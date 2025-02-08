10 เครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

โซเชียลมีเดียอาจรู้สึกเหมือนเป็นกระแสของช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ทุกการโต้ตอบคือโอกาสในการเชื่อมต่อ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น การกล่าวถึง หรือข้อความส่วนตัว ลูกค้าของคุณกำลังพูดคุย แบ่งปัน และคาดหวังการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
แต่พูดกันตามตรง—การติดตามทุกอย่างนั้นในหลายแพลตฟอร์มอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้
นั่นคือจุดที่เครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาท พวกมันช่วยให้คุณก้าวไปไกลกว่าการแค่ตอบกลับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและความภักดี
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 10 เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทางสังคมที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณในแบบที่คุณต้องการ 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
เริ่มเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมด้วยเครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดเหล่านี้:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียด้วยระบบ AI)
- Salesforce Social Studio (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร)
- HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการขายแบบอัตโนมัติที่ผสานรวม)
- Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียที่คุ้มค่าและหลากหลาย)
- Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับฟีเจอร์การตลาดโซเชียลมีเดียที่ครอบคลุม)
- Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์และการฟังทางสังคม)
- Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย)
- Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม)
- บัฟเฟอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางโพสต์ที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ)
- Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ทางสังคมที่เน้นการขาย)
อะไรคือ CRM ทางสื่อสังคม?
ระบบ CRM บนโซเชียลมีเดียเป็นระบบที่ผสานรวมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อติดตาม, มีส่วนร่วม, และจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า
เครื่องมือAI สำหรับโซเชียลมีเดียของ ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย ตอบข้อซักถามของลูกค้า และวิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้ นอกจากนี้ยังช่วยเก็บบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าแบบรวมศูนย์จากหลากหลายช่องทางอีกด้วย
การผสานรวมนี้ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น, บริการลูกค้าดีขึ้น, และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงลึกจากกิจกรรมทางสื่อสังคมออนไลน์
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: 96% ของผู้นำธุรกิจคาดการณ์ว่าจะผสานข้อมูลทางสังคมเข้ากับระบบ CRM ของบริษัทภายในสามปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของระบบ CRM ทางสังคม
ทำไม CRM บนโซเชียลมีเดียจึงสำคัญสำหรับนักการตลาดดิจิทัล?
ระบบ CRM ทางสื่อสังคมออนไลน์ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์กับระบบ CRM. พวกเขามอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับนักการตลาดดิจิทัลเพื่อเชื่อมต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม, วิเคราะห์พฤติกรรม, และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน.
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องเริ่มใช้เครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดีย 📃
- รวมศูนย์ข้อมูล: รวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียและระบบ CRM ไว้ในมุมมองเดียวที่ศูนย์กลาง
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ: เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการการโต้ตอบข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook, Instagram และ X ได้จากอินเทอร์เฟซเดียว
- ติดตามการวิเคราะห์: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลง, ปริมาณการเข้าชม, และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
- วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า: เครื่องมือนี้ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินการรับรู้ของสาธารณชน
- ปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะกับบุคคล: เครื่องมือสำหรับ CRM ทางสื่อสังคมช่วยจัดหมวดหมู่ลูกค้าตามข้อมูลประชากรหรือพฤติกรรมในอดีตเพื่อการตลาดที่เหมาะกับบุคคล และช่วยให้สามารถทดสอบแบบ A/B ได้เพื่อค้นหาว่าอะไรที่ได้ผลดีที่สุด
🔍 คุณรู้หรือไม่?31% ของผู้คนติดตามเพจบริษัทบนFacebook อย่างต่อเนื่อง และ 64% สามารถระบุชื่อบริษัทที่ใช้งานบนแพลตฟอร์มนี้ได้ นี่แสดงให้เห็นว่าการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียช่วยเพิ่มการมองเห็นของแบรนด์ได้อย่างไร
คุณควรมองหาอะไรใน CRM สำหรับโซเชียลมีเดีย?
การเลือกเครื่องมือ CRM ทางสังคมที่เหมาะสมสามารถทำให้กลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีให้เลือก คุณต้องมุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติเฉพาะที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการทำงานของคุณ ตั้งแต่ความสามารถในการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงการวิเคราะห์และการทำงานอัตโนมัติ การรู้ว่าอะไรควรให้ความสำคัญเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาโซลูชันที่มอบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ
มาดูกันว่าสิ่งที่คุณต้องมองหาเมื่อเลือกเครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียของคุณคืออะไร 💁
- โปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม: เลือกใช้ระบบ CRM ที่รวบรวมข้อมูลจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ประวัติการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดสำหรับการติดต่อที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- เครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจ: มองหาคุณสมบัติที่สามารถจับโอกาสทางธุรกิจจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้ทีมขายและทีมการตลาดของคุณสามารถดูแลผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้น
- การสนับสนุนการมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง: รับรองว่า CRM จะรวมการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย อีเมล และแชทให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้ได้มุมมองที่สอดคล้องกันของการโต้ตอบกับลูกค้า
- เครื่องมือสำหรับการตอบกลับและให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีความสามารถในการตอบกลับคำถามและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
10 อันดับ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด
โซเชียลมีเดียสามารถวุ่นวายได้พอสมควรกับข้อความและการกล่าวถึงที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ระบบ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียสามารถช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้า
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล นี่คือสรุปเครื่องมือยอดนิยม 10 อันดับแรก 👀
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียด้วย AI)
ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการเครื่องมือ CRM สำหรับโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดของเรา ด้วยคุณสมบัติเช่น การจัดการงาน ปฏิทินเนื้อหา และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือClickUp's Marketing Solutionช่วยให้คุณสามารถวางแผน ดำเนินการ และติดตามแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกอัพ เบรน
และClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะดูแลการสร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ให้คุณ เพียงป้อนรายละเอียดแคมเปญ ความชอบ คู่มือสไตล์แบรนด์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แล้วให้ Brain สร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งได้สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณได้ทันที จากนั้นคุณสามารถปรับแต่งและปรับปรุงเพิ่มเติมได้ด้วยฟีเจอร์การเพิ่มประสิทธิภาพที่มีอยู่ในตัว
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsมอบเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานทางสื่อสังคมของคุณให้ราบรื่นและเพิ่มผลผลิต คุณสามารถใช้เพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, อัปเดตสถานะ, ส่งคำตอบทางอีเมล, และติดตามความคืบหน้าของแคมเปญ
คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามตัวชี้วัดทางสื่อสังคมออนไลน์ในที่เดียว ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามการมีส่วนร่วม, การเติบโตของผู้ติดตาม,หรือการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ, แดชบอร์ดช่วยให้คุณสามารถมองเห็นตัวชี้วัดที่สำคัญได้ในเวลาจริงอย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ คุณสามารถใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งเองเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแต่ละโพสต์ แพลตฟอร์มใดที่สร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด และฐานผู้ติดตามของคุณเติบโตอย่างไร
ClickUp Chatผสานการสื่อสารเข้ากับงานและโครงการโดยตรง ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการแคมเปญโซเชียลมีเดียและการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่ใหญ่ขึ้น
ลืมการสลับบริบทไปมา; ClickUp Chat รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนทนาของคุณสามารถเชื่อมโยงกับ Space, Folder หรือ List เฉพาะใน ClickUp ได้ ซึ่งให้บริบทสำหรับแคมเปญโซเชียลมีเดียหรือการโต้ตอบกับลูกค้า
📮ClickUp Insight: เกือบ20% ของมืออาชีพที่เราสำรวจส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความเร็วในการทำงาน แต่ก็เสี่ยงต่อการรับข้อมูลมากเกินไปเช่นกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUp เช่น ClickUp Chat การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจทุกขนาด มันมอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการติดตามการขาย, การจัดการการติดต่อกับลูกค้า, และการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจด้วยระบบท่อการขาย จัดระเบียบข้อมูลติดต่อ และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขาย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:คุณยังสามารถใช้เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อสร้างแผนงานที่รวมศูนย์สำหรับทุกช่องทางโซเชียลของคุณ สนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมสนับสนุน และจัดระเบียบไอเดียเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวม: ซิงค์ข้อมูลและการวิเคราะห์จากเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Hootsuite และ Buffer ด้วยClickUp Integrations
- การจัดการเนื้อหา: ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลา, มองเห็นภาพรวม, และปรับแต่งไทม์ไลน์ของเนื้อหาโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง
- ฟังก์ชันการทำงานร่วมกัน: เปลี่ยนความคิดเห็นให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยการมอบหมายให้สมาชิกในทีมโดยตรงด้วยClickUp Assign Comments
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่พร้อมใช้งานบนเบราว์เซอร์และเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่า ClickUp เป็นเครื่องมือที่สามารถเสริมให้ตอบสนองความต้องการเกือบทุกประเภทได้ และสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีความยุ่งยากมากนัก คุณสามารถใช้มันเป็น CRM พร้อมแบบฟอร์ม ระบบจัดการงาน ปฏิทินเนื้อหาพร้อมความสามารถในการอนุมัติ วิกิ หรือแม้กระทั่งฟีเจอร์เอกสารเป็นบันทึกประจำวันพร้อมขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้มีความเป็นส่วนตัว การสร้างพื้นที่ทำงานและโฟลเดอร์หลายอัน ทำให้มั่นใจว่าเฉพาะสิ่งที่ฉันต้องการแชร์เท่านั้นที่จะไปถึงบุคคลที่เหมาะสม
2. ต่อมา
Later เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดียที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการตารางเวลาของเนื้อหาและเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณในโลกออนไลน์ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาโพสต์บนหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Instagram, Facebook, Twitter และ Pinterest ปฏิทินเนื้อหาแบบภาพช่วยให้เห็นภาพรวมของโพสต์ที่กำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจน อำนวยความสะดวกในการวางแผนเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นคือคลังสื่อ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บ จัดระเบียบ และจัดหมวดหมู่รูปภาพและวิดีโอเพื่อใช้งานในอนาคต ด้วยตัวเลือกการบันทึกโน้ต ติดป้ายกำกับ และสื่อที่ติดดาว ฟีเจอร์นี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสื่อทั้งหมดสามารถเข้าถึงและจัดการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดในภายหลัง
- วางแผนและจัดตารางโพสต์ในปฏิทินเนื้อหาแบบภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการเข้าถึง จำนวนการแสดงผล และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางสังคม
- สร้างหน้า landing page ของ Linkin. bio แบบกำหนดเองสำหรับ Instagram พร้อมภาพที่สามารถคลิกได้เพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมจากโพสต์บน Instagram
ข้อจำกัดในภายหลัง
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการอาจต้องใช้แผนระดับสูงกว่า ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- แพลตฟอร์มอาจไม่รองรับทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งอาจจำกัดความต้องการของผู้ใช้บางราย
ราคาภายหลัง
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- การเติบโต: 45 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 80 ดอลลาร์/เดือน
- หน่วยงาน: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวในภายหลัง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Later อย่างไรบ้าง?
Later ช่วยให้เราจัดระเบียบเนื้อหาและเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียล่วงหน้าได้อย่างง่ายดาย ฉันชอบที่จะรวมงานนี้ไว้ทำครั้งเดียวและใช้ Later สำหรับงานนี้มาหลายปีแล้ว มันใช้งานง่ายพอที่จะไม่ทำให้งานซับซ้อนเกินไปและมีเครื่องมือและตัวเลือกเพียงพอที่จะทำให้รวดเร็วและง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าทางสังคม (Social CRM) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก(SME)ได้อย่างมากโดยการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีคุณค่าและยั่งยืน
3. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการขายอัตโนมัติแบบบูรณาการ)
HubSpot CRM ช่วยให้ธุรกิจจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เครื่องมือการตลาดแบบบูรณาการช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมติดตามประสิทธิภาพผ่านข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
แพลตฟอร์มนี้มีกล่องข้อความสากลที่รวบรวมข้อความจากหลายแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถตอบกลับข้อซักถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ HubSpot CRM ยังมีเครื่องมืออัตโนมัติ เช่น แชทบอท เพื่อปรับปรุงการสื่อสารในจุดแรกที่ลูกค้าติดต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ส่ง, ติดตาม, และรับการแจ้งเตือนสำหรับอีเมลได้โดยตรงจาก CRM
- รับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตลาดผ่านอีเมล การจัดตารางโซเชียลมีเดีย และการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจ เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างครบวงจร
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- คุณจำเป็นต้องซื้อส่วนเสริมการตลาดที่มีราคาแพงเพื่อส่งอีเมลอัตโนมัติถึงลูกค้า
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ค้าปลีก
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Professional: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Hub Enterprise: 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวเลือกเทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียฟรี
4. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียที่คุ้มค่าและหลากหลาย)
Zoho CRM ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการขายด้วยซอฟต์แวร์การตลาด CRM ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701 นี้ มอบมุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทุกช่องทาง รวมถึงโซเชียลมีเดีย เพื่อการมีส่วนร่วมที่มีความหมายและเฉพาะบุคคล
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้ได้โดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับลูกค้าบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ทันเวลาและมีอิทธิพล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลัก เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Zia และ ChatGPT สำหรับการเขียนอีเมลและระบุจุดติดขัด
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังผ่านเครื่องมือรายงานและการพยากรณ์ขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางสื่อสังคมออนไลน์และปรับปรุงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าและไม่โหลดการเปลี่ยนแปลงที่ทำในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ไม่มีตัวเลือกการส่งข้อความสองทาง
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 35 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,500 รายการ)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แชทบอทบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook Messenger หรือ Instagram เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยและแนะนำลูกค้า ช่วยประหยัดเวลาพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
5. Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติการตลาดทางสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่ง)
Sprout Social ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ผสานการจัดการโซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูลเชิงลึก
กล่องจดหมายรวมช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอัตโนมัติการตอบกลับ จัดลำดับความสำคัญของข้อความ และช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Salesforce ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้เหมาะกับระบบเทคโนโลยีที่หลากหลายและกลยุทธ์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM)
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- เพิ่มประสิทธิภาพทีมดูแลด้วยสรุปข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจจับความต้องการ
- ใช้ AI Assist เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านการตอบกลับทางเลือก
- รับแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการทำงานร่วมกันภายในองค์กรและการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- คุณไม่สามารถโพสต์ซ้ำหรือเพิ่มความคิดเห็นแรกในโพสต์ขณะกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ยังไม่สามารถกำหนดเวลาสำหรับ Threads ได้เช่นกัน
- ไม่มีฟังก์ชันการกรองตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในทุกช่องทาง
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: 249 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 499 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (3,5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาทางสังคมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ดีมาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้เชี่ยวชาญทางสังคมที่มีประสบการณ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยปรับปรุงการเติบโตทางสังคมและความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโพสต์ต่างๆ สามารถจัดการโปรไฟล์ทางสังคมหลายโปรไฟล์พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจการจัดการสื่อสังคมออนไลน์
🧠 เกร็ดความรู้:เว็บไซต์โซเชียลมีเดียแห่งแรกคือ Six Degrees ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1997 โดยอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ เชื่อมต่อกับเพื่อน และส่งข้อความ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับแพลตฟอร์มในอนาคต
6. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์และการฟังทางสังคม)
Nimble เป็นแพลตฟอร์มCRM แบบร่วมมือที่พัฒนาโดย ซึ่งช่วยให้การมีส่วนร่วมง่ายขึ้นและปรับปรุงการสื่อสารทางธุรกิจ การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถติดตามการสนทนา ตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผล และตรวจสอบตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมได้
ไฮไลท์คือหน้าแดชบอร์ด Today Page ซึ่งให้ภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวัน รวมถึงการขายที่อยู่ในกระบวนการ, กิจกรรมในปฏิทิน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอีเมล ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามอัตราการเปิดที่สูงขึ้น และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารของคุณให้เชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับผู้ชมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- ซิงค์ผู้ติดต่อ ปฏิทิน และการผสานรวมอีเมลของ Google และ Microsoft 365
- ปรับแต่งบันทึกการติดต่อและแดชบอร์ด หน้าวันนี้ ตามความต้องการของคุณ
- ใช้แม่แบบเวิร์กโฟลว์ การส่งข้อความกลุ่ม ลำดับข้อความ และการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพด้วยฟีเจอร์การจับคู่โปรไฟล์ทางสังคมที่ค้นหาข้อมูลทางสังคม อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่
ข้อจำกัดของความคล่องแคล่วว่องไว
- Nimble มีแผนให้บริการสำหรับข้อความสูงสุดถึง 1,000 ข้อความต่อเดือน แต่ขีดจำกัดรายวันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ
- บัญชี Nimble ขั้นพื้นฐานรวมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดเพียง 2 GB ต่อที่นั่งเท่านั้น
การตั้งราคาที่คล่องตัว
- มาตรฐาน: $29.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:อีโมจิตัวแรกถูกสร้างขึ้นในปี 1999โดย ชิเงทาคะ คุริตะ ผู้ออกแบบตัวอักษร 176 ตัวเพื่อช่วยให้การสื่อสารดิจิทัลมีความแสดงออกมากขึ้น ปัจจุบันมีอีโมจิมากกว่า 3,000 ตัวที่ใช้กันในแพลตฟอร์มต่างๆ!
7. Agorapulse (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย)
Agorapulse ช่วยให้คุณเผยแพร่เนื้อหาไปยังเครือข่ายต่างๆ เช่น TikTok และ Instagram Reels ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถผสานรวมเนื้อหาวิดีโอสั้นเข้ากับกลยุทธ์ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การฟังเสียงสังคมขั้นสูง ช่วยให้คุณติดตามคำสำคัญในอุตสาหกรรมและกิจกรรมของคู่แข่งได้อย่างง่ายดาย
มันผสานการทำงานโดยตรงกับเครื่องมือ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการประสานงานระหว่างปฏิสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์กับความพยายามในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Agorapulse
- ขยายการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียของคุณและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพด้วย Advocacy by Agorapulse
- เพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมของคุณด้วยเนื้อหาที่ดีขึ้นโดยใช้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเครื่องมือ
- ติดตามการกล่าวถึง ปริมาณความรู้สึก และแนวโน้มการมีส่วนร่วมด้วยฟีเจอร์การฟังทางสังคม
ข้อจำกัดของ Agorapulse
- โพสต์ต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
- หากเผยแพร่โดยตรงไปยังแอปพลิเคชันเช่น Instagram และ Facebook แพลตฟอร์มจะไม่แสดงตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมหลังการโพสต์
ราคาของ Agorapulse
- ฟรี
- มาตรฐาน: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 149 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Agorapulse
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กระตุ้นให้ลูกค้าแบ่งปันรีวิว คำรับรอง หรือภาพถ่ายของผลิตภัณฑ์ของคุณบนโซเชียลมีเดีย แชร์โพสต์ของพวกเขาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
8. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม)
Hootsuite เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียแบบครบวงจรที่มีฟังก์ชัน CRM ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้คุณสามารถติดตามการสนทนาบนโซเชียลมีเดีย มีส่วนร่วมกับลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการรายงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการฟังทางสังคมของมันติดตามการกล่าวถึงแบรนด์, คำค้นหาในอุตสาหกรรม, และกิจกรรมของคู่แข่งเพื่อช่วยให้เข้าใจความรู้สึกของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด. Hootsuite ยังมีคุณสมบัติการอัตโนมัติเช่นผู้ตอบกลับอัตโนมัติ, คำตอบที่บันทึกไว้, และการติดแท็กและการมอบหมายงานอัตโนมัติ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- จัดการบัญชีโซเชียลทั้งหมดของคุณจากอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยให้คุณกำหนดเวลา เผยแพร่ และวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามคำค้นหา, การกล่าวถึง, และแฮชแท็กเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู้สึกต่อแบรนด์และเทรนด์ในอุตสาหกรรมผ่านฟังก์ชันการฟังทางสังคม
- ใช้ Hootsuite Amplify เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของพนักงานในบริษัทของคุณในการส่งเสริมแบรนด์
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- มันให้คุณอัปโหลดได้เพียง 10 รูปภาพบน Instagram แม้ว่าแอปจะให้คุณโพสต์ได้มากกว่า
- ฟีเจอร์การรายงานไม่อนุญาตให้เข้าถึงรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนภูมิและกราฟได้โดยตรงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
Hootsuite เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย และการดำเนินการและกำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มต่างๆ สะดวกมากและเป็นสิ่งที่เราใช้ทุกวันเป็นจุดศูนย์กลางของโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเรา การจัดการหลายบัญชีและโต้ตอบกับผู้ติดตามในที่เดียวช่วยประหยัดเวลาได้มาก
9. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับตารางการโพสต์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ)
Buffer เป็นแอปจัดการโซเชียลมีเดียที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจปรับปรุงการตลาดของตนได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถกำหนดเวลาโพสต์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ และจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดเดียว
แพลตฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์
- ใช้ Buffer Publish เพื่อสร้างและกำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ และจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชี
- มองเห็นตารางการโพสต์ของคุณและปรับแต่งได้ด้วยปฏิทินที่สามารถปรับแต่งได้
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโพสต์เพื่อทำความเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมด้วย Buffer Analytics
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- มันไม่ได้ให้บริการการวิเคราะห์สำหรับทุกแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพได้อย่างครอบคลุม
- แผนฟรีไม่อนุญาตให้คุณสร้างทวีตแบบมีลำดับและจำกัดจำนวนบัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อ
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง:เคล็ดลับการใช้ CRMที่มีประโยชน์คือการเปิดเผยอย่างโปร่งใส หากมีปัญหาเกิดขึ้น ให้ยอมรับอย่างเปิดเผยบนโซเชียลมีเดีย ลูกค้าจะชื่นชมความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
10. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ทางสังคมที่มุ่งเน้นการขาย)
Pipedrive ช่วยให้ผู้ทำการตลาดดิจิทัลและนักกลยุทธ์ธุรกิจปรับปรุงการมีส่วนร่วมและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดวางแบบแผนท่อที่มองเห็นได้ช่วยให้ติดตามการสนทนาได้ง่าย ตรวจสอบความคืบหน้าของลีด และระบุโอกาสในการมีส่วนร่วม
ระบบอัตโนมัติ เช่น การสร้างอีเมลติดตามผลและการแจ้งเตือน ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น ปลดปล่อยเวลาสำหรับกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ ฟีเจอร์ Insights ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ CRM บนโซเชียลมีเดีย และเน้นย้ำรูปแบบการมีส่วนร่วมที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- ติดตามการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น LeadBooster, Live Chat, Chatbot และข้อความที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เข้าใจผู้ชมของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วยรายงานแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI การติดตามเป้าหมาย และการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบเทคโนโลยีของคุณ รวมถึง Google Drive, Zapier, Hubspot และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ไม่มีตัวเลือกในการสร้างรายการสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะราย ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ
- การได้รับตัวเลขระดับสูง เช่น จำนวนลูกค้าใหม่ มักต้องใช้การตั้งค่าตัวกรองที่ซับซ้อน และอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $44/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 64 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $79/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 129 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pipedrive อย่างไรบ้าง?
ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ตรงไปตรงมาของ Pipedrive ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง และความสามารถในการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในประเภทเดียวกัน ผมสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นระบบโมดูลาร์ เพราะคุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายผ่านการผสานระบบของบุคคลที่สาม นี่ทำให้คุณไม่ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดของสิ่งที่ Pipedrive อาจไม่เก่งนัก ในทางกลับกัน หากคุณต้องการโซลูชันแบบครบวงจร Pipedrive ก็ยังเหนือกว่าคู่แข่งในด้านนี้
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
หลังจากที่ได้ตรวจสอบเครื่องมือ CRM ทางสังคมที่ดีที่สุดแล้ว ก็ชัดเจนว่ามีตัวเลือกที่มั่นคงอยู่หลายตัว แต่ละตัวมีจุดแข็งของตัวเอง
แต่เมื่อพูดถึงการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพกับฟีเจอร์อัจฉริยะ ClickUp โดดเด่นอย่างแน่นอน 👑
มันผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการและระบบ CRM เข้าด้วยกันเพื่อทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มการมีส่วนร่วม. ด้วย ClickUp Automations คุณสามารถจัดการการติดตามผลและงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย ขณะที่ ClickUp Brain ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อรวบรวมข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียวและปรับปรุงกลยุทธ์เนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น. และด้วย ClickUp Chat การร่วมมือกับทีมของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น.
คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ CRM ทางสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้คุณอยู่ข้างหน้าในกลยุทธ์ของคุณ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