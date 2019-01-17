5 เคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับฟรีแลนซ์และพนักงานทำงานทางไกล

ฉันเคยทำงานในสำนักงานมาสองสามปีในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ และไม่เคยมีวันไหนเลยที่ฉันไม่หวังว่าจะได้ทำงานจากที่บ้านแทน ฉันอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ดังนั้นการเดินทางไปทำงานจึงหมายถึงการต้องนั่งรถไฟใต้ดินที่แออัดหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงในรถติดเสมอ
สำนักงานแทบไม่เคยช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับงานที่ฉันทำเลย ในทางกลับกัน มักจะเป็นสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิ เหนื่อยล้า และโดยรวมแล้วทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ฉันรู้สึกเสมอว่าฉันสามารถทำงานได้จากระยะไกลในที่ที่สะดวกสบายของตัวเอง หรือจากระเบียงที่มีแสงแดดใกล้บ้าน นอกจากนี้ เวลาทำงานยังรู้สึกว่าไม่เป็นมนุษย์อีกด้วย
อาหารของฉันแทบไม่เคยทำเองที่บ้านเลย และก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ฉันไม่เคยมีเวลาพอที่จะไปยิม ฉันรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้ที่ฉันทำงานฟรีแลนซ์มานานกว่าสิบปีแล้ว และทำงานทางไกลเต็มเวลาเป็นเวลาสามปีแล้ว ไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่มีความสุขกับการตัดสินใจที่ฉันทำไป คุณภาพชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมาก ฉันสามารถจัดตารางเวลาของตัวเองได้ และฉันรู้สึกเสมอว่าฉันทำงานเพราะฉันต้องการทำ เพราะฉันชอบทำ และไม่ใช่เพราะฉันต้องทำ
อย่างไรก็ตาม ช่วงปีแรก ๆ ก็มีความยากลำบากอยู่บ้าง การมีอิสระทั้งหมดในโลกบางครั้งก็หมายถึงการทำงานนานเกินไปและลืมสิ่งดี ๆ ในชีวิตที่ฉันเคยใส่ใจอย่างมากเมื่อตอนที่ติดอยู่ในออฟฟิศ มันใช้เวลาสักพักกว่าที่ฉันจะตระหนักได้ว่าถ้าฉันต้องการใช้ชีวิตที่สวยงามวินัยคือทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เมื่อฉันเรียนรู้วิธีการจัดการกับวินัยแล้ว ฉันก็ไม่เคยกลับไปสู่ตารางงานที่วุ่นวายอีกเลย
ดังนั้น นี่คือ 5 เคล็ดลับในการใช้ชีวิตให้สุขภาพดี มีความสุข และเต็มไปด้วยพลังงานบวกและบรรยากาศที่ดีในขณะที่ทำงานจากระยะไกล
1. โครโนมิเตอร์เป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการความไร้กังวลขณะทำงาน
ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้เทคนิค Pomodoroหรือตั้งเวลาออนไลน์แบบใดก็ตาม เชื่อฉันเถอะว่าร่างกายและจิตใจของคุณจะขอบคุณคุณอย่างแน่นอน การทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวนแม้เพียง 25 นาที พร้อมพักสั้น ๆ 5 นาที จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความเครียดของคุณได้อย่างมหัศจรรย์
คุณจะได้เรียนรู้วิธีผ่อนคลาย (และ 5 นาทีนั้นอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเลย แต่จะรู้สึกยาวนานกว่านั้นมาก!) เพราะเมื่อถึงเวลาพัก คุณจะลุกขึ้นจากคอมพิวเตอร์และพักผ่อนอย่างแท้จริง คุณสามารถนอนลง ฟังเพลงผ่อนคลาย ยืดเส้นยืดสาย เต้นรำ หรือทำอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้จิตใจของคุณหลุดออกจากงานหนักที่คุณทำมาตลอด 25 นาทีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ คุณจะรู้สึกเครียดน้อยลงกับปริมาณงานมากมายที่คุณต้องทำอยู่เป็นประจำ เพียงเพราะคุณจะทำงานทีละอย่าง การแบ่งเวลาออกเป็นช่วงละ 25 นาที จะบังคับให้คุณหยุดสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ และมุ่งความสนใจไปที่งานเดียวในแต่ละช่วง
2. ให้รางวัลตัวเองด้วยการพักผ่อน
ฉันไม่สามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแยกตัวเองออกจากงานได้มากพอ หากบ้านของคุณคือที่ทำงาน เราทุกคนต่างรู้ดีว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะติดนิสัยทำงานมากกว่าตอนที่ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศจริงๆ
การออกจากเมืองปีละสามครั้งไม่ใช่เรื่องมากเกินไปเลย ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปพักผ่อนยาวหนึ่งครั้ง อาจจะไปรีทรีตโยคะริมทะเลเพื่อเติมพลังให้ตัวเอง แล้วเลือกทริปสั้น ๆ สองครั้งในช่วงสุดสัปดาห์แบบประหยัด วันหยุดพักผ่อนทั้งสามครั้งที่คุณให้รางวัลกับตัวเองนี้จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตคุณ
