ้าของและการกลั่นกรองเนื้อหา เนื่องจากนโยบายที่ครอบคลุมและการคุ้มครองความรับผิด OpenAI ได้กำหนดข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และแนวทางปฏิบัติที่ละเอียดสำหรับบริการ การประมวลผลข้อมูล และปลั๊กอิน
มิดเจอร์นีย์
Midjourney อัปโหลดนโยบายการตรวจสอบเนื้อหาอย่างเข้มงวดและมีฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวของภาพ อย่างไรก็ตาม ภาพที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสามารถมองเห็นได้โดยผู้สมัครสมาชิกคนอื่นโดยค่าเริ่มต้น ยกเว้นผู้ใช้ ที่อัปเกรดไปยังแผนระดับสูงกว่าเพื่อใช้ฟีเจอร์ Stealth Mode
🏆 ผู้ชนะ: DALL·E สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดและการชดเชยความเสียหาย
คุณสมบัติ #2: คุณภาพของภาพ
คุณภาพของภาพที่สร้างโดย AI สามารถทำให้โครงการสร้างสรรค์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ มาดูกันว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์ในด้านรายละเอียด ความชัดเจน และสไตล์ได้อย่างไร
DALL·E
มันสร้างภาพที่น่าดึงดูดและสดใสพร้อมรายละเอียดที่ประณีตในคุณภาพมาตรฐานที่ 1024 x 1024 พิกเซล DALL·E ยังสามารถสร้างภาพถ่ายที่สมจริงและมีรายละเอียดสูงที่เน้นความสมจริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพที่สร้างขึ้นจะมีความสมบูรณ์ แต่บางครั้งอาจดูมีสไตล์และเคลื่อนไหวมากกว่า
มิดเจอร์นีย์
เครื่องมือนี้มักสร้างภาพที่มีคุณภาพสูง ความสมจริง และความคมชัดสูง สามารถจับรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนได้อย่างแม่นยำ มีความโดดเด่นในด้านความสมจริงเชิงภาพถ่ายและให้ภาพระดับมืออาชีพพร้อมภาพที่ประณีต ความละเอียดสูงสุดของภาพ Midjourney คือ 1664 x 1664 พิกเซล ซึ่งคุณสามารถขยายขนาดได้ด้วยเครื่องมือ AI
🏆 ผู้ชนะ: Midjourney สำหรับระดับความสมจริงและความแม่นยำที่สูงกว่า
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2022ผลงานศิลปะที่สร้างโดย AIชื่อ Théâtre D'opéra Spatial ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทศิลปะดิจิทัลที่งาน Colorado State Fair จุดประกายการถกเถียงว่าผลงานที่สร้างโดย AI ควรแข่งขันกับงานศิลปะที่สร้างโดยมนุษย์หรือไม่
คุณสมบัติที่ 3: ความง่ายในการใช้งาน
ความสามารถในการใช้งานของเครื่องมือสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้อย่างมาก มาดูกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มรองรับความต้องการด้านประสบการณ์ผู้ใช้ที่แตกต่างกันอย่างไร
DALL·E
DALL·E มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อม ChatGPT ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสนทนาได้บนหลายแพลตฟอร์ม คุณสามารถโต้ตอบกับระบบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และ ChatGPT จะสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมหรือให้แม่แบบคำแนะนำ AIสำหรับ DALL·E 3 เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพที่เข้าใจง่าย
มิดเจอร์นีย์
อย่างไรก็ตาม Midjourney ต้องการให้คุณมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเทคนิคการให้คำสั่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แม้ว่าจะมีอินเตอร์เฟซเว็บที่ช่วยให้การสร้างภาพง่ายขึ้น แต่คุณยังต้องรู้วิธีให้คำสั่งและใช้ Discord อย่างถูกต้อง
🏆 ผู้ชนะ: DALL·E สำหรับอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งพัฒนาขึ้นภายใน ChatGPT
DALL·E เทียบกับ Midjourney บน Reddit
เราได้ไปที่ Reddit เพื่อสำรวจการถกเถียงระหว่าง DALL·E กับ Midjourney โดยเจาะลึกเข้าไปในกระทู้ต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
ผู้ใช้บางรายชอบDALL·E เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ผู้ใช้ Reddit บางคนคิดว่า DALL·E มีปัญหาการเซ็นเซอร์น้อยกว่า Midjourney:
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน ผู้ใช้ Reddit บางคนกลับขัดแย้งกับเรื่องนี้:
ผู้ใช้หลายคนยังเชื่อว่าทั้งสองเครื่องมือมีความสามารถที่แตกต่างกัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? ทีมนักวิจัยได้ฝึกฝน AIให้วิเคราะห์ภาพวาดของเรมบรันด์จำนวน 346 ชิ้นจากนั้นจึงสร้างผลงานศิลปะชิ้นใหม่ทั้งหมดในสไตล์ของปรมาจารย์ชาวดัตช์ ผลลัพธ์สุดท้ายคือ The Next Rembrandt ซึ่งเป็นภาพวาดที่พิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ ซึ่งเลียนแบบลายแปรงของเรมบรันด์ได้อย่างสมจริง
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ DALL·E เทียบกับ Midjourney
ภาพที่สร้างโดย AI นั้นยอดเยี่ยม แต่ภาพรวมล่ะ? แม้ว่าเครื่องมืออย่าง DALL·E และ Midjourney จะโดดเด่นในการสร้างภาพที่น่าทึ่ง แต่พวกเขายังขาดประสิทธิภาพเมื่อต้องผสานภาพเหล่านั้นเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
เอาล่ะClickUp แอปเดียวครบสำหรับทุกงาน พร้อมดูแลคุณแล้ว 🤩
ช่วยให้คุณวางแผน, ร่วมมือ, และดำเนินการตามความคิดของคุณได้อย่างง่ายดาย. ไม่ว่าคุณจะจัดการสินทรัพย์การออกแบบ, ติดตามคำแนะนำ, หรือแม้กระทั่งสร้างภาพด้วย AI, ClickUp ก็เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว.
มาดูคุณสมบัติบางอย่างที่อาจเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานAI ในงานออกแบบกราฟิกหรือมากกว่านั้น 🎨
ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain
เคยรู้สึกไหมว่าครึ่งวันของคุณหมดไปกับการไล่ตามอัปเดต ค้นหาไฟล์ หรือพยายามรวบรวมความคิดเห็นที่กระจัดกระจาย?ClickUp Brainเข้ามาช่วยตรงนี้ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการเสมือนจริง ศูนย์กลางความรู้ และผู้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบเชื่อมต่อภารกิจ เอกสาร และการสนทนาเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ทันที ทำให้คุณมีเวลาสร้างสรรค์มากขึ้น
ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณกำลังออกแบบโครงการศิลปะที่สร้างโดย AI และต้องการการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย แทนที่จะส่งการติดตามผลที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้ขอให้ Brain สร้างสรุปงานพร้อมรายการที่ต้องดำเนินการและจัดลำดับความสำคัญของการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลา
นอกจากนี้ยังดึงเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องจากClickUp Docsเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายและร่างอีเมลติดตามผลด้วย AI Writer ของมัน
🔍 คุณรู้หรือไม่? เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สามารถฟื้นฟูภาพถ่ายเก่าหรือเสียหายได้โดยการลบรอยขีดข่วนและปรับปรุงรายละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถเติมสีให้กับภาพขาวดำได้อย่างแม่นยำโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์
ClickUp's One Up #2: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
การระดมความคิด การวางแผน และการดำเนินการตามแนวคิดควรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ใช่กระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายอย่าง
ClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่ดิจิทัลแบบโต้ตอบสำหรับทีมในการมองเห็น หารือ และดำเนินการตามแนวคิดต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ แตกต่างจากเครื่องมือไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม Whiteboards เชื่อมต่อโดยตรงกับงาน เอกสาร และกระบวนการทำงาน เพื่อให้ไอเดียที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นผลลัพธ์ได้จริง
สิ่งที่ทำให้ไวท์บอร์ดแตกต่างคือการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ คุณสามารถสร้างภาพได้ทันทีตามข้อความที่คุณป้อนขณะทำงานในแคมเปญการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกลยุทธ์สร้างสรรค์—ทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไวท์บอร์ด
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: สร้างเส้นขอบฟ้าของเมืองในอนาคตยามพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมไฟนีออนและรถยนต์บินได้ในสไตล์ไซเบอร์พังค์
ClickUp Brain สร้างภาพได้ทันที ช่วยให้ทีมมองเห็นแนวคิดของพวกเขาโดยไม่ต้องหยุดการสร้างสรรค์ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาสามารถแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง แนบงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
⚙️ โบนัส: เพิ่งเริ่มต้นใช้ ClickUp Whiteboards ใช่ไหม?ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดใหม่ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นวางแผนโครงการด้วยภาพอย่างง่ายดาย
ClickUp One Up #3: การออกแบบการจัดการโครงการ
ทีมออกแบบเติบโตได้ด้วยความสร้างสรรค์—แต่การจัดการโครงการ ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลา? นั่นคือจุดที่ทุกอย่างอาจยุ่งเหยิงได้
ClickUp สำหรับทีมออกแบบคือ ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่ช่วยลดความวุ่นวาย มอบพื้นที่เดียวสำหรับนักสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และทำให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น—หมดปัญหาการตอบกลับที่กระจัดกระจายหรือคำขอออกแบบที่สูญหาย
ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด: การสร้างสรรค์. ยิ่งไปกว่านั้น คุณสามารถผสานสิ่งนี้กับClickUp สำหรับทีมการตลาดเพื่อออกแบบแคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพ.
ClickUp ทำให้ง่ายต่อการดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่านักออกแบบคนหนึ่งจะทำงานหนักเกินไปในขณะที่อีกคนมีเวลาว่าง นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือในตัว เช่น กระดานไวท์บอร์ด เอกสาร และClickUp Chat คุณสามารถร่างไอเดีย รวบรวมแรงบันดาลใจ และปรับปรุงการออกแบบได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
สมมติว่าคุณกำลังออกแบบเว็บไซต์ใหม่ คุณสามารถสร้างงานใน ClickUpเพื่อแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ มอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ต้องการความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่? เพิ่มภาพจำลองลงในไวท์บอร์ด รวบรวมข้อเสนอแนะในที่เดียว และดำเนินการแก้ไขต่อไปขณะทำงานร่วมกันภายในทีมผ่านแชท
📮 ClickUp Insight: การนำ AI มาใช้มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ในขณะที่28% ใช้เป็นประจำเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 27% รู้สึกว่าต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใช้ศักยภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่ อีก 23% ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจทำให้ 11% ของผู้ใช้ลังเลที่จะใช้
ClickUpช่วยให้ทีมออกแบบผสานการทำงานกับ AI ได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าคุณจะกำลังปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ สร้างไอเดียได้เร็วขึ้น หรือทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp มอบการสนับสนุน การทำงานอัตโนมัติ และความปลอดภัยที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ต้องคาดเดา
เส้นทางสู่ความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ—ClickUp
การเลือกใช้ Midjourney หรือ DALL·E ขึ้นอยู่กับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ เครื่องมือทั้งสองมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณสร้างผลงานได้ตั้งแต่ภาพง่ายๆ ไปจนถึงผลงานศิลปะที่ซับซ้อน
แต่ทำไมต้องหยุดแค่การสร้างภาพ? ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน ช่วยคุณจัดการไอเดียการออกแบบและโครงการได้อย่างง่ายดาย มันช่วยให้คุณติดตามงาน กำหนดเวลา และกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดในที่เดียว
ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ของมัน ClickUp Brain สามารถสร้างภาพ จัดระเบียบความคิด คิดค้นไอเดียแทนคุณ และเก็บเอกสารอ้างอิงไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน Whiteboards ช่วยเพิ่มการร่วมมือ และทำให้การวางแผนแบบภาพเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปลุกความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณและสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! 🧑🎨