3. มื้ออาหารของคุณมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากำหนดส่งงานของคุณ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือจัดสรรเวลาสำหรับมื้ออาหารของคุณ หากคุณต้องการทำอาหาร ให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง แต่ไม่ว่าคุณจะทำอะไร อย่ากินของว่างหน้าคอมพิวเตอร์ ขณะทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
รับประทานอาหารที่โต๊ะหรือรับประทานอาหารนอกบ้านกับเพื่อน คุณจะควบคุมปริมาณอาหารที่รับประทานได้ดีขึ้นมาก และคุณจะตระหนักถึงสิ่งที่คุณรับประทานมากขึ้นด้วย อาหารกลางวันจะรู้สึกเหมือนเป็นของรางวัลที่แท้จริง สำหรับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ ฉันมักจะนัดรับประทานอาหารกลางวันนอกบ้านอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์ หากเป็นไปได้ในสถานที่ที่ฉันไม่เคยไปมาก่อน
ฉันยังทำเป็นนิสัยไม่เอาอาหารใดๆ มาไว้ที่โต๊ะทำงานเลย แต่ฉันมีน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรที่ทำเอง กาแฟ หรือชาไว้เสมอ นี่ก็ช่วยให้ไม่ต้องกังวลว่าร่างกายจะชุ่มชื้นเพียงพอในแต่ละวัน
4. กำหนดเวลาออกกำลังกายในแต่ละวันและยึดมั่นกับมันเหมือนเป็นกำหนดเส้นตายที่สำคัญมาก
หากคุณเป็นคนตื่นเช้าให้ออกกำลังกายในตอนเช้า ทำก่อนที่คุณจะเริ่มวันของคุณ แม้จะเป็นเวลาเพียง 20 นาทีก็ตาม คุณจะไม่เชื่อถึงความแตกต่างที่ 20 นาทีนี้จะนำมาให้คุณ คุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น
หากคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ดึกเหมือนฉัน ช่วงบ่ายหรือเย็นก็เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกาย คุณสามารถไปที่ยิมได้ แต่คุณก็สามารถออกกำลังกายจากความสะดวกสบายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง โดยทำตามวิดีโอ YouTube ที่เหมาะกับอารมณ์ของคุณในวันนั้นได้ ตราบใดที่คุณจัดตารางการออกกำลังกายประจำวันและยึดมั่นกับมันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ฉันเชื่อว่าคุณจะไม่เพียงแต่รู้สึกดีเท่านั้น แต่ร่างกายของคุณจะดูเพรียวและแข็งแรงขึ้นด้วย
ไม่ใช่ว่าคุณยุ่งเกินไป ฉันให้ข้อแก้ตัวนี้กับตัวเองมานานพอที่จะตระหนักว่ามันไม่ใช่ว่าฉันไม่สามารถแบ่งเวลาเพียง 20 นาทีสำหรับการฝึกโยคะที่ผ่อนคลายหรือคลาสพิลาทิสที่เติมพลังได้ มันไม่ใช่เรื่องนั้น เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายทุกวัน ฉันมองหา "แรงบันดาลใจ" มาหลายปีก่อนที่จะตระหนักว่ามันง่ายเพียงแค่ตั้งใจและทำมันแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกอยากทำก็ตาม มันเกี่ยวกับการเริ่มต้น เพราะเมื่อผ่านไปสามนาทีในการฝึกฝน คุณจะรู้ว่าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
5. บำรุงจิตใจของคุณด้วยการทำสมาธิ โยคะ หรือการปฏิบัติทางจิตวิญญาณใด ๆ ที่เหมาะกับคุณ
เมื่อฉันตระหนักว่าฉันสามารถฝืนอารมณ์ของตัวเองและประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่วางแผนไว้ได้ ฉันก็เริ่มสร้างนิสัยในการทำกิจกรรมที่ฉันไม่อยากเริ่มต้นอยู่เสมอ และนั่นคือช่วงเวลาที่ฉันได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำสมาธิและโยคะอย่างแท้จริง
หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสไตล์การนั่งสมาธิหรือโยคะที่เหมาะกับบุคลิกภาพและความต้องการของคุณ นี่คือรายการของรีทรีตโยคะและสมาธิทางจิตวิญญาณที่คุณสามารถเริ่มต้นได้มีประโยชน์ที่ไม่คาดคิดมากมายจากการฝึกโยคะหรือการทำสมาธิทุกวันจนฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน แต่ลองจินตนาการดูว่าเพียงแค่เปลี่ยนบรรยากาศสักหนึ่งสุดสัปดาห์และใช้เวลาเงียบๆ เพียงเพื่อตัวคุณเอง คุณจะได้ใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ ผ่อนคลายด้วยการยืดเหยียดง่ายๆ ประสานทุกการเคลื่อนไหวกับลมหายใจ และที่สำคัญที่สุด คุณจะได้เรียนรู้การทำสมาธิและฝึกโยคะด้วยตัวเอง
สรุป
การมีอิสระในการทำงานจากที่ใดก็ได้ตามต้องการอาจมาพร้อมกับชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้นและการให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองน้อยลง แต่เมื่อคุณตระหนักว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณสำคัญกว่ากำหนดเวลาทำงานใดๆ และที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถยึดมั่นในกิจวัตรที่ดีต่อสุขภาพโดยไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนจากการทำงานได้ คุณก็กำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสู่การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้
เกี่ยวกับผู้เขียน
อิรินา กาเบรียลา เปเล่
อิรินาเป็นนักเขียนร่วมให้กับBookYogaRetreats.com เธอเป็นโยคีและนักปฏิบัติสมาธิมือใหม่ และเป็นผู้แสวงหาความจริงและการผจญภัยทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง